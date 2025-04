Kapsułki do prania Vizir Platinum PODS® do ciemnych ubrań + Świeżość Lenor przywracają blask ciemnym tkaninom, wygładzając ich włókna. Teraz nie musisz martwić się o swoje czarne swetry, sukienki czy koszule. Kapsułki do prania Vizir Platinum PODS® do ciemnych ubrań chronią kolor i sprawiają, że ubrania nie szarzeją i nie blakną. Gwarantują też świeżość i przyjemny zapach dzięki dodatkowi Lenor. Kapsułek można używać piorąc nawet w niskich temperaturach, takich jak 30°C, dzięki technologii COOLCLEAN™.

Jak używać kapsułek Vizir do ciemnych tkanin?

Włóż kapsułkę na dno do pustego bębna pralki, następnie dodaj brudne (ciemne) ubrania i ustaw program prania (najlepiej w 30°C).

Reklama

Pranie z mniejszym wpływem na środowisko? To możliwe.

Marka Vizir dba o przyszłość naszej planety. To dlatego wprowadza nowe rozwiązania, które dają możliwość prania w zrównoważony sposób, by zmniejszać jego wpływ na środowisko. Jednym z nich, prócz technologii pozwalającej na efektywne pranie w zimnej wodzie, jest nowe kartonowe opakowanie ECOCLIC®, które posiada certyfikat FSC® – jest wykonane z surowców pochodzących z dobrze zarządzanych lasów z certyfikatem FSC®. Dodatkowo opakowanie kapsułek jest wykonane w ponad 70% z włókien pochodzących z recyklingu i w pełni się do niego nadaje.

Teraz możesz dbać o planetę i cieszyć się czystymi ciemnymi ubraniami, które nie tracą swojego koloru.

Cena rekomendowana za opakowanie 25 kapsułek: 57,99 zł

Wszystkie Recenzentki są zdania, że kapsułki do prania Vizir Platinum PODS® do ciemnych ubrań + świeżość Lenor skutecznie usuwają plamy, przywracając blask ciemnym tkaninom

Wyniki testu kapsułek do prania Vizir Platinum PODS® do ciemniejszych ubrań

Nasze Recenzentki miały szansę przetestować kapsułki do prania Vizir Platinum PODS® do ciemnych ubrań + świeżość Lenor. Czytelniczki polki.pl testowały produkty w domu, na własnych ubraniach, pościelach, zasłonach i ręcznikach. Zobacz, jak oceniły kapsułki.

Vizir Platinum PODS® do ciemnych ubrań i świeżość Lenor dopierają nawet zaschnięte plamy

Wszystkie osoby jednogłośnie oceniły, że kapsułki spełniły ich oczekiwania. 100% kobiet zgodziło się ze stwierdzeniem, że kapsułki do prania Vizir Platinum PODS® do ciemnych ubrań + świeżość Lenor skutecznie usuwają plamy, przywracając blask ciemnym tkaninom.

Kapsułki spełniły moje oczekiwania. Ubrania są czyste, pachnące. Ich siła odplamiania jest niesamowita. Opakowanie idealne, łatwe w użyciu. Ubrania są utrzymane w czystości i mają dużo blasku – ocenia Bodzenka.

Sprawdź opinie na temat kapsułek do prania Vizir Platinum Pods Większa Siła Odplamiania

Świeże pranie z kapsułkami do prania Vizir - opinie recenzentek

Ten efekt doceniło aż 98,94% testujących kobiet. Świeży i długotrwały zapach na tkaninach jest niezwykle ważną cechą, której wymagamy od produktów do prania. W przypadku kapsułek Vizir z dodatkiem Lenor ubrania czy pościel zachwycają zapachem na długo.

Vizir Platinum PODS® do ciemnych ubrań + świeżość Lenor przerosły moje oczekiwania! Ubrania bardzo długo pachną i dlatego te kapsułki zostaną ze mną na długo - komentuje Alusia1985.

Czy kapsułki Vizir sprawdzą się do prania w niskich temperaturach?

Zdecydowanie tak. Potwierdzają to nasze Recenzentki.

97% kobiet zgodziło się ze stwierdzeniem, że kapsułki do prania Vizir Platinum PODS® sprawdzają się podczas prania w niskich temperaturach, takich jak 30°C.

98% osób potwierdziło, że kapsułki są w 100% rozpuszczalne w wodzie.

Kapsułki do prania ubrań ciemnych świetnie się nadają do prania w niskich temperaturach. Pranie jest jak nowe, świeże, czyste i pachnie obłędnie! Podczas prania kapsułki całkowicie się rozpuszczały i nie pozostawiały plam - dodaje Ewelinaanna91.

