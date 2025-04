Zmagasz się z problemami skórnymi, a może masz małe dziecko? Jeśli tak, to doskonale wiesz, jak ważny jest dobór odpowiednich produktów do prania i płukania - takich, które nie uczulą, będą delikatne, a przy tym odpowiednio zadbają o czystość twoich ubrań, pościeli czy ręczników.

Reklama

Zapomnij o tradycyjnych detergentach! Wymień swoje dotychczasowe środki do prania na kapsułki i płyn do płukania Neutral.

Produkty sprawią, że twoje ubrania będą czyste, a wrażliwa skóra (zarówno twoja, jak i twojego maluszka) nie będzie narażona na reakcje alergiczne. Płyn do płukania dodatkowo jest bezpieczny, zmiękcza tkaniny i nie podrażnia skóry!

Co najlepsze - produkty nie zawierają sztucznych barwników i kompozycji zapachowych, a także posiadają certyfikat Astma-Allergi Danmark i Allergy Certified!

Neutral Hipoalergiczne kapsułki do prania kolorów (22 prania) – 39,99 zł

Neutral Hipoalergiczny płyn do płukania 1l – 22,99 zł

100% testujących kobiet* potwierdza, że kapsułki do prania i płyn do płukania Neutral sprawdzą się w przypadku skóry alergicznej i dziecka!

Czy Hipoalergiczne kapsułki i płyn do płukania Neutral zdały test czystości!

Żeby przekonać się, czy kapsułki do prania tkanin kolorowych i płyn do płukania marki Neutral są skuteczne, postanowiliśmy przeprowadzić test wśród czytelniczek serwisu polki.pl. Nasze użytkowniczki sprawdzały działanie produktów u siebie w domu, w codziennych sytuacjach - piorąc delikatne ubrania dziecięce lub ubrania osób, zmagających się z problemami skórnymi. Efekty? Przeczytajcie ich opinie!

Produkty do prania marki Neutral

Nic tak nie potwierdza skuteczności produktu, jak testy przeprowadzane przez kobiety, które sprawdzają działanie środków w codziennych sytuacjach i bez skrupułów wyliczają wszystkie plusy i minusy.

Testowane produkty Neutral są dopasowane do potrzeb skóry wrażliwej. Czym się wyróżniają? Kapsułki do prania świetnie radzą sobie nawet z największymi plamami, a przy tym nie podrażniają skóry alergicznej i delikatnej skóry dziecka. Dodatkowo, produkty Neutral są Fragrance Free oraz Perfume Free, co oznacza, że są całkowicie wolne od substancji zapachowych, często powodujących alergie. Zobacz wyniki testu!

Poznaj opinie testerek

100% naszych użytkowniczek potwierdza skuteczność działania testowanych produktów.

Idealne dla alergików, super działanie i efekt wow. Kapsułki na pewno zagoszczą w moim domu, pokochałam je ja i moja rodzina. Płyn do płukania jest idealny, nadaje miękkości, delikatności ubraniom i nie ma mocnego, drażliwego zapachu. Na pewno polecę je moim koleżankom. - pisze pani Wioletta

Czy Polki* polecają produkty marki Neutral?

Wszystkie testujące użytkowniczki polki.pl poleciłyby produkty do prania i płukania osobom zmagającym się z problemami skórnymi lub posiadającym dzieci. Ponad 98% osób z alergią zakupiłoby testowane produkty do prania ponownie. W przypadku kobiet, które mają dziecko, wszystkie kobiety zdecydowałyby się na ponowny zakup tych produktów.

Po wielu tygodniach poszukiwań przyczyn alergii u dziecka, szukałam także środka do prania jego ubrań. Na rynku jest wiele produktów do prania dla ten problem, jednak ich duszący zapach przyprawiał mnie o migrenę. Po teście produktów Neutral jestem pozytywnie zaskoczona! Neutralny zapach - praktycznie na ubraniach czuć zapach wiatru. Ubranka czyste i nie trzeba namaczać. Parę kapsułek podarowałam mojej mamie - ona także uważa, że produkt jest lepszy od innych oferowanych na półkach sklepowych. - pisze pani Katarzyna - pisze pani Katarzyna

Czy testowane produkty są lepsze niż konkurencyjne środki piorące?

Ponad 87% kobiet, których bliscy zmagają się z problemami skórnymi i tyle samo kobie, które mają małe dzieci, oceniło kapsułki do prania i płyn do płukania jako lepsze niż inne środki z tej grupy produktów.

Czy czystość i ochrona wrażliwej skóry mogą iść w parze?

Jak się okazuje - tak. Wystarczą odpowiednie produkty. Nasz test potwierdził, że ochrona, czystość i delikatność to synonimy. 98% kobiet* potwierdza, że testowane produkty doskonale wypadły w teście czystości. 97% dodatkowo stwierdza, że tkaniny stały się miękkie.

Dodatkowo 99% matek potwierdziło za to, że testowane produkty doskonale doprały ubrania dziecięce, 100% kobiet przyznaje, że ubranka stały się przyjemnie miękkie.

Kapsułki dopierały nawet uporczywe plamy. Kolor tkanin nie zmieniał się, zachował swoją głębie. Natomiast płyn do tkanin jest bardzo wydajny, wystarczy niewielka ilość, by tkaniny były miękkie. Szczerze przyznaję, że jest on zdecydowanie lepszy od wiodących preparatów zmiękczających, które nie dawały sobie takie świetnie rady przy bardzo twardej wodzie. Początkowo myślałam, że brak zapachu spowoduje że ubrania będą nieprzyjemnie pachnąć, ale nic z tych rzeczy. Są świeże. - komentuje pani Anna

Skóra wrażliwa i produkty do prania

Wszystkie testerki potwierdziły, że testowane produkty sprawdzą się w przypadku osób z problemami skórnymi. Użytkowniczki pozytywnie oceniły też działanie produktów na skórę - nie zaważyły żadnych objawów uczulenia czy nadwrażliwości.

Kapsułki bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie, więc nie zostawiają po sobie śladu. Nie dość, że dobrze radzą sobie z plamami, to nie mam zaczerwienionej skóry i nic mnie nie swędzi, więc jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Ubrania są miękkie po wypraniu, nie tracą koloru, więc jestem pewna że ten produkt zakupię po raz kolejny. - wspomina pani Paulina

Skóra dziecka a pranie ubrań

100% kobiet, które wyprały dziecięce ubranka w produktach marki Neutral potwierdzają, że sprawdzą się one dla najmłodszych. Wszystkie matki pozytywnie oceniły działanie produktów na delikatną skórę ich maluchów.

Kapsułki i płyn do płukania to duet doskonały! Miałam obawy, czy nic nie stanie się mojej córce, która ma niespełna dwa miesiące. Teraz wiem, że nie było sensu się martwić. Ubranka mojej córki są przede wszystkim idealnie czyste i do tego miękkie. - dodaje pani Magdalena - dodaje pani Magdalena

Zobacz więcej opinii!

* Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 182 kobiet w dniach 8 do 26 maja 2019 r.

Magdalenkaaa88 | 6 lata temu

Uwielbiam produkty Neutral

Jestem zachwycona produktami Neutral! Ubrania są świeże, czyste, doprane z wszelkich zabrudzeń i miękkie w dotyku. Jestem typem alergika i nie zauważyłam żadnych śladów alergii. Po niektórych produktach do prania swędziało mnie ciało.. Po zastosowaniu środków Neutral nie odczułam żadnego swędzenia, żadnego uczulenia czy wysypek. Polecam produkty każdemu. Nie tylko osobom zmagającym się z alergiami, ale wszystkim tym, którzy chcą zadbać o zdrowie.

marta4488 | 6 lata temu

Dla problemowej skóry dziecka i dorosłych

Kapsułki i płyn do płukania są idealne do prania dziecięcych ubranek. Usuwają plamy, ubrania są czyste i miękkie. Skóra dziecka niepodrażniona. Jedyny minus- przy 30° folia z kapsułki zostaje w pralce.

komarka | 6 lata temu

Bardzo dobry i delikatny

Kapsułki bardzo dobrze sprawdziły się podczas codziennego prania rzeczy całej rodziny. Detergenty nie uczuliły 4 miesięcznego maluszka, ale udało im się doprać ślady z trawy na kolanach u zapalonego 5 letniego piłkarza. Ubranka były świeże, brak zapachu to zaleta kiedy suszymy pranie na dworze, w deszczowe dni z większą wilgotnością trudno wysuszyć pranie by zapach nie był nieświeży, i to chyba jedyny minus. Do prania rzeczy maluszka i dla osób o wrażliwej skórze jak najbardziej polecam.

cosikowo1 | 6 lata temu

wspaniałe

wspaniałe produkty do prania. poradziły sobie z plamami. ubrania są mięciutkie. polecam każdemu alergikowi i mamie maluszka. kapsułki wygodne w użyciu.

andziulek89 | 6 lata temu

Negatywna opinia na proszek i płyn do prania

Kapsułki niestety nie dopierają plam, zwłaszcza tych uporczywych.

Płyn do płukania nie sprawił że ubrania były miękkie a wręcz sztywne.

Przeszkadzał mi całkowity brak zapachu, a wręcz dziwne odczucia zapachu pralki....

Niby moja skóra nie miała objawów uczulenia ale nie kupiłabym ponownie tych produktów.

felicite20 | 6 lata temu

Super zmiękcza i nie uczula, komfort wrażliwej skórze zapewnia i wrażliwców potrzeby docenia

Super zmiękcza i nie uczula, komfort wrażliwej skórze zapewnia i wrażliwców potrzeby docenia, idealny płyn dla alergików, wszelkich wrażliwców, uczuleniowców, w sam raz dla dużego i małego. Tkaniny zmiękczane, płukanie w Neutralu doceniane, polecam dziś każdemu, nawet temu wrażliwemu. ..............

Martyna246 | 6 lata temu

Płyn i kapsułki

Zarówno kapsułki jak i płyn okazały się super alternatywą dla osób ze skłonnością do alergii czy skóry wrażliwej. Oba produkty są bezzapachowe, co dla jednych może być wadą, jednak dla mnie zaletą, gdyż nie lubię zapachowych produktów

parysek10 | 6 lata temu

Bardzo dobre!

Kapsułki oraz płyn sprawdziły się u mnie. Obawiałam się, że nie poradzą sobie z zabrudzeniami, ale nic z tych rzeczy. Doskonale dopierają ubrania, a przy tym są delikatne dla skóry. Radzą sobie z nawet najbardziej uporczywymi plamami. Ubranka dzięki stały się miękkie i przyjemne, nie ma żadnych objawów uczulenia skóry. Ogółem nie widzę żadnych minusów. Polecam.

Batafurai | 6 lata temu

Neutral dla atopika!

Kapsułki i płyn do płukania Neutral bardzo dobrze poradził sobie nawet z zabrudzeniami na dziecięcych ubrankach. Były one czyste, miękkie ale co najważniejsze dla mnie - mamy dwójki małych alergików - nie wywołały żadnych podrażnień. Myślę, że każda mama atopika wie, jak trudno czasem znaleźć odpowiedni sposób na upranie ubranek tak, by były czyste ale nie podraznialy wrażliwej skóry. Neutral świetnie spisał się w tej roli! Do tej pory musiałam zrezygnować z płynów zmiekczajacych, a tu proszę - niespodzianka! Zarówno ja, jak i dzieci jesteśmy bardzo zadowoleni i na pewno chętnie siegniemy powtórnie po kapsułki j płyn do płukania Neutral!

Biuti26 | 6 lata temu

Recenzja na temat proszku I plynu

Używałam przez jakiś czas. Dla mnie jest ok. Ale będę szukać jeszcze innych produktów ponieważ skóra aż tak nie zmieniła się po tym proszku i płynie.

Doroti123 | 6 lata temu

Godne polecenia

Z całego serca polecam kapsułki do kolorów Neutral i płyn do płukania Neutral. Pranie jest idealnie doprane a po dodaniu płynu miękkie w dotyku. A najważniejsze że nie uczula

Sann00 | 6 lata temu

Kapsułki do prania / płyn do płukania Natural

Jak najbardziej polecam wszystkim którzy mają problem z alergią skórna przez detergenty.plyn jak i kapsułki zdecydowanie poradziły sobie z zabrudzeniami jak i ubrania pozostały bardzo miękkie. Z pewnością mogę polecić je każdemu.

