Baton śniadaniowy Nestlé CHEERIOS to znane i lubiane płatki śniadaniowe w postaci chrupiącego batonika zbożowego, który smakuje zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Baton z płatków śniadaniowych to pożywne urozmaicenie śniadania: znajdziesz w nim aż 37% pełnego ziarna owsa, prawdziwy miód, a także witaminy i składniki mineralne, m.in. witaminy z grupy B (B2, B3, B5, B6 i kwas foliowy) oraz ważny dla kości i zębów wapń. Ważąca 22 g porcja ma zaledwie 88 kcal. Batonik nie zawiera sztucznych aromatów, jest w nim za to sporo błonnika, który przyczyna się do prawidłowego funkcjonowania jelit.

Śniadaniowy baton CHEERIOS łatwo spakować do szkolnego plecaka, torebki albo nawet kieszeni, dlatego doskonale sprawdzi się także jako śniadanie „w drodze”, które można wygodnie zjeść poza domem. Jest wiele okazji, żeby go schrupać.

Ponad 98% uczestniczek testu zgadza się ze stwierdzeniem, że baton śniadaniowy Nestlé CHEERIOS to szybka i wygodna przekąska

Wyniki testu batonów zbożowych Nestlé Cheerios

Baton śniadaniowy Nestlé CHEERIOS to znane od lat i bardzo lubiane płatki śniadaniowe w postaci poręcznego, chrupiącego batonika zbożowego. Czy przypadł on do gustu naszym Recenzentkom i ich dzieciom? O spróbowanie i podzielenie się opinią poprosiliśmy aż 180 osób. Sprawdź, co nam powiedziały!

Baton Nestlé CHEERIOS to dobra propozycja na drugie śniadanie dla dziecka, jedzone poza domem – opinie Recenzentek

Aż 95% z nich zgadza się z tym stwierdzeniem. W pędzie codziennych obowiązków poręczny baton zbożowy Nestlé to świetne rozwiązanie, które warto zaproponować dziecku, by mieć pewność, że zjadło coś pomiędzy zajęciami w szkole.

Baton jest alternatywą na drugie śniadanie dla dziecka. Jest uzupełnieniem diety i niezbędnych witamin. Bardzo dobry batonik: idealne połączenie płatków śniadaniowych i mleka, które można jeść w drodze do pracy i szkoły. Polecam – napisała Agutekk.

Czy baton Nestle Cheerios smakuje dzieciom? Znamy opinie!

Prawie 94% Recenzentek stwierdziło, że batonik smakował ich dziecku. Większość rodziców przyłącza się do tych opinii, z czego wynika, że baton Nestlé Cheerios to świetna śniadaniowa przekąska dla całej rodziny.

Mój śniadaniowy faworyt! Bardzo lubię to połączenie smakowe (…), lubią je nawet największe wybredniaki i niejadki. Gwarantuje, że drugie śniadanie zawsze będzie zjedzone do ostatniego okruszka – napisała zosiolek.

Opinie dzieci o batoniku Nestlé Cheerios – jakie było ich pierwsze wrażenie?

Tym razem Recenzentami zostały również dzieci. Jak wiadomo, niełatwo sprostać ich gustom, lecz w tym przypadku się udało. Ponad 81% dzieci po spróbowaniu batonika stwierdziło, że jest znakomity lub bardzo dobry.

Mój syn (…) jest niejadkiem, więc taka forma i pyszny smak zachęciły go do zmiany nastawienia do drugich śniadań i przekąsek w między posiłkami pisze Iwona911.

Recenzentki otrzymały od nas także inne batony zbożowe Nestlé. Prawie 99% z nich stwierdziło, że wszystkie spełniły ich oczekiwania! 98% poleciłoby je rodzinie i znajomym i deklaruje, że sięgnie po nie ponownie, a ponad 93% uważa, że sprawdzają się jako dodatek do szkolnej śniadaniówki.

Wyniki na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 180 kobiet w okresie sierpień-wrzesień 2020 r.

Marysia5656 | 5 lata temu

Nasz ulubiony!

Ten batonik jest zdecydowanie naszym ulubionym. Co prawda nie ma co sie oszukiwać, jest bardzo słodki, ale ten smak miodowej słodyczy w połączeniu z ziarnami to jest po prostu ideał! Myślę, że będzie się często pojawiał w naszym domu.

Madziawrobel | 5 lata temu

batonik cheerios

Fajnie, ze wyprodukowali cos takiego co jest slodkie ale ma też walory zdrowotne. Wole dac dzieciom cos takiego na przekąskę niz zwykły baton czy czekoladę. Miodowy batonik jest bardzo słodki, mi nie pasował, ale dzieci zachwycone.

czarymaryzosia2 | 5 lata temu

Kto kocha Cheeriosy, pokocha tego batona

Jest idealny na słodkość, doskonale pasuje do śniadaniówki. Moje dziecko przepada za miodowym smakiem. Z przyjemnością będę mu dorzucać do śniadaniówki od czasu do czasu. Polecam!

Aneta_B2 | 5 lata temu

Cheerios batonik - idealne śniadanko

Pyszne śniadanko! Bardzo dobry batonik, super skład, dzieci zachwycone, bo kochają te płatki śniadaniowe a teraz mogą brać je ze sobą jako batonik do śniadaniówki. Pycha!

sopelek666 | 5 lata temu

pyszny miodowy batonik

Córka mówi, że smakuje zupełnie jak płatki, więc z przyjemnością zjadła na drugie śniadanie w szkole.Bardzo wygodny, lekki, ale pozwala się nasycić. Bardzo smaczna jest ta dodatkowa biała warstwa. Super, że batonik składa się z tych płatków, które dobrze znamy. SKład też bez zarzutu!

edytamisia | 5 lata temu

Pyszny

Jestem pozytywnie zaskoczona. Batonik jest smaczny i idealny zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Dobry skład, smak i wygodne opakowanie do zabrania wszędzie. Po otworzeniu wygląda jak płatki śniadaniowe z mlekiem. Zawsze gdy zapakuje go córce do szkoły to mam pewność, że zostanie zjedzony.

Miszkurka | 5 lata temu

Cheeriosy zamknięte w prostokątnym batoniku

Ten batonik jest chyba najmniej słodki ze wszystkich czterech, które próbowaliśmy. Delikatny, lekko miodowy smak, fajny skład i naprawdę wygodna opcja przekąskowa. Mój syn uwielbia Cheeriosy, a od teraz uwielbia je również w formie batonika.

Czester11 | 5 lata temu

Super przekąska

Batonik bardzo smakował mojemu dziecku. Nie jest za słodki i jest idealny na drugie śniadanie. Dzięki dobremu składowi wiem, że dostarczam mojej córce witaminy, zboża oraz pełną porcję mleka. Na stałe zagości w naszym domu.

Iwona16 | 5 lata temu

Baton Nestlé CHEERIOS

Dzieciom bardzo smakował, mi nie przypadł do gustu. Dla mnie za słodki - ten miód i jeszcze biała czekolada... Nie dość, że teraz chcą, żeby kupować im te batony i dawać do szkoły to jeszcze zażyczyli sobie płatki do mleka cheerios.

falafelowelove | 5 lata temu

Śniadaniowy baton zbożowy Nestlé CHEERIOS

Syn był zachwycony smakiem, prawie tak samo jak wersji batonika Cini Minis. Lubi miodowe smaki. Zwrócił uwagę na to, że lubi jak w batoniku coś chrupie. Spróbowałam odrobinę i stwierdzam, że dla mnie jest zbyt słodki.

BetonowyBlok | 5 lata temu

Miodowa słodycz

Baton Nestlé CHEERIOS to zdrowa przekąska, idealna na drugie śniadanie dla całej rodziny. Jest smaczny i pożywny. Lubimy go zabierać nie tylko do szkoły ale także na rodzinne wycieczki. Polecamy

AgataTestuje | 5 lata temu

Cheerios

Bardzo smaczne batony, syn chętnie pakował je do plecaka na drugie śniadanie w szkole.

Doceniam fakt, że mają w sobie witaminy oraz że nie mają tłuszczy palmowych i barwników.

AgnesOwido | 5 lata temu

Miodowe kółeczka!

