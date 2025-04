Krem anti-aging rich Avocado to bogaty i odżywczy kosmetyk. Sprawdzi się do pielęgnacji cery dojrzałej, normalnej i suchej lub okresowo przesuszonej, a w efekcie napiętej, powodującej dyskomfort.

Działanie kremu anti-aging rich Avocado

Regularne stosowanie zapewnia spektakularne efekty.

Krem przywraca jędrność, działa przeciwzmarszczkowo i wzmacnia barierę hydrolipidową.

Intensywnie regeneruje i zapewnia skórze natłuszczenie.

Spłyca zmarszczki i bruzdy.

Przynosi komfort i ukojenie.

Skóra staje się wygładzona, o wyrównanym kolorycie, elastyczna i miękka w dotyku.

Jak stosować krem anti-aging rich Avocado?

Rano i wieczorem nanieś go na oczyszczoną skórę twarzy. Kosmetyk możesz delikatnie wklepać w skórę lub rozprowadzić okrężnymi ruchami.

Skład kremu anti-aging rich Avocado

Ten wegański kosmetyk zawiera aż 97% składników pochodzenia naturalnego. W składzie znajdziemy:

olej awokado,

koenzym Q10 („eliksir młodości”),

peptydy,

masło shea,

Fucocert®,

pantenol.

9 na 10 osób stwierdziło, że przywraca jędrność skórze i działa przeciwzmarszczkowo

Wyniki testu kremu anti-aging rich Avocado

Aby sprawdzić, czy krem anti-aging rich Avocado odpowiednio nawilża i działa przeciwzmarszczkowo, postanowiliśmy przeprowadzić test wśród Polek. Recenzentki sprawdziły konsystencję, wydajność i efekty działania kosmetyku na własnej skórze. Jak oceniają testowany produkt?

Czy krem anti-aging rich Avocado sprawdził się zarówno w porannej, jak i wieczornej rutynie pielęgnacyjnej skóry?

91% testujących kobiet przyznało, że kosmetyk jest odpowiedni do stosowania o każdej porze dnia. Sprawdził się zarówno rano, jak i wieczorem. 97% dziewczyn potwierdziło, że krem spełnił ich oczekiwania.

Świetny produkt na dzień, ale jeszcze lepszy na dobranoc. Zapewnia regenerację i nawilżenie. Rano skóra jest gładka i wypoczęta. Nie jest zbyt tłusty. Nie zapycha porów. Dobrze się wchłania i jest wydajny - kusamus.

Krem anti-aging rich Avocado przywraca jędrność skórze - co na to Recenzentki?

9 na 10 kobiet zgodziło się z tym stwierdzeniem. Dziewczyny podkreślały, że po użyciu produktu skóra stała się bardziej miękka i delikatna. Wszystkie osoby przyznały za to, że produkt przynosi komfort i ukojenie.

Krem anti-aging tłusty na dzień i na noc z serii Floslek richAvocado zdecydowanie spełnił moje oczekiwania! Ujędrnił i uelastycznił moją cerę, spłycił zmarszczki, a także uchronił mnie przed pojawieniem się następnych nieproszonych bruzd.Tak gładkiej skóry nie miałam nigdy wcześniej - patii914.

Przeciwzmarszczkowe działanie produktu Floslek - opnie Polek na temat kremu anti-aging rich Avocado

Aż 97% kobiet zauważyło, że po stosowaniu kremu zmarszczki się spłyciły. Produkt wykazuje właściwości anty-aging i świetnie sprawdzi się w walce z oznakami starzenia.

Krem o bogatej konsystencji w sam raz dla cery dojrzałej j suchej. Zapewnia skórze natłuszczonej oraz ją regeneruje. Działa przeciwzmarszczkowo, otula bogatymi składnikami oraz przynosi jej ulgę i komfort - Emilia_7.

Czy krem anti-aging rich Avocado wyrównuje koloryt?

9 na 10 osób pozytywnie odpowiedziało na to pytanie. Dziewczyny zauważyły, że skóra wygląda lepiej, znikają niedoskonałości, a koloryt wyraźnie się poprawia.

Krem anti-aging świetnie nawilża, ujędrnia i wyrównuje koloryt, a do tego ładnie pachnie oraz szybko się wchłania. Produkt nie uczula oraz nie podrażnia, a do tego jest wydajny. Idealny dla cery suchej - Natalia19922.

Czy Recenzentki są zadowolone ze składu i konsystencji kosmetyków z serii Floslek rich Avocado?

Czytelniczki Polki.pl są pod wrażeniem działania całej serii produktów.

Wszystkie pozytywnie oceniły zawarty w składzie olejek z awokado.

100% zgodziło się ze stwierdzeniem, że testowane produkty mają przyjemną konsystencję.

98% Recenzentek ponownie sięgnie po kremy.

Wszystkie osoby polecą je swojej przyjaciółce.

Jestem bardzo zadowolona z tego testu. Kosmetyki spełniły moje oczekiwania i chętnie wrócę do nich ponownie. Kosmetyki uzupełniają się, mają świetną konsystencję i poręczne opakowanie. Polecam serdecznie - leniszcze.

Wyniki zostały przygotowane na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie polki.pl na grupie 91 kobiet na przełomie kwietnia i maja 2023 r.

Moniska1m | 2 lata temu

Krem działający jak zapewnia producent

Krem naprawdę nawilża skórę, jednak nie zdał egzaminu na dzień, pod makijażem. Na noc daje radę. Myślę że zostanie ze mną na dłużej, jaki krem na noc.

Koma120 | 2 lata temu

Krem tłusty anti-aging Avocado firmy Floslek raczej do cery mocno przesuszonej.

krem ten ma gęstą konsystencję, która mi trochę przeszkadza, przypomina raczej maść przez co trudniej go rozprowadzić po skórze. Po nałożeniu , moja twarz mocno się świeci (mam dojrzałą cerę, suchą na policzkach) Mam wrażenie , że dobrze sprawdzi się przy cerze naprawdę mocno przesuszonej. Krem Avocado ma nie tylko przyjemny , lekki zapach , ale również miły dla oka , lekko zielony kolor. Dużą zaletą jest to, że składa się w 97% ze składników pochodzenia naturalnego. Skóra po nałożeniu produktu sprawia wrażenie miękkiej w dotyku, jest mocno odżywiona.

anime5 | 2 lata temu

Floslek richAvocado krem anti-aging

Ten krem jest moim pierwszym takim anti-aging i uwielbiam go od pierwszego użycia.

