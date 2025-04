Krem wygładzający Floslek rich Avocado to wegański kosmetyk odpowiedni do skóry suchej i wymagającej nawilżenia. W składzie znajdziemy aż 89% składników pochodzenia naturalnego, w tym m.in. olej awokado.

Jak działa krem wygładzający Floslek rich Avocado?

Delikatnie natłuszcza i nawilża, przynosi skórze komfort i ulgę.

Chroni przed działaniem czynników zewnętrznych, m.in. promieni UV. Za ochronę UV (SPF 15) odpowiada układ filtrów EcoSun Pass®, przyjazny rafom koralowym i ekosystemom wodnym.

Korzystnie wpływa na warstwę lipidową naskórka.

Już po kilku dniach regularnego stosowania zauważysz, że skóra staje się elastyczna, miękka i ukojona.

Jak używać krem wygładzający Floslek rich Avocado?

Wystarczy że rano naniesiesz niewielką ilość kosmetyku na twarz, szyję i dekolt. Delikatnie wklep lub rozprowadź krem kulistymi ruchami. Kosmetyk świetnie sprawdzi się również pod makijaż.

Skład kremu wygładzającego Floslek rich Avocado

Ten wegański kosmetyk zawiera 89% składników pochodzenia naturalnego, odpowiednio dobrane do potrzeb suchej skóry. W składzie znajdziemy:

olej awokado,

ekstrakty z cica i granatu,

witaminę E,

Fucocert®,

pantenol,

masło shea.

97% kobiet zauważyło, że krem chroni przed działaniem czynników zewnętrznych, m.in. promieni UV

Wyniki testu kremu wygładzającego Floslek rich Avocado

Czytelniczki Polki.pl wiedzą, jak prawidłowo zadbać o skórę suchą. Recenzentki przetestowały zestaw kosmetyków z serii richAvocado marki Floslek. Jak oceniły ich działanie? Czy produkty zdały test?

Czy krem wygładzający Floslek rich Avocado nawilża skórę?

Zdecydowanie tak! Potwierdzają to wszystkie Recenzentki. Dziewczyny zauważyły, że produkt zmniejszył widoczność suchych skórek i sprawił, że cera jest bardzo dobrze nawilżona.

Krem świetnie natłuszcza i uelastycznia skórę, jest miękka i delikatna w dotyku. Pięknie pachnie I szybko się wchłania. Pięknie wygładza cerę - ocenia kasiazam.

Jak działa krem wygładzający Floslek rich Avocado?

97% dziewczyn doceniło, że testowany produkt przynosi skórze ulgę i komfort.

9 na 10 osób zgodziło się ze stwierdzeniem, że chroni przed działaniem czynników zewnętrznych, m.in. promieni UV.

Wszystkie kobiety zauważyły, że produkt korzystnie wpływa na warstwę lipidową, chroniąc skórę przed czynnikami zewnętrznymi.

Recenzentki jednogłośnie przyznały, że skóra stała się elastyczna, miękka i ukojona.

Świetny krem, który sprawdzi się przy każdej cerze. Idealnie nawilża i wygładza. Skóra jest jędrna i miękka. Krem dobrze się wchłania i zostawia delikatną warstwę ochronną - przyznaje kusamus.

Czy krem wygładzającyFloslek rich Avocado sprawdzi się pod makijaż?

Kosmetyk doskonale nawilża skórę, przygotowując ją jednocześnie do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych oraz do nałożenia podkładu czy pudru. Krem utrwala makijaż i sprawia, że wygląda on lepiej.

Bardzo przyjemny krem na dzień, lekka konsystencja, dobrze nawilża. U mnie kosmetyk sprawdził się pod makijaż: nie roluje się, twarz nie świeci się, ponieważ krem bardzo szybko się wchłania. Moja skóra jest nawilżona, bardziej elastyczna i miękka - komentuje FitDusza.

Konsystencja, skład i wydajność kosmetyków z serii Floslek richAvocado

Wszystkie osoby zgodziły się ze stwierdzeniem, że kosmetyki z serii Floslek richAvocado są wydajne.

Jednogłośnie pozytywnie oceniono olej z awokado, zawarty w składzie.

10 na 10 kobiet doceniło konsystencję testowanych produktów.

98% Recenzentek ponownie sięgnie po kremy z serii Floslek richAvocado.

Wszystkie dziewczyny polecą je swoim przyjaciółkom.

Jestem pod wrażeniem testowanych kremów! Są bardzo wydajne i nie powodują podrażnień. Dzięki zawartemu olejowi mają świetną konsystencję. Kremy działają kojąco, zmniejszają zmarszczki i cienie pod oczami. Nawilżają i wyrównują koloryt. Są świetne i na pewno je polecę przyjaciółkom - Ewelinaanna91.

Wyniki zostały przygotowane na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie polki.pl na grupie 91 kobiet na przełomie kwietnia i maja 2023 r.

Moniska1m | 2 lata temu

Krem ciekawy, jednak zbyt niski SPF.

Krem pięknie pachnie, skóra po użyciu jest nawilżona, i wygląda zdrowo. Bardzo dobrze wygląda pod makijażem, współgra z lekkim jak i ciężkimi podkładami. Minusem niestety jest niski SPF. Na lato wybieram zawsze 50. Wrócę do produktu ale dopiero jesienią lub zimą.

Koma120 | 2 lata temu

Krem wygładzający Avocado firmy Flosek to świetny krem do codziennej pielęgnacji przesuszonej cery.cery

Krem ten ma przyjemną konsystencję, która sprawia , że skóra wydaje się być przez niego ,,otulona,, jest miękka w dotyku. Delikatnie natłuszcza i nawilża, niweluje napięcie skóry twarzy i ma bardzo przyjemny, orzeźwiający zapach. Idealnie nadaje się pod makijaż, świetnie stapia się z podkładem.

anime5 | 2 lata temu

Floslek richAvocado SPF 15

Kremy SPF raczej zadko goszczą na mojej półce ale myślę że dzięki Floslek richAvocado SPF 15 to sie zmieni.

Krem ma fajny zielonkawy odcień, ładny lekki zapach. Konsystencja jak dla mnie dość ciężka, wolę lżejsze kremy.

Krem moim zdaniem opornie się rozsamarowywuje i trochę dlugo się wchłania. Jednak mimo wszystko ten Krem da się pokochać. Dobrze nawilża, uelastycznia skórę. Twarz jest miękka i widocznie odżywiona.

astokrotka1111 | 2 lata temu

Rewelacja!!!Skutki stosowania kremu były widoczne już po kilku dniach używania !!!

Stosując krem komfort wygładzający na dzień z serii Floslek richAvokado zauważyłam istotną poprawę skórę, stała się lepiej nawilżona, elastyczna, ukojona, delikatniejsza. Krem dodatkowo chroni przed działaniem czynników zewnętrznych m.in.promieni UV. Śmiało można stosować go pod makijaż. Jest wydajny.

kasia2439 | 2 lata temu

Krem na dzień

Miałam okazję przetestować krem do twarzy na dzień marki Floslek i jestem zadowolona z efektów. Skóra po jego użyciu jest odżywiona, wygląda zdrowo i tak też się czuję po jego użyciu. Konsystencja kremu jest odpowiednia, zapach jest przyjemny. Kosmetyk nie podrażnił mnie i nie uczulił.

