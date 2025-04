TENA Slim Normal to specjalistyczne podpaski, które pomogą przy lekkim nietrzymaniu moczu. Z nimi nie musisz rezygnować już z codziennych obowiązków i przyjemności. Dzięki anatomicznemu kształtowi dostosowują się do ciała, zapewniając komfort i bezpieczeństwo. Chłonne podpaski na nietrzymanie moczu TENA Lady Slim Normal posiadają podwójny wkład, a dzięki technologii microPROTEX™ są znacznie cieńsze niż tradycyjne podpaski.

99% RECENZENTEK DOCENIA PODPASKI NA NIETRZYMANIE MOCZU TENA LADY SLIM NORMAL ZA KOMFORT NOSZENIA BEZ PODRAŻNIEŃ

Wyniki testu podpasek na nietrzymanie moczu TENA Lady Slim Normal

Chcesz cieszyć się życiem bez myślenia o nietrzymaniu moczu? By przestać się nim przejmować, warto sięgnąć po urologiczne wkładki lub podpaski, które sprawią, że będziesz czuć się pewnie i świeżo. Nasze Recenzentki przetestowały specjalistyczne podpaski na nietrzymanie moczu TENA Lady Slim Normal. Zobacz, jak je oceniły!

Opinie o TENA Lady Slim Normal - podpaski są dyskretne i odpowiednio cienkie

Podpaski na nietrzymanie moczu powinny być skuteczne, lecz jednocześnie odpowiednio cienkie i wygodne, by korzystanie z nich było niemalże niewyczuwalne. Takie właśnie są według 96% Testerek podpaski TENA Lady Slim Normal.

(…) Te podpaski doskonale zapewniają mi poczucie suchości i dyskrecję. Każda kobieta zasługuje na komfort, jaki daje ten produkt – Agafilip2.

Specjalistyczne podpaski NTM TENA Lady są wygodne i zapewniają wysokie poczucie suchości

Z tym stwierdzeniem zgadza się 97% Dziewczyn testujących produkt. Podpaski urologiczne nie uwierają, nie przesuwają się i skutecznie chronią przed wilgocią. To świetne rozwiązanie na co dzień, kiedy w pędzie obowiązków nie możemy pozwolić sobie na ryzyko dyskomfortu czy przeciekania.

Są to jedne z bardziej komfortowych i wygodnych wkładek, jakie kiedykolwiek nosiłam. Redukują nieprzyjemny zapach, mają odpowiednio dobrą chłonność i zapewniają uczucie suchości (…) – Sofija_a

Podpaski NTM TENA Lady Slim Normal redukują nieprzyjemny zapach – opinie Recenzentek

Jednym z najbardziej uciążliwych skutków nietrzymania moczu jest przykry zapach, który może być bardzo krępujący. Specjalistyczne wkładki i podpaski skutecznie neutralizują go, więc nie musisz martwić się o krępującą wpadkę. Potwierdza to 9 na 10 Testerek.

(…) Komfortowe w codziennym użytkowaniu. Dodatkowo świetnie kontrolują nieprzyjemne zapachy – pomysłowa_panna.

TENA Lady Slim Normal to podpaski, które nie powodują podrażnień

Długotrwałe noszenie podpasek, które jest konieczne podczas nietrzymania moczu, często może powodować podrażnienia. Skóra ociera się, wywołując dyskomfort. Specjalistyczne podpaski TENA Lady Slim Normal nie powodują takich efektów. Aż 99% Recenzentek deklaruje, że nosi się je komfortowo i bez podrażnień.

Bardzo przyjemny zapach i wysoka chłonność produktu. Przyjemny materiał nie podrażniał delikatnych i wrażliwych okolic. Wysokie poczucie ochrony i komfortu. Godne polecenia – ajlali.

Jak Recenzentki oceniają inne podpaski i wkładki TENA Lady?

W ręce naszych Testerek trafiły jeszcze wkładki TENA Lady Slim Ultra Mini oraz specjalistyczne podpaski na nietrzymanie moczu TENA Lady Normal Night. Również zostały świetnie ocenione: 98% Testerek deklaruje, że ich oczekiwania zostały spełnione i sięgnie ponownie po produkty TENA po zakończeniu testowania.

Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 90 kobiet w okresie marzec-kwiecień 2021 r.

Joanna198500 | 4 lata temu

Doskonałe

Podpaski są wykonane z miękkiej,przyjemnej włókniny.Idealnie dopasowują się do ciała.Nie przesuwają się.Są bardzo chłonne,a dodatkowa plisa z gumką po bokach podpaski zapobiega przeciekaniu.Mają bardzo ergonomiczny kształt,nie przemieszczają się.Do momentu zmiany podpaski,zachowane jest uczucie suchości.Nie zauważyłam, żeby nieprzyjemny zapach moczu przedostawał się na zewnątrz.Jedynie mam zastrzeżenia co do kleju.Jest trochę za słaby.Podpaska potrafi się odkleić podczas zsuwania bielizny.

mfgeri | 4 lata temu

Podpaski idealne

Podobne tylko mniejsze TENA Lady Slim Normal na normalne umiarkowane plamienia . Nic nie wycieka i super się trzymają. Odpowiednia grubość , dyskretne i wyprofilowane .Polecam

pajewa | 4 lata temu

Coś więcej niż "normal"

Specjalistyczne podpaski TENA Lady Slim Normal to produkt skierowany do kobiet o zidentyfikowanym problemie nietrzymania moczu. Produkt może być stosowany na co dzień, jest wygodny i praktyczny. Niestety stosunkowo duży, co dla niektórych może być minusem (m.in. w zależności od noszonej odzieży - mniej lub bardziej dopasowanej).

