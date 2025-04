Szampon dla całej rodziny YOPE FAMILOVE to kosmetyk, który nadaje się do pielęgnacji włosów i skóry głowy zarówno dorosłych, jak i dzieci (powyżej 3 r.ż.). Zapomnij o stercie produktów w łazience. Od teraz wystarczy jeden - uniwersalny i wyjątkowo delikatny. Naturalne składniki usuwają z włosów i skóry głowy wszelkie zanieczyszczenia. Efekt? Intensywne i trwałe uczucie świeżości. Receptura szamponu została wzbogacona o aloes oraz słodkie migdały, które mają wPotwierdza to aż 96% osób.łaściwości odżywcze i nawilżające. To dzięki nim szampon łagodzi podrażnienia skóry i wzmacnia jej barierę ochronną. Kosmetyk gwarantuje też cudowne wygładzenie, które sprawi, że rozczesywanie już nigdy nie będzie problemem. Wszystko za sprawą kompleksu polisacharydów z nasion chia i lnu. Na docenienie zasługuje też piękny zapach, duża i niezwykle wydajna butelka oraz przystępna cena.

Reklama

Włosy są odżywione i nawilżone!

Wyniki testu szamponu do włosów dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka

Pięknie włosy to marzenie niejednej z nas. Czytelniczki Polki.pl wiedzą już, jak o nie zadbać, by były odżywione i pełne blasku. Nasze Recenzentki sprawdziły działanie szamponu do włosów dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka. Czy kosmetyk zdał test i zasłużył na nasze rekomendacje?

Dobry szampon do codziennej pielęgnacji? Opinie o YOPE FAMILOVE

Kobiety, biorące udział w teście, doceniły szampon za niezawodne działanie. Aż 9 na 10 kobiet przyznało, że kosmetyk spełnił ich oczekiwania. Istotne jest też to, że sprawdza się do każdego rodzaju włosów - zarówno dorosłych, jak i dzieci (od 3. roku życia). Potwierdza to aż 96% osób.

Szampon nadaje się do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju włosów – tych małych i dużych domowników. Łagodne, naturalne składniki myjące skutecznie usuwają z włosów i skóry głowy wszelkie zanieczyszczenia, pozostawiając przyjemne uczucie świeżości - busia18.

Poznaj wyniki testu żelu i płynu do kąpieli FAMILOVE!

Czy szampon YOPE FAMILOVE odpowiednio oczyszcza włosy i skórę głowy?

Zdecydowanie tak! 98% Recenzentek potwierdziło, że kosmetyk usuwa zanieczyszczenia i brud, pozostawiając uczucie świeżości.

Szampon świetnie się pieni, łatwo spłukuje. Bardzo dobrze oczyszcza skórę głowy i zostawia ją odświeżoną. Działa kojąco na stany zapalne. Włosy po umyciu są świeże, miękkie i łatwo się rozczesują - Mistinguett.

Mydło w płynie dla całej rodziny! Poznaj wyniki testu kosmetyków FAMILOVE!

9 na 10 kobiet doceniło kosmetyk za właściwości odżywcze i nawilżające

Rutyna mycia głowy ma na celu nie tylko oczyszczenie skóry, ale przede wszystkim pielęgnację włosów. Kobietom zależy na zdrowych, gęstych i lśniących włosach. W tym celu najchętniej sięgamy po kosmetyki odżywające i nawilżające. I taki właśnie jest szampon YOPE FAMILOVE. Aż 9 na 10 kobiet przyznało, że kosmetyk wyróżnia się tymi cechami. Co więcej — ponad 80% Recenzentek zgodziło się ze stwierdzeniem, że wygładza włosy, ułatwiając rozczesywanie.

Szampon pięknie pachnie i długo utrzymuje się na włosach, jest wydajny, dobrze nawilża i odżywia włosy. Dzięki niemu włosy są lśniące i łatwo się rozczesują - Madziunia1986.

Kosmetyk odpowiedni dla całej rodziny i rodzinnego budżetu? 100% Recenzentek wskazuje YOPE FAMILOVE!

Szukasz szamponu, którego mogą używać wszyscy członkowie rodziny? Oto i on — szampon do włosów YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka. Wszystkie Recenzentki przyznały, że testowane produkty YOPE FAMILOVE były odpowiednie dla całej rodziny. 99% doceniło testowany kosmetyk za wydajne opakowania i kolorowe butelki. Tyle samo osób przyznało, że kosmetyki zapewniają dzieciom dobrą zabawę podczas kąpieli. 100% osób doceniło duże opakowania, które są przyjazne dla rodzinnego budżetu.

Idealny dla całej rodziny Delikatnie myje Nie plącze włosów - emisiaczek24.

Czy czytelniczki Polki.pl rekomendują szampon do włosów YOPE FAMILOVE?

Zdecydowanie tak! Wszystkie kobiety po zakończeniu testu ponownie sięgną po szampon YOPE FAMILOVE oraz polecą go przyjaciółce.

Nie podrażnia skóry głowy, nie powoduje łupieżu. Wydajny i pięknie pachnący. Myłam nim włosy zarówno ja, jak i moje dzieci. Polecamy jednogłośnie - czaraksiazek.

Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 90 osób w okresie lipiec-sierpień 2022 r. Materiał powstał z udziałem marki YOPE

katim | 3 lata temu

Szampon do włosów dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka

Szampon do włosów dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka, piękny zapach, wspaniałe uczucie świeżości. Dodatkowe idealne opakowanie dla całej rodziny.

MamaJuli | 3 lata temu

Dla całej rodziny

Produkty Yope Familove są delikatne pieknie pachną nie uczulają. Szampon fajnie się pieni włosy po myciu są delikatne w dotyku i dobrze się rozczesują..