KlaPis | 6 lata temu

Super polecam

Ubrania są dobrze uprane, mile w dotyku I miekkie. Produkty nie pozostawiaja plam I zaciekow tak jak dzieje sie to w przypadku proszku do prania. Nie uczulaja

Kittygirl | 6 lata temu

Idealny produkt dla alergików

Dopiera idealnie, nie pozostawia żadnych plan, delikatnie pachnie. Nie potrzeba dużej ilości płynu do płukania, aby ubrania jak i ręczniki były miękkie i delikatne w dotyku. Nie podrażnia skóry i nie uczula. Największe plamy, które były trudne do usunięcia dzięki tego płynu one zniknęły. Nie pozostawia smóg w pralce, kapsułki całkowicie się rozpuszczają.

martaa23115 | 6 lata temu

Polecam z czystym sumieniem

Jak dla mnie to kapsułki zamieniłabym na żel do prania. Poza tym wszystko idealnie. Polecam z czystym sumieniem. Pranie jest puszyste i miękkie. Z pewnością zakupie produkty.

KseniaSpibida | 6 lata temu

Testowanie produktów Neutral

Pranie po produktach Neutral jest przyjemnie miękkie, delikatne nie wymagające nawet prasowania a co najważniejsze nie podrażnia wrażliwej skóry moich dzici

Mgnienie | 6 lata temu

Godne polecenia

Linia produktów Neutral to moja nowa miłość. Od teraz pranie ubranek syna i męża jest dużo przyjemniejsze. A chusteczki Neutral nie mają sobie równych.

Dominikakom4 | 6 lata temu

Środki piorące dla wymagających dzieci.

Płyn i kapsułki spełniły moje oczekiwania. Pranie było czyste i pachnące oraz miękkie. Opakowania wygodne w użyciu. Prałam w nich zarówno białe jak i kolorowe pranie. Jestem bardzo zadowolona z testowanych przeze mnie produktów. Z chęcią polecę je innym mamom. Uważam, że potrzebujemy na rynku środków chemicznych takie produkty. Moja ocena jest bardzo pozytywna.

Pimka | 6 lata temu

Kapsułki i płyn recenzja

Kapsułki bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie więc nie zostawiają po sobie śladu. Nie dość że kapsułki dobrze radzą sobie z plamami to ja nie mam zaczerwienionej skóry i nic mnie nie swędzi więc jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Ciuchy są miękkie po wypraniu ich, nie tracą koloru więc jestem pewna że ten produkt zakupie poraz kolejny.

frelcia82 | 6 lata temu

Świetny

W obecnych czasach ,gdzie wszędzie króluje wszędobylska chemia ,czasem trudno znaleźć coś co jest naturalne i neutralne dla naszego organizmu.

Kapsułki oraz płyn nie zawierają żadnych barwników , nie maja żadnych substancji zapachowych .

Stosując oba produkty wiem , że moja skóra jak również skóra moich dzieci nie będzie narażona na żadne alergeny.

Kapsułki usuwają zabrudzenia z jednoczesną ochroną koloru na ubraniach. Płyn sprawia , że ubrania są miłe w dotyku , nie są szorstkie ani twarde

basik48 | 6 lata temu

Produkty Neutral

Pranie jest czyste delikatnie pachnące ale przede wszystkim nie wpływające na alergię.Kapsułki dobrze spierają uporczywe plamy a płyn powoduje że pranie jest miękkie i pachnące.

kijanka25 | 6 lata temu

Bezpieczne produkty dla całej rodziny

Kupując chemię do domu zawsze zwracam uwagę na skład, czy jest bezpieczna dla dzieci i nie wywołuje alergii.

Seria Neutral sprawdziła się w naszym domu ponieważ to wyjątkowo bezpieczna i skuteczna linia preparatów dla całej rodziny która nie tylko chroni ubrania ale również skórę nie podrażniają i nie wywołując alergii.

Chusteczki są bezpieczne nawet dla małego dziecka ponieważ nie wywołują podrażnień na skórze a płyn i kapsułki skutecznie ale bezpiecznie dbają o nasze ubrania pozostawiając je czyste i świeże.

Kapsułki dobrze rozpuszczają się w pralce nie pozostawiając kożucha.

agapa | 6 lata temu

Najlepsze kapsułki do prania tkanin kolorowych i płyn do płukania tkanin Neutral

Testowane przeze mnie kapsułki do prania tkanin kolorowych i płyn do płukania tkanin Neutral spełniły moje oczekiwania. Z czystym sumieniem poleciłabym kapsułki do prania tkanin kolorowych i płyn do płukania tkanin Neutral komuś, kto również zmaga się z alergią. Po przetestowaniu kapsułek do prania tkanin kolorowych i płynu do płukania tkanin Neutral zakupiłabym ten produkt ponownie z wielką chęcią. Testowane kapsułki do prania tkanin kolorowych i płyn do płukania tkanin Neutral spełniły moje oczekiwania dotyczące czystości poradziły sobie nawet z uporczywymi plamami, a pranie było idealnie czyste. Moja ocena kapsułek do prania tkanin kolorowych i płynu do płukania tkanin Neutral w porównaniu z innymi detergentami do prania i płukania dla alergików jest

zdecydowanie dużo lepsza. Zdecydowanie zamieniłabym dotychczasowe produkty do prania i płukania do skóry wrażliwej na kapsułki do prania tkanin kolorowych Neutral i płyn do płukania tkanin Neutral?

Uważam, że kapsułki do prania tkanin kolorowych i płyn do płukania tkanin Neutral sprawdziły doskonale się w przypadku mojej i syna skóry wrażliwej. Chciałabym też podkreślić, że kapsułki do prania tkanin kolorowych i płyn do płukania tkanin Neutral sprawdziły się również w przypadku mojego syna zmagającego się z alergią i atopową skórą. Moja skóra pozytywnie zareagowała na ubrania wyprane w kapsułkach do prania tkanin kolorowych Neutral i wypłukane w płynie do płukania Neutral, nie zauważyłam żadnych objawów alergii, uczulenia czy nadwrażliwości. Pozytywem też jest, że Neutral nie zawiera zapachów zarówno w finalnych produktach, jak i w poszczególnych składnikach, co bardzo dobrze wpłynęło na kondycję alergiczną mojej skóry, jak i też skóry mojego syna.

justaswitaj | 6 lata temu

Produkty Neutral - dobre rozwiązanie dla alergików

Kapsułki do prania tkanin i płyn do płukania tkanin marki Neutral stosuję od około dwóch tygodni. Pozytywnie zaskoczyły mnie już same opakowania, estetycznie wykonane, w stonowanych barwach. Kolejne pozytywne zaskoczenie to skład produktu, który jest krótki, prosty i pozbawiony ulepszaczy. Kapsułki są skuteczne, dobrze się rozpuszczaja i dopierają nawet trudne do usunięcia zabrudzenia. Zapach płynu do płukania jest o dziwo dość chemiczny, ale nie pozostaje na ubraniach. Pranie jest miękkie i miłe w dotyku. Produkty nie powodują żadnych podrażnień nawet u najmłodszych członków naszej rodziny - posiadaczay bardzo wrażliwej skóry. Neuteal to produkty stworzone z myślą o alergikach.

Spasia23 | 6 lata temu

Polecam!

Ply i kapsułki zdecydowanie podbił moje serce i ubrania. Ubrania czyste, bez duszacego zapachu, nie podrazniające ani nie odowujące uczulen u dzieci. Polecam.

felicite20 | 6 lata temu

polecę każdej kobiecie na tym świecie!

Płyn idealnie rozprawi się z tkanin zmiękczaniem, problemu nie ma już z alergenami. Świetnie ubrania doprane, skóry już nie podrażniamy i neutralne produkty do prania doceniamy. Z płynu jestem bardzo zadowolona, pozytywna opinia zostanie rozpowszechniona, zadowolenie będzie przekazywane, a moje pranie wciąż doprane, polecę każdej kobiecie na tym świecie!

panthere | 6 lata temu

idealne dla alergików

Kapsułki są przystosowane do osób z alergią skórną lub z wrażliwą skórą. Po założeniu ubrań, które były wyprane w tych kapsułkach, nie zauważyłam żadnych zmian na skórze. Posiadam bardzo wrażliwą skórę oraz mam alergie skórne i te kapsułki sprawiły, że moja skóra pozostała niepodrażniona.

kaja19782 | 6 lata temu

Naturalne i skuteczne pranie!

Rewelacyjne kapsułki do prania tkanin kolorowych.

Idealnie dopierają zabrudzenia oraz są odpowiednie dla nawet najbardziej wrażliwej skóry.Płynna formuła piorąca została zamknięta w kapsułce, która rozpuszcza się z łatwością, nawet w twardej wodzie. Z kapsułkami do prania Neutral szybko zapomnicie Państwo zarówno o plamach, jak i odplamiaczach, a kolory tkanin pozostaną żywe, jak przed pierwszym praniem.

hellokitty1313 | 6 lata temu

Kapsułki do prania tkanin i płyn do płukania tkanin Neutral

Kapsułki do prania tkanin i płyn do płukania tkanin Neutral oceniam na pięć z plusem. Produkty spełniły moje oczekiwana. W sam raz sprawdzają się do do prania odzieży dla alergików, ponieważ po praniu nie zauważyłam żadnych objawów alergii, uczulenia ani nadwrażliwości skóry. Produkty sprawdziły się idealnie i w 100% je polecam! :)

olaaniolek | 6 lata temu

Godne uwagi produkty

Hipoalergiczne produkty do prania marki Neutral spisały się na medal. Zacznę najpierw od kapsułek do prania. Kapsułki zamknięte są w opakowaniu typu klik, co znacznie ułatwia przechowywanie produktu. Jedna kapsułka spokojnie wystarcza na jedno pranie. Według producenta wystarczy na 22 prania. Bez problemu dopiera plamy, nie niszcząc przy tym ubrań. Są delikatne dla alergików, nie podrażniają skóry. Jeśli chodzi o zapach to nie wyczujemy go tutaj, gdyż nie zawierają one kompozycji zapachowych ani barwników, są w 100% hipoalergiczne. Kapsułki są koloru żółtego, z tworzywa, które z łatwością rozpuszcza się w wodzie. Natomiast jeśli chodzi o płyn do prania to tutaj również nie wyczujemy kompozycji zapachowych ani barwników. Płyn znajduje się w litrowej butelce, gdzie z łatwością można ją złapać przy pomocy uchwytu. Płyn ma konsystencję rzadką, koloru mlecznego, zapach jest mocno chemiczny. Według producenta 1 nakrętka odpowiada 40 ml. Nie zostawia śladów na ubraniach. Płyn sprawia, że wypłukane w nich ubrania są miękkie, delikatne, nie elektryzują się i dobrze się prasują. Nie podrażnia i nie uczula. Spokojnie może być używany do płukania ubranek dziecka.

AskaK31 | 6 lata temu

Neutral do prania produkty

Produkty z górnej półki. Świetnie dopierały nawet bardzo zabrudzone dziecięce ubranka. Nadają się nawet dla wrażliwego alergika. Zapach neutralny jak najbardziej odpowiadał rodzince.

kusiens | 6 lata temu

Idealne dla mojej skóry

Kapsułki niezwykle wygodne w użyciu, płyn do płukania w poręcznym opakowaniu. Ładnie pachną i skutecznie usuwają plamy. Jednak najważniejsze jest to, że nie wywołał u mnie żadnej reakcji alergicznej ani podrażnienia, czy zaczerwienienia skóry. Jestem tym naprawdę zaskoczona, bo to zdarza się naprawdę rzadko. Na pewno będę korzystać z produktów tej marki w przyszłości.

Batafurai | 6 lata temu

Idealny środek piorące dla alergików!

Walka o czystość ubrań wraz z walką o niepodraznianie wrażliwej skóry mojej i moich domowników to dla mnie codzienność. I w tej walce zwykle tylko jedna strona jest zwycięska. Mogę mieć czyste i miękkie pranie lub niepodrazniona skórę. Gdy przeczytałam o nowych kapsułkach Neutral i płynie do płukania Neutral, nie do końca uwierzyłam, że poradzi sobie z korowymi ubraniami, zwłaszcza ciemnymi. Żaden ze stosowanych przeze mnie, wiodacych płynów do prania, nie radził sobie z dbaniem o ich kolor. I tu spotkała mnie niespodzianka. Neutral zarówno dobrze radzi sobie z pobrudzonymi ubrankami dziecięcymi, jak i ciemnymi ubraniami. Kapsułki są wygodne w użyciu, a płyn do płukania zmiękcza tkaniny i dba o kolor. W zasadzie widzę tylko jedna wadę - pranie nie pachnie lub można powiedzieć, że właściwie pachnie czystym praniem. No ale dla skóry alergika nie ma nic lepszego niż nieperfumowane środki piorące. Reasumując - Neutral na stałe zagości w naszym domu, gdyż dotąd się na nim nie zawiodłam. Polecam!

pati0154 | 6 lata temu

Kapsułki do prania i płyn do płukania Neutral.

