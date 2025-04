Zabawna, przewrotna i pełna pikanterii powieść "Z tobą się nie nudzę" to idealna propozycja dla fanek romantycznych i pełnych namiętności lektur. To 2 część absolutnego bestsellera "Nie dajesz mi spać".

"Z tobą się nie nudzę"- zarys fabuły

Książka autorki bestsellera "Nie dajesz mi spać" jest romantyczną i seksowną historią burzliwego związku fotografa i projektantki wnętrz, którzy poznali się dzięki... erotycznym przygodom. Ale nie łączy ich tylko seks, a wręcz przeciwnie! Caroline i Simon są w sobie szaleńczo zakochani i to do tego stopnia, że Simon chce pójść o krok dalej. Związek na odległość tylko podsyca łączącą ich namiętność. Wspólny wyjazd sprawia, że Simon w końcu rozlicza się z przeszłością i postanawia zmienić swoje życie. Koniec z zabawami: pora się ustatkować!

Ale... co na to Caroline? Czy uda im się pogodzić szczęśliwe życie prywatne z uwielbianą pracą, podróżami i imprezami? Dlaczego rozmowy o wspólnej przyszłości wcale nie są takie łatwe?

"Z tobą się nie nudzę" - dlaczego warto ją przeczytać?

Jeśli lubicie lekkie lektury, ale nie pozostawiające wiele do życzenia w kwestii stylu, języka i fabuły, to nie czekajcie ani chwili! To romans nieco doprawiony pieprzem, który przyprawia o dreszcz i pozostawia uśmiech na twarzy. Fragment powieści może rozwiać twoje wątpliwości:

– O, tak.

Łup.

– O, tak.

Łup, łup.

– Caroline, nie mów w ten sposób, kiedy jestem tak daleko od ciebie – wydusił z siebie Simon stłumionym głosem.

– Głuptasie, chodzi mi o walenie w ścianę po drugiej stronie.

– Kto tam jest?

– Facet z młotem. Szkoda, że go nie widzisz. Jest wielki.

– Bardzo cię proszę, nie mów mi o młocie innego faceta.

– To wracaj do domu i zaskocz mnie swoim – rzuciłam ze śmiechem.

– Będę jutro. Myślisz, że dasz radę do tego czasu myśleć wyłącznie o moim młocie?

– Zrobię, co w mojej mocy, kochany, ale nie masz pojęcia, jak pokaźny zestaw narzędzi ma ten facet. Nic nie obiecuję.