Martynaa02 | 2 lata temu

Dobry krem

Krem-komfort wygładzający SPF 15 na dzień z serii Floslek richAvocado sprawdził się w mojej codziennej pielęgnacji. Jest bardzo wydajny, ma delikatny zapach i nie za ciężką konsystencję. Skóra po nałożeniu kremu jest wyraźnie odżywiona oraz nawilżona. Idealny jest pod makijaż, doskonale współgra z różnymi podkładami oraz korektorami. Na początku po nałożeniu skóra świeci się ale po chwili film ten znika.

Ak1982 | 2 lata temu

Krem godny polecenia

Żółtawa barwa kremu mnie początkowo odrobinę zniechęciła, ale po kilkukrotnym użyciu zalety kremu są dużo większe, niż jego wygląd. Przede wszystkim jest delikatny i dobrze się wchłania. Trzeba chwilkę odczekać przed zrobieniem makijażu. Moja twarz po kilku tygodniach jego stosowania jest bardziej odżywiona, a skóra delikatniejsza w dotyku.

patka9002 | 2 lata temu

Nawilżenie na 6!

Krem zamknięty jest w szklanym słoiczku. Ma dość lekką konsystencję o żółtej barwie. Krem jednak nie wchłania się tak szybko, trzeba odczekać kilka minut. Krem sprawdza się też pod makijaż. Krem ma aż 89% składników pochodzenia naturalnego, co bardzo mi się podoba. Przy mojej suchej skórze idealnie się sprawdza. Dobrze nawilża i wygładza skórę. Nadaje jej promienny wygląd. Zauważyłam, że moja skóra jest miękka i bardziej sprężysta. Krem ma ładny zapach i jest wydajny.

olaaniolek | 2 lata temu

Moc awokado zamknięta w słoiczku

Krem-komfort wygładzający SPF 15 na dzień z serii Floslek richAvocado to kosmetyk zamknięty w szklany słoiczek z zieloną nakrętką i zabezpieczającą platynką zapakowany w kartonik o pojemności 50ml. Szata graficzna bardzo przyjemna dla oka, dominują barwy zieleni od jaśniejszego do ciemniejszego z pomarańczowymi akcentami. Krem ma przyjemny, delikatny zapach i lekką konsystencję o żółtej barwie, który szybko się wchłania.

Wśród składników aktywnych znajdziemy olej z awokado, ekstrakt z wąkroty azjatyckiej (cica), ekstrakt z granatu, witaminę E, Fucocert°, pantenol oraz masło shea. Posiada aż 89% składników pochodzenia naturalnego.

Krem nadaje skórze intensywne i długotrwałe nawilżenie, przynosi ulgę suchej skórze dając jej ukojenie. Kosmetyk zapewnia optymalne natłuszczenie, bardzo dobrze sprawuje się pod makijaż. Po dłuższym stosowaniu zapewnia uczucie elastycznej skóry. Wygładzający krem sprawia, że skóra zachowuje młodzieńczy wygląd, jest pełna blasku, bardziej wzmocniona i ujędrniona a dodatkowo zabezpieczona przed promieniami UV.

dudadey | 2 lata temu

Krem Floslek

Krem nawilża suchą skórę. Jest gładki i szybko się wchłania. Ma super delikatną konsystencje. Zapach jest ok. Polecam każdej kobiecie . Jest wydajny -starczy na długo .

cinnamonelf | 2 lata temu

Awokado na dzień

Super krem z dodatkiem awokado na dzień. Pomimo gęstej konsystencji, szybko się wchłania. Nie podrażnia, nie drażni zapachem, regeneruje suchą skórę. Do tego jest to krem ochronny z SPF 15. Moja skóra poczuła ulgę i ukojenie po nałożeniu. Trzeba odczekać kilka minut i można nakładać makijaż :) Z pewnością sięgnę po kolejne opakowanie.

asiab85 | 2 lata temu

Bardzo przyzwoity krem

Krem koloru żółtego,o lekkiej konsystencji.Przyjemnie się rozprowadza, cudownie pachnie.Wchłania się po kilku minutach, pozostawia na skórze delikatny film.Doskonale sprawdza się jako baza pod podkład.Po użyciu skóra jest nawilżona, jędrna i elastyczna.Fakt, iż jest to preparat naturalny i wegański to dodatkowy duży plus.Działa kojąco po demakijażu,kiedy to moja skóra jest sucha i ściągnięta.Jest bardzo wydajny.Na aplikację na całej twarzy i szyi,wystarczy niewielka ilość.Cena jest również bardzo przystępna,co jest dużym atutem.Z pewnością sięgnę po niego ponownie.

Kamcio1705 | 2 lata temu

Fenomenalny.

Krem jest rewelacyjny.Doskonale nawilża skórę,nie robiąc tłustego filmu. Skóra jest odżywiona i gładka.Zapach delikatny,nie drażni sztucznością jak przy niektórych kremach

ewkawes | 2 lata temu

Krem do suchej cery idealny

Krem idealnie się sprawdzi dla osób o suchej cerze, ja mam mieszaną i byl ciut za ciezki pod makijaż. Świetnie się wchłania i nawilża. Przyjemny delikatny zapach.

enc_mc | 2 lata temu

Krem na dzień idealny pod makijaż i ze SPF15.-Floslek richAvocado

Krem ma delikatny,przyjemny zapach,dobrze się wchłania dzięki czemu można go stosować jako krem-bazę pod codzienny makijaż.Nie roluje się i dobrze współgra z podkładami i korektorami do makijażu.Ma też ochronę SPF15.Nie podrażnia,nie uczula,w składzie wiele naturalnych składników.Weług producenta dla suchej skóry ale moja mieszana też go polubiła i dobrze na nią działa.Polecam.

silvia80 | 2 lata temu

Zew kobiecości

Lekki krem na dzień idealnie się sprawdza. Lekki, odżywczy i kojący. Czuje, jakby moja skóra była kilka lat młodsza, bardziej promienna i świetlista. Dzięki temu kremowi, czuję się kobieco!

gwolska | 2 lata temu

Polecam, ale...

Krem-komfort wygładzający SPF 15 to krem, który dość długo się wchłania, jest dobry pod makijaż, dobrze wygładza i nawilża skórę. Dość trudno się rozsmarowuje z uwagi na zbyt gęstą konsystencję.

angelaes | 2 lata temu

Bardzo wydajny krem

krem zdecydowanie spełnił moje oczekiwania. Szybko się wchłaniał i skutecznie zabezpieczał moją skórę przed promieniowaniem UV. To, co daje mu dodatkowy plus to zdecydowanie wydajność. Wystarczy niewielka ilość na całą buzię.

aga_pr | 2 lata temu

Krem z avocado i SPF 15 po który warto sięgnąć.