DorotaAndrjanczyk | 4 lata temu

TENA LADY SLIM NORMAL

PODPASKI SPEŁNIAJĄ SWOJĄ ROLĘ ( NA PEWNO LEPIEJ NIZ ZWYKŁE PODPASKI ) , PRZYJEMNE DLA CIAŁA , NIE POWODUJĄ PODRAŻNIEŃ , NIWELUJĄ NIEPRZYJEMNY ZAPACH , MAJĄ DOBRĄ PRZYCZEPNOŚĆ , NIE PRZESUWAJĄ SIĘ , DOBRZE CHRONIĄ BIELIZNĘ , SĄ KOMFORTOWE W UŻYTKOWANIU, NIE PRZECIEKAJĄ , ZAPEWNIAJĄ KOMFORT PSYCHICZNY , GODNE POLECENIA .

beatka1968 | 4 lata temu

Spełniają swoją rolę

Mają anatomiczny kształt, dobrze dopasowany do ciała, super elastyczne boki dobrze chronią przed przeciekaniem. Dobrze chronią przed wilgocią i nieprzyjemnym zapachem. Wytrzymałe. Miękki, oddychający materiał nie podrażnia skóry ciała.

matunakova.e | 4 lata temu

TENA Lady Slim Normal

Wkładki Tena Lady Slim Normal są bardzo świetne, szczególnie jeżeli chodzi o absorbcję zapachów. Dodatkowym plusem jest to, że przy dłuższym stosowaniu nie uczulają. Doskonale spełnia swoją rolę i są bardzo wygodne stosowanie.

Ewucha74 | 4 lata temu

Podpaski na przykrą dolegliwość

Zapakowane tak dyskretnie że można nosić w torebce lub w kieszeni, nie czuć wilgoci i przykrego zapachu, są chłonne, nie odklejają się od bielizny jak przy zwykłej i nie przesuwają się.

Agusia135 | 4 lata temu

Podpaski TENA Lady Slim Normal

Specjalistyczne podpaski TENA Lady Slim Normal to świetna sprawa , tylko jak dla mnie mogłyby być trochę cieńsze . Jestem szczupłą osobą i jak założyłam podpaskę wydawało mi się , że odznacza się pod moimi spodniami .Ale poza tym spełnia swoją rolę 👍

antonina_303 | 4 lata temu

Polecam podpaski

Polecam ogólnie, są chłonne ale za długie dla mnie. Rozmiarem nie są dla mnie odpowiednie, bo ja jestem drobna. Z pewnością większe panie będą bardzo zadowolone.

Aurelka | 4 lata temu

Nic nie widac

Cienkie a zarazem bardzo chłonne praktycznie nie czuć ich podczas noszenia godne polecenia napewno nie raz z nich jeszcze dkorzystam i polece znajomym

mama3wbiegu | 4 lata temu

Jestem zadowolona

Podpaski TENA Lady Slim Normal są cudowne. Komfort ich noszenia jest nie do opisania, a przede wszystkim zapewniają świeżość, co jest ważne przy nietrzymaniu moczu. Na pewno polecę je innym kobietom.

mala4667 | 4 lata temu

Tena Lady Slim Normal

Bardzo dobry produkt dla kobiet nietrzymaniem moczu.Polecam także na pierwsze dni miesiączki,gdy krwawienie jest bardziej obfite.Wkładki te maja doskonałą chłonność co zapewnia naprawdę duży komfort.Idealny dla kobiet w czasie infekcji ,wchłaniaja nieprzyjemne zapachy,zapewniają uczucie świeżośći na długi czas.Doskonałe na czas dalszej podróży,bedziemy czuły się pewnie i świeżo.Mi sprawdziły się idealnie przy covidzie kiedy to kaszel robił że mną co chciał. Naprawdę dały rade.

Marcelina Kasandra | 4 lata temu

Tena Lady Slim Normal

-Fantastyczne,

-pochłaniają zapach moczu,

-polecam absolutnie każdej kobiecie.

Dość grube, pakowane osobno, bez foli od spodu.

Dość grube, pakowane osobno, bez foli od spodu.

Krzysia-69 | 4 lata temu

podwyższona ochrona

Te podpaski stworzono z myślą o ochronie kobiet z lekkim i średnim stopniu nietrzymaniem moczu, zapewniają uczucie suchości, a system zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.

pomyslowa_panna | 4 lata temu

Doskonała ochrona na codzień

Dość cienkie, dyskretne podpaski świetnie nadające się do użytku przy niezbyt intensywnych objawach nietrzymania moczu. Komfortowe w codziennym użytkowaniu. Dodatkowo świetnie kontrolują nieprzyjemne zapachy.