Poza oczywiście swoim pięknym kolorem i lekkim zapachem, warto dodać że lekkiej konsystencji tak jak lubie. Dobrze sie rozsamrowywuje, w miarę szybko wchłania. Nie pozostawia lepkiej warstwy. Nie uczula. Daje super nawilżenie, miękkość i lekkość skóry. Nadaje blasku i już po kilku uzyciach widać że skóra jest odżywiona, ujedrniona. Ten krem napweno zagości u mnie na dłużej.

astokrotka1111 | 2 lata temu

Rewelacja!!!Pomaga przywrócić równowagę skórze

Stosowanie kremu anti-aging tłusty z serii Floslek richAvokado wpłynęło na znaczne ukojenie, nawiżenie, ujędrnienie i natłuszczenie mojej skóry, zmarszczki stały się mniej widoczne. Świetnie sprawdza się na dzień i na noc. Nie pozostawia tłustej warstwy i delikatnie wyrównuje koloryt skóry.

kasia2439 | 2 lata temu

Krem na noc

Zarówno krem na dzień jak i krem na noc z tej serii uprzyjemnił moją pielęgnację twarzy.

Produkt ma odpowiednią konsystencję, ładny zapach i opakowanie. Krem na noc bardzo dobrze uzupełnia się w raz z kremem na dzień.

Martynaa02 | 2 lata temu

dobry krem

Krem anti-aging tłusty na dzień i na noc z serii Floslek richAvocado tak na prawdę stosowałam tylko na noc. I to był strzał w 10! Krem ten ma troszkę, minimalnie gęstrzą konsystencję niż krem-komfort z tej serii ale bardzo dobrze się go rozprowadza. Skóra natłuszczona, aż do rana. Krem jest bardzo wydajny i ma delikatny zapach.

Ak1982 | 2 lata temu

Krem dla takich kobiet jak ja!

Ten krem jest stworzony dla mnie. Po wieczornym oczyszczeniu skóry za każdym razem czułam napięcie i suchość skóry. Już samo nałożenie tego kremu przynosi natychmiastową ulgę. Skóra jest nawilżona, miła w dotyku i odżywiona. Krem wpisuje się na stałe w mój rytuał pielęgnacyjny.

patka9002 | 2 lata temu

Anti-aging na 6!

Krem anti-aging tłusty na dzień i na noc – zdecydowania zapewnia intensywne nawilżenie oraz odżywienie przesuszonej skóry. Wspomógł regenerację, przywrócił komfort, a także przywrócił cerze jędrność i elastyczność. Zdedycowanie polecam

olaaniolek | 2 lata temu

Zbawienny olej z awokado w bogatej konsystencji

Krem anti-aging tłusty na dzień i na noc z serii Floslek richAvocado to kosmetyk zamknięty w szklany słoiczek z zieloną nakrętką i zabezpieczającą platynką zapakowany w kartonik o pojemności 50 ml. Szata graficzna bardzo przyjemna dla oka, dominują barwy zieleni od jaśniejszego do ciemniejszego z pomarańczowymi akcentami. Krem ma przyjemny, delikatny zapach i bogatą lecz tłustą konsystencję o żółtej barwie, który aby się dobrze wchłonął potrzebuje czasu.

Wśród składników aktywnych znajdziemy olej z awokado, peptydy, koenzym Q10, masło shea, witaminę E, Fucocert® a także pantenol. Krem posiada aż 97% składników pochodzenia naturalnego.

Krem anti-aging zapewnia skórze gładkość, sprawiają, że jest ona przyjemna w dotyku. Zapewnia skórze długotrwałe nawilżenie i intensywne, dodatkowo zapewnia skórze jędrność i elastyczność. Skutecznie przeciwdziała suchości, działa przeciwzmarszczkowo. Krem anti-aging regularnie stosowany zapewnia cerze wyrównany koloryt, zmniejsza niedoskonałości. Jest bardzo wydajny.

dudadey | 2 lata temu

Krem anti-aging na medal

Krem powoduje , że zmarszczki są mniej widoczne. Super się wchłania i nie zostawia tłusych śladów. Konsystencja jest odpwoednia. Wydajny - starczy na ðługo. Zapach ok.

cinnamonelf | 2 lata temu

Moc awokado w słoiczku

Ten super tłuścioch od Floslek jest idealny do suchej skóry. Uwielbiam kosmetyki z awokado odkąd w Grecji w małej wiosce na Krecie otrzymałam podobny. Moja skóra uwielbiam awokado.

Zapach jest bardzo delikatny i nie komfortowy. Ze względu, że to krem tłusty nie nakładam go rano przed pracą tylko wieczorem.

asiab85 | 2 lata temu

Bogaty krem

Krem jest bardzo treściwy, dosyć gęsty.Z początku ciężko się rozprowadza,lecz pod wpływem ciepła naszej skóry znacznie lepiej to idzie.Krem zostawia na twarzy delikatny film.Pozostawia skórę dogłębnie nawilżoną, miękką i sprężystą.Wydajność jest zaskakująco dobra.Naturalny, wegański skład robi bardzo dobre wrażenie.Krem zostanie ze mną na dłużej.Serdecznie polecam posiadaczkom suchej, dojrzałej skóry.

Kamcio1705 | 2 lata temu

Doskonały

Krem zawiera wszystko to czego potrzeba skórze do odżywienia i odzyskania dawnego blasku. Jest stworzony z myślą o nas kobietach aby zniwelować delikatnie upływający czas

ewkawes | 2 lata temu

Idealny krem na noc

Świetnie nawilża i idealnie się wchłania, nie pozostawia tłustej powłoki. Cena jest dobrze nawilżona i wygładzona. Jak na dzień ciut za intensywny zapach i za tłusty dla mojej mieszanej cery.

enc_mc | 2 lata temu

Ukojenie skóry i dobre nocne jej odżywienie to krem Floslek richAvocado

Bogaty,tłusty krem.Można go porównać do nocnej kojącej maski odżywczej dla przesuszonej skóry.Dobrze się wchłania,nie zostawia zbyt tłustej warstwy.Delikatny i przyjemny zapach.Nie tylko do cer suchych moja mieszana dobrze go toleruje i widzę poprawę cery nawet dopiero w trakcie używania pierwszego opakowania.Nawilża ale też odżywia i regeneruje dojrzałą skórę/Polecam.

silvia80 | 2 lata temu

Nokaut zmarszczek:)

Krem niweluje zmarszczki bardzo skutecznie. Jest delikatny, a jednocześnie skuteczny. Podkreślę jeszcze raz atuty avokado, bo sprawdza się doskonale.

gwolska | 2 lata temu

Polecam, jednak nie dla mnie

Krem anti-aging tłusty stosowałam jedynie na noc z uwagi na jego gęstą konsystencję, która - w moim przypadku- źle współpracuje z codziennym makijażem. Jest natomiast idealny do skóry bardzo suchej po której staje się miękka i sprężysta. Jednak dla mnie za tłusty.

angelaes | 2 lata temu

Świetny krem

Nieco tłusty ale zdecydowanie przyjemny krem dla skóry. Rano po jego użyciu budziłam się z uczuciem nawilżenia skóry. Jestem zachwycona, jeśli chodzi o zapach. Nie miałam jeszcze kremu, który aż tak w tym aspekcie mnie tak zachwycił.

aga_pr | 2 lata temu

Przeciwstarzeniowy kosmetyk do regeneracji cery od Floslek

Krem przywraca równowagę mojej cery. W połączeniu z resztą kosmetyków z tej serii jest godny polecenia. Wegańska i naturalna formuła to coś w co warto zainwestować. Już po pierwszym zastosowaniu ma się uczucie zaopiekowania dzięki temu że krem tworzy na skórze swego rodzaju ochronę dla czynników zewnętrznych. Doskonale nawilża i pozostawia cerę miłą w dotyku. Opakowanie jest także praktyczne i wydaje. Warto zainwestować w ten krem.

