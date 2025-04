Owsianka śniadaniowa Nesvita Odporność to zdrowa propozycja, która doskonale sprawdzi się jako pyszne i szybkie śniadanie lub przekąska zarówno w domu, jak i w pracy. Owsiankę wystarczy zalać gorącym mlekiem, lub wodą czy jogurtem. Pyszna porzeczkowo-malinowa owsianka Nestlè Nesvita Odporność doskonale smakuje. Zawiera witaminy C i B6, które wspierają działanie układu odpornościowego. Produkt jest źródłem błonnika, który syci i także wspomaga trawienie.

Cena: 2,39 zł / 35g

96% Recenzentek przyznaje, że owsianka Nesvita wspiera odporność!

Wyniki testu owsianki śniadaniowej Nesvita Odporność

Czytelniczki Polki.pl znają już sposób na szybkie i smaczne śniadanie, które doda energii oraz wesprze odporność. Nasze Recenzentki przetestowały owsiankę śniadaniową Nesvita Odporność. Czy produkt przypadł im do gustu? Jak go oceniają? Sprawdź!

Owsianka Nesvita to sposób na szybkie śniadanie - opinie Recenzentek

Wszystkie testerki doceniły owsiankę Nesvita za błyskawiczne przygotowanie. Dodatkowo aż 97% Recenzentek uznało, że produkt sprawdzi się jako sycące śniadanie

Owsianki Nesvita to znakomity wybór na śniadanie, gdy chcemy zjeść coś szybkiego, sycącego i zdrowego - pokreconaa.

Czy owsianka śniadaniowa Nesvita Odporność jest smaczna?

Nasze Recenzentki nie mają wątpliwości, że owsianka śniadaniowa Nesvita smakuje dobrze:

90% testujących doceniło przyjemne połączenie smaku czarnej porzeczki i maliny;

98% kobiet uznało, że dobrym dopełnieniem smaku jest dodatek naturalnego miodu;

95% biorących udział w teście uznało, że owsianka Nesvita Odporność jest wystarczająco słodka i nie czują potrzeby dodawania do niej innych substancji słodzących

Owsianka to jedna z ulubionych form śniadania. Nesvita Odporność to źródło cennych witamin i niezbędnego błonnika. Fakt, że wspomaga odporność, zachęca jeszcze bardziej. Słodzona miodem - to idealne rozwiązanie dla mnie. Z przyjemnością sięgnę po nią kolejny raz. Przyjemny smak porzeczki i malin - Metka2.

Owsianka śniadaniowa Nesvita odporność ma dobry skład

9 na 10 testujących chwali dobry, naturalny skład owsianki, bogaty w witaminy i składniki mineralne. Dodatkowo 98% osób doceniło, że w produkcie zostały wykorzystane pełnoziarniste płatki owsiane, które wzbogacają posiłek o błonnik.

Bardzo polubiłam owsiankę Nesvita Odporność. Ma supersmak i zdecydowanie pozytywnie wpływa na odporność. Dostarcza wiele witamin i składników mineralnych - Myxlife1.

Czy Polki rekomendują owsiankę śniadaniową Nesvita Odporność?

Zdecydowanie tak, z czego nawet 90% testerek poleciłoby ten produkt swojej przyjaciółce.

Świetny pomysł na szybkie, łatwe w przygotowaniu, smaczne i sycące, a zarazem zdrowe śniadanie zarówno dla dbających o linię, jak i dzieci. Szczerze polecam! - dolcia78.

Materiał powstał z udziałem marki Nesvita.

BarMat | 3 lata temu

Odporność to owsianka Nesvita

Jedząc owsiankę Nesvita Odporność dostarczasz składniki które zadbają w jesienne dni o twoją odporność. Owsianka Nesvita Odporność to szybkie i smaczne śniadanie.

agatka771117 | 3 lata temu

AgnieszkaL

Owsianki Nesvita są smaczne i zdrowe. Warto zacząć dzień od takiego śniadania. Są pożywne i na długo zaspokajają głód. Można je wziąć do torebki i spożyć w formie przekąski.

Blondi08 | 3 lata temu

Szybkie śniadanie

Owsianka Nesvita Odporność

otrzymałam do testu od polki.pl.

Owsianki Nesvita są smaczne i świetnie nadają się na ,,małe co nieco". Myślę, że sprawdzą się jako przekąska w pracy lub gdy mamy ochotę na coś słodkiego. Owsianki są łatwe do przygotowania, mają poręczne opakowanie. Nie mają dużo kalorii i są źródłem błonnika. Plusem jest, że po zalaniu wodą płatki nie rozpadają się tworząc nieapetyczną papkę. Dla mnie są jednak trochę za słodkie. Zdecydowanie można w nich jeszcze zmniejszyć ilość cukru. Entuzjaści słodkości na pewno będą uszczęśliwieni:)

NowWhat | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Odporność

Owsianka jest szybka w przygotowaniu - wystarczy zalać ją niewielką ilością ciepłego mleka, aby cieszyć się smacznym posiłkiem. Można ją również zalać odrobiną ciepłej wody, a po napęcznieniu dodać do niej jogurtu naturalnego.

Klaudia321 | 3 lata temu

Wspaniały smak

Owsianka Nesvita zagościła w moim domu na stałe - pyszny smak, szybkie przygotowanie a co najważniejsze dobry skład. Polecam bo warto mieć opakowanie zawsze przy sobie - czy w pracy, na wyjeździe. Taka owsianka jest bardzo sycąca i zdrowa.

czarnagwiazda86 | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Odporność

Owsianka Nesvita Odporność jest smaczna i sycąca. Ma odpowiednią porcję na jeden posiłek. Praktyczne opakowanie łatwo schować Nawet to nie wielkiej torebki. Wtaraczy zalać gorącym mlekiem i mamy gotowy posiłek co oszczędza czas

MajkaMaluje | 3 lata temu

Najlepsza owsianka od Nesvity!

Jest to owsianka, która dzięki wygodnemu opakowaniu jest świetna do pracy, nie tylko do domu. Idealnie sprawdza się na drugie śniadanie. Po jej testach od razu następnego dnia biegłam już do sklepu po kolejne opakowania. Świetny jest fakt, że jest ona dostępna w wielu miejscach! Uwielbiam ją jeść z mlekiem. Kolejny plus to ilość witamin w opakowaniu- wszystko ku zdrowiu!

Trusiaczkowa | 3 lata temu

Świetna szybka przekąska.

Owsiankę Nesvita zabrałam ze sobą do pracy i to był strzał w dziesiątkę! Lekka i smaczna, szybka w przygotowaniu. Płatki są delikatne nie są twarde nawet przy zalaniu chłodnym mlekiem. Dodatki w punkt. Malina i porzeczka doskonale pasują a miód dodaje odrobiny słodkości.

nackins | 3 lata temu

Rewelacja dla zabieganych

Jako wielbicielka owsianki i osoba, która nie ma czasu rano na gotowanie zwykłej owsianki stwierdzam, że to jest rewelacyjna opcja dla osób, które uwielbiają owsiankę bądź są na diecie :) mało kalorii, ale dużo składników odżywczych, świetny smak i przygotowanie idealne do zrobienia tego nawet w pracy :)

aangeelkaa | 3 lata temu

Szybkie

Świetne gdy nie ma się ani czasu ani pomysłu już gotowa owsianka bez zastanawiania się co do niej wrzucić żeby było smaczne i zdrowo. Fajnie skomponowane

Just0998 | 3 lata temu

Idealne na drugie śniadanie

Owsianka jest bardzo smaczna, wystarczająco słodka i w miarę sycąca. Uważam jednak, że testowana porcja nie jest wystarczająca na pierwszy posiłek dnia, bardziej sprawdzi się jako 2 śniadanie. Nie jestem w stanie ocenić czy działa ona na odporność, podejrzewam że może tak być. Owsianke przygotowuje się bardzo szybko, jest aromatyczna, o charakterystycznym dla owoców kolorze i zapachu.

xkingakraw | 3 lata temu

Dobra ale mało wyrazista

Owsianka bardzo dobra ale smak mało wyrazisty, nie czułam czarnej porzeczki i maliny. Poza tym pożywna, szybka w przygotowaniu, bardzo sycąca. Idealna na drugie śniadanie do pracy albo szybką przekąskę po treningu!