Maja171 | 4 lata temu

Podpaski TENA

Podpaski TENA Lady Slim Normal przypominają klasyczne podpaski znanych marek. Mają idealną długość i grubość. Dobrze dopasowują się do bielizny i ciała. Nie powodują podrażnień i redukują nieprzyjemne zapachy. Stosowałam je 5 dni z rzędu i o dziwo nie miałam ani alergii ani odparzeń co się praktycznie ie zdarza przy stosowaniu innych podpasek. Polecam każdej kobiecie z czystym sumieniem.

mehr2005 | 4 lata temu

Rewelacyjny produkt dla każdej kobiety

Podpaski TENA Lady Slim Normal są wymarzonym produktem dla każdej kobiety. Podpaski te są bardzo chłonne i nie przeciekają, co jest bardzo ważne w trakcie miesiączki. Rewelacyjny produkt, który naprawdę gorąco polecam każdej kobiecie, nie mówiąc już o osobach starszych, które bardzo często mają problem z nietrzymaniem moczu.

Sylwuni4 | 4 lata temu

i po problemie!

Nareszcie!Mogę bawić się z dzieckiem, śmiać, tańczyć i skakać! Bez obaw że "popuszczę". To uczucie komfortu i suchości. Nić nie odkleja się od bielizny. Jestem bardzo zadowolona. wkładki Tena to mój numer jeden!

Anka166111 | 4 lata temu

Godne polecenia

Bez zapachów. Czuję bardzo komfortowo w pracy i poza nią. Czuję się komfrowo w pracy i poza nią. W pracy i poza nią czuje się bezpiecznie. Nie muszę się martwić że będę się czuc nniekomfortowo a ni o to że ktoś może poczuć ode mnie jakiś niedyskretny zapach. Np przy miesiączce

Agela | 4 lata temu

Świetna jakość

Wkładki slim normal spełniły moje oczekiwania, są dyskretne, dobrze wchłaniają dzięki czemu można czuć się bardziej komfortowo i pewnie siebie. Nie podrażniają skóry, nie są zbyt sztywne, niwelują nieprzyjemny zapach, dają poczucie suchości

Puchatkowa11 | 4 lata temu

Bezpieczeństwo

Czułam się bardzo bezpiecznie i swobodnie, bo przy codziennych czynnościach, w bardzo dopasowanych spodniach nie odczuwałam ograniczenia ruchów. Dobrze zabezpieczają nawet przy silniejszym momentami nietrzymaniem moczu. Nie wiem, może jestem zbyt wyczulona, ale po dłuższym użytkowaniu trochę czułam zapach moczu, delikatnie, ale jednak wyczuwałam.

778519d59632235149ff1cb19bbbb205a5f67ee3 | 4 lata temu

Uczucie komfortu zapewnione

Podpaski Tena Lady Slim Normal sprawdzają się nie tylko przy dolegliwościach związanych z nietrzymaniem moczu, ale także podczas miesiączki. Bardzo dobrze chłoną, dzięki czemu zapewniają uczucie komfortu. Są bardzo wygodne w noszeniu.

megi3323 | 4 lata temu

Dyskretne i niewidoczne

Polecam bo niewyczuwalne zapachy teraz się stały ...idę chwytać życie!!!tak łatwo pokonać wstydliwe problemy z profesjonalistą...bez nich już sobie nie wyobrażam dalszego życia km ok

kropka010 | 4 lata temu

super podpaski

Wygodne stosowanie, zapewnia poczucie bezpieczeństwa i uwalnia od stresu. Doskonale spełniają swoją rolę.

Estetyczny wyrób w zadowalającym jakościowo opakowaniu.Są bardzo dobre ze względu na absorbowanie zapachów. Zwykłe podpaski nie sa tak chłonne i nie absorbują tak zapachów jak wkładki tena . Co ważne nie uczulają, są bardzo chłonne, dobrze je się nosi

wgizicka123 | 4 lata temu

Specjalistyczne podpaski TENA Lady Slim Normal codzienność bez rozczarowania

Specjalistyczne podpaski TENA Lady Slim Normal sprawiają, że nawet przy większym kichaniu, śmianiu się czuję się pewnie że nic nie przecieknie, nie ucieknie, nie wprawi w zakłopotanie. Czuję się sucho, pewnie, niezależnie po prostu komfortowo ze zakłopotanie nie przesłania mi codziennych powinności.

Spasia23 | 4 lata temu

Polecam!

Rewelacyjne wkładki które w całości spełniają swoją fynkcję, jeszcze nie czułam się tak pod ochroną jak podczas ich używania. Polecam jak najbardziej zwlaszcza podczas takiego problemu jaki mam ja.

anaf1 | 4 lata temu

Warto

Jestem zadowolona z produktu. W pełni spełnił moje oczekiwania. Wkładki są niezawodne, niwelują zapach. Nie powodują uczucia dyskomfortu podczas używania. Dają poczucie bezpieczeństwa.

