Nowy Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect to kapsułki, które doskonale usuwają plamy i zapewniają świeżość pranym tkaninom nawet do dwóch tygodni.

Jak działają kapsułki Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect?

Zapewniają doskonałe czyste pranie.

Dzięki mocy ALL-IN-1 usuwają zabrudzenia, nadają blask, zapewniają świeżość, chronią kolory.

Kapsułki pozwalają prać nawet w niskich temperaturach i krótszych cyklach (30°C/45 min). Dzięki specjalnie opracowanej i opatentowanej technologii TURBO CLEAN.

Kapsułki Ariel to niezwykła moc piorąca zamknięta w szybko rozpuszczającej się powłoce.

Kapsułki zapewniają długotrwałą świeżość aż do 2 tygodni dzięki systemowi Świeżości Aktywowanej Dotykiem (Touch-Activated Freshness System) i wyższej zawartości składników zapachowych.

Kapsułki do prania Ariel są dostępne w opakowaniu nadającym się do recyklingu.

Pranie w niskich temperaturach z kapsułkami Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect

Kapsułki zostały opracowane z myślą o praniu w niskiej temperaturze z wykorzystaniem niezwykłej technologii TURBO CLEAN. Ich powłoka ulega całkowitemu rozpuszczeniu w kontakcie z wodą, uwalniając wyjątkową moc usuwania plam.

Jak pachną kapsułki Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect?

Kapsułki Ariel Fresh Air zapewniają świeży zapach nawet przez dwa tygodnie. Świeży i energetyczny zapach inspirowany płynami do płukania Lenor charakteryzuje się akordami morskimi oraz nutami niebiańskich cytrusów i czystej bryzy. Przywołuje zapach ubrań suszonych na świeżym powietrzu.

Jak używać kapsułek Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect?

Kapsułki należy umieścić na dnie bębna. Następnie należy włożyć ubrania i uruchomić program prania.

100% osób, biorących udział w teście zgodziły się ze stwierdzeniem, że kapsułki do prania ARIEL + TOUCH OF LENOR FRESH AIR EFFECT zapewniają długotrwałą świeżość nawet przez dwa tygodnie!

Wyniki testu kapsułek do prania Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect

Jak wybrać najlepsze kapsułki do prania? Warto sprawdzić opinie o nich w sieci. Nie od dziś wiadomo, że dobre produkty mają pozytywne rekomendacje. W celu zweryfikowania efektów działania kapsułek do prania ARIEL + TOUCH OF LENOR FRESH AIR EFFECT, postanowiliśmy przeprowadzić test wśród Polek. Nasze czytelniczki sprawdziły działanie tego produktu we własnym domu. Jak oceniają kapsułki? Zobaczcie wyniki!

Czy kapsułki do prania ARIEL + TOUCH OF LENOR FRESH AIR EFFECT zapewniają długotrwały zapach?

Zdecydowanie tak. Wszystkie osoby biorące udział w teście zgodziły się ze stwierdzeniem, że kapsułki do prania ARIEL + TOUCH OF LENOR FRESH AIR EFFECT zapewniają długotrwałą świeżość nawet przez dwa tygodnie! Co więcej, 10 na 10 osób przyznało, że testowany produkt spełnił ich oczekiwania.

Kapsułki ARIEL + TOUCH OF LENOR FRESH AIR EFFECT zostały zamknięte w bardzo kolorowe kartonowe opakowanie z funkcją ECOCLIC®. W opakowaniu znajduje się 20 sztuk. Jedna wystarcza na jedno pranie. Kapsułki ARIEL + TOUCH OF LENOR FRESH AIR EFFECT zapewniają świeżość prania nawet przez dwa tygodnie. Kapsułki świetnie radzą sobie w niskich temperaturach i w krótkich cyklach, co przekłada się na oszczędzanie energii. Bez problemu dopierają plamy, nie niszcząc przy tym ubrań – ocenia olaaniolek.

Jak kapsułki do prania ARIEL + TOUCH OF LENOR FRESH AIR EFFECT radzą sobie z zabrudzeniami?

Dobre kapsułki powinny idealnie dopierać brudne ubrania. Czy testowany produkt marki ARIEL poradził sobie z codziennymi plamami?

Wszystkie testerki jednogłośnie potwierdziły, że kapsułki doskonale dopierają ubrania. Aż 95% osób przyznało, że nadają blask. 100% zauważyło, że kapsułki chronią kolor ubrań.

Najpiękniej pachnące kapsułki. Najlepsze kapsułki jakie miałam okazję testować. Pięknie pachną a zapach utrzymuje się wyjątkowo długo. Dopierają ubrania nawet w niskiej temperaturze. Nie potrzebuje już chusteczek aby kolor się trzymał. Świetne efekty nawet przy pełnej pralce – komentuje madzia1988beauty.

Czy kapsułki do prania ARIEL + TOUCH OF LENOR FRESH AIR EFFECT nadają się do prania w niskich temperaturach?

10 na 10 osób zgodziło się ze stwierdzeniem, że kapsułki sprawdzają się do prania w niskich temperaturach. Tyle samo osób potwierdziło, że kapsułki rozpuszczają się nawet w chłodnej wodzie. Efekt? Pralka nie musi podgrzewać wody, a ty nie tracisz pieniędzy. Doceniły to nasze czytelniczki. 100% osób biorących udział w teście, zwróciło uwagę na fakt, że kapsułki pozwalają oszczędzić energię.

Długotrwały zapach który utrzymuje się do 2 tygodni. Jestem zwolenniczką używania kapsułek do prania. Używam już tych z wielu marek dostępnych w sklepach i muszę przyznać , że te od Ariel są świetne. Nie zauważyłam żadnego problemu z ich rozpuszczaniem nawet w niskich temperaturach. Pranie po ich użyciu jest idealnie czyste i pachnące – ocenia Epelina21.

Czy recenzentki ponownie sięgną po testowane produkty?

Po tak dobrych opiniach nie mogłoby być inaczej. Wszystkie osoby zadeklarowały, że ponownie sięgną po kapsułki do prania ARIEL + TOUCH OF LENOR FRESH AIR EFFECT. 10 na 10 kobiet poleci je swoim przyjaciółkom.

Zdecydowanie jestem zaskoczona jakością produktu. Nie spodziewałam się tak dobrego produktu w wersji kapsułek. Nigdy wcześniej nie byłam przekonana do kapsułek, a tu proszę – jakie zaskoczenie! Sięgnę po nie jeszcze nie raz! To ogromna wszystkim wygoda i innowacja. Polecę ten produkt znajomym i rodzinie – dodaje Klanie.

Wyniki zostały przygotowane na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie polki.pl na grupie 91 kobiet na przełomie maja i czerwca 2024 roku. Materiał promocyjny marki ARIEL.

nikola60 | rok temu

Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect

Kapsułki do prania ARIEL + TOUCH OF LENOR FRESH AIR EFFECT pozwalają oszczędzać energię. Zapewniają długotrwałą świeżość nawet przez dwa tygodnie.

hellokitty1313 | rok temu

Rewelacyjny produkt!

Kapsułki do prania Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect są dla mnie idealne.

Sprawdzają się podczas prania w niskich temperaturach, gdzie bez problemu się rozpuszczają i są skuteczne. Usuwają zabrudzenia na ubraniach i zapewniają długotrwałą świeżość. A co ważne z dodatkiem płynu do płukania Lenor Fresh Air Effect pranie przepięknie pachnie.

Malinowate | rok temu

Idealne kapsułki!

Te kapsułki całkowicie spełniły moje oczekiwania. Bardzo dobrze się rozpuszczają i to nawet w niskiej temperaturze, co pozwala na szybkie pranie. Rzeczy i ubrania pachną, nawet bez użycia płynu do płukania czy perfum. Lubię ich używać, bo jest to ogromna wygoda.

Irenawanda | rok temu

Cudowny zapach i nieskazitelna czystość

Uwielbiam zapach prania suszonego na świeżym powietrzu, a dzięki kapsułkom Ariel moje pranie tak właśnie pachnie. Dodatkowo mogę cieszyć się nieskazitelną czystością ubrań, więc czego chcieć więcej?

Dużym plusem jest opakowanie zamykane na klik (nawet przedstawiłam to na swoim filmiku na Instagramie), chroniące zawartość opakowania przed dziećmi oraz fakt iż opakowanie jest kartonowe, co wiąże się z ograniczaniem plastiku.

