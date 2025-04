Ciesz się świeżością prania jak suszonego na powietrzu niezależnie od pogody. Nowy płyn do płukania tkanin Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom, dzięki swojej wyjątkowej technologii, sprawia, że ubrania pachną tak, jakbyś właśnie zdjęła je z ogrodowej suszarki - nawet, kiedy suszysz je w mieszkaniu. Płyn do płukania tkanin Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom to zapach świeżości uzupełniony nutą róży, kwiatu jabłoni oraz melona.

98% RECENZENTEK POTWIERDZA, ŻE PŁYN DO PŁUKANIA TKANIN LENOR FRESH AIR EFFECT PINK BLOSSOM SPRAWIA, ŻE TKANINY PACHNĄ TAK, JAKBY BYŁY SUSZONE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Wyniki testu płynu do płukania tkanin Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom

Uwielbiam kiedy moje pranie pięknie pachnie. Z dzieciństwa pamiętam cudowny zapach świeżego prania, które suszyło się na wietrze. Nowy Lenor przeniósł mnie do tamtych czasów przywracając wspomnienia (…). – Marcepanowa

Od teraz to, gdzie suszysz pranie, nie ma już większego znaczenia. Z płynem do płukania Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom zawsze będzie ono pachniało tak, jakby suszyło się na wietrze, a ty będziesz mogła cieszyć się niezwykłą świeżością. Jak nasze Recenzentki oceniają płyn do płukania Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom? Poznaj ich opinie!

Linia płynów do płukania tkanin Lenor Fresh Air Effect zapewnia praniu długotrwałą świeżość

Zdarzyło ci się włożyć wyprane ubrania do szafy i za parę dni wyciągnąć je nieświeże? Z płynem do płukania tkanin Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom nie musisz się tego obawiać. 99% Recenzentek potwierdza, że produkt zapewnia praniu długotrwałą świeżość.

(…) Zapach utrzymuje się na długo - uwalnia się po wysuszeniu tkanin, podczas ich przechowywania w szafie, a nawet podczas ich noszenia. – Kolombo

Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom jest bardziej wydajny niż inne płyny do płukania tkanin

Potwierdza to 98% Recenzentek. Jedno opakowanie płynu Lenor Fresh Air Effect starcza na dłużej, dzięki czemu nie trzeba pamiętać o częstym uzupełnianiu zapasów. Wygodnie zaprojektowana butelka również ułatwia stosowanie płynu i jest łatwa w przechowywaniu.

(…) Butelka jest wygodna w użyciu, a dzięki skoncentrowanej formule nie zabiera dużo miejsca w łazience i wystarcza na dłużej. Polecam. - Milenka1331

Płyn do płukania tkanin Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom jest wygodny w użyciu – opinie Recenzentek

9 na 10 kobiet biorących udział w teście doceniło płyn do płukania tkanin z linii Lenor Fresh Air Effect za wygodę użytkowania. Wystarczy tylko dolać odmierzoną ilość płynu do pralki, by cieszyć się niezwykłą świeżością wypranych ubrań.

Podoba mi się pomysł z dozownikiem, w końcu wiem ile płynu użyć na pranie!– helgenn

Płyn do płukania tkanin z linii Lenor Fresh Air Effect ma butelkę pochodzącą z tworzywa z recyklingu - opinie

9 na 10 Recenzentek zadeklarowało, że ważne jest dla nich, by opakowanie płynu pochodziło z recyklingu i nadawało się do powtórnego przetworzenia. Lenor spełnił ich oczekiwania.

(...) Cenię go za butelkę do recyklingu. - sylwias90

Nasze Recenzentki testowały równocześnie trzy wersje zapachowe płynów do płukania tkanin z linii Lenor Fresh Air Effect: Pink Blossom, Fresh Wind oraz Summer Breeze, które zebrały świetne opinie. Wszystkie Recenzentki uznały, że produkty spełniły ich oczekiwania oraz zamierzając sięgnąć po nie ponownie. Również 10 na 10 Testerek poleci płyny do płukania tkanin Lenor znajomym i rodzinie.

(…) Ubrania, oprócz tego, że są pachnące, są również miękkie. Płyn nie powoduje podrażnień. Na pewno kupię niejedną butelkę. – Spasia23

Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 94 osób w okresie czerwiec-lipiec 2021 r.

zbroszczykolga@gmail.com | 4 lata temu

Lenor Fresh Air Effect - powinien znaleźć się w każdym domu

Serdecznie polecam ten płyn, każdy z wariantów ma świetny zapach. Są wydajne, mają cudowną nakrętkę ( miarkę) dzięki której płyn po zakręceniu nie cieknie po butelce. Pranie po tym płynie jest uroczo miękkie i ma śliczny zapach.

karmelek5 | 4 lata temu

Świeży, kwiatowy zapach jakby z kwiecistego ogrodu.

Płyny do płukania Lenor podbiły moje i mojej rodziny serca. Absolutnie się w nich zakochałam. Wariant Pink Blossom ma śliczne opakowanie, jest mega skoncentrowany, wystarcza na długo, aż zdziwiła mnie ilość prań którą można zrobić. Dozownik jest super. Piorę prawie codziennie, więc wydajność i wygoda ma dla mnie ogromne znaczenie. Wersja Pink ma wspaniały, kwiatowy zapach, który długo utrzymuje się na ubraniach. Rzeczywiście pachną jakby schły na wietrze. Ubrania są miękkie, aż przyjemnie się je nosi.

