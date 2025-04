Pasta z Pomysłem na zupę ogórkową Winiary

Zupa ogórkowa kojarzy ci się z pracochłonnym ścieraniem ogórków i długim gotowaniem wywaru? Pasta z pomysłem to sposób na prawdziwą ogórkową w 15 minut! Wystarczy kilka składników i pyszna zupa gotowa. Do pasty dodaj wodę, ziemniaki i śmietanę i ciesz się głębokim smakiem tradycyjnego obiadu. Dodatek suszonych warzyw i prawdziwych kiszonych ogórków sprawia, że pasta staje się idealną bazą do zupy.

93% RECENZENTEK ZGADZA SIĘ ZE STWIERDZENIEM, ŻE ZUPA UGOTOWANA Z PASTĄ OGÓRKOWĄ WINIARY TO DOBRY POMYSŁ NA OBIAD DLA CAŁEJ RODZINY

Wyniki testu Pasty z Pomysłem na zupę ogórkową Winiary

Czasochłonne ścieranie ogórków i gotowanie esencjonalnego wywaru może skutecznie zniechęcić do przygotowywania tej zupy na obiad. Kluczem do sukcesu są również starannie dobrane przyprawy, które zapewniają gotowemu daniu świetny aromat i domowy smak. Jak nie rezygnować z pysznej zupy, a oszczędzić sobie czasochłonnych przygotowań? Sięgnij po Pastę z Pomysłem na ogórkową. Zrobiły to nasze Recenzentki.

Ogórkowa Winiary to świetna alternatywa dla tradycyjnej zupy

Uważa tak 95% dziewczyn biorących udział w teście. Sposób przygotowania przekonał je, że z powodzeniem można cieszyć się smakiem ogórkowej bez czasochłonnych przygotowań.

Jest to świetna alternatywa dla tradycyjnie długo gotowanej zupy. Przygotowanie trwa chwilę i jak dzieci poproszą o zupę, to mogę szybko podać im fajny posiłek – anya86.

Dzięki Paście z Pomysłem na zupę ogórkową można zaoszczędzić czas, nie tracąc na jakości posiłku

Potwierdza ją 94% Testerek. Zupa ogórkowa na bazie pasty Winiary zawiera kiszone ogórki oraz unikalną kompozycję przypraw, która zapewnia bogaty smak dania.

Smak podobny do domowej ogórkowej. Pasta z Pomysłem to oszczędność czasu i smaczny, szybki obiad. Zupa jest gęsta, aromatyczna, wyczuwalny jest koperek (…). Polecam! – mileneczka5.

Ogórkowa z pasty Winiary smakuje jak ta tradycyjna– opinie

89% Recenzentek zgadza się z tym stwierdzeniem. Dziewczyny wskazują na wyjątkowy smak i aromat dania, który przypomina im domową zupę przygotowywaną przez mamę czy babcię.

(…) Prosty, naturalny skład zachęca do korzystania. Już po otwarciu saszetki poczułam zapach domowej ogórkowej (…) – pwronska.

Pasta z Pomysłem na zupę ogórkową Winiary stanowi świetną bazę do przygotowania posiłku dla całej rodziny – opinie Recenzentek

Twierdzi tak 93% naszych Testerek. Doceniły one jakość produktu oraz jego smak, który odpowiada zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Pasta świetnie się sprawdziła podczas przygotowania obiadu dla rodziny, nie tylko zaoszczędziłam sporo czasu, ale i również smak zupy przypadł do gustu wszystkich domownikom (…) – Testerka31.

Jak Recenzentki oceniają inne Pasty z Pomysłem na…?

Całościowa ocena Past z Pomysłem na zupy Winiary również wypadła rewelacyjnie. Produkty spełniły oczekiwania 96% testujących. Tyle samo poleci pomysły na zupy (pomidorową, grochową i barszcz czerwony) swoim bliskim. 95% uznało, że ponownie sięgnie po Winiary Pasty z pomysłem na zupy już po zakończeniu testowania.

Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 182 osób w okresie luty-marzec 2021 r.

Karola1988K | 4 lata temu

Ogórkowa zawsze dobra

Serdecznie polecam pasty z pomysłem na zupę Winiary. Jest to udogodnienie dla osób które cenią sobie smak i aromat wędzonych dań. Dzięki nim zaoszczędzisz czas na przygotowanie posiłku...A dłużej możesz się cieszyć pysznym smakiem zupy. Polecam całym sercem!

Karola

To fajna opcja na przygotowanie pysznego obiadu w weekend lub na niespodziewaną wizytę gości. Nie zastanawiaj się tylko sprobuj

Daga123 | 4 lata temu

Zupa ogórkowa średnia

Pasta w smaku jest dobra ładnie pachnie ale żeby zupa ogórkowa miała to coś potrzebuje warzywa i ogórków jak prawidziwa ogórkowa dlatego ocena jest niska. Minusem zupy jest jej mala ilość nie mam więcej zastrzeżeń

tygrysek7773 | 4 lata temu

super pasty

juz od dzis wypróbujcie pyszna zupe ogórkowa. zupa smakowała jak u mojej mamy. dobrze było czuć ogórkowy lekki smak. ponadto jej łatwość przygotowania sprawiła ze na pewno polece je moim koleżankom. to łatwy i szybki sposób na smaczny obiad. nie zastapie jej juz żadna inna zupa .

Patka1984 | 4 lata temu

Polecam

Produkt przeze mnie testowany pomysł na zupę winiary polecam z czystym sumieniem zupa jest dobra i szybka w przygotowaniu spełnia wszystkie moje oczekiwania

agusia19881 | 4 lata temu

Zaskakująca ogórkowa

Pasta z pomysłem na zupę ogórkowa to strzał w dziesiątkę dla miłośników kwaśnych zup, którzy uwielbiają jeść ją o każdej porze dnia i nocy! Jest bardzo smaczna, a przede wszystkim szybka.

daria_mala89 | 4 lata temu

Smaczna

To jest smak który podbije serca dzieci zakochały się w tym smaku teraz pytają kiedy będzie znowu taka smaczna zupka cudnaaa i bardzo szybko zniknęła z naszego stołu

Geodonna82 | 4 lata temu

Moja zupa moja wygoda

Uważam że pasty z pomysłem na zupę są alternatywą dla szybkich obiadów. Człowiek wracając zmęczony po pracy, może szybko zrobić obiad bazujac na tych pastach. Albo zabrać ze sobą do pracy jako posiłek przed głównym obiadem który zazwyczaj w domu jest w późnych godzinach popołudniowych.

hellokitty1313 | 4 lata temu

Polecam!

Jestem pozytywnie zaskoczona pastą z pomysłem na.., nie spodziewałam się tak dobrego i wyrazistego smaku potraw. Konsystencja w sam raz, bardzo łatwe i szybkie w przygotowaniu. Domownicy zadowoleni, wszystkim smakowało, zaskoczyła smakiem. Polecam.

anitasurdu | 4 lata temu

Ogórkowa

Smaczna prosta w przygotowaniu. Piękny kolor i ten zapach. Przeniosłem się w czasy dzieciństwa bo bardzo smakiem podobną do zupy ogorkowej mojej mamy. Pysznie smakuje z makaronem oraz ziemniakami lub nawet kluskami ziemnoaczanymi. Była u mnie akurat kuzynka gdy ja testowalam i ona także zachwala ogórkową

ewelinka12229 | 4 lata temu

Bardzo pyszne zupki

Bardzo pyszne zupki i szybkie w przygotowaniu pyszna z makaronem ryżowym ................................................................................................................. ..............................

Malwamalwa | 4 lata temu

Pyszne zupy.

Wszystkie zupy smaczne.

Jedynie pomidorową wymagała modyfikacji przyprawami.

Faworytem w mojej rodzinie jest barszcz czerwony.

Świetnie współgral z pielemieni i tradycyjnymi

pierogami................................

Naprawę godny polecenia!

Paulina19.03.02 | 4 lata temu

Najlepsza pasta dla moich dzieci

Zupa z tej pasty była wspaniała dzieci zajadały ja ze smakiem i pytają kiedy zrobię ja znów jest wspaniała w smaku i napewno jeszcze raz ja kupię bardzo polecam dla mam i osób które chcą zjeść szybki obiad a nie mają za dużo czasu

gosik8209 | 4 lata temu

Rewelacja

Dobry smak polecam innym.Smaki dzieciństwa o których trudno zapomnieć.Zupa zagości w moim domu i na pewno będzie polecana dla innych. Nic dodać nic ująć.

Mendzia166 | 4 lata temu

Zielona zupa

Zupa ogórkowa

Jedna z lepszych zup, idealna dla osób którzy są zwolennikami kwasniejszych zup, połączona z ziemniakami napewno każdemu po smakuje .