Dodatkowo bardzo podoba mi się możliwość prania w niskich temperaturach i krótkich cyklach, dzięki czemu mogę zaoszczędzić czas i energię, a w dzisiejszych czasach jest to bardzo ważne.

andzka23 | rok temu

Kapsułki ARIEL + TOUCH OF LENOR FRESH AIR EFFEC

Są rewelacyjne, zajmują mało miejsca w łazience, nie rozsypują się. Jestem bardzo zadowolona z kapsułek Ariela, zachowują kolory ubrań, są wydajne, dobrze piorą ubrania i ten ich wspaniały zapach. Warto je wypróbować, polecam każdemu :) Kapsułki Ariel są rewelwcyjne!!!

jadzix48 | rok temu

Pachnąca i świeża szafa!

Kapsułki od samego początku zachwycają intensywnym, świeżym zapachem. Formuła idealnie dopiera zabrudzenia i pozostawia pranie miękkim i pachnącym na długo.

madzia1988beauty | rok temu

Najpiękniej pachnące kapsułki

Najlepsze kapsułki jakie miałam okazję testować. Pięknie pachną a zapach utrzymuje się wyjątkowo długo. Dopierają ubrania nawet w niskiej temperaturze. Nie potrzebuje już chusteczek aby kolor się trzymał. Świetne efekty nawet przy pełnej pralce.

chrupcia | rok temu

Kapsułki do prania Ariel Touch of Lenor

Kapsulki do prania Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect, okazały się najlepszymi kaspułkami do prania jakie kiedykolwiek posiadałam. W doskonały sposób radzą sobie z uporczywym plamami, chronią kolor i zapewniają ubrania czyste oraz miękkie w dotyku. Dodatkowo zawierają płyn Lenor, który nadaje pięknego, świeżego zapachu naszym tkaninom i jest wyczuwalny przez bardzo długi czas. Kapsułki świetnie rozpuszczają się w nawet niskiej temperaturze i nie pozostawiają plam ani smug. Polecam z ręką na sercu.

Weronikaa2 | rok temu

Wygodne w użyciu

Kapsułki dobrze rozpuszczają się w wodzie, pranie dzięki nim pięknie pachnie. Skutecznie usuwają zabrudzenia, nawet w niskich temperaturach i krótkich cyklach prania.

EPELINA21 | rok temu

Długotrwały zapach który utrzymuje się do 2 tygodni

Jestem zwolenniczką używania kapsułek do prania. Używam już tych z wielu marek dostępnych w sklepach i muszę przyznać , że te od Ariel są świetne. Nie zauważyłam żadnego problemu z ich rozpuszczaniem nawet w niskich temperaturach. Pranie po ich użyciu jest idealnie czyste i pachnące. Bardzo podoba mi się zapach który utrzymuje się dwa tygodnie. Polecam !!!

agakat | rok temu

Cudowne doświadczenie 💚

Ariel +touch od Lenor fresh okazał się strzałem w dziesiątkę 💚 połączenie dwóch ulubionych produktów tworzy idealna całość. Wszystko co lubię w jednym opakowaniu. Piękny zapach urzekł moje serce, ubrania uprane w niskiej temperaturze są pozbawione plam , ponad

to są miękkie -przyjemne w dotyku. Kapsułki pięknie się rozpuszczają, nawet w krotkim cyklu i niskiej temperaturze. Ubrania wyglądają jak nowe, ponieważ zachowują swoje oryginalne kolory.

Jaewa781216s | rok temu

Testowanie Ariel touch of lenor fresh air effect

Kapsułki Ariel Touch Of Lenor Fresh Air Effect są wspaniałe. Doskonale usuwają plamy w niskich temperaturach pięknie i długo pachną oraz pozwalają oszczędzać energię. Polecam je wszystkim ponieważ są to teraz jedyne Kapsułki które biorę pod uwagę.

asiab85 | rok temu

Rewelacyjne kapsułki

Pierwsze wrażenie to zapach.Cudowny, dosłownie jak znany mi płyn do płukania Lenor.Kapsułka rozpuszcza się całkowicie już w 30,40 stopniach,bo w takiej temperaturze piorę ubrania.Usunięte zostały wszystkie zabrudzenia.Aż nie mogę uwierzyć, że taka mała kapsułka może tyle zdziałać.Zapach prania fenomenalny.Ubrania pachną już po otwarciu szafy.Jestem bardzo miło zaskoczona,bo nie byłam zwolenniczką kapsułek.Serdecznie polecam.

kowalczykowa_ewa | rok temu

Czyste pranie, lepsze samopoczucie

Kapsułki do prania Ariel z Lenorem to dla mnie po prostu gwarancja czystego prania, nawet w niskich temperaturach, ochrony koloru, bardzo przyjemnego zapachu utrzymującego się nawet przez dwa tygodnie. Bardzo lubię ciuchy i lubię o nie dbać, dzięki Arielowi jestem pewna, że moja najpiękniejsza odzież pozostanie bardzo długo w świetnym stanie. Co jeszcze? Dbam o planetę i oszczędzam prąd.

Bumadlen | rok temu

RAJ W ŚWIECIE PRANIA

Takiego zapachu prania to ja dawno nie czułam… nie wiem jak to możliwe, ale pranie pachnie tak długo i intensywnie, że jakbym miała czas to bym wyprała wszystko co mam w domu, żeby mi wszystko pachniało.

11 / 10

Katwit11 | rok temu

przyciągającą świeżość

Kapsułki do prania ARIEL + TOUCH OF LENOR FRESH AIR EFFECT to bomba pięknego zapachu świeżości i 100% zadowolenia z prania! Do tej pory do prania używałam proszku bo wierzyłam w jego skuteczność jednak przekonałam się jak dobrze kapsułki Ariela poradziły sobie z moim praniem, pozostawiając piękny zapach, czystość i rozświetlając moje bluzeczki :). Pranie w 40 stopniach (czyli oszczędność energii) i taki efekt jestem pod wrażeniem i wstyd mi że wcześniej nie sięgnęłam po nie - Polecam !!!

frelcia82 | rok temu

Mała kapsułka a tyle radości z czystego prania

Uwielbiam kapsułki bo z proszkiem czy żelem trzeba odmierzać konkretna ilość a i proszek może się nie rozpuścić albo zapchać komorę.

Kapsułka to świetny patent bo ułatwia codzienne pranie. Wrzucasz i nie martwisz się o nic, wszystko jest tak idealnie skoncentrowane i skomponowane dla mojej wygody.

Jestem zadowolona z testowanych kapsułek. Nawet poradziły sobie z praniem w niższej temperaturze, dobrze doprały nawet mocne zabrudzenia.

Pranie jest czyste, bez plam i fajnie pachnie na dłuższy czas.

Kapsułka się dobrze rozpuszcza.

Pudełko z kartoniku z ciekawym zamknięciem chroniącym przed ciekawskimi dziećmi.

Viki28 | rok temu

Ideał do prania

Kapsułki Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect zostały moim ulubieńcem wśród produktów do prania. Są skuteczne w 100%, nawet w niskich temperaturach. Używają wszelkie zabrudzenia. Nadają ubraniom piękny zapach, który dlugo się utrzymuje. Dokładnie się rozpuszczają i nie pozostawiają żadnych śladów na ubraniach. Na pewno zostaną ze mną na dłużej.

fantaghiro89 | rok temu

Kapsułki o wielkiej mocy usuwania zabrudzeń w mig i skutecznie a do tego świeżość na dłużej

Ta kapsułka to połączenie niezwykle skutecznych produktów do oczyszczania nadawania świeżości I cudownego zapachu. Udało mi się już zrobić 5 prań w tym 2 w niskiej temperaturze i kapsułka w każdym praniu dobrze się rozpuściła. Kapsułki skutecznie usuwają zanieczyszczenia nawet te trudne. Po wyciągnięcieu prania zapachniało tak niesamowitą świeżością i ubrania były tak pięknie czyste że aż uśmiech malował się na buzi. Kapsułki zostaną ze mną I będę je kupować i polecać. Świetnie do prania szybkiego w wysokiej jak i niskiej temperaturze.Zawsze skuteczne innowacyjne.