Krem jest bardzo skuteczny w swoim działaniu. Dzięki zawartości oleju awokado, ekstraktu z cica i granatu, witaminy E, Fucocert® i masła shea stanowi swego rodzaju bombę witaminową dla naszej skóry. Skład wegański i naturalne składniki pozytywnie wpływają na moją cerę. Jest ona świeża, nawilżona i widocznie zdrowa. Krem zamknięto w ładnym i estetycznym opakowaniu. Polecam każdej kobiecie z potrzebą odżywienia i nawilżenia cery.

Pati2882 | 2 lata temu

Ukojenie.

Krem-komfort wygładzający SPF 15 na dzień z serii Floslek richAvocado dał ukojenie mojej suchej skórze. Była ona super nawilżona. Można było nałożyć spokojnie makijaż. Krem dobrze się wchłaniał ,pozostawiając tylko leciutki film,ale nie przeszkadzał mi on wcale. Na pewno do niego powrócę.

ninitoja | 2 lata temu

Solidne nawilżenie na dzień

Bardzo fajny krem nawilżający. Jest bardzo treściwy i solidnie nawilża oraz koi suchą skórę. Na pewno nie sprawdzi się u osób które lubią kremy o lekkiej konsystencji.

Kosmetyk ma ładny zielonkawy kolor i delikatny zapach.

marta3721 | 2 lata temu

Jednym słowem rewelacja

Krem jest rewelacyjny. Bardzo ważne jest to, że 89% to składniki naturalne. Moja skóra po stosowaniu go odżyła. Stała się bardziej elestyczna, miękka i przyjemna w dotyku. Co prawda troszkę długo się wchłania ale nie przeszkadza mi to. Zapach bardzo przyjemny. Krem zamknięty jest w szklanym słoiczku a nie w plastiku co też jest dla mnie ważne.

helenka7878 | 2 lata temu

super pod makijaż

Krem-komfort wygładzający SPF 15 na dzień Floslek richAvocado to dla mnie pozytywne zaskoczenie Ma subtelny, praktycznie niewyczuwalny zapach. Dodatkowym atutem jest również wydajność. Bardzo szybko się wchłania, nie pozostawia lepkiej warstwy na skórze, dzięki czemu doskonale nadaje się pod makijaż.

Po jego użyciu skóra jest odpowiednio napięta i wygładzona. Moja skóra stała się bardziej wygładzona, a jej koloryt stał się bardziej jednolity.

Wioola91 | 2 lata temu

Przyjemny krem na dzień

Krem znajduje się w szklanym słoiczku, posiada lekko żółtawy kolor i pięknie aczkolwiek delikatnie pachnie.

Ma lekką konsystencję, sunie po twarzy jak masełko ale potrzebuje kilku minut na wchłonięcie.

Zostawia delikatny film na skórze ale to nie przeszkadza by nałożyć na niego makijaż.

Buzia jest nawilżona, promienna i zdecydowanie ukojona, cery suche będą zadowolone (sama taką posiadam) ale również jest to krem do cery dojrzałej i normalnej.

Krem wygładzający pozytywnie zaskoczył mnie swoim działaniem i podoba mi się co robi z moją skórą.

mm2991 | 2 lata temu

Świetny krem

Krem w wygodnym opakowaniu o przyjemnej konsystencji produktu.

Krem świetnie się rozprowadza i podczas tej czynności czuć ukojenie skóry szczególnie tej przesuszonej.

Krem szybko się wchłania pozostawiając miękka i gładka cerę. Cera po zastosowaniu jest wygładzona, po regularnym stosowaniu ujednoliconą jeśli chodzi o koloryt.

Krem nadaje się pod makijaż.

Produkt wydajny, nie podrażnia skóry.

littleblackangel | 2 lata temu

Super

Świetny krem pod makijaż, ma przyjemny zapach, działa kojąco i nawilżająco. Jest bardzo wydajny. Jedynie czego mogłabym się przyczepić to zbyt niski filtr spf

mamusiaczek | 2 lata temu

Przyjemny krem do twarzy

Bardzo fajny krem. Przyjemnie pachnie. Koi skórę, delikatnie natłuszcza ją i pozostawia na długo uczucie komfortu na skórze. Sprawia, że skóra jest przyjemniejsza w dotyku. Dobrze się wchłania. Podoba mi się, że zawiera w sobie ochronę SPF 15, co jest dla mnie bardzo ważne w kremach na dzień. Jestem z niego bardzo zadowolona i napewno wrócę do niego.

tomik19 | 2 lata temu

Krem-komfort wygładzający SPF 15 na dzień z serii Floslek richAvocado

Krem-komfort wygładzający SPF 15 na dzień z serii Floslek richAvocado ma dość tłusta konsystencję, pojemne opakowanie, dobrze się wchłania, pozostawiając skórę natłuszczoną. Krem bardzo dobrze nawilża, nie podrażnia, ujędrnia i skora wygląda na zadbaną i zdrową. Doskonale nadaje się pod makijaż, ma piękny zapach i jest w dość atrakcyjnej cenie. Krem godny polecenia.

FruttiDiBosco | 2 lata temu

Delikatny i skuteczny

Przyjemny w stosowaniu krem. Ma dość bogatą konsystencję, pozostawia leciutki film na skórze. Wyraźnie wygładza, lekko napina skórę, zapobiega utracie wody przez naskórek. Dużym plusem jest ekologiczny filtr SPF 15, bezpieczny dla rafy koralowej.

sylviagan | 2 lata temu

Prawdziwy komfort dla skóry

Krem polubiłam już od pierwszego użycia - za jego zapach, konsystencję i komfort.

Dość szybko się wchłaniał pozostawiając skórę miękką i nawilżoną.

Dodatkowe plusy to szklane opakowanie, zawartość spf a także fajniutki lekko oliwkowy kolor.

Bez problemu można zaaplikować pod ten krem serum lub nałożyć na niego kosmetyk z wyższym filtrem i nic się nie roluje więc za to także duzy plus.

Sprawdza się pod podkład czy puder mineralny, który stosuję.

Krem pozostanie ze mną na dłużej i szczerze polecam go innym.

Viki28 | 2 lata temu

Dobrze nawilża

Krem zamknięty jest w szklanym słoiczku. Ma dość lekką konsystencję o żółtej barwie. Krem jednak nie wchłania się tak szybko, trzeba odczekać kilka minut. Krem sprawdza się też pod makijaż. Krem ma aż 89% składników pochodzenia naturalnego, co bardzo mi się podoba. Przy mojej suchej skórze idealnie się sprawdza. Dobrze nawilża i wygładza skórę. Nadaje jej promienny wygląd. Zauważyłam, że moja skóra jest miękka i bardziej sprężysta. Krem ma ładny zapach i jest wydajny.

gosiablu | 2 lata temu

Krem na dzień Avokado

FLOS-LEK richAvocado Krem-komfort wygładzający SPF15,szklany słoiczek o pojemności 50ml.Estetyczne opakowanie,przyciągające wzrok.