Mlipnicka21 | 3 lata temu

Recenzja Owsianki Nesvita na Odporność

Przy odpowiedniej suplementacji wspomaga odporność. Smaczna, prosta w przygotowaniu, idealnie słodka. Praktyczna, można zabrać ją ze sobą nawet do torebki. Idealna porcja na przykład na śniadanie.

vicia99 | 3 lata temu

Owocowa rozkosz

Owsianka szybka w przygotowaniu, a do tego bardzo smaczna. Zaskoczył mnie naturalny smak owoców. Jest idealnie słodka, która nie pozostawia słodkiego posmaku, ale też czuć lekką słodkość. Napełnia mój brzuszek na wiele godzin. Dzięki niej czuję się bardziej pobudzona do życia i pełniejsza energii dobrze rozpoczynając dzień. Zdecydowanie mój numer 1! Świetny pomysł na II śniadanie do pracy.

ElisaElis | 3 lata temu

Z owocami porzeczki

Bardzo lubię czarną porzeczkę zarówno jakp dodatek do owsianki jak i suszoną w herbacie. Zawiwra dużo witaminy C więc jest to naturalne jej źródło. Polecam owsiankę z porzeczką (dla mnie mogłoby być jej więcej ;-)

Sorja | 3 lata temu

szybko i smacznie

Do tej pory zawsze sama gotowałam sobie owsiankę, do czasu aż otrzymałam porcje testową. Do był strzał w 10. Już teraz nie wyobrażam sobie innej owsianki niz Nesvita. Z Nesvitą, moje śniadanie jest błyskawiczne, do tego zdrowe i przede wszystkim smaczne. Dziękuję Ci Nesvito.

bliszka7@gmail.com | 3 lata temu

owsianka

Niestety te owsianki nie spełniły moich oczekiwań. O wiele bardziej smakują mi te od Dr Otker. Głównym minusem dla mnie jest ilość w opakowaniu. Niestety nie da sie nasycić tym co jest w 1 sztuce. Musiałabym zjeść min 2 opakowania, a najlepiej 3 naraz. Owies jest zbyt drobny. Ja musiałam dosypać opakowanie do normalnych górskich płatków owsianych, żeby się najeść. Sam smak jest dobry i pewnie ma założone właściwości zrowotne, ale ta ilość za tę cenę jest bez sensu.

patkalatka | 3 lata temu

Moc witamin!

Czy jedząc śniadanie można dostarczać sobie witamin wspierających odporność? Można! Dodatkowo, śniadanie to przygotowuje się bardzo szybko i jest bardzo smaczne.

Fafkulce | 3 lata temu

Najlepsza owsianka świata

Owsianka jest smaczna, bardzo sycąca i zaskakująco delikatna. Do tej pory byłam dość sceptycznie nastawiona do dań gotowych, uważałam je za "wilka w owczej skórze", gdzie pod płaszczykiem zdrowego dania ukryta była bomba kaloryczna, naszpikowana mnóstwem kalorii, ze składem długim i naszpikowanym chemią. Po przeanalizowaniu składu a przede wszystkim po spróbowaniu TEJ owsianki zmieniałam zdanie - nareszcie ktoś wyprodukował zdrowe, smaczne, gotowe danie. teraz nie tylko wiem co jem, ale też jem smacznie i zdrowo - owsianki Nesvita: Odporność, Trawienie, Zdrowa skóra zawsze będę miała pod ręką jako alternatywę zdrowego posiłku:-)

Aleksandra_Make_Me_Up | 3 lata temu

Przyjemna w smaku.

Owsiankę jadłam z jogurtem naturalnym. Smak był przyjemny, najadałam się, nie musiałam dosładzac. Łatwy, szybki i przyjemny posiłek z dobrym składem. Polecam.

Iccgk | 3 lata temu

Idealne śniadanie

Uwielbiam owsianki za ich prostotę, różnorodność i szybkość przygotowania. Jednak te gotowe nie zawsze mi odpowiadają, a robienie samemu? No cóż... nie zawsze mam na to ochotę:)

Owsianki Nestlé zaskoczyły mnie jakością - są naprawdę smaczne, smakują naturalnie i bardzo dobrze, jakbym zrobiła je w domu, a jednak dużo szybciej i prościej!

Czy wspierają odpornosc? Kupię więcej i się przekonam:) jeśli tak, to będzie ich ogromną zaletą!

Posmakowałam raz i na pewno sięgnę ponownie! Ostatnio towarzyszą mi nawet w pracy:)

lucy1976 | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Odporność na Dzień Dobry

Owsianka Nesvita Odporność, świetnie sprawdziła się u mnie rano, kiedy przed pracą nie miałam czasu na przyrządzenie śniadania. Wystarczyło gorące mleko, kilka minut i pożywny, gorący posiłek gotowy. Siła i energia na cały, długi dzień :)

Pauullar | 3 lata temu

Bardzo dobre, ale porcja dla dziecka

Owsianka bardzo dobra, to prawda ze szybko się przygotowuje. Owoce mogłyby mieć większe kawałki. Bardzo duży minus na porcje, którą żaden dorosły człowiek się nie naje.

Anna9876 | 3 lata temu

Nesvita odporność

Smaczna porcja owsianki o smaku porzeczki i malin. Delikatnie słodzona miodem. Porcja raczej na drugie śniadanie. Problemem może być konieczność zalania ciepłym mlekiem więc raczej odpada wersja owsianki do pracy.

Joanna 15! | 3 lata temu

Super odporność z owsianka

Bardzo smaczna owsianka, ekspresowa. Bardzo polecam produkt, na pewno go kupię. Idealnie sprawdza się na podbudowanie swojej odporności. Polecam w 100% ten produkt

agakat | 3 lata temu

Odporność w pysznym śniadaniu

Owsianka z błonnikiem i naturalnymi składnikami – m.in. kawałkami czarnej porzeczki oraz maliny...raj dla kubków smakowych 😍W składzie istotne dla zdrowia witaminy – C i B6, które są odpowiedzialne za odporność. Płatki pszenne wypiekane z odrobiną wielokwiatowego miodu dodają niepowtarzalnego smaku.

ewalub | 3 lata temu

świetny produkt

Pyszna owsianka, w sam raz słodka, idealnie skomponowane składniki w dobrych proporcjach. Bardzo łatwa w przygotowaniu i sycąca. Na długo zaspokaja uczucie głodu

beatac11 | 3 lata temu

Owsiane wspomaganie odporności

Owsianka pycha, mega łatwa do zrobienia smak Super. Poprawę odporności poprawia i humor od razu dobry na cały dzień od rana. Lubię takie poranki.

poprostuala | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Odporność

Bardzo smaczny pomysł na śniadanie dla całej rodziny, które pomoże w zwiększeniu odporności szczególnie teraz jesienią kiedy pogoda jest zmienna. Polecam!

anett_ta | 3 lata temu

Uwielbiam!