WeRoNiKa | 4 lata temu

Ogórkowa jak u mamy

Pasta z pomysł na zupę ogórkową to idealna porcja dla 3 osobowej rodziny. Konsystencja idealnie dobrana. Smak jak u mamy. Każda łyżka zupy trafia w serca domowników. Idealnie dopracowana jeśli chodzi o małe niejadki. Córka jest bardzo wybredna co do jedzenia a ta zupa trafiła do niej perfekcyjnie. Jeszcze nigdy mi się nie przytrafiło aby prosiła o dokładkę. Na pewno będę sięgała częściej po te pasty. mogę stwierdzić, że są godne polecenia nie tylko rodzinie ale także i znajomym czy sąsiadom.

pannabb | 4 lata temu

Już nie musisz trzeć ogórków! :)

Moim zdaniem Pasta z pomysłem na zupę ogórkową Winiary jest smaczna, pachnie i smakuje prawdziwymi ogórkami, przygotowuje się ją mega szybko, ma dobry skład, jestem zadowolona :)

ania1500 | 4 lata temu

Ogórkowy pasto- przecier

Pasta ogórkowa to nic innego jak zwykły przecier ogórkowy. Po ugotowaniu bardzo dobra w smaku. Dobra, domowa ogórkowa. Wyczuwalne kawałki tartych ogórków kiszonych

marika1775 | 4 lata temu

pasta na zupę ogórkową Winiary

zupa ogórkowa to chyba mój numer jeden ! bardzo wyrazisty smak smakuje niemal identycznie jak przygotowana przeze mnie od początku do końca samodzielnie w domu. idealna alternatywa dla zapracowanych . przygotowanie nie zajmuje więcej niż 15 min . a przy tym smakuje całej rodzinie . z pewnością kupię ponownie i polecam z całego serduszka

Pkinka | 4 lata temu

Zawiodłam się

Zupa bez smaku, bez wyrazu, nie jest kwaśna, nie smakuje jak ogórkowa. Musiałam ją doprawiać. Dla osoby która gotuje obiady ze świeżych produktów te torebki nie będą dobrym rozwiązaniem. Może i skład prosty ale nic poza tym. Mogę to samo napisać do pozostałych produktów bo błąd się powiela. Niczym nie przypomina zupy gotowanej ze świeżych produktów. Niczym, zawiodłam się.

azteka | 4 lata temu

Pomysł na zupę ogórkowa w 15minut

Pasta pomysł na zupę ogórkowa była moja ulubiona była bardzo dobra chętnie kupię pastę znowu to świetna alternatywa dla tradycyjnego sposobu przygotowania zupy

astokrotka1111 | 4 lata temu

Rewelacja!!!

Pasta z pomysłem na zupę ogórkową Winiary jest idealna,kiedy nie ma dużo czasu na przygotowanie tradycyjnej zupy lub na biwak. Jest wyśmienita w smaku, intensywnie ogórkowa,świetnie wyczuwalny koperek, aromatyczna, szybka i łatwa w przygotowaniu. Polecam jako alternatywa tradycyjnego gotowanie!!!

eweluss1610 | 4 lata temu

Szybka zupa ogórkowa !

Zupa niestety nie spełniła moich jak i mojej rodziny oczekiwań, mało doprawiona, jak dla Mnie nie było w niej czuć smaku ogórków. Zupę trzeba było doprawić i szczerze jak mam się bawić w kucharza przy niby gotowej paście i zupie w 15 min w przypadku ogórkowej wolę ugotować ją sama od podstaw.

żyjzcalychsil | 4 lata temu

Pyszna zupa

Zupa ogórkowa w 15 minut to pyszna opcja na szybkie danie. Smaczna mocno ogórkowa idealnie doprawiona, zaskoczyła pozytywnie, zostanie z nami na dłużej Polecam

Bogusia8 | 4 lata temu

Dobry dodatek do zupy

Według mnie smak powinien być bardziej wyrazisty ponieważ jednak jest trochę za mało wyczuwalny . Pasta jest dobrą alternatywą na przygotowanie zupy dla tradycyjnej zupy przygotowywanej z ogórków.

Ola11011992 | 4 lata temu

Ogorkowa

Wysmienita zupa idealna na szybki obiad,zaoszczędziła wiele czasu w kuchni,a smakowala bardzo dobrze prawie wręcz jak ogórkowa ze "swoich ogorkow".Idealna ani za slona ani za ostra

Justyna366 | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na zupę ogórkową

Pasta z Pomysłem na zupę ogórkową to świetna alternatywa dla przygotowania szybkiego obiadu dla całej rodziny. Głęboki smak domowej zupy to wielki plus tej pasty. Dzięki jej formie możemy przygotować w 15 minut smaczny posiłek. Z pewnością po nią sięgnę nie raz. Polecam serdecznie.

Brocisz | 4 lata temu

Pyszna zupa dla całej rodziny

Jestem zachwycona każda z zup. Ogórkowa była przepyszna. Odpowiednio kwaskowata. Dla mnie smakowała jak standardowa zupa ogórkowa. Czas przygotowania wynosi około 15 min i starczy jej na 3 duże porcje. Napewno zakupie ja i będę trzymać na Polce w kuchni ma czarna godzinę.

Mama Anieli | 4 lata temu

Mama Anieli

Pasty pomysł na zupę bardzo przypadły nam do gustu. To bardzo fajny sposób na szybki obiad dla zapracowanej i zabieganej mamy, w pojedynkę mieszkającego starszego Pana.

Emiodul | 4 lata temu

Polecam

Pasta z pomysłem na zupę Winiary, bardzo spełniła moje oczekiwania. Zupa z zastosowaniem pasty ma bardzo wyrazisty smak oraz jest bardzo smaczna. Nawet nie dodając ogórków do zupy ogórkowej miała intensywny smak ogórków oraz niczym się nie różniła od ugotowanej tradycyjne zupy. To świetna alternatywa na szybki obiad w 15 minut. Bardzo serdecznie polecam pasty Winiary i napewno będę używała ich częściej

Vanilla23 | 4 lata temu

Recenzja Pasty z Pomyslem na zupe ogorkowa

Zupa ogorkowa przygotowana z uzyciem Pasty z POMYSLEM jest inna niz zupa przygotowana w tradycyjny sposób co nie oznacza ze gorsza. Jest doskonala alternatywa gdy nie ma czasu lub produktow na przygotowanie zupy wbtradycyjny sosob. Jezeli chodzi o walory smakowe zaspokoila moje oczekiwania.

myforestfog | 4 lata temu

Ogórkowa

Smaczna zupa, którą każdy może przygotować w 15 minut, gdyż nie potrzeba do niej za wiele składników, a wszystkie praktycznie każdy ma w domu. Dobrze doprawiona. Szybko znika :)

katim | 4 lata temu

15 minut i zupa ogórkowa gotowa - pasta Winiary

Fantastyczna pasta, od pierwszego otwarcia. Ten smak, ten aromat, konsystencja, właśnie na to długo czekaliśmy aby w prosty sposób właśnie tak przyrządzić zupę.

EdytaK1984 | 4 lata temu

Pomysł na szybki obiad

Pasta na zype ogórkową to swuetne rozwiazanie dla tych co dopiero uczą i tych co sa wiecznie zapracowani bądź chcą trochę odpocząć od gotowania i przesiadywania w kuchni. Jest kwaśna i pełna koperku który tak bardzo lubie.w dzisiejszych czasach trzeba sobie ułatwiać życie i nie tracic go zbyt dużo na rzeczy które można zrobić szybko i łatwo. Napewno ja polecam bo jest świetnym rozwiazaniem i opcją na szybki obiad.

shawelka | 4 lata temu

nie polecam

Niestety pasta z pomysłem na zupę ogórkową nie przypadła naszej rodzinie do gustu. Smak bardzo odbiega od domowego smaku. Oczywiście jest to szybki sposób przygotowania czegoś na ciepło, ale nie o to chodzi.

Patrycja_testuje | 4 lata temu

Świetne rozwiązanie

Pasta na zupę ogórkową miała bardzo dobry smak, prawie jakbym jadła normalną zupę. Jest to bardzo dobry sposób na szybkie wykonanie posiłku, gdy nie ma się czasu. Jednak na moją rodzinę jest zbyt rzadka i jedno opakowanie nie wystarcza.

asikc | 4 lata temu

Szybki obiad z Winiary

Sposób na szybkie danie aby rozgrzać się zupka przyprawiona ok zagości w moim donu dodana na listę zakupów warto mieć w szafce bo nigdy nic nie wiadomo

sylwia_mc | 4 lata temu

Genialny pomysł

Jestem bardzo zadowolona. Pasta spełnia wszystkie moje oczekiwania. Zupę ugotowalam szybko a smak pozostał taki jak zawsze. Bez większego wysiłku miałam obiad dla całej rodziny

Pchelka95 | 4 lata temu

Wyśmienita

Zupa jest przepyszna smakuje mojej rodzince a najbardziej dzieciom nie muszę dluzej gotować zupy teraz bede używać pasty coraz częściej Pasty zawierają dużo składników odżywczych i maja fajny intensywny smak. Fajnie oryginalne opakowanie latwe do przechowywania

Meghan | 4 lata temu

Dla studentów

Pasta napewno nie dla rodziny z dziecmi. Smak nie zupelnie jak zupa ogórkowa, wyczuwana chemia. Nie smakowala nam. Nie zastapi prawdziwej zupy. Malo pasty do dodania, zupa malo aromatyczna