Polecam

Joanna198500 | 4 lata temu

Mój ulubieniec

Wariant Pink Blossom to zdecydowanie mój ulubiony zapach.Przypomina mi lato na wsi i kolorowe kwiatowe łąki.Jestem pod wrażeniem tego, iż ubrania po tygodniu pachną tak samo jak pierwszego dnia.Wygodna zakrętka pozwala na dokładne odmierzenie płynu.Jest bardzo wydajny, gdyż już pół nakrętki wystarcza aby cieszyć się wspaniałym zapachem na ubraniach.Po przetestowaniu nie zamienię na żaden inny.

frelcia82 | 4 lata temu

Cudny zapach, który utrzymuje się długi czas.

Polecam produkt z całego serca ! Zapach przyjemny i delikatny, który utrzymuje się dość długo (można swobodnie potęgować zapach wlewając mniej lub więcej płynu- ja stosowałam się do miarek z obrazka na opakowaniu). Ubrania po użyciu płynu są miękkie i przyjemne w dotyku . Butelka jest z recyklingu wiec dodatkowo na plus. Płyn to koncentrat więc jest bardzo wydajny. Na naszych ciałach nie występowały żadne alergie czy wysypki

suprunvalerya | 4 lata temu

Poczuj wiosnę

Pink blossom ma delikatny zapach wiosennych kwiatów. Zapach nie jest natretny, subtelny. Trzyma się przez kilka dni na ubraniach. Myślę że raz na jakiś czas chętnie będę go używać

Tayen | 4 lata temu

Zapach świeżych kwatów

Pink Blossom jest najmocniejszym zapachem pośród testowanych płynów, niewątpliwie kwiatowy. Mniej lekki świeżością niż pozostałe jednak nie jest drażniący. Osoby lubiące woń kwiatów będą zachwycone.

FruttiDiBosco | 4 lata temu

Zapach kwitnącego ogrodu

To moja ulubiona wersja zapachowa. Zapach kojarzy mi się z kwitnącym letnim ogrodem. Płyn jest wydajny, dzięki konsystencji dość gęstego płynu i praktycznej nakrętce z miarką dozuje się go bardzo wygodnie. Ubrania są miękkie, nie elektryzują się, długo utrzymują delikatny świeży zapach.

zielonapoziomka4 | 4 lata temu

Piękny zapach i świeżość ubran

Bardzo odpowiada mi ten płyn, jestem nim bardzo miel zaskoczona. Płyn jest bardzo skoncentrowany, starcza na bardzo długo i wystarcza Odrobina żeby dać ubraniom piękny, świeży zapach. Ma wygodna, niewielka butelkę z poręcznym lejkiem. Duży plus to butelka, która pochodzi z recyklingu i w pełni nadaje się do ponownego recyklingu. Polecam wszystkim ten płyn. Sama na pewno ponownie po niego sięgnę.

velvet900 | 4 lata temu

Różowa świeżość

Przyznam, że do tej pory używałam zwykłych płynów i patrząc na tą nową innowację nie spodziewałam się aż takiego mocnego efektu! Długotrwała świeżość i ten zapach przywołujący letni kwiatowy ogród!

MonikaFal | 4 lata temu

Pranie jest jakby otulone ferią kwiatowych zapachów

Płyn Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom jest idealny dla wielbicielki kwiatowych i zdecydowanych zapachów. Pranie po wysuszeniu pachnie świeżo i mocno kwiatowo. Płyn daje efekt super świeżości i czystości. Moim zdaniem najmocniejszy z trzech testowanych płynów.

damazprowincji | 4 lata temu

Fantastyczny

Dzięki niemu na tkaninie utrzymuje się bardzo ładny zapach. Uczucie świeżości które cię otula jest niesamowite. Bardzo wydajny. Łatwy w użytkowaniu, dobrze zaprojektowana butelka. I ten zapach. Czego chcieć więcej :)

madzix205 | 4 lata temu

Mój ulubiony zapach

Jest to mój ulubiony wariant z linii Lenor Fresh Air Effect. Zapach jest słodkawy i piękny. Pranie suszę w mieszkaniu, więc zapach ubrań jest dla mnie bardzo ważny. Butelka jest poręczna. Płyń jest bardzo wydajny.

Elapolo | 4 lata temu

Najpiękniej pachnie

Ten wariant zapachowy przypadł mi do gustu najbardziej. Pranie jest świeże i pachnie bardzo długo, dodatkowo zapach unosi się po całym mieszkaniu równie długo jak na ubraniach. Super.

majorka06 | 4 lata temu

My number 1

Moj number 1. "Odkad zaczelam go uzywac nie wyobrazam sobie zmienic plynu na zaden inny intensywny dlugotrwaly zapach prania suszonego na wietrze pieknie wypelnia moje mieszkanie. Do tego otwor z lejkiem sprawia ze wreszcie nie rozlewam plynu na boki. Piekny kwiatowy slodki zapach. Zapach slodko kwatowy jest on moim faworytem. Napewno zagosci na stale w moim domu

ptyss | 4 lata temu

Jak na łące pełnej kwiatów

Na pierwsze pranie testowanych płynów do płukania użyłam Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom. Już jak wieszałam pranie poczułam się jak na łące pełnej kwiatów:) Rodzinka miała za zadanie zgadnąć czym tak pachnie. Córka od razu stwierdziła, że mam nowe kwiaty w wazonie i poszła do pokoju sprawdzić jakie;) Było miłe zaskoczenie, bo to ubrania tak pięknie pachniały!

krysiao | 4 lata temu

Mój wyjątkowy

Bardzo głęboki niepowtarzalny zapach, który mocno kojarzy się ze świeżością i bardzo długo się utrzymuje pranie miękkie, przyjemne, nie elektryzuje się. Koncentrat bardzo wydajny estetyczna butelka i przyjemna nakrętka. Grafika opakowania bardzo przemawia do klienta, dobrana kolorystyka i czcionka, wszystko przyjemne dla oka i w użytkowaniu.

