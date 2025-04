Wkładki NTM TENA Lady Slim Ultra Mini to wyjątkowo cienkie i wygodne podpaski, które dopasowują się do ciała i zapewniają ochronę w przypadku lekkiego nietrzymania moczu. Zaprojektowano jest z myślą o twoich potrzebach, więc zapewniają znacznie większą chłonność niż tradycyjne wkładki higieniczne. Technologia microPROTEX™ kontroluje nieprzyjemny zapach i zapewnia poczucie suchości.

Reklama

100% RECENZENTEK POTWIERDZA SKUTECZNOŚĆ WKŁADEK NTM TENA LADY SLIM ULTRA MINI PRZED NIETRZYMANIEM MOCZU

Wyniki testu wkładek NTM TENA Lady Slim Ultra Mini

Osoby na co dzień żyjące z lekkim nietrzymaniem moczu doskonale wiedzą, jak uciążliwe mogą być jego objawy. Odczuwając dyskomfort, częściej rezygnujemy wtedy z codziennych aktywności, które sprawiają nam przyjemność. Zapomnij o stresie związanym z wysiłkiem fizycznym czy niekontrolowanym wybuchem śmiechu! Nasze Recenzentki przetestowały specjalistyczne wkładki NTM TENA Lady Slim Ultra Mini. Zobacz, jak je oceniają!

Wkładki NTM TENA Lady Slim Ultra Mini a kropelkowe nietrzymania moczu - opinie Recenzentek

Z tym rodzajem nietrzymania moczu spotykamy się najczęściej. Niewielkie, lecz uciążliwe, może skutecznie wpływać na codzienny komfort życia. Używając wkładek NTM TENA Lady Slim Ultra Mini nasze Recenzentki zobaczyły różnicę. 100 % Dziewczyn potwierdza, że sprawdzają się one świetnie.

Uważam , że wkładki TENA Lady Slim Ultra Mini bardzo dobrze spełniają swoje zadanie. Bardzo wygodnie je się nosi, nie przeszkadzają i są dyskretne. Sprawiają , że czuję się bezpiecznie i komfortowo – Kwiat Kaktusa.

Wkładki TENA Lady Slim Ultra Mini redukują nieprzyjemny zapach – zobacz opinie

Nieprzyjemny zapach to jeden z istotniejszych skutków nietrzymania moczu. Odpowiednie wkładki pomogą go zredukować. Sięgając po specjalistyczne produkty, takie jak TENA Lady, zapach zostaje neutralizowany, dzięki czemu nie musimy się o niego martwić. Potwierdza to 98% Testerek.

Wkładki TENA Lady Slim Ultra Mini spełniły moje oczekiwania, przywróciły utraconą pewność siebie i sprawiły, że zaczęłam wychodzić z domu bez obaw o przeciekanie czy nieprzyjemny zapach na skutek nietrzymania moczu (…) – Krystyna.grz.

TENA Lady Slim Ultra Mini to wkładki, które zapewniają suchość – opinie

Nic nie jest tak ważne, jak poczucie suchości i pewność, że nie musimy się martwić przeciekaniem. Wkładki urologiczne TENA Lady Slim Ultra Mini zapewniają zwiększone poczucie suchości według 99% Recenzentek.

Wkładki Tena Lady są świetne. Nie przemiękają, zatrzymują nieprzyjemny zapach i są bardzo chłonne. Z czystym sumieniem będę je polecać znajomym – Kasiunia89.

Jak Recenzentki oceniły inne produkty TENA Lady?

Dziewczyny przetestowały jeszcze wkładki i podpaski TENA Lady Slim Normal i TENA Lady Normal Night. Obydwie propozycje zyskały bardzo pochlebne opinie. 98% Testerek jest zadowolonych z ich użytkowania i planuje sięgnąć ponownie po produkty TENA.

Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 90 kobiet w okresie marzec-kwiecień 2021 r.

Joanna198500 | 4 lata temu

Rewelacja

Wkładki są cienkie, dyskretne,a zarazem bardzo chłonne.Niezastąpione przy kropelkowym nietrzymaniu moczu.Bardzo dobrze trzymają się bielizny.Nie przesuwają się, są bardzo wygodne.Uczucie suchości towarzyszy do kolejnej zmiany wkładki.Redukują nieprzyjemny zapach.

mfgeri | 4 lata temu

cienkie i dyskretne

Teraz mam TENA Lady Slim Ultra Mini i są rewelacyjne , delikatny zapach i komfort choć praktycznie ich nie czuć na sobie i nic nie widać. Polecam , zrobiłam zapas na rok i już nie zamienię na inne .

pajewa | 4 lata temu

Cienka a skuteczna

Specjalistyczne wkładki TENA Lady Slim Ultra Mini to dobre rozwiązanie dla tych kobiet, które borykają się z drobnymi problemami związanymi z nietrzymaniem moczu. Są małe i cienkie a jednocześnie wystarczające by czuć się komfortowo, bezpiecznie i kobieco. Nie powodują żadnych nieprzyjemnych odczuć ani dyskomfortu.