Mój ulubiony smak, malina i czarna porzeczka daje owsiance bardzo przyjemny i orzeźwiający smak, z którym dobrze zacząć dzień. Fajnie, że przy smacznym śniadaniu mogę również wzmacniać swoją odporność, która jesienią jest wystawiona na pewny rodzaj testu. Owsianka sprawdza się u mnie rewelacyjnie na szybkie i smaczne śniadanie przed pracą!

borska1358 | 3 lata temu

Pełnia smaku w ekspresowym tempie

Każda z owsianek ma coś w sobie. Wszystkie są bardzo smaczne, ale przede wszystkim bogato odżywcze. Owsianka Nesvita Odporność to super rozwiązanie, bo przecież dobra odporność jest za sprawą zdrowych jelit, a te potrzebuja witamin i błonnika.. Smak ok..wystarczająco słodka..

basia1709 | 3 lata temu

Fajny pomysł na szybkie i pożywne śniadanie.

Mała saszetka która zmieści się w każdej torebce. Może być alternatywą na II śniadanie w pracy. Źródło błonnika i pyszne dodatki czarna porzeczka i malina. Szybki sposób przygotowania. Pyszny smak i długie uczucie sytości to plusy , które przemawiają za Owsianką Odporność.

Elabmami | 3 lata temu

Nestle nesvita na odporność

Owsianka z Wit c, b6 na odporność. Ma przyjemny kwaskowaty smak malin i czarnej porzeczki. To pomysł na szybkie śniadanie i źródło błonnika. Dla mnie owsianka na 4 , ponieważ lubię jak coś chrupie. Polecam na zimno

Marzena2727 | 3 lata temu

Najlepsza owisanka ☺️

Bardzo pożywna owsianka zawiera kawałki czarnej porzeczki, maliny, a ja uwielbiam owoce w owsiance ❤️ szybka w przygotowaniu wystarczy ciepłe mleko i gotowe 😀polecam !

francismommy | 3 lata temu

Pyszne śniadanie

Otrzymałam produkt w ramach testu. Jestem zadowolona, owsianka spełniła moje oczekiwania. Szybkie i proste do przygotowania śniadanie, które jest sycące jest bardzo ważne, kiedy ma się w domu dwójkę małych dzieci, tak jak ja. Uwielbiam te produkty, napewno sięgnę po nie ponownie.

Asiunia_28 | 3 lata temu

Smaczne i szybkie śniadanie

Owsianki Nesvita są smacznym i szybkim śniadaniem dla mamy jak i dla dziecka.

Czasami gdy nie mam czasu przygotować śniadania płatki Nesvita tylko zalewam gorącym mlekiem, czekam chwilę i śniadanko gotowe.

Są smaczne, ponieważ zawierają kawałki owoców, są słodzone miodem więc nie zawierają dodatkowego cukru. Płatki owsiane są bardzo malutkie więc moje dziecko je uwielbia.

Na pewno będę systematycznie używać owsianek od Nestle, ponieważ są szybkie w przygotowaniu, nie mają w składzie cukru oraz są sycące.

Jumaan | 3 lata temu

2 śniadanie dla zabieganej mamy

Owsianki Nesvita są smaczne aczkolwiek ja dodawałam odrobinę soli dla uzyskania balansu bo są dla mnie lekko za mdłe. Owsianki Nesvita bardziej sprawdza się jako szybkie 2 śniadanie niż śniadanie główne gdyż po ok godzinie od spożycia odczuwalny był już głód.

55asiulka55 | 3 lata temu

Super produkt

Owsianka bardzo prosta w zrobieniu wystarczy zalać wrzątkiem odczekać chwilę i cieszyć się pysznym delikatnym smakiem. Jestem wielkim miłośnikiem owsianki i stwierdzam że ta jest wyjątkowo smaczna i polecam ją.

Agata010509 | 3 lata temu

Pyszne i szybkie śniadanie

Bardzo dobry i szybki sposób na zdrowe śniadanie. Wystarczy zalać gorącym mlekiem i chwilę poczekać. Chociaż ja jadam owsianki również na kolację. Dla mnie troszkę za mało słodkie, ale dodaje łyżeczkę miodu i jest idealnie

kaalaaa | 3 lata temu

Polecam

Owsianka przypadła mi do gustu . Ma ciekawy smak , jest sycąca a do tego bardzo łatwa w przygotowaniu . Zawiera odpowiednią ilość błonnika co jest dla mnie dużym plusem. Opakowanie zachęca do wypróbowania . Konsystencja po przygotowaniu jest odpowiednia .

sami88 | 3 lata temu

Bardzo fajna forma śniadania

Bardzo fajna opcja na śniadanie dla zabieganych, dla tych co jedzą poza domem, albo po prostu dla tych co kochają owsianki. Bardzo dużo smaków do wyboru. Każdy znajdzie coś dla siebie. Łatwe do przygotowania i przede wszystkim szybkie. A ponadto zdrowe. Czego chcieć więcej? Dla mnie numer 1.

jagoo_s | 3 lata temu

Bardzo smaczne szybkie owsianki

Owsianka była bardzo smaczna. Po dolaniu mleka szybko była gotowa do zjedzenia, jednak porcja była dla mnie trochę za mała. Może gdybym zjadła z jogurtem byłoby ok :) poza tym zawsze można dodać owoce by owsianka była bardziej syta :) także dla mnie jak najbardziej smaczne płatki

julia1020 | 3 lata temu

Pyszne i pełnowartościowe śniadanie

Pyszne, pełnowartościowe i sycące śniadanie- tak właśnie opisałabym kilkoma słowami owsianki Nesvita. Owsianka z kawałkami czarnej porzeczki oraz maliny, doskonale dopełniają one smak delikatnych płatków owsianych. Idealny sposób na zdrowe i szybkie w przygotowaniu śniadanie. W smaku wyczuwalny smak miodu, co dodatkowo wpływa na lepszy smak tego produktu. Dodatkowo jest to źródło błonnika witamin i składników mineralnych. Zdecydowanie będę sięgać po ten produkt, przy przygotowywaniu moich śniadań.

funfelek | 3 lata temu

Owsianka którą mogę zabrać ze sobą wszędzie!

Bardzo lubię proste i lekkie rozwiązania. Owsianka Nesvita zaskoczyła mnie swoim bogatym i naturalnym składem z dodatkową porcją witamin. Owsianka mocno przypadła mi do gustu, przez co będzie dziennie towarzyszyć mi w pracy, jako przekąską.

Cynamonka1997 | 3 lata temu

Smaczna owsianka

Owsianka Nesvita Odporność po zalaniu ciepłym mlekiem ma przyjemną delikatnie gęstą konsystencję. Da się wyczuć smak porzeczki. Ogólnie smak jest bardzo przyjemny lekko słodki, ale przełamany kwaśnością owoców. Jeśli chodzi o wygląd owsianki po przygotowaniu to jest charakterystyczny dla owsianki, wygląda jak tradycyjnie przygotowywana owsianka. Sposób przygotowania owsianki jest bardzo prosty i zajmuje naprawdę niewiele czasu.

maly_swiat_eweliny | 3 lata temu

Petarda!