Dudek1980 | 4 lata temu

Komfort i wygoda 2 w 1

Podpaski te bardzo milo mnie zaskoczyły również. Poczułam się w nich dość sucho, komfortowo i dyskretnie. Nie powodowały żadnych podrażnień, otarć, ani odparzeni, jak zdarzało się moim znajomym, . Opakowanie bardzo ładne, każda zapakowana osobno.

gwolska | 4 lata temu

Tena Lady Slim Normal- polecam

Tena Lady Slim Normal to specjalistyczne podpaski, które doskonale spełniły swoją rolę, czyli absorbują wilgoć i niwelują nieprzyjemne zapachy oraz zapewniają suchość. Szczególnie polecane przy nietrzymaniu moczu, po porodzie czy operacji. Zapewniły mi bezpieczeństwo i komfort uwalniając mnie od stresu. Dużym plusem jest estetyczne opakowanie produktu, gdzie każda podpaska zapakowana jest w osobnej torebeczce zapewniając tym samym wygodę użytkowania. Noszę je w torebce nie martwiąc się, że w razie potrzeby nie mam. Wpisałam je na stałą listę zakupową. Są super.

mamaq | 4 lata temu

codzienny komfort

Specjalistyczne wkładki TENA Lady Slim Normal dają poczucie pewności siebie i chronią przed nieprzewidzianymi sytuacjami,chronią bieliznę.Jest to bardzo korzystne zwłaszcza latem-w okresie kiedy ubieramy się lekko w jasnych kolorach (szorty,spodnie,spódnice).

Skarby | 4 lata temu

Dobry produkt na co dzień

Specjalistyczne podpaski TENA Lady Slim Normal idealnie sprawdzają się każdego dnia. Gwarantują one ochronę przed przeciekaniem, nieprzyjemnym zapachem i uczuciem wilgoci. Są dla mnie dobrym rozwiązaniem w każdej sytuacji, na różnych uroczystościach, podczas uprawiania sportu i spotkań z przyjaciółmi. Mogę robić to, co lubię i czuć się pewnie, bezpiecznie i komfortowo, nawet jak zdarzy się moment nietrzymania moczu. I to jest to, czego potrzebuję na co dzień. Skutecznej ochrony, delikatności dla skóry, zapobieganie nieprzyjemnego zapachu, chłonności i uczucia suchości. To wszystko zapewniają mi produkty TENA.

sofija_a | 4 lata temu

Tena Lady Slim Normal

Są to jedne z bardziej komfortowych i wygodnych wkładek jakie kiedykolwiek nosiłam. Redukują nieprzyjemny zapach, mają odpowiednio dobrą chłonność i zapewniają uczucie suchości. Kobiety z problemem nietrzymania moczu już nie muszą się martwić i ten trudny problem bo rozwiązaniem są wkładki Tena Lady.

kobieta2020 | 4 lata temu

Podpaski TENA

Podpaski TENA Lady slime normal są chłonne i neutralizuja nieprzyjemne zapachy. Szczerze mogę polecić osobom z problemem nietrzymania moczu . Podczas dodają pewności siebie i likwidują obawę ,że coś przecieknie ,ponieważ są chłonne i idealnie przylegają do bielizny.

DoraIwan18 | 4 lata temu

Polecam

Polecam karzdej Pani Która ma problem z nietrzymaniem moczu , nawet przy minimalnym wysiłku spełniają swoją rolę, osobiście kupiłam mamie i jest bardzo zadowolona i nie wyobraża sobie dnia bez Tena Leydy

Matiuca | 4 lata temu

Idealne na dłuższe wyjazdy i na wyjscia

Podpaski TENA Lady używałam zawsze gdy miałam jakieś dłuższe wyjazdy, dłuższe wyjścia. Wtedy gdy wkładka to mogło być za mało. U mnie sprawdziły się świetnie. Są bardzo wygodne, praktycznie niewyczuwalne podczas zwykłego funkcjonowania. Bardzo chłonne. Naprawdę polecam.

magdziak | 4 lata temu

Ideał

Kiedy potrzebuję większej ochrony specjalistyczne podpaski TENA Lady Slim Normal są idealne do stosowania na dzień. Komfortowy kształt podpaski Tena Lady Slim Normal sprawia, że czuję się komfortowo. Podpaski są chłonne i zapewniają mi poczucie suchości i bezpieczeństwa w każdej sytuacji. Niezmiernie ważnym elementem jest fakt, iż podpaski redukują nieprzyjemny zapach przez co czuję się komfortowo. Podpaski są delikatne dla skóry i nie powodują podrażnień.

Bartoszbe4242 | 4 lata temu

Podpaski marzeń!

Podpaski TENA lady Slim doskonale poradzą sobie z każdym nie trzymaniem moczu nawet w tych najbardziej stresowych sytuacjach! Nie musisz się obawiać polecam bardzo

nanajka81 | 4 lata temu

Świetne!

Wygodne i chłonne, może ciut za długie ale bardzo dobrze pochłaniają zapach i wilgoć. Powłoka miękka, nie drażni ciała. W pełni spełniają swoje zadanie.

krzysia | 4 lata temu

Bezpieczne ,komfortowe podpaski Tena Lady Slim Normal

Podpaski zapewniaja to co powinny zapewniac.Komfort,suchosc,pochlanianie nieprzyjemnych zapachow.POdpaski dla kazdej z nas.Idealne dla osob z nietrzymaniem moczu.Podpaski dajace mi bezpieczenstwo uzywania w kazdej sytuacji.Podpaski z cala pewnoscia z samymi plusami.

erubach33 | 4 lata temu

Slim normal

Dyskretne i rewelacyjnie spełniają swoje zadanie. Nie należy się zastanawiać. Trzeba po prostu sięgnąć po ten produkt. To najlepsza rzecz jaką wymyślono do utrzymania komfortu kobiet.

