Śniadaniowy baton zbożowy NESQUIK to chrupiące płatki w postaci batonika. Ma czekoladowy smak, któremu nie mogą oprzeć się zarówno dzieci, jak i dorośli. Śniadaniowy baton zbożowy NESQUIK jest nie tylko pyszny, ale nie zawiera też sztucznych aromatów ani utwardzanych tłuszczów i olejów, jest za to źródłem witamin, składników mineralnych i błonnika. Znajdziesz w nim 32% pełnego ziarna, witaminy z grupy B (B2, B3, B5, B6 oraz kwas foliowy), a także wapń i żelazo. Ma niewiele kalorii – zaledwie 102 kcal na jedną, ważącą 25 g porcję.

Śniadaniowy baton zbożowy NESQUIK to idealna propozycja na pierwsze i drugie śniadanie zarówno w domu, jak i poza nim – ze względu na poręczną postać łatwo zabrać go ze sobą do szkoły, na podwórko albo wycieczkę. Może być także świetną przekąską do schrupania przy wielu okazjach.

Prawie 98% uczestniczek testu zgadza się ze stwierdzeniem, że baton śniadaniowy Nestlé Nesquik to szybka i wygodna przekąska

Wyniki testu batonów zbożowych Nestlé Nesquik

Śniadaniowy baton zbożowy NESQUIK ma czekoladowy smak i dobry skład. Co sądzą o nim uczestniczki testu? O podzielenie się opinią poprosiliśmy 180 użytkowniczek serwisu Polki.pl.

Czy baton Nestlé NESQUIK to dobra propozycja na drugie śniadanie dla dziecka, jedzone poza domem?

Prawie 95% Recenzentek zgodziło się ze z tym stwierdzeniem. Poręczna forma batona sprawia, że chętnie pakują go do śniadaniówek swoich pociech.

Nie wyobrażamy sobie bez niego drugiego śniadania! Chętnie sięgamy po batony Nestlé w tygodniu oraz w weekendy – pisze Julka96e.

Jak smak batonów Nestlé NESQUIK oceniają najmłodsi? Znamy ich opinie!

Prawie 97% uczestniczek testu stwierdziło, że baton smakował ich dziecku. Ponad 91% dzieci uznało, że batonik jest znakomity lub bardzo dobry.

Moja córka była zachwycona! Nesquik to ulubione płatki mojej córki, teraz może je jeść również w formie batonika poza domem – pisze Anialeg.

Czy baton śniadaniowy Nestlé NESQUIK to dobra przekąska?

Potwierdza to aż 98% Recenzentek! Batony świetnie uzupełniają ich codzienną dietę, nadając się do zabrania w każde miejsce – do szkoły, pracy czy na wycieczkę.

Batonik NESQUIK to szybka przekąska, idealna na drugie śniadanie lub jako dodatek do - na przykład - gruszki (…) Zawsze można mieć go przy sobie i nie trzeba nosić ze sobą już mleka! - podkreśla Mishap.

Recenzentki otrzymały od nas także inne batony zbożowe Nestlé. Prawie 99% z nich stwierdziło, że wszystkie spełniły ich oczekiwania! Aż 98% poleciłoby je rodzinie i znajomym i deklaruje, że sięgnie po nie ponownie, a ponad 93% uważa, że sprawdzają się jako dodatek do szkolnej śniadaniówki.

Wyniki na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 180 kobiet w okresie sierpień-wrzesień 2020 r.

Marysia5656 | 5 lata temu

Smak kakao w formie batonika.

Obie z córką lubimy kakao Nesquik, więc bardzo byłyśmy ciekawe jak będzie smakował batonik zbożowym o tym smaku. Nigdy nie próbowałyśmy płatków do mleka Nesquik. Ten batonik tez jest bardzo smaczny, ale nie skradł naszego serca, tak jak np. Cheerios. Fajna czekoladowa przekąska, którą możemy dawać dzieciom z mniejszymi wyrzutami sumienia ze względu na błonnik, witaminy i brak konserwantów.

Madziawrobel | 5 lata temu

baton Nesquik

To nasz ulubiony baton ze wszystkich 4 . bardzo czekoladowy i chrupki. Lubimy tez kakao tej firmy. Baton smakuje podobnie. Bede go kupowała do domu i córce do szkoły.

czarymaryzosia2 | 5 lata temu

Fajny batonik na śniadanie

Na śniadanie i nie tylko, bo nawet jak najdzie nas ochota na coś słodkiego, to ten czekoladowy batonik się świetnie sprawdzi a nie jest przesłodzony jak inne batony na rynku. Do tego zboża, mleko i fajny skład dają gwarancję zdrowej i pożywnej przekąski. Super sprawa

Aneta_B2 | 5 lata temu

Batonik Nesquik jest super

Dzieciaki uwielbiają te batoniki! Są pyszne, super skład, dzieci zachwycone, bo kochają te płatki śniadaniowe a teraz mogą brać je ze sobą jako batonik do śniadaniówki. Pycha!

sopelek666 | 5 lata temu

Pycha! Córka uwielbia

Moja córcia uwielbia te batoniki, smakują trochę jak kakao i płatki, które czasami jemy na śniadanie. Bardzo podobało jej się uzupełnianie śniadaniówki batonikami a ten pokochała najbardziej. Jest pyszny, czekoladowy, lekki ale i sycący. mniam!

edytamisia | 5 lata temu

Pyszny

Jestem pozytywnie zaskoczona. Batonik jest smaczny i idealny zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Dobry skład, smak i wygodne opakowanie do zabrania wszędzie. Po otworzeniu wygląda jak płatki śniadaniowe z mlekiem. Zawsze gdy zapakuje go córce do szkoły to mam pewność, że zostanie zjedzony.

Miszkurka | 5 lata temu

Fajna przekąska jako dodatek do drugiego śniadania

Oczywiście śniadania nie zastąpi, ale na pewno stanowi super przekąskę dodatkową. Kuleczki w batoniku wyglądają bardzo smakowicie. Wielkość porcji jest idealna, nie za duża, nie za mała. Z chęcią będziemy sięgać po batona w przyszłości.

Czester11 | 5 lata temu

Super przekąska

Batonik bardzo smakował mojemu dziecku. Nie jest za słodki i jest idealny na drugie śniadanie. Dzięki dobremu składowi wiem, że dostarczam mojej córce witaminy, zboża oraz pełną porcję mleka. Na stałe zagości w naszym domu.

Iwona16 | 5 lata temu

Baton Nestlé NESQUIK

Pijemy w domu sporo kakao. Często kupuję właśnie Nesqik wiec wiedziałam, że ten batonik będzie im bardzo smakował bo znają ten smak. Jest faktycznie bardzo podobny w smaku do kakao, które piją. Córka swoją połowę batonika pokroiła na małe kawałki i zalała ciepłym mlekeim i mówiła, że tak też super smakuje.

falafelowelove | 5 lata temu

Kakao w batoniku

Syn bardzo lubi kakao Nesquik, płatków nie próbował. Batonik smakował mu bardzo - chrupiący, słodki, kakaowy, a do tego z witaminami i składnikami mineralnymi. Doceniam to, że nie zawiera sztucznych aromatów.

BetonowyBlok | 5 lata temu

Kakaowa słodycz

Baton Nestlé NESQUIK to zdrowa przekąska, idealna na drugie śniadanie dla całej rodziny. Jest smaczny i pożywny. Lubimy go zabierać nie tylko do szkoły ale także na rodzinne wycieczki. Polecamy

AgataTestuje | 5 lata temu

Nesquik

Bardzo smaczne batony, syn chętnie pakował je do plecaka na drugie śniadanie w szkole.

Doceniam fakt, że mają w sobie witaminy oraz że nie mają tłuszczy palmowych i barwników.

AgnesOwido | 5 lata temu

Kakaowa miłość!

Córka uwielbia płatki Nesquik więc i batonik trafił do listy ulubionych smakołyków. Jest idealny do szkoły jako drugie śniadanie. Po za smakiem doceniamy go za to, że zawiera witaminy i minerały, pełne ziarno, mleko i wapń. Polecamy!

