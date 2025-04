Barszcz czerwony to zupa wymagająca czasu. Jak przyśpieszyć jego gotowanie, nie tracąc jednocześnie smaku i aromatu prawdziwych buraków? Pomoże Ci w tym pasta z pomysłem na barszcz czerwony Winiary. W 15 minut przygotujesz pyszną zupę o głębokim kolorze i wyrazistym smaku. Wystarczy, że do pasty dodasz wodę. Gotowe danie możesz podać z ulubionymi dodatkami - pierogami, uszkami lub krokietem

Kojarzy nam się przede wszystkim ze świętami i czasochłonnymi przygotowaniami. Barszcz czerwony to pyszna i wymagająca zupa, którą teraz bez trudu możesz zrobić już w kwadrans! Brzmi nieprawdopodobnie? Używając Pasty z Pomysłem na barszcz czerwony wystarczy, że dodasz do niej wody, by po 15 minutach cieszyć się wyjątkowym smakiem. Jak oceniły ją Recenzentki?

Pomysł na barszcz czerwony Winiary to świetna alternatywa dla tradycyjnej zupy – opinie

Dziewczyny doceniły szybkość i łatwość przygotowania zupy dzięki użyciu pasty. Aż 9 na 10 testujących potwierdza, że z jej pomocą można przygotować pyszny barszcz, oszczędzając czas na gotowaniu buraków.

Jest to świetna alternatywa dla tradycyjnie długo gotowanej zupy. Przygotowanie trwa chwilę i jak dzieci poproszą na szybko o zupę, to mogę szybko podać im fajny posiłek, zwłaszcza, że zawsze mam zamrożonych kilka porcji uszek i w czasie gotowania zupy mogę je wyjąć z zamrażarki i ugotować – anya_86.

Dzięki Paście z Pomysłem na barszcz czerwony Recenzentki zaoszczędziły czas

Potwierdza to 94% z nich. Pasta pomaga ugotować zupę w zaledwie kwadrans, a jednocześnie świetnie smakuje, jest dobrze doprawiona i nie zawiera sztucznych dodatków.

Przygotowanie zupy na paście z buraków jest proste, a zupa jest tak samo smaczna jak przy wywarze z buraków. Różnica? Czas. Odpada obieranie buraków, krojenie, gotowanie... Szybka i smaczna alternatywa dla osób, które łącza pracę z prowadzeniem domu (…) – Wiolkam22.

Barszcz czerwony z pastą Winiary smakuje jak zupa przygotowana w tradycyjny sposób

Potwierdza to 92% Recenzentek. Doceniły one głęboki smak i aromat barszczu.

Barszcz czerwony był bardzo pyszny. Ten smak przypomina mi kuchnię babci, która gotuje wyśmienicie. Barszcz czerwony w moim wykonaniu bardzo jej zasmakował – Naticzka.

Posiłek dla całej rodziny z barszczem Winiary– opinie Recenzentek

9 na 10 dziewczyn, które wzięły udział w teście uważa, że Pasta z Pomysłem na barszcz czerwony to dobry sposób na obiad dla całej rodziny. Zarówno wyważony smak dania, jak i ilość, którą otrzymujemy z jednej saszetki, spełniła oczekiwania Testerek.

Bardzo łatwa w przygotowaniu (…) zapach i smak prawdziwego, tradycyjnego barszczu. Zupa jest idealnie doprawiona. Wystarcza na 4 porcje, czyli jak dla mnie dla całej rodziny - stracciatello_88.

Jak Recenzentki oceniają inne Pasty z Pomysłem na…?

Ocena wszystkich Past z Pomysłem na zupy Winiary wypadła świetnie. Produkty spełniły oczekiwania 96% testujących. Tyle samo poleci pomysły na zupy (pomidorową, ogórkową i grochową) swoim bliskim. 95% Recenzentek uznało, że ponownie sięgnie po Winiary Pasty z pomysłem na zupy już po zakończeniu testowania.

Karola1988K | 4 lata temu

Słodki barszczyk

Serdecznie polecam pasty z pomysłem na zupę Winiary. Jest to udogodnienie dla osób które cenią sobie smak i aromat wędzonych dań. Dzięki nim zaoszczędzisz czas na przygotowanie posiłku...A dłużej możesz się cieszyć pysznym smakiem zupy. Polecam całym sercem!

Karola

To fajna opcja na przygotowanie pysznego obiadu w weekend lub na niespodziewaną wizytę gości .

Nie zastanawiaj się i sprobuj

Daga123 | 4 lata temu

Barszcz czerwony bardzo dobry

Barszcz czerwony bardzo dobry nie mam żadnych wątpliwości jedyne zastrzeżenie to ilość jest stanowczo jej za mało Ale jakosc jest super. Polecam

tygrysek7773 | 4 lata temu

znakomity barszcz

polecam taki obiad !zupa smakowała jak u mojej mamy. dobrze było czuć buraczkowy lekki smak. ponadto jej łatwość przygotowania sprawiła ze na pewno polece je moim koleżankom. to łatwy i szybki sposób na smaczny obiad. nie zastapie jej juz żadna inna zupa .

Patka1984 | 4 lata temu

Polecam

Uważam że produkt pasty z pomysłem na zupę jest smaczny i szybki w przygotowaniu spełnia wszystkie moje oczekiwania jest dobrym rozwiązaniem gdy nie mamy czasu na tradycyjne gotowanie zup

agusia19881 | 4 lata temu

Świąteczny barszcz

Barszcz... chyba każdemu przywołuje na myśl święta... grono rodziny, prezenty, po prostu wspaniały czas. Jednak nikomu nie chce stać się godzinami przy przysłowiowych garach, aby przygotwać zupę dla wszystkich członków rodziny. Winiary znalazło na to idealne rozwiązanie - pomysł na barszcz czerwony. Jednym słowem pycha :)

daria_mala89 | 4 lata temu

Królowa polskiego stołu

Cudowny smak piękny kolor

To była krolowa burakowego ogrodu która robiła moja babcia przypomniały się czasy dzieciństwa i świat bez obawy polecę znajomym

Geodonna82 | 4 lata temu

Moja zupa moja wygoda

Uważam że pasty z pomysłem na zupę są alternatywą dla szybkich obiadów. Człowiek wracając zmęczony po pracy, może szybko zrobić obiad bazujac na tych pastach. Albo zabrać ze sobą do pracy jako posiłek przed głównym obiadem który zazwyczaj w domu jest w późnych godzinach popołudniowych.

hellokitty1313 | 4 lata temu

Polceam

Jestem pozytywnie zaskoczona pastą z pomysłem na.., nie spodziewałam się tak dobrego i wyrazistego smaku potraw. Konsystencja w sam raz, bardzo łatwe i szybkie w przygotowaniu. Domownicy zadowoleni, wszystkim smakowało, zaskoczyła smakiem. Polecam.

anitasurdu | 4 lata temu

Buraczkowa

Mój drugi faworyt. Dzieciaki oszalały na jej punkcie zwłaszcza gdy zaeksperymentowałam i podałam ja z pierogami z mięsem. Ale równie dobrze smakuje z gnieconymi ziemniakami okraszonymi skwarkami z cebulką. Polecam jak najbardziej wszystkim łasuchom

ewelinka12229 | 4 lata temu

Pyszotka

Bardzo pyszna i super kolor bardzo intensywny..................................................................................... . ............

Malwamalwa | 4 lata temu

Mistrzostwo

Paulina19.03.02 | 4 lata temu

Czerwony barszczyk

Zupka jest wspaniała najlepszy barszcz z tej pasty jaką jadłam ja i moja rodzina jest naprawdę wspaniała super w smaku i napewno produkty wasze nie raz kupię bo są naprawdę pyszne

gosik8209 | 4 lata temu

Smak dziecinstwa

Zupa która przypomniala mi dzieciństwo,zupą która gotowała dla mnie babcia.Zupa która napęwno zagości w moim domu na stałe jak również polecę ja innym.

Mendzia166 | 4 lata temu

Bardzcz

Barszcz czerwony słabo wyrazisty smak, nie podpadł dla naszej rodziny, nie przypomina smaku barszczu, akurat tej jedynej zupy nie polecamy, dzieciom oraz nam nie posmakowała.