lubinianka24 | 4 lata temu

Jak wyżej

Nawet nie wiesz ile kobiet boryka się z tym problemem. Tylko mało się o tym mówi, bo jest to bardzo wstydliwy temat. Jako mama, po trzech naturalnych porodach, miałam ten problem. STOP! Zacznijmy nazywać rzeczy po imieniu! Nietrzymanie moczu. Tak właśnie o nim mowa. Bardzo dużo kobiet, nietrzymanie moczu traktuje jak temat tabu. A warto o tym mówić, pomagać. Gdy dostałam do ocenienia wkładki TENA wiedziałam z czym i jak wygląda przypadłość. Bieganie, czy skakanie na trampolinie były nie komfortowe. Sięgałam po różne rzeczy, ale nie zdawały rezultatu. Obecnie TENA zagości u mnie na stałe. Obecnie problem jest dużo mniejszy, gdyż ćwiczę.

Ćwiczenia mięśni dna miednicy, krok po kroku:

Rozpocznij wykonywanie ćwiczeń w pozycji leżącej. Dzięki temu są one skuteczniejsze.

Aby wyodrębnić mięśnie, rozpocznij zaciskanie mięśni wokół odbytu. Następnie zaciskaj mięśnie wokół pochwy i cewki moczowej. Zaciskaj je tak, jakbyś trzymała coś w pochwie. Pośladki i uda powinny być rozluźnione. Zaciśnij na dwie sekundy, a następnie rozluźnij na dwie sekundy. Powtórz tyle razy, ile zdołasz.

Mocny zacisk. Zaciśnij mięśnie dna miednicy tak mocno, jak to możliwe. Trzymaj przez pięć sekund. Rozluźnij na pięć sekund. Powtórz 5-10 razy.

Zacisk wytrzymałościowy. Zaciśnij w stopniu umiarkowanym na tak długo, jak to możliwe. Spróbuj trzymać zacisk przez minutę. Rób to po każdym zakończeniu zaciskania mocnego.

Szybkie zaciskanie. Zaciśnij tak mocno, jak to możliwe, na dwie sekundy. Następnie rozluźnij na dwie sekundy. Zrób to 5-10 razy dziennie i za każdym razem, kiedy przeczujesz nadchodzące kichnięcie, kaszlnięcie lub śmiech.

Ja już ćwiczę! Korzystam z produktów! Mówię Wam nie ma się co wstydzić czas zacząć działać.

madzia86 | 4 lata temu

Teraz Lady Slim ,mała rzecz a cieszy

Bardzo lubię,kiedy podpaski nie są wielkie a zapewniają odpowiednią ochronę.Do tej pory używałam zwykłych podpasek dobrej marki,ale kiedy zdarzał się moment nie trzymania moczu przestawałam się czuć komfortowo.Dwa problemy w jednym czasie to nie lada wyzwanie,ale Tena dała radę.

wink | 4 lata temu

Doskonały produkt

Wspaniały produkt na trudne problemy. Wytrzymałe i delikatne. Nie podrażniają. Nie czuć nieprzyjemnego zapachu. Czuje się świeżo i nie skrępowana. Polecam.

MalgoSia42 | 4 lata temu

Jak dla mnie super

Są extra ,grubsze niż podpaski ale bardziej chłonne, niweluje zapach i czułam się bardzo pewnie wiedząc że zadnabkropelka nie pojawi się na spodniach

helenka7878 | 4 lata temu

doskonała ochrona

TENA Lady Slim Normal są doskonałe dla kobiet borykających się z lekkim i średnim nietrzymaniem moczu. Posiadają kształt zbliżony do podpasek w rozmiarze normal. Doskonale dopasowują się do kształtu ciała dzięki miękkim gumkom ochronnym po bokach podpaski. Bardzo dobrze przylegają do ciała zapewniając komfort, bezpieczeństwo i uczucie suchości. Doskonale spełniają swoją rolę. Gwarantują suchość i pewność siebie w każdej sytuacji nie krępując jednocześnie ruchów.

Justyna Kubik | 4 lata temu

Podpaski przystosowane również pod alergików

Są bardzo dobre ze względu na absorbowanie zapachów. Zwykłe podpaski nie są tak chłonne i nie absorbują tak zapachów jak podpaski tena lady slim normal. Co ważne nie uczulają, niestety po niektórych wkładkach po jakimś czasie występuje nieprzyjemne swędzenie wewnętrznej skóry ud. U mnie ten problem nie pojawił się z czego jestem zadowolona.

MartaLT | 4 lata temu

Jestem bardzo zadowolona

Podpaski są po prostu świetne! Chłonne jak trzeba, redukujące zapach. Czuje się w nich zadbana i zabezpieczona. Produkt godny polecenia. Ja po niego sięgnę kolejny raz!

Ajlali | 4 lata temu

Wysoka ochrona

Bardzo przyjemny zapach i wysoka chłonność produktu. Przyjemny materiał nie podrażniał delikatych i wraziwich okolic. Wysokie poczucie ochrony i komfortu. Godne polecenia.

Kasia5066 | 4 lata temu

Super.