DorotaAndrjanczyk | 4 lata temu

TENA Lady Slim Ultra Mini - coś dla mnie

PODPASKI SPEŁNIAJĄ SWOJĄ ROLĘ , PRZYJEMNE DLA CIAŁA , NIE POWODUJĄ PODRAŻNIEŃ , NIWELUJĄ NIEPRZYJEMNY ZAPACH , MAJĄ DOBRĄ PRZYCZEPNOŚĆ , NIE PRZESUWAJĄ SIĘ , DOBRZE CHRONIĄ BIELIZNĘ CODZIENNĄ , SĄ KOMFORTOWE W UŻYTKOWANIU, NIE PRZECIEKAJĄ , ZAPEWNIAJĄ KOMFORT PSYCHICZNY , SĄ GODNE POLECENIA . IDEALNE W MOJEJ SYTUACJI , ZAMIERZAM ZAOPATRYWAĆ SIĘ W NIE NA BIEŻĄCO , PASUJE MI ROZMIAR I CHŁONNOŚĆ , ZARÓWNO NA DZIEŃ , JAK I NA NOC SĄ DLA MNIE ODPOWIEDNIĄ OCHRONĄ

beatka1968 | 4 lata temu

Ultracienka ale superchłonna

Wkładki są super. Mimo iż są podobnych rozmiarów jak zwykłe wkładki higieniczne to są dużo bardziej chłonne i bardzo dobrze chronią przed wilgocią. Bardzo dobrze kontrolują również wydzielanie nieprzyjemnego zapachu. Nie podrażniają skóry.

matunakova.e | 4 lata temu

TENA Lady Slim Ultra Mini

Bardzo dobry i bezproblemowy produkt - wkładki zapewniają wygodę i dyskrecję. Zapewniają poczucie bezpieczeństwa i świeżości na długo. Dzięki niemu mogę zawsze czuć się pewnie. Wielkość jest optymalna -wkładki są niezauważalne i niewyczuwalne.

Ewucha74 | 4 lata temu

Wygoda i bezpieczeństwo w kobiecym problemie

Wkładki cienkie, różnią się od zwykłej wkładki która stosuje na co dzień, dopasowane do każdej bielizny, nie widać ich nawet w dopasowanych spodniach, nie czuć brzydkiego zapachu, nie czuć wilgoci, super polecam wygoda i bezpieczeństwo w kobiecym problemie

Agusia135 | 4 lata temu

Wkładki TENA Lady

Polecam wkładki TENA Lady Slim Ultra Mini, ponieważ są cienkie , a zapewniają uczucie komfortu . W razie gdy mocz poleci , to nie na bieliznę i ubranie , tylko zatrzymuje go wkładka . Dzięki temu nie mamy mokrych ubrań i nie czuć zapachu moczu 👍

antonina_303 | 4 lata temu

Polecam produkty TENA

Polecam wkładki TENA. Niczym nie odbiegają od innych rynkowych produktów. Super do codziennego stosowania. Z pewnością będę używać. Myślę, że będą idealnie chłonęły wilgoć w upały.

Aurelka | 4 lata temu

Super Tena

Super chłonność ,komfort w noszeniu nie ma porównania z innymi podpaskami które dotychczas używałam.Napeeno bede ich używać i polecac znsjomym

mama3wbiegu | 4 lata temu

Polecam

Jestem bardzo zadowolona z tego, iż mogłam przetestować produkty TENA Lady. Na pewno sięgnę po nie po raz kolejny i będę polecać kobieta w moim bliskim otoczeniu. Wkładki dają uczucie świeżości i da niewidoczne dla innych oczu.

mala4667 | 4 lata temu

Tena Lady Slim Ultra Mini

Od początku używania mnie nie zawiodły,jak na swój maly rozmiar są bardzo chłonne. Ładnie wyłapują wilgoć -nic nie spływa bokami. Bielizna jest sucha przez co nie muszę się martwić. Równiez cena jest bardzo dobra, są wydajne.

Marcelina Kasandra | 4 lata temu

Tena Lady Slim Ultra Mini

Fantastyczne, pochłaniają zapach moczu, polecam absolutnie każdej kobiecie. Wcale nie takie mini bo dość grube więc bez obaw, że coś przecieknie. Bez foli pod spodem.

Krzysia-69 | 4 lata temu

skuteczne zabezpieczenie

Te wkładki polecane są do codziennego stosowania w lekkim stopniu nietrzymania moczu. Mają tylko 3mm grubości. Są tak małe i dyskretne jak zwykłe wkładki higieniczne, ale kilka razy bardziej chłonne. Dodatkowo zapewniają uczucie suchości, a system zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Sprawdzają dla kobiet z bardzo lekkim stopniem nietrzymania moczu.

pomyslowa_panna | 4 lata temu

100% dyskrecji

Cieniutkie, małe, 100% dyskretne wkładki na problem kropelkowego nietrzymania moczu. Zdecydowanie bardziej chłonne niż zwykłe wkładki podobnych gabarytów. Dodatkowo świetnie kontrolują nieprzyjemne zapachy.

Maja171 | 4 lata temu

Wkładki TENA

Wkładki TENA Lady Slim Ultra Mini to jedne z najlepszych wkładek jakich używałam do tej pory. Mają odpowiednią długość i świetnie trzymają się bielizny Są nieco grubsze od innych wkładek, ale dzięki temu lepiej zatrzymują wilgoć. Dużym pozytywem jest również to, że nie trzeba ich wymieniać co godzinę bo redukują nieprzyjemny zapach. Poza tym świetnie dopasowują się do ciała.

mehr2005 | 4 lata temu

Wkładki na miarę XXI wieku

Wkładki TENA Lady Slim Ultra Mini są naprawdę super produktem. Zapewniają uczucie świeżości i czystości w różnych sytuacjach. Polecam je wszystkim, którzy mają problem z nietrzymaniem moczu, ale nie tylko. Wkładki te można nosić codziennie i czuć się naprawdę świetnie.

