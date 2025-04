Co może skrywać sekret rodzinny? Czy faktycznie przeszłość, która jest nam znana, jest tą prawdziwą? A może po latach okazało się, że to, w co wierzyłaś od zawsze, jest kłamstwem? Z takim właśnie problemem musi zmierzyć się Riley, bohaterka najnowszej powieści Diane Chamberlain „Milcząca siostra”. Książka będzie w sprzedaży w połowie lutego.

Czym zaskakuje nas tym razem Diane Chamberlain?

Autorka licznych bestsellerów, wśród których są takie tytuły, jak: „Kłamstwa”, „Szansa na życie”, ”, „Sekretne życie CeeCee Wilkes”, „Zatoka o północy” oraz „Dobry ojciec”, tym razem napisała wielowymiarową opowieść o siostrach i mrocznych tajemnicach rodzinnych. Wiele z jej poprzednich powieści oceniano jednoznacznie jako wciągające i pasjonujące. Czy tak będzie również tym razem?

Fabuła powieści "Milcząca siostra"

Riley MacPherson przez całe życie sądziła, że jej starsza siostra Lisa we wczesnej młodości popełniła samobójstwo. Teraz, ponad dwadzieścia lat później, odnajduje dowody, że to nieprawda. Lisa żyje. Przybrała nową tożsamość.

Dlaczego jednak przed laty postanowiła uciec z domu i jakich tajemnic strzeże do dziś? Poszukując prawdy, Riley musi zdecydować, co przeszłość oznacza dla jej obecnego życia. Jak sobie z tym poradzi?

Słowo o autorce:

Diane Chamberlain jest wielokrotnie nagradzaną autorką powieści. Jej książki stanowią mieszankę dramatów rodzinnych z romansami, być może dlatego tak chętnie sięgają po nie czytelnicy na całym świecie. Dotychczas stworzyła aż dwadzieścia dwie powieści. Obecnie mieszka i pracuje w Karolinie Północnej.