Justyna1984rokrok | rok temu

Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect

Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect są świetne rozpuszczaja się przy temperaturze 30 stopni i co najważniejsze usuwają zabrudzenia a poza tym tylko jedna kapsułka a pranie pachnie niesamowicie jestem zadowolona spełniły swoją rolę i zostaną że mną na długi czas a jeszcze bardzo dobrze chronią kolor ubrań

Brynia5 | rok temu

Przepiękny zapach prania z Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect

Zachwycił mnie zapach prania po użyciu kapsułek Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect, Jest świeży, przyjemny i przede wszystkim zostaje na bardzo długo. Wyprałam koce i przysięgam że zapach unosi się w całym domu. Dodatkowym i bardzo ważnym atutem jest fakt, że kapsułki bardzo dobrze rozpuszczają się nawet w niskiej temperaturze świetnie dopierając nawet mocno zabrudzone ubrania. Zauważyłam, że kapsułki nie wypłukują koloru z ubrań dzięki czemu dłużej możemy cieszyć się z naszymi ubraniami. Podoba mi się także fakt, iż pudełko do kapsułek z całości wykonane jest z materiałów z recyklingu.

Glooves | rok temu

Rewelacyjne!

Ostatnio wypróbowałam kapsułki do prania Ariel + Touch of Lenor Fresh Air i jestem zachwycona! Moje ubrania są nieskazitelnie czyste już po pierwszym praniu, a zapach świeżości utrzymuje się przez wiele dni. Kapsułki są niezwykle wygodne w użyciu – wystarczy wrzucić jedną do pralki i gotowe. Dodatkowo, kolory tkanin pozostają intensywne, a ubrania są miękkie i przyjemne w dotyku. Te kapsułki to prawdziwy hit w mojej łazience!

oliwiah | rok temu

Najlepsze kapsułki do prania jakich używałam

Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect to najlepsze kapsułki jakich używałam. Szczególnie chodzi o zapach i uczucie świeżości na ubraniach. Są świetne! Do tego piorą wszystkie zabrudzenia. Ubrania są czyste i świeże. Zdecydowanie będę polecać wszystkim!

EdytaaM | rok temu

Świeżość prania

Kapsułki Ariel pozwalają mi prać ubrania nawet z dużymi plamami szybciej ponieważ w krótkich cyklach kapsułka rozpuszcza się w 100% . Ie martwię się że ubrania pozostaną brudne , są wyczyszczone, pełne koloru . Dzięki krótkim cyklom i niskiej temperaturze ubrania mniej się niszczą. Kapsułki pozostawiają piękny zapach , jak gdyby suszone były na pachnącej łące , a zapach utrzymuje się bardzo długo dzięki czemu otwierając szafę otula piękny zapach.🌸🌸

mintty.chocolate | rok temu

Świetny zapach

Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect to produkt nie tylko doskonale usuwa wszelkie plamy, ale także nadaje ubraniom niesamowicie świeży zapach, który utrzymuje się przez długi czas. 🌸

Co mnie najbardziej urzekło, to zapach, który sprawia, że moje ubrania pachną intensywnie i bardzo długo.

Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect to must-have dla każdego, kto ceni sobie zarówno czystość, jak i długotrwały, przyjemny zapach ubrań. Polecam z całego serca! ❤️

gaba-2011 | rok temu

Kapsułki Ariel to komfort, skuteczność i oszczędność w jednym

Kapsułkami Ariel Touch Of Lenor Fresh Air to doskonałe połączenie, pozwalające uzyskać nieskazitelną czystość i niezwykłą świeżość ubrań.

Kapsułki zawierają optymalną ilość detergentu bez konieczności odmierzania.

Duży plus za to, że ulegają całkowitemu rozpuszczeniu piorąc nawet w temperaturze 30 stopni. I ten cudowny zapach, który na ubraniach utrzymuje się bardzo długo.

Kapsułki są bardzo praktyczne w dozowaniu, nie pozostawiają nieestetycznych plam na ubraniach.

Ariel to komfort, skuteczność i oszczędność w jednym.

krysiao | rok temu

100% satysfakcji

Kapsułki Ariel + Touch Of Lenor Air Fresh posiadają niezawodną moc czyszczącą oraz długotrwałą świeżość, którą zapewnia płyn do płukania Lenor. Są bardzo skuteczne w usuwaniu każdej plamy. Przyjemnie jest otwierać szafę i otulać się zapachem ubrań wypranych w/w kapsułkach. Opakowanie ekologiczne, a otwieranie pudełka jest niemożliwe dla dzieci.

paszkowa | rok temu

Kapsułki do prania Ariel + Touch of Lenor Fresh Air Effect są rewelacyjne

Kapsułki do prania Ariel + Touch of Lenor Fresh Air Effect zapewniają długotrwałą świeżość są bardzo skuteczne bez problemu usuwają zabrudzenia, nadają blask, zapewniają świeżość i chronią kolor. Pozwalają oszczędzać energię co jest szczególnie ważne ze względu na środowisko i ceny energii Jestem bardzo zadowolona z kapsułek

magda2015 | rok temu

ARIEL TOUCH OF LENOR

Kapsułki spełniły moje oczekiwania w 100%...bardzo dobrze sprawdzają się w praniu przy niskiej temperaturze, dobrze rozpuszczają się podczas prania, pięknie pachną, dobrze dopieraja każdy brud. POLECAM

enc_mc | rok temu

Najlepsze kapsułki jakie używałam to Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect

Rewelacyjne kapsułki,wreszcie znalazłam takie które dopierają trudne plamy typu tłuszcz,kawa,herbata,ślady po owocach,czekoladzie.Do tej pory byłam rozczarowana wiele razy,że kapsułki nie dopierają trudnych plam a Ariel Touch od Lenor nie mają z nimi problemu.Zostawiają na ubraniach piękny zapach,utrzymujący się na nich bardzo długo.I taż bardzo ważne idealnie się rozpuszczają nawet w praniu w niskich temperaturach.A inne kapsułki mają z tym spory problem.Polecam ja już innych kapsułek nie będę używać te są najlepsze.

pysiak100 | rok temu

Super kapsułki

Kapsułki do prania Ariel + Touch of Lenor Fresh Air Effect to niezastąpiony produkt dla wszystkich miłośników świeżości i czystości. Od momentu otwarcia opakowania można poczuć przyjemny zapach, który sprawia, że pranie staje się nie tylko obowiązkiem, ale również przyjemnością.

Kapsułki nie tylko doskonale usuwają plamy i brud z tkanin, ale także nadają im miękkości i świeży zapach Lenora. Ich specjalna formuła chroni kolor tkanin i zapobiega ich blaknięciu, dzięki czemu ubrania wyglądają jak nowe przez dłuższy czas. Dodatkowo, kapsułki Ariel + Touch of Lenor Fresh Air Effect są łatwe w użyciu - wystarczy wrzucić jedną kapsułkę do bębna pralki razem z ubraniami i rozpocząć cykl prania. Dzięki nim ubrania będą czyste, pachnące i miękkie, a my będziesz cieszyć się ich świeżością przez długi czas.

Kapsułki Ariel + Touch of Lenor Fresh Air Effect to doskonały sposób na kompleksową pielęgnację odzieży. Dzięki nim unikniemy konieczności stosowania kilku różnych produktów, a jedna kapsułka zapewnia wszystko, czego potrzebujemy do skutecznego prania. Dodatkowo, kapsułki Ariel + Touch of Lenor Fresh Air Effect zawierają unikalną technologię, która usuwa plamy, neutralizuje nieprzyjemne zapachy i zapobiega elektryzowaniu się tkanin. Dzięki nim ubrania będą nie tylko czyste, ale także miękkkie i świeże, co sprawi, że będziemy czuć się pewnie i komfortowo przez cały dzień.

Warto więc zainwestować w kapsułki Ariel + Touch of Lenor Fresh Air Effect i cieszyć się doskonałymi efektami prania bez konieczności stosowania wielu różnych produktów. Dzięki nim nie tylko zaoszczędzimy czas i pieniądze, ale także nasze pranie będzie bardziej przyjemne.

Spróbuj ich już dziś i przekonaj się, jak wiele mogą dla Ciebie zrobić!

53ms | rok temu

Skuteczne I pachnące

Kapsułki Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect do prania, mają nie tylko fantastyczny świeży zapach, ale także doskonale radzą sobie z usuwaniem wszelkich plam i brudu z moich ubrań.

Kapsułki są bardzo łatwe w użyciu - wystarczy wrzucić je do bębna pralki przed rozpoczęciem cyklu prania. Nie trzeba martwić się o odmierzanie proszku czy płynu do prania, co oszczędza czas i ułatwia codzienne czynności.