Aga72829 | 5 lata temu

Batonik Nestle Nesquik

Batonik doskonały, czekolada i mleko. Bardzo lubimy po niego sięgać w podróży, jako mała pyszna przekąska pełna witamin. Kupujemy je regularnie

Paulina1@ | 5 lata temu

Kulki

Moje dzieci najczęściej jedzą te kuleczki z mlekiem A tu batonik super sprawa i samo zdrowie świetny dodatek do drugiego śniadania uzupełnij błonnik i magnez który zawiera kakao

ewakosakowska16 | 5 lata temu

Czekoladę w postaci batonu

Idealny dla każdego dziecka. Pozywna przekąska, zdrowa i bogata w witaminy. Na pewno nie zaszkodzi nikomu a zastapi te batony bogate w szkodliwy cukier.

marta22072 | 5 lata temu

Polecam super batoniki Nestle nesquik

Moje dziecko miało możliwość testowania batoników Nestle nesquik i jestem w szoku ponieważ bardzo smakują są chrupiące czekoladowe kuleczki mają mnóstwo mleka . Według mnie są super przekąska dla dziecka jako drugie śniadanie . Pełne witamin mleka oraz zboz

AngelikaAdamiak | 5 lata temu

Średni

Twardy baton te kulki są za twarde dla dzieci przydało by się więcej mleka i trochę za słodki jak na pierwsze śniadanie, za to ładny ma zapach i dzieci się bardzo cieszyły jak otworzyłam im batonik

Wiki340 | 5 lata temu

Tak samo jak chocapic

Identyczna sytuacja jak z chocapic

Smak super, fajny skład, mało kalorii

Smaczne, zdrowe i pożywna przekąska

Z owocem np.jablko daje energię na długo

Będę kupować.

Ekstra rozwiązanie mimo wszystko

Sun zadowolony z testowania

Mama tak samo 😅

A muszę przyznać że mój syn nie lubi słodyczy

A te batony akurat jako jedne z niewielu przypadły mu do gustu

teresa323wpp | 5 lata temu

Najlepszy :)

Najlepszy batonik bo kojarzy się z kakao i nie trzeba go zalewać z mlekiem, czyli kakao z płatkami w szkolnym plecaku:)Po za tym są bardzo wygodne do przetransportowania w dowolne miejsce i szybkie odwinięcie z opakowania:)

Pralinka26 | 5 lata temu

Batoniki Nestle

Smaczna i szybka przekąska. Idealna by zabrać ją że sobą do szkoły, pracy czy na spacer.

Bardzo je lubimy.

Będziemy po nie sięgać na pewno.

Siwasanok | 5 lata temu

Czeko

Baton bardzo dobry lecz twardy. Niestety syn zniechęcił sie pi pierwszym gryzie bo zabolaly go zeby. Skończyłam za niego i smakował dobrze lecz rzeczywiście twardy był co było nie komfortowe podczas spożycia.

Mal6 | 5 lata temu

Nestle NESQUIK smakowite kuleczki to jest to!

Małe, czekoladowe, chrupiące czego chcieć więcej, ten batonik spełni oczekiwania każdego kto ma ochotę na odrobinę słodkości. Przepyszny smak, świetna konsystencja. Odpowiedni dla każdego, zawsze.

PaulaBk | 5 lata temu

Czekoladowe kuleczki wypełnione smakiem.

Pełny czekolady, zdrowy batonik którym można zastąpić drugie śniadanie lub podwieczorek. Po każdym kęsie, uśmiech sam pojawia się na twarzy.

agusx707 | 5 lata temu

BatonNestle

Super skład i bardzo smaczny. Odpowiedni skład i bardzo dobre rozpływają się w buzi dzieci uwielbiaja polecam 100%. Dzieci zadowolone z czystym sumieniem polecam warto kupić i zjesc

paulinalewandowicz | 5 lata temu

sam cukier

Jeśli ktoś uważa te batoniki za dobre źródło witamin i minerałów, to polecam przeczytać dokładnie etykietę. Niestety są to klasyczne batoniki w których nie ma nic innego poza cukrem. Nie uważam ich za zdrową przekąskę czy tym bardziej zamiennik śniadania.

blackmagic | 5 lata temu

Czekoladowe kuleczki w zasięgu ręki

Nesqiuk często gra u nas pierwsze skrzypce na śniadanie. Dziecko było zadowolone z faktu, że może zabrać je ze sobą do szkoły. Batonik jest mały, ale bardzo pożywny i odżywczy. To słodka przekąska na którą można sobie pozwolić.

sezika | 5 lata temu

Fenomenik

Najlepszy baton pod słońcem, chrupiący i pożywny idealny na dobry początek dnia. Moje dzieci wprost uwielbiają. Już szelest papierka je przyciąga.

Kuperek | 5 lata temu

Czekoladowe niebo

Batonik pyszny, znakomite uzupełnienie sniadania dla mojego dziecka, dziecko zachwycone i czeka na kolejne sniadania. Liczymy na pojawienie się nowych batoników z tej serii, w 100% spełniają oczekiwania naszych rodziców, a mąż nie zastanawia się długo nad tym, co przygotować dziecku.

Asrock32 | 5 lata temu

Baton

Super batony, idealne dla dziecka jako dodatek do drugiego śniadania. Pyszne i pożywne. Dzieci kochają takie smaki. Polecamy całą rodziną. Na pewno wrócimy po nie jeszcze nie raz, gdyż ich smak podbija nasze podniebienia.

Nikollip | 5 lata temu

Nesqik

Batonik smakował dziecku zaraz po Cini Minis, czekoladowe kuleczki i sama ich słodkość powodują ze dzień staje się lepszy. Batoniki są pożywne, są świetne jako element II śniadania

izasokol1 | 5 lata temu

Batony Nesquik cudowna przekaska

Czekoladowo- kakaowe przekąski ? Batony Nesquik to coś dla Ciebie. Pożywna oraz smaczna przekaska która można zabrać ze sobą wszędzie . Dla każdego i o każdej porze

Miodzer | 5 lata temu

Kuleczki czekoladowe

Smak mocno czekoladowy. Pomimo, ze sprawia wrażenie niezdrowej przekąski, to jednak zawiera wartości odżywcze. Ten batonik również smakował mojemu dziecku. Mogę dawac go na drugie śniadanie do szkoły, bez obaw, ze nie zostanie zjedzony.

Halik007 | 5 lata temu

Ulubiony batonik moich dzieci

To świetna przekąska, którą pokochały moje dzieci. Chrupiący batonik, który zawsze można mieć ze sobą i mieści się w każdej kieszonce. Dzieci uwielbiają jego smak. Polecam!

kamilaohio | 5 lata temu

Klasyk!

Ten batonik, to klasyka w czystej postaci, najchetniej wybierany przez nasze dzieci na zakupach, idealny jako sniadanie, czy przekaska :) Jestesmy na tak! Pyszny i pożywny.

KarolinaŚ | 5 lata temu

najlepszy

ten baton to idealna przekąska do szkoły dla mojej córki uwielbia jego smak i skład jest ok . Zajadamy się nim kiedy mamy ochotę na coś słodkiego ale i zdrowszego niż tradycyjne batony .

Natalia473 | 5 lata temu

Świetna przekąska

Baton Nestlé NESQUIK jest niezwykle szybką pożywną i wygodną przekąską idealną na drugie śniadanie w szkole. Są świetnym dodatkiem na szkolne śniadanie. Stanowią źródło błonnika, wapnia, zawierają mleko, witaminy i minerały, pełne ziarno. Brak W nich oleju palmowego oraz sztucznych aromatów - czyli mają w sobie wszystko to co potrzebuję dziecko na etapie dorastania.

mabi84 | 5 lata temu

Ulubiony zbożowy batonik

Batonik zbożowy Nestlé NESQUIK najbardziej smakował mojej córce. Jest najbardziej czekoladowy ze wszystkich, podobny w smaku do Nestlé CHOCAPIC, jednak te drobne czekoladowe kuleczki działają na dzieci najbardziej. Fajna konsystencja, idealna chrupkość i to, że baton nie jest mdły sprawia, że chętnie go kupię córce jako zdrową przekąskę.

iwona670417 | 5 lata temu

super przekąska nesquik

baton jest pyszny, a przy tym zawiera produkty zdrowe, czyli łączy przyjemne z pożytecznym, moje dziecko po zjedzeniu batona wydało najlepszą recenzję, z uśmiechem powiedział "Mamo ten baton jest MNIAMNUŚNY"

uzytkowniczkaportalu | 5 lata temu

Zdecydowany faworyt

płatki NESQUIK jemy w domu bardzo często, a ten baton, spośród czterech, najbardziej przypominał w smaku oryginalne płatki. Do tego czekolada, którą synek (jak każde dziecko uwielbia) a ja wiem, że jest potrzebna, zwłaszcza na przedpołudniową przekąskę, żeby dodała energii. Skład odżywczy bez zarzutu, a dodatkowo super, że można taki baton zapakować, bez ryzyka, że coś "rozwali się" w śniadaniówce. Kupiłam już większą ilość i (w zależności czy syn ma trening czy nie), będzie dostawał baton albo do szkoły, albo NA TRENING.