Justyna1984rok | 3 lata temu

Szampon do włosów dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka

Szampon do włosów dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka pasuję całej mojej rodzinie wszyscy go używamy i jesteśmy zachwyceni nawet dzieci są zachwycone zostanie że mną na długi czas

emisiaczek24 | 3 lata temu

Delikatnie myje

Mając dzieci staram się by szampon dla nich był delikatny I nadawał się do codziennej pielęgnacji. Dlatego ciesze się, że trafiłam na produkt który dba zarówno o moje włosy jak i moich córek. Nawet przy codziennym użytkowaniu nie sprawia żadnych problemów. Przyjemnie pachnie, nie plącze włosów i jest bardzo wydajny. Dla mnie ma same plusy

Madziunia1986 | 3 lata temu

SZAMPON DO WŁOSÓW

Szampon przeznaczony do każdego rodzaju włosów co daje dużu plus bo jest dla całej rodziny. Pięknie pachnie i zapach długo się utrzymuje na włosach, jest wydajny, nawilża i odżywia włosy. Dzięki nim włosy są lśniące, łatwo sie rozczesuja i pieknie pachną.

madziulka11120 | 3 lata temu

Zapach

Zapach szamponu jest miły. Nie trzeba łac go dużo żeby umyć dobrze włosy. Dobrze czyści skórę włosów, nie uczula. Praktyczne opakowanie, super dozownik.

Szasiakate | 3 lata temu

Szampon dla całej rodziny

Moje dzieci często mają problemy po użyciu niektórych szamponów, które nie są przeznaczone tylko dla dzieci, ale szampon do włosów dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka jest niesamowicie delikatny. Nie zauważyłam żadnej reakcji alergicznej i dzieciaki nie skarżyły się po umyciu włosów. To chyba najlepsza rekomendacja :) Oprócz tego włosy są nawilżone po umyciu i przez długi czas towarzyszy nam uczycie czystości i świeżości.

karmelek5 | 3 lata temu

Wspaniały szampon dla całej rodzinki.

Szampon jest w pięknej butelce z pompką, co jest bardzo wygodne, szczególnie dla dzieci. Pięknie pachnie, doskonale oczyszcza włosy, nawet te przetłuszczające się. Pozostawia włosy miękkie, gładkie, pachnące, przyjemne w dotyku i czyste.

mamusiaczek | 3 lata temu

Uniwersalny dla całej rodziny

Jestem bardzo zadowolona z tego szamponu do włosów, ponieważ dokładnie myje skórę głowy oraz włosy, nie pozostawiając efektu „tłustych włosów”, co niestety miało wcześniej u mnie miejsce, kiedy próbowałam naturalnych szamponów innych marek.

Aplikacja produktu za pomocą pompki jest dla całej rodziny bardzo wygodnym rozwiązaniem.

Szampon posiada dużą, bo aż 750ml pojemność, dzięki czemu starcza na dłużej.

Jest to produkt delikatny a zarazem skuteczny w swoim działaniu a przy tym przyjemnie, delikatnie pachnie.

Jesteśmy z niego zadowoleni całą rodziną.

Dariaaax | 3 lata temu

Szampon do włosów YOPE FAMILOVE

Najlepszy szampon jaki do tej pory miała włosy po umyciu są gładkie, nawilżone i super się rozczesują co mnie najbardziej cieszy i oczywiście pięknie pachnie . Polecam

teczowaosmiornica | 3 lata temu

Delikatny szampon do każdego rodzaju włosów

Szampon do włosów YOPE FAMILOVE dla całej rodziny spełnił moje oczekiwania.

To produkt odpowiedni do każdego rodzaju włosów, który radzi sobie z usuwaniem zanieczyszczeń z włosów i skóry głowy. Super, że poradził sobie nawet z bardzo tłustymi włosami, pozostawiając je czyste, świeże, a co najważniejsze nawilżone i nie przesuszone.

Kosmetyk odpowiedni nawet dla wrażliwej skóry głowy, nie podrażnia, nie wywołuje swędzenia, nadwrażliwości. Pozostawia przyjemne uczucie świeżości oraz zapewnia łatwe rozczesywanie po użyciu, a to cechy, które przekonały mnie najbardziej do niego. Kosmetyku wcale nie trzeba użyć dużo, nawet przy tłustych włosach, by dokładnie je umyć.

Szampon bardzo łagodnie się pieni oraz subtelnie pachnie kwitnącą bergamotką, a składniki zawarte w produkcie, odżywiają oraz pielęgnują.

Opakowanie jest duże o pojemności 750 ml, co czyni je niesamowicie wydajnym, rodzinnym szamponem, odpowiednim dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Plusem jest także, że posiada wygodną pompkę. Szata graficzna, mimo iż jest minimalistyczna, to jest bardzo urocza.

Produkt warty uwagi!

Jusytina | 3 lata temu

super oczyszcza

Jak na naturalny kosmetyk naprawdę dobrze oczyszcza włosy i skórę głowy, ja zazwyczaj staram się szampon nakładać wyłącznie na skórę głowy, następnie spłukując szampon przemywać włosy, do szamponu warto zastosować odżywkę aby chronić włosy przed wysuszaniem. Czuć delikatny zapach bergamotki, dodatkowo ogromny plus za naturalny skład.

aagnieszkaa1 | 3 lata temu

Uniwersalny szampon dla całej rodziny

Szampon do włosów dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka pozostawia na włosach delikatny zapach, nie plącze ich, a sprawia, że są odżywione i pełne blasku. Delikatnie myje skórę głowy, dzieciaki nie skarżyły się, że szczypie w oczy.

Monika58 | 3 lata temu

Szampon

Szampon jest super. Włosy bez odżywki super się rozczesują. Bardzo wydajny. Ładny zapach. Moja córka bardzo polubiła mycie głowy dzięki temu szamponowi. Nie było w końcu ciągnięcia przy rozczesywaniu, a ma bardzo długie włosy.

