Nowe kapsułki Vizir Platinum PODS® + WIĘKSZA SIŁA ODPLAMIANIA dzięki technologii COOLCLEAN™ zapewniają wyjątkową czystość białych i jasnych tkanin pranych nawet w niskich temperaturach, takich jak 30°C. Ich powłoka ulega całkowitemu rozpuszczeniu w kontakcie z wodą, a 80% składników organicznych jest biodegradowalnych.

4-komorowe kapsułki Vizir Platinum PODS® to ulepszone usuwanie nawet zaschniętych plam, długotrwała świeżość i skuteczność zwalczania nieprzyjemnego zapachu, połączone z możliwością prania w zimniejszej wodzie.

Jak usunąć trudne, zaschnięte plamy, na przykład z obrusu?

Teraz to nie problem! Kapsułki Vizir Platinum PODS® +WIĘKSZA SIŁA ODPLAMIANIA usuwają zabrudzenia, zapewniając nieskazitelną czystość. Bez problemu poradzą sobie z zaschniętymi plamami po puddingach, zupach, sosach, makaronach czy dressingach do sałatek – bez konieczności prania wstępnego czy odplamiania. Ponadto dzięki wyjątkowej kompozycji zapachowej, tkaniny będą pachniały świeżością i czystością.

Marka Vizir dokłada wszelkich starań by umożliwić swoim użytkownikom pranie z jak najmniejszym wpływem na środowisko. To dlatego wprowadzono nową technologię umożliwiającą efektywne pranie w zimnej wodzie. Co więcej, kapsułki zostały umieszczone w innowacyjnym, kartonowym pudełku ECOCLIC®. Nadaje się do recyklingu, jest wykonane w ponad 70% z włókien pochodzących z recyklingu i surowców pochodzących z dobrze zarządzanych lasów – posiada certyfikat FSC. Opakowanie jest funkcjonalne i proste w użyciu dla wszystkich dorosłych, będąc przy tym bezpieczne dla dzieci.

Jak używać kapsułek Vizir?

Włóż kapsułkę na dno pustego bębna pralki, włóż brudne ubrania, ustaw temperaturę prania na 30°C i gotowe. Teraz możesz cieszyć się czystym praniem, troszcząc się jednocześnie o środowisko.

Cena rekomendowana za opakowanie 25 kapsułek: 57,99 zł

97% Recenzentek przyznało, że kapsułki sprawdziły się do usuwania nawet zaschniętych plam, bez prania wstępnego

Wyniki testu kapsułek do prania Vizir Platinum Pods Większa Siła Odplamiania

Białe ubrania zawsze wymagały odpowiedniej pielęgnacji. Aby zachowały swój kształt i nie były narażone na szarzenie, rzeczy powinny być prane w niskich temperaturach z dodatkiem odpowiedniego środka piorącego. Czy da się ochronić biel i włókna, piorąc w zimnej lub letniej wodzie, jednocześnie pozbywając się nawet zaschniętych plam? Czy można prać tak, by dodatkowo troszczyć się o przyszłość naszej planety? Na wszystkie te pytania odpowiadamy twierdząco i mamy na to dowody. Nasze Recenzentki przetestowały w swoich domach kapsułki do prania Vizir Platinum Pods® + Większa Siła Odplamiania. Jak je oceniły?

Czy kapsułki Vizir Platinum Pods® + Większa Siła Odplamiania usuwają zaschnięte zabrudzenia?

Zdecydowanie tak! Nasze Recenzentki testowały produkty Vizir podczas codziennego prania. Jak się okazuje, już jedna kapsułka zapewnia znakomite efekty. Wystarczy umieścić ją na dnie pustego bębna pralki, włożyć ubrania i ustawić program prania w zimniejszej wodzie. Jakich efektów można się spodziewać? Oto opinie czytelniczek polki.pl:

98% kobiet zgadza się ze stwierdzeniem, że Vizir Platinum Pods® + Większa Siła Odplamiania spełniły ich oczekiwania.

98% osób potwierdziło, że kapsułki zapewniają wyjątkową biel.

97% przyznało, że produkty sprawdziły się do usuwania nawet zaschniętych plam, bez prania wstępnego.

Kapsułki świetnie suwają najsilniejsze zabrudzenia, nawet na białych skarpetkach - ocenia sorrydolores1.

Poznaj opinie na temat kapsułek do prania Vizir Platinum PODS do ciemniejszych ubrań

Świeżość i piękny zapach? Opinie o Vizir Platinum Pods® + Większa Siła Odplamiania

Od środków do prania wymagamy, aby idealnie dopierały nasze ubrania oraz by zapewniały świeży zapach. Czy testowane kapsułki Vizir gwarantują taki efekt? Wg 100% kobiet kapsułki zapewniają długotrwałą świeżość i skutecznie zwalczają nieprzyjemny zapach.

Uwielbiam kłaść się spać w świeżo wypranej pościeli. Dzięki kapsułkom Vizir Platinum Pods + Większa siła odplamiania moja pościel jest świeża na długo - komentuje AgnieszkaSmoll99.

Kapsułki do prania w niskich temperaturach: opinie na temat Vizir Platinum Pods® Większa Siła Odplamiania

Pranie w wysokich temperaturach może powodować szybsze zużywanie się tkanin, ale i zwiększa rachunki za prąd oraz negatywnie wpływa na środowisko. Na szczęście kapsułki Vizir umożliwiają pranie już w 30°C. Potwierdza to aż 97% kobiet, biorących udział w teście. Co więcej 9 na 10 osób zgodziło się ze stwierdzeniem, że kapsułki Vizir Platinum PODS® są w 100% rozpuszczalne w wodzie.

Kapsułki do prania Vizir Platinum PODS + większa siła odplamiania w pełni spełniły moje oczekiwania. Usuwają wszelkie plamy nawet te zaschnięte bez wstępnego prania. Sprawdzają się nawet w niskiej temperaturze. Pranie po nich jest świeże i pachnące – mówi Kokainkaxx.

Pranie z troską o środowisko - Recenzentki doceniają nowe opakowanie Vizir

Nasze czytelniczki chcą dbać o przyszłość planety. To dlatego aż 97% zadeklarowało, że chciałoby ograniczyć codzienne zużycie plastiku. Wszystkie Recenzentki doceniły więc nowe, kartonowe opakowanie ECOCLIC® kapsułek Vizir które stanowi alternatywę dla plastikowych pudełek, będąc jednocześnie łatwiejsze w użyciu.