flowerek16 | 4 lata temu

Mój faworyt

Pokochałam ten zapach już od pierwszego użycia. Całe mieszkanie pachnie świeżym praniem tuż po wyjęciu go z pralki. Ubrania długo po wysuszeniu jeszcze pachną Lenorem. Ten zapach przynosi mi na myśl wspomnienia z dzieciństwa i zapach łąki z polnymi kwiatami. Dodatkowo piorąc w nim ubrania mojego rocznego synka nie zdarzyły się u nas żadne uczulenia ani inne tego typu rzeczy. Przyjazna dla oka również jest szata graficzna i kolory na butelce. Odpowiednia pojemność płynu oraz jego wydajność zdecydowanie na plus.

awaked_moments | 4 lata temu

Różowe szaleństwo zamknięte w butelce

Piękna butelka odzwierciedla piękny zapach płynu. Tak jak inne płyny, cechuje go piękny i długotrwały zapach oraz wysoka jakość. Wystarczy odrobina by przenieść się w krainę nieziemskich zapachów.

Edytatestuje2020 | 4 lata temu

Cudowny kwiatowy zapach

Płyn do płukania tkanin Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom jest wyjatkowo wydajnym, delikatnym dla tkanin płynem o cudownym kwiatowym zapachu. Dzięki niemu ubrania przez dłuższy czas pachną świeżością, są miękkie i przyjemne w dotyku.

ShadowQueen | 4 lata temu

Kwiaty lata na moich sukienkach

Czy znacie to uczucie, kiedy idziecie w lecie przez łąkę w słoneczny dzień i dookoła czuć zapach kwiatów a wiatr rozwiewa wam włosy? Takie właśnie wspomnienia przywołują we mnie ubrania wyprane w nowej serii od Lenor Fresh Air Effect o zapachu Pink Blossom. Pranie wysuszone w mieszkaniu również może pachnąć świeżością.

Jest to koncentrat, więc starczy naprawdę na długo. Plus za użycie do produkcji materiałów recyklingu. Opakowanie ma łatwy w użyciu oraz precyzyjny dozownik. Zdecydowanie polecam!

Viki28 | 4 lata temu

Piękny zapach

Płyn ma piękny zapach, który długo utrzymuje się na tkaninach. Jest bardzo wydajny i zamknięty jest w poręcznej butelce. Po jego użyciu pranie pachnie jakby było suszone na świeżym powietrzu.

Stokrotka_stokrotka | 4 lata temu

Świeżość o poranku w 100%

Wszystkie przetestowane płyny spełni moje oczekiwania. Warte są swojej ceny. Produkt wydajny. Formuła płynu skoncentrowana przez co zapach unosi się przez cały dzień.

justyska_88 | 4 lata temu

Świeży i piękny zapach

Piękny i świeży zapach, który utrzymuje się bardzo długo, nie niszczy ubrań, nie zostawia zacieków itp. Płyn jest skoncentrowany, używa go się mniej niż innych płynów. W całym mieszkaniu po praniu naprawdę pachnie jakby świeżym letnim powietrzem. Ubrania po wyjęciu z, szafy długo jeszcze pachną, to samo z pościelą czy ręcznikami. Opakowanie estetyczne, poręczne i wygodne w użyciu, nie zajmuje dużo miejsca w szafce. Polecam

mama_i_tymon | 4 lata temu

Pachnącą świeżość.

Płyny do płukania Lenor Fresh Air Effect dają efekt świeżego, cudownie pachnącego prania, zapach utrzymuję się naprawę bardzo długo, co jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Opakowanie jest bardzo wygodne i poręczne, które posiada świetną miarkę, dzięki której płyn jest bardzo wydajny.

Olkapatolka | 4 lata temu

Intensywny zapach

Mieszkam w bloku i niestety muszę suszyć pranie w pokoju na suszarce. Do tej pory miałam problem z zapachem ubrań po praniu, szybko traciły świeżość. Po użyciu Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom, moje ubrania pachniały bardzo długo i intensywnie. Dodatkowym atutem tego płynu jest opakowanie. Posiada bardzo wygodny "dzióbek" do dozowania produktu.

MartaLT | 4 lata temu

Cudny zapach prania

Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom To płyn, który zdecydowanie nadaje praniu cudny, świeży zapach, unoszący się po całym mieszkaniu. Daje poczucie przebywania w ogrodzie. Jestem zachwycona .

patii914 | 4 lata temu

Przepiękny zapach

Płyn do płukania tkanin Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom charakteryzuje się bardzo przyjemnym zapachem, w którym świeże aromaty kwiatu jabłoni oraz słodkiego melona łączą się z nutą bursztynu.

Butelkę wykonano praktycznie w całości z tworzyw sztucznych pochodzących w 100% z recyklingu i ponownie nadających się do recyklingu (poza etykietą). Płyn do płukania tkanin Lenor Fresh Air Effect ma za zadanie odtworzyć efekt świeżości otwartych przestrzeni. Pranie rozwieszone w domu przypomina wreszcie swoim zapachem ubrania suszone na zewnątrz.

nelika | 4 lata temu

różowe orzeźwienie

wystarczy zaledwie niewielka ilość a pranie pachnie ładnie jak nigdy dotąd:) płyn jest bardzo wydajny, a zapach nie jest duszący tylko bardzo słodki. Pranie suszone w środku zachowuje swoją świeżość i pachnie jeszcze długo w szafie i na sobie.