Córka Natalka chętnie sięgnęła po miodowe kołeczka w formie batonika. Jest super rozwiązaniem na drugie śniadanie. Doceniamy go za zdrowy skład ponieważ nie zawiera oleju palmowego tylko witaminy i mleko! Z czystym sumieniem polecam mamom i dzieciom.

Aga72829 | 5 lata temu

Miodowe szaleństwo

Oboje z dzieckiem lubimy bardzo miodowe kółeczka, a baton to miła odmiana. Batonik bardzo nam smakował, idealne połączenie płatków śniadaniowych i mleka zawsze pod ręką.

Paulina1@ | 5 lata temu

Miodek

Z wszystkich smaków najbardziej smakował moim dzieciom i mi;) smak miodowy super brak sztucznych dodatków i duża zawartość błonnika co jest też ważnym aspektem zdrowej żywności i skład pelnoziarnisty

ewakosakowska16 | 5 lata temu

Miodowe szaleństwo

Uwielbiam miod w każdej postaci tu jest to strzal w 10. Rozpływa się ten baton w ustach. Ja uwielbiam wszystko co posiada miod ale tu jest to meega strzal w 10.

marta22072 | 5 lata temu

Polecam Super batoniki Nestle cheerios

Moje dziecko miało możliwość testowania batoników Nestle Cheerios i jestem w szoku ponieważ bardzo smakują są chrupiące miodowe mają mnóstwo mleka . Według mnie są super przekąska dla dziecka jako drugie śniadanie . Pełne witamin mleka oraz zboz

AngelikaAdamiak | 5 lata temu

Najlepszy

Najlepszy z batonów miękki delikatny, miodowy pyszny jak by płatki z mlekiem się jadło najlepszy z batonów nestle, pysznie pachnie po otwarciu kusi żeby go zjeść nawet nas dorosłych osób

Wiki340 | 5 lata temu

Super baton

Najlepszy z tego co powiedział mój syn

Będę częściej kupować ten akurat smak batona zbozowego Nestle

Smak super, fajny skład, mało kalorii

Smaczne, zdrowe i pożywna przekąska

Z owocem np.jablko daje energię na długo

Będę kupować.

teresa323wpp | 5 lata temu

Batoniki inne niż wszystkie

Ten batonik zdecydowanie różni się od pozostałych smakiem jednak myślę, że są osoby którym ten smak idealnie pasuje:)Po za tym są bardzo wygodne do przetransportowania w dowolne miejsce i szybkie odwinięcie z opakowania:)

Pralinka26 | 5 lata temu

Batoniki Nestle

Smaczna i szybka przekąska. Idealna by zabrać ją że sobą do szkoły, pracy czy na spacer.

Bardzo je lubimy.

Będziemy po nie sięgać na pewno.

Siwasanok | 5 lata temu

Miodzio

Baton dobry w ocenie mojego dziecka lecz po nim zaczął go boleć brzuch. Syn jest alergikiem wiec w batonie musi byc produkt ktorego nie toleruje. Ogólnie smakowo nie jest zły.

Mal6 | 5 lata temu

Klasyczny i pyszny Nestle CHEERIOS

Przepyszny klasyczny smak z pewnością każdemu przypadnie do gustu. Chrupiący, niezmiennie pyszny batonik z tradycyjnym płatkami CHEERIOS to jedno z lepszych słodkości, które można zafundować swojemu podniebieniu.

PaulaBk | 5 lata temu

Cud miód

Słodycz pochodząca z miodu to zdrowa alternatywa dla tradycyjnych batoników zawierających rafinowany cukier.

Jeśli chcę dać dziecku słodka przekąskę, teraz mogę to zrobić bez wyrzutów sumienia. Coś smacznego a zarazem zdrowego.

agusx707 | 5 lata temu

BatonyNestle

Super baton pełen witamin i odpowiedni skąd. Odpowiedni na drugie śniadanie jak i przekaska. Smaczne i zdrowe. Polecam z czystym sumieniem bo warto. Dzieci zadowolone

paulinalewandowicz | 5 lata temu

cukrowa masakra

Jeśli ktoś uważa te batoniki za dobre źródło witamin i minerałów, to polecam przeczytać dokładnie etykietę. Niestety są to klasyczne batoniki w których nie ma nic innego poza cukrem. Nie uważam ich za zdrową przekąskę czy tym bardziej zamiennik śniadania.

blackmagic | 5 lata temu

Przyjemny smak

Batonik Cheerios to pyszne miodowe kółeczka z dodatkiem mleka. To słodka przekąska idealna na podróż lub do szkoły. Moje dziecko było zadowolone z jego smaku. Batonik jest mały, ale bardzo pożywny i odżywczy. To słodka przekąska na którą można sobie pozwolić.

sezika | 5 lata temu

Miodek

Bardzo dobry batonik zawierający dużo miodu. Smakuje o każdej porze! Idealny na wycieczki w plenerze, można łatwo spakować do plecaka. Małe "co nie co" i tyle radości!

Kuperek | 5 lata temu

Najpyszniejsze

Batonik pyszny, znakomite uzupełnienie sniadania dla mojego dziecka, dziecko zachwycone i czeka na kolejne sniadania. Liczymy na pojawienie się nowych batoników z tej serii, w 100% spełniają oczekiwania naszych rodziców, a mąż nie zastanawia się długo nad tym, co przygotować dziecku.

Asrock32 | 5 lata temu

Baton

Super batony, idealne dla dziecka jako dodatek do drugiego śniadania. Pyszne i pożywne. Dzieci kochają takie smaki. Polecamy całą rodziną. Na pewno wrócimy po nie jeszcze nie raz, gdyż ich smak podbija nasze podniebienia.

Nikollip | 5 lata temu

Miodowe kołeczka

Ten batonik według mnie był najsmaczniejszy od pozostałych, miodowe kołeczka połączone z mlekiem maja świetny smak. Po ostatnim kęsie człowiek ma ochotę na więcej

izasokol1 | 5 lata temu

Baton CHEERIOS miodowa przekąska

Uwielbiasz słodkości ? Cudowny baton CHEERIOS to miodowa przekaska, która posmakuje każdemu w każdym wieku. Cudownie chrupiące płatki znajdziesz na przepysznej przekąsce od Nestle

Miodzer | 5 lata temu

Okropny

Dziecko nie chciało zjeść do końca batonika. Spróbowałam go. Rzeczywiście smak taki mdły, ale do pozostałych batoników nie mam zastrzeżeń. Każdy ma jednak inny ulubiony smak :)

Halik007 | 5 lata temu

Przepyszny i zdrowy

Nestle Cheerios to pyszny batonik, który doskonale pasuje do drugiego śniadania. Cieszę się że został wzbogacony o witaminy, a że zawiera naturalny błonnik to chętnie podaję go dzieciom. To bardzo udany produkt, szczerze polecam!

kamilaohio | 5 lata temu

Chrupko

Super do pochrupania w ciągu dnia, wyraznie czuc miodek, co bardzo przypadlo do gustu starszemu maluchowi. Jestesmy na tak! Wspaniały smak, idealny słodycz.

KarolinaŚ | 5 lata temu

Cherioos miodowe

Jak każdy wie miód jest smaczny i zdrowy ten batonik też taki jest dzieciom bardzo smakował . Nie tylko małym ale i dużym smaczna alternatywa do pracy i szkoły a także do kawki.

Natalia473 | 5 lata temu

Świetna przekąska

Baton Nestlé CHEERIOS jest niezwykle szybką pożywną i wygodną przekąską idealną na drugie śniadanie w szkole. Są świetnym dodatkiem na szkolne śniadanie. Stanowią źródło błonnika, wapnia, zawierają mleko, witaminy i minerały, pełne ziarno. Brak W nich oleju palmowego oraz sztucznych aromatów - czyli mają w sobie wszystko to co potrzebuję dziecko na etapie dorastania.

mabi84 | 5 lata temu

Jeden z ulubionych

Bardzo dobry batonik i chyba najzdrowszy ze wszystkich testowanych. Bardzo wyważony smak, nie za słodki (płatki CHEERIOS są bardziej słodkie). Baton dobrze wygląda i tak samo smakuje. Był testowany jako pierwszy, więc córka nie miała do czego porównać. Ale smakuje jej na tyle, że będę kupować na zmianę z batonem NESQUIK

iwona670417 | 5 lata temu

super przekąska cheerios

baton jest pyszny, a przy tym zawiera produkty zdrowe, czyli łączy przyjemne z pożytecznym, moje dziecko po zjedzeniu batona wydało najlepszą recenzję, z uśmiechem powiedział "Mamo ten baton jest MNIAMNUŚNY"

uzytkowniczkaportalu | 5 lata temu

smakowo pół na pół

Baton CHEERIOS zasmakował mi (wzięłam "kęs" od synka) zdecydowanie bardziej niż jemu. On powiedział - cytuje: "nie czuć miodu" (dodam, że uwielbia miód, więc możliwe że jego reakcja jest przesadzona). Za to ja chętnie od czasu do czasu kupie sobie taką przekąskę.