Opakowanie na duży plus, gdyż nie jest plastikowe, a kartonowe. Bardzo przyjemnie się z niego korzysta - AnnNowa.

Czy Recenzentki polecają kapsułki do prania Vizir?

Nie ma lepszej rekomendacji dla produktu, niż polecenie go najbliższym oraz chęć ponownego zakupu. Z naszego badania wynika, że:

98% Recenzentek ponownie sięgnie po kapsułki do prania Vizir.

99% osób poleci je znajomym i przyjaciółce.

NatJag1987 | 3 lata temu

Kapsulki dla Matki Polki

Kapsulki Vizir Platinum + większą siła odplamiania polecana jest wszystkim mamom które walczą z plamami na ubraniach swoich pociech. Przetestowałam kapsulki w niskiej temperaturze, ubrania były idealnie wyprane, pachnące a do tego miękkie.

Sandra.s | 3 lata temu

Polecam

Piękne, ekologiczne opakowanie, łatwe w użytkowaniu. Kapsułki łatwo się rozpuszczają i pozostawiają piekny zapach. Usuwa zaschnięte plamy bez namaczania ubran przed praniem.

Malinkowa95 | 3 lata temu

Śliczny świeży zapach

Kapsułki ze zwiększoną siłą odplamiania zdały u mnie egzamin,mocno zbrudzone dziecięce ubrania i skarpetki zostały doprane już w 30° w co nie mogłam uwierzyć, dopóki nie zobaczyłam. Kolory są również intensywniejsze, a zapach jak po przyniesieniu z ogródka. Jedna kapsułka starcza na wsad do 6 kg średnio zabrudzonych ubrań, natomiast mocno zaschnięte plamy lepiej potraktować dwiema kapsułkami i efekt jest niesamowity już w 40° . Pranie czuć mając je w ręce że jest porządnie wyprane i dość sztywne.

ElisaElis | 3 lata temu

Do codziennego prania

Otrzymałam kapsułki Vizir Platinum PODS® do testowania i oceniam je dobrze. Pranie w niskiej temperaturze 30 stopni C było świeże i czyste, jednak dopiero po kilku praniach będzie można stwierdzić, czy dopiera żółte plamy pod pachami i naprawdę brudna odzież, np. po pracach ogrodowych. Fajna opcja do codziennego prania w szybkim programie.

Soniak | 3 lata temu

Odplamianie w niskiej temperaturze jak najbardziej

Pranie w niskiej temperaturze - jak najbardziej za. Ciuchy czyste bez plam, pachnące świeżością. Jestem zadowolona. Kapsułki rozpuszczają się dobrze nic nie pozostaje.Chronią ubrania nie powodują ich blaknięcia. Zapach utrzymuje się dość długo , a to bardzo ważne.

Sylwia12@ | 3 lata temu

Kapsułki idealne na zaschnięte plamy

Kapsułek użyłam do prania ubrań dzieci gdzie plamy są bardzo trudne do wyprania. Kapsułki poradziły sobie z tym świetnie, ubrania uratowane przed wyrzuceniem. Odzież jest również odświeżona, długotrwały zapach który pozostał na długi okres.

Natalia19922 | 3 lata temu

Vizir Platinum PODS+Większa Siła Odplamiania

Kapsułki są rewelacyjne usunęły zaschnieta plamę z kakao , bluzeczka czysta i białą wygląda jak prosto ze sklepu. Dodatkowo ubrania dlugo i ładnie pachną. Polecam.

AgnieszkaSmoll99 | 3 lata temu

Super świeżość i przyjemny zapach.

Uwielbiam kłaść się spać do łóżka ze świeżo wygraną pościelą, dzięki kapsułkom Vizir Platinum Pods + wieksza siła odplamiania moja pościel jest świeża na długo. Moje ubrania i unranka moich dzieci są zawsze czyste nawet bez prania wstępnego. Kapsułki odpierają nawet bardzo zabrudzone ubranka zupkami czy kredkami. Moje ubrania sportowe również są idealne doprane bez przykrego zapachu, dzięki czemu na siłowni zawsze czyję się pewnie.

Monia_.92 | 3 lata temu

Vizir Pods+ wieksza siła odplamiania

Kapsułki Vizir Platinum Pods+ wieksza siła odplamiania spełniły moje oczekiwania niemalże że w 100%. Niestety chociaż że opakowanie jest stworzone aby chroniło nasza planetę , nie jest odpowiednie dla małych dzieci , gdyż córka bez problemu je rozpracowała. Jeśli chodzi o kapsułki bez problemu dopieraja moje rzeczy po pracy w gastronomii, nadając im śnieżna biel i pozostawiając zapach świeżości na dłużej .

titifm | 3 lata temu

Siła i moc

Turbo kapsułki z niesamowita skuteczności radzą sobie z każdym rodzajem plam czy zabrudzeń nadając przy tym miękkość , delikatność i cudowny zapach prawnym tkanina . Kapsułki które troszczą sie o nasze ubrania , planetę i nasz komfort psychiczny!bez wątpienia najlepszy produkt od Vizir !!Gratulacje :)

Cafe96 | 3 lata temu

Bardzo fajny produkt

Produkt bardzo dobrze mi się sprawdził. Nawet przy praniu w niskiej temperaturze wszystkie rzeczy, w tym ścierki kuchenne były dobrze doprane. Wszystkie plamy i inne osady zniknęły, a na produkcie pozostał jedynie przyjemny zapach. Kapsułki poradziły sobie nawet z ubraniami pracownika transportu, który przywozi do domu takie dwutygodniowe, zaschnięte plamy. Jestem zadowolona.

dota_k | 3 lata temu

Działa cuda.

Byłam ciekawa, czy kapsułki poradzą sobie ze skarpetkami syna, któremu zafarbowała czarne buty. Jakież było moje zdziwienie, gdy wyciągałam pranie z pralki. Skarpetki były białe! Jestem zachwycona. Poza tym, ze pranie jest świeże, białe to pięknie pachnie. Od teraz to będą moje ulubione kapsułki. Aha, świetne tekturowe opakowanie. W końcu nie plastikowe.

AnnNowa | 3 lata temu

Bezproblemowe odplamianie

Jestem bardzo zadowolona z efektów jakie uzyskałam stosując kapsułki od Vizir Platinum PODS.