Krem o lekkiej konsystencji przeznaczony jest do pielęgnacji cery dojrzałej lub suchej,takiej w sam raz dla mnie.Jest to produkt wegański,zawierający aż 89 naturalnych składników.

Moja skóra po aplikacji kremu jest delikatnie natłuszczona i nawilżona,a zmarszki zostały spłycone.Czuję ulgę i komfort.

Krem delikatnie pachnie, ma śmietankową konsystencję,świetnie się rozprowadza, nie roluje się, nie zatyka porów.

Producent zadbał o ekologiczne,estetyczne opakowanie

gedda1 | 2 lata temu

Świetny krem z filtrem 15

Świetny krem dzienny, który cechuje się bardzo bogatą konsystencją, a równocześnie szybko się wchłania. Gdy nie mam ochoty na wieloetapową pielęgnację, najbardziej cenię sobie kosmetyki wielofunkcyjne. Takie, które nawilżają i działają odmładzająco, a jednocześnie są na tyle lekkie, że nie obciążają mojej skóry i po prostu ich na niej nie czuję, lecz gdy spojrzę w lustro, widzę, że są skuteczne. Krem richAvocado Floslek jest wegański, zawiera 89% składników pochodzenia naturalnego i ma ciekawe składniki, które sprawdzają się zarówno w przypadku skóry suchej, jak i skóry dojrzałej, wymagającej, jak moja: olej awokado, ekstrakty z cica i granatu, witaminę E, Fucocert® i masło shea. Mogę zaświadczyć, że u mnie bez wątpienia się sprawdziły. Krem stosowałam z powodzeniem zarówno sam, jak i pod makijaż. Dodatkowy plus daję za filtr przeciwsłoneczny, dzięki któremu podczas zwykłej codziennej wiosennej aktywności nie muszę nakładać dodatkowo kremu przeciwsłonecznego. Ogólnie, dla mnie bomba.

Aniela96D | 2 lata temu

Ratunek dla podrażnionej skóry

Nazwa krem-komfort nowego produktu z serii Flosek richAvocado idealnie oddaje jego działanie. Moja skóra jest wrażliwa i mieszana ale ze względu na stosowanie retinolu potrzebuje mocniejszego nawilżenia. Krem sprawdzał mi się bardzo dobrze, nawiązał i łagodził skórę, a makijaż leżał na nim idealnie. Minusem dla mnie jest dość niska ochrona SPF oraz trudność w rozporządzeniu kremu na wilgotnej skórze lub na nie wchłonietym wodnistym serum. Krem ma wygodne klasyczne opakowanie, lekko zielony kolor ( nie widać tego na skórze) i przyjemny dość słodki zapach. Godny polecenia!

survenirka | 2 lata temu

Nawilżenie na każdy dzień

Kosmetyk jest gęsty i treściwy. Po nałożeniu na skórę wystarczy chwila aby dokładnie wchłonął.

Fajna alternatywa na nawilżenie twarzy przed nałożeniem makijażu, bo ochrona SPF jest dla mnie niezbędna latem. Krem nie uczula i nie podrażnia.

Po kilku dniach twarz staje się bardziej promienna i wygładzona. Drobne zmarszczki delikatnie wygładzone.

kasiat_24 | 2 lata temu

Krem wygładzajacy

Mam lat 41+ Krem, który stosowałam ma lekką konsystencję, która mi odpowiada oraz delikatny zapach. Dobrze się wchłania oraz nadaje się pod makijaż a przy tym jest wydajny. Chroni skórę przed utrata wilgoci a dzięki SPF, przed wpływem promieni słonecznych. Skóra po zastosowaniu jet miękka i ukojona a drobne zmarszczki mniej widoczne. Krem ma 89% składników pochodzenia naturalnego i jest wegański co ma dla mnie decydujące znaczenie przy wyborze produktów do pielęgnacji.

bkuriata | 2 lata temu

Krem na dzień z SPF 15

Krem świetnie sprawdza się na dzień , plusem jest że posiada SPF 15 nawilża skórę i ja wygładza skóra po kilku dniach miała piękny świeży wygląd, nie było widać efektu zmęczenia. Stosowałam krem pod makijaż i nie było żadnego problemu, krem nie uczulał i nie podrażniał skóry, skóra po nim była miękka i promienna. U mnie krem sprawdził się w 100% polecam aby każdy sprawdził i sam ocenił.

elapolo | 2 lata temu

Krem spełnił moje oczekiwania.

Krem spełnił moje oczekiwania. Skóra jest delikatna i nawilżona a tego właśnie oczekuje zawsze po kremach. ten spelnił moje oczekiwania. Zawartość avokado poprawia kondycję mojej skóry i pewnie nie tylko mojej. Nie od dziś wiadomo,że avokado ma wiele zdrowotnych zastosowań.

cleaner | 2 lata temu

Wygładzenie, które się czuje

Dzięki lekkiej konsystencji, krem rozprowadza się dobrze na skórze i dość szybko wchłania, przynosząc natychmiastowe komfortowe uczucie nawilżenia oraz wygładzenia, czyniąc ją przyjemnie miękką w dotyku. Można go używać pod makijaż, bez obaw o "rolowanie się" podkładu oraz szybsze przetłuszczanie cery. Na plus zasługuje również to, iż dzięki naturalnemu składowi, jest bezpieczny dla skóry wrażliwej oraz zapewnia ochronę przed działaniem czynników zewnętrznych.

leniszcze | 2 lata temu

Krem-komfort wygładzający SPF 15 na dzień z serii Floslek richAvocado

Krem-komfort wygładzający SPF 15 na dzień z serii Floslek richAvocado to produkt godny uwagi i polecenia. Gęsty, treściwy , przyjemny w użytkowaniu. Jestem bardzo zadowolona z poprawy stanu cery.

bbo | 2 lata temu

Natura w trosce o piękną skórę!

Wygładzający krem na dzień Floslek richAvocado świetnie się sprawdza. Przyjemnie zaskoczył mnie konsystencją i bogactwem składników. Doskonale nawilża i natłuszcza skórę. Nieco długo się wchłania, ale i tak dobrze sprawdza się jako baza pod makijaż.