WeRoNiKa | 4 lata temu

Barszcz jak na święta

Pasta z pomysł na barszcz czerwony to idealna porcja dla 3 osobowej rodziny. Konsystencja idealnie dobrana. Smak jak u mamy. Każda łyżka zupy trafia w serca domowników. Idealnie dopracowana jeśli chodzi o małe niejadki. Córka jest bardzo wybredna co do jedzenia a ta zupa trafiła do niej perfekcyjnie. Jeszcze nigdy mi się nie przytrafiło aby prosiła o dokładkę. Na pewno będę sięgała częściej po te pasty. mogę stwierdzić, że są godne polecenia nie tylko rodzinie ale także i znajomym czy sąsiadom.

pannabb | 4 lata temu

Barszczyk jak od babci :)

Pasta z pomysłem na barszcz czerwony to mega sprawa, smakuje bosko, po dodaniu uszek (bo w takiej postaci próbowaliśmy) smakuje jak barszcz ugotowany przez babcie, na pewno sprawdzę ją jeszcze niejednokrotnie, jest pyszna.

ania1500 | 4 lata temu

Barszczyk- najlepsza z past

Bardzo dobra pasta. W smaku zupka przypominała expressowy barszczyk z torebki. Pyszna do uszek z mięsem i krokieta. Na pewno skuszę się i kupię. Dobra alternatywa, gdy nie mam wcześniej przygotowanego obiadu

marika1775 | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na barszcz czerwony Winiary

barszcz to super alternatywa na długie zimowe wieczory przygotowywałam z dodatkiem pasztecików lub krokieta smakuje wybornie uwielbiam takie smaki .

Pkinka | 4 lata temu

Zawiodłam się

Zupa bez smaku, bez wyrazu, nie czuć buraków samych w sobie. Musiałam ją doprawiać. Dla osoby która gotuje obiady ze świeżych produktów te torebki nie będą dobrym rozwiązaniem. Może i skład prosty ale nic poza tym. Mogę to samo napisać do pozostałych produktów bo błąd się powiela. Niczym nie przypomina zupy gotowanej ze świeżych produktów. Niczym, zawiodłam się

azteka | 4 lata temu

Barszcz czerwony Winiary

Barszcz czerwony Winiary pomysł był bardzo smaczny ale jednak wolę tradycyjny barszcz taki jak moja mama przygotowuje pasta z pomysłem na barszcz czerwony Winiary to świetna alternatywa dla tradycyjnego sposobu przygotowania zupy

astokrotka1111 | 4 lata temu

Rewelacja!!!

Pasta z pomysłem na barszcz czerwony Winiary jest idealna,kiedy nie ma dużo czasu na przygotowanie tradycyjnej zupy lub na biwak. Jest wyśmienita w smaku, ma intensywny smak i kolor, świetnie doprawiona, aromatyczna, szybka i łatwa w przygotowaniu. Wyśmienita zupa oparta na tradycyjnych recepturach. Jedząc ją czuję się jak na niedzielnych obiadach u mamy.

eweluss1610 | 4 lata temu

szybki Barszczyk winiary

Zupa w smaku była rewelacyjna, dobrze doprawiona. Idealnie smakuje z uszkami nadziewanymi kapustą i grzybkami. Na pewno sięgnę po nią nie jeden raz.

żyjzcalychsil | 4 lata temu

Barszcz czerwony

Barszcz czerwony w połączeniu z krokiecikiem z kapustą i grzybami robi swoją robote. Polecam, smaczna i szybka zupka. Idealnie się spisała. Numer 1 spośród całej 4.

Bogusia8 | 4 lata temu

Bardzo dobra alternatywa dla zupy

Barszcz czerwony przygotowany z pasty wyszedł wyśmienicie a podany z ulubionymi pierogami z kapustą i grzybami to potocznie nazywane " niebo w gębie".

Ola11011992 | 4 lata temu

Barszczyk

Bardzo smakowita zupa,idealny kolor nie była za blada tylki miala intensywny czerwony kolor.Bylo czuc buraki i czosnek co w barszczu czerwonyn bardzo ważne.Zaoszczedzilam duzo czasu a zupa byla bardzo snaczna

Justyna366 | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na barszcz czerwony

Pasta z Pomysłem na barszcz czerwony to świetna alternatywa dla przygotowania szybkiego obiadu dla całej rodziny. Głęboki smak domowej zupy to wielki plus tej pasty. Dzięki jej formie możemy przygotować w 15 minut smaczny posiłek.

Serdecznie polecam

Brocisz | 4 lata temu

Barszcz który podałabym na wigilii

Barszcz jest idealny. Bardzo mi smakował . Nie ma dla mnie żadnej wady. Jestem zachwycona i napewno będzie to zupa często używana w mojej kuchni. Cieszę się że firmę winiary wpadła na taki pomysł i dzięki temu przygotowanie obiadu jest banalnie proste.

Mama Anieli | 4 lata temu

Mama Anieli

Niestety to jedyna Pasta, która nie przypadła nam do gustu. Robi się szybko ale smakowo nie fajnie. Bardzo chemiczny smak, bardzo nie naturalny i jak by trochę octowy

Emiodul | 4 lata temu

Polecam

Bardzo intensywny smak oraz zapach zupy. Świetna alternatywa na szybki obiad. Zupa bardzo smakowała moim dzieciom. Z chęcią kupię pasty Winiary , ponieważ jestem bardzo zadowolona z efektu jaki osiągnęłam w tak kròtkim czasie gotowania. Bardzo serdecznie polecam.

Vanilla23 | 4 lata temu

Recenzja Pasty z Pomyslem na barszcz czerwony

Barszcz czerwony przygotowany z uzyciem Pasty z POMYSLEM jest inna niz zupa przygotowana w tradycyjny sposób co nie oznacza ze gorsza. Jest doskonala alternatywa gdy nie ma czasu lub produktow na przygotowanie zupy w tradycyjny sposób. Jezeli chodzi o walory smakowe brakuje mu ziół i czosnku.

myforestfog | 4 lata temu

Barszcz czarwony

Fajna baza pod zupę, za każdym razem można jeść z czymś innym, to z uszkami jak mamy więcej czasu, czasem z ziemniakami delikatnie zabielany, a czasem najprościej z jajkiem. Jedna zupa wiele pomysłów.

katim | 4 lata temu

15 minut i barszcz czerwony gotowy - pasta Winiary

Fantastyczna pasta, od pierwszego otwarcia. Ten smak, ten aromat, konsystencja, właśnie na to długo czekaliśmy aby w prosty sposób właśnie tak przyrządzić zupę.

EdytaK1984 | 4 lata temu

Domowy barszcz

Barszcz czerwony jak u mamy. Naprawdę pyszny. Łatwy do przygotowania i smaczny. Kolor, zapach i smak taki jaki powinien być. Taki jaki pamięta z domu rodzinnego. Mogę w 100% powiedzieć że będę ta pastę kupować bo jest warta jazdej ceny. Wszyscy się nim zajadali i byli zadowoloni. No i ja też bo nie musiałam kombinować tylko użyłam pastę i obiad był gotowy. Do tego pierogi ruskie i jak na wigili. Uwielbiam ta pastę. Jest świetna i idealna dla mnie. Będę z niej korzystać i poleć innym oraz zachęcać do jej wypróbowania.

shawelka | 4 lata temu

nie polecam

Niestety pasta z pomysłem na barszcz czerwony nie przypadł naszej rodzinie do gustu. Smak bardzo odbiega od domowego smaku. Oczywiście jest to szybki sposób przygotowania czegoś na ciepło, ale nie o to chodzi.

Patrycja_testuje | 4 lata temu

Bardzo dobry smak

Pasta na barszcz miała bardzo dobry smak, ogólnie nie przepadam za barszczem, ale mojemu Synkowi i mężowi bardzo smakował. Będziemy kupować częściej.

asikc | 4 lata temu

Dud miód

Barszczyk kto go nie lubi? Smak, aromat. Uwielbiam z krokietami, ziemniakami, które jak lubi jak dla nas numer 1 trafila di naszych serc i nawet zasmakowal najwiekszemu krytykowi kulinarnemu mojej teściowej

sylwia_mc | 4 lata temu

Tradycyjny smak

Myślałam że tylko tradycyjnie gotowany barszcz jest najsmaczniejszy a tu jakie było moje zdziwienie że z pasty Winiary możemy cieszyć się pysznym i aromatycznym barszczem

Pchelka95 | 4 lata temu

Pasta

Zupa jest przepyszna smakuje mojej rodzince a najbardziej dzieciom nie muszę dluzej gotować zupy teraz bede używać pasty coraz częściej Pasty zawierają dużo składników odżywczych i maja fajny intensywny smak. Fajnie oryginalne opakowanie latwe do przechowywania

Meghan | 4 lata temu

Calkiem calkiem

Wywar nie przypominal barszczu ugotowanego w tradycyjny sposob, ale byl jadalny. Dzieci nie chcialy jesc. Kolor barszczu ladny, smak toche przypominajacy tradycyjny. Typowe danie dla studentów

Dzasta88 | 4 lata temu

Barszczyk jak u mamy

Ekstra barszcz o domowym smaku. Prostota przygotowania. Smakuje jak u mamy, szybko się gotuje. Polecam z uszkami smakuje jak barszcz wigilijny

Barsz smakuje jak u mam y

patrycjaaj1995 | 4 lata temu

Pasta z pomysłem na barszcz czerwony Winiary

Uwielbiam barszcz z uszkami, ale nie lubię go przyrządzać, dlatego pasta z pomysłem na barszcz czerwony jak najbardziej spełniła moje oczekiwania. Nigdy więcej nie skorzystam z innych produktów, które służą do przygotowania barszczu. Mogę śmiało powiedzieć, że smakuje jak u mamy czy babci. Zakochałam się w tym produkcie i na pewno często będzie gościł na moim stole. Barszcz czerwony jest bardzo wyczuwalny, idealnie przygotowany, a najważniejsze że jego przyrządzenie zajmuje dosłownie kilka minut. Bardzo posmakował całej mojej rodzinie, dlatego produkt ten będzie często kupowany do mojej kuchni. Idealnym połączeniem są uszka, które rozpływają się w ustach dzięki pysznemu pomysłowi na barszcz czerwony. Jeżeli tak jak ja nie lubicie przyrządzać barszczu czerwonego na prawdę zachęcam do zakupienia pasty na barszcz czerwony. Jest to bardzo szybki sposób na przygotowanie wyśmienitej zupy. Polecam z całego serca wszystkim, aby skosztowali tego znakomitego produktu. Ja jestem pozytywnie zachwycona pastą z pomysłem na barszcz czerwony ;)

weronikah | 4 lata temu

Barszczyk

Barszczyk dobry, piękny czerwony kolor, tylko mało dla rodziny szescio osobowej. Opakowanie piękne, kolorowe i wyraziste. Mało buraczków, bo musiałam dodać do zupy.