Przy dwójce 6 letnich dzieci, plamy na ubraniach to codzienność. Nie raz męczyłam się z usunięciem ich. Przy kapsułkach od Vizir Platinum PODS nie mam już takiego problemu.

Nie muszę już wcześniej namaczać ubrań aby plamy puściły.

Do tego piękny zapach, który bardzo długo utrzymuje się na ubraniach.

Opakowanie też na duży plus, gdyż nie jest plastikowe, a kartonowe. Bardzo przyjemnie się z niego korzysta.

Podsumowując, kapsułki jak najbardziej polecam.

sorrydolores1 | 3 lata temu

Ubrania białe na długo

Kapsułki świetnie suwają nawet najsilniejsze zabrudzenia, nawet na białych skarpetkach. Zapach, który pozostawiają pozostaje na długo na ubraniach. Nie pozostawiają smug na ubraniach. Są dobre dla alergików. Mają ekologiczne opakowanie.

Megi | 3 lata temu

siła odplamiania

Rewelacja kolor biały wreszcie przestanie być szary po praniu, plamy na ubraniu mojego trzylatka to już nie problem, pranie pachnie świeżością teraz juz wiem co będę kupować kapsułki stały się zdecydowanie moim faworytem, dopiera, pachnie mega długo co jest zaletą nie trzeba kupować płynu do prania co daje możliwość oszczędności

AbiSabi | 3 lata temu

Polecam

Kapsułki poradziły sobie w niskiej temperaturze z bardziej uciążliwymi i zaschniętymi plamami. Ubrania były dobrze doprane, świeże i nie straciły bieli. Jestem zadowolona gdyż mam dużo delikatnych ubrań, które musiałam prać w wyższej temperaturze a dzięki tym kapsułkom już nie muszę :)

3barbara3 | 3 lata temu

Jasne kolory

Pranie jest czyste, bez plam, pachnące.

Jestem zadowolona z możliwości testowania.

Teraz będę kupować te kapsułki.

W 30 stopniach dają radę.

Kasia911 | 3 lata temu

Vizir Platinum pods

Kapsułki dobrze się rozpuszczają, ubrania kolorowe mają wyrazisty kolor, natomiast białe ubrania super się dopieraja nie tracąc swojego koloru, usuwają zaschnięte plamy . Polecam

monika91 | 3 lata temu

Najlepsze kapsułki

Kapsułki pięknie pachną, dopierają absolutnie wszystkie plamy. Nie musiałam namaczać ubrań ani ustawiać prania wstępnego. Zapach utrzymuje się długo i jest niezwykle przyjemny. Bardzo dużą zaletą jest zastosowane kartonowe opakowanie. Na pewno kolejny raz sięgnę po ten produkt

gwolska | 3 lata temu

Skuteczne i wygodne w stosowaniu

Kapsułki testowałam zarówno na tkaninach jasnych jak i białych w temp. 30- 40°C.

Kapsułki poradziły sobie z usunięciem plam z krwi oraz potu. Dobrze dopierają kołnierzyki i mankiety koszul.

Tkaniny białe były czyste i świeże z lekkim efektem wybielenia. Po upraniu struktura tkanin stała się wygładzona i miękka.

Kapsułki polecam, by choć w minimalnym stopniu przyczynić się do ochrony środowiska nie pozostawiając po sobie tzw. śladu środowiskowego.

Fikseniam | 3 lata temu

Super kapsułki

Z wielką ciekawością wstawiałam pierwsze pranie z kapsułkami Visir do białych i jasnych tkanin. Efekt był zdecydowanie zadowalający. Ciuchy wyprane w 30° były czyste, białe i delikatnie pachniały. Podoba mi się eko kartonowe opakowanie.

Mam 5 letniego synka bardzo aktywnego. Często muszę ciuchy przez włożeniem do pralki zapierać. Przy tych kapsułkach nie muszę 😊 Świetnie dopierają ewentualne plamy.

FitDusza.pl | 3 lata temu

Żadna plama im nie straszna

Kapsułki sprawdziły się znakomicie. Akurat zdarzyło mi się kilka rzeczy poplamić, dodatkowo mam psiaka który nie jedną plamę potrafi zostawić na pościelach, kocach itp. Jednak przedświąteczne pranie z tymi kapsułkami pozytywnie mnie zaskoczyło. Plamy w tak niskiej temperaturze, bez prania wstępnego zniknęły. Całe pranie pięknie pachnie. Kapsułki w 100% rozpuszczają się podczas prania w 30 stopniach, co jest dużym ułatwieniem i oszczędnością. Opakowanie kapsułek zdecydowanie mnie urzekło, bardzo podoba mi się zaproponowana forma.

Markiza90 | 3 lata temu

Obłędny zapach i skuteczność w jednym.

Już pierwszy kontakt z kapsułkami, czyli samo rozpakowanie wywarło na mnie bardzo duże wrażenie, ponieważ pachną one przez karton. Nie spodziewałam się aż takiej intensywności. Prałam w 40 stopniach, bez prania wstępnego i plamy zeszły, a kapsułki całkowicie rozpuszczały się w niskiej temperaturze. Dałam dzieciom (5 i 6) lat do sprawdzenia, czy uda im się otworzyć kartonowe opakowanie i zabezpieczenie, którego tak bardzo byłam ciekawa działa, nie udało im się otworzyć pudełka.

Withloveforbeauty | 3 lata temu

Świetne rozwiązanie

Dzięki tym kapsułka mój problem uporczywie mi plamami skończył się na dobre. Mój mąż zawsze wrzucał ubrania prosto do kosza a zaschnięte plamy czekały aż trafią do bębna pralki. Kapsułki świetnie sobie z tym radziły usuwały plamy bez na maczanie a pranie pięknie pachnie. To dla mnie duże ułatwienie i oszczędność czasu!

Karola28 | 3 lata temu

Polecam

Kapsułki warte uwagi i będą gościć w naszym domu zachęcam I Polecam do testowania kazdemu. Zapach I skuteczność jest fajna nie wymaga już dodatkowego płynu do płukania

Bankaoptymizmu | 3 lata temu

Opinia

Jestem nimi zachwycona! Dawno nie miałam tak dobrego produktu do prania. A jaki zapach po skończonym praniu unosi się w domu! Coś cudownego. Świetnie sobie radzą nawet w niskiej temperaturze prania

nieotochodzi | 3 lata temu

Plamy nie mają szans

Kapsulki udalo mi się przetestowac rowniez na ubrankach dzieciecych, ktore notorycznie są brudne od jedzenia i nie tylko. Idealnie sobie radza z trudnymi zaschnietymi plamami

ewka9127 | 3 lata temu

Wow jestem pod wrażeniem.