Nowe kartonowe opakowanie ECOCLIC® - opinie Recenzentek

Wszystkie Recenzentki doceniły nowe kartonowe opakowanie ECOCLIC®. Zgodnie uznały, że jest ono łatwiejsze w użyciu. Jak ważne jest zmniejszanie swojego wpływu na środowisko dla naszych testerek? Okazuje się, że aż 97% Recenzentek chciałoby ograniczyć zużycie plastiku.

Ogromnym plusem ode mnie dla marki jest kartonowe opakowanie kapsułek, które jest prostsze w użytkowaniu i przyjemniejsze dla środowiska. Mimo zmiany temperatury prania detergent nie zmienił swojej skuteczności działania i siły zapachu co jest dla mnie ważne. To wciąż ta sama jakość, ale z większą świadomością dbania o środowisko. Polecam! - mówi Robakaj.

Czy Polki Rekomendują kapsułki Vizir?

Zdecydowanie tak! Aż 98% ponownie sięgnie po kapsułki do prania Vizir, a 99% poleci je znajomym i przyjaciółce.

Bardzo polecam tym, którzy lubią, gdy ubrania świetnie pachną oraz chcą się przyczynić do dbania o środowisko - ocenia ewka9127.

Materiał powstał z udziałem marki Vizir.

NatJag1987 | 3 lata temu

Kapsułki do zadań specjalnych

Jestem zachwycona kapsułkami! Vizir Platinum Pods do ciemnych ubrań to mój faworyt! Przywraca kolor, nadaje intensywniejszy koloryt, a do tego pięknie pachnie! Zestaw kapsułek sprawdzą się na dość długo dla 3 osobowej rodziny

Sandra.s | 3 lata temu

Polecam

Piękne, ekologiczne opakowanie, łatwe w użytkowaniu. Kapsułki łatwo się rozpuszczają i pozostawiają piekny zapach na dłużej. Ciemne tkaniny pozostają ciemne na dłużej niż po zwyklych kapsułkach.

Malinkowa95 | 3 lata temu

Świeżość i czystość bez zniszczeń

Kapsułki do ciemnych ubrań w 100% dopierają każde zabrudzone ubranie. Czarne kolory są intensywniejsze, a pranie pachnie jak świeżo wyschniete na wietrze już po wyciągnięciu z pralki. Jedna miękka kapsułka wystarcza na wsad do 6 kg średnio zabrudzonych ubrań a nawet tych bardzo zabrudzonych prosto z pracy (mechanika). Nie wierzyłam w moc prania w niskich temperaturach, a jednak ten produkt sprostał moim oczekiwaniom.

ElisaElis | 3 lata temu

Do ciemnych kolorów

Otrzymałam kapsułki Vizir Platinum PODS® do testowania i oceniam je dobrze. Pranie w niskiej temperaturze 30 stopni C było świeże i pachnace, jednak dopiero po kilku praniach będzie można stwierdzić, czy na długo chroni czerń ubrań i czy dopiera naprawdę brudna odzież.

Soniak | 3 lata temu

Bezgraniczny zapach...

Vizir Platinum PODS efekt zaskakujący. Ciemne pranie - żadnej smugi po praniu, zapach cudny, długo utrzymujący się.W końcu mogę bez żadnego "ale" stwierdzić , że tylko teraz w moim domu pranie ciemne tylko w kapsułkach Vizir Platinum PODS. Samo opakowanie kapsułek super. Małe zgrabne nie zajmuje dużo miejsca.

Sylwia12@ | 3 lata temu

Idealne kapsułki do ciemnego prania

Po pierwszym praniu ciemnych ubrań używając kapsułek Vizir Platinum zauważyłam że moje ubrania odzyskały blask. Odzież jest ładnie odświeżona, świeże i długo pachnące. Zapach unosił się po domu bardzo długo.

Natalia19922 | 3 lata temu

Vizir Platinhm PODS+ świeżość Lenor

Kapsułki świetnie się sprawdziły, nadawaja ubraniom piękny Długotrwały zapach a ubrania mają kolor jak nowe. Z pewnością nieraz po nie sięgnę.

AgnieszkaSmoll99 | 3 lata temu

Czystość i świeżość na dłużej

Testowałam kapsułki do prania Vizir Platinum Pods do ciemnych ubrań. Spełniły moje oczekiwania. Pranie wyprane w tych kapsułkach pozostaje świeże na długi czas. Ubrania sportowe wyprane w kapsułkach Vizir Platinum Pods są pachnące, a ciemne dresy nie tracą swojego koloru pomimo częstego prania.