Dzasta88 | 4 lata temu

Ogórkowa

Dobra ogórkowa zupa, pomysł na szybki obiad dla całej rodziny. Prosta w przygotowaniu. Polecam. Wyrazisty smak kiszonych ogórków. Poprostu domowa zupa

patrycjaaj1995 | 4 lata temu

Pasat z pomysłem na zupę ogórkową Winiary

Pasta z Pomysłem na zupę ogórkową jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają czasu na przygotowanie tradycyjnej zupy ogórkowej. Standardowa zupa przygotowywana na bulionie jest dość czasochłonna, a osoby, które pracują nie mają czasu na przyrządzenie takiej zupy. Pasta z Pomysłem na zupę ogórkową sprawdzi się doskonale dla osób, które uwielbiają czuć smak ogórków. Jest niezwykle wyrazista i ma podkreślony smak. Można dodać do niej ulubione warzywa. W moim przypadku dodałam wyłącznie ziemniaki i to zdecydowanie wystarczyło. Bardzo smakowała zupa moim dzieciom, które zajadały się nią ze smakiem. Pasta ogórkowa stanowi pysznie skomponowany obiad z minimalną ilością składników. Można powiedzieć, że ten rodzaj zupy smakuje jak u mamy bądź babci. Wszystkim miłośnikom zupy ogórkowej polecam ten produkt jak najbardziej. Warto wypróbować, gdyż jest naprawdę wyśmienita w smaku i zachwyci każdego. Polecam również dodać ziemniaki, gdyż wzbogacają smak zupy. Zupa ta jest rozgrzewająca i znakomita to skosztowania. Najważniejsze jest prosta, tania i szybka w przygotowaniu. Polecam wszystkim 😉

weronikah | 4 lata temu

Zupka ogórek

Pasta ogorkową dobra chociaż mało kwaśna, opakowanie ładne, kolorowe i wyraziste. A sama pasta ładny kolor. Zawartość pasty jest mało dla dużej rodziny ja musiałam dodać buraczków do zupy bo brakowało tego.

Aaaga89 | 4 lata temu

Mega smak

Pasty Winiary są mega wygodne, wystarczy zaledwie kwadrans by przygotować prawdziwe kulinarne dzieło. Idealne dla osób pracujących, które gotują w biegu. Zupy zyskują prawdziwy enencjonalny smak w bardzo krótkim czasie.

mamusiaczek | 4 lata temu

Szybka w rozrobieniu Pasta z Pomysłem na zupę ogórkową

Pastę z Pomysłem na zupę ogórkową, uważam za świetną alternatywę, tradycyjnie przygotowywanej zupy ogórkowej. Takie rozwiązanie w postaci gotowej pasty, pozwala w szybki sposób przygotować smaczną zupę w zaciszu domowym, zaspokajając w ten sposób w krótkim czasie apetyt na zupę o określonym smaku. Jako produkt prawie "gotowiec", nie mam zastrzeżeń co do tej pasty. Jest smaczna i szybka w przygotowaniu. O to w niej właśnie chodzi.

Ani94 | 4 lata temu

OgórkoweLove

Najlepsza zupa ogórkowa to kwaśna ogórkowa i taką właśnie zupę otrzymujemy z pasty Winiary. Na pewno jeszcze nie raz pojawi się w naszej kuchni ❤️

agpona | 4 lata temu

Wyrazistość smaku zupy ogórkowej z pastą Winiary

Pasta Winiary z pomysłem na zupę ogórkową bardzo dobrze doprawiona, w smaku czuć było tą kwaskowość ogórka kiszonego. Za pomocą pasty zupa była gotowa, wystarczy że tylko dodałam kilka pokrojonych ziemniaczków i wrzuciłam marchewkę w kosteczkę na koniec dodałam od serca łyżkę śmietany. Całościowy czas wykonania dania zajął mi 20 minut, gdyż dodatkowe 5 min przeznaczyłam na pokrojenie warzyw. Konsystencja pasty była gęsta i od razu po dodaniu zmieniła kolor na typowo ogórkową barwę!

dariaszulc | 4 lata temu

Zupa Ogórkowa

Zupa Ogorkowa z Past pomysł na Winiary fajny pomysł dla osób które nie mają czasu na obiad lub wyjeżdzaja za granice. Do pasty dodajemy tylko 750ml wody 350g ziemniaków oraz 50ml śmietany.. Zupa smakuje jak swoja to dzieki kiszonym ogórkom oraz dodatku koperku zawartym w paście

efcia86 | 4 lata temu

Pasta ogórkowa - zupa odlotowa

Pasta z Pomysłem na zupę ogórkową świetnie zastępuje tradycyjną zupę. Forma przygotowania pozwala zaoszczędzić wiele czasu nie tracąc nic na smaku i jakości dania.

Testerka31 | 4 lata temu

Świetna

Pasta świetnie się sprawdziła podczas przygotowania obiadu dla rodziny, nie tylko zaoszczedziłam sporo czasu ale i również smak zupy przypadł do gustu wszystkich domownikom. Super forma, świetny smak jak z dzieciństwa i konsystencja to tylko kilka zalet pasy z pomysłem na zupę. Z pewnością będę często wracała do tego sposobu gotowania.

dosia1998 | 4 lata temu

Ekstra zupa

Zupa w pełni sprostała moim oczekiwaniom. Będę polecać ją wszystkim znajomym. Nawet moja mama która jest fanką kuchni klasycznej postanowiła kupić i skorzystać z Pasty z Pomysłem na zupę ogórkową i jest w pełni zadowolona.

Martusia34 | 4 lata temu

Otwarta na wszystko

Polecam jak najbardziej ta zupę jest bardzo dobra,smaczna i szybko Ja mozna przyrządzić.Ja osobiście dodalam ryżu gdyż go uwielbiam i moja cala rodzina.

wszystkieodcienienude | 4 lata temu

niezwykle smaczna

Po spróbowaniu past jestem pod wrażeniem czasu przygotowania obiadu, do tego tak niewiele składników potrzeba, po prostu świetna opcja dla osób które nie mają czasu gotować i stać przy garach, a nawet na szybko coś zrobić. Na prawdę świetny pomysł na obiad.

Sadique | 4 lata temu

Jak mieć więcej czasu dla bliskich a jeść tak samo dobrze

Świetna alternatywa dla zup instant

Lacznie w tydzień testów zaoszczedzilam jakieś 6h a nie uważam żebym straciła na jakości czy smaku

Maz zadowolony i przede wszystkim najedzony

A ja w weekend mogłam poświęcić więcej czasu na składanie sushi nie słuchając marudzenia ze ktos głodny:D

Kawowagosia | 4 lata temu

Bardzo smaczna.

Pasta z Pomysłem na zupę ogórkową powstała na bazie przetartych ogórków kiszonych doprawionych aromatycznym koperkiem. Zamiast wody dodałam bulion, który miałam w lodówce, natomiast ziemniaki zastąpiłam makronem oraz dodałam śmietankę. Gęsta, aromatyczna pasta pozwoliła mi przygotować pyszne danie z dla rodziny w zaledwie 15 minut.

jolaw0901@gmail.com | 4 lata temu

Szybki i pyszny obiad

Zupa przygotowana z Pastą z Pomysłem na zupę ogórkową była banalnie prosta i na prawdę smaczna. Czuć wyrazisty smak, dobrze przyprawiony przy niewielkim wysiłku. Cała rodzina była zachwycona. Polecam osobom, które nie mają zbyt wiele czasu, ale lubią domowe obiady.

katerynabaranova | 4 lata temu

Pasta z pomysłem na zupę ogórkową Winiary super sposób zaoszczędzić czas!

Pasta z Pomysłem na zupę ogórkową ma super smak, konsystencję. Jest delikatnie kwaskowata, nie wiem czy każdemu to odpowiada. Bardzo podobna do zwykłej zupy ogórkowej przygotowanej w tradycyjny sposób w domu.

bifaja | 4 lata temu

smaczna

smaczna pasta ułatwiająca przygotowanie zupy dla calej rodziny. Smakowała wszystkim i co najważniejsze jest naturalna z prostym składem. polecam spróbować !

angelawasyl | 4 lata temu

Smak idealny w 10!

Bardzo jesteśmy z rodziną zadowoleni z produktu Winiary. Zupę robi się w 15 minut i co nas zaskoczyło smak jest idealny jak powinny być! Nic nie trzeba przyprawiać, należy dodać tylko w trakcie gotowania ziemniaki/makaron. Jestem bardzo zadowolona z produktu, gdyż smak jest idealny!

Kajka1985 | 4 lata temu

Bardzo dobra i smaczna.

Wszystkie Pasta z pomysłem na zupę były bardzo smaczne i nie trzeba było spędzać całego dnia przy garnkch a ja miałam czas dla siebie i dla rodziny.

maartini92 | 4 lata temu

Pasta na zupę ogórkową

Pasta całkiem w porządku, zawsze to jakaś alternatywa dla zupy w proszku. Kiedy nie ma czasu na gotowanie, a chce się zjesc cos na cieplo to wtedy z pomocą przychodzą pol składniki lub gotówce. Przygotowanie zupy jest banalnie proste, a jest smaczna. Wiadomo, ze to nie to samo co domowa, ale spośród gotowych dań warto wybierac te smaczne i łatwe do przyrządzenia, jak ta pasta na zupę.