Kapsułki zamknięte są w tekturowym kartonie z łatwym otwarciem. Działają w niskich temperaturach i chronią ubrania. Radzą sobie z najtrudniejszymi zabrudzeniami, nawet tymi zaschnietymi przywracając świeżą biel ubrabiom. Ich zapach jest przepiękny i długo utrzymuje się na praniu.

IFINDYOUBEJBEX3 | 3 lata temu

VIZIR ODPLAMIANIE

To nowy produkt który pozytywnie mnie zaskoczył tym że rozpuszcza się już w 30 stopniach.

Jako mama z plamami mam do czynienia codziennie. I nie zawsze mam czas na dłuższe prania, czasami zdazy się ze plamy są zaschnięte i wtedy mam problem.

Teraz pranie mogę robić codziennie w 30 stopniach dzięki tym kapsułką.

Zapach jest bardzo intensywny co dla mnie jest mega zaletą! :)

Napewno po skończonym opakowaniu sięgnę po kolejne.

gengorka | 3 lata temu

Dobry na plamy

Kapsułki Vizir Platinum Pods® + Większa Siła Odplamiania radzą sobie z zaschniętymi plamami, jest bardzo przydatny gdy są w domu dzieci, a ich ubranka są poplamione od różnych rzeczy jedzienia trawy błota itp

kolastyna74 | 3 lata temu

Super kapsułki

Kapsułki Vizir Platinum Pods® + Większa Siła Odplamiania są rewelacyjne bardzo dobrze piorą,usuwają najtrudniejsze do wyprania plamy, pranie jest czyste i świeżo pachnie

Anonimowa_kosmetykoholiczka | 3 lata temu

Uwielbiam

To świetne kapsułki o pięknym i trwałym zapachu, są skuteczne w niskich temperatuach. I faktycznie usuwają nawet zaschnięte plamy. Do tego kolejnym plusem jest opakowanie wykonane z tektury, które nadaje się do recyklingu.

Jusmat | 3 lata temu

pranie bez plam

kapsułki spełniają oczekiwania pranie jest czyste ,plamy się dopierają nawet w niskich temperaturach

dużą zaletą jest kartonowe opakowanie łatwe otwieranie ,przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed dziećmi

Śmiało mogę polecić znajomym ,a ja na pewno też będę po nie sięgać

Kokainkaxx | 3 lata temu

Vizir Platinum + większa siła odplamiania daje plusika

Kapsułki do prania Vizir Platinum PODS + większa siła odplamiania w pełni spełniły moje oczekiwania. Usuwają wszelkie plamy nawet te zaschnięte bez wstępnego prania. Sprawdzają się nawet w niskiej temperaturze. Pranie po nich jest świeże i pachnące.

AgaZnadMorza | 3 lata temu

Produkt godny polecenia

Kapsułki spełniły swoje zadanie. Pranie pięknie pachnie, kapsułki w pełni się rozpuszczają. Zapach długo utrzymuje się na ubraniach. Odzież jest miękka w dotyku.

Marcelina Kasandra | 3 lata temu

Vizir Platinum Pods® + Większa Siła Odplamiania

Prałam w 40stopniach(szybkie pranie godzinne)

i niestety żadne plamy nie zeszły. Sztuczne ubrania ładnie połyskują więc do sztucznych tkanin jest ok, ale bawełna ledwie co uprana. Plama z kawy została, plama z jedzenia dzieci też. Także ja nie polecam, niestety zostanę przy namaczaniu ubranek.

Ogromną zaletą jest zapach, który jest bardzo dlugotrwały plus fajne pudełko i małe rączki nie kumają otwierania ;)

goskaws | 3 lata temu

Siła i moc

Odplamnianie to coś czego nie cierpię robić w końcu proces ten przyniósł pożądany efekt odplamiania i wybielenia biały ubrań zauważyłam to szczególnie ubraniach codziennego użytku które nie są już pierwszej młodości. Myślę że po skończeniu testowania zakupie nowe opakowanie.

sprezynka85 | 3 lata temu

najlepsze kapsułki do prania białych tkanin

kapsułki spełniły moje oczekiwania. zapewniły moim ubraniom wyjątkową biel. silnie działają i mają moc odplamiania bez prania wstępnego. ich nowe opakowanie kartonowe jest Eco i jest zdecydowanie łatwiejsze w użyciu. polecam.

wadera61 | 3 lata temu

Sprawdzone działanie Vizir Platinum Pods® + Większa Siła Odplamiania

Chętnie sięgam po kapsułki do prania. Lubię sprawdzać czy faktycznie działają tak jak producent opisuje. Do tej pory nowości działały zgodnie z obietnicą producenta. Jestem zadowolona z ich zapachu, wygody stosowania i skuteczności.

lid05 | 3 lata temu

skuteczne

Opakowanie kartonowe zawiera kapsułki, które bardzo dobrze rozpuszczają się w praniu ,nie ma po nich żadnych pozostałości .Działają w niskich temperaturach i są skuteczne .Nie miałam zaschniętych plam do usunięcia więc w tym temacie się nie wypowiem ale ogólnie bardzo skuteczne i pranie bardzo ładnie pachnie nawet przez dłuży czas po wysuszeniu. Biały tkaniny zyskują, stają się bielsze bez żółtych odcieni i szarości.

Kosmetycznemusthave | 3 lata temu

Intensywna biel i długotrwały świeży zapach

Kapsułki do prania Vizir Platinum PODS + wieksza siła odplamiania bardzo miło zaskoczyły mnie swoją skutecznością i długotrwałym świeżym zapachem, który utrzymuje się po wysuszeniu ubrań. Kapsułki doskonale odświeżają biel ubrań oraz firan. Poradziły sobie nawet z odświeżeniem pożółkłych tkanin. Kapsułki radzą sobie z trudnymi plamami nawet w niskiej temperaturze. Dodatkowy atut to kartonowe, łatwe w użytkowaniu opakowanie. Polecam.