Jako młoda mama chce dbać o swoją dietę, ale czas ucieka przez palce. Dlatego owsianka od nestvita to idealne rozwiązanie. Smaczna, sycąca i co najważniejsze z dobrym składem!

Gniewnica | 3 lata temu

Szybka alternatywa

Owsianka Nesvita Odporność to pomysł na szybkie i smaczne śniadanie dla wiecznie spóźnionych, jak ja :) Przygotowanie jest bajecznie proste, zalety dla zdrowia- oczywiste! No i ten cudowny smak!

zuzanna_mac | 3 lata temu

Szybkie śniadanie

Łatwa i szybka w przygotowaniu owsianka. Dobry smak owoców leśnych. Zdrowe składniki. Idealna na śniadanie lub drugie śniadanie, ale na kolację też się nada.

ejszetka | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Odporność - szybkie i zdrowe śniadanie

Skład owsianki Nesvita Odporność jest dobrze dobrany. Warto po nią sięgać w okresie jesienno-zimowym. Owsianki Nesvita są dobrą alternatywą na szybkie i zdrowe śniadanie, wtedy gdy nie mamy czasu przygotować go samodzielnie. Osobiście próbowałam jadać je w wersji zalanej mlekiem, zalanej wodą i z jogurtem. Generalnie w oferowanych owsiankach brakuje mi większej ilości dodatków. Lubię śniadania na bogato i gdy sama przygotowuję owsiankę, to trafia do niej dużo owoców, bakalii i orzechów. Oczywiście zwiększenie ilości dodatków ma wpływ na cenę owsianki i jej kaloryczność. Dlatego też uważam, że proponowane owsianki są dobrze skomponowane, bo mogą służyć jako samodzielne śniadanie lub jako baza, do której możemy dodać owoców.

anialaszkiewicz | 3 lata temu

Super smak

Owsianki Nesvita Odporność to jest to po co będę sięgała na pewno jeszcze nie raz. Jest bardzo smaczna, posiada super skład i jest bardzo treściwa.

madzia1988beauty | 3 lata temu

Odporność

Uwielbiam smak owsianki dlatego każda była dla mnie wyjątkowa i pyszna. Wzbogacona wieloma dodatkami i słodzona nie cukrem ale pysznym miodem. Fantastyczny skład i pyszne płatki które uwielbiam i jem od lat.

pokreconaa | 3 lata temu

Pyszne i zdrowe śniadanie

Owsianki Nesvita to znakomity wybór na śniadanie, gdy chcemy zjeść coś szybkiego, sycącego i zdrowego. Każda z propozycji owsianek miała pyszny owocowy smak :)

annikkine | 3 lata temu

Smaczny początek dnia

Bardzo smaczna owsianka o wyjątkowo dobrym składzie. Jest błyskawiczna w przygotowaniu, świetnie się sprawdza jako śniadanie ratunkowe lub jako stały punkt porannej rutyny. Odrobina miodu dodaje słodkości bez efektu naszpikowania produktu cukrem. Polecam!

Tinaaa1987 | 3 lata temu

Smaczna i szybka

Owsiankę Nesvita otrzymałam do testów za co bardzo dziękuję. Owsianki są ze mną od lat i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie bez nich życia.

Owsianka Nesvita jest bardzo szybka w przygotowaniu a dodatkowo bardzo dobrze smakuje. Jest sycąca, pełna błonnika. Zawartość miodu zdecydowanie jest wystarczająca. Jeśli ktoś lubi bardziej słodkie owsianki polecam dodać jakiś owoc.

Magdasku91 | 3 lata temu

Witamina C zamknięta w owsiance!

Bardzo dobre połączenie maliny i czarnej porzeczki, jest nie za kwaśne, ale jednocześnie czuć witaminę C, która z reguły kojarzy się z cytryną. Dlatego przy regularnym spożyciu, na pewno będzie wzmacniać odporność.

Glooves | 3 lata temu

Naprawdę smaczne!

Do tej pory sceptycznie podchodziłam do owsianek. Byłam typem osoby, która nie odżywiała się zdrowo, ale ze względu na zdrowie musiałam w końcu zmienić swoją dietę. Jadałam różne owsianki, które nie specjalnie mi smakowały, ale Owsianka Nesvita Odporność pozytywnie mnie zaskoczyła. Jest naprawdę smaczna a ja czuje się świetnie po zjedzeniu tego typu posiłku na śniadanie!

wisia00 | 3 lata temu

Smaczna owsianka

Owsianka na odporność spełniła moje oczekiwania smak bardzo dobry przyjemny dość słodki czarna porzeczka i malina dobrze wyczuwalne smaczne, łatwo się ją przyrządza dla zabieganych takich jak ja super śniadanie .

CleveriaQuan | 3 lata temu

Naturalnie smaczna

Owsianka idealnie sprawdzi się na śniadanie ponieważ jest bardzo łatwa w przygotowaniu, smaczna i pożywna. W miseczce owsianki łatwo znaleźć kawałeczki owoców. Jest naturalnie słodka z delikatnie wyczuwalną nutką miodu i kwaskowością owoców.

aga2113 | 3 lata temu

Najsmaczniejsza

Owsianka Nesvita Odporność zasmakowała mi najbardziej. Jest idealnie słodka, pyszna i naprawdę pożywna. Takie śniadanie to mi pasuje! Szybko się ją przyrządza dlatego jest idealna na śniadanie w tygodniu kiedy to śpieszymy się do pracy czy szkoły.

louissthh | 3 lata temu

Pyszna owsianka

Owsianka idealna na jesienne dni, żeby poprawić i wzmocnić swoją odporność. Pyszna mieszanka, którą można wykorzystać na wiele sposobów, na śniadanie, kolację, czy nawet przekąskę w trakcie dnia. Można dodawać do niej owoce, orzechy lub inne ulubione owoce. Jak dla mnie jest przepyszna i na pewno sięgnę po nią ponownie.

mangox11 | 3 lata temu

Samo zdrowie w pysznej owsiance

Owsianka jest bardzo smaczna i bardzo zdrowa, ma bardzo dobry skład, który bardzo sobie cenie, brak cukru lecz miód, dodatek porzeczki i malin, ale także witamin, które wspomagają odporność. Jestem bardzo zadowolona ze smaku owsianki, ale także jej sytości, bo świetnie się sprawdza jako przekąska, gdy dopadnie mnie głód.

anaka12 | 3 lata temu

Smaczna i pożywna

Bardzo smaczna i pożywna. Doskonale nadaje się na drugie śniadanie w pracy. Nie jest za słodka dzięki temu, że słodycz bierze się z odrobiny miodu i owoców.

ewa6767 | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Odporność

Owsianka Nesvita Odporność jest bardzo smaczna. Wielkim atutem jest to, że jest słodzona miodem, chociaż w składzie zawiera też cukier. Ma delikatny smak i da się wyczuć smak owoców malin i porzeczek. Przygotowuję się bardzo szybko. /ja dodatkowo dodałam jeszcze orzechy. Zapewnia uczucie sytości. Świetnie się sprawdza jako śniadanie.

Roodie | 3 lata temu

Fajna konsystencja.