Emi28 | 4 lata temu

Cudny kwiatowy zapach

Płyn do płukania o tym zapachu jest cudownie kwiatowy, świeży nie duszący... Zapach jest bardzo intensywny co bardzo mi się podoba po wysuszeniu pranie pachnie jeszcze przez długi czas.

manganese | 4 lata temu

super

Bardyzo wydajny płyn. Już po kilku praniach zorientowałam się, że wystarczy go naprawdę niewiele, aby pranie na długo pozostało pachnące i czyste. Coś co wyróżnia ten wariant zapachowy to to, że nawet pranie już wyprasowane, które wisi w szafie i czeka na założenie, nawet po kilku dniach pachnie jakby dopiero co wyjęte z pralki.

Zapach jest słodki ale bardzo delikatny, nieprzesadzony. Delikatnie wyczuwalne jabłko i lekko kwiatowa woń. Całość tworzy świeży, ale jednocześnie elegancki zapach.

Super, że butelki są w 100% z recyklingu bo o to właśnie chodzi - robić coś dla siebie i dla planety.

anaka12 | 4 lata temu

Świetny zapach!

Niewielka ilość płynu wystarczy na dość spore pranie. Zapach utrzymuje się bardzo długo. Pranie pachnie tak, jakby rzeczywiście było suszone na zewnątrz. Dla mnie to rewelacja, bo nie mam ani balkonu ani tarasu.

Oczywiście pranie jest mięciutkie.

-aluska_28 | 4 lata temu

Świeżość kwiatu jabłoni i melona

Świeże pranie to dla mnie priorytet. Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom jest skoncentrowanym płynem do płukania tkanin, który jest mega wydajny - wystarcza aż na 60 prań. Jednocześnie zapach jest fantastyczny i długo utrzymuje się na ubraniach. Wyraźnie czuć świeże powietrze, mimo że ubrania nie zawsze mogą się suszyć na zewnątrz. Zapach kwiatu jabłoni, melona i bursztynu naprawdę przypadł mi do gustu. Co ważne, butelka ma bardzo wygodny dozownik, z którego dobrze leje się płyn bez obaw o rozlanie. Została też wykonana z tworzywa sztucznego, które pochodzi z recyklingu.

angela.marcol@interia.pl | 4 lata temu

Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom

Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom

Doskonale pachnie, a świeżość pozostaje na dłużej. Pranie pachnie tak, jakby było suszone na świeżym powietrzu. Jest super wydajny i wygodny w użyciu.

aknel77 | 4 lata temu

Piękny i delikatny zapach

Płyn ma przyjemny i delikatny zapach. Nadaje praniu świeżości i delikatności. Ubrania po wypraniu w tym płynie pachną długi czas. Przyjemnie się je nosi bo oprócz pięknego zapachu są też miękkie mi miłe w dotyku.

monika.rusek | 4 lata temu

Mój ulubieniec!!!

Ten płyn skradł moje serce! Jest idealny! Pieknie pachnie a po praniu ciuchy są idealnie odświeżone. Zapach po praniu unosi się bardzo długo. Ciuchy ślicznie pachną, apach mnie zachwyca. Płyn jest wydajny, dobrze skoncentrowany. Uwielbiam go!

a-ska500 | 4 lata temu

Kwiatowa świeżość

Płyn do płukania Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom jest zamknięty w poręcznej buteleczce. Dzięki jego koncentracji wystarczy niewielka ilość, by uzyskać oczekiwany efekt świeżości, co za tym idzie - starcza na długo, a butelka nie zajmuje zbyt wiele miejsca. Zakrętka do odmierzania jest wygodna, z czytelną podziałką. Zapach jest dość intensywny, ale świeży, kwiatowy i najważniejsze - długo utrzymuje się na praniu.

Pauullar | 4 lata temu

Pięknie pachnie

Zapach utrzymuje się na ubraniach długo. Mieszkanie pachnie całe po zrobieniu prania 😉 Ubrania pięknie pachną, bardzo świeżo, co kojarzy mi się z latem. Polecam wszystkim te płyny! 😉

EniaEnia | 4 lata temu

Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom - jeśli ktoś mówi, ze nie może mieć wszystkiego, to w tym przypadku się myli!

Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom to ideał wśród płynów do płukania! Dlatego opiszę ich fantastyczność ogółem, a nie każdy oddzielnie :) Dlaczego? Otóż po 1 - zapachy są naprawdę przyjemne, nie duszące, długo utrzymują się na ubraniach. czuć w nich świeżość i pachną naprawdę jakby były suszone na zewnątrz. Po drugie faktycznie chyba w porównaniu do innych płynów zauważyłam, ze wystarczy go wlać mniej niż inne, aby zapach utrzymywał się podobnie długo. No i ten recykling! Brawo!

Samą perełkę zostawiam na koniec! Kiedy wyprałam pościel, ubrałam i po kilku godzinach weszłam do sypialni - cała rozpościerała się pięknym zapachem! Głownie ja robię w domu pranie, kiedy mąż wszedł do sypialni nie wiedząc, że akurat danego dnia zmieniłam pościel - od razu padło pytanie "a co tu tak ładnie pachnie? Kupiłaś odświeżacz do kontaktu?" :) Oczywiście żadnego odświeżacza nie było - był za to zapach Lenora :)

ewka9127 | 4 lata temu

Super świeżość

W końcu moje ubrania pachną tak jak bym tego chciała. Dzięki temu płynowi mogę cieszyć się świeżym praniem przez bardzo długi okres. Jest to świeży zapach kwiatu jabłoni połączonego z melonem. Płyn jest bardzo wydajny i wystarczy nie wielka ilość aby cieszyć się pięknym zapachem. Jego formuła dodatkowo chroni ubrania przed płowieniem kolorów. Zamknięty jest w plastikowej butelce pochodzącej z recyklingu. Opakowanie jest bardzo poręczne i wygodne w użyciu.

karolinamaria | 4 lata temu

Nowy wymiar świeżości

Formuła jakiej jeszcze nie było! Bardzo skoncentrowany płyn, przez co niezwykle wydajny a jeszcze wspiera ekologie poprzez recykling opakowania. Niezwykle przyjemny zapach, słodki, unikalny a jednocześnie szlachetny. Pozwala się wyróżnić w tłumie.