171951f | 3 lata temu

Vizir Platinum PODS® do ciemnych ubrań + świeżość Lenor

Kapsulki dobrze się sprawdzają w niskiej temperaturze,ubrania śą pachnące i świeze przez długi czas,posiadają zdolność odplamiania.Ubrania kolorowe zachowują swój kolor i blask.

elwirka42 | 3 lata temu

Rewelacyjne kapsułki

Jestem mega zadowolona z tych kapsułek. Poradziły sobie bez żadnego problemy z białymi koszulkami męża , który pracuje w „ budowlance”. Zawsze koszulki po kilku praniach robiły się szare i brzydkie. Po wypraniu w kapsułkach Vizir plamy zniknęły, a koszulki są białe i pachnące . Napewno zagoszczą w moim domu na dłużej. Zaleta jest także kartonowe opakowanie, które łatwo się otwiera.

spaghetti _betti | 3 lata temu

Cudowna broń na uporczywe plamy!!!

Świetne kartonowe opakowanie bardzo proste w użyciu. Kapsułki skutecznie usówają nawet zaschnięte plamy bez konieczności prania w wysokich temperaturach.Ubrania po zastosowaniu kapsułek Vizir są czyste i pachnące ,a po plamach zostały tylko wspomnienia.To skuteczna broń w walce z uporczywymi plamami jako mama wiem coś o tym.😅😘

JOANNA28 | 3 lata temu

Super kapsułki do prania

Kapsułki super sprawdziły się przy praniu nawet tych bardzo trudnych plam na ubraniach ,wystarczy tylko jedna kapsułka a nasze ciuszki będą czyściutkie ,świeże ,i pięknie pachnące i dobrze doprane .Opakowanie kapsułek jest bardzo ładne ,nowoczesne ,ekologiczne i wygodne w użyciu .Potwierdzam ich skuteczność przy najbardziej trudnych zabrudzeniach i polecam wszystkim osobom wypróbować kapsułki do prania .

sylwiamucha1 | 3 lata temu

Vizir super

Teraz to zdecydowanie mój wybór. Fajne opakowanie.Bardzo dobrze się rozpuszczają, nie zostawia plam na ubraniach. Ubrania są naprawdę uprane do tego ślicznie pachną i łatwo się prasują. Bardzo się cieszę że mogłam je wypróbować i zmienić teraz produkt

agakat | 3 lata temu

Nieskazitelnie czyste ubrania

Jasne ubranie wymaga specjalnego prania. Musi być ono nieskazitelnie czyste. Wszelkie plany są bardzo widoczne. Vizir poradził sobie z tym zadaniem perfekcyjnie. Delikatne tkaniny także zachowały nie tylko jakość ale także kolor i nieskazitelną czystość. Dopełnieniem okazał się Lenor. Uwielbiam tę niebiańskie,relaksujące zapachy. Ta miękkość jest powalająca.Kapsułki rozpuściły się idealnie nawet w 30 stopniach. Jak dla mnie produkt na medal 🏅

agusia312 | 3 lata temu

Pełne pozytywne zaskoczenie

Od razu kapsułki przetestowałam na spodniach syna...z kilkoma plamami na które myślałam że nie będzie sposobu i spodnie do wyrzucenia. Mega zaskoczeniem było to że wszystkie plamy zeszły i podobnie jak w przypadku viziru z lenorem na ciuchach został super zapach i miękkość. Zawsze problemem było dopranie białych skarpet... widzę różnicę i mam wrażenie że mimo iż nie były to nowe skarpety ale takie oranejyz kilkanaście razy to jednak wydają się bielsze... ogólnie jestem pod ogromnym wrażeniem skuteczności w praniu.

Klaudiamac91 | 3 lata temu

Rewelacja

Kapsułki Vizir są świetne. Idealnie dopierają ubrania,nawet te z zaschniętymi plamami. Dają radę nawet w 30 stopniach. Ubrania po praniu pięknie pachną i są miękkie w dotyku. Kapsułki bez problemu rozpuszczają się w czasie prania,nawet w cyklu szybkiego prania. Kolejnym plusem jest kartonowe opakowanie,jest zdecydowanie bardziej eco niż to plastikowe.

Olkapatolka | 3 lata temu

Białe pozostaje białe

Kapsułki Vizir Platinium PODS+ wieksza siła odplamiania bardzo dobrze poradziły sobie z plamami na jasnych ubraniach (nie musiałam zapierać ich oraz namaczać w wodzie). Zapach ubrań jest świeży i intensywny, podobnie jak w innych kapsułkach Vizir-bardzo długo się utrzymuje. Pranie mogłam zrobić w niskiej temperaturze a plamy nadal znikały, natomiast białe ubrania nie szarzały.

Kamila996 | 3 lata temu

Najlepsze!

Te kapsułki to naprawdę odkrycie.

Ubrania ładnie pachną, a przede wszystkim nie muszę ich namaczać, jedno pranie i to w niskiej temperaturze wystarczyło, aby plamy zniknęły, nawet te, które w zwykłym proszku i wysokiej temperaturze prania nie schodziły, jak przy użyciu czarodziejskiej różdżki. :)

Plusem jest wybielanie i ochrona koloru , przez co dłużej mogę nosić swoje ulubione ciuszki :)

madif26 | 3 lata temu

Super produkt

Kapsułki są w wygodnym.i ekologicznym opakowaniu kartonowym to super pomysł ekologiczny łatwo się je otwiera. Kapsułki ładnie pachną poradzą sobie z plamami gorąco polecam i będę kupować te kapsułki.

Kamyszek R | 3 lata temu

Kapsułki godne polecenia.

Bardzo polubiłam fomę kapsułek do prania bo wystarczy tylko wrzucić do pustego bębna i gotowe.Vizir Platinum siła odplamiania daje radę choć nie testowałam mega trudnych plam ale plamy po kredkach i tłuste plamy zeszły w 40 stopniach.

Pranie jest świeże i lekkie o przyjemnym zapachu.

Opakowanie kartonowe jest lepsze od poprzednika i zdecydowanie wygrywa ekologia.

Używanie takich kapsułek to przyjemność i komfort prania.

Gadula891 | 3 lata temu

Siła odplamiania

Vizir Platinum Pods + większą siła odplamiania usunie nawet największe zabrudzenie , jako mama małych dzieci zdecydowanie polecam każdemu .

Warto .

Ksiezniczka501 | 3 lata temu

Najlepszy produkt

W końcu znalazłam idealne kapsułki! Największą zaletą jest pranie w niskiej temperaturze , więc szybkie pranie w 30 stopniach nie stanowi problemu ! Zapach który unosi się po otwarciu pralki nie do opisania ! Piękny świeży kwiatowy , po wyschnięciu pranie nadal pięknie pachnie ! Nie traci tak szybko zapachu jak inne kapsułki.