Ubrania eleganckie, które zakładam do biura również zachowują swoje ciemne kolory i nie tracą kształtu (wszystkie koleżanki w pracy pytają w czym piorę ubrania, ponieważ intensywny zapach świeżego prania utrzymuje sie na tkaninach bardzo długo).

Dzięki kapsułkom Vizir zawsze czuję się wyjątkowo, ponieważ ubrania wyglądają jak nowe, a plamy odpierają sie nawet w niskich temperaturach.

Monia_.92 | 3 lata temu

Vizir Pods do ciemnych ubrań+ świeżość Lenor

Kapsułki Vizir Pods + świeżość Lenor spełniły moje oczekiwania niemalże w 100 % . Bez problemu dopieraja plamy po jedzeniu , gdyż pracuje w lokalu gastronomicznym . Kolory nawet po kilku praniach są idealnie czarne i ten piękny zapach lenora , który pozostaje na dłużej .

titifm | 3 lata temu

Vizir Platinum PODS niezwykle Skuteczne rozwiązanie na każde pranie

Haslo nowych kapsułek Vizir platinum pods powinno brzmieć SPODZIEWAJ SIE Niespodziewanego -absolutny hit , myślałam ,ze nic mnie już nie zaskoczy jeżeli chodzi o środki do prania az do momentu kiedy poznałam nowe kapsułki Vizir -w nich tkwi ogromna moc!Na początku trochę z niedowierzaniem podchodziłam do tego ze w niskiej temperaturze jakikolwiek środek piorący może dac sobie rady z plamami które są trudne i tak różnorodne :od psiej śliny , przez zabrudzenia dziecięcych ubrań aż na zabrudzeniach typowo budowlanych ubrań męża kończąc .Vizir poradził sobie bez najmniejszego problemu ze wszystkim !!! Już opowiadam o tych kapsułkach do moich znajomych i rodziny ponieważ tak duże wrażenie na mnie zrobiły . Oprócz siły i właściwości piorących dla mnie ogromne znaczenie ma to ze są proekologiczne dbają o nasza planetę właśnie takiemu drobnymi zmianami wprowadzonymi każdego dnia zmieniamy swoj światopogląd troszcząc się o planetę jednocześnie . Bez wątpienia kapsułki warte zakupu i godne polecenia -i ten przepiękny zapach. Wystsrczy tylko dotknąć pudełka i już całe rece pachną nawet bez prania :)

Cafe96 | 3 lata temu

Rewelacyjny zapach

To co mnie zaskoczyło w produkcie to siła zapachu, który czuć było nawet przez kartonowe opakowanie. Produkt jest prosty w użyciu. Bardzo dobrze mi się sprawdził, wszystkie ubrania po praniu były doczyszczone i pachnące. Ten zapach utrzymujący się w całym pokoju po powieszeniu prania jest chyba największym atutem. Kapsułki poradziły sobie z wszystkimi plamami, jakie zostają na ubraniach i to nawet takimi kilkudniowymi. Jak dla mnie bardzo dobry produkt.

dota_k | 3 lata temu

Innowacyjne

Mam ostatnio problem z praniem ciemnych ubrań. Kolory były wyblakłe i po praniu ponawiały się jakieś plamy niewiadomego pochodzenia. Pomyślałam o zmianie detergentu. Kapsułki vizir użyłam porażka pierwszy i jestem z nich bardzo zadowolona. Pranie jest dobrze wyprane, pachnie świeżością, kolor głębszy. Być może skończyły się moje problemy z czarnymi ubraniami. Będę nadal używać kapsułek vizir.

AnnNowa | 3 lata temu

Rewelacyjne kapsułki

Jestem bardzo zadowolona z kapsułek od marki Vizir Platinum PODS.

Faktycznie dbają o ciemne ubrania, a zwłaszcza o czarne.

Ubrania nie tracą tak szybko na intensywności koloru, dodatkowo plamy puszczają bez wcześniejszego namaczania ich.

Zapach jest przepiękny i bardzo długo utrzymuje się na ubraniu.

Muszę również zwrócić uwagę na opakowanie, ponieważ nie jest plastikowe, a kartonowe. Bardzo przyjemnie się z niego korzysta.