Owsianka Nesvita Odporność jest niewątpliwie źródłem błonnika. To najsmaczniejsza kompozycja smakowa z tej serii. Jest też bardzo oryginalnym połączeniem smaków, nie jest ugrzeczniona, jest kwaśna i wyrazista. Ten smak najbardziej polecam.

foreverindanger | 3 lata temu

Pyszna

Owsianka Nesvita to na ten moment najlepsza owsianka, którą jadłam. Jest banalna w przygotowaniu, wystarczy dodać jakieś owoce i pełnowartościowy posiłek gotowy. Idealnie nadaje się na poranki, gdy się śpieszymy. Ma bardzo dobry smak, szczególnie czuć malinę. Jedyne co to potrzebowałam trochę dosłodzić, ale jestem dość słodkolubna.

kingaaa28 | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Odporność

Szybkie i proste śniadanie. Niewielka porcja ,ale bardzo sycąca. Nie czuć głodu do kolejnego posiłku za 3-4godziny. Smak dobry, konsystencja również. Co do działania czyli odporności ciężko powiedzieć po jednej porcji.

Aleksandratrk | 3 lata temu

Smaczne śniadanie

Owsianka jest bardzo smaczna, delikatnie słodka i owocowa. Łatwa w przygotowaniu, idealna dla osób zabieganych. Ma bardzo prosty, zdrowy skład. Jest to dobre źródło błonnika pokarmowego. Na pewno będę sięgać ponownie.

iwOnka92 | 3 lata temu

Odporność

Jeśli chodzi o smak to ta owsianka trafiła w moje smaki jak najbardziej , nie byłam przekonana do owsianek ale teraz gości codziennie na moim stole. Często choruje, więc też owsianka nesvita odporność jest idealna dla mnie.

Inez_89 | 3 lata temu

Bardzo polecam

Owsianka Nestavita odporność świetnie sprawdza się jako pierwszy posiłek dnia. Jest sycąca, a dzięki uzupełnieniu w witaminy C, B6 od rana dostarczamy wartościowych składników.

kamsobb | 3 lata temu

Idealna na jesień

Owsianka jest bardzo smaczna, lekka i pożywna. Z kawałkami owoców. Bardzo szybka w przygotowaniu. Ma piękny zapach. Płatki po zalaniu woda są duże i wyglądają jak kleik. .

Megi1610 | 3 lata temu

Smaczna i sycąca owsianka

Bardzo smaczna i sycąca owsianka. Łatwa do przygotowania. Idealna na pierwsze lub drugie śniadanie, jak też jako przekąska. Źródło błonnika, który jest bardzo ważny w codziennej diecie.

sprezynka85 | 3 lata temu

smaczna owsianka

owsianka idealnie dobrana smakowo dla mnie. świetnie smakuje i ma idealne proporcje owoców. jest wystarczająco słodka. dla mnie wazny jest efekt i spełniła ona moje oczekiwania.

Isabel1991 | 3 lata temu

Idealna alternatywa na odporność

Zapach wypełniał cała kuchnie. Smak spełnił moje oczekiwania i na pewno będę ja kupować. W połączeniu z 2 innymi próbkami, jestem przekonana że organizm otrzymałby wszytko co potrzebne do zdrowego życia

Monika141 | 3 lata temu

Odrobina przyjemności

Owsianka Nestvita to pyszne źródło błonnika, które dostarczamy za pomocą porannej porcji na śniadanie. Wersja Odporność zawiera witaminę C i B6 ,które mają wspomóc funkcjonowanie naszego układu odpornościowego. Jeśli chodzi o walory smakowe to płatki są bardzo dobrze zmielone, mają kawałki czarnej porzeczki i maliny. Przy jedzeniu wyczuwalny jest również miód. To idealny posiłek na rozpoczęcie dnia, bądź jako przekąska w pracy. Miałam okazję testować wersję w saszetkach i mogę śmiało stwierdzić, że wystarcza ona na porcję którą można zaspokoić głód.

Viki28 | 3 lata temu

Pyszna

Owsianka Odporność ma pyszny smak, jest pożywna i łatwa w przygotowaniu. Może my w niej wyczuć smak malin i czarnej porzeczki. To świetne rozwiązanie na szybkie drugie śniadanie w pracy.

maaartitka | 3 lata temu

Zdrowa, smaczna i wygodna

Byłam pozytywnie zaskoczona smakiem owsianki. Jest bardzo wygodna w użyciu, można ją zjeść w domu, pracy czy szkole. Moją uwagę zwróciło opakowanie, na którym bardzo czytelnie przedstawione są witaminy, wartości odżywcze składniki, a nawet informacja w jaki sposób można je wyrzucić w trosce o środowisko.

elwirka42 | 3 lata temu

Doskonała owsianka

Owsianka jest szybka w przygotowaniu. Smakuje bardzo dobrze. Opakowanie akurat na jedną porcje. Zawarte w niej składniki porzeczka i malina doskonale wspierają odporność. Napewno będę sięgać często po tą owsiankę, gdyż uwielbiam smak malin , a jak dla mnie nie jest bardzo słodka taka w sam raz. Zawarte w niej witaminy i składniki mineralne to dodatkowy atut.

Kkarola69 | 3 lata temu

Idealne śniadanie

Pyszna owsianka,idealna na rozpoczęcie dnia. Lubię produkty wszechstronne a owsianka wzmacniająca odporność to dla mnie strzał w dziesiątkę. Uwielbiam ją za mlekiem i z jogurtem, kupiłam już zapas tych pysznych posiłków bo stawiam na zdrowie i dobry start. Świetna alternatywna dla szybkich śniadań.

Atramworld | 3 lata temu

Smaczna propozycja

Owsianka Odporność przypadła mi do gustu z wielu powodów

* jest bardzo smaczna i sycąca;)

* podoba mi się fakt, że jest bardzo poręczna - zabierałam w torebkę i zabieram do pracy. W domu dobrze się przechowuje bo nic się nie rozsypuje

* opakowanie ma odpowiednią ilość na przekąskę

*przygotowanie jest błyskawincze

*owsianka ma super owocowy smak. Zdecydowanie czuję tu porzeczkę i maliny

*duży plus za świetny skład - tylko płatki owsiane, owoce, miód i składniki mineralne. Miód nadaje fajną słodycz.

sylwias90 | 3 lata temu

Najlepsza

Owsianka Nesvita spełnia moje oczekiwania, jest smaczna, zdrowa, ma bardzo dobry smak, a co najważniejsze błyskawiczna do przygotowania zarówno na drugie śniadanie jak i przekąskę.

Pudelko93 | 3 lata temu

Maliny porzeczki odporność

Owsianka jest zamknięta w małym opakowaniu w sam raz na raz. Wstypujemy do dużego kubka lub miski, zalewamy mlekiem i gotowe. Jest smaczna, pożywna. W sam raz na drugie śniadanie lub przekąskę. Dzięki zawartości owoców i witamin może wpływać na wzmocnienie odporności organizmu.

Smile22100 | 3 lata temu

Smaczna i szybka!