AtkaPaw | 3 lata temu

Mega skuteczność

Jestem bardzo zadowolona. Kapsułki całkowicie się rozpuszczają, gdzie dotychczas nie każde to robiły i potem było nieco pracy z czyszczeniem uszczelek. Do tego zapach, który utrzymuje się kilka dni co dla mnie jest równie istotne. Skutecznie odplamiają ubrania, nie tylko świeże plamy !!radzą sobie również z tymi opornymi. Jestem bardzo zadowolona, będę polecać wszem i wobec, jak również wracać do nich notorycznie, ponieważ wiem, że zagoszczą u mnie na stałe.

Asia89r | 3 lata temu

Kapsułki do odplamiania

Te kapsułki na prawdę mnie zachwyciły, świetnie się sprawdzają jeśli chodzi o oranie ubrań z plamami. Juz po pierwszym praniu plamy znikają, a ubrania pachną świeżością. Polecam

OlaRzeszot | 3 lata temu

Niestety przegrały z marchewką

Miałam duże oczekiwania wobec tej siły odplamiania, bo na pokładzie jest kilkumiesięczny bobas rozszerzający swoją dietę. I choć kapsułki piorą zwykłe pranie skutecznie bez dodatkowego namaczania czy zapierania, to jeśli chodzi o ubrania po jedzeniu dziecka, są rozczarowujące. Bez względu na temperaturę prania, czy 30 czy nawet 40 stopni - bez zapierania i namaczania po użyciu samych kapsułek plamy po marchewce, brokule i innych smacznościach już zostały...

heya_banana | 3 lata temu

Rewelacja :)

Tak jak napisałam przy recenzji kapsułek Vizir Platinum do ciemnych ubrań, jestem bardzo zadowolona z opakowania: jest zgrabne, można szybko i bardzo wygodnie otworzyć je jedną ręką, no i przede wszystkim jest ekologiczne. Nie wiem jak zachowałoby się po lekkim zalaniu woda/narażeniu na wilgoć, czy miałoby to wpływ na kapsułki, póki co w suchych warunkach sprawdza się świetnie. Kapsułki bardzo ładnie pachną, jest to typowy zapah Vizira który bardzo lubię - jednak zapach jest bardzo delikatny, niewyczuwalny po praniu jeśli nie użyjemy płynu do płukania (chyba, że przyłożymy nos - czuć świeżość). To co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło to fakt, że na żadnym etapie prania kapsułka nie zostawała w kolnierzu - co widziałam pierwszy raz, a więc rozpuszczają się idealnie jak zapewnia producent. Kapsułki testowałam w 20°, 30° oraz 60°. W kazdej temperaturze świetnie dopierają plamy i brud, ale w trakcie testów w 20° prałam raczej rzeczy do odświeżenia - tutaj również się znakomicie sprawdziła, jednak nie wiem jeszcze jak zachowałaby się przy plamach. Polecam z czystym:) sumieniem!

izasokol1 | 3 lata temu

Vizir świetnie zwalcza brud

Świetnie radzi sobie z plamami nawet w niskich temperaturach. Przy małym dziecku to chyba najlepsza zaleta. Spieszę nawet zaschnięte plamy. Jestem zadowolona!

Ewelina1516 | 3 lata temu

Skuteczne

Od kapsułek oczekuje skuteczności i świeżości ubrań. Duży plus za to że kapsułki są zapakowane w ekologiczne kartonowe opakowanie. Ponadto nie ma problemu z rozpuszczaniem się kapsułek. Polecam .

andzia898 | 3 lata temu

Rewelacyjne

Jestem zwolenniczką kapsułek do prania i wypróbowałam już wiele marek ale te od vizir sprawdziły się idealnie, ogromny plus za możliwość prania w niskiej temperaturze, po wypraniu na długo zostaje piękny zapach za co pokochałam je odrazu, polecam każdemu

aga77776 | 3 lata temu

Naprawdę działa

Vizir odplamianie naprawdę działa, zostawia tez świeży zapach na długo. Plus za całkowite rozpuszczenie kapsułki. Można prac w niskich temperaturach a ubrania są czyste.

Nadia043 | 3 lata temu

rewelacyjne

Bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie nawet w niskiej temperaturze. Ubrania są czyste i pachną świeżością. Kapsułki radzą sobie nawet zaschniętymi plamami . Wystarczy jedna kapsułka i pranie jest czyste .

Agnieszka198888 | 3 lata temu

Kapsułki Vizir idealne dla całej rodziny

Mogę polecić z czystym sumieniem kapsułki Vizir które w mojej rodzinnie będą gościły już na stałe Bardzo świetnie dopierają ubranka dziecięce te które są bardzo zabrudzone czekoladą warzywami wyczyściły również ubranka które były ubrudzone kilka dni temu kapsułki są bardzo skuteczne z czystym sumieniem polecę je również swoim przyjaciołom a w moim domu będą gościły już na co dzień

Ewelinaanna91 | 3 lata temu

Siła odpalamiania

Kapsułki wizir świetnie poradziły sobie z odplamianiem. Plamy zniknęły nawet w niskich temperaturach i podczas prania wstępnego. Kolor pozostał bez zmian. To lokalne cudo

Alina2125 | 3 lata temu

Vizir Platinum pods

Witam serdecznie chcę się podzielić moim zdaniem na temat kapsułek Vizir Platinum pods większa siła odplamiania, są świetne, szybko usuwają trudne do usunięcia plamy, kolory ubrań są żywe, nie wyblakłe, jestem bardzo zadowolona z tych kapsułek

Kasia em | 3 lata temu

Kapsułki Vizir Platinum PODS z większą siłą odplamiania

Kapsułki Vizir Platinum PODS z większą siłą odplamiania świetnie spełniają swoje zadanie.

W temperaturze 30°co prawda nie usunęły dokładnie zaschniętych plam, ale już w 40,poradziły sobie z tym zdecydowanie lepiej.