Po kilku tygodniach stosowania moja skóra stała się wygładzona, jędrna i przyjemna w dotyku. Czuje się naprawdę komfortowo! Polecam każdemu, kto lubi i ceni sobie naturalne składniki w kosmetykach!

lid05 | 2 lata temu

lekki krem

Bardzo dobrze nawilżający krem o lekkiej konsystencji i delikatnym zapachu. Po zastosowaniu skóra wydaje się wygładzona ,dobrze nawilżona i lekko natłuszczona i znika uczucie ściągania. Po dłuższym stosowaniu poprawia się elastyczność skóry. Zmarszczki staja się mniej widoczne. Krem ten ma bardzo dobry skład w 89% wypełniony jest składnikami pochodzenia naturalnego. Warto go wypróbować.

swita77 | 2 lata temu

Komfort noszenia

Świetny krem, który błyskawicznie się wchłania, nawilża i odżywia moją skórę, nie zapychając porów i nie zostawiając tłustego filmu. Skóra jest wyraźnie gładsza, napięta i wyraźnie młodsza. Co istotne, efekt odczuwam przez cały dzień!

martul3 | 2 lata temu

Całkiem przyjemne doznania

Jednym z największych atutów tego kremu jest jego konsystencja. Jest lekki i jedwabisty, co sprawia, że łatwo się rozprowadza i szybko wchłania. Już po chwili skóra staje się gładka i elastyczna, a krem nie pozostawia tłustej warstwy ani uczucia ciężkości. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie produkty, które działają skutecznie, ale jednocześnie nie obciążają skóry.

Warto również podkreślić, że ten krem jest wzbogacony o filtr SPF 15. To znaczy, że nie tylko nawilża i wygładza skórę, ale także chroni ją przed szkodliwym promieniowaniem UV. Jest to szczególnie istotne, zwłaszcza gdy codziennie eksponujemy naszą skórę na działanie słońca.

Po kilku tygodniach regularnego stosowania tego kremu, zauważyłem znaczną poprawę kondycji mojej skóry. Stała się bardziej promienna, nawilżona i wygładzona. Widocznie zmniejszyły się również drobne linie i zmarszczki. Jestem naprawdę zadowolona z rezultatów

hellokitty1313 | 2 lata temu

Lekka konsystencja plus ochrona SPF

Świetny kremik w słoiczku, który otrzymałam w ramach testowania. Krem idealnie sprawdza się na co dzień pod makijaż, nawilża skórę twarzy i pięknie pachnie.

Na duży plus zasługuje ochrona przed przed działaniem czynników zewnętrznych, m.in. promieni UV.

Krem jest lekki i szybko się wchłania, u mnie sprawdza się idealnie! :)

aloiram23 | 2 lata temu

Bardzo dobry krem.

W zestawie który otrzymałam jest krem na dzień - wygładzający. Krem jest firmy Floslek Laboratorium z Polski. Krem jest żółtawego koloru w zielono-białym opakowaniu. Konsystencja kremu jest dość gęsta, ciężko się go rozsmarowuje po twarzy, po chwili jednak krem staje się bardziej delikatny i się wchłania. Jednak wchłanianie się trwa parę minut wiec to nie jest krem po którym odrazu można zrobić makijaż. Krem nie uczula, nie podrażnia, pachnie słodko, delikatnie awokado. Krem jest bardzo ekonomiczny, wydajny, wystarczy jego niewielką ilość nanieść na twarz. Krem można stosować codziennie, jest Vege, zawiera olej z awokado, krem ma 15 SPF więc chroni przed promieniami słonecznymi, ma 96% składników pochodzenia naturalnego.

Krem delikatnie nawilża i natłuszcza moją ściągniętą skórę po oczyszczeniu. Skóra staje się miękka i ukojona. Krem działa przeciwzmarszczkowo, wygładziły się moje zmarszczki na czole i kurze łapki przy oczach. Krem wyrównał też mój koloryt na twarzy, znikły moje przebarwienia.

iwa90 | 2 lata temu

idealny na dzień

Krem ma lżejszą konsystencję. Dobrze się rozprowadza i szybko wchłania. Idealnie nadaje się pod makijaż. Dobrze wygładza cerę i nawilża. Dodatkowym atutem jest ochrona SPF

east63 | 2 lata temu

krem do twarzy na dzień z SFP15 richAvocado

Świetny krem głęboko nawilżający do wymagającej skóry twarzy. Lekko gęsta konsystencja, która nie przeszkadza w nakładaniu na twarz. W miarę szybko się wchłania w skórę, pozostawiając ja bardzo rozświetloną. Ma przyjemny delikatny zapach, który się utrzymuje na dłużej. Idealnie nadaje się pod makijaż, który się świetnie utrzymuje, nie spływa a dzięki zastosowaniu filtra UV chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami. W końcu znalazłam krem do twarzy, który idealnie wpasowuje się w potrzeby mojej cery. Dużym plusem jest skład produktu bo 3/4 składników jest pochodzenia naturalnego. Opakowanie kremu jest szklane z plastikowa zakrętka i zabezpieczone pazłotkiem, gdzie mamy pewności że nikt wcześniej nie używał kremu. Po około 2 tygodniach używania kremu zauważyłam delikatną poprawę nawilżenia skóry. Stała się miękka i delikatniejsza.

atanazja20 | 2 lata temu

Świetny krem

Krem Floslek richAvocado ma fantastyczny naturalny skład .Dzieki niemu moja cera zyskała równomierny koloryt , blask , głębokie odżywienie i elastyczność . Ma świetną lekka konsystencję która szybko sie wchłania i wgładza skórę . W swoim składzie zawiera olej z avocado, peptydy oraz masło Shea . Dzięki nim cera wyglada zdrowo i promiennie , a ja czuję się świetnie w swojej skórze . Bardzo podoba mi się lekka formuła oraz SPF 15 .

ElisaElis | 2 lata temu

Krem przynoszący ulgę

Krem ten ładnie i delikatnie pachnie, koi podrażnioną lub przesuszoną kwasami skórę, jednak trochę mnie zapchał w strefie T. Ochrona SPF powinna być min. 30

Missy1986 | 2 lata temu

Idealny Krem na dzien

Krem na dzien z SPF15 od FlosLek bardzo mi przypasowal. Krem swietnie sie wchaniaj, wyrownuje koloryt cery, a do tego swietnie nadaja sie pod makijaz. SPF dodatowo chronie przed promieniowaniem UV. Skora jest ukojona, jedrna i nawilzona.

ewa6767 | 2 lata temu

Krem-komfort wygładzający SPF 15 na dzień z serii Floslek richAvocado

Krem-komfort wygładzający SPF 15 na dzień z serii Floslek richAvocado jest delikatny. Bardzo dobrze odżywia i wygładza skórę. Świetnie sprawdza się pod makijaż. Szybko się wchłania . Jest bardzo lekki. Wydaje mi się, że moja skóra od kiedy zaczęłam go używać jest bardziej gładka i rozświetlona i mniej zaczerwieniona. Nie powoduje uczulenia. Natomiast nie zauważyłam, żeby moje zmarszczki się nie zmniejszyły.

Kawowagosia | 2 lata temu

Rewelacyjny produkt!

Krem jaki otrzymałam do przetestowania jest przeznaczony do pielęgnacji skóry dojrzałej oraz suchej, którą posiadam. Moja cera potrzebuje nawilżenia i wzmocnienia bariery hydrolipidowej - ten produkt sprostał zadaniu. Krem posiada lekką konsystencję oraz bardzo przyjemny zapach. Po zastosowaniu głęboko nawilżył i delikatnie natłuścił twarz. Doskonale chroni moją cerę przed działaniem czynników zewnętrznych, a także wpływa korzystnie na warstwę lipidowa naskórka. Dzięki regularnemu stosowaniu lekko rozjaśnił przebarwienia, skóra stała się elastyczna, miękka i ukojona oraz odzyskała promienny blask. Świetnie nadaje się pod makijaż. Polecam serdeczne.😊

Kosmetycznemusthave | 2 lata temu

Lekką konsystencja i regeneracja w jednym.