Natalija123 | 5 lata temu

Choco kuleczki

Ulubione płatki śniadaniowe, kochane przez wszytskich. Super wygodna forma batonika pozwala je jeść wszędzie. Smak dzieciństwa dla dużych i pyszna nowość dla małych. Zdecydowanie polecam

W9Gosia | 5 lata temu

Klasyka smakuje różnym pokoleniom

Ten smak ja sama pamiętam z okresu dzieciństwa moich dzieci.

Wnuki także je lubią, a szczególnie podobają im się te kuleczki czekoladowe z których składa się batonik. Fajna forma, struktura i niezawodny, klasyczny smak. Nawet jeśli są w nim cukry, to można się rozgrzeszyć, że to także źródło zdrowego błonnika, witamin, minerałow. Ja wiem, że jest ich tam nie za dużo, ale jeśli już jedzą coś słodkiego, niech będzie to zdrowe

kwadracik | 5 lata temu

Nesquik

Faworyt dzieciaków.Czekolada rządzi.Baton Nesquik na dłużej zagości w naszym domu.Będzie towarzyszył moim dzieciakom przez cały rok!Energia na cały dzień!

kasienkak124 | 5 lata temu

Nestlé Nesquik

Batony Nestlé Nesquik są na drugim miejscu pod względem smakowym według moich dzieci. Proszą żeby im je kupować ponieważ bardzo lubią czekoladowe płatki z mlekiem. Polecam.

Gniewnica | 5 lata temu

Baton Nestlé NESQUIK

Baton Nestlé NESQUIK to drugi faworyt w naszej rodzinie zaraz po batonie Nestlé CHEERIOS. Kiedy mamy ochotę na czekoladowy smak to ten baton jest idealnym pomysłem. Zawartość minerałów oraz witamin oraz to że zawiera wapń i jest źródłem błonnika to dodatkowe plusy do walorów smakowych.

dziula_panga | 5 lata temu

Batonik Nestlé NESQUIK na drugie śniadanie

Moje dziecko dostawało codziennie, przez 4 dni pojednym z batonów Nestle do szkoły, jako dodatek do drugiego śniadania. Pierwsze dwa dnia kolejno, NESQUIK, CHOCAPIC. Tomeczek nie jest największym fanem czekolady, ale mu smakowały. Na trzeci i czwarty dzień był zachwycony, w plecaku znalazł CINI MINIS i CHEERIOS (uwielbia cynamon i miód:) Batony są godne polecenia, troszkę zasłodkie jak na mój gust, ale dzieci za nimi przepadają :)

Karola165 | 5 lata temu

Nesquiki

Źródło witamin, składników mineralnych oraz błonnika

Nie zawiera sztucznych aromatów

Bez utwardzonych tłuszczów i olejów .Dzieki tym informacjom próbujemy nowych produktów :)

iwa1988 | 5 lata temu

Polecam !

Batonik jest lekki i przyjemny. Dodaje mi wielką siłę niebiańską i energię rajską. Śniadanie z batonikiem to niecodzienność i beztroskość na długi czas.

moniskar | 5 lata temu

Nestlé NESQUIK takie kakao w wersji batoniku

Nestlé NESQUIK to odpowiednik kakao, które serwujemy dzieciom w chwilach smutku i słabości, więc jego odpowiednik świetnie sprawdzi się w każdym plecaku ucznia.

Pannamigotka93 | 5 lata temu

Batonik Nesquik

Batonik był trzecim z kolei ulubionym smakiem moich pociech. Ma pyszny Czekoladowy smak, sprawdza się jako przekąska do szkoły jak i do pracy. Jego dobry skład nie uczula mojej córki.

Megi1610 | 5 lata temu

Najlepszy z najlepszych

Super przekąska, którą można wszędzie zabrać. Do szkoły, na wycieczkę, czy też po prostu zjeść sobie w domu, kiedy przyjdzie na to ochota.

Batoniki o smaku pysznych kuleczek czekoladowych. Źródło błonnika i witamin. Bez oleju palmowego oraz bez sztucznych aromatów. Ten batoniki smakował najbardziej ze wszystkich dla mojego dziecka. Wszystkie oczywiście były pyszne. Z pewnością będziemy je sobie jeszcze kupować.

Nat86 | 5 lata temu

Najpyszniejszy

Ten baton to nasze numer 1. Pyszne czekoladowe kuleczki oblane mlekiem . Najchętniej i najszybciej zjedzony przez mojego synka. Myślę że na stałe zagości w naszym menu przekąskowo-wyjazdowym

kasia.tutaj1223@wp.pl | 5 lata temu

Baton Nestlé NESQUIK

Z całej czwórki NESQUIK to mój ulubieniec, przekąska nie tylko dla dzieci, dorosły też na pewno polubi ten smak. Batonik zbożowy z witaminami, brak oleju palmowego, smaczny ,cena w porządku, na pewno wrócę do niego.

angel12006 | 5 lata temu

Kuleczki mocy

Mój syn uwielbia te czekoladowe kuleczki. Batonik jest pyszny. Sama również próbowałam i jest znakomity. Od spodu biała czekolada, a na górze mini czekoladowe kuleczki. Batonik jest badzo delikatny, nie za twardy, ale jednocześnie nie rozpada się. Co najważniejsze, batonik to nie tylko słodycz. To pyszna prząska, która jest bogaty w witaminy i nie zawiera oleju palmowego. Batonik idealny do szkoły. Na szybką przekąskę po drugim śniadaniu. Świetnie też zaspokaja głód na jakiś czas.

Axfnat | 5 lata temu

Bardzo dobry produkt

Produkt bardzo smakował mojemu dziecku i sprawdził się jako dodatek do drugiego śniadania. Napewno kupię go moim dzieciom ponownie, ponieważ bardzo im smakował

miraga80 | 5 lata temu

Czekoladowe NESQśniadanie

To baton, który najbardziej zasmakował mojej córce. Chyba dlatego, że to jej ulubione płatki. Tym razem w batonie. Smak mocno czekoladowy, wyśmienity.

Nikitka84 | 5 lata temu

Kakaowe uniesienie

Kuszący kakaowy smakołyk fajny do śniadaniówki. Fajnie wygląda że względu na połączenie kolorystyczne. Odpowiada mi też forma. Na pewno chętnie kupię jako zdrową przekąskę i jako dodatek do drugiego śniadania w szkole

Sarara50 | 5 lata temu

Mocno czekoladowy

Smak tego batona nas zaskoczył. Był mocno czekoladowy, zupełnie inaczej zapamiętałam go ze swojego dzieciństwa. Niemniej, batonik pożywny i super nadaje się na drugie śniadanie, a nawet na deser.

enc_mc | 5 lata temu

Czy cokolowiek z Nesquik czekoladą może być niesmaczne.

Czekoladowa rozkosz zamknięta w zdrowym zbożowym batonie.Czekolada Nesquik od lat jest naszym ulubionym napojem tego typu.Próbowaliśmy inne ale to już nie to samo.Bardzo ciekawy pomysł by i w batonie ten smak czekolady został ukryty.Nie zawsze można brać ze sobą napój a baton nadaje się na wyjazdy i większe wyjścia.

