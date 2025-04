Naturalne mydło w płynie dla całej rodziny YOPE FAMILOVE to wegański kosmetyk, który doskonale oczyszcza skórę dłoni i pielęgnuje ją. Łączy delikatne składniki myjące z organicznym kompleksem olejów. Mydło w składzie zawiera masło murumuru, które poprawia nawilżenie i elastyczność oraz wygładza. Przyjemny zapach przypadnie do gustu każdemu - od najmłodszego, do najstarszego. Specjalna formuła YOPE sprawia, że mydło jest przyjazne dla ludzi, zwierząt i środowiska, a dzięki niezwykłej wydajności – również dla rodzinnego budżetu.

Aż 100% Recenzentek zgodziło się ze stwierdzeniem, że kosmetyk pielęgnuje skórę

Wyniki testu naturalnego mydła w płynie dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka

Aby sprawdzić działanie naturalnego mydła w płynie dla całej rodziny YOPE FAMILOVE, postanowiłyśmy przeprowadzić test wśród czytelniczek serwisu Polki.pl. Dziewczyny otrzymały kosmetyki i sprawdziły ich działanie w swoich domach. W teście brały udział całe rodziny - partnerzy oraz dzieci naszych Recenzentek. Czy produkt przypadł im do gustu? Sprawdź opinie!

Czy mydło w płynie YOPE FAMILOVE pielęgnuje skórę?

Nasze czytelniczki w tej kwestii jednogłośne! Wszystkie potwierdziły, że kosmetyk dba o dłonie. Co więcej, aż 99% przyznało, że spełnił ich oczekiwania.

Super radzi sobie z każdym zabrudzeniem na rękach i fajnie pielęgnuje dłonie. Nie muszę używać kremu do rąk, są tak gładkie. Nawet moja 3-letnia córeczka chętnie myje rączki, bo super się pieni - Kamila 2424.

Kosmetyk do mycia rąk, który nawilża skórę? Czytelniczki Polki.pl wskazują YOPE FAMILOVE!

Mycie dłoni to powszechna czynność, którą wykonujemy wielokrotnie w ciągu dnia. Oprócz właściwej higieny zależy nam na tym, by nasze dłonie były estetyczne i ładne, a więc niewysuszone. Z naszego testu wynika, że mydło w płynie YOPE FAMILOVE poprawia nawilżenie. Potwierdza to 100% kobiet!

Mydło w płynie dla całej rodziny doskonale nawilża dłonie na długi czas. Wydaje mi się, że dłonie zrobiły się bardziej odżywione niż dotychczas. Poprawiona elastyczność skóry i cudowny odprężający zapach sprawiły, że będę korzystała z tego produktu - marta3721.

Wygładzenie i poprawa elastyczności skóry dłoni? Opinie o mydle w płynie YOPE FAMILOVE

Pierwsze oznaki starzenia najczęściej dostrzegamy na twarzy, szyi i dłoniach. O tyle, o ile większość z nas bardzo dba o cerę, o tyle z rękami bywa gorzej. Zapominamy o pielęgnacji, która jest kluczem do młodego wyglądu. Na szczęście mydło w płynie YOPE FAMILOVE właściwie zatroszczy się o ciało. Wg 98% osób kosmetyk poprawił elastyczność skóry. 99% przyznało, że wygładza dłonie.

Mydło zdecydowanie poprawia nawilżenie jak i elastyczność, a co dla mnie niezwykle ważne - przyjemnie wygładza skórę, otulając dłonie przyjemnym zapachem bergamotki. Mydło dokładnie myje nie tylko małe rączki, ale i duże - olaaniolek.

Czy mydło sprawdzi się do mycia dłoni wszystkich członków rodziny?

Zdecydowanie tak! Wszystkie Recenzentki przyznały, że testowany produkty YOPE FAMILOVE były odpowiednie dla całej rodziny. Dodatkowo na docenienie zasłużyło samo opakowanie. 100% osób doceniło duże butelki, które są przyjazne dla rodzinnego budżetu. 99% doceniło produkty YOPE FAMILOVE za wydajne i kolorowe opakowania.

Mydło w płynie w wygodnym i dużym opakowaniu z pompką bardzo ułatwia użytkowanie. To szczególnie ważne dla dzieci, bo nic się nie rozlewa - Ciasteczko@.

Czy Recenzentki polecą testowany płyn swoim przyjaciółkom?

Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Wszystkie kobiety po zakończeniu testu ponownie sięgną po produkty YOPE FAMILOVE oraz polecą je przyjaciółce.

Przyjemne dla skóry dłoni, dobrze nawilża i bardzo ładnie pachnie. Wygodny sposób użycia poprzez pompkę jest bardzo wydajny. Polecam wszystkim, którzy szukają czegoś łagodnego dla dłoni - Dariaaax.

Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 90 osób w okresie lipiec-sierpień 2022 r. Materiał powstał z udziałem marki YOPE

katim | 3 lata temu

Naturalne mydło w płynie dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka

Naturalne mydło w płynie dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka idealnie spełniło nasze oczekiwanie. Bardzo fajne poręczne opakowanie z pompką co ułatwiło używanie. Dzieci były zachwycone.