Krem- komfort Rich Avocado bardzo miło zaskoczył mnie swoim działaniem. Produkt znajduje się w wygodnym szklanym sloiczku. Po nałożeniu na skórę szybko się wchłania. Produkt posiada przyjemną owocową nutę zapachową,ale nie jest ona dusząca. Zauważyłam, że podczas regularnej aplikacji, skóra stała się bardziej gładka i miękka w dotyku. Dodatkowym atutem jest zawartość SPF w składzie oraz naturalna receptura.

sylwijka7 | 2 lata temu

zdecydowanie polecam

Już po jednej aplikacji , krem przynosi skórze ukojenie, redukuje oznaki zmęczenia i przywraca jej wypoczęty wygląd.

Lubię gdy krem szybko się wchłania, nie oblepia i nadaje się pod makijaż.

Plus za skład, przyjemny zapach i wydajność.

Arystokratka xD | 2 lata temu

Dobre nawilżenie z lekkim natłuszczeniem, bardzo dobry krem pod makijaż

Krem komfort na dzień z serii Flosek richAvocado bardzo delikatnie nawilża i natłuszcza skórę przynosząc ulgę i komfort na długie godziny skórze. Skóra także jest chroniona przed czynnikami zewnętrznymi, więc nie trzeba się martwić o jej stanie po całym dniu. Dodatkowo odczuwam, że moja bariera lipidowa stała się zregenerowana. Dzięki czemu czuje się komfortowo. Skóra twarzy stała się po użyciu tego kremu miękka i elastyczna.

Jednak mimo wielu plusów zauważyłam że na mojej twarzy pojawiło się więcej zmian, zaczerwienień, krostek. Ale skóra nie piekła, nie swędziała. Myślę, że skóra po prostu się zaczęła oczyszczać.

Trochę o kremie z innej strony..

Produkt jest zapakowany w pudełeczko kartonowe, a krem znajduje się w szklanym słoiczku zakręcanym. Zapach jest delikatny i sympatyczny. Pachnie avocado tylko w słodszej wersji. Kolor kremu jest pistacjowy, zaś konsystencja lekka. Dla mnie osobiście bardzo się sprawdza po makijaż ten krem.

Dobrze nawilża i delikatnie natłuszcza, a wchłanianie jest szybkie.

mili2212 | 2 lata temu

Delikatny krem

Krem-komfort wygładzający SPF 15 na dzień z serii Floslek richAvocado jest produktem o lekkiej konsystencji i kolorze bardzo ładnym, czyli takim zielonkawym oraz zapachu ciekawym . To właśnie urzekło mnie tuż po otwarciu opakowania. Potem było już tylko lepiej :) Krem bardzo szybko wchłania się dzięki swojej lekkiej konsystencji, jednocześnie daje mi bardzo dobre nawilżenie, ukojenie skóry. Po krótkiej chwili mogę nakładać na niego podkład i bardzo fajnie współgra z nim. Na dzień jest to produkt idealny, zwłaszcza na cieplejsze dni, które zbliżają się szybkim krokiem, gdyż ten kremik posiada SPF 15 . Jego wydajność oceniam również na duży plus, gdyż niewielka ilość wystarcza na jednorazową pielęgnację. Cieszę się, że mogłam poznać ten fajniutki krem.

katodo | 2 lata temu

Krem z Avocado

Krem ma przyjemny zapach i przyjemną do aplikacji konsystencję. Krem spełnił swoje zdanie, ponieważ sprawił, że skóra twarzy stała się bardziej wygładzona, miękka, odżywiona i oczywiście nawilżona. Krem sprawił, że skóra w dotyku była przyjemna i delikatniejsza, i przede wszystkim krem bardzo pomógł ukoić skórę. Krem ma też filtry przeciwsłoneczne co sprawia, że można go używać na co dzień i jako bazę pod makijaż, ponieważ pomaga unikać przebarwień skóry.

171951f | 2 lata temu

Krem-komfort SPF 15 na dzień z serii Floslek richAvocado

Kram ten posiada dobrą konsystencję dzięki czemu dobrze się rozprowadza ,doskonale nawilża skórę chroni przed promieniami UV,przynosi ulgę i ukojenie ma dobre zastosowanie pod makijaż.

MartaLT | 2 lata temu

Wielkie wow

Krem-komfort wygładzający SPF 15 na dzień z serii Floslek richAvocado- Świetny krem o doskonałej konsystencji, który nadaje mojej skórze witalności i blasku.

Natalia19922 | 2 lata temu

Krem-komfort

Krem-komfort jest bardzo wydajny oraz ładnie pachnie dodatkowo szybo się wchłania. Wygładza I ujędrnia cerę oraz nawilża. Świetnie nadaje się do cery suchej jak i pod makijaż. Nie podrażnia i nie uczula.

lemon55511 | 2 lata temu

Krem-komfort wygładzający SPF 15 na dzień z serii Floslek richAvocado

Na pewno krem na dzień jest bardzo fajny i ma świetna konsystencję. Ładnie się wchłania, więc idealnie nadaje się pod makijaż.

Po pewnym czasie zaczął mnie drażnić zapach kosmetyków jest trochę zbyt mdły.

Ogólnie jestem bardzo zadowolona. Skóra wygląda bardzo dobrze, jest nawilżona, nie mam suchych skórek, nic mi nie wyskoczyło na twarzy, pory nie zostały zapchane. Mogę tylko polecić!

kociczka24 | 2 lata temu

Super nawilżenie i ukojenie

Delikatna aksamitna konsystencja szybko się rozprowadza i wchłania. Nie pozostawia po sobie tłustego filmu, dzięki temu rano można zrobić szybko makijaż. Nie roluje się i nie ciastkuje.

Skóra jest nawilżona, ukojona i zabezpieczona przed szkodliwym promieniowaniem słońca. Nawilżenie odczuwalne jest przez cały dzień, skóra jest delikatna i gładka.

gatkens | 2 lata temu

Lekki krem z filtrem na co dzień

Krem z filtrem SPF15 nie zawiódł moich oczekiwań – od ładnego i praktycznego opakowania, po konsystencję, zapach i efekt. Krem ma lekką konsystencję i niski filtr UV tj. SPF15, co oznacza, że filtruje ok 93% promieni UVB. Zazwyczaj korzystam z kremów o wyższym filtrze, ale za to ten, doskonale nadaje się pod makijaż. Nie bryluje się, podkład dobrze się trzyma i nakłada, więc na pewno wart jest rozważenia na dni, gdy wiemy, że nie będziemy w dużej ekspozycji na słońce. Po nałożeniu szybko się wchłania, skóra jest uelastyczniona, miękka i promienna.