Sann | 4 lata temu

Słodki powiew

Wersja różowa Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom. Przyjemnie słodko kwiatowy zapach utrzymujący się długo na ubraniach. Z pewnością znajdzie swoich miłośników.

carlise1983 | 4 lata temu

Piękny, kwiatowo - słodki zapach

Płyn do płukania Lenor przede wszystkim odznacza się przyjemnym, słodkim zapachem. Płyny z tej serii są bardzo wydajne i już niewielka ilość zapewnia, że pranie będzie pięknie pachniało przez długi czas. Płyn jest wygodny do stosowania, a butelka poręczna i zawsze jest na nią miejsce w łazience.

madif26 | 4 lata temu

Super produkt

Płyn do płukania wygodnie się otwiera, czytelne napisy. Spełnił ten produkt musi je oczekiwania, ponieważ pięknie pachnie moje ubrania są pachnące w szafie przez długi czas polecam gorąco.

Spasia23 | 4 lata temu

Moje pranie pachnie w końcu wiatrem!

Idealny płyn do prania tkanin. Mała ilość uzyta do prania daje efekt. Pranie pomimo suszenia w domu, niestety nie posiadam balkonu, pachnie wiatrem, słońcem i prawdziwym latem. Ubrania oprócz tego że są pachnące są miekkie. Nie powduje podrażnień. Napewno kupię nie jedną butelkę.

Hey_lovely | 4 lata temu

Idealny

Płyn ten ma piękny, kwiatowy zapach. Długo utrzymuje się na ubraniach po praniu. Płyn jest bardzo wydajny, wystarczy dosłownie odrobina na całą pralkę ubrań.

nocopan | 4 lata temu

Bajkowy zapach

Bardzo wydajny płyn do płukania, zamknięty w pięknej poręcznej butelce nadającej się do recyklingu. Zapach obłędny i co ważne utrzymuje się długo. Uwielbiam !

Renia2801 | 4 lata temu

Super

Płyn Lenor Pink Blossom był pierwszy po który sięgnęłam gdy otworzyłam otrzymaną paczkę i pierwszy którego użyłam do płukania, jestem miłośniczka różu i takich zapachów. Urzekł mnie zapach kwiatów takich jak w ogrodzie. Polecam wszystkim.

mal_uch | 4 lata temu

Najlepszy płyn jaki do tej pory używałam!

Ten płyn do płukania jest genialny! Zapach jest po prostu obłędny, a pranie pachnie w całym mieszkaniu! Zapach prania bardzo długo się utrzymuje, aż miło zakładać świeżo wyprane ubranie! Zapach jest lekko słodki a ja takie bardzo lubię. Płyn jest bardzo wydajny, używając go za pierwszym razem nie sądziłam że jego zapach będzie aż tak intensywny i zdecydowanie wlałam go za dużo, ale dzięki temu zapałałam do niego wielką miłością! Z chęcią będę do niego wracała.

atanazja20 | 4 lata temu

Piękny zapach

Posiada bardzo kobiece i przyciągające uwagę opakowanie. Płyn ma słodki zapach który jest przyjemny dla "nosa" . Płyn jest bardzo wydajny Płyn wygładza włókna tkanin sprawiając, że są one przyjemne w dotyku i łagodne dla skóry. Ubrania są niesamowicie świeże jakby były suszone na słońcu . Ubrania pięknie pachną przez wiele tygodni . Cena jest adekwatna do jakości z pewnością kupię nie jedną butelkę . Jestem zadowolona z efektów .

Ezire | 4 lata temu

Uwodzicielski

To moja ulubiona wersja zapachowa. Piękny subtelny i kobiecy zapach. Wystarczy niewielka ilość i ubrania pachną tak jak lubię - intensywnie! Nie wiem naprawdę jak zostało to osiągnięte ale ubrania pachną jakby były suszone na świeżym powietrzu! Będę wracać!

Barbarekdee | 4 lata temu

Moc różanych kwiatów

Zapach różowych kwiatów. Jest tam róża, piwonia, azalia, czar ogrodu zamknięty w butelce. Ubrania są tak magicznie słodkie, skąpane w różanych płatkach. Dla mnie nuta romantyczności i słodyczy.

Kokainkaxx | 4 lata temu

Lenor Fresh Air Effect - Pink Blossom

Lenor Fresh Air Effect - Pink Blossom wywołał na mnie ogromne wrażenie. Zapach różowych kwiatów to jest to, a eko opakowanie sprawia, że mam jeszcze większą ochotę po niego sięgnąć.

krausiaczek | 4 lata temu

Płyn do płukania

Płyny do płukania są genialne. Jednakże może i od pierwszego powąchania nie ujął mnie, ale po wypraniu ubrania pięknie pachną. Butelka ma bardzo dobry kształt, nie jest wielka, wiec łatwo się z niej korzysta.

goskaws | 4 lata temu

Słodki zapaszek

Marka Lenor jakoś i rozsądną cena. Super wydajny produkt. Idealna konsystencja starcza na wiele prań. A zapach obłędny. Fajne poręczne opakowanie super wyprofilowane do wygodnego trzymania. I super że produkt z tworzywa przyjaznego dla środowiska.

rycerzyk6 | 4 lata temu

wiosna w moim domu

Lenor Pink to świeżość prania bez końca. Moje pranie jest miękkie i pachnące. Podoba mi się ze jest dozownik ,dzięki czemu koncentrat jest wydajniejszy, gdyż wystarczy niewielka ilość ,aby zapach było czuć w całym domu.