MamaJuli | 3 lata temu

Dla całej rodziny

Produkty Yope Familove są delikatne pieknie pachną nie uczulają. Szampon fajnie się pieni włosy po myciu są delikatne w dotyku i dobrze się rozczesują..

Justyna1984rok | 3 lata temu

Naturalne mydło w płynie dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka

Naturalne mydło w płynie dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka to idealne rozwiązanie dla całej rodziny nie trzeba kupować każdemu z osobna nawilża i ładnie pachnie opakowanie wydajne

emisiaczek24 | 3 lata temu

Mydło dla każdego

Idealne dla małych rączek zarówno jak i dla tych dużych. Dba o to by nasze dłonie nie były przesuszone, delikatnie nawilża i dokładnie czyści. Zapach bergamotki utrzymuje sie jeszcze przez dłuższy czas - jest przyjemny i nie dusi. Idealne na codzień. Mydło jest bardzo wydajne

Madziunia1986 | 3 lata temu

Mydło w płynie

Delikatne i naturalne mydło w płynie dla każdego :) Nawliża bardzo dobrze dłonie, nie uczula, przeznaczony dla każdego małego i dużego :) Jest wydajne i pięknie pachnie

madziulka11120 | 3 lata temu

Duża butelka

U nas idzie bardzo dużo mydła. Jak dla naszej rodziny taka butla jest praktyczna i wygodna w używaniu. Mydło ładnie pachnie świetnie się pieni.

Szasiakate | 3 lata temu

Mydło dla całej rodziny

Pierwsza zaleta mydła dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka to duże ekonomiczne opakowanie, które jest również bardzo estetyczne. Samo mydło dobrze się pieni, skóra po umyciu jest elastyczna i dobrze nawilżona. Zapach jest przyjemny, niezbyt mocny. Dzieciaki uwielbiają myć ręce mydłem YOPE bo pompka ułatwia im nakładanie produktu.

karmelek5 | 3 lata temu

Nie przesusza skóry dłoni.

Piękne, duże opakowanie z pompką. Jest bardzo wydajne. Świetnie myje i oczyszcza skórę dłoni a przy tym nie wysusza a delikatnie nawilża i wygładza. Dzieci uwielbiają zabawę z tym mydłem.

mamusiaczek | 3 lata temu

Przyjazne dla skóry

Naturalne mydło w płynie sprawdziło się w moim domu idealnie.

Pojemność produktu (aż 750ml) jest bardzo praktyczna, ponieważ starcza on na dłużej, bez konieczności szybkiego uzupełniania mydła, co szczególnie w dużej rodzinie, jest dużym ułatwieniem.

Jestem usatysfakcjonowana, że mydło to aż w 98% jest pochodzenia naturalnego, co przy tak częstym, codziennym używaniu produktu, jest dla mnie istotnym czynnikiem.

Do tego wszystkiego wygodna aplikacja przy użyciu pompki i bardzo przyjemny zapach kwitnącej bergamotki sprawiają, że po to mydło z przyjemnością sięgała cała moja rodzina.

Dariaaax | 3 lata temu

Naturalne mydło w płynie Yope Familove

Przyjemne dla skóry dłoni, dobrze nawilża i bardzo ładnie pachnie . Wygodny sposób użycia poprzez pompkę jest bardzo wydajny. Polecam wszystkim którzy szukają czegoś łagodnego dla dłoni.

teczowaosmiornica | 3 lata temu

Mydło w płynie o kojącym i pielęgnującym działaniu

Mydło w płynie YOPE FAMILOVE dla całej rodziny to mega przyjemny produkt, który zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego.

Kosmetyk jest koloru bezbarwnego. Konsystencja jest trochę lejąca. Zapach subtelny, nienachalny i odprężający, czuć wspaniałą woń kwiatów bergamotki. Produkt pozwala na dokładne umycie dłoni, a jednocześnie jest bardzo łagodny dla skóry, a do tego przyjemnie, ale delikatnie się pieni, co jest ważne dla tak częstej czynności, jak mycie dłoni.

Po użyciu można odczuć, że dłonie są miękkie, nawilżone dzięki maśle murumuru, wypielęgnowane i elastyczne.

Opakowanie jest pojemne, to aż 750 ml, co czyni je naprawdę rodzinnym i wydajnym mydłem w płynie, ponieważ nie potrzeba go wiele użyć, by dokładnie umyć dłonie. Opakowanie jest sztywne i z pewnością może być do wielokrotnego użyciu, a pompka to naprawdę super sprawa. Szata graficzna jest naprawdę urocza i minimalistyczna.

Bez wątpienia to mydło w płynie sprawdzi się idealnie dla młodszych i starszych, czyli dla całej rodzinki.

Jusytina | 3 lata temu

Świetnie się pieni

Mydła do rąk wystarczy naprawdę odrobinka i już nieziemsko się pieni, pięknie pachnie i dobrze odświeża dłonie, dodatkowo ogromny plus za naturalny skład. Bardzo ładne i wygodne opakowanie z pompką. Dłonie po zastosowaniu mydła nie są wysuszone ani spięte.

aagnieszkaa1 | 3 lata temu

Wydajne mydło dla calej rodziny

Mydło jest wydajne. Jego niewielka ilość sprawia, że delikatnie się pieni. Ma żelową konsystencję i przyjemny zapach - nie jest on mdły. Nie wysusza skóry, a wręcz przeciwnie nawilża ją, a nawet odżywia.