Aaaga89 | 4 lata temu

Moje odkrycie

Ta mała torebka zawiera sekret prawdziwego barszczu czerwonego. Pasta obala mity związane z tym że prawdziwy barszcz powstaje tylko z buraków. Barszcz czerwony smakuje jak u mamy.

mamusiaczek | 4 lata temu

Smaczna pasta z pomysłem na barszcz czerwony

Pasta z Pomysłem na barszcz czerwony, jest bardzo dobrą w smaku alternatywą do tradycyjnie przygotowanego barszczu czerwonego. Smaczny produkt, który pozwala na łatwe przygotowanie posiłku, zaoszczędzając przy tym czas. Coś smacznego i łatwego w przygotowaniu a to właśnie lubię.

Ani94 | 4 lata temu

BarszczoweLove

Barszcz czerwony z pasty Winiary, smakuje jak barszcz wigilijny mojej mamy ❤️ Polecam każdemu kto lubi barszczyk, jak spróbujesz na pewno nie pożałujesz

agpona | 4 lata temu

Przyjemność z jedzenia - wykwintność dania z pastą Winiary barszcz czerwony

Pasta Winiary z pomysłem na barszcz moim zdaniem bardzo dobrze wyważona jeśli chodzi o konsystencję, smak i sposób dodanych tam już mieszanki przypraw, nadających charakter barszczowi. Tak naprawdę wystarczy zagotować go i wrzucić finalnie łyżkę śmietany. Dodatkowo ugotowałam makaron nadziewany farszem w kształcie uszek komponujących się idealnie do barszczu. Makaron gotował się w tym czasie co barszcz więc faktycznie całościowy czas wykonania to tylko 15 minut! Konsystencja pasty również zbita, gęsta zaczerwieniła zupę swoim buraczanym kolorem.

dariaszulc | 4 lata temu

Barszcz czerwony

Barszcz Czerwony z Past pomysł na Winiary fajny pomysł dla osób które nie mają czasu na obiad lub wyjeżdzaja za granice.Uwielbiam Barszcz czerony ale nigdy nie mam czasu go ugotowac.. Ta pasta zastepuje smak mojej, wystarczy dodać 750ml wody, oraz pierogi czy uszka czy ziemniaki.

efcia86 | 4 lata temu

Barszcz czerwony

Pasta z Pomysłem na barszcz czerwony świetnie zastępuje tradycyjną zupę. Forma przygotowania pozwala zaoszczędzić wiele czasu nie tracąc nic na smaku i jakości dania.

Testerka31 | 4 lata temu

Smak jak z dzieciństwa

Pasta świetnie się sprawdziła podczas przygotowania obiadu dla rodziny, nie tylko zaoszczedziłam sporo czasu ale i również smak zupy przypadł do gustu wszystkich domownikom. Super forma, świetny smak jak z dzieciństwa i konsystencja to tylko kilka zalet pasy z pomysłem na zupę. Z pewnością będę często wracała do tego sposobu gotowania.

dosia1998 | 4 lata temu

Barszcz Czerwony Winiary

Jak barszcz to tylko z uszkami i z pastą na barszcz czerwony Winiary, po przygotowaniu go rodzinie wszyscy oblizywali się ze smakiem. Sam zapach przypominał czasy dzieciństwa gdy babcia gotowała domowy barszcz na burakach. Sama radość

Martusia34 | 4 lata temu

Alternatywa

Mozna szybko przyrządzić.Naturalna,smaczna,ladny kolor.Najlepsza do krokiecikow lub pasztecików.Kazda impreza dzieki niej jest udana i Pani domu wychwalana.

wszystkieodcienienude | 4 lata temu

barszcz jak na wigilijnym stole

Liczba produktów które trzeba dodać jest znikoma a czas przygotowania bardzo krótki. Jednakże jest to pełnowartościowe danie, które na długo zagości w mojej kuchni ze względu na prostotę i szybkość wykonania. Bardzo polecam każdemu, kto chce w szybki sposób przygotować obiad nie tracąc przy tym dużo czasu. Opakowanie jest małe i zmieści się w każdej kuchni.

Sadique | 4 lata temu

Jak mieć więcej czasu dla bliskich a jeść tak samo dobrze

Świetna alternatywa dla zup instant

Lacznie w tydzień testów zaoszczedzilam jakieś 6h a nie uważam żebym straciła na jakości czy smaku

Maz zadowolony i przede wszystkim najedzony

A ja w weekend mogłam poświęcić więcej czasu na składanie sushi nie słuchając marudzenia ze ktos głodny:D

Kawowagosia | 4 lata temu

Bardzo smaczna.

Barszcz to zupa, którą wyjątkowo lubię. Z pastą ze skoncentrowanego soku z buraków z czosnkiem i majerankiem ugotowałam aromatyczny barszcz o głębokim kolorze bez potrzeby czasochłonnego obierania i gotowania buraków. Jest prosta w przygotowaniu nie wymaga gotowania wywaru świetnie smakuje podawana z ulubionymi dodatkami takimi jak pierogi, krokiety czy uszka.

jolaw0901@gmail.com | 4 lata temu

Szybki i pyszny obiad

Barszcz czerwony gotuję dość często, zazwyczaj korzystałam z koncentratu z buraków. Tym razem użyłam Pasty z Pomysłem na barszcz czerwony i zupa wyszła genialna. Nie potrzebowałam już dodatkowego koncentratu, jedynie buraki wcześniej doprawione cukrem, solą i octem (tak robiła moja mama). Polecam osobom, które nie mają zbyt wiele czasu, ale lubią domowe obiady.

katerynabaranova | 4 lata temu

Barszcz czerwony

Szybko, łatwo ale czy smakuje jak w domu? no, nie powiedziałabym. Barszcz ma świetny kolor, zapach, konsystencję ale smak jest troche sztuczny. Lepiej wykorzystam trochę więcej czasu niż 15 min ale ugotuję prawdziwy barszcz.

bifaja | 4 lata temu

pyszna

smaczna pasta ułatwiająca przygotowanie zupy dla calej rodziny. Smakowała wszystkim i co najważniejsze jest naturalna z prostym składem. polecam spróbować !

angelawasyl | 4 lata temu

Z winiary zrobić można przepyszność!

Smak produktu Winiary jest niezwykły. Nic nie trzeba przyprawiać, należy dodać tylko w trakcie gotowania ziemniaki/makaron. Zupę robi się w 15 minut, co zyskujemy w rzeczywistości oszczędność czasu. Ja wraz z rodziną będziemy stałymi klientami tego produktu. Jestem bardzo zadowolona z produktu, gdyż smak jest idealny!

Kajka1985 | 4 lata temu

Smaczna

Podana z pasztecikami była rewelacyjna moja rodzina uwielbia barszcz czerwony z każdym dodatkiem czy to paszteciki czy też uszka. Nie potrzeba dużo pracy a wychodzi jak u mamy.

maartini92 | 4 lata temu

Pasta na zupę barszcz czerwony

Pasta całkiem w porządku, zawsze to jakaś alternatywa dla zupy w proszku. Kiedy nie ma czasu na gotowanie, a chce się zjesc cos na cieplo to wtedy z pomocą przychodzą pol składniki lub gotówce. Przygotowanie zupy jest banalnie proste, a jest smaczna. Wiadomo, ze to nie to samo co domowa, ale spośród gotowych dań warto wybierac te smaczne i łatwe do przyrządzenia, jak ta pasta na zupę.

Warewolf272 | 4 lata temu

Barszcz czerwony

Barszcz czerwony jest dla mnie dosyć świątecznym daniem i dlatego nie gotuję go zbyt często. Dodatkowo przygotowanie go zajmuje strasznie dużo czasu. Teraz dzięki paście można szybko przyrządzić te świateczne danie w bardzo krótkim czasie i cieszyć się tym wyjątkowym smakiem. Teraz można poczuc święta codziennie.