Sylwuni4 | 4 lata temu

Problem rozwiązany :)

Nareszcie!Mogę bawić się z dzieckiem, śmiać, tańczyć i skakać! Bez obaw że "popuszczę". To uczucie komfortu i suchości. Nić nie odkleja się od bielizny. Jestem bardzo zadowolona. wkładki Tena to mój numer jeden!

Anka166111 | 4 lata temu

Godne polecenia

W pracy i poza nią czuje się bezpiecznie. Nie muszę się martwić że będę się czuc nniekomfortowo a ni o to że ktoś może poczuć ode mnie jakiś niedyskretny zapach. Np przy miesiączce

Agela | 4 lata temu

Dyskretne

Wkładki Ultra Mini spełniły moje oczekiwania, są dyskretne, dobrze wchłaniają dzięki czemu można czuć się bardziej komfortowo i pewniej siebie

Puchatkowa11 | 4 lata temu

Wygoda i pewność

Wkładki bardzo dobrze się sprawdziły podczas jazdy na rowerze, dobrze przylegają do bielizny, nie przesuwają się. Zapewniają uczucie świeżości, nie krępuję się, że jakiś nieprzyjemny zapach będzie czuć ode mnie. Nie spowodowały uczulenia ani żadnego obtarcia, po prostu nie czuje się ich, są takie delikatne i cieniutkie.

778519d59632235149ff1cb19bbbb205a5f67ee3 | 4 lata temu

Uczucie komfortu zapewnione

Wkładki są doskonałym rozwiązaniem na codzienne dolegliwości związane z kropelkowym nie trzymaniem moczu. Są cienkie, wygodne i komfortowe w noszeniu.

megi3323 | 4 lata temu

Wspaniałe na problemy wstydliwe kobiet doskonale

Zaskoczyły mnie swoją jakością i ich używania przyjemnością świat nie ma teraz wad- dziękuję bardzo pozostanę fanką i użytkowniczką za nim ewielką cenę otrzymujemy rozwiązanie trudnych problrmów

kropka010 | 4 lata temu

rewelacyjne wkładki

Są super... to moje ulubione ,nigdy mnie nie zawiodły,jak na swój mały rozmiar bardzo chłonne ,ładnie wyłapują wilgoć -nic nie spływa bokami ,chodzi o to że kiedy mi się coś przydarzy bieliznę mam zawsze suchą.Dzięki niemu mogę zawsze czuć się pewnie. Wielkość jest optymalna i niezauważalna.Bezproblemowe stosowanie wkładek, zapewniają wygodę i dyskrecję. Zapewniają poczucie bezpieczeństwa, uwalniając od stresu. Produkt zasługuje na szerokie zastosowanie

wgizicka123 | 4 lata temu

Specjalistyczne wkładki TENA Lady Slim Ultra Mini najdyskretniejszy strażnik suchości

Wkładki Tena Lady Slim Ultra Mini są wyjątkowe w codziennych zmaganiach w utrzymaniu czystości a przy tym są niezwykle dyskretne i komfortowe. Niewielki wymiary, idealne dopasowanie, wygodne noszenie i niezawodność w kryzysowych chwilach dające poczucie bezpieczeństwa sprawia że produkt oceniam na 5 z plusem.

Spasia23 | 4 lata temu

Polecam!

Rewelacyjne wkładki które w całości spełniają swoją fynkcję, jeszcze nie czułam się tak pod ochroną jak podczas ich używania. Polecam jak najbardziej zwlaszcza podczas takiego problemu jaki mam ja.

anaf1 | 4 lata temu

Wkładki godne polecenia

Jestem zadowolona z produktu. W pełni spełnił moje oczekiwania. Wkładki są niezawodne, niwelują zapach. Nie powodują uczucia dyskomfortu podczas używania. Dają poczucie bezpieczeństwa.

Dudek1980 | 4 lata temu

Czysto, sucho i dyskretnie.

Miałam możliwość przetestowania wkładek TENA LADY SLIM ULTRA MINI. Nigdy wcześniej nie używałam tego typu wkładek, z chęcią sięgnęłam po nie, mimo ze z początku nie byłam do nich przekonana. Bardzo milo się zaskoczyłam ich wyglądem, CHLONNOSCIA i wytrzymałością oraz utrzymaniem zapachu.

gwolska | 4 lata temu

Polecam

Wkładki Tena Lady Ultra Mini, które miałam przyjemność testować uważam za bardzo dobry produkt, który zapewnia wygodę i dyskrecję. Są ultra cienkie, a przy tym chłonne, wyłapujące wilgoć. Dzięki temu czuję się bezpiecznie i komfortowo, gdyż ich wielkość jest optymalna i niezauważalna.

Super produkt, który polecam do codziennego stosowania.

mamaq | 4 lata temu

codzienny komfort

Specjalistyczne wkładki TENA Lady Slim Ultra Mini dają poczucie pewności siebie i chronią przed nieprzewidzianymi sytuacjami,chronią bieliznę.Jest to bardzo korzystne zwłaszcza w okresie kiedy ubieramy się lekko w jasnych kolorach (szorty,spodnie,spódnice).