Monika58 | 3 lata temu

Mydło w płynie

Mydło nie wysusza rąk. Jest bardzo wydajne. Ładnie pachnie. Ręce są dobrze nawilżone i pachnące. Moje dzieci chętnie myły ręce co bardzo mnie cieszy.

Krzysia-69 | 3 lata temu

dobre mydlo

Dobrze się pieni, mogłyby troszkę bardziej pachnieć, dla mnie zapach za bardzo mydlasty a za mało kwiatowy.

Duże wydajne opakowania, szczególnie dzięki pompce i dużej objętości pojemnika, skóra jest po nim nawilżona i odświeżona

agi2323 | 3 lata temu

Polecam

Piękny zapach, naturalne składniki, które nie wysuszają skóry. Wielki plus za pompkę, która dozuje wystarczającą ilość produktu. Duża pojemność wystarczy na bardzo długo. Naturalne składniki.

lulu83 | 3 lata temu

Bardzo delikatne mydło!

Nie ma w tym nic dziwnego, że calą rodziną Bardzo często myjemy ręce, ale właśnie przez tą dużą częstotliwość zwykle były bardzo przesuszone, a w tym przypadku przemiłe zaskoczenie. Mydło jest bardzo delikatne i nie podrażnią skóry dłoni.

AgaMrok100 | 3 lata temu

Świetna jakość i mega wydajne

Jestem mile zaskoczona nową serią Familove. Mydło w płynie o gęstej bezbarwnej konsystencji o delikatnym zapachu bergamotki bardzo nam przypadło do gustu. Nawet najmłodsze dzieci świetnie sobie radzą i z ochotą myją ręce. Duży plus za poręczne opakowanie z pompką. Duża butelka to rzadkość na rynku. Mega wydajny i ten piękny zapach. Nawilża i nie wysusza skóry. Idealny do stosowania dla całej rodziny.

Ksiezniczka501 | 3 lata temu

Mydło w płynie

Najlepsze kosmetyki jakie mogłam testować wraz z rodziną. Wszystkie produkty spełniły nasze oczekiwania , wspaniały delikatny zapach produktów unosił się w łazience, plyn do kapieli tworzy wspaniałą pianę która dzieci się bawią. Nawilżają skórę dzięki czemu można używa ich spokojnie od najmłodszego wieku.

Mistinguett | 3 lata temu

Przyjemność idealnie dozowana

Mydło to produkt po który sięgamy najczęściej w ciągu całego dnia. Dobrze, jeśli spełnia ono swoje zadanie, ale również pielęgnuje skórę dłoni. Mydło FAMILOVE świetnie usuwa zanieczyszczenia, ale jednocześnie jest delikatne i zostawia nasze dłonie w świetnej kondycji.

Ka Sia | 3 lata temu

Mydło w płynie Yope Familove

Mydełko ma bardzo przyjemny zapach. Plusem jest też to że pompka dozuje odpowiednią ilość. Działa nawilżająco na skórę dłoni i jest bardzo wydajne

Sarusiaczek | 3 lata temu

Mydło FAmilove

Praktyczne oraz wydajne opakowanie, świetny skład naturalnych składników , dobrze się pieni , delikatnie i dokładnie oczyszcza skórę rąk, pozostawiając je czyste, świeże oraz nawilżone. Przyjemny delikatny świeży zapach.

busia18 | 3 lata temu

Super mydło w płynie dla całej rodziny

Dzięki udziale w teście przekonałam się osobiście, że mydło w płynie FAMILOVE ma piękny zapach, fantastycznie nawilża dłonie, a przede wszystkim jest przeznaczone dla całej naszej rodzinki.

Zalety to: zapach, duże opakowanie, wydajność i skuteczność w działaniu.

Missy1986 | 3 lata temu

Cudna bergamotka Yope

Mydlo Yope nie wysusza skory, wrecz przeciwnie sprawia, ze skora jest nawilżona. Dodatków zapach sprawia radosc zarówno dzieciom jak i dorosłym. Dodatkowo pompka pozwala nie marnować kosmetyku.

kayte | 3 lata temu

Bez tego mydla nie wyobrażamy sobie dnia

Mydło te towarzyszy nam każdego dnia. Dzięki niemu skóra rąk jest genialna. Nawilżona, odświeżona, łagodna, zadbana i pachnącą. Pokochała je cała nasza rodzina oraz goscie- to niesamowite!

flexi_88 | 3 lata temu

Uniwersalne, delikatne ale dobrze oczyszczające.

Od dawna staram się wybierać mydła do rąk, które są delikatne, dlatego ucieszyłam się z możliwości testowania przez całą moją rodzinę powyższego produktu. Mydło zapakowane bardzo poręcznie i wygodne, wysoka pompka, która nie zapychała produktu i dobrze go dozowała. Fajna grafika, przyciągająca wzrok i duże, wydajne opakowanie. Czego chcieć więcej.

Jeśli chodzi o mydło to ma bardzo łagodny i naturalny zapach, jest na tyle uniwersalny, że przypadnie do gustu każdemu.