Testersmaku | 5 lata temu

Najlepszy

Baton jest dobry fajny smak trochę za słodki ale jest git. Napewno kupię ich więcej miękkie więc dla mnie to jest największą zaletą. Najlepiej sprzedawane w 5 paku było by fajnie

Poziomka1991 | 5 lata temu

Dla wielbicieli czekolady

Pyszny baton o intensywnym smaku czekoladowych kulek. Przyjemnie chrupiący. Idealna przekąska do pracy lub szkoły. Mój ulubiony baton zbożowy. Duży plus za zawartość witamin oraz minerałów.

sofija_a | 5 lata temu

Pyszny batonik na drugie śniadanie

Batonik świetny jako przekąska lub drugie śniadanie dla dziecka, ale także dla dorosłych. Wygodny, można go zabrać wszędzie - do szkoły, w podróż. Stanowi źródło ważnych dla dziecka składników jak wapń czy witaminy. Bardzo smaczny i pożywny.

pumba03 | 5 lata temu

Świetny smak

Dobry skład, smak i wygodne opakowanie do zabrania dosłownie wszędzie. Batoniki zbożowe Nestle oceniam pozytywnie. Oczywiście są bardzo smaczne i smakują mojemu dziecku.

olaolaola | 5 lata temu

Dziecko było zachwycone tym batonikiem!

Baton Nestle Nesquik świetnie sprawdza się jako szybka przekąska w ciągu dnia, kiedy dziecko biegnie bawić się z rówieśnikami mogę śmiało wrzucić mu batonik do kieszeni i wiem, że nie zabraknie mu energii do zabawy. Stanowi też fajny dodatek do drugiego śniadania, jednak ja nie zdecydowałabym się na zastąpienie śniadania dziecka wyłącznie tym batonikiem.

ramaczanka | 5 lata temu

Bardzo dobry

Idealna przekąska dla fanów płatków Nesquik. Szybka i dość pożywna przekąska. To idealne drugie śniadanie. Wygodna forma, idealna do szkolnego plecaka.

katarzynab4 | 5 lata temu

Dobry na drugie śniadanie

Dziecko chętnie spożyło ten batonik na swoje drugie śniadanie. Polecam ten batonik. Przyciąga smakiem i estetycznym opakowaniem. Polecam wszystkim rodzicom maluchów w wieku szkolnym.

monikatomporowska | 5 lata temu

Tradycja połączona z nowoczesnością

Każdy z nas zna kuleczki czekoladowe jako płatki na śniadanie. Teraz można je zjeść w zupełnie innej formie, podręcznej i bardzo praktycznej. Tradycyjny dobry smak połączony z porcją mleka.

jagodajagodzianka | 5 lata temu

Dla mnie na tak

Baton różni się smakowo od swojego poprzednika, ten oczywiście jest z pełnego ziarna co można było od razu poczuć po pierwszym kęsie. Jak dla mnie to super alternatywa dla dzieci na przekąskę czy smakołyk w szkole, jednak one zauważyły zmianę smaku w batoniku. Od razu powiedziały, że jest on suchy i o wiele mniej słodki od poprzednich. Jak dla mamy słodycz która jest z pełnego ziarna i zawiera mniej cukru jest bardziej trafioną przekąska. Jednak dzieciom one nie smakują.

kasiakozlowska0@poczta.onet.pl | 5 lata temu

Baton Nesquik - drugie śniadanie zawsze pod ręką

Baton Nestlé Nesquik to idealny pomysł na drugie śniadanie. Córka uwielbia płatki a w szkole niestety nie może ich zjeść, dlatego batonik jest świetnym rozwiązaniem. Zawiera witaminy i minerały. Stanowi źródło wapnia, które jest ważne dla mocnych kości. Zawiera pełne ziarno. Dodatkową zaletą jest brak oleju palmowego i sztucznych aromatów. Polecam ten produkt na drugie śniadanie, gdyż można go mieć zawsze pod ręką. Jest zdrowy i pożywny

Aangela3 | 5 lata temu

Kakaowe kulki mocy

Płatki Nesquik znamy wszyscy my dorośli jak i nasze dzieci. Przeniesione do batonika teraz mozemy mieć je zawsze ze soba. Połączenie czekoladowej przyjemnosci z mlekiem i zbożami idealny dodatek do drugiego śniadania

Adebicka321 | 5 lata temu

Przeciętny

Bardzo dobre pyszny ..Raczej przecietny dobry pozywny idealny na przerwę w szkole do kieszonki przydatna zecz bardzo trafiony w gust matek

Prawie nie ruznia się niczym mimo to ze są zdrowsze

Suzieee_xx | 5 lata temu

Super przekąska

Pyszne i pełne wartości odżywczych. Ideale w każdej okazji. Nie martwię się, że dziecko je coś słodkiego pełnego konserwantów bo ten batonik tego nie ma. Polecam.

Scyzoryk81 | 5 lata temu

Nesquik

Baton Nesquic najbardziej przypadł do gustu mojemu dziecku, raz że ma w sobie czekoladę a dwa ta seria płatków jest ulubiona jeśli chodzi o jego preferencje.

Jak i pozostałe batony jest to wygodny sposób na drugie śniadanie, z którym do dziecko bez problemu sobie poradzi.

karolajna2011 | 5 lata temu

Batoniki

Batoniki spełniły oczekiwania moich córeczek :) w dodatku pięknie zapakowane na różowym papierze:) dziewczynkom bardzo smakowały. Od teraz wpisują się na stałe w nasz jadłospis przekąsek :)

Wolfweta | 5 lata temu

Smakuje dziecku

Wszystkie batoniki bardzo smakowały mojemu dziecku. Moim zdaniem najlepsza przekąska - smaczna, zdrowa. Jest lekka, dlatego zawsze można mieć w torebce

aniator3000 | 5 lata temu

Czekoladowa rewelacja

Baton Nestle NESQUIK to idealny sposób na drugie śniadanie dla mojego dziecka. Zdrowy, pełen witamin i pożywny baton a zarazem zastępuje batony pełne cukru i słodzików. Po prostu rewelacja.

krysiao | 5 lata temu

Mój ulubiony

Już opakowanie zachęca do konsumpcji ładne, słoneczne, radosne, a te czekoladowe kuleczki ładnie się prezentują Jak pozostałe batony apetyczny i smakowity, głęboki czekoladowy smak, a to dzieci lubią najbardziej.

MagdalenaMartyna | 5 lata temu

Szybka i smaczna przekąska, do plecaka i torebki

Batonik mieści się do torebki, plecaka, a nawet do kieszeni. Szybka przekąska z odpowiednim składem, dobra alternatywa dla słodyczy. Łatwo się je i przechowuje.

ewa6767 | 5 lata temu

Baton Nestlé NESQUIK

Baton jest smaczny. Świetnie sprawdza się jako szybka przekąska, drugie śniadanie. Jest bardzo syty ale nie powoduje uczucia ciężkości.. Nie jest za słodki.

SylWaj | 5 lata temu

Wartosciowy Przysmak.

Batonik pełen wartościowych witamin i minerałów. Smak czekoladowy, zastępuje płatki śniadaniowe. Znakomity, aksamitny smak czekolady. Można go jesc i jesc.

myforestfog | 5 lata temu

Baton Nestlé NESQUIK

Baton Nestlé NESQUIK, to idealny pomysł na przekąskę, drugie śniadanie lub ciekawe uzupełnienie posiłku. Mają pyszny smak, zawierają pełne ziarno, porcje wapnia i witamin, a ponadto nie zawierają sztucznych aromatów, barwników, ani oleju palmowego.

WiedzmaAnula | 5 lata temu

Dobra propozycja dla zabieganych

Nesquik w wersji "na wynos"? Świetna sprawa! Tego batonika porwałam ja, żeby pożreć go w krótkiej przerwie w pracy i nie ukrywam, że bardzo pomógł mi przetrwać następne godziny. Jest w nim wszystko, co dobre w produktach Nestle. I przyjemny, znajomy smak! To jak spotkanie z dobrym kumplem!

Mrs Famess | 5 lata temu

Pychota !

Nesquik to chyba najbardziej znane płatki od Nestle,według mnie to swietny pomysł aby polączyc płatki z mlekiem i zrobic z tego super przekąske. Skład sprawia że nie mam obaw i z czystym sumieniem daje córce batonika aby zjadła między posiłami. Bardzo dobry skład,dodatek wapnia również na plus. Najważniejsze ze w składzie brak oleju palmowego. Plus dla firmy Nestle.

Kasiek89 | 5 lata temu

Czekoladowe kuleczki

Małe czekoladowe kuleczki to płatki śniadaniowe w nowej odsłonie. Poręczne w jedzeniu. Przyjemnie chrupiace w sam raz słodkie. Ciekawie komponowaly sie z białą polewą. Smaczne.