Kapsułki i płyn do prania Neutral są rewelacyjne doskonale piorą i sprawiają, że ubrania są miękkie i delikatne. Są idealne dla dzieci i dorosłych.

dodkag89 | 6 lata temu

Neutral- ratunek dla alergików

Polecam wszystkim kapsułki i płyn do prania Neutral! Radzą sobie z trudnymi plamami, zmiękczają tkaniny a przede wszystkim są delikatne dla alergików. Przy AZS moim i córki nie pojawiła się wysypka. Nasza skóra dobrze je toleruje!

f787fa4cceeb5a9b2204a6d52dd5a8166766735c | 6 lata temu

Polecam produkty Neutral

Z całego serca pragnę polecić Kapsułki do prania i płyn do płukania Neutral. Nie uczula, ubranka dziecka są miękkie po praniu oraz wszystkie plamy usunięte. Zdecydowanie polecam!

ibonka1 | 6 lata temu

NEUTRAL godny polecenia

Mój syn jest wrażliwy na stosowane płyny do prania i płukania tkanin i po zastosowaniu produktów Neutral nie wystąpiły u niego żadne podrażnienia czy jakiekolwiek zaczerwienienia. Jestem bardzo na TAK.

KlaPis | 6 lata temu

Mile zaskoczenie

Produkty neutral swietnie radza sobie z uporczywymi plamami, nie pozostawiaja zaciekow oraz niesplukanych nalotów. Idealne do prania dzieciecych ubranek jak I doroslych

Krisu28 | 6 lata temu

Spoko

Spoko fajny plyn i kapsulki coz wiecej mozna powiedziec spełnil moje oczekiwania...wiec nie bede tutaj marudzil.z miła checia go kupie ponownie.........

olaaaa14 | 6 lata temu

Polecam

Neutralny zapach idealny dla dziecka, ubrania miękkie, delikatne, nie zauważyłam zmian alergicznych na skórze dziecka. Uporczywych plam niestety nie udało się doprać. Poleciłabym ten produkt znajomym.

Panika123 | 6 lata temu

Kapsułki Neutral

Jestem bardzo zadowolona z produktów które mogłam przetestować, zakupiłam już kolejne opakowania i polecam je wszystkim mamą, które mają dzieci alergiczne.

kotelka | 6 lata temu

Neutral dla każdego

Płyn świetnie zmiękcza tkaniny.. Produkt bezpieczny, nie uczula, nie podrażnia, idealny dla każdej mamy i alergika. Neutralny zapach komponuje się z każdym połączeniem. Przemyślany środek piorący dla uczuleniowców. Polecam serdecznie wszystkim, którzy zmagają się z wrażliwą skórą i drażnią ich intensywne zapachy, Neutral dla każdego.

owneta | 6 lata temu

Płyn do płukania i kapsułki do prania Neutral

Kapsułki i płyn do płukania są niesamowite. Nie sądziłam, że ubrania mogą być tak miękkie i przyjemne w dotyku. Po włożeniu ubrań skóra nie swędzi, nic nie uczula. Dodatkowo kolory nie tracą swojej intensywności, a czarny nie płowieje po zastosowaniu płynu do płukania.

aknel77 | 6 lata temu

Czyste pranie, bez zapachu i podrażnień

Kapsułki są bardzo wygodne w użyciu. Dobrze piorą, radzą sobie z większością zabrudzeń. Są łagodne dla skóry alergika (małego i dużego), nie uczulają i nie podrażniają.

Płyn do płukania zmiękcza tkaniny, ułatwia ich prasowanie. Jest wydajny. Nie uczula i nie podrażnia wrażliwej skóry dziecka.

magdalena1992 | 6 lata temu

Godne polecenie na maksa

Kapsułki i płyn pomimo braku dodatków zapachowych , spełniają pozytywnie swoją rolę. Bardzo skuteczne i wydajne w konsekwencji okazują się być dobrym wyborem. Jest to produkt godny polecenia dla alergików

Mikrus83 | 6 lata temu

Polecam

Polecam serdecznie wszystkim którzy zmagają się z alergią i wrażliwą skórą. A jednocześnie zależy im na skutecznym usowaniu plam i miękkości tkanin

msieczka | 6 lata temu

Polecam

Bardzo dziękuję za możliwość testowania. Jestem zadowolona, chyba najbardziej przekonują mnie kapsułki. Chociaż, płyn do płukania tkanin także spełnił moje oczekiwania. Chusteczki nawilżające nie były przesadnie nawilżone dlatego bardzo chętnie ich używałam. Polecam znajomym. Pozdrawiam

tinabyd | 6 lata temu

Płyn i kapsułki neutral

Płyn do płukania jest bardzo wydajny. Plamy znikają a ubrania stają się miękkie. Kapsułki dobrze się rozpuszczaja przez co nie pozostawiają białych plam. Idealne do ubrań noworodka

Stenka | 6 lata temu

NEUTRAL

Przetestowałam kapsułki do prania i płyn do płukania NEUTRAL. Produkty spełniły moje oczekiwania. Jestem alergiczką, a produkty są hipoalergiczne, przeznaczone dla skóry alergicznej i delikatnej skóry dziecka. Dobrze dopierają.

azja8484 | 6 lata temu

Zestaw Neutral Daje radę

Zestaw płyn i kapsułki oceniam dobrze. Jestem zadowolona z ich działania. Produkty spełniają swoje funkcję, czy dobrze piorą i są delikatne dla skóry. Po ich użyciu nie zauważyłam żadnych podrażnień, ani u siebie ani u członków rodziny. Kapsułka szybko się rozpuszcza i nie pozostawia śladów. Jest wydana, podobnie jak płyn do płukania, dobrze się pieni ale również dobrze wypłukuje. Pranie nie ma mocnego zapachu, co początkowo trochę mi przeszkadzało, ale gdy wyschnie jest po prostu świeże i czyste. To jest najwazniejsze.

Szczureczek | 6 lata temu

Zestaw do prania Neutral

Kapsułki do prania i płyn do płukania tkanin Neutral to bardzo dobry wybór dla każdego. Zarówno dla matek z dziećmi jak i dla osób indywidualnych. Nie podrażnia on skóry, radzi sobie z wieloma rodzajami plam a przy tym sprawia, że ubrania są miękkie.

karolina890227 | 6 lata temu

Polecam kapsułki i płyn do płukania Neutral

Produkt świetnie sprawdzi się dla osób, które zmagają się z problemami skórnymi. Jestem alergikiem a nie miałam żadnych nieprzyjemnych objawów skórnych.

magdawys | 6 lata temu

Duet na 5!

Skuteczne i bezpieczne - tak określiłabym dzianie kapsułek i płynu. Idealnie sprawdzają się dla najmłodszych,co teraz ma dla mnie ogromne znaczenie.

ewekose | 6 lata temu

Polecam kapsułki do prania tkanin i płyn do płukania tkanin Neutral!!!

Polecam kapsułki do prania tkanin i płyn do płukania tkanin Neutral!!! Po wypraniu ubrania są miękkie i czyste ale przede wszystkim moja skóra po założeniu świeżo wypranych ubrań nie jest podrażniona i zaczerwieniona. Dodatkowo jak nigdy do tej pory nie pojawiła się u mnie alergia. Serdecznie polecam dla wszystkich osób mających problemy skórne!!!

cimelek | 6 lata temu

Neutral idealny dla dziecięcych ubranek

Kapsułki i płyn do płukania Neutral są znakomite do prania dziecięcych ubranek.Dopiera nawet trudne plamy zmiękcza tkaninę.Nie powoduje uczuleń,ani podrażnień delikatnej skóry dziecka.

zukowooliwia | 6 lata temu

Delikatne kapsułki i płyn do płukania Neutral

Kapsułki do prania: szybkie i przyjemne pranie, dobrze radzą sobie z prostymi plamami, zostawiają delikatny, ale naturalny zapach, nie uczulają.

Płyn do płukania: zmiękcza pranie, jest bezwonny, idealny dla delikatnej skóry noworodka czy niemowlęcia, nie uczula.

moniawp5 | 6 lata temu

kapsułki i płyn Neutral

Produkt bardzo dobry dla alergików. Jest bardzo wydajny i co najważniejszy bez związków chemicznych. Bezzapachowy. Ładnie dopiera rzeczy. Mój synek alergik wreszcie ma skórę jak powinien czyli gładka , bez zaczerwień i nie swędzącą

patii914 | 6 lata temu

Zdecydowanie polecam produkty Neutral

Kapsułki do prania tkanin i płyn do płukania tkanin Neutral spełniły moje oczekiwania! Pomagają pozbyć się nawet ciężkich plam, a po praniu tkaniny stały się wyraźnie miększe. Produkty Neutral nie podrażniają skóry i nie wzmagają problemów z jej alergią.

Aganieszka.wsp | 6 lata temu

Skuteczne i bezwonne kapsułki do prania oraz plyn

Nie ukrywam, że jestem bardzo miłe zaskoczona. Cały czas jak dotąd uzywalam Loveli, zarówno proszku, jak i płynu. Każda zmiana środka kończyła się tym, że przeznaczyłam go do prania swoich ubrań, bo dziecko ciągle coś uczulalo. Neutral bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Nie wystąpiły żadne, ale to żadne problemy skórne, pranie było doprane do czysto. Mało tego! Było niesamowicie miękkie w dotyku. Na 100% będę kupowała kapsułki do prania, bo jestem zwolenniczką kapsulek, a poprzednia marka dysponowała proszkiem do prania. Nie mieli kapsulek. Jak dla mnie jest to ogromny plus. Coś co zachęca mnie do ponownego zakupu to brak zapachu. Pranie było czyste, miękkie w dotyku i pachniało moim dzieckiem, a nie aromatem środka pioracego. Bez wątpienia jest to niepodwazalny atut Neutral!

Kupię i będę polecać moim kolezankom mamom!

karciakarcia | 6 lata temu

Zdrowe dziecko to szczęśliwy rodzic.

Szukałam produktu idealnego dla mojego dziecka miesiącami. Testowałam, kupowałam i niestety żaden nie spełniał moich oczekiwań. Przy większości zakupów kierowałam się etykietami, wierzyłam producentom, jakie to cudowne działanie mają owe produkty. Porażka za porażką, jednak największą dla mnie było to, że jako rodzic, nie umiem zadbać o skórę mojego maluszka. No bo jak nie ja, to kto? Szukając informacji w internecie natknęłam się na produkty Natural. Miałam obawy, czy po raz kolejny dziecko nie dostanie uczulenia, skoro kapsułki są na tyle mocne, by poradzić sobie z plamami. Jak się okazało, delikatna skóra mojego maluszka nie została podrażniona. Powiem więcej, odetchnęłam z ulgą. Odtąd mogę obserwować, nie to, czy moje dziecko reaguje na ubranie wysypką, lecz to, czy jest mu w danym ubraniu do twarzy.

winia271 | 6 lata temu

Gorąco polecam produkty marki neutralne dla osób zmagających się ze skórą alergiczną.

Po przetestowaniu kapsułek i płynu do płukania firmy neutral, mogę szczerze powiedzieć, że jest to bardzo dobry produkt dla osób zmagających się ze skóry alergiczne po przetestowaniu kapsułek i płynu do płukania firmy neutralny, mogę szczerze powiedzieć, że jest to bardzo dobry produkt dla osób zmagających się ze skóry alergiczną. Kapsułki poradziły sobie z uporczywymi plamami ,a płyn do płukania idealnie zmiękczył tkaninę. Po włożeniu na siebie ubrań wybranych w produktach neutral nie dostałam uczulenia. Jestem zaskoczona jakością i skutecznością produktów, gorąco polecam!

doda21N | 6 lata temu

Miłe zaskoczenie

Jestem bardzo mile zaskoczona, kapsułki do prania tkanin kolorowych Neutral poradziły sobie nawet z uporczywymi plamami z trawy.Po płynie do płukania Neutal ubranka są miękkie i przyjemne w dotyku. Skóra moich dzieci bardzo dobrze zniosła zmianę kapsułek do prania i płynu do płukania, nie zauważyłam na niej żadnych objawów uczulenia.

iwonka8402 | 6 lata temu

super

Zarówno kapsułki jak i płyn sprawdziły się doskonale.Kapsułki usuneły wszystkie zabrudzenia ,a płyn do płukania naprawdę nadał praniu miękkości.