Skarby | 4 lata temu

Bardzo dobry produkt

TENA Lady Slim to produkty, których nie znałam, a chciałam przekonać się o ich skuteczności, jak sprawdzają się na co dzień, czy zapewniają komfort i suchość, czy dzięki nim poczuję się bardziej pewna siebie, zadbana i świeżo. Czy podczas aktywności, kichania, kaszlu nie będę mieć nieprzyjemnych sytuacji i brudnej bielizny. Te pytania skłoniły mnie do wzięcia udziału w teście.

TENA Lady od dotychczas używanych produktów odróżnia skuteczna ochrona przed przeciekaniem moczu, zapobieganie nieprzyjemnego zapachu, brak podrażnień, komfort podczas użytkowania, suchość, świeżość i zdecydowanie wysoka chłonność. Dzięki nim czuję się pewnie i bardziej komfortowo, mam zapewnioną dyskrecję. Wkładki TENA Lady mają kwiatowy nadruk, stosuje się je z przyjemnością. Nietrzymanie moczu powoduje, że czasami krępujemy się wykonując pewne czynności, jak jazda na rowerze czy bieganie. Z pomocą wkładek TENA Lady Slim zapewniona jest 100 % ochrona. Wkładki nie ograniczają ruchów oraz uprawiania sportu, ich delikatna i przyjazna skórze powierzchnia pozostaje sucha. Zapewniają one uczucie bezpieczeństwa, zarówno w dzień, jak i w nocy. Są rewelacyjne dla osób z lekkim problemem nietrzymania moczu.

sofija_a | 4 lata temu

Wkładki Tena Slim Ultra Mini

Są to jedne z wygodniejszych i bardziej komfortowych wkładek jakie kiedykolwiek nosiłam. Redukują nieprzyjemny zapach, maja dobrą chłonność i zapewniają uczucie suchości. Dla kobiet z problemem nietrzymania moczu to doskonałe i dyskretne rozwiązanie.

kobieta2020 | 4 lata temu

Wkładki TENA

Po przetestowaniu wkładek TENA Lady słomę ultra mini jestem w pełni zadowolona . Wkładki doskonale przylegają do bielizny i zapewniają pełen komfort podczas noszenia i co najważniejsze są chłonne.

DoraIwan18 | 4 lata temu

Polecam

Wkładki ca cieniutkie , nie wyczuwalne w używaniu , pochłaniają nieprzyjemny zapach , polecam w 100% nie byłam przekonana ale teraz będę kupować

Matiuca | 4 lata temu

Bardzo polecam!

Od kiedy dostałam TENA Lady do testowania mój komfort życia znacznie się poprawił. Po dwóch ciążach mam problem z nietrzymaniem moczu. Zwykle wkładki nie spełniały się w roli kamuflażu. TENAlady, są świetne pod każdym względem. Są dyskretne, dobrze chłonne, dobrze eliminują przykry zapach. Dobrze się kleją, przez co nie przesuwają się podczas poruszania. Idealne do codziennego użytku.

magdziak | 4 lata temu

Rewelacyjne wkładki

Specjalistyczne wkładki TENA Lady Slim Ultra Mini z wyglądu niczym nie różnią się od tradycyjnych wkładek. Jednak po przetestowaniu przekonałam się, że oprócz tego, że są dyskretne i cienkie, to mają atut, którego normalne wkładki nie mają. Wkładki TENA Lady Slim Ultra Mini dają mi ochronę przed nietrzymaniem moczu zapewniając poczucie suchości. Dodatkowo zapewniają mi redukcję nieprzyjemnego zapachu, co jest bardzo ważne. Wkładki nie podrażniają skóry. Kształt wkładki TENA Lady Slim Ultra Mini jest idealny.

Bartoszbe4242 | 4 lata temu

Ultra cienkie!

Wkładki są bardzo bardzo cienkie dzięki czemu nosząc je czuję się bardzo komfortowo i nie czuję że je noszę!!! Ich przyjemny zapach bardzo polecam mimo bardzo cienkiej formule doskonale wchłaniają mocz

nanajka81 | 4 lata temu

Bardzo dobre wkładki

Przetestowałam i jestem bardzo zadowolona z wyników - wkładki wygodne, mięciutkie i chłonne. Bardzo dobrze trzymają się bielizny i pochłaniają nieprzyjemny zapach. Nie mam im nic do zarzucenia bo w pełni spełniają swoje zadanie.

krzysia | 4 lata temu

Komfprtowe wkladki Tena Lady Slim Ultra Mini

W kazdym detalu komfortowe wkladki,zapewniaja maksymalne uczucie swiezosci.redukuja nieprzyjemny zapach.Swietnie dopasowuja sie do ksztaltu ciala.W nocy moge spac spokojnie nie obawiajc sie przeciekania.Suchosc,swiezosc,komfort.Wszystko to czego wymagam od idealnych wkaldek.

erubach33 | 4 lata temu

Tena Lady rewelacyjne wkładki na nietrzymanie moczu

Wypróbowałam wkładki na nietrzymanie moczu i uważam, że w przypadku tej przykrej dolegliwości to najlepszy produkt na rynku. Koniecznie musisz mieć go w swoim zestawie do pielegnacji

lubinianka24 | 4 lata temu

Czy to spotyka również Ciebie?