Owsianki mają fajne smaki, więc każdy znajdzie coś dla siebie! Są szybkie w użyciu, smaczne i sycące. Można je jeść same, ale i z owocami czy jogurtem. Jeśli chodzi akurat o tą ma ona wyważoną słodkość i czuć owoce. Wszystkie te owsianki lubię i na tej też się nie zawiodłam. Bardzo smaczne. Polecam dla dużych i dla małych :)

krysiao | 3 lata temu

Zdrowe śniadanie

Skład owsianki bardzo wspomaga utrzymać odporność. Łatwa i szybka w przygotowaniu co się sprawdza, gdy narzekamy na brak czasu, lub gdy mamy ochotę na szybką przekąskę.

agusiaz89 | 3 lata temu

Owsianka Nesvita odporność

Owsianka z naprawdę fajnym składem a do tego bardzo smaczna. Nie jest jak dla mnie zbyt słodka, ma naturalne składniki i źródło błonnika z witaminą C i B6. Szybko się przygotowuje. Posmakowała również moim dzieciaczkom. Fajna i szybka alternatywa na śniadanie lub drugie śniadanie.

Magnolia112 | 3 lata temu

Pyszna owsianka

Owsianka Nesvita Odporność jest idealna np. na śniadanie. Szybko i łatwo się ją przygotowuje. Produkt ten zawiera naturalne składniki, jest bogaty w witaminy i składniki mineralne. Mogłaby być trochę słodsza w smaku. Na pewno będę do niej wracać.

MagFifi | 3 lata temu

Najpyszniejsze owsianki wspierające odporność na śniadanie

Owsianki są bardzo pyszne i sycące, dlatego tak szybko pokochała je moja rodzinka.

Idealne na rozpoczęcie dnia lub na drugie śniadanie.

Zawartość witaminy C i B6 wspiera odporność co o tej porze roku jest niezwykle ważne.

Dodatek malin i porzeczki oraz miodu gwarantuje pyszny smak. A najlepiej dodać jeszcze di tego świeże owoce.

gabriela122 | 3 lata temu

Pysznie malinowa

Bardzo smaczna owisianka z bogatym smakiem i aromatem malin.Przyjemna forma śniadania bądz przekąski. Szybka i łatwa w przygotowaniu. Zapewnia szybki, pełnowartościowy i sycący posiłek

KatarzynaZim | 3 lata temu

Smaczne

Owsianki to dla mnie trudny temat. Bo za bardzo nie przepadam za nimi ale staram się sięgać po nie coraz częściej bo wiem, że są zdrowe. I owsianki Nesvita trafiają 100% w moje gusta. Odpowiednio słodkie by były smaczne ale na tyle mało cukru że wciąż są zdrowe. Smaczne. Bardzo smaczne ;)

11paoolace11 | 3 lata temu

Super

Owsianka Nesvita Odporność ma świetny skład i bardzo dobry smak. Jest szybka do przygotowania- u mnie idealnie sprawdza się jako drugie śniadanie. Jest pożywna i sycąca (po zjedzeniu długo nie czuję głodu). Porcja w sam raz, konsystencja i poziom słodkości również

Madzior | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Odporność

Była to pierwsza owsianka Nesvita, której spróbowałam. Bardzo lubię owoce leśne, więc smak maliny i czarnej porzeczki niezwykle mnie zachęcił. Owsianka jest w miarę smaczna, jednak spodziewałam się czegoś znacznie lepszego. Co na plus to owsianka ma bardzo dobry skład, NIE ZAWIERA CUKRU oraz ma w sobie witaminy wspierające odporność. Jednak smak pozostawia trochę do życzenia, dla mnie przede wszystkim za mało słodka.

evaai | 3 lata temu

Owsianka Odporność

Owsianka Nesvita Odporność jest smaczna, sycąca, bardzo szybka i prosta w przygotowaniu. Wystarczy zalac ja mlekiem prosto z lodówki (taka najbardziej mi smakuje).

Martix02 | 3 lata temu

Szybko, smacznie i zdrowo

Pyszne i sycące, łatwe w przygotowaniu, zwłaszcza, jeśli rano mamy mało czasu na śniadanie. Delikatna w smaku, tak naprawdę można ją przygotować o każdej porze dnia, nawet w pracy, doskonale smakuje zalana także ciepłą wodą.

littleblackangel | 3 lata temu

Bardzo Smaczna

Owsianka jest bardzo szybka w przygotowaniu i do tego smaczna.

Ja jadłam na szybkie śniadanie i szybka kolację.

Dodawałam sobie jeszcze świeżych owoców, i było wystarczające.

Jedyną wadą jaką odkryłam, że niektóre płatki były bardzo pokruszone aż na pył, przy jedzeniu to nie przeszkadza, jedynie w wyglądzie estetycznym.

m4dzi4r4 | 3 lata temu

Smak, ktory Uwielbiam

Zaskoczył mnie komoletnie smak:) myślałam, ze będę czuła jakaś chemię… a tutaj miłe zaskoczenie

Owsianka jest pożywna i prosta w przygotowaniu. Nie trzeba dosadzać, jest wystarczająco słodka. Dodając owoce, mamy pyszne pełnowartościowe sniadanie. Błonnik zawarty w owsiance działa bardzo dobrze na każdy organizm :)

EdytaK87 | 3 lata temu

Najlepszy smak

Najsmaczniejsza owsianka z serii. Bardzo dobrze smakuje zalana tylko wodą. Szybka w przygotowaniu i bardzo sycąca. Idealna na drugie śniadanie w pracy.

cher83 | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Odporność i smak!!!

Owsianka Nesvita Odporność-to idealna alternatywa na lekkie zdrowe śniadanie ,łatwa w przyrządzeniu pożywna i smaczna zawarte w niej owoce podkreślają smak dania REWELACJA polecam wszystkim witaminy=odporność i zdrowie!!!

Weronikaa2 | 3 lata temu

Pyszna

Owsiankę zjadłam z mlekiem i bardzo mi smakowała. Jest odpowiednio słodka, nie jest mdła. Ma różnorodne składniki. Saszetka zawiera odpowiednią ilość na raz.

patimarta2018 | 3 lata temu

Smaczne poranki

Po tę wersję sięgnęłam jako pierwsze. Akurat byłam w trakcie przeziębienia i gdy tylko kurier mi dostarczył paczkę to od razu wzięłam się za przygotowywanie. Smak czarnej porzeczki i maliny wywołał szał, oczywiście pozytywny. Super połączenie smakowe. Owsianka była gładka, słodka, mocno aromatyczna. Rzeczywiście nie miałam takiej potrzeby, aby dosładzać ją cukrem, była w sam raz. Niestety nie była dla mnie dosyć sycąca, dosyć szybko po zjedzeniu jej poczułam się głodna.

sorrydolores1 | 3 lata temu

Owsianka o smaku owoców leśnych

Lekka, słodko kwaśna owsianka, z kawałkami suszonych owoców. Idealnie smakuje na ciepło oraz na zimno, na mleku, a nawet na wodzie z dodatkiem świeżych owoców i jogurt. Pełni funkcję pełnowartościowego posiłku, idealnego na śniadanie lub przekąskę.

florianek | 3 lata temu

Nesvita odporność

Owsianka szybka w przygotowaniu, nadająca się idealnie na sniadanie przed wyjściem do pracy,szkoły czy na emerycki spacer..Myślę, że na jesienne i zimowe poranki w sam raz.

Brygidka@411985 | 3 lata temu

Moc odporności

Pyszny smak ,idealna opcja na przekąskę lub posiłek na wyprawach pod namiotem.Szybki i wartościowy posiłek.Bez cukru co dla mnie ważne bo odstawiłam cukier.