Mydło dobrze się pieni, wystarczy niecała pompka by dokładnie spienić mydło w dłoniach. Dobrze oczyszcza, odświeża i nie ściąga skóry. Co więcej z łatwością usuwało resztki ciastoliny, farbki czy nawet ślady po mazakach z małych łapek dziecka. Jestem nim zachwycona, bez wątpienia kupimy je ponownie.

Ciasteczko@ | 3 lata temu

Przyjemne

Mydło w płynie w wygodnym dużym opakowaniu z pompką co bardzo ułatwia użytkowanie szczególnie dla dzieci nic się nie rozlewa. Ma przyjemny delikatny zapach i delikatnie oczyszcza skórę pozostawiając ja nawilżoną

Ceelinkaa82 | 3 lata temu

Przyjemne testowanie

Cała seria produktów YOPE FAMILOVE jest bardzo fajna, z mydła jest zadowolony każdy z domowników, głownie z przyjemnego zapachu który nie pozostawia na dłoni mocnego intensywnego zapachu jak inne mydła, co dla mnie jest plusem w momencie gdy przygotowuje się coś w kuchni, albo je się kanapkę bo nie lubię podczas jedzenia kanapek czy owoców czuć zapachu mydła.

Jagoda0921 | 3 lata temu

Świetne mydło

Mydło jest idealne do używania go codziennie, nie wysusza i dba o dłonie. Skóra po umyciu nie jest ściągnięta ani sucha. Mydło świetnie się pieni i jest niesamowicie wydajne.

Agness | 3 lata temu

Wspaniałe mydło dla całej rodziny

Mydło w płynie to świetny produkt dla całej rodziny. Wspaniałe myje i pielęgnuje delikatna skórę dłoni pozostawiając uczucie świeżości i nawilżenia. Świetny i vo najważniejsze wydajny produkt.

Karolina_1003 | 3 lata temu

Mydło o pięknym zapachu!

Bardzo fajny produkt, który z pewnością spełnił oczekiwania calej rodziny!

Opakowanie jest bardzo duze, dzięki czemu wydajne. Mydło pięknie pachnie i dobrze doczyszcza. Opakowanie jest wygodne dzięki, praktycznej pompce. Idealnie się sprawdza jako mydło do mycia rąk.

Ogromny plus za naturalność produktu i ekologiczną formę opakowania.

aloszka22 | 3 lata temu

Mydło lubi zabawę ;)

Bardzo fajne i delikatne mydło, którego bardzo chętnie używałam zarówno w kuchni jak i w łazience. Dobrze domywa ręce, co przy gotowaniu jest bardzo ważne. Dba o skórę, nie wysusza dłoni i nie niszczy. Dobrze nawilża - nie trzeba używać kremu do rąk po zastosowaniu. Jak w przypadku żelu i szamponu, bardzo przyjemny layout butelki - pasuje wszędzie.

olaaniolek | 3 lata temu

Naturalne mydło dla całej rodziny

Naturalne mydło w płynie dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka to kosmetyk zamknięty w kolorową bo żółtą - miękką, plastikową butelkę z bardzo wygodną pompką o pojemności aż 750 ml, przez co jest bardzo wydajny. Szata graficzna bardzo prosta i bardzo estetyczna, co nawiązuje do produktu informującego nas, że jest to kosmetyk rodzinny. Mydło ma żelową konsystencję i przezroczystą barwę a plusem jest piękny bergamotkowy zapach. Jest to kosmetyk, który zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego, jest bezpieczny nie tylko dla całej rodziny ale i dla zwierząt jak i dla środowiska – butelka pochodzi w 100% z recyklingu.

Naturalne mydło w swym składzie posiada kompleks naturalnych olejów z migdałów i oliwek, które tworzą na skórze delikatną warstwę ochronną zapobiegającą utracie wilgoci. Znajdziemy tu także masło murumuru, które doskonale nawilża, odżywia i wygładza skórę poprawiając elastyczność.

Naturalne mydło jak już wcześniej wspomniałam jest bardzo wydajne, dokładnie i skutecznie pielęgnuje skórę dłoni, nie wysusza ani nie podrażnia. Zdecydowanie poprawia nawilżenie jak i elastyczność a co ważne przyjemnie wygładza skórę otulając dłonie przyjemnym zapachem bergamotki. Mydło dokładnie myje nie tylko małe rączki ale i duże.

Kiniaaa28 | 3 lata temu

bardzo wydajne, piękny zapach

Mydło dzięki dużemu opakowaniu jest bardzo wydajne, idealne dla całej rodziny. Opakowanie z pompka super sprawdza się w wygodnym użytkowaniu. Piękny zapach a dodatkowo, dobry skład z naturalnych składników nawilża nasza skore dłoni, jestem bardzo zadowolona, chętnie kupie kolejne opakowanie.

Grazka30 | 3 lata temu

Mydło

Mydło Yopa Familove to rewelacja,delikatne dla skóry rąk ,nawilża ręce ,nie wysusza,idealnie domywa,konsystencja w sam raz taka jedwabista pieni sie idelanie ,może mydło Yopa stosować cała rodzina bez zadnej obawy.

xxart3mis | 3 lata temu

Bardzo fajne

Dobrze sie u mnie sprawdziło. Jak na płyn do rąk może i trochę duże opakowanie, jednak jest tak piękne, że szkoda byłoby je chować. Dłonie nie są wysuszone, tylko fajnie nawilżone i wygładzone.