Emilia_7 | 2 lata temu

Wygładzające avocado

Krem o lekkiej konsystencji z układem filtrów SPF15 idealny dla cery suchej i dojrzałej. Natłuszcza i nawilża skórę, chroni przed działaniem promieni UV. Daje poczucie komfortu.

Angelldi | 2 lata temu

Kojące avokado

Niesamowicie się cieszę, że miałam przyjemność wypróbować na sobie krem marki Floslek, bo naprawdę miło mnie zaskoczył. Począwszy od opakowania, po samo działanie produkt i jego zapach.

Produkt, w trosce o środowisko, został umieszczony w szklanym słoiczku - jak informuje producent na opakowaniu, co dla mnie jest dużym plusem. Ładne, solidne i wygodne w użytkowaniu. W środku zaś znajdziemy krem o zielonkawo- żółtawej barwie i cudownym owocowym zapachu. Krem ma lekką konsystencję i dobrze się rozsmarowuje i szybko wchłania, przez co naprawdę dobrze sprawdza się pod makijaż. Jeśli chodzi o działanie, to z pewnością można mu przypisać świetne nawilżenie. Już dawno żaden krem tak nie nawilżyły mi skóry, a przy tym złagodził zaczerwienienia i wyrównał koloryt skóry. Po każdym użyciu skóra jest dobrze odżywiona, miękka, napięta i prawdziwie wypielęgnowana. Mam cerę skłonną do alergii, przez co często wiele kremów ją podrażnia, tutaj tak się nie dzieje. Przyznam, że odkąd używam kremu richAvokado, to polubiłam moją cerę. Wiem, że z pewnością kupię kolejne opakowanie.

ewalub | 2 lata temu

świetny produkt

Bardzo polubiłam ten produkt. Krem ma idealną dla mnie konsystencję, bardzo dobrze się rozprowadza i szybko wchłania. Dobrze sprawdził się pod makijażem.

jagna1978 | 2 lata temu

Krem-komfort wygładzający SPF 15 na dzień z serii Floslek richAvocado

Krem na dzien lekko napina skore i swietnie ja nawilza .Szybko sie wchlania i jest idealny jako baza pod makijaz. Ma przyjemny zapach avokado. Do tego jest wydajny po wystarczy odrobina by posmarowac cala twarz. Efekty widoczne juz po pierwszy uzyciu.

Iwcia8305 | 2 lata temu

Komfort z avodaco

Krem o lekkiej konsystencji ,który szybko się nakłada i dość szybko wchłania nie pozostawiając keljącego filmu na twarzy. Daje skórze nawilżenie ,delikatność i prawdziwe uczucie komfortu

martynica | 2 lata temu

Nie jestem zadowolona

Ładnie pachnie, jest wydajny, łatwo się nakłada. Nawilża, wygładza, ale według mnie ochrona przeciwsłoneczna jest zbyt niska. Ponadto krem nie dogaduje się z makijażem - podkład nałożony na niego roluje się i wygląda nieświeżo.

JagoJa78 | 2 lata temu

Chroni przed pierwszymi, wiosennymi promieniami słońca i dobrze nawilża

Krem jest wypełniony w 89% składnikami naturalnymi, jest lekki, delikatny, szybko się wchłania i po chwili można nałożyć makijaż. Z każdym kolejnym dniem stosowania objawy suchości zmniejszały się, a pierwsze objawy starzenia skóry stawały się mniej widoczne i twarz nabrała zdrowszego i bardziej promiennego wyglądu. Po trzech tygodniach stosowania jest bardziej odżywiona i wygładzona. Plus za SPF 15, który wczesną wiosną jest w miarę wystarczający, jednakże latem na pewno będę stosować z większym współczynnikiem.

kordusek79 | 2 lata temu

Pięknie pachnący krem

Krem jest świetny, dobrze nawilża skórę juz po pierwszym użyciu stała się miękka i gładka.Przy aplikacji nie roluje się i idealnie nadaje się pod makijaż.Po ponad tygodniu używania widać poprawę skóra twarzy jest zdrowsza wyrównał się koloryt.urzekl mnie bardzo zapach jest piękny.

a_paszka | 2 lata temu

Doskonały.

Doskonałe kosmetyki. Pokochałam się z nimi. Mimo mogłoby się wydawać ciężkiego i tłustego składu, nie zapychają, a za to doskonale pielęgnują.

patii914 | 2 lata temu

Świetnie wygładzający produkt

Krem-komfort wygładzający SPF 15 na dzień z serii Floslek richAvocado zdecydowanie spełnił moje oczekiwania! Natłuścił, nawilżył oraz odżywił moją cerę. Przyniósł jej ukojenie oraz komfort, doskonale chronił ją przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Tak elastycznej, gładkiej i miękkiej skóry nie miałam nigdy wcześniej!

paulinajas86 | 2 lata temu

Krem do zadań specjalnych dla przesuszonej skóry

Bardzo przyjemny zapach i konstystencja, skóra jest przyjemnie nawilżona, sprawdza się pod makijaż, podkład dobrze się rozprowadza, skóra jest nawilżona ale się nie błyszczy. Wyrównuje koloryt

syyympatyczna | 2 lata temu

Na pewno nie skończy się na jednym słoiczku

Do tego kremu wrócę pewnie jeszcze nie raz a to dlatego, że jako jeden z nielicznych kremów z SPF nie powoduje u mnie podrażnień okolic oczu. Przeważnie już po kilku minutach odczuwam suchość i pieczenie oczu a przy tym kremie nic złego się nie dzieje.

Z miejsca go polubiłam. Mam suchą skórę, lubię kosmetyki z olejkami. Krem fajnie się rozprowadza, przyjemnie sunie po buzi, wchłanianie też całkiem nieźle. Nie bieli.

Skóra jest po nim gładziutka, mięciutka w dotyku, wygląda zdrowo, wręcz promienieje.

Efekt nawilżenia utrzymuje się u mnie przez kilka godzin.

Cieszę się, że odkryłam Floslek na nowo (dawno temu byłam stałą użytkowniczką żelu ze świetlikiem kupowanego w aptece). Nie miałam świadomości, że marka ma teraz tak szeroką gamę produktów i to dostępną poza aptekami. Już sobie upatrzyłam mgiełkę do twarzy.

mozo12ka | 2 lata temu

Bardzo fajny krem

Krem na dzień z serii Floslek richAvocada to miłe zaskoczenie. Bardzo dobrze nawilżają skórę nie tworząc tłustego filtru, wyrównują koloryt i sprawiają że skóra jest przyjemnie wygładzona. Zapach jest bardzo przyjemny, pozytywnie oceniam również konsystencję. Kremy są bardzo wydajne, naprawdę nie duża ilość potrzebna jest do jednej aplikacji. Super sprawdza się pod makijaż, nie obciąża go. Polecam ten krem każdej koleżance i znajomej.