Cieszę się, że mogę korzystać z produktu, który łączy w sobie siłę czyszczenia Ariela ze świeżym zapachem Lenor. Dzięki niemu moje ubrania zawsze pachną pięknie i wyglądają jak nowe. Polecam Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect kapsułki do prania każdemu, kto szuka skutecznego i wygodnego sposobu na pranie. Nie zawiodą się!

wiki7103 | rok temu

Świetny produkt!

Dostałam produkt, jakim są kapsułki do prania Ariel - Touch of Lenor Fresh Air Effect, do przetestowania. Muszę przyznać, że produkt zapowiadał obiecująco i zdecydowanie spełnił moje oczekiwania względem niego! Pranie po użyciu kapsułek było bardzo "świeże", a zapach utrzymywał się naprawdę długo. Dodatkowo kolor odzieży został zdecydowanie ochroniony, ubrania zdecydowanie nie wyblakły. Kolejnym, dla mnie, dużym atutem jest fakt, że produkt nadaje się do prania w niskich temperaturach, a kapsułki całkowicie się rozpuszczają. Zdecydowanie polecam każdemu. Ja z pewnością będę używała na codzień.

kasia2439 | rok temu

Bardzo dobre kapsułki

Miałam okazję spróbować kapsułki i jestem z nich bardzo zadowolona. Duży plus jest taki, że w całości się rozpuszczają. Pranie po ich zastosowaniu jest czyste i mocno pachnie. Opakowanie jest wygodne w użytkowaniu i bezpieczne przed dziećmi. Na pewno jeszcze do nich wrócę.

nomike | rok temu

Skuteczne nawet w niskiej temperaturze!

Kapsułki są w solidnym opakowaniu, które chroni je przed dziecięcymi rączkami, bo ma specjalne klikające wieczko. Oczywiście kapsułki zawsze są trzymane poza zasięgiem dzieci i o tym trzeba pamiętać! Pudełko jest wygodne w użyciu. Kapsułek jest 20 i jak dla mnie to wystarczająca ilość jak na pranie przez cały miesiąc, a to pranie u nas robi się naprawdę często. Kapsułki są skuteczne już nawet w 20°C i piorę tak tylko ubrania dziecięce. Zazwyczaj piorę w 30°C. Świetnie radzą sobie z usuwaniem uporczywych plam po błocie czy trawie, bez uprzedniego namaczania. Sos pomidorowy sprzed 3 dni? Nie ma problemu, wkładam do pralki z kapsułką Ariel i plama znika. Dzięki temu, że są skuteczne w niskiej temperaturze nastawiam krótki cykl prania max. 45min, przez co oszczędzam wodę i energię elektryczną. Kapsułki nie spierają kolorów z ubrań, ani ich nie niszczą. W 100% rozpuszczają się w wodzie. Zapach po praniu jest obłędny! Bardzo długo utrzymuje się na ubraniach - za każdym razem, kiedy otwieram szafę czuję ten piękny zapach.

Arystokratka xD | rok temu

Lenor w Ariel

Kapsułki Ariel Touch od Lenor Fresh Air Effect to kapsułki o niebywale pięknym i intensywnym zapachu Lenora, które utrzymują się dosyć długo na ubraniach.

Ariel swoje kapsułki zamyka w pudełku kartonowym z bezpiecznym zamknięciem dla dzieci. Kapsułki na prawdę działają w niskiej temperaturze i w krótkim cyklu. U mnie nawet w cyklu odświeżenia sobie poradziły z rozpuszczeniem się.

Pozbycie się nawet podkładu wodoodpornego dla Ariel jest to pestką.

Bardzo miłe zaskoczenie i chęć poznania jak najwięcej nowości Ariel w przyszłości.

olalksandra94 | rok temu

Moje ulubione kapsułki

Kapsułki Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect to moje ulubione kapsułki. Odkąd zaczęłam ich używać ubrania na dłużej zachowują piękny zapach nawet do 2 tygodni. Kapsułki bardzo dobrze dopierają zabrudzenia i chronią kolory ubrań. Jestem z nich bardzo zadowolona. Nie mam problemów z rozpuszczaniem się kapsułę podczas prania z niższych temperaturach więc ten produkt zasługuje na wielkie brawa!

olaaniolek | rok temu

Dłuższa świeżość i pachnące ubrania

Kapsułki Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect zostały zamknięte w bardzo kolorowe kartonowe opakowanie z funkcją ECOCLIC®. W opakowaniu znajduje się 20 sztuk. Jedna kapsułka wystarcza na jedno pranie.

Kapsułki Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect zapewniają świeżość prania nawet przez dwa tygodnie. Kapsułki świetnie radzą sobie w niskich temperaturach i w krótkich cyklach, co przekłada się na oszczędzanie energii. Bez problemu dopiera plamy, nie niszcząc przy tym ubrań. Kapsułki posiadają powłokę, która szybko i w 100% rozpuszcza się w wodzie. Ubrania są miękkie w dotyku a nie szorstkie, dodatkowo chronią kolor nawet ciemnych ubrań, nadając im blask i świeżość.

Kasiaewa28 | rok temu

Rewelacja

Na duży plus zasługuje dobra rozpuszczalność kapsułki nawet w niskiej temp. Inne niestety nie rozpuszczały się prawidłowo,co powodowało plamy na ubraniach. Rewelacyjnie pierze różne rodzaje zabrudzenia,ciemne kolory są nienaruszone. Jestem pozytywnie zaskoczona. Polecam również awaryjnie do mycia podłóg. Zero smug😉

aksla_testuje | rok temu

Rewelacyjne kapsułki do każdego prania

Kapsułki zaskoczyły mnie swoim działaniem w radzeniu sobie z zabrudzeniami na ubraniach a także pięknym, lekkim i świeżym zapachem. Odkąd zaczęłam używać nie miałam jakichkolwiek problemów z nierozpuszczeniem się kapsułki. Piorę w 30 jak i 60 stopniach i zawsze są skuteczne. Uwielbiam je i nie byłabym sobą gdybym zachowała je tylko dla siebie. Obdarowałam mamę, przyjaciółkę i są równie zachwycone. Kupujemy kolejne opakowania i cieszymy się czystym i świeżym praniem.

HappyLAdy95 | rok temu

Rewelacja!

Kapsułki do prania Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect sprawiły, że pranie stało się dla mnie czystą i pachnącą przyjemnością.

Produkt ten doskonale radzi sobie nawet z ciężkimi zabrudzeniami w niskiej temperaturze oraz krótkim cyklu prania dzięki czemu oszczędzam czas i pieniądze.

Kapsułki te również nadają ubrania piękny i długotrwały zapach oraz sprawiają, że kolory są żywe przez długi wywiad.

Bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie, nie pozostawiają resztek oraz są bardzo wydajne ponieważ jedna kapsułka potrafi dobrze wyprać nawet 5/6 kg prania.

Jestem zachwycona jakością oraz efektami, które uzyskuję dzięki tym kapsułką.

Polecam :)

aga.3 | rok temu

Przepiękny zapach

Kapsułki spełniły moje oczekiwania. Już w paczce było czuć ich piękny zapach. Zapach na ubraniach utrzymuje się bardzo długo. Usuwają zabrudzenia na ubraniach dokładnie. Idealnie się sprawdzają u mnie w praniu w niskich temperaturach. Co dla mnie najważniejsze to że rozpuszczają się całe w wodzie i nie pozostawiają resztek z kapsułki na ubraniach. Mają zabezpieczenie dzięki czemu dzieci ich nie otworzą. Dzięki temu zapachu pranie staje się przyjemniejsze.

lucjawoj2 | rok temu

Najlepsze kapsułki

Za pierwszym razem nie wierzyłam, że ubrania dopiorą się w krótkim cyklu w niskiej temperaturze ale po wielu praniach jestem pewna ,że moje pranie nie musi być prane w wysokiej temperaturze. Kapsułka musi być włożona na dno do pustego bębna i przykryta praniem. Mniej energii elektrycznej potrzebnej na podgrzanie wody i krótki program prania to oszczędność na rachunkach.

Kapsułki mają piękny zapach.

Opakowanie jest ekologiczne i posiada dobre zabezpieczenie przed dziećmi. Jest tekturowe przyjazne dla środowiska. Z kapsułek jestem zadowolona ,polecam wszystkim.

ewa506 | rok temu

Skuteczność + zapach!