Świetne podpaski bardzo chłonne, spełniły swoje zadanie w 100% jestem bardzo zadowolona z ich używania i polecam bardzo . Cóż więcej mogę powiedzieć , że napewno będę ich używała.

a-ska500 | 4 lata temu

Chłonne ale grube

Podpaski dobrze spełniają swoją rolę - są bardzo chłonne, nawet przy większej ilości popuszczonego moczu. Chłoną też dobrze nieprzyjemny zapach. Dobrze się trzymają bielizny, mają z boku "falbankę" która pozwala się dobrze dopasować do kształtu majtek. Materiał jest miękki, nie podrażnia. Jedyne co mi nie pasuje to ich grubość - niby slim a są tak grube jak tradycyjne podpaski

Arleta | 4 lata temu

Polecam

Idealny produkt, doskonałe dopasowanie, komfort. Dają poczucie bezpieczeństwa i świeżości. Nie przesuwają się na bieliźnie. Na pewno będę z nich korzystać.

aga_pr | 4 lata temu

Świetne specjalistyczne podpaski TENA Lady Slim Normal

Specjalistyczne podpaski TENA Lady Slim Normal to idealny produkt w nietrzymaniu moczu u kobiet. Są dyskretne jednak idealnie spełniają swoją funkcję. Polecam każdej nie zdecydowanej kobiecie.

joasia76 | 4 lata temu

polecam, cienkie, chłonne podpaski

cienkie, ale chłonne, dyskretnie cienkie, delikatne w dotyku , zapewniają uczucie świeżości na wiele godzin, jak dla nie idealne podpaski, polecam szczerze

vaja | 4 lata temu

Bardzo dobry produkt

Bardzo chłonne i dające poczucie bezpieczeństwa podpaski. Przy obfitym wysiłku fizycznym sprawdzają się idealnie. Jedynym minusem jest brak skrzydełek. Jeżeli chodzi o bieliznę obcisłą nie nadają się że względu na odznaczenie się.

renick | 4 lata temu

Tena Lady Slim Normal

Grubość podpasek jest odpowiednia. Podpaski dobrze pochłaniają wilgoć oraz zapach. Dla mnie podpaski są za krótkie o około 2 cm, ponieważ podczas np. kichnięcia wilgoć wychodzi poza górną i dolną część podpaski. Wynika to chyba z mojego anatomicznego kształtu ciała.

joasiamaj46 | 4 lata temu

Polecam !!!!

Warte polecenia. Wygoda, komfort zero strachu , że spotka mnie przykra niespodzianka ... Sucho i wygodnie, nic nie widać . Nawet jak trochę coś "poleci" mamy ten komfort odczuwania suchości. Naprawdę polecam!!!

Erna | 4 lata temu

Bardzo dobre na średnie problemy

Specjalistyczne podpaski TENA Lady Slim NORMAL bardzo dobrze się sprawdzają w codziennym noszeniu, są delikatne, miękkie, świetnie się dopasowują do ciała. Super chłonne i zapewniają komfort noszenia oraz zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Jestem zadowolona i nadal będę je stosowała, dlatego że są 100% lepsze od zwykłych podpasek.

onlyme30 | 4 lata temu

Świetne pod każdym względem :)

Bardzo przypadły mi do gustu podpaski Lady Slim Normal, bo choć nie posiadają skrzydełek, są tak wyprofilowane, że że doskonale wchłaniają wilgoć, nie pozwalając jej wydostać się na boki. Są elastyczne w środkowej części, przec do dobrze dopasowują się do stref intymnych. Pomimo tego że są średniej grubości, są wygodne w noszeniu, a mocz z powodzeniem się wchłania i nie czuć jego zapachu.

hommen | 4 lata temu

godne polecenia

Podpaski TENA Lady spełniają moje wymagania. Nie przeciekają, zapewniają uczucie suchości, niwelują nieprzyjemny zapach. Są komfortowe w noszeniu.

majusia0 | 4 lata temu

suchość i bezpieczeństwo

Podpaski TENA Lady Slim Normal to suchość i bezpieczeństwo w ciągu dnia i nocy. Podpaska o anatomicznym kształcie i elastycznych bokach zapewnia dyskretną i niezawodną ochronę przy nietrzymania moczu. Zapewnia świeżość, suchość i pomaga czuć się pewnie. Skutecznie redukują nieprzyjemny zapach jest to doskonały produkt godny polecenia

lillianne_91 | 4 lata temu

NORMAL+++

W tym przypadku NORMAL powinno oznaczać TENA-NORMAL! To produkt dla osób szczególnie wymagających o wyjątkowych potrzebach Nie są standardowymi produktami normal. Są wyjątkowo chłonne, zapewniają wyraźnie namacalne poczucie niezawodności. Podczas użytkowania czuć ich obecność, mogą być lekko widoczne podczas noszenia obcisłej odzieży. Będą doskonałym i najlepszym wyborem dla osób, które chcą czuć się pewnie. Zapakowane w wygodny, dyskretny woreczek.

czaki82 | 4 lata temu

Rewelacyjne

bardzo polecam te wkladki na nietrzymanie moczu, sa bardzo chłonne wygodne nie odparzaja skóry i bardzo dobbrej jakości. Co najważniejsze w przystępnej cenie i łatwo dostępne..

Ninwar1979 | 4 lata temu

Wkładki Normal

Bardzo dobrze wchłaniają mocz i eliminują nieprzyjemny zapach. Jak dla mnie i dla moich potrzeb trochę za grube. Nie podrażniają skóry w okolicach intymnych.