Kolory zachowują swoją moc. Płyn nie podrażnia skóry i jest bezpieczny .Pojemnik eko całkowicie podbił moje serce. Natura górą.

karola1165 | 4 lata temu

Mój różowy

Pink w mojej opinii, zapach ma cudny. Fakt rzeczy po praniu są miękkie, sprężyste. Lecz zapach nie jest tak trwały jak w pozostałych dwóch wariantach. Aby uzyskać zamierzony efekt intensywności zapachu musiałam płynu stosować znacznie więcej. Coś ok całej nakrętki. Nie wiem, może spowodowane jest to twardością wody.

Lecz ręczniki mam wrażenie , że zwiększyły swoją chłonność.

cookinglove | 4 lata temu

Połączenie kwiatu jabłoni, słodkiego melona i bursztynu

Cudowny zapach. Jednocześnie Świeży i słodki. Wyczuwalny jest kwiat jabłoni, melon oraz ciepłe nuty bursztynu. Pranie faktycznie pachnie jakby suszone było na świeżym powietrzu a zapach utrzymuje się bardzo długo. Tkaniny są miękkie, a kolor intensywny. Poręczne opakowanie i skoncentrowana formuła zachęciły mnie do tego by sięgnąć ponownie po ten płyn.

nartalia | 4 lata temu

Polecam

Jest świetny. Pozostawia tkaniny miękkie i pachnące. Zapach jest dość intensywny, słodki i bardzo kwiatowy. Na plus jest poręczne i ekologiczne opakowanie.

MamaAntosia | 4 lata temu

Otulona kwiatami!

Najbardziej do gustu przypadł mi wariant Blossom! Przepiękna różowa butelka, i ten słodki zapach! Otwieram pralkę i uderza mnie rześki zapach kwiatów, a rozwieszanie to sama przyjemność! Mąż wraca z pracy, i pyta co tak ładnie pachnie już na wejściu? Gdzie pranie wisi dopiero w salonie... Jest moc!

andzia898 | 4 lata temu

Rewelacja

Bardzo przyjemny zapach, uwielbiam gdy moje pranie pachnie delikatnie i świeżo, cała seria jest ślicznie pachnąca, kocham go za delikatność zapachu

kasiula714@wp.pl | 4 lata temu

Lenorkowe pachnidełka

Pranie jest dla mnie najprzyjemniejszą czynnością wykonywaną w codziennych obowiązkach. Pachnące i świeże ubrania, nie tylko dają poczucie czystości i zadbania, ale również wprawia w dobry nastrój. Nowe płyny do płukania z linii Lenor Fresh Air Effect to Blossom rewelacyjny produkt, który sprawia, że nasze ubrania są nie tylko, świeże i pachnące, ale również miękkie i przyjemne w dotyku. Jestem zachwycona.

Blondiewoman | 4 lata temu

Piękny zapach

Płyn ma bardzo świeży, kwiatowy zapach. Jest zamknięty w poręcznej butelce z precyzyjnym dozownikiem dzięki czemu produkt nie ulega przypadkowemu rozlewaniu. Posiada bardzo skoncentrowaną formułę dlatego też zapach długo i intensywnie utrzymuję się na ubraniach.

kochana2014 | 4 lata temu

Obłędny zapach.

Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom Płyn do płukania tkanin to mój ulubiony wariant. Ma obłędny zapach. Jest świetny ! Świeży zapach długo się utrzymuje na tkaninach . Ubrania po nim są bardzo miękkie. Zdecydowanie chroni tkaniny przed płowieniem kolorów oraz mechaceniem i rozciąganiem się w praniu. Płyn jest bardzo wydajny. Polecam

roccco20 | 4 lata temu

Różowa moc

Kocham kiedy pranie pachnie świeżością, wiatrem. Nie zawsze Jednak mamy okazję aby suszyć je na zewnątrz. Wtedy sięgam po nowość Lenor Air Effect Fresh. Cudowny płyn, który podbił moje serce. Zamknięty w podręcznej butelce ze specjalna zakrętką ktora służy jako miarka. Zapach PINK Blossom ma przyjemny zapach, w którym świeży aromat kwiatu jabłoni i słodkiego melona łączy się z ciepłymi nutami bursztynu.Butelka została wykonana z tworzyw sztucznych pochodzących w 100% z recyklingu co jest bardzo ważne dla środowiska. Wystarczy nie wielka ilość płynu a ubrania pachną aż czuć w całym mieszkaniu. Mimo że były suszone w środku, można poczuć powiew świeżości za co największe brawa dla Lenor.

aga2113 | 4 lata temu

Piękny zapach

Płyn do płukania spełnił moje oczekiwania. Pięknie pachnie, sprawia, że ubrania długo pachną i są miękkie w dotyku. Płyn do prania jest bardzo uniwersalny i sprawdzi się do każdego rodzaju ubrań. Polecam wszystkim przetestować.

Ewelina1516 | 4 lata temu

Ulubiony zapach

Mój ulubiony wariant to Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom ponieważ pięknie, kwiatowo i subtelnie pachnie. Zapach na ubraniach utrzymuje się klika dni. Ubrania są świeże i przyjemnie w dotyku oraz pięknie pachnące.

silu1996 | 4 lata temu

Różowa moc

Zdecydowanie na moich ubraniach czuć różnicę, jeśli chodzi o zapach! Ponadto moje ubrania po praniu są w dobrej kondycji. Płyn jest naprawdę wydajny, pomimo że jest w mniejszej butelce. Płyn ma tę moc, pachnieć może całą noc!

kasiabisss | 4 lata temu

Lenor Fresh Się Effect Pink Blossom POLECAM.