MariolaLL | 6 lata temu

Świetne kapusiłki do prania tkanin kolorowych dla osób wymagających i dzieci

Kapsułki Neutral do tkanin kolorowych to idealny wybór dla osób ze skłonnością do alergii.

Skutecznie usuwają zabrudzenia oraz chronią kolory tkanin. Nie zawierają wybielaczy i barwników. Idealne dla skóry wrażliwej.

Paula11111 | 6 lata temu

Produkty Neutral - bardzo dobry wybór dla osób o wrażliwej skórze i skłonnościach do alergii

Zarówno kapsułki do prania, jak i płyn do płukania świetnie spełniają swoje podstawowe zadanie - pranie jest czyste i przyjemne w dotyku. Testowałam je i na ubraniach, i na pościeli (temp. 60 stopni). Efekt naprawdę zadowalający, a, co niezwykle dla mnie istotne, produkty te w żadnym stopniu nie podrażniły skóry ani mojej, ani innych domowników, co jest zapewne wynikiem prostego, wzbudzającego zaufanie składu. Z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że testowane produkty charakteryzują się wysoką jakością.

olaplotek3 | 6 lata temu

Super Kapsulki

Super kapsulki Neutral naprawdę polecam jesteśmy zadowoleni.Widać zmiany na skórze brak jakichkolwiek reakcji alergicznych.Będę po niego często sięgać. Polecam wszystkim.

aniusia19891 | 6 lata temu

fantastyczny wybór dla delikatnej skóry

Kapsułki Neutral to niezwykle wydajny, hipoalergiczny i innowacyjny w swojej formule środek piorący, który w moim domu sprawdxil się fantastycznie. Zwłaszcza że, zarówno ja jak i mój maluch cierpimy na alergie skórne a tradycyjne proszki czy żele powodują odczyny alergiczne na.

Kapsułki świetnie radzą sobie z najtrudniejszymi plamami, nawet tymi z błota, trawy czy kawy.

Brak zapachu toTwojego ogromna zaleta, gdy mamy ww domu małego alergika- bez drapania skóry, bez kichania i podrażnień.

Jedna kapsułka to jedno pranie a więc koszt pojednczego prania jest bardzo tani.

Z kolei plyn do plukania o podobnej, hipoalergicznej formule pozostawia couszki przyjemne w dotyku, miękkie i delikatne. A moj maluszek już po pierwszy prabiu odczuł różnicę.

Podsumowując, z produktów Neutral jestem bardzo zadowolona i nie zamierzam zamieniać ich na zadne inne proszki do prania, bo po co przeplacac?

sylwia.z | 6 lata temu

Test moim zdaniem najlepszych bezzapachowych, antyalergicznych kapsułek do prania tkanin i płynu do płukania tkanin Neutral!

Testowałam kapsułki i płyn Neutral piorąc różne tkaniny ( odzież zabrudzona, delikatne koszule, pościel), w różnych temperaturach tak, aby móc wystawić obiektywną opinię. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego produktu. Z odzieży sportowej zniknęły uporczywe plamy- to już mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło. Po kilku nocach w pościeli wypranej w kapsułkach Neutral na mojej skórze nie było żadnych podrażnień, nie było również duszącego zapachu unoszącego się w sypialni, ponieważ płyn do płukania jest bezzapachowy. Dolegliwości związane z podrażnieniem skóry przez stosowanie mocnych środków do prania zniknęły- skóra nie swędzi, nie jest podrażniona! I ten drażniący zapach, który unosił się po każdym praniu w łazience również zniknął, ponieważ płyny są bezzapachowe i teraz moje ubrania pachną moimi perfumami, a nie drażniącym zapachowym płynem do płukania! Pokochałam te kapsułki Neutral, na pewno zostaną z moją rodziną na dłuuuugo!

Pchela95 | 6 lata temu

Neutral

Często słyszy się, że płyn sprawdza się znacznie lepiej niż proszek do prania. Dlaczego? Otóż używając płynu, mamy pewność, że na odzieży nie pozostaną ślady zacieków, jak w przypadku prania w proszku.

PaprykowaKredka | 6 lata temu

Idealny komfort dla wrażliwców

Polecam każdemu, kto zmaga się z problemami skórnymi i jest uczulony na detergenty. Z pewnością kupię tą serię do prania. Na razie nie mam dzieci, ale gdybym miała to myślę, że spokojnie mogłabym prać w Neutralu dziecięce ubranka.

kkot12 | 6 lata temu

Bardzo dobre kapsułki i płyn Neutral

Idealnie radzi sobie z usuwaniem plam, a ubrania są miękkie i przyjemne w dotyku. Produkty nie zawierają żadnych kompozycji zapachowych, idealne dla skóry wrażliwej.

agusia745 | 6 lata temu

Kapsułki to mój faworyt

Jestem zadowolona. I to bardzo! Nie spodziewałam się takiej skuteczności w dopieraniu ubrań, a przy tym takiej delikatności. Pranie robię minimum raz dziennie, czasami czesciej i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że ubrania po upraniu są na prawdę czyste i przyjemnie miękkie w dotyku. A co najważniejsze są bezpieczne zarówno dla małych dzieci jak i alergików. Produkty Neutral bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły, na pewno będą szukała ich w sklepach.

Karola_90 | 6 lata temu

Kapsułki Neutral a pranie rzeczy dziecięcych z AZS.

mnie zaskoczyły.Ponieważ naprawdę są bez zapachu co dla dzieci z AZS jest bardzo ważne. A co najważniejsze nie uczuliły niemowlaka jak i dzieci z atopią.Wielki plus za skuteczność w praniu bardzo była w szoku że dały rade nawet z plamą od kawy .Co do płynu tez jestem za nim .Chociaż jak otworzyłam byłam przezona zapachem lecz po praniu nic go nie czuć a za to ciuchy są Miętkie i przyjemne w dotyku. Na pewno zdecyduje sie na kupno płynu i kasułek .

millie1986 | 6 lata temu

Wrażenia po tygodniu prania w produktach Neutral

Polecam przetestować produkty Neutral zwłaszcza tym, którzy dopiero podejrzewają lub już wiedzą, że sprawcą niektórych podrażnień i swędzenia skóry są ubrania wyprane w standardowych intensywnie perfumowanych środkach. Nie tylko skóra ze skłonnością do alergii, ale także sucha, przesuszona po sezonie grzewczym czy słonecznych wakacjach ma prawo zbuntować się w kontakcie z silnie perfumowaną chemią. Dzięki środkom Neutral nie narażamy skóry na dodatkowe podrażnienia, pranie jest bezzapachowe, przyjemnie zmiękczone, czyste. Kapsułki poradziły sobie z praniem nawet w twardej wodzie. Polecam.

annilk | 6 lata temu

Cudownie , że są

Kapsulki do prania dobrze dopierają ubrania pozostając neutralnymi dla skóry. Dzięki płynowi do płukania Neutral przypomniałam sobie jak cudownie miękkie mogą być tkaniny, nie wywołując przy okazji podrażnień skóry czy wysypki. Zdecydowanie polecam osobom o wrażliwej skórze oraz zmagającym się z alergią.

verbotene_frucht | 6 lata temu

I nie ma już kłopotu z żadną alergią! :)

Bardzo polecam zarówno kapsułki jak i płyn, gdyż świetnie radzą sobie z każdym praniem, i kolorowym i białym. Tkaniny po praniu są czyste, świeże i mięciutkie i co najważniejsze nie zauważyłam u siebie żadnej reakcji alergicznej, a z tym miałam szczególny problem w przypadku innych detergentów do prania. Bardzo dobre produkty, które sprawdzą się do prania ubrań zarówno dziecięcych jak i dorosłych gdyż są to detergenty delikatne i mają dobry skład, który nie zawiera związków zapachowych.

ada.tj | 6 lata temu

Ukojenie dla wrażliwej skóry!

Sięgnęłam po kapsułki do prania i płyn do płukania Neutral z dużą nadzieją czy tym razem trafiłam na produkty odpowiednie dla mojej wrażliwej, skłonnej do alergii skóry. Nie zawiodłam się! Po założeniu ubrań wypranych w produktach Neutral moja skóra jest niepodrażniona i nie pojawiły się na niej żadne nowe krostki i zaczerwienienia. Jestem zachwycona, do tej pory bardzo często środki piorące, nawet te delikatne wywoływały u mnie uczulenie. Poza tym kapsułki dobrze dopierają zabrudzenia, a płyn powoduje, że tkaniny są przyjemnie miękkie.

Bardzo lubię detergenty do prania w formie kapsułek, wystarczy wrzucić jedną do bębna pralki i nie martwić się o to czy ilość jest odpowiednia ani czy detergent nie rozsypał się na podłogę. Płyn do płukania ma bardzo poręczne opakowanie, nie jest zbyt duże, co uważam za plus, bo zajmuje mało miejsca w łazience.

Polecam, produkty spełniły moje oczekiwania!

okkasiulka | 6 lata temu

Kapsułki i płyn neutral to rewelacja

Polecam zdecydowanie proszek do prania oraz płyn do płukania neutral kazdej mamie, która nie chce by takie środki uczulaly dzieci. Sprawdza się w praniu delikatnych tkanin.

gabsterski | 6 lata temu

Antyalergiczne i uniwersalne

Produktom Neutral zdecydowanie należy dać szansę, gdyż spełniają wszystkie obietnice. Są ratunkiem dla delikatnej i podatnej na alergie skóry. Skutecznie wypierają brzydki zapach, jednocześnie nie przykrywając go ostrymi, chemicznymi nutami - pranie pachnie neutralnie i przynosi ulgę astmatykom wrażliwym na ciężkie płyny do płukania.

paulinka180189@wp.pl | 6 lata temu

Kapsułki i płyn Neutral

Kapsułki to wygodne rozwiązanie, produkty Neutral zaskoczyły mnie pozytywnie. Nasza cała rodzina nie miała problemów skórnych po zastosowaniu tych produktów. Pranie było czyste i miękkie. Jestem bardzo zadowolona , że mogłam poznać te produkty.

Miga1312 | 6 lata temu

Super alternatywa do prania dla mam i nie tylko.

Kapsułki do prania dobrze dopierają a płyn do płukania Neutral delikatnie zmiękcza tkaniny przez co wyprane ubranka dziecięce są przyjemne w dotyku.. W efekcie końcowym pranie jest pachnące, doprane, a mama zadowolona. Środki Neutral nie wywołują żadnych zmian skórnych a skóra mojej córki jest podatna na takie sprawy za co wielki plus dla Neutral. Zostanę z środkami Neutral na dłużej.

damijerz | 6 lata temu

Wygoda dla alergików

Otrzymany do testów zestaw Neutral bardzo przypadł mi do gustu, przypadł mi i moim domownikom ;)

Mogę śmiało potwierdzić, że produkty zgodnie z informacją od producenta stworzone są specjalnie dla wrażliwej skóry ze skłonnością do alergii. U nas faktycznie nie spowodowały kompletnie żadnych podrażnień skóry ani uczuleń - nawet u małych dzieci.

Produkty Neutral nie zawierają żadnych kompozycji ani olejków zapachowych - są zgodnie z nazwą zupełnie naturalne w zapachu - jednak pozostawiają pranie czyste i świeże.

Jak to kapsułki - są bardzo, bardzo wygodne w stosowaniu :) Polecam

Natka1994 | 6 lata temu

Wybieram produkty Neutral!

Po użyciu kapsułek i płynu do płukania Neutral, tkaniny stają się miękkie (zwłaszcza ręczniki). Kapsułki świetnie usuwają zabrudzenia. 100% polecam produkty Neutral, Osobom z alergią i atopowym zapaleniem skóry. produkty są bardzo delikatne i nie drażnią skóry, wręcz przeciwnie działają kojąco. Co najbardziej mnie zaskoczyło, to miękkość tkanin :)

domi199491 | 6 lata temu

Idealny duet

Kapsułki bardzo dobrze radzą sobie z zabrudzeniami na ubraniach, dobrze rozpuszczają się. Radzą sobie podczas prania ubrań białych jak i kolorowych. Sprawdziły się przy praniu ubranek dziecka, nie powodując żadnych podrażnień. Płyn do płukania nie posiada zapachu, który mógłby powodować uczulenie. Idealnie zmiękcza ubrania i dodaje im świeżości.

foka | 6 lata temu

Zalety i wady

Kapsułka super się sprawdziła pranie nabrało czystości a dodany płyn sprawił , że miękkie i bez podrażnień jest dla mojej skóry .Ja często goszczę moich wnuków którzy mają problemy ze skórą jak i ja aa po upraniu ich ubrań nic nie zauważyłam więc muszę powiedzieć , że super produkty . Mydełko idealne skóra nie jest czerwona i o to chodzi.