Warewolf272 | 4 lata temu

Ogórkowa w mig gotowa

Ogórkowa z pasty jest szybka w wykonaniu. Niezwykle nieskomplikowana a do tego jeszcze pełna aromatu. Nie trzeba już stać nad garami i męczyć się nad zupą, która zajmuje wieki a dzieci płaczą się pod nogami. Teraz można łatwo i szybko przygotować to pyszne danie a potem zająć się pociechami.

Jagoda2020 | 4 lata temu

Ogórkowa

Po otwarciu saszetki z ogórkową moją uwagę przyciągnęła konsystencja zupy oraz zapach. Gęsta i zapach taki jak domowa zupa. Szybko się ją robi. Po ugotowaniu nie musiałam dodawać żadnych przypraw. Z apetytem zjadłam zupę razem z mężem.

Juris | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na Zupę ogórkową Winiary to mój faworyt wśród wszystkich propozycji Zup Winiary.

Pasta z Pomysłem na Zupę ogórkową Winiary to mój faworyt wśród wszystkich propozycji Zup Winiary. Nie spodziewałam się, iż przygotowanie zupy dla całej rodziny może być takie szybkie i wygodne dopóki nie skorzystałam z Pasty z Pomysłem na Zupę ogórkową Winiary. Wystarczyło dodać ziemniaki i wodę, poczekać parę chwil i pyszny obiad gotowy. Esencja zawarta w opakowaniu Pasty Winiary ma tak perfekcyjny skład, iż nie trzeba było dodawać żadnych przypraw aby cieszyć się smakiem zupy iście przypominające smak Tradycyjnie przygotowywanej przez mamę.

stracciatello_88 | 4 lata temu

Pomysł na zupe ogórkową Winiary - pasta

Dzięki tej Paście w 15 minut można wyczarować przepyszną zupe ogórkową, która podbije kubki smakowe dosłownie każdego, tradycyjny smak, szybkie przygotowanie i dobry skład

sylwiunia856 | 4 lata temu

Szybka zupka

Jak najbardziej polecam dla wszystkich którzy chcą szybko mieć pyszna zupkę pożywna 15 minut i gotowa polecam dla leniuszków którzy nie chcą lub nie lubią długo spędzać czas przy gotowaniu

agabushido | 4 lata temu

Smaczna

Aromatyczna, dobrze doprawiona, świeży koper doda nutki świeżości. Żałuję ,że tak mało porcji z niej wychodzi. Bardzo dobry pomysł na szybki obiadek.

Tayen | 4 lata temu

Zupa ogórkowa w nietradycyjnej osłonie

Jeżeli chcesz posmakować zupy ogórkowej, która nie smakuje jak znana Ci tradycyjna polecam Pomysł na zupę ogórkową Winiary.

Delikatna (fani mocno kwaśnych zup mogą się rozczarować), ale wyrazista. Świetna do ryżu.

Wystarczy dodać natki pietruszki i zupa gotowa!

Mistinguett | 4 lata temu

Ogórkowe niebo!

Pomysł na zupe ogórkowa to pomysł mistrza! Zawarty w małej saszetce intensywny smak i kolor to coś co musi się znaleźć w każdej kuchni.

Podana z ziemniakami i śmietana zapewnia nam niebiańskie doznania.

Blondi08 | 4 lata temu

Zupa ogórkowa

Zupa ogórkowa jest niezastąpiona w mojej kuchni. Jest pyszna, wszyscy zjadają ją ze smakiem że względu na to, że nie ma w niej kawałków ogórków. Idealnie doprawiona, smakuje jak domowa zupa.

krysiao | 4 lata temu

Ogórkowa zupka

Zupa wychodzi jak domowa, kolor taki jaki powinien być, kwasowość w sam raz, po dodaniu gotowanych ziemniaków lub gotowanego ryżu zupa staje się bardzo pożywna, apetyczna o głębokim smaku. Idealnie przyprawiona, lubią ja dzieci i dorośli.

Justyna1984rok | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na zupę ogórkową Winiary

Pasty z Pomysłem na zupę ogórkową

Są wyśmienite jestem bardzo z nich zadowolona bo sa zdrowe i szybkie i po prostu pyszne polecam wszystkim swoim przyjaciołom i Całej Rodzinie po prostu Ogórkowa jak u Mamy

Agulka_S | 4 lata temu

ogórkowa niczym z ogórków z ogródka

Zupa przygotowana na Paście z Pomysłem na zupę ogórkową smakuje jak prawdziwa zupa ogórkowa gotowana tradycyjnie, a tu wystarczy tylko 15min, woda, ziemniaki i śmietana, a smakowała każdemu

Pannamajanna | 4 lata temu

Ogórkowa na speedzie

Pasta ogórkowa Winiary to przyjaciółka każdej zapracowanej gospodyni, w kilkanaście minut pozwala przygotować całkiem smaczne danie, które smakuje rodzinie. Ma bardzo ładny zapach, przyjemny smak i dobra konsystencję, na pewno będę z niej korzystała kiedy zabraknie mi czasu na przygotowanie tradycyjnej zupy.

Madziunia1986 | 4 lata temu

OGÓRKOWA

Zupa ogórkowa wychodzi wyśmienicie :) bardzo łatwa i szybka w wykonaniu, bardzo dobry i wyrazisty smak i aromat. Idealna na szybki obiad dla całej rodziny POLECAM

Home_tester@o2.pl | 4 lata temu

Moze byc

Wygodne i poręczne opakowanie, łatwo umożliwia aplikacje produktu. Ponadto okienko pozwala zobaczyć jak wygląda produkt. Zupa ogórkowa jest smaczna i prosta w wykonaniu. Niestety nie czuję smaku domowej atmosfery, może to zle ogórki.

Airam_What | 4 lata temu

Tradycyjna jak u babci

Nie jedliśmy zupy ogórkowej przez ponad pół roku. Dzięki Winiary przypomnieliśmy sobie jak smakuje pyszna zupa ogórkowa. A smakowała jak na zimowym obiedzie u babci. Esencjonalna i z koperkiem, co podkreśliło jej wyjątkowy smak. Bardzo łatwa w przygotowaniu.

Elapolo | 4 lata temu

Na małą porcje,

Zupa powinna być smaczna i ugotowana według tradycyjnego przepisu. Gotując zupę i tak musze ugotować rosół ponieważ nie lubie zup na wodzie. Tak czy inaczej zajmuje to więcej czasu niż 15 minut. Gotując zupę robię to w dużym garnku a saszetka niestety na duża porcje nie wystarcza. Więc dla mnie ta pasta nie zdaje rezultatu. Ogórki kiszone robię sama a następnie ścieram na tarce. Taka zupa smakuje mi najlepiej.

Boni28 | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na zupę ogórkową Winiary

Pasta z Pomysłem na zupę ogórkową Winiary to świetny pomysł dla osób,którym średnio wychodzi zupa ogórkowa.Po dodaniu ziemniaków i ogórków otrzymujemy bardzo dobrą zupę.

Malazlosnica | 4 lata temu

Szybkość

Świetny, szybki sposób na prosty ale smaczny obiad, który nie wymaga długiego stania przy kuchence.Najlepsze przyprawy zamknięte w niedużej saszetce to idealny pomysł na obiad.

fighter90fcb | 4 lata temu

Mocne 4

.Jeśli dodasz do wywaru dużo warzyw, cebulę albo czosnek, dodatkowo wzmocnisz układ odpornościowy do walki z wirusami i bakteriami.

Zupy sycą, ale nie tuczą, dlatego nawet dieta odchudzająca nie powinna zmusić cię do rezygnacji z nich. Czysta zupa ugotowana na wywarze warzywnym syci, ale nie jest kaloryczna.

agusia26814 | 4 lata temu

Domowa ogórkowa

Pasta Pomysł na zupę ogórkowa to szybki i pyszny obiad w zaledwie 15minut .Idealnie skomponowany smak i aromat sprawiają ,że każdy zjada zupę do ostatniej łyżeczki

redziunia91 | 4 lata temu

może być

gęsta pasta,smak słaby ale lekko wyczuwalny smak ogórka,nie nalezy do najlepszych ale tez nie najgorsza

na szybki obiad jak znalazł.bardzo dobry zadowalajacy skład

Keyti92 | 4 lata temu

Rewelacyjną pasta na zupe

Pasta na zupe była przepyszna. Smak jak domowa swojska kuchnia z dzieciństwa tak jak gotowala mama. Dodatkowo oprócz smaku bardzo szybka w przyrządzeniu. Nie widzę żadnych wad. Jeśli miałabym kupić po raz kolejny na pewno wybralabym zupe ta. Dodatkowo przy zakupach zwracam uwagę na skład produktów. W przypadku tych zup czyli polproduktow patrzę czy zawierają składniki naturalne czy chemiczne. Przy tej zupie skład jest w porządku a w smaku nie wyczuwa się woni chemii. Polecam kupujcie i gotujecie

Isa.belaaaa | 4 lata temu

Super

Zupka bardzo dobry, smakuje jak swoja.