Pati2882 | 2 lata temu

Odżywienie skóry.

Krem anti-aging tłusty na dzień i na noc z serii Floslek richAvocado spokojnie nadawał się do nałożenia go wieczorem po zabiegach pielęgnacyjnych. Był dla skóry jak kompres bardzo mocno odżywiający. Skóra była po nim bardzo miękka i gładka. Na pewno do niego powrócę.

ninitoja | 2 lata temu

Solidne nawilżenie na noc

Bardzo fajny krem nawilżający. Jest bardzo treściwy i solidnie nawilża oraz koi suchą skórę. Na pewno nie sprawdzi się u osób które lubią kremy o lekkiej konsystencji. Raczej to opcja na noc.

Kosmetyk ma ładny zielonkawy kolor i delikatny zapach.

marta3721 | 2 lata temu

Bardzo dobra regeneracja

Krem stosowałam jedynie na noc. Po całym dniu skóra potrzebuje się odprężyć i ten krem to odprężenie daje. Zmarszczki delikatnie zanikają. Skóra jest wygładzona i elastyczna. 97% to naturalne składniki. Krem jest też polskiej firmy a ja chętnie sięgam po produkty krajowe. Bardzo miły zapach. Rano po przebudzeniu moja skóra dalej jest elastyczna. Z czystym sumieniem mogę polecić każdemu.

helenka7878 | 2 lata temu

extra nawilżenie

Krem anti-aging tłusty na dzień i na noc z serii Floslek richAvocado to dla mnie pozytywne zaskoczenie Ma subtelny, praktycznie niewyczuwalny zapach. Dodatkowym atutem jest również wydajność. Stosuję krem na noc. Pomimo gęstej konsystencji łatwo jest go rozprowadzić na skórze, bardzo szybko się wchłania, nie pozostawia lepkiej warstwy na skórze.

Po jego użyciu skóra jest odpowiednio napięta i wygładzona. Moja skóra stała się bardziej wygładzona, a jej koloryt stał się bardziej jednolity.

Wioola91 | 2 lata temu

Bogaty krem na noc

Krem zapakowany w szklany słoiczek o żółtawej barwie posiada dość intensywny zapach ale z każda minutą jest mniej wyczuwalny.

Ma gęstą konsystencję i jest dość tępy więc rozsmarowanie na buzi sprawia problemy. Zdecydowanie metoda wklepywania miejsca przy miejscu dobrze się sprawdza i gdy krem dostanie ciepła od skóry dopiero można lekko go rozsmarować. Aplikacja wymaga trochę czasu i jest raczej dla tych, którzy celebrują pielęgnacje i poświęcają jej więcej uwagi. Ja zdecydowanie wole szybsze rozwiązania jako mama nie zawsze mam tyle czasu dla siebie...

Krem długo się wchłania i nie znika gdyż pozostaje dość ciężki i tłusty film na skórze. Dlatego używałam go jedynie na noc i tak sprawdzał się najlepiej. Rano buzia była promienna, pełna blasku i zero suchych skórek. Dla takiego efektu jestem skłonna się trochę pomęczyć.

mm2991 | 2 lata temu

Bogaty krem

Krem tłusty zdecydowanie jest to bogaty krem do twarzy - lubię tego typu produkty na noc kiedy dłużej się wchłaniają i regenerują cerę choć zdarza się że na dzień też stosuję.

Krem zdecydowanie odżywia cerę, wyrównuje koloryt oraz wygładza cera zdecydowanie jest gładsza i zmarszczki szczególnie te mniejsze są mniej widoczne. Po zastosowaniu na cerę podrażnioną przynosi ulgę i uczucie komfortu.

Krem jest wydajny a co najważniejsze że nie podrażnia skóry oraz nie zapycha.

littleblackangel | 2 lata temu

Uwielbiam

Świetny krem do stosowania na noc. Jeśli ktoś lubi tłuste kremy, to z tym na pewno bardzo się polubi, jest komfortowy dla skóry, zostawia tłusty film który z czasem się wchłania. Osobiście nie stosowałam go pod makijaż, ponieważ moim zdaniem jest zbyt tłusty dla mnie żeby go do tego używać, wolę stosować go na noc, a na dzień ten z spf 15.

mamusiaczek | 2 lata temu

Fajny, treściwy krem

Jestem bardzo zadowolona z tego kremu. Odpowiada mi jego zapach. Konsystencja jest troszeczkę „tępa” ale nie przeszkadza to wcale w wklepywaniu tego produktu w skórę.

Krem ten zostawia na skórze delikatnie tłustą warstwę ale bardzo dobrze się wchłania i przede wszystkim, nawilża, uelastycznia skórę i sprawia, że jest przyjemniejsza w dotyku. Miałam wrażenie, że wywołuje efekt chłodzenia, co było bardzo przyjemne. Jestem bardzo zadowolona z tego kremu.

tomik19 | 2 lata temu

Krem anti-aging tłusty na dzień i na noc z serii Floslek richAvocado

Krem anti-aging tłusty na dzień i na noc z serii Floslek richAvocado ma dość tłustą konsystencję, bardzo przyjemny zapach, dobrze się aplikuje i wchłania. Krem jest wydajny wystarczy niewielka ilość by posmarować twarz. Doskonale nawilża, po tygodniu stosowania zauważyłam, że skóra jest bardziej gładka, jędrna i napięta. Dobrze radzi sobie z drobnymi zmarszczkami natomiast z przebarwieniami dość kiepsko. Ogólnie dość dobry, wart swojej ceny, godny polecenia.

FruttiDiBosco | 2 lata temu

Bogaty i treściwy

Krem stosowałam na noc, na dzień wydawał mi się zbyt ciężki. Ma konsystencję bogatą, ale nie obciąża i nie zapycha porów skórnych. Zdecydowanie zmniejsza utratę wody przez naskórek, po jego stosowaniu poprawiło się u mnie napięcie skóry. Cera wygladzila się, a drobne zmarszczki uległy splyceniu.

sylviagan | 2 lata temu

Komfort na dzień i na noc

Krem ma dość ciężką i tłustawą konsystencję więc sprawdzi się zwłaszcza w przypadku suchej a tym bardziej bardzo suchej skóry.