Andzia10004 | 4 lata temu

TENA Lady Slim Normal

Moja mama testowała podpaski TENA Lady Slim Normal. Była bardzo zadowolona ponieważ w przypadku innych podpasek dostawała uczulenia i bardzo szybko miała wrażenie że nie są już suche. Podczas testowania TENA Lady Slim Normaly czuła się komfortowo i miała poczucie suchości.

Joannna1 | 4 lata temu

Odkrycie

Możliwość testowania pozwala przełamać się i spróbować nowości dzięki temu mam nowego ulubieńca. Estetycznie zapakowane chłonne, dyskretne, bardzo chętnie będę wracać i próbować tez innych z Tena Lady

Ilonkaivi | 4 lata temu

Nie dla mnie

Niestety nie dogadałam się z tymi podpaskami.Nie pasował mi fakt że nie posiadają skrzydełek,co powodowało przemieszczanie się podpaski w ciągu dnia. Zrezygnowałam z ich używania po jednym dniu.

Kocurro21 | 4 lata temu

Recenzja

Bardzo komfortowe , lepsze niż inne znane mi marki. Bardzo wygodne. Mają inny kształt od pozostałych podpasek, których używam zazwyczaj, więc muszę jeszcze kilka razy ich wypróbować aby się całkiem do nich przekonać.

lusssi18 | 4 lata temu

Dyskretne i skuteczne

Produkty TENA zapewniają komfort i dyskrecję w problemach z nietrzymaniem moczu. Ich duży wybór pozwoli wybrać dla siebie idealny rozmiar, oraz intensywność ochrony. Zapobiegają nieprzyjemnemu zapachowi, lub zmniejszą jego intensywność co jest bardzo ważne. Produkt wykonany z przyjemnego materiału, także polecam zarówno młodszym np. po ciąży lub w trakcie intensywnego wysiłku, a także starszym paniom z obniżoną macicą i problemami kobiecymi.

Socha222 | 4 lata temu

Idealne

Idealnie dopasowując się do ciała, nie czujesz ze je masz. Chłonność i idealna. Polecilam je mojej nastoletniej córce u której pojawił się problem "kropelkowy". Powiedziała, ze nie zastąpi ich na inny. Ja również jest tego samego zdania. Świetne dla kobiet w każdym wieku.

AnKoSa | 4 lata temu

Twój partner do zadań specjalnych

Jestem pozytywnie zaskoczona. Są skuteczne i wygodne. Może przydałaby się większa stabilizacja, przyczepność. Wprowadźcie tez wariant z bawełną ekologiczną.

Karolinaklimko8910 | 4 lata temu

Na większe kłopoty super bajer

Więc tak po wypróbowania wkładek mini myślałam że te będą za wielkie lecz pomyliłam się dokładnie dopasowana do bielizny podlaska robi robotę...Zakladalam ja jak wiedziałam że w pracy będzie duze dźwiganie więc dla mnie ten produkt na plus .Chodz już nie tak komfortowe jak wkładki mini

gosienka2702 | 4 lata temu

super chłonna podpaska Tena Lady Slim Normal

TENA Lady Slim Normal zapewnia nam dyskretną i niezawodną ochronę przy lekkim stopniu nietrzymania moczu. Podpaska o anatomicznym kształcie i elastycznych bokach powstała z myślą o kobietach doświadczających nietrzymania moczu. Zapewnia wyjątkową chłonność i dyskretną ochronę na co dzień. Potrójna ochrona błyskawicznie pochłania wilgoć do wnętrzapodpaski, zapewnia uczucie suchości i skutecznie chroni przednieprzyjemnym zapachem. TENA Lady Slim Normal idealnie sprawdza się, gdy doświadczasz lekkiego nietrzymania moczu. Pozwala zachować pewność siebie i bezpieczeństwo, którego potrzebujesz, jednocześnie zapewniając dyskrecję, o jakiej marzysz.

agafilip2 | 4 lata temu

Konkretna ochrona

Są sytuacje, gdy moja ochrona przed nietrzymaniem moczu powinna być nieco bardziej konkretna - i wtedy z pomocą przychodzi mi Tena Lady Slim Normal. W przypadku joggingu lub intensywnych ćwiczeń aerobowych nie martwię się już tym, że za chwilę mogę znaleźć się w kłopotliwej sytuacji. Te podpaski doskonale zapewniają mi poczucie suchości i dyskrecję. Każda kobieta zasługuje na komfort, jaki daje ten produkt.

Bella55 | 4 lata temu

Kichnięcie już mi nie straszne!

Podpaski TENA Lady Slim Normal zapewniają komfort przy problemach nietrzymania moczu. Dają pewność że nagłe kichnięcie , czy kaszlnięcie nie zakończy się plamą. Bardzo chłonne , wykonane z delikatnej włókniny , zabezpieczone sprężystymi gumeczkami po bokach , średniej grubości. Nie podrażniają , a pasek kleju jest na tyle szeroki że trzyma podpaskę skutecznie na swoim miejscu.

krystyna.grz | 4 lata temu

Ratunek!