Kapsułki Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect pokochałam od pierwszego prania, ponieważ:

✅ Usuwają zabrudzenia

✅ Nadają blask

✅ Zapewniają świeżość

✅ Chronią tkaniny

✅ Są opracowane tak, aby zapewniały skuteczność w niskiej temperaturze

Zapach ubrań po wypraniu z kapsułką jest OBŁĘDNY i unosi się w całym mieszkaniu ❤️

Zwłaszcza teraz kiedy jest ciepło, można otworzyć wszystkie okna, pranie pięknie schnie i w dodatku zapach utrzymuje się naprawdę długo!

Anetttta | rok temu

Dobry środek piorący

Bardzo dobre kapsułki. Dobrze dopieraly nawet cięższe zabrudzenia. Rozpuszczały się w całości, nie pozostawiały takiego plastikowego śladu jak niektóre kapsułki. Wygodne i trwałe opakowanie.Utrudnione otwieranie skutecznie chroni przed dziećmi.

ewalub | rok temu

Skuteczne

Myślę, że to jedne z lepszych kapsułek, które stosowałam. Są skuteczne nawet w niskich temperaturach, co mnie bardzo cieszy, ponieważ każdego dnia szukam oszczędności. Pranie ładnie pachnie. Nie mogę potwierdzić czy ten zapach utrzymuje się aż do dwóch tygodni, ponieważ moje ubrania częściej lądują w koszu na pranie. Duży plus za opakowanie, za tekturę i to utrudnienie dla dzieci

monicitia | rok temu

Piękny zapach w całym domu

Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect to rewelacyjne rozwiązanie dla każdej pani/pana domu. Są bardzo proste w użyciu, łatwe i bezpieczne do przechowywania, a efekt świeżego prania przerósł moje najśmielsze oczekiwania. Podczas prania przepiękny zapach rozchodzi się po całym domu- zapach kwiatów i świeżości... Pranie jest czyste, nigdzie nie walę się rozsypany proszek, a co najważniejsze, kapsułki rozpuszczają się do samego końca, w przeciwieństwie do poprzednich kapsułek których używałam. Zostawiały one glutowate resztki.

ibejhlojda | rok temu

Usuwa trudne plamy

Jako mama małej córki, często stoję przed wyzwaniem usuwania trudnych plam z jej ubrań. Największym problemem zawsze były plamy z baniek mydlanych, które zdawały się nie poddawać żadnym środkom czystości. Wypróbowałam wiele różnych produktów, ale żaden nie spełnił moich oczekiwań. Po przetestowaniu kapsułek Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect muszę przyznać, że jestem zachwycona. Ubranka mojej córki po praniu są nie tylko idealnie czyste, ale także pachną świeżością. Nawet te najtrudniejsze plamy z baniek mydlanych zniknęły bez śladu. Kapsułki Ariel to dla mnie absolutny hit i zdecydowanie polecam je każdej mamie, która zmaga się z uporczywymi plamami na ubraniach swoich dzieci.

funfelek | rok temu

Niezawodne kapsułki do prania

Kapsułki Ariel +Touch Of Lenor Fresh Air Effect to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy pragną połączyć skuteczne pranie z wyjątkowym zapachem. 👗✨

Dzięki zaawansowanej formule, kapsułki Ariel zapewniają doskonałe usuwanie plam, nawet w niskich temperaturach. 👕👖

Z kolei Lenor dodaje miękkości i świeżości, pozostawiając ubrania pachnące przez długi czas. 🌸

.

Slowikowa90 | rok temu

Nowa jakość prania!

Te kapsułki wyniosły moje pranie na zupełnie inny poziom..

To jak pięknie dopierają różnego rodzaju plamy (a mam tego pod dostatkiem, bo na pokładzie trzylatek), to jak zjawiskowo pachną po nich ubrania i tekstylia i jak długo ten zapach się utrzymuje... Niesamowite, naprawdę.

Wszystko pięknie się rozpuszcza nawet w niskich temperaturach i krótkich cyklach. Sprawiają, że aż chce mi się składać pranie.

Jeśli chodzi o mnie, nie znajduję w nich wad.

kozucha6 | rok temu

Wysoka skuteczność prania i długo utrzymujący się zapach świeżości

Kapsułki Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect są bardzo wygodne i łatwe w użyciu - wystarczy tylko wrzucić jedną kapsułkę na dno bębna pralki, włożyć całą stertę brudnych ubrań, nastawić pralkę na krótki cykl prania z niską temperaturą i gotowe! Kapsułki bez problemu rozpuszczają się w niskiej temperaturze.

Kapsułki świetnie dopierają zabrudzenia, po praniu ubrania są super czyste i bardzo przyjemnie pachną świeżością. Zapach jest niesamowicie przyjemny, jego intensywność sprawia, że utrzymuje się na ubraniach nawet kilkanaście dni i to wszystko bez użycia płynu do płukania. Kapsułki chronią kolory ubrań zapobiegając ich blaknięciu, białe rzeczy zachowują swoją biel i nie szarzeją.

Pranie z kapsułkami Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effectjest bardzo efektywne. Pozwala na zaoszczędzenie energii, wody i czasu, a przy tym jest przyjazne środowisku.

Jestem bardzo zadowolona z testowania nowych kapsułek do prania Ariel, to połączenie z Lenorem to prawdziwy majstersztyk. Teraz kapsułki Ariel + Touch of Lenor Fresh Air Effect to zdecydowanie mój numer 1!

Skarby | rok temu

Rewelacyjne kapsułki do prania

Kapsułki do prania ARIEL + TOUCH OF LENOR FRESH AIR EFFECT są bardzo wygodnym i praktycznym środkiem piorącym. Pranie jest świeże, a zapach długo się na nim utrzymuje. Nie trzeba dodatkowo wlewać płynu do płukania, gdyż po zastosowaniu kapsułek pranie tak pięknie pachnie, jakby było płukane w płynie. A więc można zaoszczędzić dodatkowe pieniądze i nie wydawać ich na płyn do płukania.

Ich zaletą jest także to, że nie wymagają dozowania, gdyż jedna kapsułka starcza na jedno pranie. Nie pozostawiają po sobie zacieków czy białych plam na ubraniach, nie rozsypują się, jak proszek.

Są rewelacyjne, zajmują mało miejsca w łazience. Jestem bardzo zadowolona z kapsułek, spełniają moje oczekiwania, ułatwiają pranie i czyszczenie plam. Dzięki nim ubrania zachowują swoje kolory, one dobrze piorą ubrania i ten ich przyjemny zapach.

Kapsułki nie wywołują żadnych podrażnień, ani nie powodują uczuleń na wrażliwej i delikatnej skórze dziecka. A więc są bezpieczne i skuteczne.

Każda gospodyni dommowa, która będzie prała w kapsułkach Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect będzie usatysfakcjonowana i zadowolona, bo pranie jest naprawdę czyste, bez zabrudzeń, a ubrania przyjemnie pachną i są czyściutkie.

Kapsułki idealnie nadają się do prania w niższych temperaturach oraz pozwalają oszczędzać energię podczas każdego prania.

werkamarilyn | rok temu

Świeżość i piękny zapach!

Bardzo podobało mi się testowanie tych kapsułek. Świetnie rozpuszczają się w wodzie, mają przepiękny zapach, który bardzo długo utrzymuje się na ubraniach. Podoba mi się to, że kapsułki dodatkowo chronią kolor i nadają blask. Sprawdziłam też jak radzą sobie w niskich temperaturach i muszę przyznać, że naprawdę świetnie! Opakowanie wygodne w użyciu i poręczne. Jestem bardzo zadowolona z tych kapsułek. Będę teraz sięgać po nie regularnie.

monika.rusek | rok temu

gorąco polecam

Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect to rewelacyjny detergent! Nie tylko skutecznie usuwa plamy, ale także nadaje ubraniom wyjątkową świeżość, jak po wietrzeniu na zewnątrz. Tkaniny po praniu są miękkie i pachnące, a zapach utrzymuje się naprawdę długo. Używanie tego produktu sprawia, że pranie staje się czystą przyjemnością. Gorąco polecam każdemu, kto ceni sobie doskonałe efekty i długotrwałą świeżość.

MalgosiaMalgosia1212 | rok temu

istna rewelacja

Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect to absolutny hit! Ten detergent nie tylko doskonale usuwa wszelkie plamy, ale także pozostawia ubrania niesamowicie świeże i pachnące. Po każdym praniu czuję, jakbym wywiesiła ubrania na świeżym powietrzu - zapach jest naprawdę długotrwały i przyjemny. Dodatkowo, tkaniny są miękkie i delikatne w dotyku. Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect zdecydowanie podnosi jakość prania na wyższy poziom. Gorąco polecam!