Mam skórę mieszaną i dla mnie krem jest za ciężki. O ile na noc jeszcze dałam rade go używać, to na dzień niestety się nie sprawdził, ponieważ słabo się wchłaniał i skóra była po prostu tłusta.

Krem ma bardzo dobry skład z bogactwem składników aktywnych o działaniu przeciwzmarszczkowym więc na pewno sprawdzi się wielu osobom i mimo, że dla mojej skóry był za tłusty polecam go przetestować.

Viki28 | 2 lata temu

Świetnie nawilża i odżywia

Krem zamknięty jest w szklanym słoiczku. Ma gęstą konsystencję i ładny zapach. Zawiera aż 97% składników pochodzenia naturalnego, co bardzo mi się podoba. Krem oprócz nawilżenia bardzo dobrze wygaldza skórę, a nawet spłyca drobne zmarszczki. Skóra staje się sprężysta i miękka. Ze względu na bogatą konsystencję nakładam go tylko na noc. Krem ma też mocne działanie regenerujące. Jest idealny do bardzo suchej skóry.

gosiablu | 2 lata temu

Krem na noc Avokado

Super odżywczy krem z lipidami na dzień i na noc do skóry dojrzałej i suchej bądź okresowo przesuszonej.Skóry z utratą jędrności i zmarszczkami,wymagającej poprawy bariery hydro-lipidowej.Krem natłuszcza,regeneruje i poprawia komfort skóry tracącej jędrność i elastyczność. Aż w 97% wypełniony jest składnikami pochodzenia naturalnego.

gedda1 | 2 lata temu

Przyjemny naturalny tłusty krem na dzień i na noc

Krem na noc dopełnia serię richAvocado Floslek. Przeczytałam, że można go stosować zarówno na dzień, jak i noc, ja stosowałam wieczorem. Obawiałam się, że okaże się dla mnie za tłusty, ale jako krem na noc świetnie się u mnie sprawdził. Rano skórę mam dzięki niemu jędrniejszą, a także miękką i miłą w dotyku. Krem zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego, w tym między innymi olej awokado, peptydy i koenzym Q10. Zawsze ceniłam ten ostatni składnik i kupowałam niektóre produkty specjalnie ze względu na jego obecność, a teraz mogę też powiedzieć, że uwielbiam również ten pierwszy. A i peptytów, zwanych podobno „nieinwazyjnym botoksem”, najwyraźniej mi brakowało. Myślę, że z czystym sumieniem mogę ten krem polecić nie tylko osobom z suchą skórą, ale także paniom, których skórę można nazwać dojrzałą. Jest naprawdę niedrogi, a działa wspaniale.

Aniela96D | 2 lata temu

Krem otulający skórę

Gęsty krem, o dość tłustej ale nie zapychajacej konsystencji. Otula skórę i pomaga w regeneracji przez noc. Krem ma klasyczne opakowanie, lekko zielony kolor (nie widać na skórze) i przyjemny, dość słodki zapach. Mam cerę mieszaną, która ze względu na retinol jest podrazniona. Krem sprawdził mi się idealnie w pielęgnacji wieczornej - skóra po nim jest miękka i nawilżona. Krem trudno jest rozprowadzić kiedy skóra jest wilgotna lub po użyciu wodnistego serum. Mój nowy, ulubiony krem natłuszczający :D

survenirka | 2 lata temu

Dogłębne odżywnienie

Krem jest gęsty dlatego świetnie nadaje się do nocnej pielęgnacji. Skóra po użyciu jest zdecydowanie odżywiona i miękka w dotyku. Nakładam go jako maskę bez spłukiwania dzięki czemu efekt jest jeszcze lepszy. Skóra rzeczywiście jest bardziej uelastyczniona.

Krem jest wydajny i wystarcza na bardzo długo.

kasiat_24 | 2 lata temu

Krem tłusty

Krem jest zamknięty w słoiczku, jest treściwy i posiada ładny delikatny zapach. W związku z tym, że jak dla mnie jest za tłusty na dzień, stosowałam go jako pielęgnację na noc, po nałożeniu serum. Dobrze się rozprowadza i pozostawia warstwę ochronną, dzięki czemu działa przez całą noc. Rano skóra jest wypoczęta i odżywiona oraz wyraźnie gładsza. Przynosi skórze komfort i ukojenie a przy tym jest wydajny. Zawiera 89% składników pochodzenia naturalnego co jest dodatkowo dużym atutem.

bkuriata | 2 lata temu

Dobrze odżywia skórę.

Krem anti-aging ma nieco cięższa konsystencje niż krem komfort dlatego u mnie świetnie sprawdził się na noc. Lubię takie kremy stosować na noc ponieważ to, że jest tłusty nie przeszkadza mi a w nocy moja skóra czerpie z niego to co najlepsze wchłania wszystkie składniki a rano jest cudownie wypoczęta , odświeżona , dobrze nawilżona i wygładzona. Przy zimniejszych dniach stosowałam również na dzień i doskonale się sprawdzał.

elapolo | 2 lata temu

Krem na noc

Krem na noc oceniam bardzo dobrze. Jest nieco bardziej tłusty, ale na noc to bardzo dobre rozwiązanie. Można zastosować jako nawilżającą i naprawczą maskę. Krem bez problemu się wchłonie i ukoi naszą skórę. Pachnie tak pięknie,że aż chce sie go używac. Zalatuje cytrusowymi nutami. Dla mnie bomba.

cleaner | 2 lata temu

Pierwsza pomoc dla przesuszonej skóry

Krem zaczęłam używać w momencie, kiedy skóra mojej twarzy w niektórych miejscach była nadmiernie przesuszona, reagując podrażnieniami. Stosowany na noc, zapewnił natłuszczenie, które je ukoiło, sprawiając jednocześnie, iż rankiem po przebudzeniu skóra była odczuwalnie bardziej elastyczna, wygładzona i przyjemnie miękka w dotyku.

leniszcze | 2 lata temu

Krem anti-aging tłusty na dzień i na noc z serii Floslek richAvocado

Krem anti-aging tłusty na dzień i na noc z serii Floslek richAvocado to świetny kosmetyk na noc. Pełen świetnych składników,idealnie natłuszcza cerę. Rano budzę się z odżywioną cerą pełną blasku. Serdecznie polecam ☺️

bbo | 2 lata temu

Nocny kompres dla pięknej skóry!

Tłusty krem na noc Floslek richAvocado świetnie się sprawdza. Przyjemnie zaskoczył mnie konsystencją i bogactwem składników. Doskonale nawilża i natłuszcza skórę. Nieco długo się wchłania i pozostawia tłusty film na skórze, ale w przypadku kremu na noc zupełnie mi to nie przeszkadza. Jest jak kompres stosowany na noc, by rano obudzić się z wypoczętą i zadbaną cerą.