Krzysia-69 | 3 lata temu

delikatny szampon

Dobrze się pieni, mogłyby troszkę bardziej pachnieć, dla mnie zapach za bardzo mydlasty a za mało kwiatowy.

Duże wydajne opakowanie, szczególnie dzięki pompce i dużej objętości pojemnika, skóra głowy jest po nim nawilżona i odświeżona a włosy są miękkie i puszyste

agi2323 | 3 lata temu

Polecam

Piękny zapach, naturalne składniki. Wielki plus za pompkę, która dozuje wystarczającą ilość produktu. Duża pojemność wystarczy na bardzo długo. Dobrze oczyszcza włosy, pozostawiają je miękkie.

lulu83 | 3 lata temu

Świetny familijny szampon!

Szampon przetestowaliśmy całą rodziną i mimo, że każdy z nas ma inne włosy, każdemu świetnie się sprawdził. Delikatnie myje i pielęgnuje, nie było też żadnego problemu z rozczesywaniem włosów dzieciom co wcześniej zdarzało nam się przy innych kosmetykach. Dla mnie bomba :)

AgaMrok100 | 3 lata temu

Świetny szampon

Świetny szampon dla całej rodziny. Dla mnie na duży plus za skład naturalny. Fajna gęsta konsystencja, dobrze się pieni i pieknie pachnie. Dobrze oczyszcza skórę głowy. Włosy są mięciutkie i dobrze się rozczesują. Mega poręczne opakowanie i pomka która pomaga w aplikacji. Polecam.

Ksiezniczka501 | 3 lata temu

Szampon do włosów

Najlepsze kosmetyki jakie mogłam testować wraz z rodziną. Wszystkie produkty spełniły nasze oczekiwania , wspaniały delikatny zapach produktów unosił się w łazience, plyn do kapieli tworzy wspaniałą pianę która dzieci się bawią. Nawilżają skórę dzięki czemu można używa ich spokojnie od najmłodszego wieku.

Mistinguett | 3 lata temu

Delikatny i skuteczny

Szampon świetnie się pieni, łatwo spłukuje. Bardzo dobrze oczyszcza skórę głowy i zostawia ją odświeżoną. Działa kojąco na stany zapalne.

Włosy po umyciu są świeże, miękkie i łatwo się rozczesują.

Ka Sia | 3 lata temu

Szampon do włosów YOPE FAMILOVE

Szampon ma cudowny zapach. Włosy są po nim dobrze oczyszczone, nawilżone i gładkie. Łatwo się też rozczesują. Odpowiedni dla całej rodziny. Polecam z czystym sumieniem

Sarusiaczek | 3 lata temu

Szampon FAmilove

Jak już predzej wspominałam zapach bardzo przyjemny, w miarę dobrze się pieni ale jest tak delikatny ze nie radzi sobie z myciem moich włosów, po niestety są suche i szorstkie. z natury mam cienkie i niesforne włosy ze skłonnoscia do rprzesuszania na koncach i przetluszczania u nasady ale niestety z nimi sobie nie radzi. nie polecam do takiego samego typu wlosów co moje. dla dzieci jak najbardziej nadaje sie , jest delikatny, lekki, dobrze sie spłukuje i w miare dobrze pieni, ładny świeży zapach

busia18 | 3 lata temu

WYŚMIENITY RODZINNY SZAMPON

Szampon nadaje się do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju włosów – tych małych i dużych domowników. Łagodne, naturalne składniki myjące skutecznie usuwają z włosów i skóry głowy wszelkie zanieczyszczenia, pozostawiając przyjemne uczucie świeżości. Receptura wzbogacona aloesem oraz słodkimi migdałami ma właściwości odżywcze i nawilżające, dzięki czemu łagodzi podrażnienia skóry głowy i wzmacnia jej naturalną barierę ochronną. Kompleks polisacharydów z nasion chia i lnu wygładza, ułatwiając rozczesywanie.

Missy1986 | 3 lata temu

Szampon Yope dla kazdego.

Ten szampon jest dla kazdego. Dla dzieci, bo delikatnie myje, nie placze włosków, ale i pieknie pachnie. A dla doroslych, poniewaz dobrze usuwa zanieczyszczenia, wlosy sa lsniace, wygladaja na zdrowe. No i pompka sprawia, ze nie marnujemy kosmetyku bezsensownie.

kayte | 3 lata temu

Szampon idealny

Pasuje do wszystkich rodzajów włosów, począwszy od delikatnym włosków dzieci, po moje grube i kręcone oraz po sztywne Męża. Włosy są lsniace i pięknie pachnące.

flexi_88 | 3 lata temu

Fajny dla dużych i dla małych:)

Szampon podobnie jak pozostałe produkty zapakowany w butelkę z poręczną pompką. Bardzo podoba mi się skład produktu, obok delikatnych środków myjących mamy aloes, ekstrakt z lnu i chia, a także olejek migdałowy i z oliwek. Oprócz łagodnego oczyszczania działanie pielęgnacyjne więc doceniam to i duży plus. Szampon dobrze się pieni, dla mojego synka wystarczyła niecała pompka, by dokładnie spienić go na włoskach. Podczas spłukiwania nie piekły go oczy, a szampon szybko się wypłukiwał. Dobrze oczyszczał włosy, zostawiał je błyszczące i świeże. Ja tez stosowałam ten szampon, potrzebowałam nieco więcej pompek jednak dobrze odświeżał skalp, włosy były odbite od nasady i świeże. Szampon nie powodował szybszego przetłuszczania się włosów, delikatnie pielęgnował włosy podczas mycia. Raz na jakiś czas zamiennie z mocniejszymi szamponami u mnie się sprawdził, u mojego synka stosujemy go cały czas:)