Natalija123 | 5 lata temu

Miodzio

Najlepsza alternatywa dla tych, którzy nie przepadają za smakiem miodu. Takiej przekąsce nikt się nie oprze. Dobre połączenie smaków, idealne na przekąskę w czasie przerwy

W9Gosia | 5 lata temu

Miód i ziarna, samo zdrowie

To drugi na skali moich wnuków batonik Nestle. Znają Cherios z płatków śniadaniowych, więc batoniki stanowią dobre uzupełnienie ich diety i nie ma zastanawiania się - czy ja to lubię ? Są słodkie, ale nie przesadnie, chrupiące i lekkie. Nie zajmują dużo miejsca w śniadaniówce !

kwadracik | 5 lata temu

Cheerios

Miód kochamy wszyscy.To pyszna opcja na dodatek do śniadaniówki.Zdrowa opcja na dostarczenie energii dla dziecka.Polecam serdecznie.:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

kasienkak124 | 5 lata temu

Nestlé Cheerios

Batony Nestlé Cheerios są bardzo dobrej jakości. Według moich dzieci są dobre, ale bardziej im smakowały Nastlé Cini Minis, Nesquik i Chocapic. Mimo tego polecam je dzieciom, które lubią miodowe płatki.

Gniewnica | 5 lata temu

Faworyt

Baton Nestlé CHEERIOS to zdecydowany faworyt w naszej rodzinie. Idealny dla mojego syna do szkoły na drugie śniadanie oraz idealny dla mnie jako przekąska do pracy. Cudowny smak i tak jak pozostałe batony Nestle zdrowy oraz pełen wartości odżywczych.

dziula_panga | 5 lata temu

Batonik Nestlé CHEERIOS na drugie śniadanie

Moje dziecko dostawało codziennie, przez 4 dni pojednym z batonów Nestle do szkoły, jako dodatek do drugiego śniadania. Pierwsze dwa dnia kolejno, NESQUIK, CHOCAPIC. Tomeczek nie jest największym fanem czekolady, ale mu smakowały. Na trzeci i czwarty dzień był zachwycony, w plecaku znalazł CINI MINIS i CHEERIOS (uwielbia cynamon i miód:) Batony są godne polecenia, troszkę zasłodkie jak na mój gust, ale dzieci za nimi przepadają :)

Karola165 | 5 lata temu

Miodowe cuda

Źródło witamin i składników mineralnych. Nie zawiera sztucznych aromatów i to jeden z głównych powodów dlaczego je kupujemy :)

Smak płatków śniadaniowych z miodem mogłabym jeść non stop ;)

iwa1988 | 5 lata temu

Polecam!

Batonik jest lekki i przyjemny. Codziennie rano dodaje mi wielką siłę niebiańską i energię rajską. Batonik zamiast śniadania - trzyma na długo i ma niebiańską moc.

moniskar | 5 lata temu

Nestlé Cheerios pożywny smakołyk

Nestlé Cheerios to batonik, który przypadnie do gustu wszystkim tym, którzy szukają pomysłu na pożywne, a zarazem smaczne śniadanie. Chrupiący batonik smakuje dzieciom i to się najbardziej liczy.

Pannamigotka93 | 5 lata temu

Batonik Cheerios

Pyszny miodowy smak. Super dodatek do śniadania. Mój najstarszy syn kocha płatki cheerios wiec od testowania zawsze wkladam mu dwa batoniki kiedy ma zajęcia sportowe

Megi1610 | 5 lata temu

Pyszny batonik miodowy

Super przekąska, którą można wszędzie zabrać. Do szkoły, na wycieczkę, czy też po prostu zjeść sobie w domu, kiedy przyjdzie na to ochota.

Batoniki o smaku pysznych kółeczek z miodem. Źródło błonnika i witamin. Bez oleju palmowego oraz bez sztucznych aromatów.

Nat86 | 5 lata temu

Pyszny miodowy baton

Dodatkową zaletą batona Nestle Cheerios jest miód. Wspomaga odporność w tym jesiennym nadchodzącym czasie. Dajemy duży plus za brak tłuszczu palmowego.

kasia.tutaj1223@wp.pl | 5 lata temu

Baton Nestlé CHEERIOS

Miodowy batonik, w którym czuć miód, nie coś miodo podobnego chemicznego.

Moje dziecko lubi miód ,z chęcią zjadło.

Witaminki ,smak, brak oleju palmowego, bardzo duży plus, na pewno do nich wrócimy 🤗

angel12006 | 5 lata temu

Miodowe mini oponki

Moje dziecko wręcz przepada za tymi miodowym i opiniami. Batonik jest pyszny. Sama również próbowałam. Od spodu biała czekolada, a na górze mini miodowe oponki. Batonik jestst badzo delikatny, nie za twardy, ale jednocześnie nie rozpada się. To pyszna prząska, który jest bogata w witaminy i nie zawiera oleju palmowego. Ta słodka przekąska potrafi dać sporo energii w ciągu dnia. Batonik jest idealny do szkoły. Na szybką przekąskę po drugim śniadaniu. Świetnie też zaspokaja głód na jakiś czas.

Axfnat | 5 lata temu

Bardzo dobry produkt

Produkt bardzo smakował mojemu dziecku i sprawdził się jako dodatek do drugiego śniadania. Napewno kupię go moim dzieciom ponownie, ponieważ bardzo im smakował

miraga80 | 5 lata temu

Słodki

Ocena tego batonu jest dość przeciętna. Ten smakował mojej córce najmniej, bo jest zbyt słodki i zbyt mdły. Płatki z mlekiem smakują dobrze, ale sam baton musiałby być popijany mlekiem, aby zadowolić smaki mojej córki.

Nikitka84 | 5 lata temu

Kusząco miodowe

Słodkie,pyszne, odlotowe,do zjedzenia wnet gotowe. Dziecku chętnie podaje,bo to zdrowa przekąska. Także na małego głoda lek. Warto kupić i mieć zawsze

Sarara50 | 5 lata temu

Bardzo miodowy

W tym przypadku smakowo najmocniej wybija się nutka miodowa. Przekąska niweluje uczucie głodu i jest pożywna. Z przyjemnością daje dziecku na drugie śniadanie i jestem dzięki temu spokojna, że nie sięgnie po inne, niezdrowe słodycze.

enc_mc | 5 lata temu

Jak lubisz miód pokochasz smak batona Cheerios

U nas ostatnie miejsce bo syn nie przepada za przekąskami z dodatkiem miodu.Ale jest on tylko lekko wyczuwalny i równie smaczny jak inne batony z kolekcji Nestle zbożowej.Miła odmiana ciekawego,zdrowego smaku w przekąskach.