609127768 | 6 lata temu

Neutral zawsze z ekologiczną Panią domu.

Alergie, które spowodowane są nieodpowiednim środkami do prania, występują najczęściej u niemowląt i dzieci a coraz częściej u dorosłych. Skóra osób alergicznych jest szczególnie narażona na różnego rodzaju podrażnienia. W niektórych przypadkach objawy mogą być poważne. Dlatego przy skłonności do uczuleń należy stosować specjalne proszki dla alergików. Stosujmy więc środki Neutral .To środki godne polecenia. Ja będę je stosowała z pewnością.

Joannaborcuch20 | 6 lata temu

Kapsułki neutral i płyn do płukania REWELACJA!;)

Każda mama powinna zakupić kapsułki i płyn neutral gdy dziecko ma alergie na jakieś inne preparaty ja polecam w 100% mega robota. Moje dziecko wkoncu się nie drapie i koniec z atopową skóra przy takim praniu;)

AleksandraCiechan | 6 lata temu

Powrót że szpitala

Super, polecam od pierwszego dnia życia dziecka, dla skory wrażliwej, wymagającej sprawdza się idealnie nie tylko dla noworodków ale też alergików

MadziaLena5 | 6 lata temu

Kapsułki oraz płyn do prania Neutral - idealne skuteczne w działaniu produkty dla wyjątkowo wrażliwej skóry.

Na takie produkty czekałam wiele lat i wiem, że zdecydowanie było warto. Środki piorące Neutral nie podrażniają mojej ultrawrażliwej skóry i faktycznie są całkowicie bezwonne. Poza tym na duży plus zasługuje dobra wydajność detergentów oraz bardzo dokładne dopieranie odzieży.

Oldzi1701 | 6 lata temu

Neutral - idealne dla alergików

Kapsułki i płyn do płukania Neutral są idealne dla alergików. Nie powodują żadnych alergii ani podrażnień na skórze. Kapsułki pięknie dopierają nawet trudne do sprania plamy, a dzięki właściwościom płynu do płukania ubrania stają się mięciutkie. Produkty nie mają w sobie barwników ani substancji zapachowych.

agatkatsp | 6 lata temu

Świetny dla wrażliwców i alergików

Zarówno kapsułki jak i płyn Neutral to produkty idealne dla całej rodziny. Są niezwykle skuteczne. Pranie jest idealnie czyste a kapsułka rozpuszcza się całkowicie. Płyn podobnie jak kapsułki faktycznie nie ma żadnego zapachu, ale sprawia że pranie jest miękkie a to przecież jego najważniejsze zadanie. Oba produkty nie wywołują podrażnień, swędzenia czy innych reakcji alergicznych. Moim zdanie są to środki, które będą wyróżniać się w śród dostępnych na rynku detergentów do prania.

agakat | 6 lata temu

Bezpiecznie z Neutral

Płyn do płukania tkanin Neutral spełnił moje oczekiwania w 100%. W związku z tym, że jestem mama małego atopika byłam pełna obaw. Starałam się do tej pory unikać tego typu produktów, by nadmiernie nie obciążać często podrażnionej skóry mojej córeczki. Jednak produkt zaskoczył mnie pozytywnie. Ubranka są miękkie i subtelnie pachnące. Jednocześnie skóra mojej córeczki jest w świetnej formie. Zaufalam i nie zawiodłam się, wiec serdecznie polecam

Kapsułki do prania Neutral są przeznaczone do prania ubrań posiadaczy skóry wrażliwej. Moja córeczka boryka się od dnia narodzin ze skórą atopową. Po wyprawie jej ubranka były bardzo czyste. Miały świeży, delikatny zapach. Były pozbawione plam. Jej skóra po kontakcie ze świeżo upraną odzieżą nie została podrażniona. Opakowanie jest bardzo praktyczne. Po otwarciu można je ponownie zamknąć. , dzięki czemu produkt nie traci właściwości. Serdecznie polecam.

beatris20 | 6 lata temu

Neutral , który błyszczy wśród innych środków do prania dla dzieci

Neutral zachwyciło mnie. Nieznana dotąd mi marka ujęła mnie skutecznością w pozbywaniu się plam, delikatnością dla skóry mojego dziecka , a płyn do płukania poziomem zmiękczania i dbania o tkaniny. Polecam . Ten produkt powinien poznać każdy. Myślę , że zastąpię go moimi dotychczasowymi środkami , ponieważ Neutral świetnie radzi sobie z plamami , a jednocześnie jest delikatny i bezpieczny. To jakość , którą widać i czuć. Warto go kupić i cieszyć się komfortem całej rodziny.

mika19 | 6 lata temu

motywacja

Na początku pojawiła się niepewność i ciekawość, ale już po pierwszym użyciu stwierdziłam, że -

(motywacja +wiedza) x wysiłek +wytrwałość do kwadratu = SUKCES

Wygrały marzenia...

terii_dragonfly | 6 lata temu

Doprane, miękkie, miłe co najważniejsze bez podrażnień.

Zestaw Neutral nadaje się świetnie dla dzieci jak i dorosłych borykających się z alergiami. Ubrania są doprane, nawet te "ciężkie" plamy, miękkie i delikatne bez podrażnień czy alergii. Świetny zestaw, godny polecenia. Miałam mieszane uczucia po otrzymaniu zestawu, po kilku praniach jestem na Tak, bardzo na TAK!!!

Mariposa83 | 6 lata temu

Neutral- wyjątkowo delikatne produkty do prania

Szczerze polecam kapsułki do prania i płynu do płukania tkanin Neutral. Kapsułki świetnie radzą sobie nawet z uporczywymi plamami, a płyn do prania dodaje ubraniom miękkości. Co najważniejsze, są wyjątkowo delikatne dla skóry. Moje córki mają bardzo wrażliwą skórę, więc ostrożnie wybieram środki piorące. Produkty Neutral nie wywowały u nich żadnych podrażnień, ani reakcji alergicznych, co potwierdza że są nie tylko skuteczne w usuwaniu zabrudzeń, ale i w pełni bezpieczne dla skóry.

AngelikaKucap | 6 lata temu

Kapsułki i płyn do prania Neutral

Zestaw hipoalergiczny Neutral kapsułki i płyn do prania. Jestem zadowolona z tekstów w 100%.Kapsułki i płyn piorą skutecznie i usuwają ładnie plamy. Delikatne dla skóry i przyjazne dla tkanin. Polecam

Ltv253 | 6 lata temu

Świetna seria

Zakochałam się w płynie do płukania Neutral. Jest bardzo wydajny, zmiękczą, tkaniny, jest bezzapachowy. Bardzo dobry produkt do którego wrócę z pewnością. Cieszę się, że mogłam testować i tym samym odkryć ten produkt, ponieważ zaskoczył mnie pozytywnie.

Świetna seria.

Bardzo polecam!

ania291282 | 6 lata temu

Zachwycająca linia piorąca Neutral.

Bardzo udany produkt piorący. Efektywne pranie i zmiękczanie bez uciążliwego zapachu. Delikatny i przyjazny dla skóry niemowlaka. Produkt godny polecenia!

Kasrad | 6 lata temu

Wspaniały efekt, doskonały skład.

Jestem bardzo zadowolona z produktów neutral. Wszystko doprane, miękkie i delikatnie pachnące, bez INTENSYWNYCH, drażniących nut zapachowych. Nie zauważyłam żadnych oznak uczulenia czy podrażnień. Mam tylko nadzieję, że produkty te będą dostępne w sieciach sklepów, w których kupuje. Wtedy na pewno będę kupowala te produkty. Polecam.

krysiao | 6 lata temu

100 % satysfakcji

Produkty w pełni spełniają oczekiwania. Można z powodzeniem stosować w przypadku AZS, w alergii. Kapsułki idealnie piorą, nie zmieniają koloru ubrań, świetnie się rozpuszczają. Płyn sprawia, że ubrania się nie elektryzują, są miękkie, przyjemne. Odzież w nich wyprana nie podrażnia skóry, a zapach jest bardzo neutralny, świeży.

siennapadwa | 6 lata temu

Neutral is the Best!!!

Moje odczucia na temat kapsułek do prania tkanin i płynu do płukania tkanin Neutral są bardzo pozytywne, jestem z nich bardzo zadowolona. Po radziły sobie z bardzo uporczywymi plamami, nie niszcząc przy tym struktury materiału, nie nadają żadnego drażniącego zapachu ubrankom, nie zmieniają koloru, są po prostu świetnym produktem. Poważnie zastanawiam się nad zmianą dotychczas używanych środków do prania i płukania ubranek dziecięcych. Polecam wszystkim mamom, warto zainwestować w kapsułki do prania tkanin i płyn do płukania tkanin Neutral.

agieek1617 | 6 lata temu

Zostanie ze mną na długo!

Super produkt do cery wrażliwej! Moja niesamowicie wrażliwa cera odrzuca 90% produktów do prania i płukania, a po przetestowaniu Neutral nie zauważyłam żadnych niepokojących objawów. Zero pieczenia, swędzenia, zaczerwienionej lub przesuszonej skóry, żadnego uczulenia ani wyprysków. Pranie jest czyste i mięciutkie, miłe w dotyku! Polecam!

Kasik_78 | 6 lata temu

Niezastąpione dla alergicznej i wrażliwej skóry

Efekt bardzo fajny – pranie czyste, a ubrania po wyjęciu z pralki miękkie i bez drażniącego zapachu, który wyczuwalny jest w przypadku innych środków do prania i płukania. Osobiście polecam kapsułki, bo jest to produkt godny uwagi dla osób zmagających się z problemami skórnymi. Mogę śmiało stwierdzić, że wielka siła drzemie w tej małej kapsułce i jest niezastąpiona do prania bielizny i ubrań w przypadku alergików i osób z wrażliwą skórą.

mileniaak | 6 lata temu

Mileniaak

Kapsułki idealnie wypierają zabrudzone ubrania. Bardzo odpowiada mi brak zapachu dzięki czemu na moich ubraniach czuć zapach perfum a nie proszku do prania. Szczególnie polecam dla osób z alergiami gdyż produkty nie wywołują uczulenia

Aneta135 | 6 lata temu

Kapsułki do prania + płyn do płukania Neutral - Rewelacja!

Jestem bardzo zadowolona z produktów, nie uczulają, nie pozostawiają zmian na skórze, płyn jest odpowiedni do płukania ubranek dziecięcych, kapsułki wygodne do użycia. Po praniu ubrania stały się miękkie i przyjemne w dotyku. Polecam te produkty dla innych mam!

Edyta.kopiuk@onet.pl | 6 lata temu

Produkty Neutral

Zarówno kapsułki do prania jak i płyn Neutral są dobrym wyborem dla osób które mają delikatna skórę oraz posiadają małe dzieci ,kapsułki nie mają zapachu ale bardzo ładnie dopierają nawet trudne zabrudzenia a płyn zmiękcza ubrania nie zostawia zapachu .

Chytry_Lisek | 6 lata temu

Produkty do prania idealne dla alergików

Środki do prania idealne dla osób, które nie chcą się martwić o to, że środki do prania spowodują uczulenie lub po wypraniu ubrań skóra zostanie podrażniona. Po praniu na ubraniach nie czuć praktycznie żadnego zapachu. Ubrania po nich są miękkie, czyste, a kolory nie blakną.

AgataL21 | 6 lata temu

Bardzo skutecznie produkty

Kapsułki do prania Neutral i płyn do płukania tkanin Neutral sprawdzą się genialnie jeżeli masz wrażliwa skórę i wiekszosc środków pioracych podrażnia cię.

wiolasz14 | 6 lata temu

Całkiem dobre

Ogólnie produkt spełnia swoje zadania. Ubranka są czyste i miękkie. Cenię sobie brak zapachu, gdyż dla dziecka szukam produktów o minimalnym składzie. Kapsułki na pewno są wygodniejsze w użyciu niż proszek a płyn bardzo wydajny. Myślę, że jak skończę opakowania to zakupię ponownie - o ile znajdę w pobliskich sklepach.

kot1234 | 6 lata temu

Super kapsułki i płyn Neutral

Produkty Neutral sa idealne dla skóry wrażliwej. Świetnie usuwają plamy, a ubrania są miękkie w dotyku. Nie nasiliły moich reakcji alergicznych. Polecam.