Po kilku tygodniach stosowania moja skóra stała się wygładzona, jędrna i przyjemna w dotyku. Czuje się naprawdę komfortowo! Polecam każdemu, kto lubi i ceni sobie naturalne składniki w kosmetykach!

lid05 | 2 lata temu

bogata konsystencja

Tak opakowanie jak i kolor kremu, jasnozielone nawiązuje do avocado .Konsystencja bogata ,krem, łatwo się rozprowadza ale powoli wchłania więc raczej nie stosowałam go rano pod makijaż ,używałam go jako krem na noc i w tej roli spełnił się świetnie. Bardzo dobrze natłuszcza i nawilża skórę więc rano maja twarz wyglądała na wypoczętą .Bruzdy i zmarszczki były jakby mniej widoczne a skóra miękka w dotyku .Nie podrażnia. Kosmetyk zawiera aż 97% składników pochodzenia naturalnego. To bardzo dobry krem dla suchej dojrzałej skóry, którą otula i przynosi jej ukojenie. Polecam.

swita77 | 2 lata temu

Doskonały na noc

Krem o bogatszej konsystencji doskonale sprawdził się u mnie na noc i tak zamierzam go nadal stosować. Nie tłuści cery, ale dogłębnie ją odżywia i pobudza do regeneracji. Również nawilża cerę, która rano wygląda na wypoczętą.

martul3 | 2 lata temu

Idealny - Dla naprawdę suchej skóry

Krem anti-aging tłusty na dzień i na noc z serii Floslek richAvocado to prawdziwa perełka w dziedzinie pielęgnacji skóry. Ten produkt ma wiele do zaoferowania.

Jego tłusta formuła doskonale nadaje się do skóry wymagającej intensywnego nawilżenia i odżywienia. Po zastosowaniu tego kremu, skóra staje się gładka, elastyczna i promienna. Nawet najbardziej suche partie skóry odzyskują swoją miękkość i zdrowy wygląd.

Krem anti-aging z serii Floslek richAvocado zawiera bogaty składnik - awokado, które jest znane z właściwości przeciwstarzeniowych. Działa ono rewitalizująco, wygładzająco i chroni skórę przed negatywnymi skutkami starzenia. Regularne stosowanie tego kremu przynosi widoczne efekty, redukując drobne linie i zmarszczki.

Podsumowując, krem anti-aging tłusty na dzień i na noc z serii Floslek richAvocado to doskonały wybór dla osób z suchą skórą, które szukają produktu, który jednocześnie nawilży i przeciwdziała starzeniu się skóry. Jego bogate składniki, intensywna formuła i wszechstronność sprawiają, że jest to must-have w codziennej rutynie pielęgnacyjne

hellokitty1313 | 2 lata temu

Natłuszcza i nawilża - idelany na noc!

Krem otrzymałam w ramach testowania produktu. Produkt w słoiczku, po otwarciu czuć przyjemny i delikatny zapach. Krem stosuję na noc, jest mocno tłusty, ale działa idealnie, nawilżając skórę twarzy.

aloiram23 | 2 lata temu

Bardzo treściwy w składzie.

W zestawie który otrzymałam do testowania znajduje się krem na dzień i na noc - tłusty. Krem jest firmy Floslek Laboratorium z Polski. Krem jest żółtawego koloru w zielono-białym opakowaniu. Konsystencja kremu jest dość gęsta, ciężko się go rozsmarowuje po twarzy, po chwili jednak krem staje się bardziej delikatny i się wchłania. Krem nie uczula, nie podrażnia, pachnie słodko, delikatnie awokado. Krem jest bardzo ekonomiczny, wydajny, wystarczy jego niewielką ilość naniesć na twarz. Krem można stosować codziennie. Krem jest Vege, zawiera olej z awokado i ma 96% składników pochodzenia naturalnego.

Krem jest bardzo treściwy, gęsty, nawilża i natłuszcza, moja ściągniętą skórę po oczyszczeniu. Moja twarz staje się miękka i ukojona. Krem działa przeciwzmarszczkowo, wygładziły się moje zmarszczki na czole. Krem wyrównał też mój koloryt na twarzy, znikły moje przebarwienia. Stosuję ten krem na noc, nakładam jego grubsza warstwę na cerę, jak maskę i pozostawiam do samodzielnego wchłonienia.

iwa90 | 2 lata temu

bogaty i ciężki

Krem ma bogatą i ciężką formułę. Wchłania się trochę dłużej. Dobrze nawilża cerę. Niestety o ile ta bogatsza formuła nie przeszkadza mi na noc to na dzień u mnie się nie sprawdził.

east63 | 2 lata temu

krem do twarzy na dzień i na noc richAvocado marki Floslek

Mocne nawilżenie. Krem posiada gęstą konsystencję, która trochę ciężko rozsmarować aby rozprowadzić krem na twarzy. W marę szybko się wchłania, lecz chwilę trzeba poczekać aby w pełni skóra wchłonęła cały krem. Posiada delikatny zapach, który nie przeszkadza w użytkowaniu. Dziki formule na dzień i na noc posiada wszechstronne zastosowanie. Krem jest dość tłusty więc nie polecam do cery mieszanej ponieważ może jeszcze bardzie pogłębić. Idealny jest do skóry suchej. Moja skóra jest wrażliwa i ze skłonnością do niedoskonałości lecz nie zauważyłam aby krem ją podrażniał. Dużym plusem jest skład produktu bo większość składników jest pochodzenia naturalnego. Opakowanie kremu jest szklane z plastikowa zakrętka i zabezpieczone pazłotkiem, gdzie mamy pewności że nikt wcześniej nie używał kremu.

atanazja20 | 2 lata temu

Bardzo bogaty krem - polecam

Krem okazał się strzałem w 10 . Krem wyrównał koloryt mojej cery , zdecydowanie wygląda zdrowiej i młodziej , przyznam szczerze nie spodziewałam się takiego efektu . Skóra jest nawilżona, napięta i gładka zdecydowanie wygląda młodziej . Krem odejmuje lat i dodaje blasku skórze . To co podoba mi się w nim najbardziej to bogaty skład który naprawdę działa . Jestem zadowolona z efektu i planuję używać go na stałe . Moja skóra stała się napięta, gładka, sprężysta i naciągnięta. Nie podrażnia i nie uczula oraz nie powoduje pieczenia, jest bardzo dobrze tolerowany przez moją skórę .