Testersmaku | 5 lata temu

Takie sobie

Baton nie był aż tak dobry jak się spodziewaliśmy smak był za bardzo słodki więcej go nie kupimy. Ale polecam go przetestowac. Batony same w sobię są git ale dla mnie średnie

Poziomka1991 | 5 lata temu

Dla wielbicieli miodu

Idealna przekąska dla wielbicieli prawdziwego miodu. Pyszny baton zbożowy o delikatnym smaku. Niesamowicie chrupiący. Nie jest zbyt słodki, co zdecydowanie sprawia, że chętnie sięgnę po niego po raz kolejny.

sofija_a | 5 lata temu

Idealny batonik na drugie śniadanie

Batonik jest wręcz idealną przekąska lub forma drugiego śniadania. Zawiera wiele ważnych dla dziecka składników odżywczych, jest bogaty w witaminy i minerały, stanowi źródło wapnia i doskonale sprawdzi się na szybkiej przerwie.

pumba03 | 5 lata temu

Pyszny

Dobry skład, smak i wygodne opakowanie do zabrania dosłownie wszędzie. Batoniki zbożowe Nestle oceniam pozytywnie. Oczywiście są bardzo smaczne i smakują mojemu dziecku.

olaolaola | 5 lata temu

Przekąska pełna zbóż i mleka

Baton Nestle Cheerios świetnie sprawdza się jako szybka przekąska w ciągu dnia, kiedy dziecko biegnie bawić się z rówieśnikami mogę śmiało wrzucić mu batonik do kieszeni i wiem, że nie zabraknie mu energii do zabawy. Stanowi też fajny dodatek do drugiego śniadania, jednak ja nie zdecydowałabym się na zastąpienie śniadania dziecka wyłącznie tym batonikiem.

ramaczanka | 5 lata temu

Najlepszy!

To zdecydowanie ulubiony baton moich dzieci. Ma świetne połączenie zbożowych kółek i miodu. Sama go uwielbiam. Wygodna forma, idealna do szkolnego plecaka.

katarzynab4 | 5 lata temu

interesujący smak

Dziecko chętnie sięgnęło po ten batonik, jednak smakowało mu nieco mniej, niż pozostałe wersje batoników. Nie wiem z czego to wynika, ale estetyka opakowania jest świetna. Mimo to, polecam wszystkim rodzicom maluchów w wieku szkolnym.

monikatomporowska | 5 lata temu

Miodowa rewolucja

Ten batonik smakował wyjątkowo mojemu synkowi i pytał czy mam jeszcze takie :) Bardzo pożywny i odpowiednio słodki. Super że daje dodatkową porcję mleka i miodu na drugie śniadanie.

jagodajagodzianka | 5 lata temu

Dla mnie na tak

Baton różni się smakowo od swojego poprzednika, ten oczywiście jest z pełnego ziarna co można było od razu poczuć po pierwszym kęsie. Jak dla mnie to super alternatywa dla dzieci na przekąskę czy smakołyk w szkole, jednak one zauważyły zmianę smaku w batoniku. Od razu powiedziały, że jest on suchy i o wiele mniej słodki od poprzednich. Jak dla mamy słodycz która jest z pełnego ziarna i zawiera mniej cukru jest bardziej trafioną przekąska. Jednak dzieciom one nie smakują.

kasiakozlowska0@poczta.onet.pl | 5 lata temu

Bardzo dobra przekąska

Baton Nestlé Cheerios to idealny pomysł na drugie śniadanie. Córka uwielbia płatki a w szkole niestety nie może ich zjeść, dlatego batonik jest świetnym rozwiązaniem. Zawiera witaminy i minerały. Stanowi źródło wapnia, które jest ważne dla mocnych kości. Zawiera pełne ziarno. Dodatkową zaletą jest brak oleju palmowego i sztucznych aromatów. Polecam ten produkt na drugie śniadanie. Dobre rozwiązanie na przekąskę

Aangela3 | 5 lata temu

Miodowe szaleństwo

Batonik dla wielbicieli miodu. Połączenie małych miodowych kuleczek z mlekiem oraz zbożami idealne śniadanie które można zabrać teraz ze soba do szkoly, na boisko czy też poprostu zjeść zamiast innego słodszego batonika

Adebicka321 | 5 lata temu

PRZEPYSZNE

Numer 1 ze wszystkich najlepszy Raczej przecietny dobry pozywny idealny na przerwę w szkole do kieszonki przydatna zecz bardzo trafiony w gust matek

Prawie nie ruznia się niczym mimo to ze są zdrowsze

Suzieee_xx | 5 lata temu

Super

Pyszny batonik. Uzupełnia drugie śniadanie i daje wiele frajdy. Dziecko je batonik pełen witamin i wartości spożywczych. Duży plus za zawartość mleka które nie należy do ulubieńców dziecka, a w tym batoniku znika w całości. Polecam.

Scyzoryk81 | 5 lata temu

Cheerios

Batonik Cheerios przypadł do gustu mojemu dziecku jak z resztą i płatki z tej serii.

Jak i pozostałe batony jest to wygodny sposób na drugie śniadanie, z którym do dziecko bez problemu sobie poradzi.

karolajna2011 | 5 lata temu

Batoniki

Batoniki spełniły oczekiwania moich córeczek :) w dodatku pięknie zapakowane na różowym papierze:) dziewczynkom bardzo smakowały. Od teraz wpisują się na stałe w nasz jadłospis przekąsek :)

Wolfweta | 5 lata temu

Super przekąska

Wszystkie batoniki bardzo smakowały mojemu dziecku. Moim zdaniem najlepsza przekąska - smaczna, zdrowa. Jest lekka, dlatego zawsze można mieć w torebce

aniator3000 | 5 lata temu

Miodowa przekąska

Baton Nestle CHEERIOS to idealny sposób na drugie śniadanie dla mojego dziecka. Zdrowy, pełen witamin i pożywny baton a zarazem zastępuje batony pełne cukru i słodzików. Po prostu rewelacja.

krysiao | 5 lata temu

Miodzio.

Batonik jak poprzednie jest sycący, a ma wyjątkowy, doskonały, wyszukany i niepowtarzalny smak, a to dzięki składnikowi jakim jest miód. jedna sztuką nie idzie się zadowolić, ręka sięga po kolejna sztukę

MagdalenaMartyna | 5 lata temu

Szybka i smaczna przekąska, do plecaka i torebki

Batonik mieści się do torebki, plecaka, a nawet do kieszeni. Szybka przekąska z odpowiednim składem, dobra alternatywa dla słodyczy. Łatwo się je i przechowuje.

ewa6767 | 5 lata temu

Baton Nestlé CHEERIOS

Baton jest smaczny. Świetnie sprawdza się jako szybka przekąska, drugie śniadanie. Jest bardzo syty ale nie powoduje uczucia ciężkości.. Nie jest za słodki. Fajnym dodatkiem jest miód. Dzięki temu produkt jest zdrowy

SylWaj | 5 lata temu

Miodowy przysmak.

Znakomity miodowy przysmak, Pachnie naprawdę ładnie! Nie czułam tu miodu, za to intensywny zapach palonego cukru. I to tak mocno palonego! Aromat był słodziutki i iście karmelowy.

myforestfog | 5 lata temu

Baton Nestlé CHEERIOS

Baton Nestlé CHEERIOS, to idealny pomysł na przekąskę, drugie śniadanie lub ciekawe uzupełnienie posiłku. Mają pyszny smak, zawierają pełne ziarno, porcje wapnia i witamin, a ponadto nie zawierają sztucznych aromatów, barwników, ani oleju palmowego.

WiedzmaAnula | 5 lata temu

Miodowa radość :)

Miód na śniadanie to klasyk. W batoniku Cheerios - zdecydowanie udany klasyk. Przyjemny, słodki batonik, który może uratować zabiegany poranek i dodać energii przed trudnym dniem. :)

Mrs Famess | 5 lata temu

Idealny jako przekąska!

Baton cheerios to połaczenie ulubionych płatków i mleka,bez oleju palmowego,za to z wapniem który jest tak potrzebny rosnącym maluchom. Fajna i zdrowa przekąska którą można zabrac na spacer,do szkoły czy zjeść między posiłkami,zaspokajając niewielki głÓd. Duży plus za skład!

Kasiek89 | 5 lata temu

Słodkie kółeczka

Baton nie przypadł nam do gustu. Był słodki i trudno znaleźć jakikolwiek smak. Nie wyróżnia się niczym na tle pozostałych batonow. Nie polecamy.

Mamakruszynek | 5 lata temu

Batonik dobry dla smakoszy miodu

Niestety ten batonik zajął u Nas ostatnie miejsce , młodsza córka nie lubi miodu , który jest dość mocno wyczuwalny w batoniku. Nie został On Naszym faworytem

Anaaneczka | 5 lata temu

Cynamonowe wariacje

Batonik który podbił serce dzieci i dorosłych, rozpływa się w ustach! Taka mała rzecz a powoduje uśmiech na ustach każdego kto spróbuje tego wyjątkowego połączenia.

arletaz | 5 lata temu

Przepyszny baton o smaku miodowym

Miodowa ,zdrowa pyszność , która kusi i uwodzi.Trudno mu się oprzeć i zawsze warto go mieć przy sobie. To przepyszne drugie śniadanie , z którego na pewno nie zrezygnujesz. Polecam

melody87 | 5 lata temu

Zdrowa przekąska w ciężkim dniu

Po tym czuli kopniaka.