Ciasteczko@ | 3 lata temu

Delikatny

Szampon do włosów w wygodnym dużym opakowaniu z pompką co bardzo ułatwia użytkowanie szczególnie dla dzieci nic się nie rozlewa. Ma przyjemny delikatny zapach i delikatnie oczyszcza skórę pozostawiając ja nawilżoną i oczyszczoną

Ceelinkaa82 | 3 lata temu

Przyjemne testowanie

Cała seria produktów YOPE FAMILOVE jest bardzo fajna, z szamponu natomiast najbardziej zadowoleni są synowie, mąż musi mieć często szampony lecznicze ze względu na często pojawiający się uporczywy łupież. Starszemu synowi nigdy nie robiło różnicy jakiego szamponu używa, natomiast młodszy podobnie jak żele nie lubi intensywnego zapachu, który intensywnością drażnił oczy, ten mu odpowiada pod względem właśnie przyjemnego delikatnego zapachu. Natomiast biorąc pod uwagę moje dość grube włosy, wydaje mi się że mało się pieni, niestety także nie rozwiązał mojego problemu targających się włosów przy czesaniu po umyciu, muszę stosować dodatkowe odżywki ułatwiające rozczesywanie

Jagoda0921 | 3 lata temu

Świetny szampon dla każdych włosów

Mam włosy farbowane, wiec często są przesuszone, tym bardziej gdy zapomnę o odżywce. Raz umyłam włosy i nie nałożyłam odzywki i włosy były w o wiele lepszym stanie niż zazwyczaj. Włosy świetnie się rozczesują, nie kołtunią. Są miękkie, sypkie i gładkie w dotyku. Szampon ładnie pachnie i dobrze się pieni.

Agness | 3 lata temu

Skutecznie oczyszcza i pielęgnuje skórę glowy

Szampon do włosów to świetny produkt dla całej rodziny. Wspaniałe myje, oczyszcza i nawilza skórę glowy pozostawiając uczucie świeżości i oczyszczenia. Jest idelany rowniez dla dzieci i nie szczypie w oczy. Wydajny produkt i dzięki pompce bardzo wygodny w użyciu.

Karolina_1003 | 3 lata temu

Szampon dla włosów niezniszczonych

Opakowanie jest bardzo duze, dzięki czemu wydajne. Szampon pięknie pachnie i dobrze doczyszcza. Opakowanie jest wygodne dzięki, praktycznej pompce.

Szampon polecam osobą, które mają włosy niezniszczone, niefarbowane. U mnie - mam włosy rozjaśniane bardzo splątał włosy podczas mycia. U reszty domowników (mają wlosy niefarbowane) sprawdzil sie o wiele lepiej. W moim przypadku musiałam nakładać sporą ilośc odżywki, aby móc rozczesać włosy.

Ogromny plus za naturalność produktu i ekologiczną formę opakowania.

aloszka22 | 3 lata temu

Szampon na piątkę

Bardzo dobry szampon zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Dobrze myje i nie trzeba było używać powtórnie. Delikatny zapach, nie przytłaczający. Idealny zarówno do delikatnych, dziecięcych włosków jak i przetłuszczających się włosów osoby dorosłej. Włosy bardzo dobrze się rozczesuje, nie są splątane - nawet przestałam używać odżywki. Polecam!

olaaniolek | 3 lata temu

Rodzinny szampon z bergamotką

Szampon do włosów dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka to zamknięty w kolorową bo żółtą - miękką, plastikową butelkę kosmetyk z bardzo wygodną pompką o pojemności aż 750 ml, co przekłada się na jego wydajność. Szata graficzna bardzo prosta i bardzo estetyczna, informująca nas, że jest to kosmetyk od najmłodszego do najstarszego. Jest to kosmetyk, który ma żelową konsystencję i przezroczystą barwę a plusem jest piękny bergamotkowy zapach. Jest to kosmetyk, który zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego, jest bezpieczny nie tylko dla całej rodziny ale i dla zwierząt jak i dla środowiska – butelka pochodzi w 100% z recyklingu.

W składzie YOPE FAMILOVE naturalny szampon do włosów znajdziemy recepturę wzbogaconą sokiem z aloesu oraz olejem ze słodkich migdałów, która odżywia i nawilża włosy, a także łagodzi podrażnienia skóry głowy i wzmacnia jej barierę ochronną. Dodatkowo szampon zawiera kompleks polisacharydów z nasion chia i lnu, wygładza włosy, ułatwiając rozczesywanie.

Naturalny szampon do włosów kwitnąca bergamotka przeznaczony jest do codziennego stosowania jak i do każdego rodzaju włosów. Szampon skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia z włosów jak i skóry głowy. Pozostawia miłe uczucie świeżości a to za sprawą cudownego zapachu bergamotki. Jest to szampon, który łagodnie myje skórę głowy jak i włosy. Włosy bardzo dobrze się rozczesują nie powodując szarpania, każdorazowo kiedy myłam je miałam wrażenie, że moje włosy są wygładzone na całej długości, odpowiednio wygładzone i nawilżone, tak jak tego oczekiwałam. Zapach szamponu bardzo długo utrzymuje się na włosach, bardzo dobrze się pieni i z całą pewnością wystarczy go na bardzo bardzo długi okres stosowania przez całą rodzinę.