Uważam, że większość rzeczy można spokojnie prać w 30 °. A wiadomo, niższa temperatura wody, niższe rachunki za prąd 😉

angela88_88 | 3 lata temu

Siła małej kapsułki

Bardzo skuteczna kapsułka, która zapewnia praniu świeżość i biel, usuwa zaschnięte plamy a co ważne kapsułki są w pełni rozpuszczalne w niskich temperaturach co pozwala zaoszczędzić na prądzie i czasie prania

Bodzenka | 3 lata temu

Polecam

Kapsułki spełniły moje oczekiwania. Ubrania są czyste, pachnące. Ich siła odplamiania jest niesamowita. Opakowanie idealne ,łatwe w użyciu.

Ubrania są utrzymane w czystości i mają dużo blasku.

GosiaCh89 | 3 lata temu

Silnie działa na plamy w niskich temperaturach, delikatny dla ubrań

Ubrania są skutecznie uprane już w niskich temperaturach, płynna formuła nie pozostawia śladów na ubraniu ani w pralce. Wygodne opakowanie do tego w pełni ekologiczne.

Cukierek65 | 3 lata temu

Testowane kapsułki Vizir Platinum Podsr+ Większa siła odplamiania

Super kapsułki usunęły wszystkie plamy ze ściereczek kuchennych, a prałam w temperaturze 40 stopni zamiast w 90. Pranie super czyste, białe i pachnące. Jestem zadowolona.

zxcvjn | 3 lata temu

Recenzja Vizir Platinum pods +większą siła odplamiania

Kapsułki do prania Vizir platinum pods + większa siła odplamiania, miałam okazję przetestować te Kapsułki do prania, wniosek jest taki ; Kapsułki naprawdę dobrze radzą sobie jeśli chodzi o biale rzeczy i plamy o owych ubraniach , prałam ubraniach w 30 stopniach i wszystko naprawdę fajnie się odpralo, co było dla mnie lekkim zaskoczeniem, bo zazwyczaj piorę w 60 stopniach i czasem zdarza się ze jakieś plamy nie chce zejść,te Kapsułki sobie z tym poradziły, wadomo kartonowe opakowanie zawsze to fajna ,ekologiczna alternatywa dla plastikowych opakowań na Kapsułki, warto tu też wspomnieć o tym że Kapsułki nadają bardzo przyjemny zapach ubraniom, który jest przez długi czas wyczuwalny.

patrysiaa23 | 3 lata temu

Polubiłam ten produkt

Zacznę od tego że mam małe dziecko, które brudzi wieleeee ubran w ciągu dnia.

Niektóre plamy bywają ciężkie do doprania, z tymi kapsułami nie miałam takiego problemu.

Poradziły sobie z plamami :)

Robakaj | 3 lata temu

Dobry produkt

Kapsułki są świetne, dobrze się rozpuszczają nie pozostawiając po sobie plam na ubraniach, ładnie i długo pachną, dobrze oczyszczają i pozbawiają brzydkiego zapachu. Jestem w stanie zapłacić więcej nawet za samą świadomość dbania o środowisko i przyczynienia się do pozytywnej zmiany planety.

Alusia1985 | 3 lata temu

Vizir Platinum Pods® + Większa Siła Odplamiania

Vizir Platinum Pods® + Większa Siła Odplamiania to moje ulubione kapsułki, które dają mojemu praniu pięknego zapachu, dopierają nawet zaschnięte plamy i to w niskich temperaturach :) Polecam je każdemu :)

mxxxx | 3 lata temu

wieksza sila odplamiania

Tak jak mowi nazwa-odplamiaja skuteczniej nawet uporczywe plamy bez namaczania co dla mnie stanowi duze ulatwienie.Bardzo przyjemne w uzyciu przywracaja ubraniom idealna czystosc dbajc o nie w tym samym czasie.

Aga123456 | 3 lata temu

Testowanie kapsulek

Swietna sila odplamiania w niskiej temperaturze super ekologiczne pudełko. Kapsułki pięknie pachną. Pranie w takich produktach to super opcjia przy mężu który pracuje na budowie te kapsułki świetnie się sprawdzają. A plamy są codziennie.

angellisia | 3 lata temu

Świetne kapsułki

Czy miałaś doświadczenie z nierozpuszczonymi kapsułkami? Tutaj Ci się to nie przydarzy. Rozpuszczają się nawet w niskiej temperaturze oraz świetnie dopieraja.

Miki60 | 3 lata temu

Super biel

Kapsułki Vizir Platinum Pods + Większa siła odplamiania, pięknie rozpuszczają się w ciepłej jak również chłodnej wodzie.Doskonale piorą białe ubrania, usuwając nawet starsze plamy bez namaczania, sprawiając , że ubranie jest idealnie białe. Wyprane ubrania pięknie pachną , długo po upraniu. Są delikatne w dotyku.

Metka2 | 3 lata temu

Kapsułki do białego.

Od kiedy używam kapsułek Vizir Większa Siła Odplamiania już nie muszę wcześniej namaczać żadnych plam. Kaspulki doskonale sobie radzą z codziennymi niespodziankami na ubraniach w kolorze jasnym czy białym. Zapewniają mi świeżość i czystość jaką oczekiwałam nawet w niskiej temperaturze! Jestem zadowolona a rozwiązanie tekturowego opakowania zachęca jeszcze mocniej do sięgnięcia po nie kolejny raz. Myślę że zostaną ze mną na dłużej ;)

Kika24111 | 3 lata temu

Polecam wszystkim

Kapsułki sprawdziły się doskonale przy stercie brudnych ubrań mojego dziecka i 'roboczych' ubrań męża. Pierwszy plus -> ekologiczne opakowanie. Byłam wniebowzięta łatwością otwierania opakowania i jednocześnie jego trwałości. Później -> oszałamiający zapach. A na sam koniec oczywiście to co najważniejsze -> super skuteczność!!! Polecam wszystkim!

mk1103 | 3 lata temu

Świetne

Do tej pory głównie używałam proszku do prania. Ale jednak kapsułki to jest to przy czym zostanę. Jest to dużo wygodniejsze niż proszek do prania. Opakowanie jest łatwe w użyciu. Ubrania są pozbawione plam i pięknie pachną.

Elmro | 3 lata temu

kapsułki vizir

Po pierwsze tuż po rozpakowaniu paczki poczułam niesamowicie intensywny zapach kapsułek. Na początku miałam problem z otwarciem pudełka, ale już po chwili mogłam umieścić pierwszą kapsułkę w bębnie pralki. Na pierwszy rzut poszły swetry. Po otwarciu pralki poczułam miły, świeży zapach. Wysuszone pranie pachniało nie mniej intensywnie. jestem bardzo zadowolona:)

Kasia7004 | 3 lata temu

Vizir Platinum Pods® + Większa Siła Odplamiania

Mimo prania w niskiej temperaturze plamy po farbkach ,kolorowym lukrze zniknęły. Znakomicie poradziły sobie z tłustymi plamami na scierkach .Kapsułki rozpuszczają się bardzo dobrze ..Pranie pachnące, czyściutkie bez plam .Gorąco polecam .