Mamakruszynek | 5 lata temu

Nasz numer 1 wśród przekąsek

To jest Nasz numer 1 , córki zachwycone batonikiem , batonik mimo że mocno czekoladowy nie jest mdły, jest bardzo sycący . Batonik stanowi doskonałą przekąskę na drugie śniadanie, spokojnie daje energię aż do obiadu. Hit :)

Anaaneczka | 5 lata temu

Pyszne kuleczki

Idealne rozwiązanie kiedy mamy zachciankę na coś na szybkiego i wartościowego a jednocześnie nieco słodszego! W dodatku bez sztucznych dodatków więc bez wyrzutów sumienia.

arletaz | 5 lata temu

WYŚMIENITE CZEKOLADOWE KULKI W FORMIE BATONIKA

Smaczne kulki czekoladowe w formie batonika z witaminami, cennymi minerałami, mlekiem i kakao.Trudno mu się oprzeć i zawsze warto go mieć przy sobie. Polecam

melody87 | 5 lata temu

Pyszne płatki śniadaniowe w formie batonu

To smak dla 8 latki.ten smakował najbardziej.

Przypominal jej śniadanie w domu bo jada platki nesquik z mlekiem.

Nasza akrobatka niejada wszystkiego a jak stwierdziła takie śniadanka może jadąc codziennie.

Duzooo czekolady i rozpływało się jej w buzi

tallinn1 | 5 lata temu

Baton Nestlé NESQUIK

Batoniki Nestle Cini Minis i Nesquik to rewelacyjne rozwiązanie na drugie śniadanie dla mojego niejadka dzięki dobremu składowi wiem że dostarczam mojej córce nie tylko słodka przekąskę którą pochłania z radością ale tak że witaminy, zboża oraz porcję mleka za którym młoda nie przepada. Jak dla mnie Batony zasługują na dużą 5

Anitazydek21 | 5 lata temu

Ulubieniec taty

Ten batonik zawsze wybiera mój mąż. Czekoladowe kóleczki i mleczna polewa to najlepsze połączenie! Smak śniadania, który można zabrać do pracy :)

patrycjamakowska22 | 5 lata temu

bardzo dobry

Temu batonikowi córka przyznała 2 miejsce w rankingu smakowym, czekoladowe kuleczki oblane mlecznym kremem bardzo jej smakowały, na pewno wrócimy do tego smaku

Wolsia99 | 5 lata temu

Nesquik

Fajny mały batonik, ciekawy smak, dobra przekąska przed szkołą lub po obiedzie :) Sprawdzi się również na przerwie między lekcjami. Dziecku ten smak smakował najbardziej :)

damciuu | 5 lata temu

Baton NESQUIK - recenzja

Tym razem wygląd batona mnie nie zawiódł. Wyglądał identycznie na opakowaniu jak i w rzeczywistości. Smak również mnie nie zawiódł. Już za pierwszym kęsem można było poczuć czekoladę i mleczny spód. Nie był za słodki co mi się spodobało. Kupiłabym go jeszcze raz, ponieważ bardzo smakował mojemu dziecku oraz mi. Myślę, że pasowałby na słodką przekąskę.

Jmatwiej | 5 lata temu

Czekoladowe kulki nesquik w pysznym batoniku

Tak jak w przypadku batonika chocapic, czekoladowy smak płatek idealnie pasował do mlecznego dołu. Bardzo fajna opcja kiedy chcemy coś szybko przekąsić.

platserka | 5 lata temu

NESQUIK

Te czekoladowe kuleczki są po prostu pyszne. Chrupiące batoniki, które dają energii. Zawierają pełne ziarno, witaminy i składniki mineralne oraz są źródłem błonnika.

kaasilka | 5 lata temu

baton nesquik

Baton nesquik to doskonała przekąska, która zawiera pełne ziarno i witaminę D oraz

bogate źródło wapnia i żelaza.

To wspaniała przekąska, którą wszędzie można zabrać ze sobą

natalia_8711 | 5 lata temu

Nesquik w postaci batonika 😁pycha

Ulubione płatki w postaci batonika, który mieści się w każdej sniadaniowce. Chętnie zabieram do pracy lub daje dziecku na drugie śniadanie. Czekoladowe kulki w batoniku pycha.

fruda | 5 lata temu

NESQUIK

Batonik jest smaczny ale nigdy nie zastąpi prawdziwych chrupek z mlekiem które tak uwielbiają moje dzieci. Córka brała go do szkoły na 2 drugie śniadanie.

chiquita1979 | 5 lata temu

Śniadanko na okrągło

Idealny z.dodatkiem.mleka pasujący do.kazdego szkolnej pudełka na drugie.sniadanko ,dzieci go uwielbiają bo.dostarcza energii i witamin a przy tym.idelanie smakuje nie tylko w szkole ale w czasie spaceru i wycieczek.Maly ,idealny do.plecaka i torebki na poprawę nastroju i zaspokojenia głodu.

chrupcia | 5 lata temu

Batonik Nesquik

Batonik Nesquik zawiera żrodło witamin, błonnika, nie zawiera sztucznych barwników. Jest idalną formą drugiego śniadania dla miłośników płatek zbożowych. Możemy takiego batonika mieć zawsze przy sobie w plecaku czy torebce. Pyszny kakaowy smak.

ania1500 | 5 lata temu

Znany, ale lubiany

Nestle nesquik to najbardziej przez nas znany batonik, który od dawna kupowalysmy jako przekąska do szkoły. Smak znany, idealnie komponuje się z białą czekoladą. Polecamy, dobre to, co sprawdzone.

luiza338 | 5 lata temu

Baton Nestlé NESQUIK

Baton Nestlé NESQUIK jest bardzo porównywalny do Baton Nestlé CHOCAPIC. Bardzo smakował dziecku i na pewno będę kupować je częściej . Smak czekolady był wyrazisty.

Klaudia321 | 5 lata temu

Kulki mocy

Nesquik - nazwa która kojarzy mi się z pysznymi płatkami śniadaniowymi, przepysznym kakao i intensywnym czekoladowym smakiem. I w tym przypadku byliśmy zachwyceni smakiem batonika - mocno czekoladowy, intensywny i taki poręczny. Dla nas te batony to cudo - można się w nich zakochać. Już wiemy, że na stałe zostaną w naszej " słodkiej szufladzie".

Weronikaa2 | 5 lata temu

Dobry

Baton był dość dobry. Ładnie wygląda, jest wygodny, można te batony zabrać ze sobą wszędzie. Według nas mógłby być bardziej kakaowy. Idealny do śniadaniówki.

olkarolka2101 | 5 lata temu

Świetny smak.

Dzieci pokochały batonik NESQUIK. Czekoladowe kuleczki to super opcja na przekąskę poza domem. Są słodkie, ale także pełne witamin. Mam pewność, że moje dzieci nie jedzą przekąskę zdrowszą od standardowych słodkich batoników.

patka333p | 5 lata temu

Polecam

Baton Nesquik podbije zdecydowanie serca dzieci i dorosłych. Jest to fajna zdrowa przekąska, dodatek do drugiego śniadania. Nie za słodkie, ani nie są „zbyt zbożowe”.

Cantadesca | 5 lata temu

Recenzja batonika Nesquik

Kuleczki Nesquick były już nam znane i lubiane jako alternatywa chrupek. Teraz batonik również zaskarbił sobie naszą sympatię. Chrupiący, czekoladowy batonik z pełnego ziarna z mleczną nutą, który w łatwy sposób można zabrać ze sobą do szkoły i nie wymaga dodatkowych opakowań.

monika_ka24 | 5 lata temu

Baton nesQuik

Baton nesquik bardzo dobrze, że w składzie nie ma oleju palmowego, popracowałabym jeszcze nad usunięciem syropu glukozowego. Od czasu do czasu można sobie pozwolić na taką przekąskę. Batonik stosunkowo mały, lecz błonnik w nim zawarty zaspokaja mały głód, a czekoladowe kulki zatopione w polewie mlecznej bardzo dobrze ze sobą współgrają.