Szybka w przygotowaniu, jest bardzo dobra. Ogólnie śmiało.moge polecić, jeśli ktoś nie ma czasu na gotowanie

JustynaKardasz1985 | 4 lata temu

Pyszna

Zupa ogórkowa pyszna polrostu pyszna jedyna jaka mi smakuje dzięki tej paście polubiłam zupę ogorkową co bylo dla mnie zaskoczeniem .dziękuję za przetestowanie ❤️będę napewno polecać innym

03061995 | 4 lata temu

Zupa ogórkowa

Zupę ogórkową mogę polecić jak najbardziej że ja jestem wybredna nie lubię jak mi starte ogórki pływają tak z tą zupą mam tyle dobrze że ogórków nie ma. Dawno nie jadłam tak szybkich i smacznych dań za co bardzo dziękuję.

pysialka | 4 lata temu

Pyszny smak

Pasta z Pomysłem na zupę ogórkową to świetna propozycja dla osób, które nie mają czasu gotować, nie lubią lub po prostu nie umieją. Zupę robi się bardzo szybko, bardzo prosto. Jest ona przede wszystkim bardzo smaczna, smakowała nawet moim wybrednym co do jedzenia dzieciom.

brzoskwinkap | 4 lata temu

Pasta ogórkowa WIniary

Pasta ma bardzo dobry skład, idealnie wywarzony smak, świetne przyprawiona. Smakuje jak domowa zupa. Bardzo pomocna jest gdy w domu nie mamy ogórków kiszonych.

aneciakoziol | 4 lata temu

Pasty z Pomysłem Pomysł na tak

Jak najbardziej jestem zadowolona z możliwości testowania zup z pomysłem. idealne rozwiązanie dla mnie i mojej rodziny. bardzo pomocne. wiem że będę mężowi pakować w trasę takie zupy. można je szybko przygotować a w dodatku są bardzo smaczne. dodatki jakich można w tych zupach użyć leżą tylko w naszym guście i wyobraźni.

Monikajr | 4 lata temu

Szybka i smaczna ogórkowa

Prosty skład, dobrze przyprawiona pasta - idealny pomocnik w kuchni. Wystarczy kilka ziemniaków, marchewka i mamy szybką i bardzo smaczną zupę. Myślę, że pasta znajdzie miejsce w kuchni każdej pani domu i uratuje jeniedną awaryjną sytuację :)

vitalis89 | 4 lata temu

Świetna alternatywa, coś na szybko gdy głowa pełna innych rzeczy

Mogę polecić wszystkim pasty, smaczne chociaż w składzie jest cukier. Jeśli chcesz na szybko coś przygotować bo masz ręce pełne roboty lub w głowie coś innego, to myślę że te zupki sprawdza się świetnie, oczywiście nie jest to żywienie codzienne, ale jako odskocznia sprawdzi się na pewno

olyyx3 | 4 lata temu

Najlepsza ogórkowa

Warto spróbować, jeśli nie ma sie czasu na gotowanie. Na pewno duzym plusem jest to ze nie potrzebujemy tak na prawdę nic, aby przygotować zupę. Chwila moment i zupa gotowa.

No i smakuje jak u mamy. Super skład.

AdamBoss | 4 lata temu

Ogorkowa zupa.

Pasta z pomyslem ogorkowa, dobra na kazdy dzien, szybka alternatywa zupy, aczkolwiek jezeli ktos szuka mocnego ogórkowego smaku, mysle ze tutaj tego nie znajdzie, ewentualnie proporcje wody do pasty zmniejszyć. Czas przygotowania bardzo szybki, nie tak czasochlonny jak przy tradycyjnej zupie.

francismommy | 4 lata temu

Przepyszna

Smak relewacja. To nie wiarygodne, że ugotowałam obiad w 15min, dosłownie tyle wystarczyło. Świetna do zagęszczenia zupy. Jednak wolę wersję z warzywami. Mąż nie narzekał, zjadł dwa talerze, synkowi też smakowała.

kaka7878 | 4 lata temu

Dobra

Zupa ogórkowa jest smaczna, natomiast brak jej tej intensywności ogórka i kwasku kiszonego ogórka. Lepiej smakuje po 3-4 h od przygotowania. Dobry skład, szybkość przygotowania.

ramaczanka | 4 lata temu

Bardzo dobra alternatywa

Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczona. Myślałam, że zupa będzie smakować sztucznymi dodatkami, jednak to nie miało miejsca. Poziom kwasu w ogórkowej był odpowiedni, nie traciła octem. Po dodaniu dodatków miałam szybki i dobry posiłek. Idealne rozwiązanie na zabiegane dni.

Hey_lovely | 4 lata temu

Super pomysł na szybki obiad

Zupa przygotowana z udziałem tej pasty była smaczna, jednak czegoś jej brakowało. Gdyby do pasty dodać starte ogórki to byłaby idealna, bo dodałoby jej to gęstości i kwasowości, których w niej nie było. Zupa jest dobrym pomysłem na szybki obiad, więc dla zabieganych osób może być idealnym wyjściem.

Redyskaredyska | 4 lata temu

Kolorowy garniturów ogorkowek

Ogórek zielony ma garniturek ale zupka ogórkowa z pasty Winiary ma zielono kolorowy garniturek.pływają w niej malutkie marchewki,ogorki i pachnacy koperek. Smak kiszonych ogórków i koperku po połączeniu z odrobiną śmietany daje pyszny efekt. Dodając kilka ziemniaków mamy gęstą i pożywna zupę zrobioną w dosłownie kilka minut.

edytaz6 | 4 lata temu

Szybko i łatwo

Zupa szybka do zrobienia i łatwa. Trochę za dużo sztuczności. Zapach i kolor jak tradycyjna ogórkowa. W smaku wyczuwa się dodatki. Doskonała na szybki obiad.

aniiulka | 4 lata temu

Idealnie zupa w 15 minut super pomysł

Idealnie zupka w 15 minut wyjątkowy smak i aromat 😊polecam.

Numer jeden.

Polecam

Szybki czas przygotowania do spożycia.

Ten wyjątkowy smak i aromat 😊 😊

Aga0702 | 4 lata temu

Pyszna ogórkowa.

Bardzo dobry skład i smak. Szybka w przygotowaniu. Dodając ziemniaki mamy pożywną zupkę. Dużo ogórków i koperku tak jak lubię. Smakuje jak ta którą zawsze gotowałam w sposób tradycyjny.

titinkaaa | 4 lata temu

Zupka na medal

Doskonaly smak i aromat ktory jest porownywalny do domowej zupy babci. nie dosc ze pysznie smakuje to i szybko mozna ja przygotowac. Zupe ogorkowa wyroznia kolor,zapach i niesamowity smak.

Kkarola69 | 4 lata temu

Smak skoncentrowany na maksa!

Świetna zupa. Pełna aromatu i smaku. Bardzo nam smakuje i chętnie sięgniemy po nią przy kolejnych zakupach. Chętnie polecam ja również znajomym jako szybkie i proste rozwiązanie dla zapracowanych ludzi którym smakuje domowa kuchnia.

weronikakrawczak3@onet.pl | 4 lata temu

pyszna lekka zupa

pasta jest bardzo fajna, smaczna a co najważniejsze bardzo szybko się ją przygotowywuje idealny posiłek nie zajmujący dużo czasu przypominający zwyką zupę .

Gagatx | 4 lata temu

Przepyszna szybka ogórkowa

Szybka ogórkowa to już nie problem . Wystarczy tylko pasta winiary i zupa w 15 minut gotowa . Koniec z targiem ogórków !!! Jest mega pyszna polecam

monika_dlugosz | 4 lata temu

Ogorkowa ale nie jak u mamy.

Za mało ogórków w ogórkowej. Taka nijaka trochę. Wymaga sporego doprawienia i dodania sporej ilości składników żeby była smaczna. Chyba że mam takie wymagające podniebienie.

Ciasteczko@ | 4 lata temu

Brawo za naturalny smak

Dziękuję za możliwość testowanie past od Winiary dzięki Polki. Pl. Byłam nastawiona sceptycznie na tego typu produkty nie spodziewałam się że mogą być aż tak naturalne bez konserwantów za to duży plus. Ciekawy smak i głęboki zapach przypraw i ziół ukryty w małej saszetke sprawił że przygotowanie zupy to dosłownie 5 minut. Smakowała wszystkim zuoa

kakmag | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na zupę grochową Winiary

Smaczna zupka i banalnie prosta w przygotowaniu. Moja cala rodzina polubiła smak tej zupy i do sklepu wyslali mnie po kolejna zupkę. Bedziemy chętnie korzystac i smakować tych zup.

