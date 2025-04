2 z 9

Listy do M cz. 2

Ulubiony film o tematyce Świątecznej? Szczerze mówiąc - kocham wszystkie! Za magię, klimat, światełka, kolędy i znienawidzone przez niektórych (sama nie wiem czemu) Last Christmas. Ale jeśli mam już wymienić jeden film, to z pewnością będą to Listy do M cz. 2 (chociaż część 1 z niezapomnianym wykonaniem Anny Karwan What The Word Needs Now lubię równie mocno). Listy do M to dla mnie nie tylko kolejna komedia romantyczna, ale przed wszystkim film o uczuciach, magii, relacjach i prawdziwej wartości Bożego Narodzenia.

- Gosia redaktor działów Ślub, Praca i Finanse