Osobiście myslalam że te batony im nieprzypadna do gustu bo nie czekolada.mylilam się

16 latek dużo trenujący i na diecie pozwolił sobie stwierdzić że to jest to czego szukał.

Po lekcji zjadł przed treningiem i poczuł takie kopniaka który pozwolił mu dać jeszcze więcej na treningu piłkarskim.czul że.pomimo wcześniejszych lekcji od rana nadal.ma.sily.

Nie czuł się zmeczony

tallinn1 | 5 lata temu

Baton Nestlé CHEERIOS

Batonik Cheerios wygląda obiecująco. Zawiera sporo miodowych kółeczek i rozdrobnionych płatków owsianych zlepionych klejącym się syropkiem. Ma złocistą, ciemną barwę. Od spodu pokrywa go biała polewa. Pachnie naprawdę ładnie! Nie czułam tu miodu, za to intensywny zapach palonego cukru. I to tak mocno palonego! Aromat był słodziutki i iście karmelowy. W połączeniu z mlecznym, lekko maślanym zapaszkiem polewy przywodził na myśl śmietankowe krówki.

Anitazydek21 | 5 lata temu

Każdy kocha Cheerios

Nie znam osoby, która nie kochałaby tych miodowych kółeczek. Lubię gdy moje dzieci jedzą coś zdrowego, ale też dobrego w szkole, dlatego to zawsze dobry wybór.

patrycjamakowska22 | 5 lata temu

Smaczny

ten batonik smakował corce, ale w rankingu zajął 3 miejsce. Miodowe kółeczka oblane czekoladą przypadły jej do gustu, jest to batonik fo którego ba pewno wrocimy

Wolsia99 | 5 lata temu

Cheerios

Fajny mały batonik, ciekawy smak, dobra przekąska przed szkołą lub po obiedzie :) Sprawdzi się również na przerwie między lekcjami. Dziecku bardzo smakowało

damciuu | 5 lata temu

Baton CHEERIOS - recenzja

Zacznę od tego, że porównując do wyglądu z opakowania wygląd batonu mnie trochę zawiódł. Zamiast kółeczek były ich połamane połówki lub ćwiartki. Za to gdy pierwszy raz wzięłam produkt do buzi, poczułam maślany smak, który mnie mile zaskoczył. Jednak myślę, że baton nie był wystarczająco słodki. Mojemu dziecku nie spodobał się on jakoś szczególnie, a mi wręcz przeciwnie. Myślę, że baton nadaje się nawet na drugie śniadanie dla dziecka.

Jmatwiej | 5 lata temu

Nasz ulubiony batonik miodowy pycha

Ulubiony batonik mojej córki, zdecydowany faworyt. Szkoda jedynie ze bardzo często jest niedostępny w sklepach, resztę smaków bardzo łatwo dostać. Smaczny miodowy smak połączony z mlecznym dolem. Polecam

platserka | 5 lata temu

CHEERIOS

Te oblane miodem chrupiące batoniki to idealna przekąska na drugie śniadanie w szkole. Daje uczucie sytości i energii. Zawierają pełne ziarno, witaminy i składniki mineralne oraz są źródłem błonnika.

kaasilka | 5 lata temu

baton cheerios

Baton cheerios to doskonała przekąska, która zawiera pełne ziarno i witaminę D oraz

bogate źródło wapnia i żelaza.

To wspaniała przekąska, którą wszędzie można zabrać ze sobą

natalia_8711 | 5 lata temu

Ulubione płatki w postaci batonika

Ulubione płatki w postaci batonika, który mieści się w każdej sniadaniowce. Chętnie zabieram do pracy lub daje dziecku na drugie śniadanie. Zawierają wapń i błonnik i dobrego są pyszne.

fruda | 5 lata temu

CHEERIOS

Batonik jest słodki i to połączenie, chrupek z mlekiem genialny, pomysł śniadanie które możesz zabrać ze sobą. Dla fanów miodu i orzeszków.

chiquita1979 | 5 lata temu

Miodowy

Batonik z dodatkiem miodu którego nie wszystkie dzieci lubią ale przemycony w batoniku jest nie tak bardzo wyczuwalny dlatego fajne śniadanko bogate w wapń,witaminy.

chrupcia | 5 lata temu

Batonik Cheerios

Zbożowy batonik Cheerios jest pełny witamin, błonnika oraz nie zawiera sztucznych aromatów. Jego pyszny słodziutki smak polany miodem idealnie łączy się z mlecznym spodem.

ania1500 | 5 lata temu

Miłe zaskoczenie

Z degustacja tego batona czekalysmy z córką najdluzej, gdyż nie jesteśmy wielbicielkami Nestle Cheerios. Wydawało nam się ze, to nie nasz smak... Miłe zaskoczenie, baton wyjątkowo dobry, smakuje nam duzo bardziej niż w postaci płatków .

luiza338 | 5 lata temu

Baton Nestlé CHEERIOS

Baton Nestlé CHEERIOS jest batonem średniej jakości, nie przypadł za bardzo do gustu mojemu synowi lecz zjadł go bez marudzenia. Pewnie gdyby miał go zjeść jeszcze raz zjadłby go lecz bez większego entuzjazmu.

Klaudia321 | 5 lata temu

Miodowe kuleczki zawsze pod ręką

Kocham Cheeriosy - uwielbiam się nimi zajadać w niedzielny poranek więc ja jako pierwsza otworzyłam ten batonik i muszę przyznać że jest świetny! Super mieć swoje ulubione płatki przy sobie na wycieczce, w pracy i samochodzie podczas długiej podróży. Dodatek mleka idealnie się komponuje z smakiem płatków. Syn spróbował, nie przepada za miodem ale zjadł batonik do końca :)

Weronikaa2 | 5 lata temu

Miodowy

Baton był ok, ale według nas, za mało czuć miód. Apetycznie wyglądał. To wygodna opcja, żeby zabrać ze sobą coś słodkiego na szybko z domu.

olkarolka2101 | 5 lata temu

Wyjątkowe połączenie.

Baton CHEERIOS to wyjątkowe połączenie wspaniałego smaku i cennych składników odżywczych. To idealne, zbilansowane drugie śniadanie. Zaczęłam kupować te batoniki nawet dla siebie. Smakują nie tylko dzieciom, ale i dorosłym.

patka333p | 5 lata temu

Przepyszny

Baton Chocapic podbije zdecydowanie serca dzieci i dorosłych. Jest to fajna zdrowa przekąska, dodatek do drugiego śniadania. Nie za słodkie, ani nie są „zbyt zbożowe”.

Cantadesca | 5 lata temu

Recenzja batonika Cheerios

Córka chętnie sięga po płatki Cheerios, więc chętnie sięgnęła też po wersję w formie batonika. Kółeczka miodowe przypadły jej do gustu i na pewno ten batonik zagości u nas jako drugie śniadanie do szkoły. Pełnoziarnista mąka w połączeniu z miodem tworzy świetną wartościową przekąskę i alternatywę dla kanapki.

monika_ka24 | 5 lata temu

Baton cheerios

Baton Cheerios bardzo dobrze, że w składzie nie ma oleju palmowego, popracowałabym jeszcze nad usunięciem syropu glukozowego. Od czasu do czasu można sobie pozwolić na taką przekąskę. Batonik stosunkowo mały, lecz błonnik w nim zawarty zaspokaja mały głód, a wyczuwalny miód nadaje słodkości.

Goccha | 5 lata temu

Miodzio

Bardzo dobry baron, jeśli byłby inny smak miodu to by bardziej zasmakowało. Kuleczka są w "neutralnym" smaku, więc można je stosować w formie dodatku do wielu deserów.