Beacia1173 | 3 lata temu

Dobrze się pieni

Duże, wręcz ogromne opakowanie, bo aż 750ml wystarczy na baaardzo długo. Do porządnego umycia rąk starczy niewielka ilość mydła, Produkt bardzo dobrze się pieni i doskonale zmywa brud. Nie wysusza skóry dłoni. Mydło używane przez nastoletnie dzieci i osobę dorosłą. Nic nie podrażniło, nie uczuliło. Przyjemny, niezbyt mocny zapach zachęca do użycia. Dla mnie najlepsze mydło w płynie dla całej rodziny.

CatWomen | 3 lata temu

Pogromca brudu.

Dobrze sie pieni, bez specjalnego wysilku. Bez problemu usuwa nawet konkretniejszy brud w postaci brudu. Praktyczna pompka ulatwia dozowanie, dzieki czemu nie marnuje sie produktu poprzez naduzywanie ilosci. Ladnie pachnie, nie sciaga skory po wyschnieciu, wrecz ja nawilza.

kasia220690 | 3 lata temu

Super mydlo

Jestem mega zadowolona z mydła w płynie Yope. Nadaje się zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Jest delikatne o delikatnym zapachu nie powoduje podrażnień. Skóra dłoni jest nawilżona i odświeżona. Dobrze usuwa zabrudzenia i łatwo się pieni. Napewno po nie wrócę.

Alexa4 | 3 lata temu

Naturalne mydło YOPE Familove dla całej rodziny

Zadowolenie na 100% i Wam je również polecam!kompleksowy sposób dopasowania się do każdego typu cery, codzienna ochrona nawilżenie, siła i promienny blask.

airaddne | 3 lata temu

Piękny zapach!

Mydło zachwyca cudownym zapachem. Dobrze się pieni i doczyszcza. Jest niesamowicie wydajne i idealne dla całej rodziny. Nie umiem znaleźć żadnych wad :)

dzieciaczki2 | 3 lata temu

Naturalne mydło w płynie dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka

Naturalne mydło w płynie dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka pokochałam nie tylko za zapach ale również za to jak dba o moje dłonie i świetnie je nawilża na długie godziny

saga82 | 3 lata temu

Idealne mydło dla całej rodziny

Mydło bardzo ładnie wygląda w łazience, świetnie się prezentuje na umywalce. Opakowanie z pompką jest bardzo wygodne. Mydło nie wysusza skóry rąk, więc jest idealne dla całej rodziny, gdyż dzieci i ja nie lubimy po myciu kremowania rąk, do tego ma przyjemny ale nie duszący zapach, który również odpowiada całej rodzinie.

rycerzyk6 | 3 lata temu

delikatność w każdym calu.

Mydełko stosujemy do codziennego użytku, do mycia rąk dla całej naszej rodzinki. Kosmetyk nie wysusza ani nie podrażnia skóry, jest bezpieczny dla moich dzieci, a mnie nie uczula ,a mam skłonność do alergii skórnych. Duże udogodnienie dla rodziców, plus dobra cena.

anymm | 3 lata temu

Dobry produkt

Mydło ma delikatny zapach, nieco "babciny". Mi się on zupełnie nie podoba, trochę mi przeszkadza, na szczęście jest bardzo subtelny i słabo wyczuwalny na skórze. Słabo się pieni, konsystencja jest bardzo wodnista. Jest bardzo delikatny dla skóry, nie podrażnia jej i nie wysusza. Po jego użyciu skóra jest miękka i oczyszczona. Opakowanie pod względem wizualnym bardzo mi się podoba, ma ładny, estetyczny desing i jest wygodne w użyciu. Lubię używać mydeł o pięknych, intensywnych zapachach, dlatego nie wiem, czy jeszcze po nie sięgnę.

szyman88 | 3 lata temu

Piękny zapach

Mydło jest idealne dla całej rodziny.

Jest bardzo ekonomiczne, wydajne

Posiada pompkę która zdecydowanie ułatwia korzystanie z mydła dla najmłodszych członków rodziny

Produkt pięknie pachnie, nie za intensywnie.

Nie wysusza dłoni

Dokładnie je czysci

m4dziara | 3 lata temu

Mydła dla kazdego

Mam w domu 6 latka, który uwielbia myć ręce. Bardzo podoba mu się mydło w płynie. Okazało się, ze idealnie nadaje się do baniek mydlanych. Przelałam trochę mydła do mniejszej butelki i mam w torebce, w razie”w”. Mydło jest bardzoi wydajne.