ElisaElis | 2 lata temu

Bogaty krem na noc

Krem ten poleciłabym suchym skórom w okresie jesień-wiosna. Ma subtelny zapach i fajną konsystencję, jednak przy conocnym stosowaniu może być za ciężki dla "mniej" suchych cer

Missy1986 | 2 lata temu

Tlusty Krem na dzien/noc

ZDecydowanie to moj faworyt do stosowania w nocy. Osobiscie nie lubie tak tlustej konsystencji na dzien, co nie zmienia faktu, ze sie nie polubilismy. Po nocy, po zastosowaniu kremu czulam jedrnosc, takie "porzadne" nawilzenie oraz wyrowanany koloryt twarzy. BArdzo chetnie bedze dalej po niego siegac.

ewa6767 | 2 lata temu

Krem anti-aging tłusty na dzień i na noc z serii Floslek richAvocado

Krem anti-aging tłusty na dzień i na noc z serii Floslek richAvocadodobrze dobrze wygładza skórę. Szybko się wchłania . Jest bardzo lekki mimo, że jest kremem tłustym. Wydaje mi się, że moja skóra jest bardziej gładka i rozświetlona. Wygląda na bardziej wypoczętą. Nie powoduje żadnych uczuleń czy podrażnień skóry. Natomiast nie zauważyłam, żeby moje zmarszczki się nie zmniejszyły.

Kawowagosia | 2 lata temu

Rewelacyjny produkt!

​Krem, który testowałam jest przeznaczony do intensywnej pielęgnacji skóry dojrzałej i suchej, napiętej, a także skłonnej do utraty jędrności i powstawania zmarszczek, które posiadam. Krem o bogatej konsystencji i bardzo przyjemnym zapachu. Po zastosowaniu rewelacyjnie regenerował i zapewniał mojej skórze optymalne natłuszczenie oraz korzystnie wpływał na warstwę lipidową naskórka. Działa przeciwzmarszczkowo, przynosi komfort i ukojenie. Stosowany regularnie sprawił, że skóra stała się wygładzona, elastyczna i miękka w dotyku, a jej koloryt wyrównany. Polecam serdeczne😊

Kosmetycznemusthave | 2 lata temu

Najlepszy tłusty krem jaki używała.

To zdecydowanie najlepszy tłusty krem jaki stosowałam. Produkt dobrze się rozprowadza i ładnie wchłania, mimo treściwej konsystencji. Aplikując go na noc, rano nadal czuć jego odżywcze działanie. Bałam się, że będzie zapychał pory, nic bardziej mylnego. Doskonale nawilża i regeneruje skórę. Przy regularnym stosowaniu skóra jest bardziej napięta i wygląda na zdrowszą.

sylwijka7 | 2 lata temu

Przyjemny zapach

Wzmacnia i uelastycznia skórę, intensywnie nawilża, wypełnia zmarszczki. Skóra staje się gładka i miękka w dotyku oraz pełna promiennego blasku.

Lubię gdy krem szybko się wchłania, nie oblepia i nadaje się pod makijaż.

Plus za skład, przyjemny zapach i wydajność.

Arystokratka xD | 2 lata temu

Interesująca formuła tłustego kremu

Krem anti-aging na dzień i na noc jest kremem tłustym, jednak przy pobraniu produktu ze słoiczka nic nie wskazuje, że krem jest tłusty. Dopiero podczas aplikacji na skórę czuć jego opór i lepkość. Mimo to krem szybko się wchłania i jego lepkość nie znacznie się różni od swojego brata na dzień.

Krem dzięki temu idealnie sprawdzi się na dzień jak i na noc, aplikując go w większej ilość.

Krem dobrze nawilża skórę i ujędrnia ją. Również zmarszczki stają się mniej uwidocznione. Krem na pewno przynosi komfort skórze suchej i wrażliwej. Przede wszystkim nie podrażnia skóry, przez co odczujemy ukojenie i komfort po jego aplikacji. Uważam, że lekko wyrównuje koloryt skóry.

Produkt jest zapakowany w teksturowy kartonik o kolorystyce zieleni z podstawowymi danymi.

Zaś sam krem znajduje się w szklanym słoiczku z plastikową nakrętko. Kolor kremu jest pistacjowy, konsystencja lekka jednak po nałożeniu staje się lepka, tłusta. Zapach delikatny, avocado o słodkiej nucie.

mili2212 | 2 lata temu

Nawilżacz

Krem anti-aging tłusty na dzień i na noc z serii Floslek richAvocado sprawdza się u mnie lepiej na noc. Z racji tego, że ma on konsystencję tłustą, treściwą to moja skora w dzień błyszczy się po jego użyciu .Tak więc na dzień wolę krem lekki, za to na noc jest idealny jako grubsza warstwa i forma jakby maseczki. Taki sposób bardzo odpowiada mojej skórze. Rano twarz jest super nawilżona, miękka, gładka i widać naprawdę, że taki zabieg bardzo dobrze na nią działa. Lubię właśnie za to ten produkt, że stał się ratunkiem, gdy bardzo potrzebuję dodatkowej, takiej konkretniejszej nocnej pielęgnacji.

katodo | 2 lata temu

Krem pomagający skórze dojrzałej.

Krem odpowiedni do mojej dojrzałej cery, działa przeciw zmarszczkom, przez co stają się mniej widoczne a skóra twarzy jest bardziej napięta, oraz odżywiona i natłuszczona. Dzięki kremowi przebarwienia na skórze stają się delikatnie mniej widoczne. Krem też łagodzi podrażnienia co w moim przypadku, jest bardzo ważne. Ja używałam go przez parę dni rano i wieczorem, ale stwierdziłam, że pod mój makijaż niestety nie do końca się sprawdza jego konsystencja. Krem ma przyjemny zapach, dość dobrze się rozprowadza i aplikuje.

171951f | 2 lata temu

Krem anti-aging na dzień i na noc z serii Floslek richAvocado

Stosując na dzień i na noc dobrze nawilża skorę,dobrze się rozprowadza,wyrównuje koloryt skóry, przyczynia się do zniwelowania powstających zmarszczek i ujędrnia skóre.

MartaLT | 2 lata temu

Świetny produkt

Krem anti-aging tłusty na dzień i na noc z serii Floslek richAvocado - Ma super tłustość, dająca nawilżenie i ukojenie suche skórze. Pozwala on na odczucie komfortu i przywraca blask.

Natalia19922 | 2 lata temu

Krem anti-aging

Krem anti-aging swietnie nawilża,ujędrnia i wyrównuje koloryt a do tego ładnie pachnie oraz szybko się wchłania. Krem nie uczula oraz nie podrażnią a do tego jest wydajny. Idealny dla cery suchej.

lemon55511 | 2 lata temu

Krem anti-aging tłusty na dzień i na noc z serii Floslek richAvocado

Krem na noc jest dosyć tłusty i wchłania się wolniej. Na dzień go nie widzę, bo nie lubię czuć niczego na twarzy, a on daje takie wrażenie.

Po pewnym czasie zaczął mnie drażnić zapach kosmetyków jest trochę zbyt mdły.