Paaulii_G | 5 lata temu

Mega batonik CHEERIOS

Bardzo dobry batonik, zdrowy, bez sztucznych dodatków. Chrupiące płatki, słodka czekolada. Świetna przekąska, która dodaje energii. Chrupki są lekko suche, jednak po prostu taka jest forma tego batona, więc wszystko w porządku i drugie śniadanie jak najbardziej dobre.

stasia5523 | 5 lata temu

smaczny

Baton jest mega smaczny, pożywny, zawiera dużo błonnika, nie jest zbyt kaloryczny moje dziecko jest zqchwycone chociaz raz w życiu mogło spróbowac coś pożywnego

aknel77 | 5 lata temu

miodowe delicje

Batonik jest smaczny, wyraźnie wyczuwalny jest miód. Dosyć słodki. Polewa dobrze komponuje się ze zbożowymi kółeczkami. Chrupiący, apetyczny , pożywny.

axel00000 | 5 lata temu

Batony na każdą okazję

Batony super sprawdzają się jako szybka przekąska, zabraliśmy je ze sobą w góry i podczas przerw na odpoczynek, zamiast kanapek, które córki nie zawsze chciały zjeść, idealnie dały radę. Polecamy 😊

Jaga53 | 5 lata temu

Dobra alternatywa dla bezwartościowych słodyczy

Batony mają bogaty skład, zawartość błonnika, wapnia, żelaza i cennych witamin z grupy B, które można śmiało od czasu do czasu i bez większych wyrzutów sumienia dać dziecku do szkoły, na wycieczkę, lub przekąskę w domu jako zdrową alternatywę dla bezwartościowych słodyczy. Są świetną przekąską między posiłkami, aby zaspokoić chwilowo głód oraz uzupełnić energię.

Martyna23191 | 5 lata temu

Baton śniadaniowy Cheerios

Przepyszny baton oblany miodem. Smakuje wyśmienicie. Dzieciom kojarzy się z jesienią i przepysznym zdrowym miodem. Sprawdził się idealnie w wakacyjnej podróży. Nie rozpuścił nam się w drodze ale sprawdził się idealnie w nagłej sytuacji.

luna341 | 5 lata temu

pyszna przekąska

Płatki śniadaniowe w formie batonika z witaminami i wapniem to świetne rozwiązanie dla dzieci niejadków. Bo każda maruda z chęcią sięga po słodkości ,które kryją w sobie pełne ziarna zbóż .

Ewuss33 | 5 lata temu

Batony nestle

Jestem mega zadowolona z przekąsek jakimi są batoniki nestle idealne jako dodatek do drugiego śniadania a także na wycieczke moje dzieci ze smakiem zjadly batony i były zadowolone ze smaków i lekkości tych batonikow

anita_antecka@o2.pl | 5 lata temu

Pychota

Bardzo pyszny miodowy baton rozpuszcza sie w ustach. Idealny na drugie śniadanie w domu, w szkole, na wycieczce. Ma bardzo dovry skład moge podać dzieciom i wiem że to dobra decyzja.

pastelovaa | 5 lata temu

Miodowe

Dobry i smaczny batonik. Bardzo smakowały. Będę często kupować te batoniki dziecią. Polecam wszystkim, którzy chcą dać dziecku coś fajniejszego niż zwykła kanapka.

evi900422 | 5 lata temu

Dobry

Batoniki są dobre, mają dobry skład. Ich wielkość pozwala na to żeby wrzucić je do każdego plecaka. Dziecko chętniej jadalo śniadanie, wiedząc że po śniadanku je zdrowy ale słodki batonik. Nam smakują. My całą rodziną polecamy

larysa1111 | 5 lata temu

Miodowe kółeczka

Pyszne miodowe kółeczka w formie batonika to jest to co tygryski lubią najbardziej. Te małe i te duże, rzecz jasna :) Drugi w kolejności nasz ulubiony batonik zbożowy, chętnie zabierany zarówno do szkoły, jak i pracy.

alafik1967 | 5 lata temu

Polecam batonik Nestle!

Jestem pozytywnie zaskoczona. Batony Nestle Cheerios bardzo smakowały mojemu dziecku. To szybka i smaczna przekąska, są idealne do szkoły. Zbożowe batoniki Nestle, to rewelacyjne rozwiązanie na drugie śniadanie dla mojego niejadka. Dzięki dobremu skladowi wiem, że dostarczam mojej dziecku nie tylko słodka przekąskę, którą pochłania z radością, ale tak że witaminy, zboża oraz porcję mleka za którym młodzi ludzie nie przepadają. Jak dla mnie Batony Nestle zasługują na duże uznanie. Niewysoka cena, estetyczne opakowanie i wygląd batonika - to wszystko zachęca do chrupania! Polecam!

Magda Tester | 5 lata temu

Miodowe słodkie kółeczka po prostu pyszne

Batonik okazał się fantastyczną zdrową alternatywną dla słodkich przekąsek, które moje dzieciaki uwielbiają. Jest pyszny i co najważniejsze zawiera wiele cennych składników odżywczych. Miodowe kółeczka w formie batonika to słodka chwila, która rozpieszcza podniebienie. Różnorodny wybór smaków zbożowych barwników Nestle daje wiele możliwości, aby posiłki nie były nudne i monotonne. Moje dzieci są zachwycone. Będziemy kupować często i chętnie polecać znajomym.

Nestelka_testerka | 5 lata temu

Baton Nestlé CHEERIOS

Naprawdę świetny produkt , moi dzieciom bardzo smakował.Dawałam im je jako przekąska na drugie śniadanie do szkoły.Jego cena również nie jest jakaś wygórowana,produkt warty swojej ceny,jeszcze raz polecam.

ollgusiia | 5 lata temu

Smaczna przekąska

Znakomita przekąska nie tylko dla dzieci, przepyszna w smaku, szybka i zdrowa. Mieści się nawet w mojej torebce jak i plecaku dziecka zajmuje mało miejsca a jest pożywną przekąską idealną na drugie śniadanie.

Agata010509 | 5 lata temu

Super śniadanie

Świetna przekąska między posiłkami jak i propozycja na szybkie śniadanie. Sprawdzi się domu w szkle w pracy w podróży czy na spacerze. Są szybka alternatywa dla standardowych płatków z mlekiem. Zagoszczą na stałe w naszym domu

agnesik1 | 5 lata temu

Nam nie smakowały

Wszystkie batony są podobne w smaku. Liczyliśmy na to, że będą bardziej się od siebie różnić, jeden będzie bardziej kakaowy, inny miodowy. Dominującym smakiem jest przede wszystkim słodycz.

kasnix | 5 lata temu

wspaniały poranek z dawka zdrowia

wspaniały poranek z dawka zdrowia..... kiedy dziecko Ci ufa Ty dajesz mu od siebie jak najlepsze rzeczy zeby miał jak najlepiej,dlatego ja swoim dzieci daje na sniadanie pyszne batoniki z dawka zdrowia bo zawieraja witaminy minerały z dodatkiem mleka

czekoladka91 | 5 lata temu

Cheerios

Miodowy przyjaciel dzieci, szybka przekąska. Bardzo szybka i pożywna przekąska dla każdego, kto nie ma czasu na przygotowanie śniadania. Odżywczy sposób na pierwszy głód.

Ziel0nk4 | 5 lata temu

Miodowe kółeczka

Trochę zbyt miodowe ale równie dobre jak pozostałe. Myślę, że się przekonamy i do tego smaku. Pyszne i zdrowe batoniki czyli 2w1. I już nie muszę się martwić o dietę swoich dzieci.

drewix | 5 lata temu

IDEALNY NA DRUGIE ŚNIADANIE!!!!

----baton jest pełnowartościowy pełen witamin , wapnia, pyszny!!! Można go przekąsić w dowolnym czasie w ciągu dnia. Myślę , że doda energii! Baton na pewno dostarczy zdrowych składników odżywczych. Marka Neste dba o nasz zdrowie!

annacholewa | 5 lata temu

Miodowy przerywnik

Baton jest znakomitą, zdrową przekąską, idealną na drugie śniadanie. Jego pyszny, miodowy smak poprawia humor i dodaje energii przed kolejnymi wyzwaniami.

sylwek16 | 5 lata temu

Super

Jeżeli poszukujesz czegoś zdrowego, lekkiego i szybkiego dla siebie lub swojego dziecka to to jest właśnie to. Pyszny i pożywny batonik, który doda energii i zaspokoi chęć na coś słodkiego w zdrowy sposób. Osobiście polecam.