Fantastycznie nawilza skore. Czuć to już od pierwszego ruchu ręka. Nie podrażnia. Duża butelka starcza na dłuższy czas

Dudek1980 | 3 lata temu

Cudowny kosmetyk dla moich rąk

Doskonale nawilża. Sprawia, ze skóra rąk jest delikatna i przez cały dzień nie wysuszona. Zapach unosi się po całej łazience. Piana była cudowna, a z kolei zel pod prysznic sprawił, ze moje ciało było czyste i nie podrażnione, .

moisha83 | 3 lata temu

Naturalne mydło w płynie dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka

Mydło w płynie w bardzo funcyjnym opakowaniu z pompką ułatwia sprawę przy szybkim umyciu rąk. Piękny zapach zachęca do ciągłego mycia a efekt nawilżonych rąk jest jednorazowy. Ładnie się pieni i czyści straszne zabrudzenia z błoda i innych działań dziecięcych

funkyart | 3 lata temu

polecam

Super kosmetyki, odpowiednie dla całej rodziny. Wydajna butelka z pompka, piękny zapach. Pielęgnują i dbają o naszą skóre. Spełniły wszystkie moje oczekiwania i wymagania

marta3721 | 3 lata temu

Doskonałe dla całej rodziny

Mydło w płynie dla całej rodziny doskonale nawilża dłonie na długi czas. Wydaje się, że dłonie zrobiły się bardziej odżywione niż dotychczas. Poprawiona elastyczność skóry i cudowny odprężający zapach sprawiły, że będę korzystała z tego produktu.

Rose15 | 3 lata temu

Koniec z wysuszeniem dłoni

Dzięki opakowaniu z pompką, mydło jest bardzo wygodne w użyciu i nie trzeba go przelewać do innych butelek. Zapach piękny- bardzo mi się spodobał i cieszę się, że cała seria pachnie bergamotką. Zauważyliśmy, że mydło spowodowało koniec naszego problemu z suchymi dłońmi. Jestem pozytywnie zaskoczona produktem i twierdzę, że będzie stałym gościem w naszym domu.

Kasia31a1 | 3 lata temu

Pachnące mydło w płynie Yope Familove

Idealne dla całej rodziny,ten zapach roznosi się wszędzie,jest poprostu piękny.Nie wysusza skóry,nawilża.Ma fajną gęsta konsystencje a ekonomiczne opakowanie starcza na dlugo.

cyk | 3 lata temu

Od teraz ulubione mydło

Naturalne mydło w płynie dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka jest bardzo przyjaznym produktem. W swej strukturze jest dość "puszyste" co sprawia miłe odczucie podczas stosowania go. Przyjemny zapach. Godny polecenia. Bedę kontynuować zastosowanie w moim domu.

Pati1815 | 3 lata temu

mydło w płynie

Miły przyjemny zapach, dla każdego rodzaju skóry, nawilżenie odczuwalnie od razu, wielki plus że dzieci także mogą z niego korzystać, dozownik także sprawia że butelka staje się wygodniejsza w użytkowaniu.

Bodzenka | 3 lata temu

Polecam

Mydło jest wydajne, daje piekny zapsch, skóra dłoni jest nawilżona,nie przesusza skóry. Butelka idealna ,łatwa w obsłudze. Rodzinka jest mega zadowolona. Polecamy

Olaleavanessa | 3 lata temu

Rewelacyjne rozwiązanie dla całej rodziny

YOPE FAMILOVE rewelacyjnie myje i pachnie . Pielęgnuje skórę rąk . Uwielbiam je pod każdym względem .polecam każdemu kto szuka rozwiązania dla całej rodziny

Megi | 3 lata temu

Megasny

Doskonale mydło dla skóry przyjemy zapach długie uczucie świeżości po użyciu doskonałe bez względu na wiek bardzo wydajne opakowanie łatwe użytkowanie jestem bardzo miło zaskoczona testowaniem mydła ze składników naturalnych

Malinkowa95 | 3 lata temu

Bardzo dobrze domywajace mydło w plynie

Zaletą tego produktu jest zapach I przede wszystkim to, że bardzo dobrze domywa jak na mydło w płynie, bo rzadko się to zdarza. Jest bardzo wydajnym produktem nawet przy bardzo wzmozonym użytkowaniu przez dziecięce ciekawskie rączki . Butelka jest duża, lecz spokojnie mieści się na wąskiej umywalce i bardzo przyciąga elegancką, nie przerysowaną szatą graficzną w beżowym kolorze. Dozownik z pompką jest bardzo praktyczny i wydziela płynu tyle ile potrzeba. Skóra po użyciu jest delikatna i gładka, nie przesusza

Ewelina1516 | 3 lata temu

Godne polecenia

Zapach genialny, pojemność duża i wystarcza naprawdę na długo. Bardzo fajne mydło w płynie. Mam zaufanie do Yope no zawierają składniki pochodzenia naturalnego.

171951f | 3 lata temu

Naturalne mydło Yope Familove kwitnąca bergamotka.

mydlo o zapachu bergamotki doskonale nawilża skórę powodując jej elastyczność posiada przyjemny zapach skóra jest nawilżona i wyrażnie odżywiona.Estetyczne opakowanie z wygodńą pompką .Mydlo posiada odpowiednią konsystencję co sprawia że jest wydajne i warte swojej ceny.

Sizi19 | 3 lata temu

Rewelacyjne

Na długo pozostawia świeży zapach.

Odpowiedni dla dzieci i dorosłych

Dzieci uwielbiają go używać. Chyba na długo nie wystarczy.

Jest jednym z lepszych żeli jakie używam.

koliber31 | 3 lata temu

Skuteczny kosmetyk dla całej rodziny

Mydło dobrze myje, oczyszcza skórę dłoni, pozostawiając ją miękką i nawilżoną. Wygodne opakowanie dobrze dozuje odpowiednią ilość produktu.