Podsumowując, kapsułki jak najbardziej polecam. Warto jest je sprawdzić.

sorrydolores1 | 3 lata temu

Ciemne pranie na dłużej

Kapsułki świetnie piorą czarne pranie, usuwają nawet silne zabrudzenia. Zapach, który pozostawiają pozostaje na długo na ubraniach. Nie trzeba używać płynu do płukania. Nie pozostawiają smug na ciemnych ubraniach. Są dobre dla alergików.

Megi | 3 lata temu

Kapsułki czarne

Kapsułki które miałam przyjemność testować bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły zapach po praniu długo się utrzymuje pachnie cała szawka z ubraniami kolor nie jest blady wręcz staje się po każdym praniu bardziej wyrazisty zaletą jest ze można prać w niskiej temperaturze, rozpuszczają się w całości, opakowanie kartonowe dzięki czemu mniej trafia plastiku do środowiska

AbiSabi | 3 lata temu

Polecam

Pierwsze wrażenie po wyjęciu z pralki to ładny zapach, który długo się utrzymywał. Kapsułki poradziły sobie w niskiej temperaturze. Ubrania były doprane, nie straciły na jakości czy kolorze. Po wysuszeniu delikatne i świeże.

Jestem zadowolona gdyż mam dużo delikatnych ubrań, które musiałam prać w wyższej temperaturze a dzięki tym kapsułkom już nie muszę :)

3barbara3 | 3 lata temu

Ciemne ubrania

Kapsułki spełniły moje oczekiwania.

Ciemne ubrania zachowały kolory i ładnie pachną.

Pranie jest świeże. Będę kupować te kapsułki.

Poleciłam też je swoim przyjaciółkom i rodzinie.

Kasia911 | 3 lata temu

Vizir Platinum Pods

Kapsułki super dopieraja, ładnie pachną, nadają ubraniom świeżość.

Ubrania nie tracą swojego koloru, kapsułki nadają im blask. Sprawdzają się w niskich temperaturach. Mają ekologiczne opakowania. Polecam

monika91 | 3 lata temu

Zdecydowanie polecam

Zdecydowanie polecam, na pewno sięgnę kolejny raz po te kapsułki. Zaskoczyła mnie skuteczność rozpuszczania kapsułki w wodzie. Plamy z dziecięcych ubranek zeszły za każdym razem bez orania wstępnego. Na uznanie zasługuje też intensywny i przyjemny, długo utrzymujący się zapach prania :) opakowanie jest kartonowe a więc biodegradowalne. Nie ma się nad czym zastanawiać

gwolska | 3 lata temu

Polecam

Kapsułki testowałam zarówno na tkaninach ciemnych jak i czarnych w temp. 30- 40°C.

Myślę, że -przynajmniej u mnie- sprawdziły się bardzo dobrze z tą uwagą, że nie prałam ubrań z zaschniętymi silnymi zabrudzeniami, gdyż takowych nie miałam.

Kolory miały zachowane barwy. Zauważyłam, że czerń była bardziej intensywna, a struktura ubrań i innych rzeczy wygładzona. No i ten przyjemny zapach utrzymujący się dość długo.

Fikseniam | 3 lata temu

Rewelacja

Kapsułki Platinum Pods do ciemnych ubrań polubiłam od pierwszego użycia. Faktycznie uprane w zaledwie 30° były idealnie czyste i pięknie pachniały. Kolorowa kapsułka rozpuściła się całkowicie bardzo szybko. Zapach Lenora jest ładny, świeży i delikatny. Jestem wrażliwa na mocne zapchy dlatego bardzo mi to przypadło do gustu. Opakowanie jest lekkie, kartonowe i wygodne w użyciu.

FitDusza.pl | 3 lata temu

Moje ciemne ubrania, nabrały głębi koloru

Kapsułki świetnie sprawdzają się przy ciemnych ubraniach, wydobywają i zdecydowanie podbijają ciemny kolor. Ubrania są odświeżone, wyglądają ładniej, nie bałabym się użyć tutaj stwierdzenia, że wyglądają" prawie jak nowe" Całe pranie pięknie pachnie. Kapsułki w 100% rozpuszczają się podczas prania w 30 stopniach, co jest dużym ułatwieniem i oszczędnością. Opakowanie kapsułek zdecydowanie mnie urzekło, bardzo podoba mi się zaproponowana forma.

Markiza90 | 3 lata temu

Kapsułki spełniające oczekiwania.

Już pierwszy kontakt z kapsułkami, czyli samo rozpakowanie wywarło na mnie bardzo duże wrażenie, ponieważ pachną one przez karton. Nie spodziewałam się aż takiej intensywności. Prałam w 40 stopniach, bez prania wstępnego i plamy zeszły, a kapsułki całkowicie rozpuszczały się w niskiej temperaturze. Dałam dzieciom (5 i 6) lat do sprawdzenia, czy uda im się otworzyć kartonowe opakowanie i zabezpieczenie, którego tak bardzo byłam ciekawa działa, nie udało im się otworzyć pudełka.