Wkładki TENA Lady Slim Normal sprawdziły się u mnie znakomicie podczas dłuższych wyjść. Są komfortowe i niewyczuwalne. Mogę swobodnie spotykać się z przyjaciółmi, rodziną, bez obaw o przeciekanie czy nieprzyjemny zapach. Zaczęłam na nowo żyć pełnią i bardzo się z tego cieszę!

XXKadia | 4 lata temu

Specjalistyczne podpaski TENA Lady Slim Normal

Wkładki są bardzo wygodne i chłonne, nie uczulają, skutecznie zatrzymują nieprzyjemny zapach. Chronią przed przeciekaniem. Zapewniają bezpieczeństwo.

ozenka82 | 4 lata temu

rewelacyjne!Zostają już ze mna do końca

Chłonne o ślicznym wyglądzie klej bardzo mcono trzyma ,wygoda i komfort w użytkowaniu,neutralny zapach również i te zostają już do końca do codziennego użytkowania podczas dnia

angela88_88 | 4 lata temu

Podpaski skin normal

Dobrze pochłaniają nieprzyjemny zapach moczu oraz skutecznie chronią przed przeciekaniem. Dobra alternatywa również do stosowania w trakcie menstruacji.

Elaswat | 4 lata temu

Wkładki-opis.

Podpaski spełniły moje najśmielsze oczekiwania.Bardzo dobrze przepuszczają powietrze.Są bardzo wygodne i bardzo dobrze przylegają do bielizny.Poleciłabym każdej pani z czystym sumieniem.Nie są za duże i dobrze chłoną zapachy.

arielka2-i | 4 lata temu

Super

Normal idealnie radzi sobie z moimi problemami. Idealnie się dopasowują, nie przeciekają, są bardzo chłonne. Tego mi właśnie potrzeba, spełniły moje oczekiwania. Jestem pewna siebie i nie martwię się, że moja bielizna będzie wilgotna.

Anianowak441 | 4 lata temu

Polecam

Ladne opakowanie.. podpaski spelnily swoja role . Wrocilam do nich gdyz roznia sie na plus od poprzednich wkladek ktore uzywalam. Przyjemna miekkosc I zero uczucia popuszczNia moczu. Podpaski sa suche co swiadczy o ich dobrym wchlanianiu.

Kwiat kaktusa | 4 lata temu

Podpaski TENA Lady Slim Normal.

Bardzo mi pasowały. Kształt podpaski doskonale dopasowuje sie do ciała. Nie przeciekają. Wygodne rownież w nocy. Pozwalają poczuć się bezpiecznie i zapomnieć o problemie.

Nowoana | 4 lata temu

Bardzo dobre

Podpaski mam przyjemność testować dzięki polki.pl za co bardzo dziękuję. Podpaski nie powodują żadnych podrażnień czy innych niepożądanych efektów. Są chłonne i mają dobrą przyczepność. Niwelują nieprzyjemny zapach. Polecam

Kluska50 | 4 lata temu

Podpaski TENA LADY SLIM NORMAL

Jestem bardzo zadowolona z produktu. podpaski pomagaja w dyskretny sposob zapanowac nad nietrzymaniem moczu, sa bardzo chlonne uzywam je w zaleznosci od dnia i nasilenia dolegliwosci ,na dzien kiedy nie czuje sie pewnie a takze na noc ,zdecydowanie najlepszy produkt tego rodzaju,swietnie sie sprawdza w uzytkowaniu wspaniala jakosc dziekuje.

Kasiunia89 | 4 lata temu

Są świetne

Wkładki Tena Lady są świetne. Nie przemekaja zatrzymują nieprzyjemny zapach i są bardzo chłonne. Z czystym sumieniem będę je polecać znajomym.

Pati2882 | 4 lata temu

Genialny produkt.

Podpaski spełniły swoją rolę. Nic nie przeciekało. Bardzo komfortowe podpaski w trakcie noszenia w ciągu dnia. Przyjemna włóknina, która jest przyjemna dla skóry wrażliwej. Nie czuć nieprzyjemnego zapachu jak z innych produktów tego rodzaju.

loren83 | 4 lata temu

Rewelacyjne.

Z podpasek Tena Lady jestem zadowolona. Są świetnie dopasowane do bielizny,dobrze się rozciągają po bokach, dzięki temu nie obcierają. Na grubość odpowiednie ,nie za cienkie i nie za grube, bezzapachowe.Wygodne w noszeniu. Nie przeciekają. Dla mnie odpowiednie,przypasowaly mi,choć nigdy ich nie używałam to szczerze polecam.

madziulka11120 | 4 lata temu

Chłonne

Jak dla mnie są bardzo chłonne, bezpieczne, mogły by być troszkę węższe. Mimo wszystko polecam czuje się w nich bezpiecznie i komfortowo. Wiem że jestem super zabezpieczona.

Dingoglaza69 | 4 lata temu

Super ochrona

Mimo, że jestem osobą wymagającą nie dopatrzyłam się we wkładkach TENA Lady Slim Normal najmniejszych wad. Produkt spełnił moje oczekiwania.Z pewnością będę ten produkt kupować

anna1313@ | 4 lata temu

Tena lady

Podpaski pozwalają funkcjonować mimo upławów są mało widoczne dla postronnych, delikatne i łatwe w obsłudze . Mimo upławów redukują nieprzyjemny zapach