Jagoda2020 | 4 lata temu

Czerwony barszcz

Po otwarciu saszetki z barszcz czerwony moją uwagę przyciągnęła konsystencja zupy oraz zapach. Gęsta i zapach taki jak domowa zupa. Szybko się ją robi. Po ugotowaniu nie musiałam dodawać żadnych przypraw. Z apetytem zjadłam zupę razem z mężem.

Juris | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na barszcz czerwony Winiary to pyszny smak w szybkim wydaniu.

Pasty z Pomysłem na barszcz czerwony to doskonała alternatywa dla tradycyjnego barszczu. Barszcz czerwony jest jedną z ulubionych zup w mojej rodzinie. Przygotowana zupa z wykorzystaniem Pasty Winiary przypadła do gustu wszystkim domownikom. Doskonale dopasował się do domowych krokietów, tworząc pyszny domowy obiad.

stracciatello_88 | 4 lata temu

Pomysł na barszcz czerwony - pasta Winiary

Bardzo łatwa w przygotowaniu, kolor zupy, zapach i smak prawdziwego tradycyjnego barszczu. Zupa jest idealnie doprawiona. wystarcza na 4 porcje czyli jak dla mnie dla całej rodziny

sylwiunia856 | 4 lata temu

Pyszna zupka

Rewalacja polecam dla wszystkich zapracowanych osób którzy chcą szybko i pożywna zupę w 15 minut polecam dla osób które nie lubią gotować i długo stać przy kuchni

agabushido | 4 lata temu

Może być.

Na mega szybki obiad będzie ok. Ale na mnie wrażenia smakowego nie zrobiła. Mało ,,buraczana,, , mało wyrazista ,wręcz bez smaku. Mam już innego faworyta.

Tayen | 4 lata temu

Szybki i niesamowity barszcz!

Z uszkami, ziemniakami, jajkiem czy do kubeczka - wystarczy, że dodasz wodę do pasty i otrzymasz barszcz idealny. Nadaje się świetnie na co dzień, ale myślę, że również nie rozczarowałby na święta.

Jak wiadomo, burak to witamin moc, a znajdziesz je wszystkie w paście Winiary

Mistinguett | 4 lata temu

Pyszny!

Barszcz w moim domu jem tylko ja, dlatego wizja obierania i działania z burakami działa na mnie odstraszająco.

Pomysł na barszcz czerwony to mistrzostwo świata!

Smak jak z dawnych lat 😁

Blondi08 | 4 lata temu

Barszcz czerwony

Barszcz czerwony smakuje identycznie jak u mamy. Idealnie doprawiony, pasuje do makaronu, ziemniaków czy pierogów. Nawet gdy nie ma się ochoty na danie główne smakuje idealnie jako napój do obiadu czy kolacji.

krysiao | 4 lata temu

Mój barszczyk

Barszczyk wychodzi mega apetyczny, intensywny kolor, dobrze przyprawiony, głęboki smak, po dodaniu gotowanych ziemniaków czy uszka z grzybami powstaje smakowita zupka. Kwasowość odpowiednia co daje głęboki smak.

Justyna1984rok | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na barszcz czerwony Winiary

Pasta z Pomysłem na barszcz czerwony Winiary to super sprawa najlepiej smakuje z uszkami smakuje całej mojej rodzinie i jest niezastąpiona na niespodziewanych gości bo jej przygotowanie zaledwie w 15 minut

Agulka_S | 4 lata temu

pyszny barszczyk z ładnym kolorem

Zupa przygotowana na Paście z Pomysłem na barszcz czerwony smakuje jak prawdziwy barszcz czerwony gotowany tradycyjnie, a tu wystarczy tylko 15min, woda, ziemniaki czy pierożki, a smakował każdemu

Pannamajanna | 4 lata temu

Barszczyk, barszczunio.

Cóż... Któż z nas nie kocha czerwonego barszczu ? Ja uwielbiam, do pierogów, do krokietów, do picia, na rozgrzewkę. Już teraz wiem, że jeśli tylko najdzie mnie ochota na szybki barszczyk, sięgnę po pastę od Winiary. Ładny kolor, apetyczny zapach i przede wszystkim super smak. :)

Madziunia1986 | 4 lata temu

barszcz czerwony

Zupa barszcz czerwony wychodzi wyśmienicie :) bardzo łatwa i szybka w wykonaniu, bardzo dobry i wyrazisty smak i aromat. Idealna na szybki obiad dla całej rodziny POLECAM

Home_tester@o2.pl | 4 lata temu

Świetny smak

Wygodne i poręczne opakowanie, łatwo umożliwia aplikacje produktu. Ponadto okienko pozwala zobaczyć jak wygląda produkt. Do tego krokiety i chwilą unosienia w smaku. Barszcz czerwony rewelacja.

Airam_What | 4 lata temu

Jak to barszcz

Barszcz nie zawsze wszystkim smakuje. Jest trudna zupą. W tym przypadku okazał się bardzo smaczny. Do barszczu przygotowaliśmy dodatkowo kilka buraków. A całość posypaliśmy ulubioną prażoną cebulką

Elapolo | 4 lata temu

barszcz czerwony

Zupa powinna być smaczna i ugotowana według tradycyjnego przepisu. Gotując zupę i tak musze ugotować rosół ponieważ nie lubie zup na wodzie. Tak czy inaczej zajmuje to więcej czasu niż 15 minut. Gotując zupę robię to w dużym garnku a saszetka niestety na duża porcje nie wystarcza. Więc dla mnie ta pasta nie zdaje rezultatu. Poza tym smakuje jak typowa zupa w proszku.

Boni28 | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na barszcz czerwony Winiary

Pasta z Pomysłem na barszcz czerwony Winiary to ciekawy niebanalny smak, po dodaniu ruskich pierogów smakuje jeszcze lepiej. Można przy użyciu tej pasty stać sie kreatywnym gdyż można podać ją na wiele rożnych sposobów.

Malazlosnica | 4 lata temu

Dzieciństwo

Świetny, szybki sposób na prosty ale smaczny obiad, który nie wymaga długiego stania przy kuchence.Najlepsze przyprawy zamknięte w niedużej saszetce to idealny pomysł na obiad.

fighter90fcb | 4 lata temu

3* NIE!!!

Niesmaczna. Bardzo dziwna konsystencja. Po dodaniu do garnka i przygotowaniu, barszcz mial specyficzny smak. Niestety nie polecam tego produktu i barszczu. Poczestowalem domownikow , sasiadow i niestety recenzje byly negatywne. Bardzo mnie to zdziwiło bo inne rodzaje byly naprawde pozytywne, dobre,smaczne.

agusia26814 | 4 lata temu

Barszczyk jak u mamy

Zrobienie dobrego barszczu to nie taka prosta sprawa .Teraz mogę serwować barszcz idealny kolor ,smak to to z czym często mam.problem podczas gotowania tradycyjnego barszczu .Dzięki paście pomysł na barszcz czerwony mój barszczyk wychodzi pysznie

redziunia91 | 4 lata temu

Pychotka

smakuje jak wigilijny :D dużo lepszy niż barszcz w proszku

wyczuwalne buraki mm poprostu pychaa

z uszkami rewelacja

bardzo dobry zadowalajacy skład

Keyti92 | 4 lata temu

Rewelacyjną zupka

Pasta na zupe była przepyszna. Smak jak domowa swojska kuchnia z dzieciństwa tak jak gotowala mama. Dodatkowo oprócz smaku bardzo szybka w przyrządzeniu. Nie widzę żadnych wad. Jeśli miałabym kupić po raz kolejny na pewno wybralabym zupe ta. Dodatkowo przy zakupach zwracam uwagę na skład produktów. W przypadku tych zup czyli polproduktow patrzę czy zawierają składniki naturalne czy chemiczne. Przy tej zupie skład jest w porządku a w smaku nie wyczuwa się woni chemii. Polecam kupujcie i gotujecie

Isa.belaaaa | 4 lata temu

Super

Barszczyk oceniam 9/10

Uwielbiam bardzo domowy, ale ten również był smaczny, szczególnie w połączeniu z uszkami. Szybka w przygotowaniu to duży plus.