Mille_Iness | 3 lata temu

Całkiem dobrze, polecam

Czy biel jest bardziej biała? Nie wiem, być może mam wysokie oczekiwania i aż tak tego nie widzę🙈 Eko opakowanie jest spoko, przynajmniej nie mam kolejnego plastiku z którym sam Bóg wiem co już robić. Kapsułki się rozpuszczają, ubrania dopierają nic tylko prać ☺

iwOnka92 | 3 lata temu

Vizir Platinum siła odplamiania

Kapsułki do prania Vizir Platinum PODS z dodatkową mocą usuwania plam, by zapewniać higieniczną czystość (w porównaniu z kapsułkami Vizir Allin1 PODS Color) do kolorowych ubrań. Zaprojektowane tak, aby zapewnić higieniczne pranie nawet najbardziej uciążliwych plam oraz zachowują żywe kolory. Kapsułka POD jest w 100% rozpuszczalna, a opakowanie kartonowe nadaje się do recyklingu

sylwias90 | 3 lata temu

Rewelacyjny produkt

Vizir Platinum Pods® + Większa Siła Odplamiania to produkt, który sprawdził się u mnie w 100%. Nadaje ubraniom świeży zapach, usuwając przy tym zabrudzenia i nieprzyjemny zapach potu. Polecam kapsułki 10/10.

kordusek79 | 3 lata temu

Rewelacyjne skuteczne kapsułki

Idealne testy dla mnie gdyż byłam w fazie szukania kapsułek delikatnych i skutecznych takich które doskonale poradzą sobie z brudem i plamami i nie uczula dziecka które jest czule na ostre detergenty toleruje tylko dziecięce płyny i jestem w szoku pranie czyste pachnące doprane plamy te ciezkie zeszły ,biale ubrania zrobily sie bielsze .A Kacper bez alergii uczulenie nie samowite efekty. Mega wygodne opakowanie .polecam całym sercem.

Aga0702 | 3 lata temu

Świetne kapsułki piorace

Kapsułki bardzo dobrze piorą nawet zaschnięte plamy w niskich temperaturach. Pranie jest czyste i pachnące. Posiadają biodegradowalne składniki, są przyjazne dla środowiska. Bardzo fajne kartonowe opakowanie które łatwo się otwiera i zamyka. To bardzo dobre kapsułki które pozostaną że mną na długo.

kendi | 3 lata temu

Posciel biala - po spaniu z psem

Cale zycie izywalam proszku wizir. Od niedawna uzywalam kapsulek innej firmy i mimo, ze byly droższe - plamy z trawy i błota po łapkach mojego psa nie schodziły. Te sa genialne. Pachnace czyste doprane pranie. Bede juz tylko ich używać. Na razie nie spotkałam lepszych ,nimo, ze przez ostatni rok testowałam spoto firm. Posciel biala pachnaca

Qradomowa86 | 3 lata temu

Śnieżna biel

Kapsulki otrzymałam w ramach testowania Klubu Polki rekomenują.

Ucieszyłam się bardzo gdy dowiedziałam się o tym że dostałam się do testowania kapsułek.

Mam małe dzieci a wypranie ich jasnych ubranek graniczyło z cudem .

Trudne zaschnięte plamy nie schodzą nawet po wcześniejszym namoczeniu ich w misce.

Kapsułki przeznaczone są do prania tkanin jasnych i białych.

Kapsułki zamknięte są w kartonowe opakowanie wykonane z dobrej jakości materiałów nadających się do recyklingu.

Opakowanie posiada zabezpieczający system zamykania przez co dziecko nie jest w stanie samo otworzyć pojemniczka.

Opakowanie w kolorystyce pomarańczy o grantu pomieszanego z błękitem.

Na środku opakowania znajduje się kółko przypominające bęben pralki wewnątrz którego znajduje się żółto pomarańczowo granatowy napis firmowy marki Vizir.

Na opakowaniu znajdziemy również zdjęcie kapsułki identycznej jak znajduje się w środku w opakowaniu.

Napisy na opakowaniu w białym szarym ,granatowym i pomarańczowym.

Na pozostałych boczkach znajdziemy instrukcjie użytkowania jak i również szczegółowy opis jak i opis otwierania.

Napisy w języku polskim.

Wewnątrz opakowania kartonowego znajduje się 25 kapsułek.

Kapsułki składają się z przeźroczystej błony wypełnionej jak poduszeczka trzema płynami w kolorach pomarańczowym, bialym i niebieskim.

Kapsułki pachną jak typowy proszek do pralnia tej marki .

Kapsułki wkładam do pustego bębna następnie wypełniam pralkę praniem.

W zależności od zabrudzenia ubrań czyli jeśli są mniej brudne wrzucam 1 kapsułkę jeśli pranie jest zabrudzone a plamy są zaschnięte i rozległe wrzucam 2 kapsułki.

Następnie nastawiam pranie .

Ubrania dziecięce jak i swoje piorę zazwyczaj w temperaturze 40 ‘bo taka temperaturą nie niszczy ubrań.

Po zakończeniu prania wyciągam je do suszenia i w pralce nie ma pozostałości po kapsułce zatem rozpuszczają się one nawet w niskiej temp.

Pranie po wysuszeniu jest czyściutkie i śnieżnobiałe.

Po plamach nie ma najmniejszego śladu.

Ubrania są czyste jak nigdy do tad .

Kapsułki są naprawdę świetne polecam i na pewno będę je kupować .

angelaes | 3 lata temu

Super kapsułki

Moje ubrania chyba nigdy nie były tak fenomenalnie czyste. Kapsułki poradziły sobie nawet z uporczywymi plamami i to w niskiej temperaturze. Jest to dla mnie szczególnie ważne, gdyż staram się dbać jak tylko umiem o ekologię.

Kamila 2424 | 3 lata temu

Vizir

Polecam spełniają moje oczekiwania nie muszę już moczyć ubrań aby odplamić ubrania. Wystarczy wrzucić kapsułkę do pralki i włączyć pranie.