Iczka1990 | 4 lata temu

Świetna alternatywa na szybki i tani obiad

Świetna alternatywa na szybki i tani obiad dla całej rodziny dodajesz tylko kilka składników wedle uznania twoich kubków smakowych i gotowy obiad

Nieidealna7 | 4 lata temu

Polecam

Te pasty na prawdę mnie zaskoczyły. Niespodziewałam się, że w 15 min. bez dodatku mięsa uda mi się ugotować pyszną zupę. Najbardziej zaskoczyła mnie ogórkowa. Nie miałam w domu ani ogórków korniszonych ani kiszonych a mimo to zupa wyszła smaczna i miała lekko kwaśny posmak.4 porcję to dla naszej rodzinki wystarczająco tym bardziej że staram się gotować zupę i drugie danie ,tak by następnego dnia nie martwić się, że nie mamy nic na obiad.Polecam warto kupić i spróbować.

anime5 | 4 lata temu

Pyszny obiad

Zupka bardzo dobra. Smakuje jak domowa. Bez problemu można urozmaicić swoimi ulubionymi dodatkami. Szybka w przygotowaniu. Z pewnością każdy powinien mieć ja w swoim domu. Z pewnością idealną dla zabiegach, którzy mają mala czasu na gotowanie.

wisia00 | 4 lata temu

Przepyszna ogórkowa

Jak dla mnie super sprawa dla zabieganych móc skorzystać z ułatwienia i szybszego przygotowania zupy smak idealny taki jak w domu niczym nie odbiega od kuchni mamy czy babci myślę że domownicy mogli by sie oszukać i nie zorientować że jest to domowa zupa.

baryla87@poczta.onet.pl | 4 lata temu

zupa ogorkowa

Ciekawy smak, praktycznie wszystko co potrzeba w zupie. Czuć smak ogórków oraz przyprawy. Nie mówiałam o tym meżowy tylko spytam jak mu smakuje. Powiedział że doskonala. Zawsze spetycznie podchodził o gotowych potraf. Z uwagi na autentycznosc i brak konserwatnów mysle ze siegne po ten produkt jeszcze raz

emma_760 | 4 lata temu

Szybka ogórkowa z pełnią ogórkowego smaku!

Dla mnie bardzo dobra alternatywa do przygotowania na szybko zupy ogórkowej. Zwłaszcza wtedy, gdy nie ma się pod ręką soku spod kiszonych ogórków. Dodałam do swojej wersji ryż i wyszła jak domowa.

Lena125 | 4 lata temu

Opinia

​WINIARY Pasta z Pomysłem na… Zupę ogórkową to przełom w codziennym gotowaniu! Gęsta, aromatyczna pasta pozwoli Ci przygotować pyszną zupę dla rodziny w 15 minut. Z pastą ulubioną ogórkową przygotowanie jej jest bez trudu - wystarczy dodać wodę, ziemniaki i śmietankę i w trzech prostych krokach zupa jest gotowa.

Bazą pasty są przetarte kiszone ogórki doprawione aromatycznym koperkiem, dlatego jest przepyszna! Z wielka radością testowałam pasty Winiary gdyż to idealna opcja na szybkie ,zdrowe i smaczne posiłki. Smak pyszny i wszystko idealne.

Sunnyyyy1993 | 4 lata temu

Winiary pasta z pomysłem zupa ogórkowa.

Pasta winiary do zup ogórkowa jest pyszna , bez konserwantów i co najważniejsze bez sztucznych barwników. Gęstość i smak idealne jak u babci. I dziękiję za koperek jako dodatek bo go uwielbiam.

testujemy_bs | 4 lata temu

Dobra na szybki obiad

Pasta ogórkowa to szybkie i łatwe rozwiązanie. Pomaga przygotować pyszną i pożywną zupę a to wszystko z dobrym składem. Bardzo przypadła mi do gustu

będę do niej wracać.

Wiolkam22 | 4 lata temu

Zupa pomidorowa

Pomidorowa pyszna. Nie za kwaśna, nie za mdła, jak z prawdziwych pomidorów, zerwanych w sezonie. My jedliśmy z ryżem, tak wolimy. Dodałam śmietanę 18%, posypałam natką pietruszki i otrzymałam smak pomidorowej z dzieciństwa. Na pewno nie raz sięgnę po nią na półce w sklepie.

Regulice | 4 lata temu

Prawdziwy smak ogórkowej

Pasta z Pomysłem na zupę ogórkową jest dobrym rozwiązaniem,. przygotowywana w taki sposób jak jest to podane na opakowaniu powoduje że smakuje ona wyśmienicie , Jedynie czas przygotowywania może zostać wydłużony w zależności od rodzaju ziemniaków . Ugotowanie zup z pomysłem jest świetnym rozwiązaniem gdy nie mam czasu na gotowanie tradycyjnej zupy .

Agus1992 | 4 lata temu

Pychota

Zupka ogórka przepyszna jak najbardziej moje smaki, intensywny smak ogórków w połączeniu z ziemniakami i śmietaną rewelacja. Rodzina zajadla się że smakiem pytali kiedy ponownie ja zrobię chociaż korzystałam z niej nie tylko z portalu polki rekomendują.

nataliaciska | 4 lata temu

Szybki, pyszny i zdrowy obiad.

Pasty Winiary to zdecydowanie najlepszy pomysł na obiad.

Od lat jestem zakochana z pomysłami na...

Ale pomysł na takie zupy to jest strzał w dziesiątkę!

Uwielbiane przez moje dziecko zupy, to coś z czego nie zrezygnuje. Jedna wada jest taka, że bardzo ciężko znaleźć je w sklepach.

Skusze się na zakupy online.

Skład jest bardzo prosty dzięki czemu, wiemy, że jemy to co najlepsze!

mdumbo 1987 | 4 lata temu

Ogórkowa - smaczna i zdrowa

Opakowanie pasty zrobiło na mnie bardzo dobre pierwsze wrażenie. Moja pierwsza myśl: "jak fajnie, ekologiczne opakowanie" (chociaż nie wiem czy tak jest w rzeczywistości). Podoba mi się. Myślę, że do wyprodukowania pasty użyto dobrej jakości składników. Smak ogórków rzeczywiście jest wyczuwalny. Nie ma wrażenia, że szybko = sama chemia. Bez obaw podałam ją mojej rodzinie, w tym małemu dziecku.

wikusia-72@wp.pl | 4 lata temu

Testowanie past Winiary

Ogólnie jestem zadowolona z tych produktów bo moje zupy były przepyszne i wyborne.Konsystencja i zapach tych past jest idealny a każda zupa zachwyca swym wybornym zapachem , smakiem i kolorem .

Ewelinaanna91 | 4 lata temu

Ogórkowa z winiar

Ogórkowa to idealna potrawa na stół wigilijny. Szybkość przyrządzenia jest jego zaleta. Kolejno smak, gęstość, idealna konsystencja. Zaoszczędziłam mnóstwo czas i energii na obiad.

Brygidka@411985 | 4 lata temu

Przepyszne pasty Winiary

Jestem o wrażeniem smaku i konsystencji past Wiary. Idealnie dobrane przyprawy, bez konserwantów. Same zdrowe składniki, pełnowartościowe ♥️.Uwielbiam Was za to że pobudziliscie moje kubki smakowe, jednak moje serce skradł barszcz czerwony.Był przepyszny.Serdevznie polecam wszystkim co lubią dobrze zjeść.

natka4875 | 4 lata temu

Zupy pomysł na

Nie smakowała nam żadna z zup.Po za tym jest tego mało jak na 4 osoby.Na pewno nie kupię ich i nie polecę znajomym ani rodzinie.Nie smakowała nam żadna z zup taka lura.Nie polecę jej znajomym ani rodzinie.Szkoda pieniędzy lepiej ugotować samej pyszna zupę.

brzezinkowa | 4 lata temu

Doskonały sposób na szybkie posiłki.

Prostota przygotowania jest niesamowita. Sama zdziwiłam się, że smak aż tak bardzo przypomina tradycyjną kuchnię. Do tego skład, który zachęca do przygotowania zupy i podania jej nawet młodszym członkom rodziny. U nas wszystkie zupy smakowały, domownicy postawili na barszcz a mi trudno zdecydować. Na pewno będziemy od czasu do czasu ratować się zupą, która jest pożywna i pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu w kuchni. Dokupiłam już nowy pomysł na z kurczakiem. Obstawiam, że będzie równie pyszny.

kasiabisss | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na Zupę Ogórkową Winiary POLECAM

Pasa z Pomysłem na zupę ogórkową Winiary to świetna alternatywa aby zastąpić tradycyjną zupę, którą przyrządzałam godzinę na szybkie danie w kilka minut.

Smak : delikatny, niepowtarzalnym.

Zapach : niczym "kuchnia babci"

Przygotowanie : 15 min

angelaes | 4 lata temu

pycha

Pasta bardzo ułatwiła przygotowanie zupy. Często robimy ogórkową, więc pasta jest wielkim ulatwieniem. Smak fenomenalny, prawie jak domowy :) Polecam wszystkim niezdecydowanym

Naticzka | 4 lata temu

Rewelacja

Pastą z pomysłem =tradycyjna zupa. Robi się ją bardzo szybko. Nie trzeba być urodzonym kucharzem, aby podołać wyzwaniu. Ten smak i aromat jest wyjątkowy.

buziunia18 | 4 lata temu

Ogórkowa

Zupa smaczna, szybka i dobrze skomponowana. Ilość podana na opakowaniu idealnie pasuje na 4 porcje. Jedyna wada to podana za duża ilość śmietany. Zaletą natomiast jest jej wyważony poziom kwaśności.

Alysha | 4 lata temu

Smakuje jak domowa zupa.

Zupa ogórkowa zrobiona z pomocą pasty Winiary była bardzo pyszna. Smakowała jak domowa zupa mojej babci. Moja rodzina była jej smakiem zachwycona. Skład bardzo dobry.