Milenka1331 | 3 lata temu

Pyszna przekąska

Owsianka Nesvita Odporność ma pyszny smak, nie ma uczucia jedzenia drętwych otrębów, ale delikatnej w smaku mleczno-owocowej konsystencji. Owsianka jest mała, to zaledwie 140 ml, ale jest idealna jako ciepła mleczna przekąska, na śniadanie trochę za mało. Smak jest owocowy, nie sztuczny, lecz naturalny. Owsianka jest słodka, ale nie za słodka. Po przetestowaniu jednej owsianki trudno stwierdzić czy poprawia odporność. Co nie zmienia faktu, że jest bardzo dobra i to był pyszny test.

aga77776 | 3 lata temu

Szybka i pyszna

Owsianka mega szybka do zrobienia i to bardzo dobrze bo rano gdy nie mam czasu, potezebuje zjeść coś na szybko. Owsianka jest pyszna w smaku i fajnie, że słodzona miodem.

Karolinacz | 3 lata temu

Lubię każda owsiankę

Wszystkie owsianki były pyszne, nie mogę zdecydować się na najlepszą, chętnie będę sobie je kupowała. Idealna

Jaga53 | 3 lata temu

Doskonały sposób na śniadanie i... odporność

Szybka w przygotowaniu, wyśmienita w smaku i bardzo dobrze sprawdza się w te dni kiedy brakuje mi czasu na przygotowanie wartościowego śniadania. Do tego pożywna i na długo łagodzi uczucie głodu, a smak czarnej porzeczki i malin przywołuje wspomnienie lata i pięknego ogrodu mojej babci z tymi owocami, szczególnie teraz kiedy na dworze robi się zimno.

Agreska1989 | 3 lata temu

Owsianka odporność

Owsianka poprostu pysznA. Zdrowa, bez zbędnych dodatków. Slodzona wyłącznie miodem z mnóstwem odżywczych witamin. Pyszny smak, porcja idealnie na raz. Wymarzoną przekąska do pracy.

mietowa15 | 3 lata temu

Świetny sposób na szybkie śniadanie

Owsianka jest bardzo smaczne. Łatwe i szybkie w przygotowaniu. Taka porcja bardzo mnie nasyciła i przez dłuższy czas nie czułam głodu. Bardzo dobrze smakuje daje dużo energii do działania.

Ryba525m3 | 3 lata temu

Fascynacja przede wszystkim

Owsianka Nestlé wybiła się na tle konkurencji. Na rynku nie spotkałam podobnych produktów. Moja córka (7 lat) nie przepada za owsiankami, natomiast jedząc tą przygotowaną do testowania była zachwycona. Fascynowałyśmy się różnością smaków zwłaszcza że jeśli chodzi o osoby które muszą jeść produkty bez laktozy jest idealna bo przygotowujemy je na mleku. Wyższa półka sprawia że człowiek jest w pełni zachwycony i zadowolony.

Wiola0310 | 3 lata temu

Smacznie i zdrowo

Jestem jak najbardziej za. Owsianka szybką w przygotowaniu bardzo smaczna i przede wszystkim Zdrowa. Zaskoczyło mnie to jak intensywnie i pysznie czuć smak owoców. Porcja tez jest idealna jak na szybkie śniadanko. Zdecydowanie kupie większą ilość.

mozo12ka | 3 lata temu

Pyszne szybkie owsianki

Owsianki Nestle okazały się bardzo smaczne. Dużym plusem jest łatwość przygotowania, sycące śniadanie mogę mieć bardzo szybko zrobione, zwłaszcza że rano czasu brakuje. Na duży plus jest również smak, nie za słodki ale też nie mdły. Odrobina miodu wystarczy, fajnie że Nestle wprowadziło różne smaki odpowiednie na różne potrzeby. Moim faworytem jest czarna porzeczka i malina.

Kokainkaxx | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Odporność mój hit

Wersja odporność to moja ulubiona. Ma przyjemny smak czarnej porzeczki i malin. Ogromnym plusem, jest fakt, że słodzona jest odrobiną naturalnego miodu. Idealnie sprawdza się u mnie, jak i na śniadanie w domu, tak i na drugie śniadanie w pracy. Dla mnie hit.

dolcia78 | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Odporność

Świetny pomysł na szybkie, łatwe w przygotowaniu, smaczne i sycące a zarazem zdrowe śniadanie zarówno dla dbających o linię jak i dzieci - szczerze polecam!

katodo | 3 lata temu

Smaczna odporność

Owsianka spełniła moje oczekiwania. Szybko się ją przygotowuje, więc nie muszę dużo czasu spędzać przy przygotowaniu śniadania. Smak owsianki jest przyjemny, w miarę słodki ale nie przesłodzony. Owsianka smakuje zdrowymi malinami i porzeczkami, która wspomagają naszą odporność , wzbogacając ją przy okazji o witaminę C. Owsianki jest wystarczająco dużo, by smacznie zjeść i nasycić się na pierwsze godziny dnia.

Paaulii_G | 3 lata temu

Cudowna owsianka!

Owsianka Nesvita Odporność jest smaczna, wspiera odporność, to źródło błonnika, owocowy smak to raj dla podniebienia.

Owsianka jest bardzo sycąca, idealna na śniadanie lub II śniadanie. Zawiera witaminy i składniki mineralne, które wspierają organizm.

Świetnie zacząć dzień z takim pysznym śniadankiem.

Fajnie, że bardzo szybko się ją przygotowuje i ma się świadomość, że je się coś dobrego, wspierającego zdrowie i jednocześnie pysznego.

agnieszkagnes | 3 lata temu

Wolę samodzielnie przygotować owsiankę z płatków górskich

Wolę samodzielnie przygotować owsiankę z płatków górskich. Taka gotowa owsianka jest ratunkiem na wyjeździe, aby w hotelu nie jeść jajecznicy z proszku i dbać o przemianę materii, kiedy nie mamy warunków na przygotowanie owsianki od podstaw.

Metka2 | 3 lata temu

Pyszna i zdrowa

Owsianka to jedna z ulubionych form śniadania. Owsianka odporność to źródło cennych witamin i niezbędnego błonnika. Fakt że wspomaga odporność zachęca jeszcze bardziej tym bardziej w nadchodzącym czasie. Słodzona miodem to idealne rozwiązanie dla mnie. Z przyjemnością sięgnę po nią kolejny raz. Przyjemny smak porzeczki i malin.

Zuzia510 | 3 lata temu

Łagodna owsianka na każdy poranek.

Owsianka przyjemnie pachnie już po przygotowaniu i aktywuje kubki smakowe. Co prawda mało czuć czarną porzeczkę ale jest to do wybaczenia bo wynagradza innymi smakami. W dodatku owsianka ma super skład i jest niskokaloryczna. Po spożyciu tego posiłku byłam syta aż do obiadu!

annabialy24@interia.pl | 3 lata temu

Jeśli zdrowy/a chcesz być sięgaj po Nesvite Odporność

Owsianka Odporność od Nestity jest prosta, szybka do przyrządzania. Mega pożywne, smaczne i dopełniające na drugie śniadanie. Dodatki w niej są mega dodają smaku, miód daje słodkości

Czylka23 | 3 lata temu

Fajna propozycja śniadania, najlepszy wariant smakowy

Owsianki jem prawie codziennie. Często przygotowuję je sama, jednak to zabiera czas. Ta owsianka jest niemal ekspresowa, zalewałam ją gorącym mlekiem prosto z ekspresu. Jej konsystencja jest idealna, bardzo szybko gęstnieje. Niestety negatywnie zaskoczyła wielkość saszetki, bo przeglądając stronę akcji miało się wrażenie, że będzie to produkt, który wystarczy na kilka razy. Dlatego ogromnie zaskoczyłam się otrzymując 3 jednorazowe saszetki. Po jednym śniadaniu przecież trudno ocenić wpływ na odporność... :( Ilość owsianki w jednej saszetce jest dla mnie troszkę zbyt mała. Często po jej zjedzeniu wciąż odczuwałam głód. Myślę, że optymalnie byłoby powiększyć pojemność o jakieś 30-50%. Jeśli chodzi o smak, jestem na tak. Owsianka nie była zbyt słodka, ale też nie brakowało słodyczy. Chyba najbardziej mi smakowała spośród tych 3 wariantów. Żałuję, że nie pojawiło się w niej troszkę więcej kawałków porzeczek i malin :( Poza tym bardzo miło było jej spróbować :)

rafafaleczek | 3 lata temu

hit doznań

Owsinka Nesvita Odporność której jestem ze wszystkich największym fanem jeśli chodzi o smak..

