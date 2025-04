Okrzyknięta następcą „Zmierzchu" i „Harry’ego Pottera". Bestseller „The New York Times” i „USA Today”. „Piękne Istoty" to debiutancka powieść Kamii Garci i Margaret Stohl, opowieść o młodych kochankach, w którą po mistrzowsku wpleciono wątki historyczne i magię rodem z Południa Stanów Zjednoczonych.

To miłosna historia Leny – „naznaczonej" – i EtanaWate'a. Lena Duchannes jest inna, i to nie tylko dlatego, że nie pasuje do stereotypu blondwłosych piękności z Południa, ale również dlatego, że skrywa w sobie mroczną tajemnicę. Klątwę, która ciąży na jej rodzinie od pokoleń. Klątwę, której nie pogrzebią mroczne bagna i zapadłe cmentarzyska tego zapomnianego przez ludzi miejsca. Etan odlicza dni do swojego wyjazdu z Gatlin. Chłopak od miesięcy śni też o pewnej dziewczynie, której nigdy wcześniej nie spotkał. Jakie jest jego zdziwienie, gdy któregoś dnia dziewczynę ze snu spotyka na szkolnym korytarzu. Od tej chwili liczy się tylko ona i niezwykła więź, która połączy nastoletnich kochanków.

„Piękne Istoty" – pierwsza część czterotomowej sagi „Kroniki Obdarzonych" to powieść dla wszystkich, którzy lubią mroczne romanse. Atmosfera książki przesycona jest szczegółami, napisana w fantastycznej konwencji,urzeka elementami pasjonującej i oryginalnej mitologii. Wraz z edycją książkową historia pojawi się na ekranach kin, w hollywoodzkiej ekranizacji, z brawurowymi rolami Jeremy'ego Ironsa, Emmy Thompson i Violi Davis.

Czy filmowa adaptacja okaże się lepsza od książkowego oryginału? Najłatwiej się przekonać zacząwszy od lektury książki, a potem udać się do kina. „Piękne Istoty" to jedna z najlepiej opowiedzianych i napisanych historii ostatnich lat.