MagdalenaWinograd | 5 lata temu

Mały baton duże, miodowe wnętrze :)

Baton z serii Nestle zapakowany jest w poręczne opakowanie, które zmieści się w każdej torebce czy plecaku. Pożywny skład zapewni smaczną i szybką przekąskę między posiłkami. Produkt w smaku jest mocno miodowy, ale nie za słodki. Co oznacza, że nie powoduje uczucia przesłodzenia. Sprawdzi się jako mała przekąska.

natalia__grzelak | 5 lata temu

Przepychota

Miodowe krążki, były jednymi z pyszniejszych! Super chrupiące i słodziutkie! Uwielbiamy! Fajna opcja na drugie śniadanie, ale tez jako przekąska w ciągu dnia! Polecamy

Katarzyna10 | 5 lata temu

Baton cheerios

Smak miodu. Uwielbiam. Słodki batoniki który rozplywa się w ustach. Zdrowa przekąska dla każdego. Dając dziecku batonik cheerios jestem pewna że będzie mu smakował, zje go a przy okazji dostarczy organizmów niezbędne składniki mineralne.

a-ska500 | 5 lata temu

Słodka przekąska

Słodka wygodna przekąska o smaku płatków Cheerios. Bardzo smakowało i mnie i mojej córce. Jest jednak dość słodki, byłoby lepiej gdyby zastąpić cukier i syrop glukozowy np cukrem trzcinowym. Byłoby trochę zdrowiej.

Olaleavanessa | 5 lata temu

Smaczna i zdrowa przekąska

Smaczny i zdrowy przekąska na drugie śniadanie dla dziecka do szkoły .idealnie się sprawdza na wycieczki czy wyjścia poza domem. Z batonikiem zawsze wiem że mam coś pod ręką zdrowego aby podać dziecku na przekąskę.

Aleksandratrk | 5 lata temu

Pyszne połączenie

Batonik ma bardzo dobry smak, a także znakomity skład, od razu przypadł do gustu mojemu dziecku. Połączenie miodowych kółeczek wraz z białą czekoladą jest bezkonkurencyjne. Nie jest on przede wszystkim zbyt słodki, więc stanowi idealny pomysł na drugie śniadanie do plecaka

praciakp-24 | 5 lata temu

Wyborne

Wygodne opakowanie, wielkość w sam raz na drobną przekąskę w szkole lub w domu między głównymi posiłkami. Wyważony smak nie za słodkie nie za bardzo cynamonowe po prostu idealne. Są chrupiące z przyjemnościa można się nim delektować i smakować.

joannade85 | 5 lata temu

Pyszna i zarazem zdrowa przekąska

Batonik jest przepyszny, smakował zarówno mi jak i mojemu dziecku. Jest pyszny i chrupiący. Świadomość tego, że podaję swojemu dziecku pyszną a jednocześnie zdrową przekąską jest cudowna.

Alina2125 | 5 lata temu

Cheerios

Cudnie smakuje z dodatkiem miodu, pyszny na drugie śniadanie, super przekąska, na pewno moje dziecko chętnie będzie brać ten baton do szkoły, uwielbia jego smak

Faltynka | 5 lata temu

Polecam

Baton sam w sobie dobry, ale to zależy od tego jakie kto ma upodobania, mi np nie zasmakowało to, że czuć miód, przez co ten batonik trochę traci na swoim smaku, ale tak jak mówię każdy ma inny gust, także komuś może smakować a komuś nie.

WavingGoodbye | 5 lata temu

Miodowy batonik

Świeny miodowy batonik Cheerios z witaminami i wapniem. Jest świetnym rozwiązaniem na drugie śniadanie do szkoły czy pracy. Idealna przekąska na każdy dzień.

Justyna1984rok | 5 lata temu

Baton Nestlé CHEERIOS

Pożywne drugie śniadanie moja córka to uwielbia Rewelacja smakuje całej mojej rodzinie i jest niezastąpiony jak złapie nas mały głód od teraz juz cały czas Bendziemy się zaopatrywac w te niezastąpione batoniki

syyympatyczna | 5 lata temu

Słodziutki

Opakowanie najmocniej przyciąga wzrok (na tle całej serii płatkowych batoników). O ile z płatków wybieram inny wariant, o tyle z odpowiadających im batoników, ten mi bardzo pasuje. Słodki. Całkowicie zaspokaja moja potrzebę na "małe conieco".

LadyLuck | 5 lata temu

miodowa przekąska

ciekawy miodowy batonik, jest delikatnie chrupki , lekki i niezbyt słodki

idealny na przekąskę w szkole dla dzieci i podczas wycieczek albo zabawy na dworze

lisekk13 | 5 lata temu

Maluchy grymasily

Sprawdziły sie idealnie jako uzupełnienie drugiego sniadania , szybka i poręczna przekąska. Najważniejsze ze nie topi się - bez czekolady. Przyjemny skład. Maluchy średnio zjadły , wolą inne smaki .

Dla mnie osobiście super przekąska

Magda2607 | 5 lata temu

Testowanie-baton zbożowy nestle cheerios

Baton zbożowy nestle cheerios który miałam okazję przetestować moja rodzina A w szczególności moje dzieci to idealna przekąska do szkoły na szybkie drugie śniadanie ma pyszny miodowy smak który bardzo dzieciom smakowal A przede wszystkim ma źródło błonnika jest zbożowy i nie zawiera oleju palmowego co jest bardzo ważne przy takich produktach spożywanych przez dzieci. Jestem zadowolona z batonow i chętnie polecę je innym.córka nie mogła się doczekać aż rozpakuje paczkę A gdy zobaczyła że w środku są batony była przeszczesliwa od razu zabrała się za testowanie batonow zbożowych nestle powiedziała że są pyszne i maja bardzo dobry smak i najchętniej to zjadłaby wszystkie od razu.

mxx | 5 lata temu

smaczny

W zasadzie pod kazdym batonem wypada napisac to samo bo rozni je smak ale wszystkie spelniaja swoje funkcje.Bardzo dobra opcja drugiego sniadania i nie tylko.na wycieczke ,w ciagu dnia jako energetyczna przekaska-zdrowa i smaczna.Mysle,ze cena przystepna w stosunku do oferowanej jakosci.z pewnoscia polece i zakupie bo zwracam uwage by moja rodzina odzywiala sie odpowiednio :)

Glooves | 5 lata temu

Smakowita propozycja na drugie śniadanie!

Nestlé jest idealnym rozwiązaniem na przekąskę. Produkty smakują dzieciom, są szybkim sposobem na urozmaicenie diety naszych pociech i przede wszystkim są przyjemnym z pożytecznym... To znaczy słodycz połączona z odpowiednikiem zbilansowanej diety!

kama860505 | 5 lata temu

IDEALNY miodowy smak

chrupiący i miodowy czego chcieć więcej. synek uwielbia ten batonik. idealny do przedszkola, na plac zabaw czy na wycieczkę. zawsze zaspokoi pierwszy głód.

Agnesja11 | 5 lata temu

Przekąska idealna

Testowanie tego batonika odbył po się w parku, gdzie na drugie śniadanie zaproponowałam owoce i batonika Nestle Cheerios. Moje dziecko zjadło w ekspresowym tempie, widać że batonik trafił w jego gust. To dla mnie wygodny sposób na podanie dziecku czegoś co lubi ze zdrowym składem. Polecam!

Iwona9112 | 5 lata temu

Idealne na przekąskę

Batoniki są świetną alternatywą na przekąskę lub na drugie śniadanie dla dziecka do szkoły. Mój syn od razu polubił ich smak. Jest niejadkiem więc taka forma i pyszny smak zachęciły go do zmiany nastawienia do drugich śniadań i przekąsek w między posiłkami.

czaki82 | 5 lata temu

Bardzo dobry

Idealny do plecaka na drugie sniadanie, pożywny smaczny . Smakuje nie tylko dzieciom ale i całej rodzinie Nie za slodki, pełnowartościowy.Idealny z połączeniem herbaty, kawy lub mleka, w sam raz jako przekąska dla każdego

wasowska_mila | 5 lata temu

Niebiańskie kółeczka

Ulubiony mojego syna :) słodki i zdrowy, czego chcieć więcej :) Doceniam ze batoniki są bez oleju palmowego. Słodka przekąska która zawsze można zabrać ze sobą

busia18 | 5 lata temu

Dobry, ale nie zachwyca

Baton Nestlé CHEERIOS niezbyt nam smakował dzieciom, ponieważ polewa jest zbyt mocno mleczna i za słodka. Dla mnie ma smak, któremu ciężko się oprzeć.