Iwona199172 | 4 lata temu

Polecam

Najlepsza zupa na świecie mój syn uwielbia ja bo ma najlepszy smak i można ją w łatwy sposób przygotować każdemu polecam z całego serca warto ją kupić i spróbować ten kto nie lubi zup ten je pokocha bo miska obłędny smak

ziutula | 4 lata temu

pyszna pasta ogórkowa do zupy domowej ogórkowej

Doskonała pasta na zupę ogórkową, jest bardzo szybko zupa gotowa, nam smakuje podana z bułką z masłem, jest to pożywny, rozgrzewający posiłek idealny na chłodne czy zimowe dni.

Mesalinka | 4 lata temu

Szybka ogórkowa

Bardzo szybka do przygotowania zupa, w zaledwie 15 minut. Świetna na szybki obiad. Cała rodzina zadowolona, a najbardziej, bo mam więcej czasu dla siebie.

Dodi93 | 4 lata temu

Zupa na 6+ !

Bardzo dobra zupa , szybko można ją przygotować a smak zachwyci każdego. Do tego ma fajny skład. Zagości u mnie na stałe , kupiłam już nawet 4 kolejne w zapasie.

Sylwka | 4 lata temu

Szybka ogórkowa

Pasta z pomysłem na zupę ogórkową spełniła moje oczekiwania aczkolwiek smakowała mi najmniej z 4 proponowanych smaków. Szybki i łatwy sposób przygotowania. Super alternatywa dla zabieganych.

bojan213 | 4 lata temu

Pasty Winiary Polecam !

Winiary Pasta z Pomysłem to świeże spojrzenie na gotowanie. Gęsta, aromatyczna pasta pozwoli przygotować pyszne danie z dla rodziny w zaledwie 15 minut. Według producenta aromatyczna pasta do smażenia, to nic innego jak przetarte i suszone warzywa, zioła i przyprawy oraz olej i woda. Wystarczy, że dodasz do niej dodatki jak kurczak, warzywo, odrobinę śmietanki i danie gotowe.

Mala518@wp.pl | 4 lata temu

Zupa ogorkowa

Sama ogórkowa jak na gotowca dała radę, ale nie była tak zbliżona do domowych wersji jak grochowa. Ogólnie ma prawie wszystko co potrzeba, jest intensywnie ogórkowa, z niezłymi dodatkami, ale brakuje jej (moim zdaniem, bo wiem, że ogólnie w wielu miejscach w Polsce ogórkową je się raczej w takiej łagodnej wersji) charakterystycznego smaku kwasu ogórkowego, który dodaje tej zupie charakteru w wersji domowej.

Klalas | 4 lata temu

Ogorkowa

Jak dla mnie najlepsza alternatywa .Zupa pyszna. Smak i aromat na najwyższym poziomie. Sposób przygotowania jest banalnie prosty i szybki. Zupa dobra w tygodniu jak i na weekend. Cała rodzina zadowolona.

goskaws | 4 lata temu

Wspomnienie dzieciństwa

Ogórkowej nie jadłam sto lat bo sama nie umiem zrobić więc pasta uratował mi życie i pozwoliła wrócić do smaku ogórkowej z czasów dzieciństwa

MamaDwójki | 4 lata temu

Pozytywne zaskoczenie

Biorąc do ręki produkt byłam sceptycznie nastawiona. Jednak zmieniłam swoje zdanie już po kilku minutach. Już pierwsza łyżka zupy przekonała mnie, że pasta na zupę ogórkową Winiary, to produkt dobry i wart uwagi.

natalka1512 | 4 lata temu

Zupa ogórkowa

Nie polecam pasty do zupy. Zupa w smaku nie przypomina domowej zupy. Nie pomogło doprawienie. Czuć że jest to zupa z "paczki". Nie smakuje mi ani mojej rodzinie.

Kamila996 | 4 lata temu

Ogórkowy zawrót głowy

Pyszny, domowy smak, a nawet i lepszy, czuć wyraźnie smak kiszonych ogórków. A co jest najlepsze, wystarczy zagotować wodę, dodać kilka ziemniaków i Pomysł na... I zupa w zaledwie kilka minut jest gotowa :)

ZawszePiekna | 4 lata temu

Swietna

Swietna🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤛🤛👏👏👏👏👏👏👏👏👏

cosimo23321 | 4 lata temu

Zupa ogórkowa od Winiary ekspress !

Pasta z Pomysłem na zupę ogórkową Winiary pozwoli Ci z pewnością zaoszczędzić czas na przygotowywaniu zupy, ale na pewno nie doznania smakowe. Intensywny, ogórkowy smak zawdzięcza obecności prawdziwych kiszonych ogórków w składzie oraz odpowiednim przyprawom. Z dodatkiem ziemniaków i świeżego koperku zupa gotowa jest w parę chwil!

pwronska | 4 lata temu

Ogórkowa

Pasta jest na prawdę fajnym pomysłem na szybki obiad. Kiedy chcemy zjeść coś smacznego, ale możemy maksymalnie poświęcić na to kwadrans.

Pasta bardzo ładnie ogórkowo pachnie. Jest gęsta. Bazą pasty są przetarte kiszone ogórki przyprawione koperkiem. To ewidentnie czuć. Zupa wychodzi aromatyczna, ogórkowa z fajnym posmakiem koperku. Prawie jak u mamy.

Opakowanie saszetka jest ładne, widać jak wygląda w środku pasta, ale ciezko wycisnąć pastę do końca. Ja rozcinałam opakowanie bardziej i opłukiwałam zupą jeszcze, aby wydobyć całość.

Co do smaku dla mnie ciut za mało kwaśna, ale to nie jest problem, zawsze można wzmocnić smak.

Dodałam tylko ziemniaczki i śmietanę i się najadłam.

Skład jest prosty, naturalny.

Alinam123 | 4 lata temu

Świetna!

Pyszna zupa z dużą ilością koperku tak jak lubię :) Podoba mi się również łatwość przygotowania i bardzo mała ilość produktów potrzebna do przygotowania tej zupy.

Klaudusiaa0707 | 4 lata temu

Najlepsza z zup.

Nie ma potrzeby scierania ogórków co zaoszczędza dużo czasu. Jest pyszna. Kwaskowa tak jak lubię . Dla mojej rodziny wystarczająca porcja. Czuć koperek i warzywa w zupie . Napewno jeszcze nie raz ugotuje ja z pastą.

Miele | 4 lata temu

Super ogórkowa

Nie spodziewałam się tak dobrego efektu.Chociaz saszetka jest niewielka nadaje zupie prawdziwego domowego smaku.Idealny pomysł na szybki obiad.Niewielkim nakładem sił i czasu zyskujemy zdrowy posiłek.

Bella_92 | 4 lata temu

Smaczna

Pasta z Pomysłem na zupę ogórkową jest świetna gdy nie masz czasu gotować. Wystarczy dwa ziemniaki pokroić i zalać gorąca wodą gotować i zupa gotowa. Zaskoczył mnie jej bardzo dobry skład. Same naturalne składniki bez zbędnych dodatków.

xagnieecha | 4 lata temu

Pysznie i szybko

Bardzo dobry smak, przypomina mi zupe ogórkowa mojej babci, szybko się przyrządza co jest dużym plusem. . Po dodaniu dodatkowych składników smakuje jeszcze lepiej

Gabriela91 | 4 lata temu

Pasta ogorkowa

Po dodaniu dodatkow do pasty ogorkowej winiary zupa wyszla swietna. Miala wyrazisty i dobry smak. Cala rodzina zjadla ja ze smakiem. Osobiscie chcialabym zeby pasta byla zageszczona bardziej i wystarczyla przez to na troszke wiecej porcji. Moja ocena to 4/5.

Małgośkadedjo2016 | 4 lata temu

Zupa ogórkowa na szybko

Powinno się popracowac nad smakiem tej zupy ponieważ jest najgorszą z tych czterech danych do testowania. Nie czuć za bardzo ogórków kiszonych nad tym można popracowac bo zupa ma potencjał.

Bdudek | 4 lata temu

Pozytywna opinia dotycząca pasty z pomysłem na zupę ogórkową winiary

Pasta z pomysłem na zupę ogórkową winiary to świetny pomysł na szybki obiad. Potrzebujemy jedynie wodę, kilka ziemniaków i śmietanę i ... gotowe ! :) smak bardzo dobry, polecam :)

sylwiamucha1 | 4 lata temu

Najlepsza pasta ogórkowa

Bardzo pyszna pasta. Czuć prawdziwe ogórki. Zawsze pyszna i łatwa do zrobienia. Nawet początkujący kucharz da sobie radę. Można doprawić troszkę śmietaną. Czuć wyrazisty smak.

szeszunia11 | 4 lata temu

Ogórkowa z pasty

750ml zupy to trochę za mało jak dla moich zupożerców a rozrobioną w większej ilości pasta wypada blado. I tak muszę dodać ogórki kiszone i wodę z ogórków. Podkręcona warzywami i koperkiem smakowała prawie jak moja domowa.

Agucha88 | 4 lata temu

Świetna pomysł!!!!