Qradomowa86 | rok temu

Pranie jest czyste ,przepięknie pachnące, kolory wyglądają jak nowe

▪️Zacznę od tego, że mam małe dzieci, które naprawdę potrafią się brudzić, więc pranie wykonuje codziennie ;).

▪️Bywa jednak, tak że ciężkie plamy np. po lodach soku czekoladzie, czy truskawkach nie schodzą i ubrania nadają się na wyrzucenie , ale moje problemy zniknęły, w momencie kiedy otrzymałam od was do testowania kapsułki Ariel Touch of Lenor Fresh.

▪️ Kapsułki znajdują się w kartonowym opakowaniu , dzięki temu w moim gospodarstwie domowym nie produkujemy tyle plastiku i chronimy naszą planetę.

▪️Opakowanie kapsułek pochodzi z 70% włókien z recyklingu i co najważniejsze opakowanie nadaje się do powtórnego recyklingu czyż to nie jest cudowne.

▪️Opakowanie kapsułek ma świetne zamkniecie, które dla nas dorosłych jest banalnie proste wystarczy jedna ręką wcisnąć kartonik z jednej i drugiej strony i unieś górna część do góry. Opakowanie zostało tak zabezpieczone, aby małe dzieci nie mogły sobie z, nim poradzić.

▪️To świetne rozwiązanie, gdyż sama jestem mamą dwójki urwisów.

▪️ Opakowanie zostało specjalnie zaprojektowane również tak, aby osoby niewidzące i niepełnosprawne dzięki wytłoczeniom poradziły sobie z jego otwarciem.

▪️Jako że pranie wykonuje codziennie niezwykle ważna jest dla mnie oszczędność ♻️, dlatego ucieszyłam się, gdy wybrano mnie do testowania tych kapsułek.

▪️Dzięki nim mogę wstawić krótsze pranie i w dużo niższej temperaturze bez obawy, czy wszystkie plamy z dziecięcych ubrań zejdą.

P▪️amiętam również o kolejności, aby najpierw włożyć kapsułkę do bębna pralki, a następnie włożyć ubrania, ale nie wypełniam g po brzegi całej pralki, gdyż w pralce musi zostać wolne miejsce, aby kapsułka dotarła do każdego zakamarka.

Przyznam się szczerze, że jeszcze parę miesięcy temu ▪️myślałam, że kapsułkę wrzuca się, dopiero jak włożę pranie i zawsze miałam problem z plamami i nierozpuszczona pozostałością kapsułki teraz wiem, gdzie popełniałam ten błąd.

▪️Dzięki kapsułkom moje pranie przepięknie pachnie w dodatku jest czyste jak nigdy przedtem.

▪️Zapach Lenora otula moje tkaniny, dzięki czemu jego świeżość czuć z daleka.

▪️Nawet moja koleżanka zapytała, w czym piorę ubrania, bo tak pięknie ode mnie pachnie jak koło niej usiadłam.

▪️Ubranka moich dzieci są czyste a ja nie muszę kupować nowych;) - bo tak było do tej pory przy innych środkach do prana które nie radziły sobie z plamami.

▪️Kolorowe ubrania odzyskują swoje dawne kolory i blask

▪️Jestem zachwycona tymi kapsułkami i już wiem że zostaną ze mną na dłużej

emergency95 | rok temu

Świetny produkt!

Kapsułki do prania ARIEL + TOUCH OF LENOR FRESH AIR EFFECT to produkt, który zdecydowanie polecam. Przede wszystkim zachwycił mnie ich intensywny, świeży zapach, który utrzymuje się na ubraniach przez długi czas. Kapsułki są bardzo wygodne w użyciu – nie muszę martwić się o dozowanie detergentu. Ich formuła sprawia, że pranie jest zawsze idealnie czyste i miękkie. Doskonale radzą sobie nawet z trudnymi plamami, co jest dla mnie ogromnym plusem. Doceniam również ich uniwersalność – mogę ich używać do prania zarówno białych, jak i kolorowych tkanin. ARIEL + TOUCH OF LENOR FRESH AIR EFFECT to również oszczędność miejsca w łazience, ponieważ jedno małe opakowanie wystarcza na wiele prań. Dzięki nim moje ubrania wyglądają jak nowe, a tkaniny nie tracą na jakości. Produkt jest ekologiczny, co jest dla mnie dodatkowym atutem. Zdecydowanie polecam te kapsułki każdemu, kto ceni sobie jakość i wygodę w praniu.

skinbiektywna | rok temu

Najlepsze kapsułki do prania jakie stosowałam!

Zdecydowanie najlepsze kapsułki do prania jakie stosowałam. Zacznijmy od tego fantastycznego opakowania kartonowego ale z bezpiecznym otwarciem, prosta idea i design ale działa! Bardzo łatwe w użyciu, wystarczy wrzucić kapsułkę Ariel + Touch Of Lenor Fresh Air Effect na do pralki, wrzucić ubrania i nastawić. Prałam w niskiej temperaturze 30—40 stopni i krótkich cyklach. Po kapsułce nie zostawało nic, a ubrania były czyste. Świetnie piorą ale zapach to zdecydowanie jeden z największych atutów tych kapsułek. Pranie pachnie intensywnie i długo, nawet otwierając szafę czuję zapach tak jak po praniu. Można zaoszczędzić na płynach zapachowych lub kuleczkach bo te kapsułki w zupełności wystarczą. Jeśli dodamy do tego niską temperaturę i krótkie cykle, robi się duża oszczędność. Polecam serdecznie będę polować na większe opakowanie.

Missy1986 | rok temu

Najlepsze kapsulki

Kapsułki ariel bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Zabrudzenia dziecięce są często trudne do usunięcia. Kapsułki świetnie sobie poradziły z dopraniem odzieży w niskiej tepmeraturze. Kolejne zaskoczenie to mega pachnące ubrania. Zapach utrzymuje się do 2 tygodni, dzięki czemu moja szafa w końcu pięknie pachnie. Kolory ubrań są żywe, przyjemne w dotyku.

Milenka1331 | rok temu

Pranie czyste szybko pachnące na długo

Kapsułki są bardzo proste w użyciu, wystarczą 3 proste kroki i pranie może zrobić każdy. Kapsułka bardzo dobrze rozpuszcza się nawet w krótkich cyklach i niskich temperaturach, a także dobrze dopiera rzeczy. Dzięki temu można oszczędzić czas i energię. Kapsułki są w poręcznym opakowaniu z klikiem, więc są bezpieczne dla dzieci i wygodne dla dorosłych. Pranie pachnie, tak jakbyśmy użyli płynu Lenor, to dodatkowa wygoda i oszczędność. Jestem zadowolona.

icic | rok temu

Pranie pachnące świeżością

Już dawno szukałam produktu dzięki któremu moje pranie będzie pachniało jakby było suszone na świeżym powietrzu a do tego zapach utrzymywał się przez dłuższy czas.

Ariel + Touch of Lenor okazał się strzałem w dziesiątkę gwarantuje nieskazitelną

czystość oraz długotrwałą świeżość

inspirowaną zamachami Lenor. Dacie wiarę że nowy Ariel PODS® + Touch Of Lenor Fresh Air to połączenie idealne nieskazitelna czystość Ariela i świeży zapach Lenor 👌 który charakteryzuje się

akordami morskimi oraz nutami niebiańskich cytrusów i czystej bryzy.

Pranie jest łatwe i szybkie , w 100% rozpuszcza się piorąc w temperaturze 30C i do tego świetnie sobie radzi z zabrudzeniami . A dzięki temu oszczędzam energię 💪 dlatego uważam że Ariel Touch Of Lenor jest najlepszy na świecie czy już o tym wiecie ☺️!?

MamaAntosia | rok temu

Skuteczny produkt w moim domu.

Kapsułki świetnie się u mnie sprawdzają, piorę w niskiej temperaturze, a przy tym oszczędzam energię. Ubrania są równie czyste, plamy się odpierają a dodatkowo pięknie pachną. I to bardzo długo. Ubrania są mega świeże. Rozpuszczają się całe, nie zostaje po nich żaden ślad. Są najlepsze.

