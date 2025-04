Uczucia okazujemy na wiele sposobów, ale od wieków najlepszym wyborem są wierszyki na walentynki, cytaty o miłości, życzenia na walentynki, a dla osób z poczuciem humoru przysłowia o miłości.

Wiersze miłosne dla niej i wiersze miłosne dla niego warto mieć w odwodzie na każdą okazję lub... korzystać z nich bez okazji, by sprawić przyjemność ukochanej osobie.

Wiersze miłosne - najpiękniejszy wiersze dla niej i dla niego

Wiersze miłosne nigdy się nie zestarzeją. To rodzaj przekazu, który nigdy nie traci na ważności. Wielu mężczyzn głowi się, jak wyznać ukochanej miłość - dlatego przedstawiamy nie tylko wiersze miłosne dla niego, ale także wiersze miłosne dla niej.

****

Jesteś twierdzą, w której potężnych murach znajduję schronienie

****

We wszystkich mowach i w języku duszy,

Nad wszystkie są dwa słowa,

Jak w kroplach rosy po suszy,

W nich skarb żywota się chowa.

Jak dwie perełki w oceanie życia,

Jak dwie gwiazdeczki na niebie,

Świecą nam do powicia

Dwa słowa - kocham ciebie.

J.I. Kraszewski

****

Każdy nowy dzień jest kwiatem

Który zakwita w naszych rękach

Tam gdzie się kocha, nigdy nie zapada noc.

Serce to cząstka człowieka,

Które tęskni, kocha i czeka.

Adam Mickiewicz

****

Wciąż rozmyślasz. Uparcie i skrycie.

Patrzysz w okno i smutek masz w oku...

Przecież mnie kochasz nad życie?

Sam mówiłeś przeszłego roku...

M. Pawlikowska-Jasnorzewska

****

Jest jeden kwiat - kwiat jak wiosenne zorze,

Tak pełen blasków i woniących tchnień,

Lecz rwać go można w rannej tylko porze,

Jak słodką mannę we wschodzący dzień,

Miłości kwiat.

Więc zrywaj kwiat! korzystaj z błogiej chwili!

W uroczy wiąż miłość z młodością ślub!

Nim słonce życia na zachód się schyli

Nim wrzące serce zmrozi zimny grób -

Korzystaj z lat,

Rwij miłości kwiat!

R. Zieliński

****

Bo Cię kocham i już,

bo z Tobą zawsze jest sens a bez Ciebie go nie ma,

bo z Tobą można konie kraść,

bo z Tobą można pójść na koniec świata i nie czuć zmęczenia,

bo lubię kiedy się uśmiechasz,

bo lubię sposób w jaki chodzisz i jesz naleśniki,

bo z Tobą można stracić majątek i nadal być bogatym,

bo z Tobą tuzin dzieci.

Bo Ty i tylko Ty.

****

Najlepsza miłość to ta która budzi duszę,

pcha Nas ku lepszemu,

rozpala w sercach ogień

a w duszy sieje spokój.

****

Pokochać to największe ryzyko ze wszystkich.

To oddanie swojej przyszłości i swojego szczęścia

w ręce drugiego człowieka.

To zaufanie bez reszty.

To odsłonięcie swoich słabości.

I tak właśnie Cię kocham.

****

A kiedy będziesz moją żoną

A kiedy będziesz moją żoną,

umiłowaną, poślubioną,

wówczas się ogród nam otworzy,

ogród świetlisty, pełen zorzy.

Rozwonią nam się kwietne sady,

pachnąć nam będą winogrady,

i róże śliczne, i powoje

całować będą włosy twoje.

Pójdziemy cisi, zamyśleni,

Wśród złotych przymgleń i promieni,

pójdziemy wolno alejami,

pomiędzy drzewa, cisi, sami.

Gałązki ku nam zwisać będą,

narcyzy piąć się srebrną grzędą

i padnie biały kwiat lipowy

na rozkochane nasze głowy.

Ubiorę ciebie w błękit kwiatów,

niezapominajek i bławatów,

ustroję ciebie w paproć młodą

i świat rozświetlę twa urodą.

Pójdziemy cisi, zamyśleni,

wśród złotych przymgleń i promieni,

pójdziemy w ogród pełen zorzy,

kędy drzwi miłość nam otworzy.

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

****

Miłość odwzajemniona jest dobra

Lecz jeszcze lepsza jest taka,

którą nam ofiarowano, mimo,

ze wcale o nią nie zabiegaliśmy.

William Szekspir

****

Piękna kobieta podoba się oczom,

dobra kobieta - sercu.

Pierwsza jest klejnotem, druga zaś - skarbem.

Napoleon Bonaparte

Wiersze miłosne znanych poetów

A może macie jakieś własne ulubione wiersze miłosne? Warto kompletować wiersze miłosne dla ukochanej - największą popularnością cieszą się wiersze miłosne znanych poetów, bo nikt tak pięknie nie pisał o miłości, jak Adam Asnyk, Halina Poświatowska, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska czy Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Oto przykład znanego liryku - „Lubię kiedy kobieta”.

Lubię, kiedy kobieta omdlewa w objęciu,

kiedy w lubieżnym zwisa przez ramię przegięciu,

gdy jej oczy zachodzą mgłą, twarz cała blednie

i wargi się wilgotne rozchylą bezwiednie.

Lubię, kiedy ją rozkosz i żądza oniemi,

gdy wpija się w ramiona palcami drżącemi,

gdy krótkim, urywanym oddycha oddechem

i oddaje się cała z mdlejącym uśmiechem.

I lubię ten wstyd, co się kobiecie zabrania

przyznać, że czuje rozkosz, że moc pożądania

zwalcza ją, a sycenie żądzy oszalenia,

gdy szuka ust, a lęka się słów i spojrzenia.

Lubię to - i tę chwilę lubię, gdy koło mnie

wyczerpana, zmęczona leży nieprzytomnie,

a myśl moja już od niej wybiega skrzydlata

w nieskończone przestrzenie nieziemskiego świata.

Czasem wypowiedzenie tych dwóch ważnych słów, czyli „kocham cię”, może być wyzwaniem, ale wiersze miłosne mogą ułatwić takie wyznanie osobom nieśmiałym.