Ten kto wymyślił pastę na zupe ogórkowa jest genialny. Smakuje jak domowa zupa, smak ma delikatny. Jest szybka w przygotowaniu,cała moja rodzina była zachwycona;)

anya_86 | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na zupę ogórkową Winiary

Jest to świetna alternatywa dla tradycyjnie długo gotowanej zupy.Przygotowanie trwa chwilę i jak dzieci poproszą na szybko o zupę,to mogę szybko podać im fajny posiłek, dla nas wystarczy ugotować do niej ziemniaka pokrojonego w kostkę i gotowe.

gangrenka26 | 4 lata temu

Zupa ogorkowa

Zupa ogórkowa nie była zbyt dobra , trzeba było dotrzeć ogórki kiszone żeby dało się ją zjeść. Na pewno nie będę brała jej pod uwagę więcej.

Biedronka628 | 4 lata temu

Raczej słaby produkt.

Spośród testowanych zup najlepszą okazał sie barsz czerwony. Zupy wychodziły bardzo słone i nie najlepszej jakości. Zupa ogórkowa nie miala smaku ogórków.

Anaaneczka | 4 lata temu

Ulubiona

Pasta na zupę ogórkowa najbardziej przypadła mi do gustu. Smak i aromat jak domowa! Wystarczy wlac, zagotowac, wymieszac i gotowe. Wszystko prosto objaśnione na opakowaniu więc nawet kuchenny laik sobie poradzi.

sloneczko25 | 4 lata temu

Intensywnie ogórkowa

Intensywny smak ogórków z nutą ostrości. Przepyszna zupa. Po dodaniu ziemniaków stała się pełnowartościowym posiłkiem dla całej mojej rodziny.

Dzo83 | 4 lata temu

Pasta ogórkowa idealne połączenie smaku i tradycji

Zupa ogórkowa jest to tradycyjna zupa w polskim domu. Nie ma dziecka które by jej nie uwielbiało , doceniam jej smak i szybkość i prostotę wykonania . Po prostu idealna

asias_83 | 4 lata temu

Domowa ogórkowa

Pasta wyróżnia się świetnym składem. Nie spotkamy tu dziwnie brzmiących nazw. Przygotowanie jest banalnie proste. To już od kucharza zależy czy zupa będzie na bogato czy raczej będzie lekką zupką podaną przed drugim daniem. Pastę dodajemy na koniec zupy i wtedy pojawia się 'swojski' smak. Swietny pomysł na zupke dla wegetarian, zupa bez mięsa, bez wywaru mięsnego. Na pewno do niej wrócę.

szon43 | 4 lata temu

OGÓRKOWA GÓRĄ

ZUPA OGÓRKOWA Z PASTY WINIARY ŚWIETNY WYBÓR NA SZYBKIE PRZYGOTOWANIE OBIADU. SMACZNA I AROMATYCZNA.

JEŚLI CHODZI O KWASOWOŚĆ TO TAK JAK WIADOMO KAZDY MA SWOJE GUSTA. MOJA RODZINA NAPEWNO BĘGZIE KUPOWAĆ TĄ PASTE

Kudrysia1983 | 4 lata temu

Pyszne pasty na zupe

Pasty bardzo smaczne ,oprócz grochowej. Bardzo przypominają te tradycyjne polskie zupy. Na pewno zakupie je w najbliższym czasie. Polecam. Napewno do niej powrócimy.

Ola9191 | 4 lata temu

Zupa ogórkowa

W ubiegłym tygodniu testowałam zupę ogórkowa " Pasta z pomysłem na zupę ogórkowa". Jeśli chodzi o instrukcje przyrządzenia, wszystko czytelnie opisane. Sam sposób przygotowania zajmuje ok 20 min. Ja dodałam ziemniaki.

Pasta z pomysłem na .....nie spełniła oczekiwań Moich i Mojej rodziny, ponieważ Moim zdaniem była zbyt mało " ogórkowa". Nie czułam aromatu i smaku ogórków. Uważam, iż powinna być bardziej doprawiona. Doprawilam ją sama ( podstawowymi przyprawami) i smak był nieco bardziej wyrazisty.

Nie uwazam, iż zupa była niedobra... Po prostu Ja i moja rodzina lubimy wyraziste smaki. Jeśli ktoś lubi łagodne zupy, spokojnie może spróbować.

Edyta23_3y | 4 lata temu

Zupa z Pomysłem na zupę ogórkową Winiary szybko i smacznie.

Pasta z Pomysłem na zupę ogórkową to fajna alternatywa na szybki obiad , i przede wszystkim na brak pomysłu. Wystarczy mieć w domu ziemniaki i śmietanę no i oczywiście pastę. Jesteśmy czteroosobową rodziną, przygotowana zupa w zupełności dla nas wystarczyła, i co ważne wszystkim smakowała, była odpowiednio kwaśna i przyprawiona pod smak dzieci wiadomo dorośli mają trochę inny smak, więc można bez problemu doprawić pieprzem itd.

nataliaxneon | 4 lata temu

Zupa ogórkowa polecam

Ogórkowa zupa nie należy do moich ulubionych ale postanowiłam dać jej szansę i na prawdę nie żałuję! Dodałam do niej ziemniaczki i od razu nabrała jeszcze lepszego smaku tak więc nie zawiodłam się i mogę śmiało polecić

WiesławaKy | 4 lata temu

Polecam zupę ogórkową Winiary.

Pastę Winiary z pomysłem na... zupę ogòrkową zdecydowanie szybciej przygotowuje się niż zupę tradycyjną. Jej smak różni się od tej której przygotowywałam wcześniej dla rodziny. Jest naprawdę wyśmienity i delikatny. Mąż oraz dzieci zajadali się zupą. Napewno przy następnych zakupach sięgnę po tę pastę.

Alexa4 | 4 lata temu

Bogactwo smaków

Wygodna forma saszetki pozwala na ocenienie ilości zawartości produktu, łatwo się go wyjmuje i dokłada do dania. Dodam, że z testowanego zestawu Past Winiary najbardziej przypadła naszej rodzinie do gustu zupa pomidorowa, pyszna i aromatyczna taka jaką lubimy.

paula_3101 | 4 lata temu

wyjątkowa zupa na wyjątkowe dni

Odpowiedni smak,zapach, aromat. Zupa dokładnie w 15 min. Polecam każdemu kto lubi szybkie smaczne dania.Najlepsza zupa z torebki jaką jadłam.Odpowiedni smak,zapach, aromat. Zupa dokładnie w 15 min. Polecam każdemu kto lubi szybkie smaczne dania.Najlepsza zupa z torebki jaką jadłam.

Patrycja 90 | 4 lata temu

Zupa ogórkowa

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona smakiem zupek przygotowanych z Past z Pomysłem na... Wszystkie były bardzo smaczne i godne polecenia, jednak moje serce skradła Pasta z Pomysłem na ogórkową. Smakuje obłędnie i na pewno jeszcze nie jeden raz po nia sięgnę.

mileneczka5 | 4 lata temu

smak , jakosc i łatwosc przygotowania

Pasta z pomysłem na zupę oGÓrkowa Winiary to świetny pomysł na szybkie danie które smakuje jak domowa zupa ogórkowa-GĘSTA , AROMATYCZNA I SYCĄCA

Spacja90 | 4 lata temu

Wspaniałe zupki

Bardzo nam przypadly do gustu przy dwójce dzieci to wspaniała alternatywa na szybki ciepły posiłek . Mogłoby być trochę większe opakowanie. Dorzucilam potarte ogórki i dopełniło to smak zupy ogórkowej.

lucia2511 | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na zupę ogórkową Winiary

Pasta z Pomysłem na zupę ogórkową Winiary to dobry dodatek do tradycyjnej zupy aby dodać głębi smaku. Jako samodzielna potrawa jest zbyt mało syta.

matthew_skin | 4 lata temu

Ogórkowa

Idealny dodatek, gdy chcemy na szybko przygotować smaczną zupę,bez utraty smaku czy jakości. Super trik, gdy chcemy zagęścić naszą zupę bez dodawania mąki lub innych tłustych zagestników.

Balladyna176 | 4 lata temu

Smaczna i szybka.

Zupa ogórkowa spełniła moje oczekiwania. Ma lekko słodki posmak, lecz można ją po swojemu doprawić, by była bardziej intensywna. Prosty i dobry pomysł na szybką ogórkową. Na pewno jeszcze zagości na talerzach w moim domu.

majaa00 | 4 lata temu

Smaczna i pożywna

Pasta z Pomysłem na zupę ogorkową spełniła moje oczekiwania pod względem szybkiego przygotowania jak i smaku, który przypomniał mi smaczny obiad u babci z dziecięcych lat. Polecam smaczna bardzo.

Joanna_Piewcewicz | 4 lata temu

Super szybka i dobra zupa ogorkowa

Dzieki paście z pomysłem na zupe ogórkowa bardzo szybko można przygotować zupe ogórkowa. Ma fajny aromatyczny smak i zapach. Idealny pomysł jeśli nie mamy czasu i musimy szybko przygotować obiad.

pokrzywa34 | 4 lata temu

Godna polecenia

Ciut za słona ale plus za dobry naturalny skład i szybkość przygotowania, ogólnie smaczna zupka, smaczna alternatywa dla tradycyjnej zupy, warto skorzystać gdy chcemy przygotować szybko smaczną zupę