Mishap | 5 lata temu

Płatki CHEERIOS i mleko w jednym opakowaniu

Batony Nestlé CHEERIOS to szybka przekąska idealna na drugie śniadanie lub jako dodatek do na przykład pomarańczy. Jeśli ktoś lubi płatki CHEERIOS to bardzo polecam sięgnąć po ten baton. Zawsze można mieć go przy sobie i nie trzeba nosić ze sobą już mleka! Zawiera pełna ziarno i najważniejsze nie ma oleju palmowego! Jest pełno w nich minerałów i witamin. Jest słodką przekąską i jeśli już dzieciaki nie dają nam spokoju bo chcą coś właśnie słodkiego warto im dać taki baton. Mamy wtedy spokój i pewność jednocześnie że dziecko zje coś zdrowego. Uwielbiam ten smak!

syskaa26 | 5 lata temu

Miodzio

Jeden z lepszych, dobre połączenie smaków. Ewidentnie czuć miodek. Wydaje się być najzdrowszym ze względu na miód. Syn przekonał się do miodu, kto wie może mu tak zostanie :)

Dzuti1 | 5 lata temu

Dla mnie super:)

Batonik cheerios najbardziej przypadł mi do gustu.. Dzieci wybrały wersję Chocapic i Nesquik a dla mnie super jest mniej słodki cheerios. Chrupki i delikatnie słodki świetnie gasi "wilczy głód" a świadomość że jest zdrowszy, koi sumienie.

zosiolek | 5 lata temu

mój sniadaniowy faforyt

mój śniadaniowy faworyt, bardzo lubię to połączenie smakowe, idealny na nasze szybkie śniadania do szkoły i do pracy, lobią go nawet największe wybredniaki i niejadki. Gwarantuje że drugie śniadanie zawsze będzie zjedzone do ostatniego okruszka .

Matika33 | 5 lata temu

Miodowy smak

Batoniki zbożowe Nestle to doskonała i wygodna poza domem forma szybkiego uzupełnienia energii. Nie zawierają oleju palmowego i to jest bardzo ważne dla zdrowia dzieci.

Natalijka84 | 5 lata temu

Baton Cheerios

Pyszny "kółeczkowy" batonik. Słodki miodowy. Jesteśmy na "tak". Idealny na oznaki głodu. Mały, poręczny więc łatwo go ze sobą wszędzie mieć.

kiciax1 | 5 lata temu

Nestle cheerios

Pyszne, praktyczne, zdrowe, idealne na drugie śniadanie czy przekąskę, są wygodne, swietnie sorawdza się w szkole, wycieczce czy też na spacerze. Nie przeslodzone, chrupkie, bardzo fajne.

Spacja90 | 5 lata temu

Batoniki cheerios

Dobre dla przedszkolakówDobre dla dziecka studenta nauczyciela górnika kierowcy lekarzach fizjoterapeuty psychologa Policjanta gospodyń domowych właściwie dla wszystkich co nie mają cukrzycy lub ogólnego zakazu jedzenia słodyczy

stoonooga | 5 lata temu

3 miejsce

Baton Nestle Cheerios uplasował się na 3 miejscu rankingu mojej córki zaraz po Nesquik i Chocapic.

Zjadła go ze smakiem ale stwierdziła, że jak będziemy kupowali batony to tych akurat nie chce.

Sylasylwusia07 | 5 lata temu

Super szkolna przekąska

Bardzo Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w testowaniu tych przepysznych batoników.

Moich dzieciakom BARDZO SMAKOWAŁY.

DZIĘKUJEMY

BŁAZEJ

FILIP

JULIAN

Wikq | 5 lata temu

Miodowy cud

Najbardziej dziecku podobało się kolorowe opakowanie batonika, dzięki czemu zachęciło go do spróbowania go. Średnio przepada za miodowymi smakami ale batonik przekonał go.

foxylady19875 | 5 lata temu

Zdrowy kęs

Baton Nestle Cheerios to świetna zdrowa przekąska dla mojego dziecka, zdrowy baton dobry znak,córka była bardzo zadowolona , ze dostała swoje ulubione płatki iw formie batoników

Agutekk | 5 lata temu

Baton Nestlé CHEERIOS

Baton jest alternatywą na drugie śniadanie dla dziecka. Jest uzupełnieniem diety i niezbędnych witamin.Bardzo dobry batonik, idealne połączenie płatków śniadaniowych i mleka i jeszcze można je jeść w drodze do pracy/szkoły Polecam.

Justyna366 | 5 lata temu

Batony Nestle. Super przekąska.

Batony Nestle to świetna alternatywa dla dzieciaków jako przekąska do szkolnego lunchboxa. Pełne mleka, zbóż, bez konserwantów. Miska płatków z mlekiem "zamknięta" w małym batonie. Ładne i poręczne opakowanie. W 100 procentach spełnia oczekiwania moje i moich dzieciaków :)

anialeg | 5 lata temu

Rozczarowanie.

Baton Nestle Cheerios nie smakował mojemu dziecku. Trochę mnie to zdziwiło bo ogólnie lubi smak miodu. Być może chodziło bardziej o posmak zboża. Za to ja zjadłam go z chęcią ;)

sarka131 | 5 lata temu

Baton Nestlé Cheerios

Smakował mi najbardziej ze wszystkich. Kocham te batony.Polecam każdemu z rodziny oraz na fb.Uwielbiam te płatki są przepyszne. Pychota. :) Są najlepsze.

koliber31 | 5 lata temu

ciekawy smak

ten baton bardzo posmakował mi bo moje dziecko woli chocapic:) doceniam skład batonów bo sa pełne błonnika, witamin, minerałów i pełnego ziarna. sprawdzają sie jako drugie śniadanie, jako dodatkowa przekąska w ciągu dnia,.

testujemy_bs | 5 lata temu

Super przekąska

Bardzo smaczna i zdrowa przekąska. Idealnie sprawdzi się na drugie śniadanie. Pożywny zbożowy baton. Dzieci je uwielbiają. Zdrowy i dobry skład.

sylwijka7 | 5 lata temu

baton CHEERIOS

idealny produkt zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Dobry skład, smak i wygodne opakowanie do zabrania dosłownie wszędzie. Pozytywnie odbieram batoniki, na pewno jeszcze zakupię je ponownie. Po otworzeniu opakowania wyglądają jak płatki śniadaniowe z mlekiem. Dzieci zareagowały na to pozytywnie.

karolinamaria | 5 lata temu

Baton CHEERIOS z miodem

Dla zwolenników najsłynniejszych płatków z miodem, forma batonika jest zachęcająca do sięgnięcia do nich również poza domem. Bardzo dobry skład zachęca do zakupu, jest dużo zdrowszą alternatywą niż tradycyjne batony.

agata.winnicka1995@gmail.com | 5 lata temu

Zdrowa przekąska

Batonik to pyszną przekąska dla każdego, nie tylko dzieci. Zdrowa, smaczna i pożywna. Daje energię do pracy i nauki. Bardzo duże walory smakowe produktu a do tego jakość. Cena również zachęcająca. Bardzo polecam

julka96e | 5 lata temu

Pyszne drugie śniadanie

Baton Nestle to idealny komponent drugiego śniadania dla mojego dziecka! Dziecko bardzo chętnie po niego sięga. Chętnie sięgamy po batony Nestle na tygodniu oraz w weekendy.

colinne | 5 lata temu

Dobre ale nie za dobre

Baton CHEERIOS jest smaczny, aromatyczny ale zdecydowanie niepotrzebna mu warstwa białej czekolady, gdyby nie to uważałabym go za śweitną przekąskę, zdrową i smaczną. Niestety przez tę właśnie czekoladę baton jest zbyt słodki i nie spełnia według mnie oczekiwań idealnej przekąski.