Ogólnie jestem bardzo zadowolona. Skóra wygląda bardzo dobrze, jest nawilżona, nie mam suchych skórek, nic mi nie wyskoczyło na twarzy, pory nie zostały zapchane. Mogę tylko polecić!

kociczka24 | 2 lata temu

Nawilża i przynosi ulgę skórze

Bogata konsystencja kremu szybko i skutecznie działa, przynosząc suchej skórze ulgę. Nawet skóra która nie jest bardzo sucha czuć jego zbawienne działanie. Po nocy skóra jest wypoczęta, zrelaksowana, nawilżona i gładka. Drobne zmarszczki zniwelowane, koloryt wyrównany a po suchych skórkach ani śladu. Dla mojej skóry rewelacja

gatkens | 2 lata temu

kojący krem na dzień i noc

Jest to krem o nieco cięższej, bogatszej konsystencji niż krem SPF15, mimo to dobrze się wchłania i pięknie pachnie. Używam go głównie na noc i jestem zadowolona z efektu: odczułam natychmiastową ulgę po całym dniu w makijażu. Nawilża, a może raczej natłuszcza skórę, daje taką jakby warstwę ochronną, czułam go na buzi. Skóra, podobnie jak w przypadku kremu z filtrem, staje się wygładzona, elastyczna. Czułam się "zaopiekowana", na pewno do niego wrócę.

Emilia_7 | 2 lata temu

Bogata konsystencja

Krem o bogatej konsystencji w sam raz dla skóry dojrzałej j suchej. Zapewnia skórze natłuszczonej oraz ją regeneruje. Działa przeciwzmarszczkowo, otula skórę bogatymi składnikami i przynosi jej ulgę i komfort.

Angelldi | 2 lata temu

To mój hit

Ten krem stał się moim hitem od pierwszego użycia. To produkt, którego szukałam od dłuższego czasu. Ale zacznijmy od początku.

Krem, jak inne z serii zamknięty został w ładnym, szklanym słoiczku. Przeznaczony do stosowania zarówno na noc, jak i po porannej pielęgnacji. Intensywnie nawilża, napina skórę, na długo pozostawia efekt lśniącej i wypielęgnowanej cery. Po dłuższym użytkowaniu zauważyłam też, że cera jest dużo jędrniejsza i zdrowiej wyglądająca. Do tego wyrównał ładnie koloryt skóry i nadał jej efekt rozświetlenia. Zapach - lekko owocowy - ujął mnie niesamowicie, aż ma się ochotę wysmarować nim całe ciało. Jedynym jego mankamentem jest specyficzna konsystencja, która troszkę trudniej się rozsmarowuje. Początkowo na się wrażenie, że nie da się go dokładnie wmasować, ale na szczęście krem dość szybko się wchłania, bo skóra jakby go "wypijała. Naprawdę świetny produkt.

ewalub | 2 lata temu

Dobry krem

Również fajny, dobrze nawilżający krem. Nieco cięższa konsystencja, a ja akurat wolę lżejsze. Jednak działanie jak najbardziej zadowalające.

jagna1978 | 2 lata temu

Krem anti-aging tłusty na dzień i na noc z serii Floslek richAvocado

Krem na noc jest swietnym uzupelnieniem kremu na dzien .Szybko sie wchlania ,Jest wydajny i ma piekny zapach avokado. Rano skora wyglada świerzo .Jest nawilzona i pelna blasku .

Iwcia8305 | 2 lata temu

Pielęgnacja z avocado na dzień i na noc

Krem o świetnej konsystencji nadający się do każdego rodzaju cery. Cudowny zapach otula twarz i w dzień i na noc. Skóra jest natłuszczona i zregenerowana

martynica | 2 lata temu

Świetnie dopieszcza skórę

To krem-ratunek dla skóry zmęczonej, wiotkiej, szarej. Nawet cienka warstwa sprawia, że skóra jest dogłębnie odżywiona i nawilżona, a rano jest gładka, świetlista i widocznie zdrowsza.

JagoJa78 | 2 lata temu

W sam raz do wieczornej pielęgnacji

Ten krem testuję od trzech tygodni i tej racji, że jest on tłusty, to stosuję go codziennie wieczorem i przy mojej dojrzałej cerze zmiany na korzyść są jak najbardziej widoczne, bo poradził sobie z widoczną utratą jędrności i ożywił cerę, a zadatki na zmarszczki zniknęły. Ponadto rano nie odczuwam zbytniej suchości skóry i ściągnięcia, które do tej pory mi dość mocno doskwierały, a ziemisty kolor jaki towarzyszył mojej cerze, już tak nie razi w oczy, bo wygląda na dobrze wypielęgnowaną i zdrowszą.

kordusek79 | 2 lata temu

Spokojny sen

Krem jest tłusty co sprawia że suche partie twarzy od momentu aplikacji czują komfort skóra jest dobrze nawilżona i odrzywiona.Poprawia się wygląd twarzy.zmarszczki są mniej widoczne.

a_paszka | 2 lata temu

Doskonały.

Doskonałe kosmetyki. Pokochałam się z nimi. Mimo mogłoby się wydawać ciężkiego i tłustego składu, nie zapychają, a za to doskonale pielęgnują.

patii914 | 2 lata temu

Świetna ochrona anti-aging

Krem anti-aging tłusty na dzień i na noc z serii Floslek richAvocado zdecydowanie spełnił moje oczekiwania! Ujędrnił i uelastycznił moją cerę, spłycił zmarszczki, a także uchronił mnie przed pojawieniem się następnych nieproszonych bruzd.Tak gładkiej skóry nie miałam nigdy wcześniej!

paulinajas86 | 2 lata temu

Świetny krem do suchej cery

Bardzo dobrze nawilża, na noc świetny. Ładny zapach, skóra przestała się łuszczyć i swędzieć. W końcu moja cera ładnie przyjmuje podkład, nie roluje się

syyympatyczna | 2 lata temu

Mocno odżywia

Spodziewałam się, że będzie bardzo tłusty i niewchłanialny ale, przy mojej suchej skórze, jest akuratny. Stosuję go na noc. Dodatkowo dość obficie stosowałam na dekolt.

Podoba mi się bogata konsystencja. Krem świetnie wypełnia skórę. Zwłaszcza na dekolcie widzę różnicę - zniknęły linie, zagłębienia, skóra jest jakby wypchnięta od środka, równa, gładka, miękka. Efekt mocno cieszy :-) Polecam!

mozo12ka | 2 lata temu

Dobry krem na noc

Krem tłusty na dzień i na noc z serii Floslek richAvocada to miłe zaskoczenie. Bardzo dobrze nawilżają skórę nie tworząc tłustego filtru, wyrównują koloryt i sprawiają że skóra jest przyjemnie wygładzona. Zapach jest bardzo przyjemny, pozytywnie oceniam również konsystencję, choć na początku miałam sprzeczne uczucia. Krem jest naprawdę tłusty li "tępy" w smarowaniu, ale fajnie i szybko się wchłania. Jest bardzo wydajny, naprawdę nie duża ilość potrzebna jest do jednej aplikacji. Nie widzę go w stosowaniu na dzień jako baza pod makijaż, ale na noc jest rewelacyjny.