Lenor Fresh Się Effect Pink Blossom.

Jest idealnym płynem do płukania na którego czekałam bardzo długo. W końcu pierwszy sprostał moim oczekiwanią. Przepiękny i intensywny kwiatowy zapach, który utrzymuje się bardzo długo na ubraniach. Rodzina oraz znajomi cały czas powtarzają, że pięknie pachnę.

patuska1811 | 4 lata temu

Różowy zawrót głowy

Piękny zapach, moje ubrania pachną świeżością. Mega wydajny! Polecam każdemu kto lubi aby jego ubrania pachniały bardzo długo płynem do płukania.

*Myszka0908 | 4 lata temu

kwiatowe cudeńko

Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom ma piękny delikatny świeży zapach.Zapach długo się utrzymuje a pranie mięciutkie .Ubrania pachną przecudnie, świeżo i co najważniejsze ten zapach nie mija.

siunka86 | 4 lata temu

Mój ulubieniec

Ten wariant najbardziej przypadł mi do gustu. Ma piękny, intensywny zapach z nutą różaną, który długo utrzymuje się na ubraniach. Ubrania po praniu są świeże i ładnie pachną. Wystarczy niewielka ilość płynu dla uzyskania takiego efektu. Dzięki temu płyn jest bardzo ekonomiczny.

Marcepanowa | 4 lata temu

Maximum świeżości

Uwielbiam kiedy moje pranie pięknie pachnie. Z dzieciństwa pamiętam cudowny zapach świeżego prania, które suszyło się na wietrze. Nowy Lenor przeniósł mnie do tamtych czasów przywracając wspomnienia. Od teraz moje pranie pachnie tak pięknie jak za dawnych lat

Jaga53 | 4 lata temu

Jak kwitnący ogród wiosną

Zapach bardzo delikatny a zarazem wyczuwalny na tyle aby móc się odprężyć i cieszyć zmysły, poczuć lato, wiatr i promienie słońca, bo taki właśnie zapach ma pranie i nie tylko po wyjęciu z pralki, ale też z szafy i podczas użytkowania.

angela88_88 | 4 lata temu

słodki zapach świeżości

przyjemny delikatny, lekko słodki zapach Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom nadał moim ubraniom nowe życie, polecam osobom które tak jak ja lubią owocowe zapachy, tutaj aromat kwiatu jabłoni i słodkiego melona łączy się z ciepłymi nutami bursztynu

kolombo | 4 lata temu

Super pachnące pranie

Taki przyjemny zapach, w którym świeży aromat kwiatu jabłoni i słodkiego melona łączy się z ciepłymi nutami bursztynu.Wydajny, Butelka została wykonana z tworzyw sztucznych pochodzących w 100% z recyklingu .Chroni tkaniny przed płowieniem kolorów oraz mechaceniem i rozciąganiem się w praniu.Zapach utrzymuje się na długo.Uwalnia świeży zapach po wysuszeniu tkanin, podczas ich przechowywania w szafie, a nawet podczas ich noszenia. - Płyn ten pozwala poczuć świeży zapach prania suszonego na zewnątrz, nawet jeśli zostało rozwieszone w domu.

bogsikorska | 4 lata temu

Kwiatowo i owocowo

Mój ulubiony wariant płynu ze względu na bardzo unikalny słodki, a jednak nie przesadzony zapach. Utrzymuje się długo i komplementuje ubrania. Bardzo wydajny, a jednocześnie odmieniający pranie na lepsze.

Kasia31a1 | 4 lata temu

Świeży dlugotrwaly delikatnie kwiatowy zapach .

Ubrania maja miły delikatnie kwiatowy zapach .Są mile w dotyku i długo utrzymują swoją świeżość.Poreczna butelka ułatwia dozowanie produktu.

sylwias90 | 4 lata temu

Polecam!

Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom to idealny płyn do płukania, nadaje praniu wspaniały świeży zapach, który utrzymuje się bardzo długo. Cenię go za butelkę do recyklingu.

Kwiat kaktusa | 4 lata temu

Dlaczego pokochałam Lenor Fresh Air Effeckt Pink Blossom

Już po pierwszym praniu poczułam się zachwycona zapachem tego płynu. Zapach piękny, świeży, bardzo długo utrzymuje się na ubraniach. Sprawia, że noszenie ubrań jest przyjemnością. Płyn jest bardzo wydajny, bardziej niż inne płyny, których używałam do tej pory. Jestem bardzo zadowolona.

helgenn | 4 lata temu

Kwiatowy płyn

Bardzo dobry płyn do płukania, zapach jest ładny, ale nie nachalny (piorę również ubrania męża, więc nie czuje bardzo mocno woni kwiatów). Podoba mi się pomysł z dozownikiem, w końcu wiem ile płynu użyć na pranie!

mxxxx | 4 lata temu

wydajny

Ladnie pachnie i utrzymuje sie dlugo.Mysle,ze to zaleta skoncentowanej konsystencji.Przyjemny produkt w uzyciu majacy przystepna cene.Mysle,ze wiele rodzin skorzystaloby z przyjemnoscia cieszac sie swiezoscia prania na dluzej.Ja zakupie i polece bo mysle,ze warto.

testolka90 | 4 lata temu

Różowa słodycz

W mojej opinii jest to numer 1 wśród wszystkich trzech płynów. Otula tak pięknym zapachem, że nie chce się odrywać nosa od tkaniny wypłukanej w tym płynie. Ubrania po nim są miłe w dotyku a zapach utrzymuje się przez kilka ładnych dni wypełniając sobą szafę, łazienkę, całe otoczenie.

Agnesja11 | 4 lata temu

Doskonale odświeża!