Izka707 | rok temu

Kapsułki do prania o niesomowitym zapachu świeżności

Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect to kapsułki do prania o niesamowitym zapachu świeżości. Już po otrzymaniu przesyłki czuć było intensywny, przyjemny zapach wydobywający się z paczki. Ten produkt Ariel stworzony został we współpracy z marką Lenor i pachnie dokładnie jak płyn do płukania tkanin Lenor Fresh Air. Kapsułki idealnie dopierają wszystkie zabrudzenia nawet w niskiej temperaturze, chronią kolorowe ubrania przed blaknięciem. Pranie jest czyste, miękkie i pachnące. Bardzo spodobało mi się również opakowanie magnetyczne, które zabiezpiecza produkt przed dziećmi.

justyna.oleszek33 | rok temu

Testowanie produkty Ariel Fresh by super doświadczeniem

Bardzo jestem zadowolona wraz z rodziną że mogliśmy przetestowac Kapsulki Ariel. Świetnie pachną nasze ubrania, śliczny zapach. No i usuwa plamy z ubrań. Jestem. Bardzo miłe zaskoczona. Polecam każemy te Kapsulki. Są numerem jedne na rynku.

Klanie | rok temu

Polecam zdecydowanie kapsułki do prania Ariel Touch

Zdecydowanie jestem zaskoczona jakością produktu . Nie spodziewałam się tak dobrego produktu w wersji kapsułek , jakoś nigdy wcześniej nie byłam przekonana do kapsułek a tu proszę zaskoczenie ! Sięgnę po nie nie raz ! Przede wszystkim wygoda i innowacyjność . Polecę ten produkt znajomym i rodzinie .

andzia898 | rok temu

Idealnie doprane ubrania

W pierwszej kolejności sięgam po kapsułki, jest to jedyny środek do prania jakiego używam a na drugim planie są płyny, kapsułki Ariel idealnie dopiorą zawsze moje ubrania a mając synka to jest ich sporo, polecam każdemu dla nieskazitelnej czystości i pięknego długotrwałego zapachu

mmXii4 | rok temu

Wygoda stosowania, idealna czystość i długotrwale utrzymujący się zapach!

Kapsułki Ariel z dodatkiem Lenor - nadają praniu pięknego zapachu, zapach zostaje na długo, nawet 2 tygodnie. Kapsułki dopierają do czysta nawet przy niższej temperaturze, pranie w niskiej temperaturze oszczędza prąd i ekonomicznie wpływa na moje wydatki. Jestem pod wrażeniem świeżości, czystości i wygody!

justynam89 | rok temu

Rozpuszczają się nawet w zimnej wodzie, usuwają trudne zabrudzenia, a zapach ubrań czuć w całym domu.

Zdecydowanie polecam kapsułki do prania Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect. Skutecznie rozpuszczają się nawet w zimnej wodzie, a co za tym idzie pozwala to zaoszczędzić trochę energii. Kapsułki usuwają nawet najtrudniejsze zabrudzenia, a ubrania nie tracą swoich kolorów i cudownie pachną. Zapach unosi się w całym domu.

swiatolenii | rok temu

kapsułki do prania ARIEL + TOUCH OF LENOR FRESH AIR EFFECT i muszę przyznać, że zrobiły na mnie bardzo pozytywne wrażenie.

Ostatnio miałam okazję przetestować kapsułki do prania ARIEL + TOUCH OF LENOR FRESH AIR EFFECT i muszę przyznać, że zrobiły na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Już od pierwszego użycia zauważyłam, że kapsułki są niezwykle wygodne w użyciu. Wystarczy jedna kapsułka, aby uzyskać idealnie czyste pranie.

Po otwarciu pralki od razu czuć świeży, delikatny zapach, który pozostaje na ubraniach przez dłuższy czas. Jest to miła odmiana od standardowych detergentów, które często nie zapewniają tak trwałego efektu zapachowego. Ubrania po praniu są miękkie, co jest zasługą dodanego Lenora. Nawet tkaniny, które zazwyczaj są szorstkie, stają się przyjemniejsze w dotyku.

Jeśli chodzi o skuteczność, kapsułki radzą sobie z różnego rodzaju zabrudzeniami. Próbowałam na nich zarówno lekkie, jak i trudniejsze plamy i w obu przypadkach efekty były zadowalające. Białe ubrania pozostają jasne, a kolorowe nie tracą intensywności. To duży plus, zwłaszcza jeśli zależy nam na zachowaniu żywych barw odzieży.

Pod względem ekonomicznym kapsułki również wypadają korzystnie. Ich precyzyjna dawka sprawia, że nie marnujemy detergentu, a jedno opakowanie starcza na długo. Opakowanie jest też poręczne i szczelnie zamykane, co zapobiega przypadkowemu rozsypaniu.

Ogólnie rzecz biorąc, kapsułki ARIEL + TOUCH OF LENOR FRESH AIR EFFECT spełniły moje oczekiwania. Zapewniają nie tylko doskonałą czystość prania, ale również świeży zapach i miękkość tkanin. Są wygodne w użyciu, skuteczne i ekonomiczne, dlatego mogę je szczerze polecić każdemu, kto szuka wysokiej jakości środka do prania.

Ciasteczko@ | rok temu

Najlepsze na rynku

Kapsułki do prania to wg mnie najwygodniejsza forma prania wrzucamy kapsułkę o już. Kapsułki Ariel Touch of lenor to połączenie prania oraz płukania w jednym. Pranie pięknie pachnie i pozostaje świeże przed długi czas.

mirka0505 | rok temu

Oszczędnie nie znaczy wcale, że nie będzie czysto i pachnąco

Uwagę przykuwa już samo pudełko głównie w odcieniu zieleni z widocznym logo producenta, dobrze zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem podczas przenoszenia pudełka, dzieci też z łatwością go nie sforsują i nie dobiorą się do zawartości. Cudowny kwiatowy, świeży zapach unosi się jeszcze przed otwarciem pudełka a po otwarciu jest jeszcze intensywniejszy. Zawartość stanowią żelowe kapsułki, które rozpuszczają się w pełni w pralce nawet przy 30'C wymaganych na metkach ubrań nie zostawiając śladu jak często się zdążało przy innych markach. Kolor ubrań jest zachowany a one same są czyste i pachnące jakby suszył się na powietrzu w jakieś malownicze wiejskiej miejscówce i co najfajniejsze zapach czuć na ubraniach jeszcze kilka dni po wypraniu.

Metka2 | rok temu

Zapewniają świeżość na dłużej ♥️

Pranie zdecydowanie ładnej pachnie w porównaniu do innych kapsułek. Ubrania są doprane naprawdę świetnie! Nawet w niskiej temperaturze plamy i wszelkiego rodzaju zabrudzenia znikają. Kapsułki miło mnie zaskoczyły! Rozpuszczają się w pełni i nie pozostawiają plam na ubraniach... Sięgam po nie z przyjemnością i napewno sięgnę po koleje opakowanie gdy to się skończy. 😍

majusia0 | rok temu

https://www.instagram.com/p/C8fhJarI3hg/?img_index=1

Kapsułki do prania Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect bardzo miło mnie zaskoczyły. Jestem nimi zachwycona, pranie pięknie pachnie a do tego zapach utrzymuję się bardzo długo, nawet po kilkunastu dniach wyjęte z szafy nadal pachnie świeżością. Z ogromną przyjemnością otwieram szafę i sięgam po pachnące ubrania. Kapsułki Ariel mają niezawodną moc czyszczącą, skutecznie usuwają najcięższe zabrudzenia nawet w niższych temperaturach i krótkich cyklach prania. Dzięki temu oszczędzam energię. Kapsułki Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect zagoszczą w moim domu na zawsze.

Midnight.kiss | rok temu

Super produkt

Uwielbiam kapsułki Ariel. Są jednymi z moich produktów do prania. Skutecznie usuwają plamy i przy tym nie niszczą ubrań. Jestem mamą dwójki a więc plamy są u nas na porządku dziennym. Potrzebuje produktu skutecznego ale także delikatnego. Produkt nie uczula, nie podrażnia skóry. Ubrania pięknie pachną przez długi czas. Chętnie będziemy wracać do Ariela z Lenorem.

Monika777 | rok temu

Przepiękny zapach i idealna czystość

Kapsułki do prania ARIEL to absolutny hit wśród środków piorących! Ich unikalna wielokomorowa budowa to prawdziwy przełom, który sprawia, że każdy składnik pozostaje odseparowany aż do momentu rozpoczęcia prania. To innowacyjne rozwiązanie gwarantuje niesamowicie skoncentrowaną moc piorącą, dzięki czemu nawet najtrudniejsze plamy nie mają szans!