Nawet nie wiesz ile kobiet boryka się z tym problemem. Tylko mało się o tym mówi, bo jest to bardzo wstydliwy temat. Jako mama, po trzech naturalnych porodach, miałam ten problem. STOP! Zacznijmy nazywać rzeczy po imieniu! Nietrzymanie moczu. Tak właśnie o nim mowa. Bardzo dużo kobiet, nietrzymanie moczu traktuje jak temat tabu. A warto o tym mówić, pomagać. Gdy dostałam do ocenienia wkładki TENA wiedziałam z czym i jak wygląda przypadłość. Bieganie, czy skakanie na trampolinie były nie komfortowe. Sięgałam po różne rzeczy, ale nie zdawały rezultatu. Obecnie TENA zagości u mnie na stałe. Obecnie problem jest dużo mniejszy, gdyż ćwiczę.

Ćwiczenia mięśni dna miednicy, krok po kroku:

Rozpocznij wykonywanie ćwiczeń w pozycji leżącej. Dzięki temu są one skuteczniejsze.

Aby wyodrębnić mięśnie, rozpocznij zaciskanie mięśni wokół odbytu. Następnie zaciskaj mięśnie wokół pochwy i cewki moczowej. Zaciskaj je tak, jakbyś trzymała coś w pochwie. Pośladki i uda powinny być rozluźnione. Zaciśnij na dwie sekundy, a następnie rozluźnij na dwie sekundy. Powtórz tyle razy, ile zdołasz.

Mocny zacisk. Zaciśnij mięśnie dna miednicy tak mocno, jak to możliwe. Trzymaj przez pięć sekund. Rozluźnij na pięć sekund. Powtórz 5-10 razy.

Zacisk wytrzymałościowy. Zaciśnij w stopniu umiarkowanym na tak długo, jak to możliwe. Spróbuj trzymać zacisk przez minutę. Rób to po każdym zakończeniu zaciskania mocnego.

Szybkie zaciskanie. Zaciśnij tak mocno, jak to możliwe, na dwie sekundy. Następnie rozluźnij na dwie sekundy. Zrób to 5-10 razy dziennie i za każdym razem, kiedy przeczujesz nadchodzące kichnięcie, kaszlnięcie lub śmiech.

Ja już ćwiczę! Korzystam z produktów! Mówię Wam nie ma się co wstydzić czas zacząć działać.

madzia86 | 4 lata temu

Teraz Lady dodaje pewności siebie

Dzięki Teraz Lady nie muszę juz krępować się gdy zdarzy się nietrzymanie moczu.Nie zastanawiam się czy zwykla wkladka przecieknie lub czy będzie czuć orzykry zapach.Nareszcie mogę czuć się pewnie i komfortowo.

wink | 4 lata temu

Doskonały produkt

Wspaniały produkt na trudne problemy. Wytrzymałe i delikatne. Nie podrażniają. Nie czuć nieprzyjemnego zapachu. Czuje się świeżo i nie skrępowana. Polecam.

MalgoSia42 | 4 lata temu

Jak dla mnie super

Niewidoczne ,dyskretne,cienkie jak wkładki ale dużo bardziej chłonne, nawet pod oncislymi białymi spodniami nie odznaczał się i czułam się pewnie

helenka7878 | 4 lata temu

dyskretna ochrona

TENA Lady Slim Ultra Mini są idealne przy kropelkowym nietrzymaniu moczu. Są dyskretne, bardzo dobrze trzymają się bielizny i doskonale przylegają do ciała. Są bardzo delikatne - nie podrażniają skóry, nie powodują swędzenia, w zamian zapewniając komfort.

Doskonale spełniają swoją rolę. Gwarantują suchość i pewność siebie w każdej sytuacji nie krępując jednocześnie ruchów.

Justyna Kubik | 4 lata temu

Komfortowe i dyskretne wkładki Tena Lady Slim Ultra Mini

Bardzo dobry produkt, zgodnie z referencjami Producenta. Bezproblemowe stosowanie wkładek, zapewniają wygodę i dyskrecję. Zapewniają poczucie bezpieczeństwa, uwalniając od stresu. Wielkość jest optymalna i niezauważalna. Produkt zasługuje na szerokie zastosowanie.

MartaLT | 4 lata temu

Cudowne produkty

Produkty marki Tena idealnie dopasowały się do moich potrzeb. Spełniają wszystkie aspekty, które obiecują. Są chłonne i redukują nieprzyjemne zapachy.

Ajlali | 4 lata temu

Dyskretne i skuteczne

Byłam zaskoczona przyjemnym zapachem samych podpasek i wkładek. Wysoki komfort noszenia sprawiał, że nie czułam skrępowania. Bardzo dobre rozwiązanie dla kobiet z problemami nietrzymania moczu.

Kasia5066 | 4 lata temu

Polecam

Świetne wkładki bardzo chłonne, spełniły swoje zadanie w 100% jestem bardzo zadowolona z ich używania i polecam bardzo . Cóż więcej mogę powiedzieć , że napewno będę ich używała.

a-ska500 | 4 lata temu

Ok przy niewielkich problemach

Wkładki są idealne dla osób, które mają niewielki problem z nietrzymaniem moczu. Jak na wkładki są dość chłonne - pod tym względem zdecydowanie lepsze niż tradycyjne wkładki higieniczne. Są wygodne w użyciu i dyskretnie. Skutecznie pochłaniają zapach.