Goccha | 5 lata temu

Kakałko

Ulubione płatki mojego dziecka. W formie batona najszybciej zjadane. Chrupkie płatki nie są zbyt twarde, a mocno czekoladowy smak bardzo przypadł do gustu

Paaulii_G | 5 lata temu

Czekoladowy batonik NEASQUIK

Bardzo dobry batonik, zdrowy, bez sztucznych dodatków. Chrupiące płatki, słodka czekolada. Świetna przekąska, która dodaje energii. Chrupki są lekko suche, jednak po prostu taka jest forma tego batona, więc wszystko w porządku i drugie śniadanie jak najbardziej dobre.

stasia5523 | 5 lata temu

super

Baton jest mega smaczny, pożywny, zawiera dużo błonnika, nie jest zbyt kaloryczny moje dziecko jest zqchwycone chociaz raz w życiu mogło spróbowac coś pożywnego, smak czekolady jest mega

aknel77 | 5 lata temu

Pożywne czekoladowe kuleczki

Batonik lekki i smaczny. Wyraźnie czekoladowy, przyjemnie się go chrupie. Dodaje energii. Czekoladowe kuleczki rozpływają się w ustach. Batonik jest zwarty i nie kruszy się mocno podczas spożywania.

axel00000 | 5 lata temu

Batony na każdą okazję

Batony super sprawdzają się jako szybka przekąska, zabraliśmy je ze sobą w góry i podczas przerw na odpoczynek, zamiast kanapek, które córki nie zawsze chciały zjeść, idealnie dały radę. Polecamy 😊

Jaga53 | 5 lata temu

Świetna przekąska poza domem

Batony mają bogaty skład, zawartość błonnika, wapnia, żelaza i cennych witamin z grupy B, które można śmiało od czasu do czasu i bez większych wyrzutów sumienia dać dziecku do szkoły, na wycieczkę, lub przekąskę w domu jako zdrową alternatywę dla bezwartościowych słodyczy. Są świetną przekąską między posiłkami, aby zaspokoić chwilowo głód oraz uzupełnić energię.

Martyna23191 | 5 lata temu

Baton śniadaniowy Nesquik

Batonik Nestle, zdrowy nie zawierający sztucznych aromatów sprawdzi się nie tylko w szkole ale także i w pracy albo w domu jako mała przekąska. Moje dzieci bardzo je uwielbiają i na pewno kupimy ich więcej. Dla zapracowanych rodziców to jest deska ratunkowa.

luna341 | 5 lata temu

smak dziecinstwa

Chrupiące płatki Nestlé NESQUIK w formie śniadaniowego batona zbożowego to smak, któremu nikt się się nie oprzesz. Rzadko jadam śniadania, odkąd poznałam te batony ,zawsze mam je w torebce i chrupię w drodze do pracy. Taka niby mała przekąska a dodaje energii na kilka godzin.

Ewuss33 | 5 lata temu

Batony nestle

Jestem mega zadowolona z przekąsek jakimi są batoniki nestle idealne jako dodatek do drugiego śniadania a także na wycieczke moje dzieci ze smakiem zjadly batony i były zadowolone ze smaków i lekkości tych batonikow

anita_antecka@o2.pl | 5 lata temu

Pychota

Ulubiony smak płatków mojej córki i baton również bardzo przypadł jej do gustu. Jest to jej ulubiony baton Nestle. Jest świetną alternatywą drugiego śniadania do szkoły. Można tez zabrać na wycieczkę lub zjeść na deser. Ma dobry skład.

pastelovaa | 5 lata temu

Super jak inne

Wszystkie są bardzo smaczne, te również bardzo smakowały. Fajne, ładne opakowanie i smak. Myśle, że będą jedną z podstawowych rzeczy do kupna podczas robienia zakupów.

evi900422 | 5 lata temu

Dobry

Batoniki są dobre, mają dobry skład. Ich wielkość pozwala na to żeby wrzucić je do każdego plecaka. Dziecko chętniej jadalo śniadanie, wiedząc że po śniadanku je zdrowy ale słodki batonik. Nam smakują. My całą rodziną polecamy

larysa1111 | 5 lata temu

Czekoladowe kuleczki

Czekoladowe kuleczki w formie batonika z witaminami, cennymi minerałami, mlekiem i kakao to brzmi pysznie. Super pomysł na śniadanie na wynos, do szkoły, do pracy, do autobusu, na spacer czy na wycieczkę. Uwielbiamy go!

alafik1967 | 5 lata temu

Smacznie i zdrowo!

Jestem pozytywnie zaskoczona. Batony Nestle Nesquik bardzo smakowały mojemu dziecku. To szybka i smaczna przekąska, są idealne do szkoły. Zbożowe batoniki Nestle, to rewelacyjne rozwiązanie na drugie śniadanie dla mojego niejadka. Dzięki dobremu skladowi wiem, że dostarczam mojej dziecku nie tylko słodka przekąskę, którą pochłania z radością, ale tak że witaminy, zboża oraz porcję mleka za którym młodzi ludzie nie przepadają. Jak dla mnie Batony Nestle zasługują na duże uznanie. Niewysoka cena, estetyczne opakowanie i wygląd batonika - to wszystko zachęca do chrupania! Polecam!

Magda Tester | 5 lata temu

Zdecydowanie ulubiony batonik

Batonik okazał się fantastyczną zdrową alternatywną dla słodkich przekąsek, które moje dzieciaki uwielbiają. Jest pyszny i co najważniejsze zawiera wiele cennych składników odżywczych. Różnorodny wybór smaków zbożowych barwników Nestle daje wiele możliwości, aby posiłki nie były nudne i monotonne. Moje dzieci są zachwycone batonikiem NESQUIK . Wczesniej najchętniej zajadaly się tymi płatkami w formie tradycyjnej z mlekiem. Teraz doceniamy praktyczną formę batonika, którego można zabrać wszędzie. Najlepszy dla według moich dzieci. Będziemy kupować często i chętnie polecać znajomym.

Nestelka_testerka | 5 lata temu

Baton Nestlé NESQUIK

Naprawdę świetny produkt , moi dzieciom bardzo smakował.Dawałam im je jako przekąska na drugie śniadanie do szkoły.Jego cena również nie jest jakaś wygórowana,produkt warty swojej ceny,jeszcze raz polecam.

ollgusiia | 5 lata temu

Prześwietna przekąska

Pyszna przekąska nie tylko dla dzieci, przepyszna w smaku, szybka i zdrowa. Mieści się nawet w mojej torebce jak i plecaku dziecka zajmuje mało miejsca a jest pożywną przekąską idealną na drugie śniadanie. Dzieci jak i dorośli zajadają się nią.

Agata010509 | 5 lata temu

Szybkie śniadanie

Świetna przekąska między posiłkami jak i propozycja na szybkie śniadanie. Sprawdzi się domu w szkle w pracy w podróży czy na spacerze. Są szybka alternatywa dla standardowych płatków z mlekiem. Zagoszczą na stałe w naszym domu

agnesik1 | 5 lata temu

Nam nie smakowały

Wszystkie batony są podobne w smaku. Liczyliśmy na to, że będą bardziej się od siebie różnić, jeden będzie bardziej kakaowy, inny miodowy. Dominującym smakiem jest przede wszystkim słodycz.

kasnix | 5 lata temu

wspaniały poranek z dawka zdrowia

wspaniały poranek z dawka zdrowia..... kiedy dziecko Ci ufa Ty dajesz mu od siebie jak najlepsze rzeczy zeby miał jak najlepiej,dlatego ja swoim dzieci daje na sniadanie pyszne batoniki z dawka zdrowia bo zawieraja witaminy minerały z dodatkiem mleka

czekoladka91 | 5 lata temu

Nesquik

Bardzo szybka i mocna dawka energii, zawiera kakao, co dodatkowo wspomaga proces. Bardzo szybka i pożywna przekąska dla każdego, kto nie ma czasu na przygotowanie śniadania.

Ziel0nk4 | 5 lata temu

Pyyychotaaa

Czekoladowe kuleczki Nesquik są tak dobre, Dębnie da się tego opisać. Już mamyPyszne i zdrowe batoniki czyli 2w1. ich zapas na dłużej. I już nie muszę się martwić o dietę swoich dzieci.

drewix | 5 lata temu

POLECAM!!!!