Kiniaaa28 | 3 lata temu

Dobry skald , super się pieni

Długo szuklalam wydajnego szamponu który spełni się dla każdego w rodzinie aby ograniczyć ilość kupowanych butelek różnych płynów dla każdego w rodzinie . Szampon idealnie, sprawdza się dla mnie jak i męża i również dzieci. Naturalny skład sprawia ze płyn nadaje się również dla dzieci. Zapach jest na tyle neutralny ze będzie idealny zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Duże opakowanie oraz pompka super sprawdza się w codziennym łatwym użytkowaniu. Szampon na długo pozostawia skórę głowy czysta , swieza . Jak na tak naturalny skald również bardzo dobrze się pieni co pozwala na świetna zabawę podczas kapieli z dziećmi . Chętnie kupimy następne opakowanie .

Grazka30 | 3 lata temu

Szampon

Włosy są naprawdę miekkie i błyszczące. Jest ogromnie wydajny; mam bardzo dużo włosów (długość do ramion) a wystarcza dosłownie kropelka. Zapach przyjemny.

xxart3mis | 3 lata temu

Jest super

Piękny zapach, formuła nawilżająca. Dobrze oczyszcza skórę głowy, jednak nie tak bardzo jak inne szampony ale przynajmniej jest bardzo delikatny. Włosy są miękkie i lśniące. Jest odpowiedni dla dzieci jak i dla dorosłych.

Beacia1173 | 3 lata temu

Dobry szampon

Przyjemny szampon do stosowania dla całej rodziny. Szampon używała osoba dorosła i dwie nastoletnie dziewczyny. Jak zaleca producent, aby włosy i skóra głowy były dobrze doczyszczone trzeba dwukrotnie umyć włosy i głowę. Dobrze się pieni, ładnie pachnie. Niestety po użyciu włosy pozostawały splątane. Ale nic to. Duże 750ml ładne opakowanie z pompką ułatwiającą odmierzenie właściwej ilości szamponu. Szampon nie podrażniał, skóra głowy nie swędziała.. Na włosach utrzymywał się ładny zapach. Młodsza córka bardzo polubiła ten szampon i stał się jej ulubieńcem tej serii.

CatWomen | 3 lata temu

Delikatny dla włosów.

Juz podczas mycia bylo czuc, ze wlosy dobrze sie czuja z tym szamponem. Odrazu staly sie gladsze, a po splukaniu efekt pozostal. Nie potrzebowalam powtorzyc zabiegu. Naprawde niewiele musialam uzyc, zeby zaczal dobrze sie pienic. Dlugo nam posluzy. Wlosy fajnie sie rozczesywaly. Jak i moje, tak i dzieci. I nie bylo krzykow a to najwazniejsze. Wlosy nawet po wysuszeniu pieknie pachna bergamotka.

kasia220690 | 3 lata temu

Szampon dla całej rodziny

Szampon nadaje się do stosowania zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Nie powoduje szczypania oczek maluchów przez co mycie włosów przebiega bezproblemowo. Pozostawia włosy miłe w dotyku i nie wysusza ich. Nadaje blask i odżywienie. Szampon jest dla mnie miłym zaskoczeniem.

Alexa4 | 3 lata temu

Szampon dla całej rodziny YOPE Familove

Zadowolenie na 100% i Wam je również polecam!kompleksowy sposób dopasowania się do każdego typu cery, codzienna ochrona nawilżenie, siła i promienny blask.

airaddne | 3 lata temu

Idealny niezależnie od wieku

Idealny produkt, który umożliwia zaoszczędzenie miejsca w łazience i pieniędzy. Szampon sprawdzi się u kazdego: dobrze doczyszcza, idealny dla dzieci i dorosłych. Nie przesusza, ani nie plącze nawet długich włosów.

dzieciaczki2 | 3 lata temu

Szampon do włosów dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka

Szampon do włosów dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka to szampon, który sprawia, że włosy naszej rodziny wyglądają zdrowo, świetnie się układają i nie ma płaczu podczas rozczesywania, bo ułatwia rozczesywanie :)

saga82 | 3 lata temu

Idealny szampon dla całej rodziny

Opakowanie szamponu świetnie się prezentuje się w łazience a pompka bardzo ułatwia jego samodzielne dozowanie nawet najmłodszemu dziecku. Jest idealne dla całej rodziny, gdyż jest dostosowany do kazdego rodzjau włosów. Nie pieni się za bardzo, więc piana nie podrażnia oczu dzieciom. Ułatwia rozczesywanie nawet najbardziej niesfornych włosów. Szampon ma przyjemny zapach, który odpowiada całej rodzinie.

rycerzyk6 | 3 lata temu

miękkość

Używamy go wszyscy do mycia włosów, to bardzo ekonomiczne i oszczędne.

Kosmetyk delikatny dla włosów ,nie podrażnia skóry głowy.

Moja rodzinka nie ma po nim puchatych włosów , natomiast są one gładkie i odżywione.

Nie muszę się martwić ,ze włosy będą się po nim plątały ,dobrze się rozczesują ,a to jest dla mnie bardzo ważne.

anymm | 3 lata temu

Dobry produkt

Szampon ma delikatny zapach, nieco "babciny". Mi się nie podoba, ale jest na tyle subtelny, że nie przeszkadza mi bardzo. Słabo się pieni, przez co jest słabo wydajny. Dobrze oczyszcza włosy, nie plącze ich. Po jego użyciu włosy dobrze się rozczesują, są nawilżone, lśniące i sypkie. Opakowanie wygodne w użyciu, ładne, minimalistyczny ciekawy design. Dla dzieci nadaje się idealnie, jednak nie lubię jego zapachu.

szyman88 | 3 lata temu

Bardzo ekonomiczny produkt

Bardzo ekonomiczny produkt dla całej rodziny

Posiada bardzo wygodna pompke ułatwiająca korzstanie z produktu już najmłodszych członków rodziny.