Paulina186 | 6 lata temu

Polecam

Polecam osobom które po użyciu innych produktów mają problemy ze swędzeniem, pieczeniem, rumieniem. Już po dwóch praniach zauważyłam znaczącą różnicę.

Polecam wszystkim którzy mają jakiekolwiek problemy ze skórą.

EwaJochym | 6 lata temu

Recenzja płynu do płukania i kapsułek do pranie Neutral

Kapsułki jak i płyn do płukania sprawdził się rewelacyjnie . Moje dzieci oraz ja sama mamy bardzo wrażliwą skórę i nie znaleźliśmy do tej pory żadnego detergentu do prania , który by nas nie uczulał .Neutral nie wywołał u nas żadnych reakcji alergicznych .Oprócz płynu do płukania i kapsułek do prania otrzymałam również chusteczki do wycierania buzi i rączek dziecka , które również się super sprawdziły

.bardzo chętnie zakupilabym produkty Neutral stacjonarnie w drogeriach lub supermarketach w moim mieście

Ptaszyna123 | 6 lata temu

Neutral

Neutral w pełni spełnił swoje zadanie, skóra mojego dziecka nie jest już podrażniona jak bywało wcześniej podczas stosowania innych produktów dlatego na pewno Neutral zostanie już z nami. Pranie jest czyściutkie i delikatne w dotyku.

Gastonia | 6 lata temu

Wrażenia z testowania produktów marki Neutral

Kapsułki do prania tkanin kolorowych Neutral sprawiły, że ubrania nie tylko nie nie straciły swojego koloru, a nawet więcej - ożywiły barwy. Ubrania po użyciu kapsułek były czyste i bardzo miękkie, nawet miększe niż przed wypraniem.

Po otwarciu płynu do płukania tkanin Neutral jego zapach był niezbyt przyjemny i bardzo intensywny, ale wypłukane w nim ubrania prawie nie miały zapachu i były bardzo miękkie.

Serdecznie polecam wyżej wymienione produkty.

mxx | 6 lata temu

bezpieczne dla skory i skuteczne

Kapsulki usuwaja dokladnie plamy a co najwazniejsze nie podrazaja skory dbajac by nie naryszac bariery ochronnej.Oba produkty uzywalam podczas ataku alergii i AZS wiec obserwowalam czy nie nasilaja sie objawy-nie nasilily sie a to wazne bo niestety trzeba prac-alergia czy jej brak.Latwe i przyjemne w uzyciu.Moim zdaniem warte zakupu i zdecydowanie bede kupowac i polecac innym stroskanym rodzicom.

Neutral - dobry dla każdego

Jeżeli szukasz wyjątkowych środków do prania, masz dość nawracających alergii, i ponownego prania tych samych ubrań - to wybierz zestaw Neutral. To wybór, który na pewno Cię zadowoli.

IsiaTyglysek14 | 6 lata temu

Polecam w 100 %

Polecam kapsułki w 100 % zarówno dla alergików jak i ludzi o delikatnej skórze w tym dzieci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

lucy1976 | 6 lata temu

Polecam kapsułki do prania tkanin kolorowych Neutral i płyn do płukania tkanin Neutral :)

Zarówno kapsułki do prania tkanin kolorowych Neutral jak i płyn do płukania tkanin Neutral sprawdziły się u mnie znakomicie. Zniknęły uporczywe plamy z krwi, czekolady, a nawet smaru. Ubranka dzieci były czyste i pachniały jedynie świeżością :) Nikt z rodzinki nie miał żadnych objawów uczulenia, a pościel i wszystkie ubrania były przyjemnie miękkie. Polecam wszystkim Mamom dbającym o zdrowie swoich dzieci :)

irinarina | 6 lata temu

Jestem zadowolona z produktów

Do tej pory używałam proszku do prania i byłam bardzo ciekawa czy kapsułki równie dobrze poradzą sobie z zabrudzeniami. W rezultacie kapsułki Neutral ładnie doprały rzeczy, nie pozostawiając plam. A po użyciu płynu, ubrania były miękkie i przyjemne w dotyku. Świetny produkt dla osób, które nie lubią sztucznych zapachów środków do prania.

Kamilak_@hotmail.com | 6 lata temu

Produkt dla osób mających alergię i do ubrań dla dzieci

Po użyciu kapsułek do prania na ubraniach nie zostawały żadne zacieki. Żelowa saszetka całkowicie rozpuszcza się w wodzie, nie pozostawiając w bębnie pralki żadnych resztek. Pranie koloru za pomocą kapsułek sprawia, że ubrania nie tracą na intensywności swojej barwy.

asiab85 | 6 lata temu

Kapsułki i płyn do płukania Neutral.

Świetne produkty do prania i płukania.Ubrania są czyściutkie,nawet trudne plamy nie były problemem.Bardzo pozytywne zaskoczenie odnośnie skóry alergicznej i wrażliwej.Faktycznie nie podrażnia i nie uczula.A po zastosowaniu płynu do płukania Neutral ubrania jedwabiście miękkie.Szczerze polecam.

Mandib | 6 lata temu

Po praniu - tkanina przyjazna skórze.

Super produkty, pranie czyściutkie i milutkie. Polecam dla osób z wrażliwą skórą. Trzeba się tylko przyzwyczaić do tego , że nie ma zapachu, ale pozytywów jest więcej.

mago11 | 6 lata temu

JA i kapsułki do prania tkanin i płyn do płukania tkanin NEUTRAL

Jestem bardzo zadowolona. W dzisiejszych czasach gdy na każdym kroku atakują nas zapachy- płynu do naczyń, płynu do podłogi, płynu do szyb, itd. to brak zapachu jest dla mnie dużą zaletą. Kapsułki do prania dały sobie radę nawet z dziecięcymi ubrankami poplamionymi jedzeniem czy też z ciuchami " na podwórko". Ciuszki po użyciu płynu do płukania były mięciutkie. Chusteczki nawilżane dla dzieci mają bardzo porządne zapięcie - folia samoprzylepna. Chusteczek dawno nie ma a folia nadal trzyma.

aaania88 | 6 lata temu

Dla osób z wrażliwą, atopową i skłonną do alergii skórą

Kapsułki dobrze sobie radzą z zaplamioną odzieżą. Najważniejszą jednak zaletą zarówno kapsułek jak i płynu do płukania Neutral jest to, że nie podrażnia skóry wrażliwej, skłonnej do alergii a także atopowej.

Smv | 6 lata temu

Neutral dla kazdego

Kapuściński do Prania i płyn do plytek Ania neutral to jedne z moich ulubieńców. Naturalny skład i brak zapachu to jedne z wielu plusów. Hipoalergicznosc jest również bardzo ważna gdyż mogę spokojnie stosować kapsułki i płyn przy dzieciach.

madif26 | 6 lata temu

super produkty

jestem bardzo zadowolona, odplamia plamy, dobrze pierze nie ma plam usuwa brud produkty nie powodują alergii są wydajne ładne i wygodne opakowania dobra firma polecam

monikslodkowska | 6 lata temu

100% satysfakcji

Produkty w 100% spełniają moim oczekiwaniom. Są wydajne,nie powodują alergii,podraznien,co miało miejsce przy innych produktach znanych marek.Jestem bardzo zadowolona i polecam każdemu żeby wypróbował.

Kasia199011 | 6 lata temu

Test kapsułek i płynu do płukania ubrań

Początkowo miałam obawy co do tego, czy moje 1, 5 roczne dziecko które ma łojotokowe zapalenie skóry powinno mieć nowy detergent do prania ubranek. Najpierw wypróbowałam produkt na swoich ubraniach i delikatnej, alergiczne skórze - egzamin zdał celująco więc wypralam w nim ubranka mojego synka. Obserwowałam skórę dziecka bardzo uważnie przez kilka następnych dni i nic! Żadnych kostek, plamek ani swedzacej, suchej skórki! Po otwarcu plynu do plukania obawialam sie ostrego zapachu, jednak po wysuszeniu ciuszki są mięciutkie i bezzapachowe! Doslownie! Dla mnie to odkrycie roku

Mam dosyć małych zapachów ubrań moich najbliższych. Nareszcie produkt dla mnie. Dodatkowym atutem jest forma kapsułek.

annakryjom | 6 lata temu

Dobre produkty dla wrażliwych skór

Testowane kapsułki do prania tkanin kolorowych i płyn do płukania tkanin Neutral spełniły moje oczekiwania. Poleciłabym kapsułki do prania tkanin kolorowych i płyn do płukania tkanin Neutral komuś, kto zmaga się z alergią / wrażliwą skórą. Po przetestowaniu tych produktów, zakupiłabym je. Spełniły one moje oczekiwania dotyczące czystości. Płyn do płukania tkanin Neutral sprawił, że tkaniny stały się miękkie. Kapsułki nie uczulały skóry. Przy rozwieszaniu trochę niefajnie pachną, ale po wyschnięciu prania nie czuć już tego zapachu. Ubrania są bez zapachu.

Naqiv | 6 lata temu

KAPSUŁKI I PŁYN Neutral

Kapsułki i płyn do tkanin nie zawiera perfum, dzięki czemu są delikatne dla skóry. Ponadto kapsułki nie zawierają wybielaczy ani barwników. Dzięki temu można ich bezpiecznie używać nawet w niskich temperaturach. Dzięki efektowi głębokiego czyszczenia, kapsułki usuwają trudne plamy bez żadnych problemów i zapewniają czyste i świeże pranie. Jedna kapsułka starcza na jedno pranie. Pranie jest miękkie i przyjemne w dotyku.

Nana27 | 6 lata temu

Neutral - dla skóry wrażliwej i skłonnej do alergii

Kapsułki do prania oraz płyn neutral zdecydowanie poleciłabym osobą z wrażliwą skórą. Tkaniny po praniu są miękkie i przyjemnie się je nosi. Jeśli chodzi o alergików wiadomo, że jest to indywidualna sprawa, jedną osobę może uczulić inną nie. Jednak warto spróbować, Nie spotkałam się jeszcze z kapsułkami do prania dla alergików, wcześniej stosowałam inne zwykłe kapsułki wiodących firm, aż pojawił się problem z wysypkami Przerzuciłam się wtedy na różne mleczka, proszki do prania dla skóry wrażliwej i mimo że moja skóra była w lepszym stanie to jednak ubrania niekoniecznie. Dlatego dla mnie produkty Neutral to strzał w dziesiątkę. Kapsułki są bardzo wygodne w użyciu, płyn bardzo wydajny. Z pewnością mogę stwierdzić że chciałabym dalej używać produktów Neutral.

dvhide | 6 lata temu

Zdecydowanie godne polecenia produkty!

Zdecydowanie godny polecenia dla osób walczących z alergią. Jestem pewna, że kupię produkty Neutral w przyszłości i polecę je również znajomym. Jedne z najlepszych produktów do prania dla alergików!

00Joanna | 6 lata temu

Moja przygoda z kapsułkami do prania i płynem do płukania Neutral.

Kapsułki do prania Neutral świetnie się sprawdzają już w temperaturze 40 stopni Celsjusza, całkowicie się rozpuszczają i nie pozostawiają żadnego osadu na ubraniach. Uprane tkaniny są czyste. Płyn do płukania Neutral również spełnił swoją funkcję- tkaniny były miękkie i przyjemne w dotyku. Najważniejsza cecha obu produktów: nie uczulały. Mogę śmiało polecić je osobom z problemami alergii skórnych.

ananova | 6 lata temu

Neutral - dobry dla alergików

Zarówno płyn jaki kapsułki polecam alergikom.Córka i ja mamy skórę atopową i po praniu w Neutralu nie pojawił się żaden problem.Płyn do płukania zmiękcza doskonale.Kapsułki czasami nie rozpuszczają się do końca i na tkaninach zostają ślady w postaci zaschniętych '' glutków''.Zauważyłam też,że kapsułki czasem wpadają za gumkę przy drzwiach od bębna pralki i nie mam wtedy pewności,czy detergent działa prawidłowo.

yekaterina | 6 lata temu

Produkty do prania dla alergików Neutral - zaskakująco dobre!

Kapsułki do prania i płyn do płukania Neutral sprawdziły się znakomicie. Pod względem właściwości piorących dorównują, a może i nawet przewyższają, większość stosowanych przeze mnie produktów. Wyprane w nich ubrania były idealnie czyste i miękkie. Choć produkty są bezzapachowe, to w moim odczuciu ubrania pachniały czystością i świeżością, co pozytywnie mnie zaskoczyło. Jestem alergiczką, a wyprane w nich ubrania ani trochę nie podrażniły mojej skóry. Dodatkowo kapsułki i płyn są bardzo wygodne i szybkie w użyciu, a ich opakowania mają ładny i minimalistyczny design.