Naturalne składniki to jeszcze bardziej na plus patrząc na tak świetne doznanie smakowe.

A swój element odporności się sprawdził nawet patrząc na sam skład.

baryla87@poczta.onet.pl | 3 lata temu

recenzja Owsianka Nesvita Odporność

Owsianka Nesvita Odporność jest bardzo smaczna i szybka w przygotowaniu. To właśnie o to chodzi abym zaoszczędzić swój czas a posiłek przygotowany był zdrowo

AnnNowa | 3 lata temu

Pyszne i zdrowe

Przepyszne, delikatne płatki owsiane, są idealnie słodkie i sycące.

Są wyczuwalne owoce.

Dla mnie jest to świetna opcja na śniadanie, gdzie mam mało czasu aby coś zjeść.

Świetnie smakują z jogurtem, jak i przygotowane z mlekiem.

Owsianka również rewelacyjnie nadaje się na podróż.

werona1278 | 3 lata temu

Jesienią obowiazkowe

Jestem w ciąży a odporność jest w tym czasie obniżona. Nie można spożywać wtedy zbyt wielu suplementów więc trzeba wybierać produkty wspomagające odpornosc. Owsianki przygotowuje się bardzo szybko i łatwo. Zamknięte są w wygodnych opakowaniach.

kasia1k1 | 3 lata temu

Rewelacja!

Pyszny, szybki, zdrowy posiłek, słodzony naturalnym miodem. Dla mnie to strzał w dziesiątkę bo owsianki zawsze słodzę miodem. Kawałki czarnej porzeczki i maliny uwielbiam. Owsianka doskonała!

Vivara | 3 lata temu

Nesvita Odporność

Jeśli mam być szczera to ten smak nie przypadł mi do gustu. Nie podobał mi się niestety ani wygląd po przyrządzeniu, ani smak. Byłam rozczarowana, bo bardzo lubię Nesvitę i zawsze kupowałam tylko owsianki tej firmy. Ale ten smak zdecydowanie na nie. Raczej nie sięgnę po raz kolejny po niego. Nieapetyczne.

Myxlife1 | 3 lata temu

Wspiera odporność

Bardzo polubiłam owsiankę Nesvita Odporność. Ma super smak i zecydowanie pozytywnie wpływa na odporność. Dostarcza wiele witamin i składników mineralnych.

Magda2544 | 3 lata temu

Nesvita odporność

Super szybki posiłek na śniadanie bądź drugie śniadanie w pracy. Owsianka sycąca, bardzo ładnie pachnie. Opakowanie wygodne w użyciu, zajmuje mało miejsca dodatkowy atut to naturalne składniki produktu.

E-lina | 3 lata temu

Pyszny owocowy smak

Owsianka jest łatwa i szybka w przygotowaniu. Wystarczy zalać ją gorącym mlekiem, odczekać kilka minut i gotowe. Ma pyszny smak, jest w sam raz słodka, ma spore kawałki owoców, które czuć oraz idealną konsystencję. Owsianka jest sycąca warto więc po nią sięgnąć szczególnie o poranku. Podoba mi się zawartość witamin i mikroelementów. Jest to świetna forma na zdrowe i lekkie śniadanie. Wygodna forma saszetki pozwala je zabrać ze sobą do pracy czy szkoły. Owsianki smakowały całej rodzinie, na pewno będziemy je kupować, by zaczynać smacznie i zdrowo każdy swój dzień. Szczególnie jesienią warto się rozgrzać takim pysznym śniadaniem.

Marfoleczka | 3 lata temu

Pyszna

Bardzo sceptycznie jestem nastawiona do owsianek, nigdy jakoś żadna mnie nie porwała, a tu niespodzianka. Nie dość, że wpływa na moją odporność, a to dla mnie ważne, to ten smak. Idealna konsystencja. Świetna opcja na śniadanie.

Agnesja11 | 3 lata temu

Dobry pomysł na szybkie śniadanie

Owsianka jest w wygodnej saszetce dzięki czemu wystarczy odrobina mleka i można cieszyć się gotowym śniadaniem. Najbardziej podoba mi się to że jest tak wygodna. Należy jednak uważać aby dobrze odmierzyć mleko gdyż w przeciwnym wypadku może wyjść zbyt rzadka. Owsianka Nesvita Odporność smakowała mi i doceniam fakt, że zawiera składniki wspierające odporność. To dobry pomysł na śniadanie w jesienne dni.

Marcelina Kasandra | 3 lata temu

Obrzydliwa papka

Obrzydliwa papka,nadająca się dla niemowlaka...wygląda jakby ktoś zwrócił jedzenie. Myślałam,że dostałam odpady poprodukcyjne bo nie było chyba żadnego całego płatka tylko miał i okruchy, w smaku dno....

izasokol1 | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Odporność świetna alternatywa do dobrego i zdrowego śniadania

Owsianka Nesvita Odporność to świetna propozycja dla osób ktore chcą szybko przekąsić coś dobrego i na szybko! Są świetnym źródłem węglowodanów i przepysznie smakują! Polecam ja dla dorosłych jak i dla tych mniejszych ☺️

Angela2496 | 3 lata temu

Owsianka

Serdecznie polecam spróbować owsianki od Nestle. Dobre w smaku. Dobry smak. Małe opakowanie, przez co można zabrać ją dosłownie wszędzie. Produkty warte uwagi.

Venettiae | 3 lata temu

Bardzo ciekawa opcja

Rano podczas codziennej bieganiny nie zawsze mam czas na przygotowanie pełnowartościowego śniadania. Owsianka Nesvita Odporność jest wtedy bardzo dobrą opcją, która dodatkowo wspiera odporność, co jest szczególnie ważne w okresie jesienno - zimowym

Gadula891 | 3 lata temu

Owsianka Nesvita szybko, smacznie i zdrowo

Polecam owsiankę nesvita

Jeśli cenisz sobie czas ale chcesz zjeść zdrowo i szybko śmiało sięgnij po owsiankę nesvita odporność . Dodatkowo dbasz o swoje zdrowie, a to przecież bezcenne.

zanetta.lejkowska | 3 lata temu

Mniam

Owsianka jest naprawdę przepyszna. Jest odpowiednia na śniadanie, syta, smaczna. Super sprawa na szybkie śniadanko w kubeczku. Ma smaczny smak, jest słodka, nie muszę jej dosładzać ani nic do niej dodawać.