----baton jest pełnowartościowy pełen witamin , wapnia, pyszny!!! Można go przekąsić w dowolnym czasie w ciągu dnia. Myślę , że doda energii! Baton na pewno dostarczy zdrowych składników odżywczych. Marka Neste dba o nasz zdrowie!

annacholewa | 5 lata temu

Porcja płatków zawarta w małym batoniku

Baton jest znakomitą, zdrową przekąską, idealną na drugie śniadanie. Jego pyszny smak poprawia humor i dodaje energii przed kolejnymi wyzwaniami.

sylwek16 | 5 lata temu

Pycha

Jeżeli poszukujesz czegoś zdrowego, lekkiego i szybkiego dla siebie lub swojego dziecka to to jest właśnie to. Pyszny i pożywny batonik, który doda energii i zaspokoi chęć na coś słodkiego w zdrowy sposób. Osobiście polecam.

MagdalenaWinograd | 5 lata temu

Mały baton duże, czekoladowe wnętrze :)

Baton z serii Nestle zapakowany jest w poręczne opakowanie, które zmieści się w każdej torebce czy plecaku. Pożywny skład zapewni smaczną i szybką przekąskę między posiłkami. Produkt w smaku jest mocno czekoladowy, ale nie za słodki. Co oznacza, że nie powoduje uczucia przesłodzenia.

natalia__grzelak | 5 lata temu

Kuleczki!

To nasz ulubiony batonik! Chrupiący, słodki, pożywny. Idealny na drugie śniadanie! Fajna opcja na drugie śniadanie, ale tez jako przekąska w ciągu dnia! Polecamy

Katarzyna10 | 5 lata temu

Nesquik

Czekoladowy baton uformowany w kształcie kulek. Uwielbiany przez dzieci jak i dorosłych. Zdrowa przekąska z pewności dzieci nie odmowia. Wszystkiemu batony są pełnowartościowe źródłem witaminy i minerałow co wpływa dobrze na rozwój dziecka.

a-ska500 | 5 lata temu

Smaczna słodka przekąska

Bardzo dobry chrupiący batonik. W sam raz na wycieczkę czy na szybką przekąskę. Nie jest to jednak moim zdaniem propozycja na drugie śniadanie, że względu na dużą ilość cukru, raczej jako dodatek do śniadania.

Olaleavanessa | 5 lata temu

Świetne batoniki smaczne i zdrowe

Smaczny i zdrowy przekąska na drugie śniadanie dla dziecka do szkoły .idealnie się sprawdza na wycieczki czy wyjścia poza domem. Z batonikiem zawsze wiem że mam coś pod ręką zdrowego aby podać dziecku na przekąskę.

Aleksandratrk | 5 lata temu

Intensywnie czekoladowe

Batonik ma bardzo dobry smak, a także znakomity skład, od razu przypadł do gustu mojemu dziecku. Nie jest on przede wszystkim zbyt słodki, więc stanowi idealny pomysł na drugie śniadanie do plecaka lub jako przekąska między lekcjami.

praciakp-24 | 5 lata temu

Wspaniały

Nie ma nic lepszego niż baton Nesquik, drobne kuleczki oblane syropem smakują wybornie. Jest to świetna alternatywa dla zaspokojenia małego głodu. Zdrowy skład bez sztucznych konserwantów to wszystko z myślą o zdrowym odżywianiu już od najmłodszych lat.

joannade85 | 5 lata temu

Pyszna i zarazem zdrowa przekąska

Batonik jest przepyszny, smakował zarówno mi jak i mojemu dziecku. Jest pyszny i chrupiący. Świadomość tego, że podaję swojemu dziecku pyszną a jednocześnie zdrową przekąską jest cudowna.

Alina2125 | 5 lata temu

Nesquik

Super czekoladowy smak, bardzo smakował córce, mi również też, z chęcią córka będzie brać ten baton do szkoły na drugie śniadanie, super przekąska na codzien , dzieci i ja będą często po niego sięgać, ponieważ super smakuje

Faltynka | 5 lata temu

Bardzo polecam

Batonik sprawdza się jako świetna przekąska czy w pracy czy w szkole dla dziecka. Jest to źródło witamin, baton jak najbardziej spełnił moje oczekiwania.

WavingGoodbye | 5 lata temu

Świetna przekąska

Najlepszy w swoim rodzaju baton Nestle Nesquik z fajnym mlecznym spodem i witaminami. Wyjątkowe rozwiązanie na drugie śniadanie do szkoły czy pracy.

Justyna1984rok | 5 lata temu

Baton Nestlé NESQUIK

Pożywne I niezastąpiona przekąska Rewelacja smakuje całej mojej rodzinie i jest niezastąpiony jak złapie nas mały głód od teraz juz cały czas Bendziemy się zaopatrywac w te niezastąpione batoniki

syyympatyczna | 5 lata temu

Bardzo dobry

Cieszę się, że mój Młody preferuje go nad chrupki, żelki i tym podobne. Baton nieduży a zaspokaja chęć na słodką przekąskę. Smaczny i sensowny produkt w atrakcyjnej cenie.

LadyLuck | 5 lata temu

bez szału

batonik ma nieprzyjemny zapach- zdecydowanie więcej nie kupię go dziecku, był smaczny ale aromat znacznie różnił się od pozostałych batoników, nie był przez to smaczny

lisekk13 | 5 lata temu

Tak!!

Sprawdziły sie idealnie jako uzupełnienie drugiego sniadania , szybka i poręczna przekąska. Najważniejsze ze nie topi się - bez czekolady. Przyjemny skład. Kupiliśmy juz kolejne opakowania

Wszystkim bardzo smakują

Magda2607 | 5 lata temu

Testowanie-baton zbożowy nestle nesquik

Baton zbożowy nestle nesquik który miałam okazję przetestować moja rodzina A w szczególności moje dzieci to idealna przekąska do szkoły na szybkie drugie śniadanie ma pyszny czekoladowy smak który bardzo dzieciom smakowal A przede wszystkim ma źródło błonnika jest zbożowy i nie zawiera oleju palmowego co jest bardzo ważne przy takich produktach spożywanych przez dzieci. Jestem zadowolona z batonow i chętnie polecę je innym.córka nie mogła się doczekać aż rozpakuje paczkę A gdy zobaczyła że w środku są batony była przeszczesliwa od razu zabrała się za testowanie batonow zbożowych nestle powiedziała że są pyszne i maja bardzo dobry smak i najchętniej to zjadłaby wszystkie od razu.

mxx | 5 lata temu

smaczny

W zasadzie pod kazdym batonem wypada napisac to samo bo rozni je smak ale wszystkie spelniaja swoje funkcje.Bardzo dobra opcja drugiego sniadania i nie tylko.na wycieczke ,w ciagu dnia jako energetyczna przekaska-zdrowa i smaczna.Mysle,ze cena przystepna w stosunku do oferowanej jakosci.z pewnoscia polece i zakupie bo zwracam uwage by moja rodzina odzywiala sie odpowiednio :)

Glooves | 5 lata temu

Smakowita propozycja na drugie śniadanie!

Nestlé jest idealnym rozwiązaniem na przekąskę. Produkty smakują dzieciom, są szybkim sposobem na urozmaicenie diety naszych pociech i przede wszystkim są przyjemnym z pożytecznym... To znaczy słodycz połączona z odpowiednikiem zbilansowanej diety!

kama860505 | 5 lata temu

legendarny Nesquik

chrupiący i czekoladowy czego chcieć więcej. synek uwielbia ten batonik. idealny do przedszkola, na plac zabaw czy na wycieczkę. zawsze zaspokoi pierwszy głód.

Agnesja11 | 5 lata temu

W sam raz na drugie śniadanie

Wygodna opcja dla każdego dziecka na drugie śniadanie to właśnie baton Nestle Nesquik. Dodaję go do lunchu obok kanapek i owoców. Dzieci są zachwycone, bo uwielbiają takie zbożowe przekąski, a ja wiem, że zjedzą coś co zawiera dodatkowe witaminy i tak bardzo im smakuje!