Przy obfitych upławach mogą być za małe.

Arleta | 4 lata temu

Produkty Tena....godne polecenia;)

Miałam przyjemność testowania produktów Tena i jestem naprawdę mile zaskoczona. Nie mogłam uwierzyć, że specjalistyczne wkładki Tena tak doskonale dopasowują się do bielizny, nie odkładają się, są bardzo delikatnie i dają doskonałą świeżość. Z przyjemnością będę sięgała po wkładki i podpaski Tena.

aga_pr | 4 lata temu

Świetne wkładki TENA Lady Slim Ultra Mini

Wkładki TENA Lady Slim Ultra Mini są idealne. Ich konstrukcja oraz kształt powodują idealne przyleganie. Zapach jest neutralny i nie drażniący. Wersja slim to coś co powoduje że są one niezwykle dyskretne.

joasia76 | 4 lata temu

dyskretna, ale niezwykle chłonna wkładka

Dyskretna, ale niezwykle chłonna wkładka, jest o wiele bardziej chłonna niż zwykła wkładka, idealna podczas uprawiania sportu czy innej aktywności fizycznej, polecam

vaja | 4 lata temu

Bardzo dobry produkt

Polecam wkładki gdyż są dyskretne i bardzo dobrze trzymają się bielizny. Zapewniają ochronę i poczucie bezpieczeństwa. Jedynym minusem dla mnie to zbyt sztywne,czuć je podczas noszenia. Świetnie sprawdzają się podczas uprawiania sportu.

renick | 4 lata temu

wkładki Tena Lady

Po wypróbowaniu wkładek wystawiam im ocenę dobrą. Dla mnie te wkładki są zbyt krótkie, poza tym dobrze spełniają się w nietrzymaniu moczu. Dobrze trzymają się bielizny, redukują nieprzyjemny zapach. Jednak poprzez to, iż są zbyt krótkie powodowały mokre plamy na bieliźnie.

joasiamaj46 | 4 lata temu

Super!!!!

Polecam !!! Te wkładki są rewelacyjne!! Przy mojej przypadłości pierwszy raz mogłam poczuć się komfortowo i bezpiecznie bez żadnego strachu ,że podczas większego wysiłku przytrafi się coś niemiłego... Nawet podczas ćwiczeń można poczuć się komfortowo. Polecam bez dwóch zdań !!!!

Erna | 4 lata temu

Doskonałe na małe problemy

Specjalistyczne wkładki TENA Lady Ultra MINI doskonale dopasowują się anatomicznie sprawiając, że nawet nie odczuwałam ich w codziennym zastosowaniu. Doskonale chronią przed kropelkowym nietrzymaniem moczu, są wygodne i zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Będę je nadal stosowała, polecając koleżankom i znajomym.

onlyme30 | 4 lata temu

Fantastyczne wkładki!

TENA Lady Slim Ultra Mini to wkładki, które zachwyciły mnie od pierwszego użycia. Gwarantują wygodę i świetne dopasowanie, nic nie uwiera i prawi się ich nie czuje podczas noszenia. Niewielka ilość moczu jest natychmiast wchłaniana co zapewnia uczucie suchości i komfortu. Są dłuższe niż normalne wkładki dzięki czemu są bardziej funkcjonalne i co ważne nie mechacą się.

hommen | 4 lata temu

bardzo dobre

Wkładki i TENA Lady spełniają moje potrzeby. Nie przeciekają, zapewniają uczucie suchości, niwelują nieprzyjemny zapach. Są komfortowe w noszeniu, dyskretne. Czego trzeba więcej?

majusia0 | 4 lata temu

pełna dyskrecja

TENA Lady Slim Ultra Mini to kobiece i bardzo dyskretne wkładki. Ultracienkie, a zarazem superchłonne wkładki, które zapewniają dyskretną ochronę. Dzięki technologii microPROTEX oznaczają się dużo większą chłonnością i zapewniają uczucie suchości. Ta cieniutka wkładka wspaniale pochłania wilgoć i skutecznie chroni przed nieprzyjemnym zapachem, pozostawiając uczucie świeżości przez cały dzień. Produkt godny polecenia

lillianne_91 | 4 lata temu

To jest TENA, i...

... koniecznie trzeba brać to pod uwagę! Znacznie różnią się od innych wkładek mini, slim, ultra. To produkt dla osób szczególnie wymagających o wyjątkowych potrzebach. Niewiele jest tego typu wkładek na rynku. Są grubsze, dłuższe, bardziej chłonne. Nie zaryzykowałabym noszenia jako zamiennika podpasek podczas okresu, ale w czasie oczekiwania i w ostatnich dniach to bardzo dobry wybór.

czaki82 | 4 lata temu

Bardzo dobre

Polecam wkładki slim ze względu na wysoka chłonność, eliminację nieprzyjemnych zapachów, nie przemieszczanie się wkładki po bieliżnie i co najważniejsze nie obcierają skóry

Ninwar1979 | 4 lata temu

Wkładki

Wkładki w pełni spełniły moje oczekiwania. Są idealne do codziennego stosowania. Bardzo dobrze eliminują nieprzyjemny zapach. Są super chłonne i dużo lepsze od zwykłych wkładek.