JustynaKardasz1985 | 4 lata temu

BARSZCZ CZERWONY

Najbardziej mnie zakończył myślałam że będzie delikatny jednak był pyszny że względu na intensywność smaku. idelanie przyprawiony .będę polecać znajomym

03061995 | 4 lata temu

Barszcz Czerwony

Ten Barszczyk przypomina mi barszcz z dzieciństwa kiedy mama przygotowywała. Daję ocenę mocne 10/10 Dawno nie jadłam tak szybkich i smacznych dań za co bardzo dziękuję.

pysialka | 4 lata temu

Idealny smak

Pasta z Pomysłem na barszcz czerwony to prosta, zdrowa propozycja obiadu. Niestety barszcz z torebki nie jest dobrą opcją. Pasta ma zdecydowanie lepszy skład i jak smakuje. Jak barszcz wigilijny, wszyscy się nią zajadali, łącznie z moimi dziećmi. Był dobrze doprawiony, nie za ostry, nie za łagodny. Taki w sam raz.

brzoskwinkap | 4 lata temu

Pasta buraczana Winiary

Bardzo dobry buraczany smak. Świetnie doprawiona, nie potrzeba już żadnych przypraw. Można delektować się smakowitym barszczem w każdej chwili.

aneciakoziol | 4 lata temu

barsz Czerwony

Jak najbardziej jestem zadowolona z możliwości testowania zup z pomysłem. idealne rozwiązanie dla mnie i mojej rodziny. bardzo pomocne. wiem że będę mężowi pakować w trasę takie zupy. można je szybko przygotować a w dodatku są bardzo smaczne. dodatki jakich można w tych zupach użyć leżą tylko w naszym guście i wyobraźni.

Monikajr | 4 lata temu

Idealny pomocnik w kuchni

Pasta pomaga ugotować szybko smaczny i bardzo aromatyczny barszczyk. Idealny dodatek do krokietów czy pasztecików z mięsem. Smaczny i szybki obiad, czego chcieć więcej...

vitalis89 | 4 lata temu

Najmniej przypadła mi do gustu, ale są gusta i gusciki

Mogę polecić wszystkim pasty, smaczne chociaż w składzie jest cukier. Jeśli chcesz na szybko coś przygotować bo masz ręce pełne roboty lub w głowie coś innego, to myślę że te zupki sprawdza się świetnie, oczywiście nie jest to żywienie codzienne, ale jako odskocznia sprawdzi się na pewno

olyyx3 | 4 lata temu

Barszcz czerwony

Tu troszkę czegoś mi brakowało, ale na drugi raz zrobię na rosole - na pewno dużo lepiej będzie smakować. Najważniejsze, ze córce smakuje. Co najlepsze ? Mojego barszczu nie zje, ale ten jej bardzo smakuje. Więc na pewno będziemy sięgać często po tą paste.

AdamBoss | 4 lata temu

Barszcz czerwony pochwalony!

Naturalny smak, wyrazisty, zupa szybka w przygotowaniu. Smialo polecam wszystkim ktorzy lubia barszcz czerwony, dobry na kazda okazje, z uszkami, z pierogami, do picia, polecam!

francismommy | 4 lata temu

Super alternatywa

Smak relewacja. Świetna alternatywa dla barszczu świątecznego. Przygotowałam na obiad z uszkami, które zostały mi w zamrażalce po świętach. Jeśli nie masz czasu lub ochoty na stanie przy garach to jest super opcja.

kaka7878 | 4 lata temu

Polecam

Bardzo intensywny kolor , aromat. Smaczny i prosty w przygotowaniu, mało chemiczny skład. Szybko i smacznie. Polecam wszystkim osobom które mają mało czasu. Pyszny obiad gwarantowany.

ramaczanka | 4 lata temu

Idealny!

Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczona. Myślałam, że zupa będzie smakować sztucznymi dodatkami, jednak to nie miało miejsca. Lepsza niż zupa przygotowywana przeze mnie dotychczas. Idealna na zimne wieczory. Dodałam uszka grzybowe i zupa była wyśmienita.

Hey_lovely | 4 lata temu

Dobra zupa na szybki obiad

Pasta z Pomysłem na barszcz czerwony pomogła mi przygotować smaczny posiłek dla całej rodziny. Zupa była aromatyczna, choć uważam, że gdyby w jej składzie były dodatkowo pokrojone buraki to byłaby idealna. Z dodatkiem ziemniaków czy uszek może być świetnym obiadem dla całej rodziny. Wadą jest dodatek cukru w składzie, przez co zupa ma lekko słodki posmak.

Redyskaredyska | 4 lata temu

Barszcz wywazony

Dobry smak barszczu __ja potrzebowałem lat żeby to znaleźć.A tu proszę Winiary ma to czego szukałam. Odpowiednia ilość cukru octu no i buraków. Z koldunami czy pierogami śmiało można serwować na świąteczny stół. Przepiękny buraczany kolor zachęca do zjedzenia, a po zabieleniu i dodaniu ziemniaków mamy kolejny pomysł na smaczne danie.

edytaz6 | 4 lata temu

Dobry barszcz

Dobry i aromatyczny barszcz. Trochę za dużo czuć sztuczności ale z ziemniakami ok. Zapach i kolor idealny. Można pić również jako barszczyk do krokietów.

aniiulka | 4 lata temu

Idealna zupa w 15 minut

Pasta pomysł na zupkę barszcz czerwony idealny sposób na szybką zupkę w 15 minut super pomysł. Idealny smak i aromat polecam. Super pomysł na pastę z pomysłem na zupę barszcz czerwony polecam 😊 😊 😊

Oczywiście będę kupować 😊

Aga0702 | 4 lata temu

Pyszny barszczyk

Uwielbiam barszcz i jadłabym go jak najczęściej, dzieki tej paście barszcz można przygotować szybko i wychodzi pyszny. Mając uszka lub krokiety mamy pyszne danie w kilka chwil.

titinkaaa | 4 lata temu

barszcz czerwony tylko z uszkami

Doskonaly smak i aromat. nie dosc ze pysznie smakuje to i szybko mozna ja przygotowac. Zupe barszcz czerwony to tylko z uszkami wyroznia kolor,zapach i niesamowity smak. nie wyobrazam sobie jesc barszcz czerwony kupowany w proszku ,pasta barszcz czerwony na stale zagosci w naszym domu.

Kkarola69 | 4 lata temu

Kolor i smak na medal

Świetny barszcz. Z powodzeniem zastępuje wszelkie koncentraty. Niczym przecier z buraka nadaje super kolor i smak. Jest bardzo smaczny i nie jest nudny. Super rozwiązanie na świąteczny stół i nie tylko. Od dziś chce jeść barszcz nie tylko od święta.

weronikakrawczak3@onet.pl | 4 lata temu

barszcz czerwony

pasta jest bardzo fajna, smaczna a co najważniejsze bardzo szybko się ją przygotowywuje idealny posiłek nie zajmujący dużo czasu przypominający zwyką zupę .

Gagatx | 4 lata temu

Szybki pyszny barszcz czerwony

To jest mega szybki barszcz i mega pyszny barszcz . Naprawdę godny polecenia . Przy nie planowanej imprezce , gdy trzeba wymyślić szybki ciepły posiłek jest po prostu idealny . Gotowy w 15 minut i jest prze pyszny !

monika_dlugosz | 4 lata temu

Barszcz bez burakow

Jak dla mnie trochę za słodki i za nijaki. Za mało majeranku. Nie czuć buraka tylko jakaś chemię. Średni smak nawet jak na taką szybka zupę. Nie polecam. Chyba z komuś nie przeszkadza chemiczny smak zupy

Ciasteczko@ | 4 lata temu

Bardzo smaczna

Dziękuję za możliwość testowanie past od Winiary dzięki Polki. Pl. Byłam nastawiona sceptycznie na tego typu produkty nie spodziewałam się że mogą być aż tak naturalne bez konserwantów za to duży plus. Ciekawy smak i głęboki zapach przypraw i ziół ukryty w małej saszetke sprawił że przygotowanie zupy to dosłownie 5 minut. Smakowała wszystkim zuoa

kakmag | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na barszcz czerwony Winiary

Smaczna zupka i banalnie prosta w przygotowaniu. Moja cala rodzina polubiła smak tej zupy i do sklepu wyslali mnie po kolejna zupkę. Bedziemy chętnie korzystac i smakować tych zup.

Iczka1990 | 4 lata temu

Świetna alternatywa na szybki i tani obiad

Świetna alternatywa na szybki i tani obiad dla całej rodziny dodajesz pierogi czy uszka swoje ulubione i pysznie smakuje barszcz czerwony. Pasta z pomysłem na barszcz czerwony rewelacja

Nieidealna7 | 4 lata temu

polecam

Pasta barszcz czerwony totalnie mnie zaskoczyła. To jest domowy barszcz! Często robię pierogi lub paszteciki nie chcę gotować całego garnka barszczu więc ta pasta idealnie się sprawdziła. Wystarczy 750 ml wody i 15 min. by mieć domową zupę. Idealne dopełnienie tym bardziej, że barszcz pijemy raczej w kubkach jako dodatek.

anime5 | 4 lata temu

Barszcz z krokietem.