FitDusza.pl | 2 lata temu

Krem, który pielęgnuje kiedy Ty śpisz

Rewelacyjny krem, który pielęgnuje moją skórę, kiedy ja śpię. Bardzo mocno nawilża, skóra rano jest miękka, elastyczna, idealnie przygotowana pod poranną pielęgnację i makijaż. Regularne stosowanie kremu przynosi efekty długofalowe co cieszy mnie jeszcze bardziej. Skóra na pewno jest lepiej napięta, wygląda młodziej i promiennie.

koliber31 | 2 lata temu

bardzo dobry krem

Lubię tłuste kremy bo mam bardzo suchą skórę a ten krem naprawdę przynosi ukojenie mojej skórze. Natłuszcza, nawilża, odżywia, podnosi poziom nawilżenia i zmiękcza skórę. jest wydajny, ma przyjemną konsystencję.

tallinn1 | 2 lata temu

wegański krem na dzień i noc

Wegański krem anti-aging tłusty na dzień i noc Floslek richAvokado ma idealną konsystencje i u mnie idealnie sprawdził się dla skóry dojrzalej okresowo po zimie przesuszonej i odczuwałam z tym dyskomfort.Po 4 tygodniach stosowania mogę powiedzieć ,ze jest poprawa w natłuszczeniu i odczuwam komfort i ukojenie

moisha83 | 2 lata temu

Krem anti-aging tłusty na dzień i na noc z serii Floslek richAvocado

Krem pachnie jak krem na dzień a zastosowanie ma bardzo podobne. Miałam wrażenie że czasami jest on zbyt tłusty dla mojej skóry ale po kilku minutach się wchłaniał i efekty był zadwalający. Uwielbiam zapachy owoców w kosmetykach dlatego ten krem był ucztą dla mojego węchu.

nelika | 2 lata temu

Krem bardzo odżywczy

Krem ma bogatą tłustą warstwę więc ograniczyłam jego użycie tylko do stosowania na noc. Podobnie jak krem na dzień ma mocna warstwe nawilżenia i zdecydowania odzywia całą skórę. Rano bez problemu wykonywałam my je twarzy, nie zostawia lepkiej warstwy

kusamus | 2 lata temu

Bogaty krem

Świetny produkt na dzień, ale jeszcze lepszy na dobranoc. Zapewnia regenerację i nawilżenie. Rano skóra jest gładka i wypoczęta. Nie jest zbyt tłusty. Nie zapycha porów. Dobrze się wchłania i jest wydajny.

twoja_opinia | 2 lata temu

Krem Avocado tłusty

Krem anti-aging tłusty na dzień i na noc z serii Floslek richAvocado.

Krem przeznaczony jest do skóry suchej i bardzo suchej. Krem ma lekką kremową konsystencje o przyjemnym zapachu , kolor kremu jest lekko oliwkowy. Krem jest tłusty aczkolwiek dobrze się wchłania (potrzebuje chwili czasu na wchłonięcie) zaraz po nałożeniu czuć delikatna warstwę na twarzy , jak już krem się wchłonie to jest ok.

Krem jest dobrym ukojeniem dla skóry suchej i odwodnionej.

Opakowanie 50 ml , w szklanym słoiczku.

Bardzo podoba mi się opakowanie kremu, papierowy kartonik na którym dodatkowo umieszczona jest instrukcja jak segregować opakowanie po użyciu kremu :)

kasiazam | 2 lata temu

Jest super

Bardzo uniwersalny , super się wchłania, lekko natłuszcza i odświeża cerę. Delikatnie wypełnia zmarszczki i zmniejsza ich widoczność. Daje ukojenie i wyciszenie skórze.

monika.rusek | 2 lata temu

świetnie się sprawdza

Krem ma przyjemny, delikatny zapach, który nie jest przytłaczający ani drażniący. Jest to istotne, ponieważ składniki zapachowe mogą być drażniące dla skóry wrażliwej.

Opakowanie kremu jest praktyczne i estetyczne. Łatwo je otworzyć i wydobyć odpowiednią ilość produktu. Krem na dzień i na noc mają odrębne opakowania, co ułatwia rozróżnienie ich i korzystanie z nich w odpowiednich porach dnia.

Podsumowując, krem anti-aging tłusty na dzień i na noc z serii Floslek Rich Avocado jest doskonałym wyborem dla tych, którzy szukają intensywnej pielęgnacji skóry dojrzałej. Jego bogata formuła, wzbogacona o awokado i składniki aktywne, dostarcza skórze niezbędnych składników odżywczych i pomaga w redukcji oznak starzenia. Skóra staje się bardziej jędrna, elastyczna i nawilżona. Gorąco polecam ten krem wszystkim, którzy pragną zachować młody i zdrowy wygląd skóry.

hommen | 2 lata temu

Bardzo przyjemny

Krem na noc Floslek richAvocado ma bardzo przyjemną konsystencję, jest wydajny i ładnie pachnie. Szczególnie spodobał mi się krem na noc, ponieważ rano, po zastosowaniu tego kremu moja cera była bardzo miękka, wyraźnie nawilżona i przyjemna w dotyku.

jeremi1966 | 2 lata temu

Fantastyczny krem

Może zbyt tłusty,ale w sumie ma u mnie wysokie notowania.Wystarczy mniej nakładać i jest wtedy ok.Marka ta zostanie u mnie na długo,a nawet polecą ją znajomym.

KawaInka | 2 lata temu

Dobry i wydajny krem.

Krem jest idealny na noc, koi skore i bardzo dobrze nawilża moim zdaniem. Podoba mi się zapach. Jest bardzo wydajny, łatwo rozprowadza się na twarzy.

pati0154 | 2 lata temu

Krem Floslek Avocado

Krem na dzień i na noc z serii Avocado doskonale nawilża moją cerę . Doskonale się rozprowadza . Ma piękny zapach .

Skóra jest ukojona i wygładzona po użyciu kremu . Krem idealnie sprawdza się zarówno na dzień jak i na noc.

Koi i przynosi skórze nawilżenie .

Nie wyobrażam już sobie dnia bez niego .

Jestem posiadaczką skóry suchej i świetnie się u mnie sprawdza.

Ewelinaanna91 | 2 lata temu

Lokalne cudo

Produkt jest świetny. Bardzo natłuszcza i wygładza skore. Ma lekka i przyjemna konsystencje. Bardzo mi się podoba jego zapach. Jest taki delikatny. Wyrównuje koloryt tak samo i działa nawilżająco.