Jestem BARDZO zadowolona z obu produktów i, gdy się skończą, na pewno do nich wrócę. Z czystym sumieniem mogę je polecić zarówno alergikom, jak i osobom niemającym problemów skórnych, które nie przepadają za produktami zapachowymi. Na pewno się nie zwiedziecie!

olaolaola | 6 lata temu

Płyn do płukania tkanin i kapsułki do prania Neutral są świetne!

Płyn do płukania tkanin i kapsułki do prania Neutral pozytywnie mnie zaskoczyły! Ubrania stały się miękkie i bardzo przyjemne w dotyku, w dodatku były idealnie czyste. Produkty które stosowałam wcześniej powodowały występowanie swędzenia i zmian na skórze, natomiast płyn i kapsułki Neutral nie wywołały żadnych negatywnych efektów. Z chęcią poleciłabym te produkty każdemu, kto ceni sobie delikatność i skuteczność.

marzenie82 | 6 lata temu

polecam Neutral!

Kapsułki do prania tkanin i płyn do płukania tkanin Neutral to świetny produkt. Idealnie sprawdza się w przypadku małych i dużych alergików. Ubrania w nim wyprane są miękkie, czyste i świeże. Bezzapachowa, neutralna formuła powoduje, że są wręcz stworzone do prania pieluszek i wszelkich delikatnych tkanin, w tym ubranek dla noworodków i niemowlaków. Z ręka na sercu mogę je polecić każdej mamie :)

siunka86 | 6 lata temu

Polecam!

Kapsułki do prania i płyn do płukania Neutral zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie. Początkowo miałam pewne obawy, związane na przykład z zapachem płynu do płukania, ale zupełnie niepotrzebnie. Kapsułki do prania Neutral bardzo dobrze radzą sobie nawet z uporczywymi plamami i dopierają ubrania bez problemu nie niszcząc ich. Podczas ich używania nie zauważyłam, aby pogorszyły stan mojej skóry. Również delikatna skóra moich dzieci nie odniosła żadnej szkody w czasie ich stosowania. Kapsułki Neutral są wygodne w użyciu i ekonomiczne. Płyn do płukania Neutral również zrobił na mnie dobre wrażenie. Super zmiękczył pranie i także okazał się łagodny dla naszej skóry. Płyn jest bardzo ekonomiczny. Uważam, że produkty Neutral, które testowałam są bardzo dobrej jakości. Pozostawiają pranie odświeżone i miękkie. Są to produkty godne zaufania i dobre nawet, gdy w domu są małe dzieci, których skóra jest jeszcze bardziej delikatną i wrażliwa niż dorosłych.

Domciia4 | 6 lata temu

Ocena Neutral

Produkty od Neutral są świetne i napewno jeszcze nie raz z nich skorzystamy! Polecamy każdemu dla niemowlaków i dzieci w średnim wieku, które maja uczulenie lub nie lubią zapachów zwykłych płynów!

karolina0593 | 6 lata temu

Wow polecam

Kapsułki do prania spełniły moje oczekiwania ich łatwość w użytkowaniu jest wspaniała. Płyn do płukania ma zapach neutralny co sprawia że ubrania nie są przesadnie pachnace

Agness007 | 6 lata temu

Delikatne kapsułki i płyn do plukania

Kapsułki i płyn do plukania Neutral dobrze dopierają wszystkie ubrania. Pranie jest świeże, czyste i miękkie. Wrażliwa skóra moich dzieci nie została podrażniona ani uczulona, a niekiedy niestety po zastosowaniu środków piorących dla dzieci występowały u nich podrażnienia i uczulenie. Myślę, że będę jeszcze używać tych kapsułek oraz płynu do plukania.

rimini74 | 6 lata temu

kapsułki Neutral

Produkt posiada ładne i wygodne opakowanie.łatwo się go dozuje do prania.Nie powoduje uczuleń na delikatnej skórze dziecka.Nie posiada drażniącego zapachu.polecam.

evazylowska@gmail.com | 6 lata temu

Idealne produkty dla alergików !

Neutral to idealne produkty dla osób, które borykają się z alergią i skórą wrażliwą. Super sprawdzą się także do prania dziecięcych ubranek. Ubrania wyprane w detergencie są bardzo dobrze wyprane. Szczerze polecam.

noheli | 6 lata temu

PRODUKT DLA ALERGIKÓW

Kapsułki oraz płyn Neutral na pewno sprawdzają się dla osób z silnymi reakcjami skóry na detergenty. Nie drażnią skóry i nie powodują zmian, dzięki czemu noszenie ubrań po praniu przestaje być problemem. To wielki plus! Czystość i miękkość prania są bez zarzutu.

madzix205 | 6 lata temu

Delikatne środki, a niezwykle skuteczne

Kapsułki dopierają nawet mocno przybrudzone ubrania, co jest dla mnie bardzo ważnym aspektem. Płyn do płukania pozostawia ubrania miękkie. Najważniejsze jest jednak to, że produkty nie podrażniły skóry mojej i mojej rodziny.

KiniaBak | 6 lata temu

Najlepsze kapsułki i płyn do prania ever!

Kapsułki są super! Bardzo ułatwiają pranie, wystarczy wrzucić kapsułkę do bębna i gotowe, nie trzeba zastanawiać się ile płynu należy odmierzyć. Dużym plusem jest neutralny zapach, który w przeciwieństwie do środków innych marek nie jest uciążliwy dla dziecka. Dziecko ma bardzo wrażliwą skórę i po upraniu ubrań w środkach Neutral nie zauważyłam oznak alergii. Szczerze polecam produkty Neutral!

Natalia19922 | 6 lata temu

Rewelacja

Kapsułki i płyn do tkanin Neutral są rewelacyjne. Nie uczulają skóry mojego maluszka oraz ubranka są miękkie i delikatne. Z pewnością zakupię te produkty i polecę znajomym oraz rodzinie.

madzku | 6 lata temu

Kapsułki do prania i płyn do płukania Neutral idealne dla alergików.

Uwielbiam wszystko, co pięknie pachnie. Olejki zapachowe mogłabym dodawać wszędzie. Mogłabym, gdyby mój mąż i syn nie byliby uczuleni na substancje zapachowe. Chłopcy najgorzej znosili właśnie płyny do płukania, proszki czy kapsułki do prania, bo wtedy te substancje miały bezpośredni kontakt ze skórą. Co z tego że ubrania po praniu pięknie pachniały, jak syn miał po tym wysypkę? Na szczęście uratowały nas kapsułki do prania, i płyn do płukania Neutral. Kapsułki pięknie domywają codzienne zabrudzenia, i nie pozostawiają na ubraniach żadnych zapachów, prócz zapachu czystości ;) Płyn do płukania cudownie zmiękcza tkaniny, i również nie ma zapachu. Ubrania po praniu nie są sztywne, i lepiej na mnie leżą.

honsia | 6 lata temu

Kapsułki Neutral istny ideał alergików

Kapsułki do prania Neutral są idealne dla alergików, idealny skład, który nie podrażnia skóry i jest bezpieczny dla skóry dzieci. Działanie kapsułek jest idealne, usuwa wszystkie plamy nawet te trudne, przy tym nie niszcząc ubrania.

justynac123 | 6 lata temu

Idealne rozwiązanie dla wrażliwych.

Idealny dla wrażliwej skóry dziecka. Bez intensywnegi zapachu, który nie podraznia małego noska. Świetnie radzi sobie z plamami. Wygoda użycia. Polecam w 100% dla całej rodziny.

paulina2424 | 6 lata temu

Super kapsułki

Kapsułki Neutralny idealnie doprały brudne ubrania kolorowe i białe. Płyn spowodował, że pranie jest mięciutkie i delikatne. Moja córka w końcu jest zadowolona, ponieważ ma atropową skórę i w końcu ubrania nie powodują zaostrzenia tego stanu.

olafraszka2607 | 6 lata temu

Neutral duet do prania ubrań dla najmłodszych

Otrzymałam paczkę ambasadorską od portalu Polki.pl. W skład paczki wchodziły kapsułki do prania ubrań kolorowych oraz płyn do płukania tkanin. Dodatkowym ale miłym zaskoczeniem była paczka chusteczek nawilżonych. Jeśli chodzi o pranie do kapsułki fajnie dopierają zabrudzenia i ciut bardziej uporczywe plamy. Płyn super zmiękcza tkaniny. Ubrania po praniu mają bardzo delikatny prawie nie wyczuwalny zapach. Nie zauważyłam podrażnień na skórze dziecka. Jeśli chodzi o chusteczki nawilżane są fajne ale jak dla mnie osobiście mogłyby być nieco grubsze i bardziej nawilżone ponieważ w innym wypadku zużywamy kilka na raz.

Munia_mamunia | 6 lata temu

Pozytywne zaskocznie

Nie muszę już kupować osobno kapsułek dla dziecięcych ubranek i osobno kapsułek do ubrań moich męża. Radzą sobie z trudnymi plamami, a do tego są delikatne dla skóry.

patikichi | 6 lata temu

Polecam każdej mamie

Wspaniale produkty. Ubranka dodane. Wszystkim plamom dały radę. Polecam każdej mamie oraz osobami z alergiami. Ubranka dużo lepiej wyglądają i są przyjemniejsze w dotyku w porównaniu do produktów które stosowałam do tej pory.

sylwunia25 | 6 lata temu

Rewelacyjne produkty!

Bardzo fajne produkty,ubranka lśnią czystością,pachną świeżością i są mięciutkie!ja już zamierzam je mieć na stałe w swojej pralni bo nigdy wcześniej nie byłam aż tak zadowolona z produktów do prania i płukania😊

Annybe | 6 lata temu

Neutral-ne pranie ze mną zostanie

Do testowania kapsułek i płynu Neutral podeszłam dosyć sceptycznie. Sporo już wypróbowałam środków do prania. Jeśli były delikatne, najczęściej słabo prały. A mocniejsze detergenty działały drażniąco na moją i dziecka skórę. Produkty Neutral już przed praniem spodobały mi się ze wzglęnu na ładny, lekki, ledwo wyczuwalny zapach. Po praniu było jeszcze lepiej. Pranie jest czyste, świeże, a przy tym bardzo miękkie i przyjemne w dotyku. Neutral jest świetny do prania nie tylko ubrań, ale też ręczników, pościeli i dziecięcych kocyków. Na pewno zostanie ze mną na dłużej

mimbla1 | 6 lata temu

Neutral - Kapsułki i płyn dla wrażliwców i alergików

Kapsułki i płyn do zmiękczania tkanin Neutral, to produkt dla alergików i wrażliwców jaki miałam okazję testować. Samo opakowanie w kolorze białym, miało wskazywać na delikatny produkt i to mi pasowało, jednak i worek z kapsułkami i butelka płynu do płukania różniły się kolorem napisów i oznaczeń, fiolet- kapsułki, niebieski-płyn, a to trochę mylnie wprowadzało w błąd, że nie jest to jedna seria produktowa. Do tego tylko płyn do płukania miał oznaczenia w języku polskim, a kapsułki - nie.

Same kapsułki sprawdzały się w praniu, zarówno w tym codziennym i przy rzeczach wymagających. Parałam rzeczy w każdym wymiarze temperatur i rzeczywiście, pranie było czyste, wszystko dobrze doprane i bez plam. Sama kapsułka dobrze rozpuszczała się podczas prania i nie widziałam, zwłaszcza na ciemnych rzeczach osadu jaki czasem pozostaje gdy kapsułka źle rozpuści się. Ogólnie wreszcie byłam zadowolona, że kapsułki są bezzapachowe i nie musiałam jak to czasem bywało dwukrotnie płukać rzeczy, żeby zapach był mniej intensywny lub zostawał na praniu nadmiar produktu.

Jeśli chodzi o płyn do płukania...mogę napisać, że spełnia swoją rolę, zmiękcza tkaninę ale dla mnie nie jest produktem koniecznym podczas prania. A właściwie mogłabym się nawet pokusić o stwierdzenie, że w odróżnieniu do zbyt intensywnego, drażniącego zapachu proszku czy zwykłej kapsułki, w płynie do płukania tkanin właśnie szukam delikatnego zapachu - odwrotnie niż w proszkach.

kasia1k1 | 6 lata temu

Świetne produkty!