MD-J | 3 lata temu

Bergamotka rządzi

Pielęgnacja, nawilżenie, miłe uczucie na skórze - te trzy odczucia towarzyszyli Nam po każdym użyciu Naturalnego mydła w płynie dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka.

A zapach bergamotki? Nieziemski.

Damona | 3 lata temu

Mydło w płynie Yope Familove o zapachu kwitnącej bergamotki

Mydło doskonale się dozuje, poprzez pompkę. Ręce są nawilżone, wypielęgnowane. Mydło nie tylko doskonale oczyszcza skórę ale także o nią dba.

syyympatyczna | 3 lata temu

Jak dla mnie, produkt 3w1,więc i cenę da się zaakceptować

Cała seria Familove to produkty w rodzinnych opakowaniach o pojemności 750ml i w jednakowej cenie 24,99 - jak za szampon niewiele, jak za mydło sporo ale mam taką myśl, że Producent chce nam uzmysłowić, że świat kosmetyków jest niepotrzebnie przepompowany i jeden dobrze skomponowany kosmetyk nam wystarczy, bo różnica między produktami serii, jak dla mnie, jest znikoma. Mydło szybko z półki umywalkowej przeszło na tą przy wannie, ponieważ jest jak żel pod prysznic z serii Familove. 24,99zł za 750ml żelu pod prysznic dla mojego mózgu brzmi zdecydowanie lepiej, niż jako cena mydła.

Produkt, rzeczywiście, łagodny dla skóry. Nie wysusza, nie podrażnia i to jest najważniejsze. Gdyby był tańszy, to byłby u nas mydłem i byłoby to mydło idealne ale my, ogólnie (nawet i bez kontekstu pandemii) mamy natręctwo mycia rączek i opakowanie 750ml to tydzień, więc 100zł/miesiąc = za dużo za mydło.

Ogólnie: fajny, przyjazny dla skóry dużych i małych ludzi.

Nie spienia się mocno, więc wydajność, w kontekście mydła, słaba.

Świat kosmetyczny przyzwyczaił mnie do mocno odczuwalnych, pobudzających zapachów niby kwiatów etc. i teraz ciężko polubić te nijakie. Tu bergamotka, której nie czuję, bo zapach kojarzę zupełnie inaczej (a prawda taka, że nigdy nie wąchałam bergamotki).

Opakowanie świetne pod każdym względem: estetyczna szata graficzna, wystarczająco elastyczna butelka, która nie pęknie przy upadku a i wylać do końca będzie łatwo, no i oczywiście super pompka – sprawna, niezawodna, doskonale dozująca, wygodna w użyciu – opakowanie super (oczywiście z racji pojemności 750ml trzeba pamiętać, że ma stać i należy pompować, bo w mokrych łapkach będzie się ślizgać od ciężaru).

Ogólnie: daję 5 dla produktu, który u mnie funkcjonuje jako mydło/żel pod prysznic/szampon do codziennego stosowania.

qotek | 3 lata temu

Super - wygoda stosowania

Jestem pod wrażeniem jakości i naturalności kosmetyku.

Kosmetyk bardzo naturalny.

Duże, wygodne opakowanie z pompką.

Piękny niespotykany delikatny zapach.

Idealna konsystencja.

Wydajność na plus!

Alusia1985 | 3 lata temu

Naturalne mydło w płynie dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka

Naturalne mydło w płynie dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka sprawiało, że dłonie całej rodziny były miękkie i delikatne oraz bez podrażnień :)

Piękny zapach bergamotki długo się utrzymywał na skórze :)

Kasyszka | 3 lata temu

Mydło w plynie

Duze opakowanie wygodne w użytkowaniu bo jest papka. Świetny zapach super etykietka pasuje do każdego radzaju skory wydajne pozostawia gładka skore super się pieni

mxxxx | 3 lata temu

wydajne mydelko

Bardzo wydajny produkt.Przyjemny i latwy w uzyciu.Pielegnuje skore nie wysuszajac jej i oblednie pachnie.Mysle,ze kazda rodzina bylaby z niego zadowolona.Cena biorac pod uwage jakosc-rewelacyjna.

laskotka | 3 lata temu

Świetne zapienienie

Mydło którego wszyscy używamy. Synek ma bardzo duże uczulenie na kosmetyki,stąd musimy uważać co używamy. Mydełko go nie uczula, świetne się pieni, a skóra rąk jest przyjemna w dotyku i dobrze nawilżona.

Wiolettax | 3 lata temu

Superowate mydło w płynie

Mydło jest gęstej konstyntecji i mało się go bierze, warto go uzywać bo starcza na długo i ogolnie ładnie pachnie,napewno jeszcze go kupię bo warto -ręcę po nim są bardzo delikatne

Markiza90 | 3 lata temu

Mydło idealne.

Mydło spełniło moje oczekiwania. Skóra po nim jest delikatna, nawilżona i wygładzona. Zapach się utrzymuje, więc na korzyść, że jest delikatny.

bkuriata | 3 lata temu

Świetne mydło!