FitDusza.pl | 2 lata temu

Przyjemny krem na dzień

Bardzo przyjemny krem na dzień, lekka konsystencja, dobrze nawilża. U mnie krem ten sprawdził się pod makijaż, nie roluje się, twarz nie świeci się, ponieważ krem bardzo szybko się wchłania. Moja skóra jest nawilżona, bardziej elastyczna i miękka.

koliber31 | 2 lata temu

świetny krem

Krem jest świetny. dobrze nawilża, wygładza i zmiękcza skórę. Nie podrażnia, szybko się wchłania. Polecam. Na pewno polecę go przyjaciółce bo jest tego wart.

tallinn1 | 2 lata temu

Cudowny krem SPF15 na dzień Floslek richAvocado

Krem Floslek richAvocado dzięki zawartemu olejkowi Avocado mają cudowną delikatną konsystencję sprawił ,ze moją skóra poczuła się nawilżona i otulona bogactwem naturalnych składników

moisha83 | 2 lata temu

Krem-komfort wygładzający SPF 15 na dzień z serii Floslek richAvocado

Krem polecam dla osób boryjących się z brakiem nawilżenia, suchościami na twarzy i nie tylko. Skład naturalne składniki skusił do używania go nie tylko do twarzy, sprawdził się rownież dobrze przy wysuszonych kilku plamach na nogach. Krem smakowicie pachnie na avocado, konsystencja przyjemna w rozprowadzaniu na twarzy, jestem zadowolona z możliwości testowania.

nelika | 2 lata temu

bardzo fajny lekki kosmetyk

Uwielbiam awokado, a w szczególności w kosetykach. Krem ma lekką formułę, bardzo poręczne opakowanie i co najważniejsze jest niezwykle wydajny. Mogłam go bez problemu stosować pod codzienny makijaż i nie miałam problemu z świeceniem się twarzy. Efekt nawilżenia i wygładzenia był widoczny, ale spłycenia zmarszczek nie dostrzegłam, choć może nie jest to dla mnie najważniejsze

kusamus | 2 lata temu

Dobry krem

Świetny krem, który sprawdzi się przy każdej cerze. Idealnie nawilża i wygładza. Skóra jest jędrna i miękka. Krem dobrze się wchłania i zostawia delikatną warstwę ochronną. Dobrze sprawdza się pod makijaż. Przyjemność stosowania i wydajność - bardzo wysokie.

twoja_opinia | 2 lata temu

Avocado w kremie

Krem-komfort wygładzający SPF 15 na dzień z serii Floslek richAvocado

Krem z Avocado:

Bardzo lekka konsystencja kremu o przyjemnym zapachu, dobrze się wchłania. Krem ma kolor oliwkowy. Po zastosowaniu kremu czujemy na skórze twarzy delikatną ochronną warstwę, skóra jest nawilżona i delikatna w dotyku .

Opakowanie 50 ml w szklanym słoiczku (bardzo mi się podoba), etykieta wyraźna i dobrze czytelna. Bardzo podoba mi się opakowanie kremu, papierowy kartonik na którym dodatkowo umieszczona jest instrukcja jak segregować opakowanie po użyciu kremu :)

Dodatkowym atutem jest jest zawartość filtrów ochronnych SPF 15 co oczywiście stanowi dodatkowa ochronę dla naszej skóry.

kasiazam | 2 lata temu

Polecam krem na dzień

Krem świetnie natłuszcza i uelastycznia skórę, jest miękka i delikatna w dotyku. Pięknie pachnie I szybko się wchłania. Pięknie wygładza cerę.

monika.rusek | 2 lata temu

Mój ulubieniec

Krem-komfort wygładzający SPF 15 na dzień z serii Floslek Rich Avocado to kosmetyk, który zasługuje na pozytywną recenzję.

Jedną z największych zalet tego kremu jest fakt, że jest to produkt wielofunkcyjny. Oprócz zapewnienia codziennej pielęgnacji skórze, zawiera filtr SPF 15, który chroni skórę przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. To jest istotne, ponieważ promieniowanie UV może przyczynić się do przedwczesnego starzenia się skóry i uszkodzeń.

Formuła kremu jest bogata i gładka, co sprawia, że aplikacja jest łatwa i przyjemna. Krem szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustej lub lepkiej warstwy. Moja skóra natychmiast czuje się nawilżona i odżywiona, a jednocześnie nie jest obciążona.

Dzięki obecności awokado, głównego składnika w serii Rich Avocado, krem dostarcza skórze niezbędnych składników odżywczych. To pomaga wzmocnić naturalną barierę ochronną skóry i poprawić jej elastyczność. Po regularnym stosowaniu tego kremu, zauważyłem wyraźne wygładzenie skóry i poprawę jej kondycji.

Dodatkowo, krem-komfort wygładzający z serii Rich Avocado ma przyjemny, delikatny zapach, który nie jest przytłaczający.

Opakowanie kremu jest praktyczne, higieniczne i estetyczne. Ma odpowiednią wielkość i jest łatwe w użyciu.

Podsumowując, krem-komfort wygładzający SPF 15 na dzień z serii Floslek Rich Avocado to doskonały wybór dla tych, którzy szukają produktu wielofunkcyjnego do codziennej pielęgnacji skóry. Dzięki swojej skutecznej formule, dostarcza skórze niezbędnej nawilżającej i odżywczej pielęgnacji, jednocześnie chroniąc ją przed promieniowaniem słonecznym. Po jego regularnym stosowaniu, skóra jest wygładzona, nawilżona i chroniona. Gorąco polecam ten krem wszystkim, którzy pragną zdrowej i promiennej skóry.

hommen | 2 lata temu

Przyjemny w stosowaniu

Krem-komfort wygładzający SPF 15 na dzień z serii Floslek richAvocado to lekki i przyjemny w stosowaniu krem na dzień.Krem Ma mały spf, ale zawsze nakładałam na niego filtr 50.

jeremi1966 | 2 lata temu

Super krem

Dobrze się rozprowadza i szybko wchłania w skórę.Ma ładny,delikatny zapach.Spełnia moje oczekiwania i chęć na dłuższe jego stosowanie.Wygładzanie cery to u mnie priorytet i taki właśnie jest ten krem.

KawaInka | 2 lata temu

Fajny krem na co dzien.

Krem nie jest tlusty i nadaje sie pod makijaz. Nawliza. Koi skore. Nie zauwazylam zmian jesli chodzi o zmarszczki, byc moze wymaga to dluzszego czasu uzywania.

pati0154 | 2 lata temu

Linia Avocado od Floslek

Kremy , które przyniosły ukojenie mojej suchej skórze . Moja cera jest teraz doskonale nawilżona , ukojona i pełna blasku . Linia pięknie pachnie ,doskonale się rozprowadza . Nie wysusza cery .

Ewelinaanna91 | 2 lata temu

Lokalne cudo

Krem jest wydajny i ma niezwykle lekka konsystencje. Świetnie wyrównuje koloryt i wygładza. Skóra jest miękka jak u dziecka. Działa przeciwzmarszczkowo i nie powoduje uczucia tłustości.