Andzia10004 | 4 lata temu

TENA Lady Slim Ultra Mini

Wkładki TENA Lady Slim Ultra Mini są idealne do noszenia na dzień jak i na imprezy ponieważ są małe i cienkie co powoduje że nie czuje się ich na ciele. Dodatkowym plusem jest także to że idealnie dopasowują się do ciała i ruchów. Redukują one nieprzyjemnych zapach. Idealnie sprawdzają się dla osób z kropelkowym nietrzymaniem moczu. Teraz bez obaw mogę założyć białe spodnie i nie muszę już myśleć czy aby napewno nie zostały poplamione. W wkładkach TENA Lady Slim Ultra Mini czuje się komfortowo i nie muszę się martwić o podraznienia

Joannna1 | 4 lata temu

Potrzebne

Witam. Dziękuję bardzo za możliwość testowania. Wkładki Tena Lady Slim Ultra Mini są bardzo przyjemne. Nie podrażniają powodują komfort psychiczny. Nie tzw gniotą i zwijają się przy aktywności jak przy innych markach. Wrócę do nich z chęcią

Ilonkaivi | 4 lata temu

Są ok

Wkładki spełniły moje oczekiwania, są wygodne w noszeniu, cienkie, bardzo chłonne i trzymają się na miejscu.Dobrze dopasowują się do ruchow ciała.Na pewno będę do nich wracać.

Kocurro21 | 4 lata temu

Recenzja

Ogólnie z wkładek jestem zadowolona, są o wiele lepsze niż wkładki innych marek jakie do tej pory używałam. Po obejrzeniu reklamy za bardzo nie wierzyłam w ich skuteczność, jednak po wypróbowaniu ich naprawdę jestem skłonna zacząć je kupować.

lusssi18 | 4 lata temu

Dyskretne i skuteczne

Produkty TENA zapewniają komfort i dyskrecję w problemach z nietrzymaniem moczu. Ich duży wybór pozwoli wybrać dla siebie idealny rozmiar, oraz intensywność ochrony. Zapobiegają nieprzyjemnemu zapachowi, lub zmniejszą jego intensywność co jest bardzo ważne. Produkt wykonany z przyjemnego materiału, także polecam zarówno młodszym np. po ciąży lub w trakcie intensywnego wysiłku, a także starszym paniom z obniżoną macicą i problemami kobiecymi.

Socha222 | 4 lata temu

Rewelacyjne

Długo szukałam, podpasek które zapewnia mi komfort w każdej sytuacji. Dzięki Tena nie muszę się martwić , ze przeciekne ani stresowac ze czuć odemnie nieprzyjemny zapach. Polecam! Dzięki Tena poczujesz się świeżo i komfortowo w każdej sytuacju i nie musisz się martwić brakiem pewności siebie zmagając się z problemem nie trzymania moczu.

AnKoSa | 4 lata temu

bezpieczna, swobodna i radosna

Jestem bardzo zadowolona z wkładek Tena. Poczułam się dzięki nim czysto, bezpiecznie i komfortowo. Spełniają swoje zadanie czyli zabezpieczają, a jednocześnie są dyskretne.

Karolinaklimko8910 | 4 lata temu

Wkładki najlepsze na świecie

Byłam sceptyczna jak zglaszalam się do testowania ... Myślałam że mój problem jest tylko mój i jakoś sobie poradzę niestety ..Jak zaczęłam używać wkładkę moje życie zmieniło się na lepsze .W pracy już co chwilę nie biegam sprawdzać czy moje majtki są mokre i czy nie czuć brzydkiego zapachu .Sa genialne ..mieszcza się do mojej najmniejszej torebki i wyglądają jak podpaski więc nawet jak wypad nikt o nic nie pyta ...Komfort na bardzo duży plus .no i nie czuć zapachu ...wiec polecam każdemu i osobie starszej i młodszej w końcu możemy chodzić bez wstydu

gosienka2702 | 4 lata temu

Super chłonna, cienka zarazem wygodna i komfortowa

TENA Lady Slim Ultra Mini to Ultracienka, a zarazem superchłonna wkładka , zapewnia dyskretną ochronę i bezpieczeństwo przy lekkim nietrzymaniu moczu, charakteryzuje się dużo większą chłonnością , choć wymiarami jest podobna do innych marketowych wkłądek. Skutecznie chroni przed nieprzyjemnym zapachem, technologia microPROTEX™ zapewnia nam czystośc i bezpieczenstwo.

agafilip2 | 4 lata temu

Pewność siebie na co dzień

Wkładek używam już od bardzo dawna i nie wyobrażam sobie bez nich mojej codzienności. Tena Lady Slim Ultra Mini to dla mnie idealne rozwiązanie na codzienne sytuacje - zapewniają komfort, dyskrecję i pewność siebie. Dzięki nim nie tracę pewności siebie w rozmaitych sytuacjach, jakie mogą mnie codziennie zaskoczyć. Wybuch śmiechu, kichanie czy kaszel - teraz to już nie problem.

Bella55 | 4 lata temu

Dyskretna wygoda.

Niby niewielkie, cieniutkie a dają pewność i uczucie świeżości. Dobrze trzymają się bielizny , nie odklejają. Bez zapachu i drażniących substancji. Bardzo wygodne w noszeniu , miękkie. Doskonałe na co dzień przy małych ,,awariach''.

krystyna.grz | 4 lata temu

Wybawienie!