Mydło stosowałam do rąk jak i do całego ciała pod prysznic ,pompka świetnie się sprawdza , mydełko ma przyjemny ale nie za mocny zapach dobrze się pieni i bardzo dobrze domywa wszelkie brudy. Polecam

Joagry | 3 lata temu

Wydajny, ładnie pachnie

Mydło delikatne dla skóry, ładnie pachnie, do stosowania dla całej rodziny. Jestem pozytywnie zaskoczona. Polecam dla całej rodziny. Opakowanie wygodne i bardzo wydajne.

czaraksiazek | 3 lata temu

Polecam każdemu 🥰

Fantastyczne kosmetyki. Bardzo wydajne, wystarczą na tygodnie użytkowania, bo są gęste. Pięknie pachną, myją co trzeba umyć, a ich opakowanie to cudo. Polecam serdecznie, sprawdza się dla całej rodziny.

alam | 3 lata temu

Naturalne mydło w płynie dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka

Ładnie pachnie, super się pieni. Jest bardzo wydajne, idealnie dla dużej rodziny. Fajna butelka, super dozownik. Chętnie polecę znajomym. Odpowiednie dla dzieci i dorosłych.

chmurka833 | 3 lata temu

Uniwersalny produkt dla całej rodziny

Mydło w płynie Yope Familove poleciłabym każdemu. Ma naturalny skład, nie wysusza skóry, bardzo przyjemnie pachnie, nawilża skórę. Opakowanie starczają na długo, moż być używane przez całą rodzinę .

magor7777 | 3 lata temu

Mydło jest bardzo wydajne i bardzo ładnie pachnie. Cała rodzina uwielbia go używać i na pewno kupimy kolejne opakowanie

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona produktami YOPE Familove. Mydło spełniło oczekiwania całej naszej rodziny. Produkty są bardzo wydajne i bardzo ładnie i długo pachną

Angelikapietrzak70@gmail.com | 3 lata temu

Rewelacja

Mydło YOPE FAMILOVE jest niesamowite ,pięknie pachnące oraz wygładzające skórę. Mydło jest w bardzo wydajnym i ekonomicznym opakowaniu a co najważniejsze posiada pompkę co ułatwia użycie produktu.

Imaginacjam92 | 3 lata temu

dobre , wydajne i ekonomiczne opakowanie

Mydło ma bardzo przyjemny zapach , dobrze domywa dłonie , są bardzo miękkie i delikatne w dotyku. Jest też wydajne , dzieci często myją dłonie a starcza naprawdę na długo.

Aga0702 | 3 lata temu

Dobre dla całej rodziny

Ładnie pachnie, dobrze się pieni, dokładnie myje ręce , skóra odświeżona i nawilżona. Wygodne i duże opakowanie.Wydajny. Dobry skład produktu.

kolczusia | 3 lata temu

Polecam

Płyn o delikatnym zapachu bergamotki. Wystarczy jedna pompka produktu by umyć dokładnie dłonie. W naszym domu stosowany przez wszystkich. Grafika na opakowaniach prosta i zrozumiała.

Frenza | 3 lata temu

Mydło w płynie zachwycające zapachem i nie tylko

Mydło w płynie z serii YOPE FAMILOVE to zdecydowany musthave w każdej rodzinnej łazience! Nawilża i koi skórę, a także ją wygładza, pięknie pachnie! Opakowanie jest bardzo wydajne i estetyczne. Zdecydowanie polecam!

ola147 | 3 lata temu

Świetne

Mydło ma bardzo wygodna w użyciu pompkę , jest bardzo wydajne , ma piękny zapach . Fajnie oczyszcza skórę , a jest przy tym delikatne , nie wysusza , a nawet nawilża. Dobrze się pieni i spłukuje.

Kamila 2424 | 3 lata temu

Super myje i przyjemnie pachnie

Super radzi sobie z każdym zabrudzeniem na rękach i nie tylko fajnie pielęgnuje dłonie nie muszę używać kremu do rąk są tak gładkie. Nawet moja 3 letnia córeczka chętnie myje rączki bo super się pieni.

Domii02 | 3 lata temu

Jest okej całkiem fajne

Ładnie pachnie, pieni się, jest wygodne w używaniu dodatkowo zostawia skórę miękka, fajnie wygląda opakowanie i jest użyteczne aczkolwiek mylna etykietka, praktycznie każda taka sama

paula_3101 | 3 lata temu

Idealne

Uważam że kosmetyki nadają się dla każdej skóry i dzięki temu nie muszę używać tysiąca różnych kosmetyków bo mam jeden niepowtarzalny i dla dorosłych i dla dzieci.

evi900422 | 3 lata temu

Idealne do mycia rąk

Mydło w płynie jest nr 1 u nas w rodzinie , wygodne w użyciu bo ma pompkę . Mydło się znajduję w butelce o pojemności 750 ml , składa się z 98 % naturalnych składników . Mydło jest bardzo wydajne , nie uczula , nie podrażnia . Dobrze zmywa makijaż , dobrze oczyszcza skórę twarzy . U mnie rodzina też go stosuje do mycia całego ciała. Plus że mydło nie wysusza skóry , a wręcz przeciwnie dobrze go nawilża. Jesteśmy zadowoleni ;)

Oczami Renaty | 3 lata temu

Idealny

Super mydło dla całej rodziny do codziennego użytku. Nie piecze ,nie swędzi ,nie podrażnia . Ładny zapach . Dobrze oczyszcza skórę ,nawilża ja ,nadaje ładny zapach na cały dzień.. nie wysusza skóry