Jednak to nie wszystko! Specjalna powłoka kapsułek ARIEL całkowicie rozpuszcza się w wodzie, uwalniając zaawansowane formuły piorące, które działają jak magia. Każda kapsułka to precyzyjnie dobrana dawka składników, które razem tworzą niezwykle skuteczny środek piorący. Nie tylko doskonale usuwa różnorodne plamy, ale także dba o tkaniny, pozostawiając je nieskazitelnie czyste.

A teraz wisienka na torcie – zapach! Ubrania wyprane w kapsułkach ARIEL pachną przepięknie. Świeży, delikatny aromat utrzymuje się na tkaninach przez długi czas, dając poczucie czystości i świeżości, które jest po prostu niezastąpione.

Jeśli szukasz środka piorącego, który łączy w sobie zaawansowaną technologię, niezrównaną skuteczność i piękny zapach, kapsułki do prania ARIEL są dla Ciebie! To rewolucyjny produkt, który sprawia, że pranie staje się przyjemnością, a rezultaty są widoczne gołym okiem. Z ARIELEM każda pralka to gwarancja czystości i świeżości, której możesz zaufać!

Marzena020588 | rok temu

Rewelacyjne!!

Dłuższy czas nie prałam w kapsułkach i to był mój błąd. Mam sporo ubrań dziecka które niestety mają plamy bo wcześniejsze proszki nie dały rady. Z kapsułkami znikają wszystkie plamy, nawet te po farbach o mocnym pigmencie. Pranie jest czyste, pięknie pachnie i to na bardzo długo. Nadaja się do prania w trybie eco co pozwala zaoszczędzić koszty.

Polecam!

aneta817 | rok temu

Rewelacyjne kapsulki

Kapsulki bardzo ładnie pachną i długo ten zapach utrzymują na ubraniach. Rozpuszczają sie nawet w niskiej temperaturze . Ciuchy pięknie pachną. Jestem zadowolona bo dokładnie dopierają plamy.

kasiula35 | rok temu

Świeże i czyste pranie na dłużej

Te kapsułki to must have każdej pani domu idealnie czyste pranie ,nawet w niskich temperaturach. Wszystko jest pachnące na długo i co najważniejsze nie niszczy kolorów. Kolejna zaletą jest to ,że oszczędzimy czas , wodę i energię z Arielem. Polecam bardzo u mnie zostaje na dłużej....

Martyna037 | rok temu

Zapach Ariel ❤️

Kapsułki Ariel są bardzo dobrej jakości. Przy 3 dzieci m bardzo dużo prania . Ubrana nie kiedy wyglądają bardzo źle że względu na plamy. Bardzo ciężko na ogół jest się pożyć uporczywych plam. Ariel idealnie radzi sobie z zabrudzeniami, nadaje ubranią piękny zapach , który utrzymuje się nawet do 2 tygodni.

Blondynatestuje | rok temu

Jadna z moich ulubionych marek, cudowny zapach.

Jeszcze nie otworzyłam opakowania, a czułam ten super świeży zapach. Kapsulki bardzo łatwe w użyciu rozpuszczają się w 100% , pranie jest czyste nawet s niskiej temperaturze super sobie radzą i ten zapach świeży cudowny, do tego ubrania pachną naprawdę długo nawet leżąc w szafie. Napewno kupie kolejny raz

Melisowa | rok temu

Skuteczne kapsułki

Kapsułki Ariel spełniają wszystkie moje oczekiwania. Dużo piorę w 30 stopniach, a one bez problemu radzą sobie w tej temperaturze. Rozpuszczają się bez problemu, ubrania są czyste, a zapach jest intensywny i długo się utrzymuje. Opakowanie również przypadło mi go gustu, jest poręczne i ma sprytne zamknięcie. Pranie to teraz przyjemność i komfort! :)

Bogusia_W | rok temu

Piękny zapach na długo

Kapsułki Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect, to innowacyjny produkt do prania. Kolejny raz Ariel zaskoczył swoją funkcjonalnością.

Kapsułki z łatwością rozpuszczają się w wodzie,pozostawiając pranie pachnące i czyste. Świetnie sprawdzają się w praniu w zimnej wodzie,podczas zapęłnienia pęłnej pralki.To ekonomiczne rozwiązanie w każdym gospodarstwie domowym. Poza niższymi rachunkami za wodę i prąd,mamy tu również mniesze zużycie sprzętu i ubrań. Jeśli chodzi o zapach prania pachnie ono świeżością przez dłuższy okres niż gdy robiłam pranie innymi kapsułkami. Nie zauważyłam aby koloru ubrań blakły.

Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect umieszczone jest w opakowaniu ECOCLIC, które zabezpiecza kapsułki przed dostaniem się w niepowołane,dziecięce rączki. Opakowanie nadaje się do recyklingu.

nataliicodziennosc | rok temu

Stawiam na sprawdzone środki

Ariel i Lenor to sprawdzone marki, i jestem im wierna. I przy tym "duopaku" się nie zawiodłam, bo oranie jest czyste jak należy, odpowiednio pachnie (nie jest perfumowane, bo takich płynów nie lubimy w rodzinie), i sprawdza się w niskich temperaturach. Opakowanie zostało rewelacyjnie wymyślone, nie dość, że eko, to warte wtórnego wykorzystania, bo łatwo ale trwale się zamyka. Super polecam!

leniszcze | rok temu

Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect

Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect to świetny produkt godny polecenia. Łatwe w użyciu,skuteczne i piękne pachną. Pranie czyste,kolory żywe. Ekologiczne opakowanie,pranie już w 30 stopniach co oszczędza energię i pieniądze. Serdecznie polecam ☺️

spaghetti _betti | rok temu

Cudowna świeżość prania!!!

Kapsułki Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect otrzymałam w ramach testu od Polkipl

Praktyczne kartonowe opakowanie na klik to jest to co bardzo lubię. Kapsułki pięknie świeżo pachną nawet przez opakowanie zapach jest bardzo intensywny bardzo długo też utrzymuje się na wypranych tkaninach.To świetny produkt który spełnił wszystkie moje oczekiwania. Pranie pięknie pachnie jest idealnie czyste bez konieczności prania w wysokiej temperaturze. Serdecznie polecam sama również kupię kolejne opakowanie.

sloneczko25 | rok temu

Najlepsze kapsułki

Jestem zachwycona jakością i działaniem kapsułek Ariel Touch of Lenor Fresh Air Effect. Po pierwsze idealny zapach, który utrzymuje się przez kilka dni. Po drugie skuteczność, kapsułki usuwają najbardziej trwałe plamy i zabrudzenia. Po trzecie niska temperatura prania, która zachęca do ekologicznego działania.

j_berger | rok temu

Super efekt!

Kapsułki są bardzo skuteczne i wygodne w stosowaniu. Pranie jest czyściutkie i pachnące. Zachwyca świeżością i fantastycznymi kolorami, które nic a nic nie straciły na intensywności

Halik007 | rok temu

Najlepsze kapsułki

Kapsułki Ariel sprawdziły się u mnie doskonale. Mają eko opakowanie z kartonu i łatwo się je otwiera. Jedna kapsułka świetnie pierze całą pralkę i co ważne rozpuszcza się już w trzydziestu stopniach. Po wypraniu ubrania pachną bardzo świeżo i zapach ten utrzymuje się po ich wyschnięciu. Te kapsułki zdecydowanie stały się moimi ulubionymi.

Pimpula | rok temu

Rewelacyjne kapsułki

Rewelacyjne kapsułki, które piorą nawet w niskich temperaturach. Zdecydowanie każdemu polecam.

A ten zapach - ppiękny, trwały, intensywny. Do tego produkt znajduje się w ekologicznym opakowaniu, dla mnie jako eko-świra jest to totalnie ważne i daje za to dużego plusa marce Ariel.

Po praniu ubrania na prawdę wyglądają rewelacyjnie, produkt jest skuteczny, pozwala oszczędzać energię i zapewnia długotrwałą świeżość.

ona22y | rok temu

Super kapsułki

Kapsułki usuwają plamy mają piękny zapach ubrania są wyprane pachnące bez plam polecam wszystkim serdecznie ubrania są czyste oraz pachnące miłe i przyjemne w dotyku pachnące

Anita0903abby | rok temu

Najlepsze kapsułki jakie Miałam !

Te kapsułki są najlepszym produktem do prania jakie są na rynku !!!! Co za zapach ! Który jest wyczuwalny przez bardzo długi czas ! Pranie świeże , pachnące , usuwa wszelkie zabrudzenia ! Polecam