Szampon pięknie pachnie

Nie wysusza skóry głowy, nie powoduje łupieżu

Zostawia ja dobrze umytą, pachnąca i nawilżona

Nie uczula, nie powoduje alergii skórnych

Jest delikatny ale skuteczny dlatego nadaje się dla każdego :)

m4dziara | 3 lata temu

Dzieci zadowolone

Najbardziej zadowolone są z niego dzieci. Dzięki szamponów włosy są miękkie i lśniące, zdecydowanie wyglądają na zdrowsze. Włosy nie puszą sie. Rozczesywanie jest o wiele łatwiejsze, dzięki zdecydowanie mniejszemu plataniu sie włosów.

Dobrze myje, świetnie sie pieni, a przy tym ladnie spłukuje sie. Pielęgnuje włosy i skore głowy.

Bardzo wdajny

Dudek1980 | 3 lata temu

Włosy miękkie i delikatne

Szampon nadal moim włosom blasku, odświeżył, je, nie puszą się i nie przetłuszczają sie. Zapach jest cudowny i szampon jest bardzo wydajny. Mysle, ze będę po niego siegala jeszcze wielokrotnie.

moisha83 | 3 lata temu

Szampon do włosów dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka

Szampon ma 400ml więc mam wrażenie że wystarczy mi go na bardzo bardzo długo, używamy go całą rodziną a mimo to zużycie jest bardzo małe - tak jest on wydajny. Zapach kwiatowy, bardzo deklikatny długo utrzymuje się na włosach. Włosy wydają się bardzo nawilżone, łatwo się rozczesują. Polecam

funkyart | 3 lata temu

polecam

Super kosmetyki, odpowiednie dla całej rodziny. Wydajna butelka z pompka, piękny zapach. Pielęgnują i dbają o naszą skóre. Spełniły wszystkie moje oczekiwania i wymagania

marta3721 | 3 lata temu

Szampon nie dla mnie

Jedyny z produktów który nie spełnił moich oczekiwań. Nie ułatwia rozczesywania jedynie wygładza włosy. Jedynym plusem dla mnie jest tylko zapach. Nie mogę dać dłuższej recenzji ponieważ tak naprawdę nie mogę tu nic dobrego powiedzieć.

Rose15 | 3 lata temu

Dobrze oczyszcza

Szampon bardzo dobrze oczyszcza włosy jak i skórę głowy. Trochę się obawiałam, że bez użycia odżywki się nie obędzie gdyż podczas mycia czułam, że włosy są poplątane. Okazało się jednak, że bardzo łatwo je rozczesać. Po wysuszeniu ujrzałam błyszczące i delikatne włosy. Zapach przez chwilę się utrzymuje na włosach ale nie jest bardzo mocny. Jestem na tak!

Kasia31a1 | 3 lata temu

Szampon Yope Familove

Fajny szampon.Sprawdza sie przy delikatnych włosach.Dobrze oczyszcza i nawilża wlosy.Zapach utrzymuje się przez długi czas .Nie wysusza skóry głowy.

cyk | 3 lata temu

Skuteczny, oczyszczający

Szampon do włosów dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka to dobra propozycja do codziennego stosowania w myciu włosów. Włosy polubiły ten szampon i cieszą się po jego stosowaniu dobrą kondycją i wyglądem. Bardzo przyjemny zapach, pozostawia fajną nutę we włosach. Rozczesywanie nie stanowi już problemu.

Pati1815 | 3 lata temu

Szampon do włosów

Włosy miękkie nie wysuszone, nie elektryzują się, brak problemu z rozczesaniem, ładnie utrzymujący się zapach na włosach.Butelka wygodna w użyciu, brak jakichkolwiek reakcji alergicznych u dzieci, wpasował się w każdy rodzaj włosów idealnie

Bodzenka | 3 lata temu

Polecamszampon

Szampon wydajny,skóra głowa bardzo dobrze oczyszczona,pielęgnuje włosy i skórę głowy. Piękny zapach,rodzinka mega zadowolona ,szampon bardzo wydajny.

Olaleavanessa | 3 lata temu

Szampon rewelacja

Szampon świetnie się sprawdza . Włosy są jedwabiste , miękkie i delikatne . Uwielbiam go jest super. Polecam go każdemu kto szuka rozwiązania dla całej rodziny

Megi | 3 lata temu

Bergamotka

Doskonale myje skórę głowy nie podrażnia jej dzięki czemu skóra jest nawilżona i ma się uczucie świeżości dłuższy czas bardzo wydajne dzięki dużemu opakowaniu i pompce możemy dłużej używać jako rodzina czteroosobowa wreszcie mamy jeden wspólny szampon

Malinkowa95 | 3 lata temu

Bardzo dobry produkt uniwersalny dla całej rodziny

Szampon bardzo dobrze domywa, nawet lakier do włosów, dobrze się pieni nawet w małej ilości, włosy są po nim bardzo miękkie i delikatne, nie są obciążone I przyklapniete. Zapach długo utrzymuje się na włosach. Beżowa duża butelka jest wydajna i ładnie się prezentuje. Jest bardzo praktyczny ze względu na pompkę, co rzadko zdarza się w szamponach do włosów.

Ewelina1516 | 3 lata temu

Bardzo dobry

Szampon bardzo dobrze oczyszcza skórę głowy, włosy łatwo się rozczesują i nie są obciążone. Zapach petarda. Duży plus za składniki pochodzenia naturalnego.

171951f | 3 lata temu

Szampon Yope Familove

Doskonaly szampon ktory nawilża skorę głowy,posiada miły zapach kwiatu bergamotki sprawia że włosy są dobrze nawilżone i dają się łatwo rozczesać.Po umyciu są lśniące , odżywione i nie puszą się.

Sizi19 | 3 lata temu

Delikatny i przyjemny

Odpowiedni naprawdę dla całej rodziny.

Nei wiem czy to przypadek ale zniknął łupież u córki z którym się zmagam już od dawna.