Zupa całkiem dobra, jednak jak dla mnie bardziej pasowała mi jako dodatek do krokieta niż jako danie obiadowe. Szybka w przygotowaniu. Z pewnością siegne po nią jeszcze nie raz.

wisia00 | 4 lata temu

Barszczyk pyszotka

Mój faworyt mogła bym jeść codziennie pyszny zapaszysty poprostu idealny pyszny zapaszysty ma piękny kolor taki jak domowy uwielbiam takie zupki mogła bym jeść je na okrągło smak nie do opisania każdy musi przekonać się osobiście ja będe miała go zawsze pod ręką

baryla87@poczta.onet.pl | 4 lata temu

zupa barsz

bardzo tez tak jak inne zupy byl bardzo smaczny. jedynie co mozna zarzucic to we wszystkich zupach wychodza bardzo male porcje. rozumiem, ze na przyszlosc mozna po prostu wiecej opakowan kupic ale jesli na opakowaniu jest napisane 4 porcje to tyle nie wychodzi. po dodaniu wiekszej ilosci wody zupa bya sie rozrzedzila wiec nie radze

emma_760 | 4 lata temu

Barszczyk jak tradycyjny

Bardzo dobra alternatywa dla szybkiego, ale także pysznego barszczu czerwonego. Uwielbiam tę zupę. Niestety nie przygotowuję jej za często z racji ogromnego bałaganu jaki jest później w kuchni. Z tą saszetką wystarczy kilka minut i już wszystko gotowe. Smak jest bardzo dobry. Barszcz podałam z pasztecikami drożdżowymi. Kompozycja ta smakowała znakomicie. Na pewno ją powtórzę :)

Lena125 | 4 lata temu

Opinia

Winiary pasta z pomysłem na... To świetne produkty, gdy nie mamy czasu na gotowanie. Będąc mamą wiem coś o braku czasu. Dzięki tym produktom uratowałam nie raz obiad. Bardzo podoba mi się ta formuła. Jestem na tak. Trzeba ułatwiać sobie życie jak można. Wszystko jest dla ludzi i należy korzystać z umiarem. Z wielka radością testowałam pasty Winiary gdyż to idealna opcja na szybkie ,zdrowe i smaczne posiłki. Smak pyszny i wszystko idealne.

Sunnyyyy1993 | 4 lata temu

Pasta z pomysłem na barszcz czerwony winiary.

Pasta z pomysłem na barszcz czerwony winiary to super sprawa . Pyszne i oszczędne rozwiązanie . Idealny kolor i smak. Gęstość idealna i smak jak z dzieciństwa.

testujemy_bs | 4 lata temu

Super na szybki obiad

Pasta na barszcz czerwony to szybkie i łatwe rozwiązanie. Pomaga przygotować pyszną i pożywną zupę a to wszystko z dobrym składem. Bardzo przypadła mi do gustu będę do niej wracać

Wiolkam22 | 4 lata temu

Barszcz czerwony

Przygotowanie zupy na paście z buraków jest proste a zupa jest tak samo smaczna jak przy wywarze z buraków. Różnica? Czas... Odpada obieranie buraków, krojenie gotowanie... Szybka i smaczna alternatywa dla osób, które łącza pracę z prowadzeniem domu i domowymi obiadami. Zrobiłam ja na dwa sposoby: czysty, klarowny barszcz do uszek a także z dodatkiem śmietany, podane z ziemniakami pokrojonymi w kostkę. Pysznie

Regulice | 4 lata temu

Gęsty , mocno wyrazisty smak pasty

Pastę z pomysłem na barszcz czerwony przygotowałam na bazie wywaru mięsnego , Barszcz posłużył jako dodatek do krokietów . Pasta jest gęsta co powoduje że koncentrat barszczu jest bardzo wyrazisty . Można podać także z ugotowanymi uszkami lub ziemniakami . Dla mnie super .

Agus1992 | 4 lata temu

Idealna

Tutaj w tej zupce jak i z ziemniakami czy uszkami rewelacyjna bardzo smaczna jak i na codzienny obiad i na kolację wigilijną napewno zasmakuje mojej rodzinie i będzie częstym gościem na moim stole.

nataliaciska | 4 lata temu

Pyszna zupa

Barszcz czerwony, przyznałam mamie że jest lepszy od jej barszczu.

Synek zakochał się .

Idealny kolor, smak.

Nie dodajemy przyprawy.

Zostaje z nami na zawsze !

mdumbo 1987 | 4 lata temu

Barszczyk mmm... mniam!

Szybki, a jednocześnie smaczny obiad. Wystarczy dokupić uszka czy ulubione pierogi i obiad mamy z głowy. Barszczyk lubią zarówno dorośli, jak i dzieci. Pasta ma wyrazisty smak, nie trzeba dodawać żadnych przypraw czy świeżych buraczków dla wzmocnienia smaku. Dla mnie bomba!

wikusia-72@wp.pl | 4 lata temu

testowanie pasty na barszcz czerwony

Pasta na barszcz czerwony jest daniem na zupę idealną na co dzień. Ugotowanie tego barszczu stało się dla mnie szybkie i proste a efekt końcowy był zachwycający. Pasta ta łączy w sobie smak ostry, lekko kwaśny a zarazem bardzo delikatny i słodki. Natomiast zioła i przyprawy podkreślają korzenna nutę buraków.

Ewelinaanna91 | 4 lata temu

Barszcz czerwony

Barszcz czerwony to idealna potrawa na stół wigilijny. Szybkość przyrządzenia jest jego zaleta. Kolejno smak, gęstość, idealna konsystencja. Zaoszczędziłam mnóstwo czas i energii na obiad.

Brygidka@411985 | 4 lata temu

Bajeczny barszcz czerwony

Jestem o wrażeniem smaku i konsystencji past Wiary. Idealnie dobrane przyprawy, bez konserwantów. Same zdrowe składniki, pełnowartościowe ♥️.Uwielbiam Was za to że pobudziliscie moje kubki smakowe, jednak moje serce skradł barszcz czerwony.Był przepyszny.Serdevznie polecam wszystkim co lubią dobrze zjeść.

natka4875 | 4 lata temu

Zupy pomysł na

Nie smakowała nam żadna z zup.Po za tym jest tego mało jak na 4 osoby.Na pewno nie kupię ich i nie polecę znajomym ani rodzinie.Nie smakowała nam żadna z zup taka lura.Nie polecę jej znajomym ani rodzinie.Szkoda pieniędzy lepiej ugotować samej pyszna zupę.

brzezinkowa | 4 lata temu

Najlepszy szybki barszcz na polskim rynku

Najlepszy szybki barszcz jaki jadłam. Przygotowanie to chyba z 5 minut. U nas sprawdził się do pierogów. Całej rodzinie smakował bez dwóch zdań. Już żaden barszcz z torebki nie równa się z pastą Winiary. Do tego skład, który mówi sam za siebie! Nie warto próbować już nic innego. Dla mnie nr 1. Zdecydowanie polecam.

kasiabisss | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na barszcz czerwony Winiary POLECAM

Pasa z Pomysłem na barszcz czerwony Winiary to świetna alternatywa aby zastąpić tradycyjną zupę, którą przyrządzałam godzinę na szybkie danie w kilka minut.

Smak : delikatny, niepowtarzalnym.

Zapach : niczym "kuchnia babci"

Przygotowanie : 15 min

angelaes | 4 lata temu

pycha

Barszcz to strzał w dziesiątkę. Polecam każdemu, kto spędza długie godziny na przygotowaniu zup. Bardzo dobry aromat i smak w tej paście na pewno znajdziecie.

Naticzka | 4 lata temu

Pyszny

Barszcz czerwony bardzo pyszny. Ten smak przypomina mi kuchnię babci,która gotuje wyśmienicie. Barszcz czerwony w moim wykonaniu bardzo jej zasmakował.

buziunia18 | 4 lata temu

Barsz czerwony.

Barszcz czerwony był najszybszy w przygotowaniu . Zupa jest bardzo smaczna,ma ładny kolor i wystarcza na 4 osoby. Bardzo pasuje do uszek i makaronu. Jest też dobry jako sam gorący napój.

Alysha | 4 lata temu

Nie muszę brudzić rąk.

Barszcz czerwony smakował całej mojej rodzinie. Ogromnym plusem jest dla mnie to, że wystarczy mi 15 minut i mogę cieszyć się pyszną zupą, nie brudząc przy tym rąk, krojąc buraki.

Iwona199172 | 4 lata temu

Polecam królowa zup

Najlepsza zupa na świecie mój syn uwielbia ja bo ma najlepszy smak i można ją w łatwy sposób przygotować każdemu polecam z całego serca warto ją kupić i spróbować ten kto nie lubi zup ten je pokocha bo miska obłędny smak

ziutula | 4 lata temu

pasta barszczowa do barszczu ukraińskiego

Idealny dodatek do barszczu ukraińskiego, bardzo podkręca smak, aromat, kolor barszczu ukraińskiego, polecam do przyprawienia pastą zupy, polecam bardzo przygotowanie takiego barszczu.

Mesalinka | 4 lata temu

Dobry barszcz

Dzięki saszetce Winiary mamy bardzo dobry barszcz w bardzo krótkim czasie. Można przygotować ze swoimi ulubionymi dodatkami. Szybko, smacznie, zdrowo.