Wkładki TENA Lady Slim Ultra Mini spełniły moje oczekiwania, przywróciły utraconą pewność siebie i sprawiły, że zaczęłam wychodzić z domu bez obaw o przeciekanie czy nieprzyjemny zapach na skutek nietrzymania moczu. Są cienkie i idealnie dopasowane, doskonale się trzymają bielizny. To produkt, który można kupować w ciemno! Z pewnością Was nie zawiedzie!

XXKadia | 4 lata temu

Specjalistyczne wkładki TENA Lady Slim Ultra Mini

Wkładki są bardzo wygodne i chłonne, nie uczulają, skutecznie zatrzymują nieprzyjemny zapach. Chronią przed przeciekaniem. Zapewniają ochronę i dyskrecję.

ozenka82 | 4 lata temu

Super na wielkie wyjścia!

Super na wyjścia gdzie ma sie bardziej okrojona bielizne ,przepiekny zapach!!To ujeło mnie najbardziej zostaja ze mna juz do końca ,na te wyjątkowe ,specjalne dni

angela88_88 | 4 lata temu

Wkładki skin ultra mini

Rewelacyjny produkt zapewniający dyskrecję w trudnym temacie nietrzymania moczu, skuteczne i super cienkie czyli takie jakich szukałam. Z pewnością kupię je ponownie.

Elaswat | 4 lata temu

Wkładki -opis.

Korzystałam z wkladek i są super dla mnie.Nie czuje ich w ogóle,są chłonne,cienkie i nie przepuszczalne.Polecam je ze szczerym sercem osobom z nietrzymaniem moczu oraz przy menstruacji.Pierwszy raz spotkałam się z tak wygodnymi wkładkami.Bardzo dobrze przylegają do bielizny.

arielka2-i | 4 lata temu

Rewelacyjne

Znakomite wkładki, które zapewniają uczucie czystości, świeżości i dyskrecji. Bardzo wygodne. Idealnie pomagają podczas przeciekania. Mają miękki materiał, nie podrażniają. Są bardzo dobre.

Anianowak441 | 4 lata temu

Uczucie komfortu

Polecam wszystkim paniom z problemem nietrzymania moczu. Niska cena. Sa naprawde wchlonne I wygodne na kazda okazje 👌. Prawie ich nie czuc pod pod zas chodzenia, swietnie dopasowane

Kwiat kaktusa | 4 lata temu

Tena Lady Slim Ultra Mini.

Uważam , że wkładki TENA Lady Slim ultra mini bardzo dobrze spełniają swoje zadanie. Bardzo wygodnie je się nosi, nie przeszkadzają i są dyskretne. Sprawiają , że czuję się bezpiecznie i komfortowo.

Nowoana | 4 lata temu

Spełniają swoje zadanie

Dziękuję polki.pl za możliwość przetestowania wkładek. Dobrze trzymają się bielizny. Moim zdaniem są ciut za grube ale spełniają swoje zadanie.

Kluska50 | 4 lata temu

Wkladki TENA LADY SLIM.

Jestem bardzo zadowolona z produktu,zdecydowanie najlepszy produkt tego rodzaju,swietnie sie sprawdzil w uzytkowaniu,bardzo dobre wkladki,wspaniala jakosc,trwalosci wyglad,bardzo dobre wsparcie dla mniei uwazam takze jak i dla potrzebujacych.Jestem bardzo zadowolona dziekuje.

Kasiunia89 | 4 lata temu

Są świetne

Wkładki Tena Lady są świetne. Nie przemekaja zatrzymują nieprzyjemny zapach i są bardzo chłonne. Z czystym sumieniem będę je polecać znajomym.

Pati2882 | 4 lata temu

Odkrycie roku.

Dla mnie te wkładki są odkryciem roku. Mają bardzo przyjemną warstwę blisko ciała. Do tego klej mocujący do bielizny nie uczula w żaden sposób. Są odpowiedniej długości i szerokości więc nic nie ucieka. Na pewno będę ich używać.

loren83 | 4 lata temu

Odpowiednie wkładki

Wkładki otrzymałam do testowania i spełniły moje oczekiwania jak najbardziej. Są wygodne w użyciu, podczas noszenia wkładka dobrze się nosi ,nic się nie przesuwa .Najważniejsze, że nic nie przecieka,czuje się bezpiecznie nosząc wkładki. Wkładki są cienkie bezzapachowe. Zakupie je ponownie ,ponieważ pomagają mi podczas kichania czy zabaw i śmiechu z znajomymi. Ja je polecam.

madziulka11120 | 4 lata temu

Wygoda

Moim zdaniem są bardzo wygodne, cienkie, dopasowują się dobrze, bardzo chłonne, dyskretnne. Mimo że nie należą do mega cienkich i tak są niewidoczne. Super polecam osoba które mają problem z nietrzymaniem moczu. Świetne do biegania na siłownię.

Dingoglaza69 | 4 lata temu

Zaskakujący efekt

Mimo, że jestem osobą wymagającą nie dopatrzyłam się we wkładkach TENA Lady Slim Ultra Mini najmniejszych wad. Produkt spełnił moje oczekiwania.Będę go polecać.

anna1313@ | 4 lata temu

Reklama

Tena lady

Wkładki neutralizują nieprzyjemny zapach, są delikatne i cienkie i pozwalają funkcjonować mimo upławów. Redukują nieprzyjemny zapach. Ich używanie to czysta przyjemność.