Dlatego napewno nie będzie to moje ostatnie opakowań.

koliber31 | 3 lata temu

Skuteczny i nie plącze włosów,

Szampon dobrze myje włosy i skórę głowy. Włosy po zastosowaniu szamponu dobrze się rozczesują, są miękkie w dotyku i nie plącze się. Są też sypkie, bardxiej puszyste i dłużej świeże.

MD-J | 3 lata temu

Gdy rozczesywanie staje się łatwiejsze

Łatwiejsze rozczesywanie włosów, nawilżenie oraz długi czas odczuwania świeżości - takie uczucia zrobił Mojej Rodzinie Szampon do włosów dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka

Damona | 3 lata temu

Szampon Yope Familove o zapachu kwitnącej bergamotki

Delikatny szampon, niestety nie dla naszej rodzinki. Dzieci po użyciu nie mogły rozczesać włosów, córce bardzo przetłuszczały się włosy. Na włosach farbowanych powodował tworzenie się puchu po wyschnięciu. Nie odpowiadał nam również zapach.

syyympatyczna | 3 lata temu

Codzienny

Przemawia do mnie opis, że jest naturalny, ultradelikatnie myje włosy i skórę głowy.

Osobiście mam dosyć kosmetycznych, mocno pachnących szamponów i od dawna podkradam dzieciakom. Mam bardzo długie włosy, szampony dziecięce są dla mnie za słabe, więc to podkradanie jest co drugie mycie, niemniej jednak, wolę te „razy”, gdy używam dziecięcego.

Ten jest właśnie taki typowo dziecięcy: przezroczysty, słabo się pieni, pachnie jak prlowski szampon Bambino, dobry do częstego/ codziennego stosowania, nie podrażnia skóry, nie wysusza jej. Lubię takie produkty. Skóra po nich się uspokaja. W przypadku szamponów, w ogóle nie brakuje mi mocnego zapachu – czy to zestaw chemicznych aromatów, czy trawy, i tak ulatnia się wraz z wysuszeniem.

Co do tego szamponu. Jest częścią serii Familove. Produkty mają praktycznie identyczne opakowania i tak prawdę powiedziawszy, nie zauważyłabym różnicy, gdybym zamiast pompki od szamponu, nacisnęła tą stojącego obok żelu. Produkty są bardzo podobne w konsystencji i zapachu. Taką mam myśl, że może Producent chce nam uzmysłowić, że świat kosmetyków jest niepotrzebnie przepompowany, że jeden dobrze skomponowany kosmetyk nam wystarczy by delikatnie ale też skutecznie zadbać o higienę.

Cała seria to produkty w opakowaniach o pojemności 750ml i w jednakowej cenie 24,99, więc pewnie większość myśli jak ja: jak za szampon, to mało, jak za mydło – dużo.

To co jeszcze mogę dodać od siebie: trzeba uważać z odżywką. Szampon jest z serii delikatnych, więc zbyt duża ilość odżywki skutecznie zniweluje efekt mycia i następnego dnia proceder trzeba powtórzyć.

qotek | 3 lata temu

Super szampon

Szampon w wygodnym opakowaniu, w dużej objętości, świetnie się pieni, dobrze spłukuje.

Włosy są dobrze umyte, nie puszą się. Dobrze sie rozczesują.

Szampon jest wydajny, świetny do stosowania codziennego, wydajny.

Alusia1985 | 3 lata temu

Szampon do włosów dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka

Szampon do włosów dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka ma wspaniały zapach, który długo utrzymuje się na włosach, włosy są po nim miękkie i delikatne oraz co najważniejsze pomaga z łatwością rozczesać włosy po myciu;) Dzieci z chęcią nawet myły włosy :)

Kasyszka | 3 lata temu

Szampon do wlosow

Duża butelka z kolorowa etykietka i super opisami. Wydajna butelka z pompka. Do każdego rodzaju włosów jedna pompka wystarczy super się pieni i jest wydajny

mxxxx | 3 lata temu

super produkt

Delikatny szampon myjacy doskonale dbajacy zarowno o skore glowy jak i wlosy a kazdy z czlonkow rodziny ma inny rodzaj wlosow co mnie ciekawilo-czy sprawdzi sie pomimo roznic i...sprawdzil sie. Bezproblemowo myje nasze wlosy dbajac o nie i pozostawiajac zdrowy blask o pieknym zapachu.

laskotka | 3 lata temu

Nawet u mnie się sprawdził

Sceptycznie podchodziłam dobrego szamponu. Moje włosy są dość wymagające. Włosy po umyciu dobrze się rozczesały. Zapach pozostał delikatny i przyjemny. Włosy nie są sianowate jak to często bywa.

Wiolettax | 3 lata temu

Super szampon

Szampon do włosów jest tez gęsty ,włosy po nim są bardzo mięknie i dobrze się rozczesują ,super sie pieni.Każdy z naszej rodziny go uzywa chociaz mój maz prawie wlosów na głowie nie ma hehehe ale tez mowi żonko rewelacyjny

Markiza90 | 3 lata temu

Szampon wielofunkcyjny.