Dodi93 | 4 lata temu

Zupa nie tylko od święta

Bardzo dobra zupa , śmiało można będzie ją przygotować na święta. Idealnie smakuje zarówno z ziemniakami jak i z uszkami. Ma klarowną barwę i cudownie pachnie.

Sylwka | 4 lata temu

Ekspresowy barszcz czerwony

Kolejna propozycja która pozytywnie mnie zaskoczyła. Super smak i aromat. Nie ma porównania z "gotowcami" z proszku. Dzięki paście z pomysłem na barszcz czerwony nie musimy trudzić się z obieraniem i gotowaniem buraków ponieważ cały ten smak mamy zawarty właśnie w tym małym opakowaniu. Mąż zadowolony i najedzony. Na pewno będziemy sięgać po Pastę z Pomysłem na barszcz czerwony.

bojan213 | 4 lata temu

Super pasty z pomysłem od Winiary

Winiary Pasta z Pomysłem to świeże spojrzenie na gotowanie. Gęsta, aromatyczna pasta pozwoli przygotować pyszne danie z dla rodziny w zaledwie 15 minut. Według producenta aromatyczna pasta do smażenia, to nic innego jak przetarte i suszone warzywa, zioła i przyprawy oraz olej i woda. Wystarczy, że dodasz do niej dodatki jak kurczak, warzywo, odrobinę śmietanki i danie gotowe.

Mala518@wp.pl | 4 lata temu

Barszcz czerwony

Barszcz czerwony bardzo dobry w smaku idealnie dibrana kompozycja smakowa. Inttensywna barwa wyrazisty kwaskowaty smak. Idealnie pasuje do pierogów,krokietow,nalesnikow

Klalas | 4 lata temu

Barszczyk

Zupa pyszna, jej smak i kolor rewelacja. Nie wymagala praktycznie żadnego doprawiania oprócz pieprzu . Sposób przygotowania jest banalnie prosty i szybki. Zupa dobra w tygodniu jak i na weekend. Cała rodzina zadowolona.

goskaws | 4 lata temu

Szybka niedziela

Szybka alternatywa dla niedzielnego obiadku dla gości. Barszczyk idealny kolorek smakował wymienić z uszkami. Zachwycił zaprosoznych gości. Nie wymaga nakładu pracy a efekt wow jest.

MamaDwójki | 4 lata temu

Pyszny barszcz w kilka minut

Ta pasta jest idealna na chłodne dni. Można z niej przygotować w kilka minut pyszny, rozgrzewający barszcz czerwony. Idealny do kubka, idealny do domowych pierogów.

natalka1512 | 4 lata temu

Zupa barszcz czerwony

Nie polecam pasty do zupy. Zupa w smaku nie przypomina domowej zupy. Nie pomogło doprawienie. Czuć że jest to zupa z "paczki". Nie smakuje mi ani mojej rodzinie.

Kamila996 | 4 lata temu

Barszcz czerwony wyśmienity zawsze wyjdzie

Nigdy nie jadłam tak pysznego barszczu, moi domownicy stwierdzili tak samo. Wyraźny smak, aromat oraz kolor zachęcają do jedzenia. Najważniejsze jest to, że samo ugotowanie barszczu zajmuje tylko chwilę, świetny pomysł , dla osób które dużo pracują i nie mają zbytnio czasu na przygotowanie obiadu

ZawszePiekna | 4 lata temu

Jest oki😝😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

cosimo23321 | 4 lata temu

Przywołaj klimat Świąt, dzięki Paście z Pomysłem na barszcz czerwony Winiary

Tak intensywnie czerwony i aromatyczny barszczyk można przygotować w parę minut, dzięki temu że w składzie Pasty z Pomysłem na barszcz czerwony Winiary są same naturalne składniki. Pyszne buraczki i odpowiednio dobrane przyprawy idealnie współgrają w zupie, którą można podać wraz z uszkami, barszczem lub krokietem.

pwronska | 4 lata temu

Piękny kolor

Barszczyk miał najwyżej postawioną poprzeczkę, bo ja jestem barszczożerca. Uwielbiam barszcz i sama przygotowuję go bardzo drobiazgowo, dbając o każdy szczegół.

Zwracam uwagę na zapach, kolor, smak, przyprawy.

Pasta jest gęsta, od razu widać że to skoncentrowany sok z buraka. Czuć piękny zapach buraków, majeranku i czosnku. Bardzo aromatyczny.

Kolor wychodzi przepiękny- gleboki, intensywny. Az oko się cieszy, bo prawie jak wigiliny mojej tesciowej :)

W smaku bardzo dobry. Czuć buraczki i majeranek, ale również czosnek. Ja jedynie musiałam mocniej dopieprzyć, bo lubimy barszczyk na pikantno.

Z uszkami smakował wyśmienicie.

Taki Idealny barszczyk przygotowałam w 15 minut. Dla mnie - młodej mamy- czas na prawdę wiele znaczy :) czasami mam tylko 15 minut na to by coś ciepłego przygotować :)

Opakowanie saszetka jest ładne, widać jak wygląda w środku pasta, ale ciezko wycisnąć pastę do końca. Ja rozcinałam opakowanie bardziej i opłukiwałam zupą jeszcze, aby wydobyć całość

Alinam123 | 4 lata temu

Pyszna!

Dzięki tej aromatycznej paście z pomysłem na barszcz czerwony przygotowanie obiadu nie zajmuje kilku godzin, a 15 minut. Smak wyśmienity. Idealne do uszek :)

Klaudusiaa0707 | 4 lata temu

Świetny dodatek

Barszczyk czerwony to najczęściej dodatek do pierogów bądź uszek u nas w domu. Mąż zachwycony ja jeszcze bardziej. Smak bardzo wyrazisty i buraczany. Chętnie sproboje jeszcze z wersją z ziemniakami, napewno też będzie smaczne

Miele | 4 lata temu

Barszcz czerwony

Barsz robi się naprawdę prosto. Jest smaczny, a po dodaniu śmietany wygląda bardzo apetycznie.Szybki sposób na ciepły domowy posiłek dla zapracowanych.

Bella_92 | 4 lata temu

Dużo lepszy od tego w proszku

Mój mąż lubi barszcz. Często kupował koncentrat w proszku, którego skład i smak pozostawiał wiele do życzenia. Pasta z Pomysłem na barszcz czerwony pozwala w kilka minut mieć pyszny i zdrowy barszcz czerwony. Opakowanie idealne na jednorazowe wykorzystanie.

xagnieecha | 4 lata temu

Bardzo dobry

Bardzo dobry smak, przypomina mi barszcz mojej babci, szybko się przyrządza co jest dużym plusem. . Po dodaniu dodatkowych składników smakuje jeszcze lepiej

Gabriela91 | 4 lata temu

Pasta barszcz czerwony

Wsrod testowanych 4 smakow Pasta z Pomysl na barszcz czerwony jest dla mnie absolutny numerem 1. Barszcz wyszedl wysmienity. Po dodaniu kilku buraczkow lekko slodkawy. Po doprawieniu do ostrosci zjadlam ja ze smakiem jak w przypadku barszczu przyrzadzanego metoda tradycyjna. Moja ocena to 5/5. Polecam!!!

Małgośkadedjo2016 | 4 lata temu

Rewelacyjny barszczyk czerwony

Najlepsza zupa z tych czterech. Po doprawieniu przepyszna my podalismy z krokietami. Dzieci zachwycone a wiadomo ze im ciezko dogodzic. Kolor i smak rewelacyjny.

Bdudek | 4 lata temu

Pozytywna opinia dotycząca pasty z pomysłem na barszcz czerwony winiary

Pasta z pomysłem na barszcz czerwony winiary to bardzo dobry pomysl na szybki i smaczny obiad. Idelany pomysł dla osob ktore nie lubią lub nie mogą spędzić dużo czasu na przygotowanie posiłku. Smakuje jak wigilijny barszcz :)

sylwiamucha1 | 4 lata temu

Barszczyk pyszny

Pyszny barszcz jakby się go zrobiło że świeżych buraczków. Kolor intensywny. Smak bardzo dobry. Zawsze wyjdzie i smakuje wszystkim. Czuć jakby buraczki pochodziły z swojego ogródka. Zawsze świeże i bez konserwantów

szeszunia11 | 4 lata temu

Zupka na jeden kubek

Cienki i blady barszczyk z niej wyszedł. Słabo smakował mojej rodzinie. Dobra porcja dla jednej osoby na kubek wody. Na garnek zupy niestety trzeba użyć kilka past żeby uzyskać smak barszczu czerwonego.

Agucha88 | 4 lata temu

Idealny by poczuć magię świąt

Pasta z pomysłem na barszcz czerwony Winiary jest wyśmienity;) uwielbiam ten łagodny smak, świetny aromat i piękny kolor;) jest szybki i prosty w przygotowaniu. Świetna alternatywa;)

anya_86 | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na barszcz czerwony Winiary

Jest to świetna alternatywa dla tradycyjnie długo gotowanej zupy.Przygotowanie trwa chwilę i jak dzieci poproszą na szybko o zupę,to mogę szybko podać im fajny posiłek, wystarczy ugotować porcję uszek i posiłek gotowy.

gangrenka26 | 4 lata temu

Barszcz czerwony

Barszcz czerwony zrobiłam zabielany , zrobiłam z ziemniaczkami z cebulką , nam smakował , wrócę do niego ze względu na szybkość gotowania. Przy następnych zakupach wrzucę ją jeszcze do koszyka

Biedronka628 | 4 lata temu

Raczej słaby produkt.