Bardzo polubiłam ten płyn do płukania. Wyróżnia go wyjątkowo przyjemny zapach, a że zwykle suszę ubrania w mieszkaniu, to niełatwo jest zachować świeży zapach ubrań. Dzięki Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom moje tkaniny rzeczywiście pachną jakby suszyły się na świeżym powietrzu!

Doceniam skoncentrowaną formułę, która jest bardziej ekologiczna. To świetny płyn do płukania.

Gosiaszu | 4 lata temu

Kwiatowa świeżość

Płyn do płukania Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom jest wyjątkowo wydajny. Zapach jest dość intensywny, kwiatowy. Osobiście wolę bardziej neutralny zapach płynu, ale jeśli ktoś lubi nuty kwiatowe to ten wariant będzie odpowiedni. Pranie jest świeże i pachnące przez długi czas! Polecam!

Dośka88 | 4 lata temu

Szał 🌺

Piękny kwiatowy zapach dzieki któremu ubrania pachną jak suszone w ogrodzie pelnym kolorowych kwiatów. Gdy zamykam oczy czuje się jakbym stała między pięknymi pachnacymi kwiatami a to zasługa płynu pink blossom. Uwielbiam kwiatowe zapachy a ten jest rewelacyjny.

Anaaneczka | 4 lata temu

Cudne zapachu na długo

Pranie po użyciu płynu pink blossom jest świeże i pachnie wspaniałe przez długi okres czasu. Moje ubrania nawet gdy leza prze zh kaiser czas po praniu w szafie nie noszone po wyciągnięciu do ubrania są pachnące.

laskotka | 4 lata temu

Kwiatowa, słodka uczta dla zmysłu węchu

Zapach w którym zakochałam się po pierwszym powąchaniu w butelce. Mój zdecydowany faworyt. Pierwsze pranie mnie zawiodło, gdyż na 5kg wsad, ilość płynu moim zdaniem była za mała. Zapach był,lecz dla mnie osobiście mało wyczuwalny. Drugie pranie dałam płynu na 7kg wsad i to zdecydowanie było to! Przyjemna woń unosząca się po całym mieszkaniu. Sąsiadka dopytywała co tak pachnie jak się u nas drzwi otwiera! Myślała, że to odświeżacz,a to nasze pranie! Co ważne, ubrania po prasowaniu nie straciły odrazu aromatu co zawsze nam się zdarzało. Zapach utrzymuje się nawet kilka dni na rzeczach w szafie! Dla mnie zdecydowanie na plus!

PauOsm | 4 lata temu

Płyn do płukania o długotrwałym zapachu

Pierwszy płyn do płukania który naprawdę długotrwałe pachnie. Nie wierzyłam że pranie suszone w mieszkaniu może naprawdę pięknie i świeżo pachnieć jak pranie wysuszone na świeżym powietrzu. Jestem zachwycona. Do tego piękna butelka nadająca się do recyklingu.

mirka0505 | 4 lata temu

Cudowne nuty zapachowe

Daje uczucie świeżości powietrza połączone z zapachem pięknej łąki, aż chce się tam być. Produkt bardzo wydajny, wystarczy użyć o połowę mniej płynu niż innych producentów a zapach trzyma co najmniej 2 dni na noszonych ubraniach a świeżo po rozwieszeniu w mieszkaniu roznosi się intensywny, nie duszący zapach.

Milenka1331 | 4 lata temu

Pachnie jak wiosna w ogrodzie

Pranie po wysuszeniu jest świeże i pachnące. Nie mam możliwości suszenia prania na zewnątrz, a dzięki Lenor Fresh Air Effect mogę mieć pachnące pranie na dłużej. Zapach jest delikatny, niechemiczny i bardzo przyjemny. Uwielbiam zapach Pink Blossom, pachnie kwitnącymi kwiatami, wiosną, latem, trudno nazwać ten zapach, ale jest niezwykle przyjemny i przypomina mi wakacje w ogrodzie. Butelka jest wygodna w użyciu, a dzięki skoncentrowanej formule nie zabiera dużo miejsca w łazience i wystarcza na dłużej. Polecam.

Sloiczki | 4 lata temu

Cudowny płyn

Bardzo ciężko wybrać tylko jeden z nich, ale jeśli musiałabym, to stawiam na Air Fresh Wind. Rzeczy pachną po nim niczym powiew wiatru od oceanu. Sprawdziłam go nawet wywieszając pranie nie tylko w domu, ale także na balkonie i zapach pięknie się utrzymywał. Uwielbiam te płyny.

m4dzi4r4 | 4 lata temu

Anielski zapach

Bardzo podoba mi się zapach… wyobrażam sobie, że tak może pachnieć w niebie… taki kwiatowy, piekny, kojarzy mi się z dzieciństwem… pachnie mocno, ale zarazem nie intensywnie

Długo pachnie po wypraniu

Ubrania miękkie

Nie uczula

Kocurro21 | 4 lata temu

Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom

Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom jest bardzo wydajny. Zaskoczył mnie swoim zapachem jeszcze kilka dni po nałożeniu pościeli. Z tych trzech wariantów jednak Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom najmniej mi podpasował ze względu na zapach, który jak dla mnie jest zbyt intensywny.

koliber31 | 4 lata temu

polecam

pieknie pachnie czerwonymi i różowymi kwiatmi-zapach pachnie kwiatowo, jest świeży i dośc intensywny. Kojarzy sie z czerwonymi i różowymi kwiatami letnimi. To zapach mocno kwiatowy.

Natalia19922 | 4 lata temu

Rewelacja

Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom ma delikatny i długo utrzymujący się zapach. Butelka jest bardzo wydajna. Zapach prania jest taki jakby było suszone na świeżym powietrzu.