Kapsułki do prania tkanin i płyn do płukania tkanin Neutral to fantastyczne produkty do ubranek dziecięcych i ubrań dorosłych. Dobrze piorą, zmiękczają, a przy tym nie uczulają, są wydajne. Ubrania są przyjemne w dotyku, miękkie i miłe. Mam 100% pewność że te produkty są bezpieczne dla mojego dziecka, dlatego też zakupiłam już kolejne oraz polecam je znajomym mamom i nie tylko mamom.

anulcia3101 | 6 lata temu

Mój numer jeden polecam każdej mamie.

Kapsułki i płyn do płukania od dziś mój numer jeden.Byłam w szoku jak miękkie są ubrania mego dziecka po użyciu płynu do płukania. Synek tez to poczuł bo tulil się do sweterka i spodni. Kapsułki potrafią usunąć nawet błoto i trawę z ubrań a to duży plus.

Poleciła je już moim koleżanka i wierzę że będą również zadowolone.

Marisa7 | 6 lata temu

Kapsułki i płyn do płukania Neutral dla każdej mamy

Szukasz delikatnych produktów dla swojego dziecka? Myślę, że mam coś do zaproponowania. W ostatnim czasie miałam przyjemność przetestować kapsułki i płyn do płukania tkanin Neutral dla dzieci za pośrednictwem portalu polki.pl

Szczególną uwagę zwróciłam na zapach kapsułek, na samym początku czuć delikatny zapach. Jednak po wypraniu ubranek zapach jeie powodujest neutralny, który nie podrażnia małego noska. Warto zwrócić uwagę też na skład: mało składników, ale wszystko co jest potrzebne.

Na skórze dziecka nie zauważyłam żadnych podrażnień, czyli produkt jest 100% hipoalergiczny. Sama się przekonałam do produktów, ponieważ moja skóra ma skłonność do swędzenia czy lekkich podrażnień.

Już wiem, że warto stosować kapsułki i płyn z całą rodziną. Ubrania są po praniu czyste, kolor ubrań został zachowany, a to się ceni.

Asiamoto | 6 lata temu

Neutral

Pragnę gorąco polecić produkty firmy Neutral: płyn do płukania tkanin i kapsułki do prania tkanin. Są to produkty idealne dla alergikow i osób zmagających się z chorobami skory.

Isabell94 | 6 lata temu

Kapsułki do prania i płyn do płukania Neutral - najlepszy wybór

Produkty marki Neutral są naprawdę świetne. Idealne do prania i płukania delikatnych ubranek niemowlęcych i dziecięcych. Nie podrażniają skóry dziecka. Mają przyjemny, bardzo delikatny, nie drażniący zapach. Jeśli chodzi o skuteczność prania to również jestem bardzo zadowolona. Kapsułki uporały się z plamami po marchewce i innymi uporczywymi zabrudzeniami. Kolor po praniu nadal pozostaje intensywny. Ubrania są mięciutkie i przyjemne w dotyku. Zdecydowanie sięgnę po nie jeszcze niejednokrotnie. Polecam z czystym sercem

ewalub | 6 lata temu

Naturalne neutralny zestaw do prania

Czystość ubrań i naszych i dziecka nie pozostawiła nic do życzenia. Wszystkie zabrudzenia doprały się bardzo ładnie. Jedynie zapach, a właściwie jego brak był dla mnie zaskoczeniem. To było nowe doświadczanie w porównaniu z praniem wypranym w innych środkach. Ale to dobrze. Zapach ubraniom jak ktoś chce to może nadać w inny sposób, a niekoniecznie trzeb ago wyciągnąć już z pralki.

Angel1090 | 6 lata temu

Stworzone dla alergików!

Duet od Neutral bardzo mi się spodobał głównie ze względu na brak substancji zapachowych, które bywają dość mocno uczulające. W przypadku zestawu nie zauważyłam, aby wywoływał podrażnienia na wrażliwej skórze mojej i mojego dziecka. Jedna kapsułka wystarcza na jedno standardowe pranie. Pomimo braku zapachu produkty doskonale piorą nawet w niskich temperaturach. Ubrania są czyste i świeże, a skóra bez podrażnień. Płyn ma dodatkowy walor, ponieważ ułatwia późniejsze prasowanie. Polecam, warte do wypróbowania dla alergików!

ams1 | 6 lata temu

Kapsułki i płyn Neutral

Po użyciu kapsułek do prania tkanin kolorowych oraz płynu do płukania tkanin Neutral ubrania były dobrze doprane, miękkie i bez żadnych intensywnych zapachów, których staram się unikać. Moje dzieci mają często problemy skórne, AZS, ale przy tych kapsułkach i płynie do płukania nie wystąpiły żadne niepożądane zmiany. Ubrania z mocnymi plamami zawsze wcześniej odplamiam, więc nie mogę powiedzieć, czy bez tego kapsułki dałyby radę z uporczywymi plamami, ale takie normalne, codzienne plamy schodzą bez problemu.

Marta_666 | 6 lata temu

Ulubiona bluzka jest jeszcze milsza w noszeniu

Kapsułki i płyn do płukania tkanin Neutral powinny przypaść do gustu osobom borykającym się z alergią, atopowym zapaleniem skóry czy zmianami łuszczycowymi, ponieważ nie podrażniają skóry. Płyn do płukania dodatkowo odczuwalnie zmiękcza tkaniny, dzięki czemu ubrania są jeszcze milsze w noszeniu.

zso | 6 lata temu

Bardzo dobry środek do prania i płukania, nie uczula, pozytywnie działa na skórę dziecka

Bardzo dobry środek piorący, płyn do płukania zmiękcza tkaniny lepiej niż inne wiodące płyny do płukania, dostępne na rynku. Polecam, zwłaszcza osobom z problemami skórnymi oraz rodzicom małych dzieci. Środek jest bezpieczny, bez parabenów, środków zapachowych.

lukalu | 6 lata temu

Super produkt

Rewelacyjny płyn do płukania. Dobrze rozpuszczajace się kapsułki. Jestem bardzo zadowolony. Nie uczula. Jest naprawdę dobre. Skóra nie swędzi, nie ma czerwonych krost.

Kasia pelasia | 6 lata temu

Polecam z całego ❤️

Najlepsze jakie dotąd miałam okazję używać. Nie uczula nie podrażnia skóry a pięknie dopiera nawet trudne plamy. Polecam alergikom jak i wszystkim z AZS.

wioleta252 | 6 lata temu

Testowanie świetnych kapsułek i płynu do płukania

Testowanie jak najbardziej należy do udanych.

Wszystko rewelacyjne.Zadnych znaków niepożądanych na delikatnym ciało i mojego dziecka

Jestem pod wrażeniem

Iwonka92 | 6 lata temu

Kapsułki i płyn do płukania Neutral

Kapsułki neutral oraz płyn do płukania tkanin okazały się dla mnie strzałem w dziesiątkę. Gdy tylko wyjęłam pranie z pralki ciuchy całkiem inaczej wyglądały w porównaniu do wypranych zwykłymi kapsułkami z hipermarketu. Osobiście polecam te produkty i przy nastepnych zakupach na pewno pojawią się nie mojej liście.

madzia1988beauty | 6 lata temu

Kapsułki

Jak wspomniałam już jest to najlepszy produkt do prania jaki miałam przyjemność testować w zaciszu własnego domu i mogę szczerze go polecić każdej mamie.

iska-m | 6 lata temu

Idealny zestaw dla alergików! Hit!

Pierwszy pozytywny szok - brak chemicznego zapachu kapsułek i płynu. Drugi istotny punkt to efekt prania - brak plam, miękkie ubranka. Szczególnie zwróciłam uwagę na reakcję bliźniaków na zmianę środków do prania i płukania, zwykle kończyło się to tragediami na skórze, tym razem nie było najmniejszej reakcji. Jestem pozytywnie zaskoczona i na pewno jeszcze nieraz będę używała Neutral. PS. Dziękuję za chusteczki, miła niespodzianka

anna1313 | 6 lata temu

Idealne dla skóry malucha

Czystość idealna, delikatne ciałko dziecka nie ucierpiało...

Więc nie uczulają, naturalne składniki pozytywnie dobrane do małych odbiorców .

Dotychczasowe płyny chętnie zamienię na Neutral.

enzii25 | 6 lata temu

Neutral sprawdza się w walce... z trądzikiem

Neutral sprawdza się w gospodarstwie domowym składającym się z dorosłych alergików. Miękkie ubrania pozbawione są drażniącego zapachu detergentu. Zadowolony nosek zdaje się ograniczać wysyp trądziku, który inne proszki i płyny potrafiły tragicznie pogłębiać!

koliber31 | 6 lata temu

polecam

Jestem bardzo zadowolona z kapsułek i płynu. Pranie było idealnie czyste, świeże i pachnące ale najważniejsze jest to że produkty nie podrażniły delikatnej skóry mojego dziecka. Nie zauważyłam na skórze żadnych efektów alergii i podrażnień. Pranie było czyste, świeże, miękkie i pachnące. Z pewnością będę polecać te produkty znajomym.Ja zamienię dotychczas stosowane produkty do pranie na te marki neutral-jestem zadowolona i teraz z pewnościa tylko je bedę kupować.

Pk623 | 6 lata temu

Neutral plyn i kapsulki dla alergikow

Kapsulki i pkyn Neutral iedyne rozwaiazanie dla dzieci z alergia. Po przetestowaniu kapsulek i olynu polecam z czystym sumieniem. Ubranka staly sie delikatne i mieciutkie, a u niemowlaka nie zobaczylam zadnych niepokojacych objawow.

Jastinkaa1 | 6 lata temu

Zgrany duet

Kapsułki do prania i płyn do płukania Neutral to dla mnie zgrany duet. Przede wszystkim skuteczny dla uporczywych plam i zabrudzeń, ale bezpieczny dla wrażliwej i delikatnej skóry. Zdecydowanie tej duet przekonał mnie do produktów Neutral, nie sadziłam, że będą tak samo skuteczne jak inne produkty, a są o wiele lepsze, bo w żaden sposób nie wpływają negatywnie na skórę, są nawet bezpieczne dla dzieci.

Gadula891 | 6 lata temu

Polecam kapsułki i płyn do płukania tkanin Neutral

Polecam kapsułki i płyn do płukania tkanin Neutral każdej osobie dla której ważna jest skóra i która zmaga się z problemem alergii. Z pewnością będę nadal korzystać z testowanego produktu .

natala12312 | 6 lata temu

Polecam Neutral

Polecam kapsułki do prania tkanin kolorowych i płynu do płukania Neutral dla wszystkich alergików i osób z wrażliwą skórą. Te produkty nadają się również do prania ubranek dziecięcych.

Laura_P | 6 lata temu

Produkty Neutral

Dobra jakość produktów oraz ich skuteczność sprawiają, że produkty neutral zostaną ze mną na dłużej. Jestem bardzo mile zaskoczona jakoscią produktów neutral.

WREDOTKA | 6 lata temu

Polecenie firmy Neutral

Moje dziecko jest uczulone na różne płyny, A ten nie daje żadnych oznak uczulenie. Spełnia moje oczekiwania. Prośbie było idealnie czyste tak jak to sobie wyobrażałam. Po przestetowaniu tych płynów zmienię dotychczasiwe płyny właśnie na te z firmy Neutral. Ubranka dla dzieci są bardzo miękkie i delikatne dla skóry. Firmę Neutral poleciła bym znajomym, rodzinie i osobą z uczelniami

sanparka | 6 lata temu

Polecam

Świetna opcja prania dla najmniejszych! Połączenie kapsułek oraz płynu sprawia, że ubrania stają się miękkie, przyjemne w dotyku, nie uczulają delikatnej skóry niemowlaczka oraz ubranka nie są pogięte.

sloneczko25 | 6 lata temu

Idealny dla alergików

Po pierwsze ubrania są bardzo czyste, kapsułki usunęły nawet te najbardziej uciążliwe zabrudzenia. Po drugie wszystko jest jedwabiście miękkie i przyjemne w dotyku. Moje dzieci - atopowe zapalenie skóry - mają czyste jak i nie uczulające ubranka. Jestem pozytywnie zaskoczona i polecam te produkty wszystkim tym, którzy potrzebują sprawdzonego i skutecznego produktu do prania!

Kbal23 | 6 lata temu

Reklama

najlepsze kapsulki jakie do tej pory uzywalismy

jestem bardzo zadowolona z testowania kapsulek i plynu do plukania ...nie sadzilam ze az tak pozytywnie wplynie to na decyzje o kupnie tych wlasnie kapsulek i tego wlasnie plynu do plukania