Iwona9112 | 5 lata temu

Idealne na przekąskę

Batoniki są świetną alternatywą na przekąskę lub na drugie śniadanie dla dziecka do szkoły. Mój syn od razu polubił ich smak. Jest niejadkiem więc taka forma i pyszny smak zachęciły go do zmiany nastawienia do drugich śniadań i przekąsek w między posiłkami.

czaki82 | 5 lata temu

Przepyszny

Bardzo dobry batonik, idealny na drugie sniadanie pozywny smaczny. Smakuje nie tylko dzieciom ale i całej rodzinie Nie za slodki, pełnowartościowy.Idealny z połączeniem herbaty, kawy lub mleka, w sam raz jako przekąska dla każdego

wasowska_mila | 5 lata temu

Rewelacja

Tu również był pełen zachwyt :) czekoladowe batoniki są przepyszne :) Kakaowe kuleczki idealnie komponują się z mlecznym spodem batonika. Synek zabrał go na przekąskę po treningu

busia18 | 5 lata temu

Warty wypróbowania

Baton Nestlé NESQUIK jest smaczny, ale nigdy nie zastąpi prawdziwych chrupek z mlekiem, które tak uwielbia cała nasza rodzinka. Ma smak, któremu ciężko się oprzeć.

Mishap | 5 lata temu

Płatki NESQUIK i mleko w jednym opakowaniu

Batony Nestlé NESQUIK to szybka przekąska idealna na drugie śniadanie lub jako dodatek do na przykład gruszki. Jeśli ktoś lubi płatki NESQUIK to bardzo polecam sięgnąć po ten baton. Zawsze można mieć go przy sobie i nie trzeba nosić ze sobą już mleka! Zawiera pełna ziarno i najważniejsze nie ma oleju palmowego! Jest pełno w nich minerałów i witamin. Jest słodką przekąską i jeśli już dzieciaki nie dają nam spokoju bo chcą coś właśnie słodkiego warto im dać taki baton. Mamy wtedy spokój i pewność jednocześnie że dziecko zje coś zdrowego. Nieprzemijająca klasyka!

syskaa26 | 5 lata temu

Faworyt

Faworyt, może dlatego, że to również nasze ulubione płatki. Będziemy sięgać po niego częściej . Malutkie kuleczki nie odbiegają od oryginału. Baton mocno się kleił

Dzuti1 | 5 lata temu

Superowy

Batonik Nesquik tak samo jak płatki kuleczki są jednymi z ulubionych. Idealne jako przekąska, sprawdzają się w szkole jako drugie śniadanie. Zdrowsze niż zwykłe batony, nie zawierają tyle tłuszczu, cukru i innych niepotrzebnych składników.

zosiolek | 5 lata temu

pychotka

to takie śniadanko w nagrodę dla każdego już od rana. Pyszny i zdrowy szybki do zapakowania i łatwy do zjedzenia, gwarantuje że śniadanie będzie zjedzone, nie zawiera oleju palmowego. a smak powoduje że poranek rozpoczyna się z kopem dobrej energii do działania na cały dzień

Matika33 | 5 lata temu

Czekoladowy

Batoniki zbożowe Nestle to doskonała i wygodna poza domem forma szybkiego uzupełnienia energii. Nie zawierają oleju palmowego i to jest bardzo ważne dla zdrowia dzieci.

Natalijka84 | 5 lata temu

Baton Nesquik

Ulubione płatki córki. Jako batonik idealny na drugie śniadanie do szkoły. Szybko gasi pragnienie głodu a przy tym zdrowy więc mieć tylko zjadać.

kiciax1 | 5 lata temu

Nestle Nesquik

Pyszne, praktyczne, zdrowe, idealne na drugie śniadanie czy przekąskę, są wygodne, swietnie sorawdza się w szkole, wycieczce czy też na spacerze. Nie przeslodzone, chrupkie, bardzo fajne.

Spacja90 | 5 lata temu

Batoniki nasquik

Dobre dla dzieciDobre dla dziecka studenta nauczyciela górnika kierowcy lekarzach fizjoterapeuty psychologa Policjanta gospodyń domowych właściwie dla wszystkich co nie mają cukrzycy lub ogólnego zakazu jedzenia słodyczy

stoonooga | 5 lata temu

Numer 1

Baton Nestle Nesquik oceniony najlepiej przez moją córkę. Bardzo jej smakował, na zakupach musieliśmy kupić całe opakowanie tak bardzo jej zasmakował i uparła się tylko na ten smak.

Sylasylwusia07 | 5 lata temu

Super szkolna przekąska

Bardzo Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w testowaniu tych przepysznych batoników.

Moich dzieciakom BARDZO SMAKOWAŁY.

DZIĘKUJEMY

BŁAZEJ

FILIP

JULIAN

Wikq | 5 lata temu

Nesquik zawsze na topie

Płatki nesquika towarzysza nam od dawna a wiec batonik został zjedzony jako pierwszy. Kojarzy się dziecku z pełna radości zabawą. Napewno kupimy go jeszcze nie raz.

foxylady19875 | 5 lata temu

Zdrowy kęs

Baton Nestle Nesquikto świetna zdrowa przekąska dla mojego dziecka, zdrowy baton, dobry znak,córka była bardzo zadowolona , ze dostała swoje ulubione płatki iw formie batoników

Agutekk | 5 lata temu

Baton Nestlé NESQUIK

Ten produkt najlepiej przypadł do gustu mojemu mężowi, który był zachwycony smakiem i ogólną konsystencją produktu. Bardzo dobry batonik, idealne połączenie płatków śniadaniowych i mleka i jeszcze można je jeść w drodze do pracy/szkoły

Justyna366 | 5 lata temu

Batony Nestle to świetna przekąska.

Batony Nestle to świetna alternatywa dla dzieciaków jako przekąska do szkolnego lunchboxa. Pełne mleka, zbóż, bez konserwantów. Miska płatków z mlekiem "zamknięta" w małym batonie. Ładne i poręczne opakowanie. W 100 procentach spełnia oczekiwania moje i moich dzieciaków :)

anialeg | 5 lata temu

Zwycięzca.

Niekwestionowany zwycięzca w testowaniu. Moja córka była zachwycona! Nesquik to ulubione płatki mojej Córki, teraz może je jeść również w formie batonika poza domem.

sarka131 | 5 lata temu

Baton Nestlé Nesquik

Od bycia małym dzieckiem bardzo chętnie jadłam te batony.Polecałam te batony każdemu. pycha :) Uwielbiam te płatki są przepyszne.Pychota :). mniam.

koliber31 | 5 lata temu

bardzo dobry

bardzo dobry baton. Znakomity jako dugie śniadanie, jako dodatkowa przekąska do szkoły, do pracy i wszędzie poza domem. Zawiera błonnik, witaminy i minerały oraz pełne ziarno-same dobre i wartościowe składniki

testujemy_bs | 5 lata temu

Super na drugie śniadanie

Bardzo smaczna i zdrowa przekąska. Idealnie sprawdzi się na drugie śniadanie. Pożywny zbożowy baton. Dzieci je uwielbiają. Zdrowy i dobry skład.

sylwijka7 | 5 lata temu

baton NESQUIK

Te batoniki są na prawdę świetną opcją na przekąskę lub by spakować do szkoły. Bardzo smakowało mojemu dziecku, a ja miałam pewność, że przekąska jest zdrowa. Batoniki mają idealną konsystencję. Nie rozwalają się, ale też nie są za twarde. Jesteśmy zadowoleni

karolinamaria | 5 lata temu

Baton NESQUIK dziecięce wspomnienia

Kultowe płatki w formie batonika to świetne rozwiązanie dla każdego dziecka i dorosłego. Zbożowy baton to dużo lepsze rozwiązanie od sięgania po niezdrowe słodycze. Zawartość mleka i wapnia wzbudza zaufanie każdego rodzica dającego przekąskę swoim dzieciom.

agata.winnicka1995@gmail.com | 5 lata temu

Pyszne jedzenie

Batonik to pyszną przekąska dla każdego, nie tylko dzieci. Zdrowa, smaczna i pożywna. Daje energię do pracy i nauki. Bardzo duże walory smakowe produktu a do tego jakość. Cena również zachęcająca. Bardzo polecam

julka96e | 5 lata temu

Pyszne drugie śniadanie

Baton Nestle to idealny komponent drugiego śniadania dla mojego dziecka! Nie wyobrażamy sobie bez niego drugiego śniadania! Chętnie sięgamy po batony Nestle na tygodniu oraz w weekendy.

colinne | 5 lata temu

Dobre ale nie za dobre

Baton NESQUIK jest smaczny, aromatyczny ale zdecydowanie niepotrzebna mu warstwa białej czekolady, gdyby nie to uważałabym go za śweitną przekąskę, zdrową i smaczną. Niestety przez tę właśnie czekoladę baton jest zbyt słodki i nie spełnia według mnie oczekiwań idealnej przekąski.