Szampon YOPE FAMILOVE zaskoczył mnie tym, że w przeciwieństwie do innych naturalnych szamponów mocno się pieni. Odpowiednio czyści włosy zarówno przetłuszczające się dorosłej osoby, jak i farbowane pisakami i sklejone śliną dziecka.

bkuriata | 3 lata temu

Szampon rodzinny

Szampon dobrze się pieni ,dobrze oczyszcza włosy jak i skórę głowy ma przyjemny zapach i co najważniejsze jest dla całej rodziny butelka z pompką ułatwia dozowanie produktu , pojemność jest idealna wystarcza na długo. Polecam

Joagry | 3 lata temu

Ładnie pachnie

Szampon jest pachnący dobrze się pieni, wydajny, duże opakowanie, polecam do stosowania dla całej rodzinki. Jestem pozytywnie zaskoczona gdyż jest delikatny dla skóry.

czaraksiazek | 3 lata temu

Super produkt 😍

Nie podrażnia skóry głowy, nie powoduje łupieżu. Wydajny i pięknie pachnacy. Myłam nim włosy zarówno ja jak i dzieci, polecamy jednogłośnie! Łatwy w użyciu dzięki pompce.

alam | 3 lata temu

Szampon do włosów dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka

Szampon bardzo wydajny i ładnie pachnie. Pasuje do reszty kosmetyków z tej linii. Duże rodzinne opakowanie. Mi osobiście nie pasuje do moich włosów,ale mąż i reszta rodziny są zadowoleni. Polecam serdecznie

chmurka833 | 3 lata temu

Szampon dla całej rodziny

Szampon do włosów Yope Familove doskonale oczyszcza skórę głowy nie wysuszając i nie podrażniając jej. Skóra głowy długo pozostaje świeża. Idealny dla całej rodziny

magor7777 | 3 lata temu

Zawsze miałam problem z szamponem, żeby dobrać odpowiedni. Szampon Familove bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Bałam się, że będzie problem z rozczesywaniem włosów, ale nie było. Co ważne następnego dnia wyglądały jakby dopiero były umyte.

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona produktami YOPE Familove. Szampon spełnił oczekiwania całej naszej rodziny. Włosy są milenw dotyku, latwonsie rozczesują. Produkty są bardzo wydajne i bardzo ładnie i długo pachną

Angelikapietrzak70@gmail.com | 3 lata temu

Super

Szampon YOPE FAMILOVE bardzo wydajny produkt pięknie pachnący ,niestety nie dla moich włosów. Moje włosy są suche i bardzo ciężko rozczesać bez odżywki . Ale jeżeli ktoś nie ma takich problemów z włosami to warto sprawdzić produkt bo jest wart polecenia .

Imaginacjam92 | 3 lata temu

włosy delikatne i puszyste

Szampon jest bardzo dobry , delikatny , nie podrażnia skóry głowy , łatwo się spłukuje , włosy są miłe i przyjemne w dotyku . Nie mam problemu z rozczesywaniem ich u siebie jak i u dzieci. Dużym atutem jest również zapach.

Aga0702 | 3 lata temu

Dobry produkt

Fajny szampon który ładnie pachnie i dobrze myje włosy, dobry dla całej rodziny. Wygodne i duże opakowanie. Wydajny. Włosy odświeżone I pachnące oraz miękkie.

kolczusia | 3 lata temu

Polecam

Szampon sprawdził się u wszystkich co mnie bardzo zadowoliło. Nie podrażnia skóry głowy. Wystarczy jedna pompka a cała głową lśni czystością. Polecam.

Frenza | 3 lata temu

Kwitnące bergamotką włosy

Stosując szampon przenosimy się do świata kwitnącej bergamotki, gdyż zapach jest przepiękny! Opakowanie jest bardzo urocze. Przy dłuższych, większych objętościowo włosach trzeba zastosować nieco większą ilość szamponu (kilka pompek). Fajnie się pieni i rozprowadza po skórze głowy. Polecam!

ola147 | 3 lata temu

Świetnie oczyszcza

Szampon bardzo dobrze oczyszcza skórę gkowyoraz włosy , nawilża je i pielęgnuje . Ułatwia później rozczesywanie. Zapach jest śliczny i długotrwały. Duży plus za opakowanie z pompką bo jest to bardzo wygodne . Kolejny plus za to , że to kosmetyk dla całej rodziny , który ma duże opakowanie i jest bardzo wydajny .

Kamila 2424 | 3 lata temu

Włosy są idealne problem łupieżu znikł

Syn miał problem z łupieżem a do tego włosy strasznie przetłuszczające tak jak u mnie teraz problem z przepuszczającymi się włosami znikł. A do tego włosy są miękkie i lśniące naprawdę polecam każdemu wypróbować.

Domii02 | 3 lata temu

Całkiem okej lecz są lepsze

Miałam problem z rozczesaniem włosów, robi takie tępe je jak rypacz typowy aczkolwiek ładnie pachnie i pozostawia świeżość na głowie i skórze, bez problemu się pieni

paula_3101 | 3 lata temu

Super szampon

Uważam że kosmetyki nadają się dla każdej skóry i dzięki temu nie muszę używać tysiąca różnych kosmetyków bo mam jeden niepowtarzalny i dla dorosłych i dla dzieci.

evi900422 | 3 lata temu

Fajnie pachnące włosy

Opakowanie to aż 750 ml , więc bardzo duże , do tego opakowanie posiada ładna zadbaną grafikę , miłą dla oka . Szampon posiada w swoim składzie aż 98 % naturalnych składników co bardzo mnie cieszy , mnie oraz moją rodzinę szczególnie mojego męża który ma bardzo wrażliwą skórę głowy . Szampon jest bardzo delikatny , dobrze oczyszcza włosy oraz głowę . Po szamponie nie mieliśmy żadnych skutków ubocznych , włosy były czyste , odświeżone i łatwo było je rozczesać .Do tego zauważyłam że włosy są miękkie w dotyku ,lśniące , takie odżywione . Plus za to że szampon nie szczypie w oczy . Szampon jest bardzo wydajny , starcza spokojnie dla całej rodziny na miesiąc użytkowania . My jesteśmy bardzo zadowoleni ;)

Oczami Renaty | 3 lata temu

Reklama

Fajne włosy

Dobrze myje włosy ,każdego człowieka . Od dużego do małego . Mam ładny zapach ,nie uczula ,jest bardzo wydajny . Wlosy są po nim czyste , pachnące,łatwo jej rozczesac