Barszcz był najlepiej smakującą zupą z calego zestawu. Wymagał doprawienia, ale smak nie był nawet ok. Bardzo ladny kolor barszczu.Raczej nie bedzie ona gościła w mojej kuchni.

Anaaneczka | 4 lata temu

Jak u mamy

Barszczyk naprawdę smakuje jak na obiedzie u mamy. Świetnie dobrane skladniki które dają taki fajny smak i zachęcają do jedzonka. Polecam dla mamusiek ale i tatuskow rządzących w kuchni.

sloneczko25 | 4 lata temu

Faworyt

Intensywny kolor i ten przepyszny smak naturalnych buraków. Idealna zupa nie tylko na święta a od teraz jestem ja w stanie przygotować w zaledwie kwadrans.

Dzo83 | 4 lata temu

Barszcz czerwony nie tylko na święta

To niewiarygodne, że znowu w kwadrans można dołączyć do codziennego menu następną pyszną zupę! Zupę którą można robić bez obaw zabrudzenia kuchni ... Bez tarkowania buraków a.ktora smakuje rewelacyjnie z.krokietami

asias_83 | 4 lata temu

Naturalny smak barszczyku

Barszczyk sam w sobie ma bardzo smaczny, naturalny skład. Jego przygotowanie to woda i pasta. I to trwa zaledwie 5minut. Aczkolwiek, aby stworzyć obiad potrzebujemy jeszcze uszek, pierogow, bądź krokietów. Każda z tych rzeczy jest dość pracochłonna dlatego chcąc przygotować domowy obiad ze wspomnianymi dodatkami trzeba się więcej napracować. Stąd to 15 minut sprawdzi się tylko w przypadku 'kupnych' dodatków. Niemniej jednak pasta z pewnością skróci czas przygotowania posiłku.

szon43 | 4 lata temu

BARSZCZ DOMOWY

BARSZCZ JAK NA BURAKACH. SMAK I KOLOR DOMOWEGO BARSZCZU . DO BARSZCZU DODAŁBYM TROCHE WIĘCEJ MAJERANKU I CZOSNKU. JEŚLI CHODZI O KWASOWOŚĆ BARSZCZU TO TAK JAK WIADOMO KAZDY MA SWOJE GUSTA. MOJA RODZINA NAPEWNO BĘGZIE KUPOWAĆ TĄ PASTE

Kudrysia1983 | 4 lata temu

Pyszna

Pasta spełniła moje oczekiwania,jest prosta i szybka do przygotowania, a zarazem smaczna. Dzieci zajadały się zupka. Na pewno. Do niej powrócimy .

Ola9191 | 4 lata temu

Barszcz czerwony dla każdego

W ubiegłym tygodniu testowałam barszcz czerwony " pasta z pomysłem na barszcz czerwony". Barszcz jak najbardziej zaskoczył Nas pozytywnie. Wcześniej sięgałam po barszcz czerwony z papierka firmy winiary. Barszcz czerwony pasta, zdecydowanie dla mnie lepszy . Bardzo piękny kolor i aromatyczny zapach. Doskonale doprawiony. Nie za ostry, ale wyrazisty. Ja podałam barszcz czerwony z uszkami.

Napewno nie raz zagości w naszym domu. Zdecydowanie będzie gościł również na wigilijnym stole.

Edyta23_3y | 4 lata temu

Szybki barszcz czerwony z Pasta z Pomysłem na barszcz czerwony Winiary

Pasta z Pomysłem na barszcz czerwony miała ładny kolor i zapach barszczu czerwonego gotowanego w tradycyjny sposób. Przygotowanie barszczu zajęło 15minut, przygotowałam go z uszkami własnej roboty. Uszka znikły barszcz nie, ale nie dlatego że nie był nie smaczny tylko dlatego że nie przepadamy za barszczem czerwonym. Jest dobrym wyjściem, gdy potrzebujemy barszcz na szybko, czy nawet do picia do krokieta. I jest szansa, że sięgnę po ten pomysł np. w Święta gdyby nie było czasu na tradycyjny barszcz gotowany z buraków.

nataliaxneon | 4 lata temu

Barszcz czerwony jak u mamy

Barszcz jak na święta ,czyli tak wspaniały że można go jeść nie tylko od święta jestem zachwycona smakiem , zapachem i składem tych pysznych zupek

WiesławaKy | 4 lata temu

Polecam Pastę z Pomysłem na barszcz czerwony Winiary.

Pastę Winiary z pomysłem na... barszcz czerwony zdecydowanie szybciej przygotowuje się niż tradycyjny barszcz czerwony. Jej smak różni się od tej której przygotowywałam wcześniej dla rodziny. Jest naprawdę wyśmienity i delikatny. Ja podałam go z uszkami. Mąż oraz dzieci zajadali się zupą. Napewno przy następnych zakupach sięgnę po tę pastę i podam z ziemniakami.

Alexa4 | 4 lata temu

Rozpala do czerwoności

Aromat i smak idealnie dobranych przypraw, które wypełniają przyjemnością rodzinnego obiadu podniebienie i nozdrza domowników. Pasta okazała się na tyle proste w użyciu, z tak prostą instrukcją na opakowaniu.

paula_3101 | 4 lata temu

wyjątkowa zupa na wyjątkowe dni

Odpowiedni smak,zapach, aromat. Zupa dokładnie w 15 min. Polecam każdemu kto lubi szybkie smaczne dania.Najlepsza zupa z torebki jaką jadłam.Odpowiedni smak,zapach, aromat. Zupa dokładnie w 15 min. Polecam każdemu kto lubi szybkie smaczne dania.Najlepsza zupa z torebki jaką jadłam.

Patrycja 90 | 4 lata temu

Barszczyk czerwony

Osobiście nie przepadam za barszczem czerwonym, jednak ten przygotowany z pasty Winiary jest naprawdę dobry. Nawet moje dzieci zjadły go ze smakiem, także mogę polecić z czystym sumieniem.

mileneczka5 | 4 lata temu

kolor, aromat, konsystencja

Pasta z pomysłem na barszcz Winiary to świetny pomysł na szybkie danie które smakuje jak domowy barszcz AROMATYCZNy I SYCĄCY I ŁADNY KOLORYT

Spacja90 | 4 lata temu

BarszCzyk nadaje się na wigilijny stół

Myślę że w tym roku pasta barszcz zawita na naszym stole wigilijnym. Wrzucę uszka , dodam do n go krokiecik i będzie udana kolacja. Nie trzeba jej przyprawiać

lucia2511 | 4 lata temu

Pasta z Pomysłem na barszcz czerwony Winiary

Pasta z Pomysłem na barszcz czerwony Winiary to dobry dodatek do tradycyjnej zupy aby dodać głębi smaku. Jako samodzielna potrawa jest zbyt mało syta.

matthew_skin | 4 lata temu

Barszcz Czerwony

Idealny dodatek, gdy chcemy na szybko przygotować smaczną zupę,bez utraty smaku czy jakości. Super trik, gdy chcemy zagęścić naszą zupę bez dodawania mąki lub innych tłustych zagestników.

Balladyna176 | 4 lata temu

Tylko z uszkami!

Gorący barszczyk z uszkami świetnie sprawdził się na obiad w chłodny dzień. Barszcz sam w sobie jest łagodny i jak dla mnie był trochę za mdły. Dodałam odrobinę pieprzu i zupa stała się ostrzejsza, bardziej konkretna i smaczniejsza. Mój chłopak zjadł dwie miseczki pod rząd, bo tak mu smakował. Wyczuwalny smak buraków. Jeszczę go kupię na pewno na czarną godzinę, bo wszystkim domownikom smakował.

majaa00 | 4 lata temu

Super zupa na każdą okazję

Pasta z Pomysłem na barszcz czerwony idealna zupa na każdą okazję, można jeść z uszkami, makaronem czy ziemniakami lub pić w kubku, każda wersja jest dobra i smaczna, dla każdego coś dobrego. Polecam

Joanna_Piewcewicz | 4 lata temu

Pyszny barszcz w 15 minut

Barszcz ma super aromatyczny smak. Jest przepyszny! Idealny do krokietów czy pasztecików. Na pewno do niego jeszcE wrócę, pewnie zagości u nas na wigilijnym stole 😉

pokrzywa34 | 4 lata temu

Pyszny barszcz w mig

dobry naturalny skład i szybkość przygotowania, smaczna zupka, pyszna alternatywa dla tradycyjnej zupy, warto skorzystać gdy chcemy przygotować szybko dobrą zupkę