Withloveforbeauty | 3 lata temu

Wygodne i niezawodne

Bardzo lubię tą formę i środków do prania ubrań. Kapsułki Vizir sprawdzają się wyjątkowo dobrze w tym zadaniu. Ubrania są pachnące świeże a plamy znikają nawet w niskiej temperaturze. Kapsułki są wygodne i niesamowicie wydajne. Na pewno sięgnę po nie kolejny raz!

Karola28 | 3 lata temu

Kapsułki które polubisz

Kapsułki które używam I są fajne zawsze będą gościć w naszym domu. Polecam i zachęcam do testowania myślę że przypadana do gustu i wasze ubrania je polubią zapach I właściowsci piorące robią swoje

Bankaoptymizmu | 3 lata temu

Opinia kapsułek

Jestem nimi zachwycona! Dawno nie miałam tak dobrego produktu do prania. A jaki zapach po skończonym praniu unosi się w domu! Coś cudownego. Świetnie sobie radzą nawet w niskiej temperaturze prania.

nieotochodzi | 3 lata temu

Ciemne ubrania juz nie sa zagrożone

Kapsulki Vizir idealnie sprawdzają sie do ciemnych ubran. Ubrania nie traca glebi koloru. Nie zostaje na nich osad lub nalot. Swietnie wygladaja i pieknie pachna. Kapsulki idealnie się rozpuszczaja i dobrze radza sobie z zabrudzeniami.

ewka9127 | 3 lata temu

Super kapsułki

Kapsułki zamknięte są w tekturowym kartonie z łatwym zamknięciem (dzieci nie będą w stanie go otworzyć). W stu procentach rozpuszczają się w wodzie pomimo niskiej temperatury prania. Chronią ubrania przed blaknięciem i przepięknie pachną. Zapach prania unosi się po całym domu. Ubrania są miękkie i przyjemne w dotyku. Bardzo polecam tym którzy lubią gdy ubrania świetnie pachną oraz chcą się przyczynić do dbania o środowisko.

IFINDYOUBEJBEX3 | 3 lata temu

Vizir + Lenor

To nowy produkt który pozytywnie mnie zaskoczył tym że rozpuszcza się już w 30 stopniach.

Jako mama z plamami mam do czynienia codziennie. I nie zawsze mam czas na dłuższe prania, czasami zdazy się ze plamy są zaschnięte i wtedy mam problem.

Teraz pranie mogę robić codziennie w 30 stopniach dzięki tym kapsułką.

Zapach jest bardzo intensywny co dla mnie jest mega zaletą! :)

Napewno po skończonym opakowaniu sięgnę po kolejne.

gengorka | 3 lata temu

Zapach na długo

Kapsułki Vizir Platinum PODS® do ciemnych ubrań + świeżość Lenor zdecydowanie pozostawiają zapach na długo, czuć go nawet na ubraniach, które leżały wcześniej w szafie.

kolastyna74 | 3 lata temu

Idealna świeżość

Vizir Platinum PODS® do ciemnych ubrań + świeżość Lenor są idealnie do prania w niskiej temperaturze. Skutecznie dopieraja nawet zaschnięte plamy. Kapsułki szybko się rozpuszczają , dzięki lenor pranie jest idealnie czyste i pachnące

Anonimowa_kosmetykoholiczka | 3 lata temu

Bardzo dobre kapsułki

Świetne połączenie skuteczności kapsułek Vizir oraz zapachu Lenor. Kapsułki działają już w 30 stopniach, do tego ubrania mają piękny zapach i sprawiają, że kolor czarny jest czarny dłużej :)

Jusmat | 3 lata temu

świeże i czyste pranie

kapsułki Vizir Platinum do ciemnych ubrań w pełni spełniają oczekiwania ,

pranie jest czyste pachnące nawet w niskich temperaturach

Chętnie będę sięgać po nie ponownie i polecać znajomym

Kokainkaxx | 3 lata temu

Vizir Platinum do ciemnych ubrań - ten zapach

Kapsułki Vizir Platinum PODS do ciemnych ubrań w pełni spełniły moje oczekiwania. Skutecznie usuwają plamy, nawet te zaschnięte przywracając blask moim ciemnym ciuchom. Dzięki dodatkowi Lenora pozostawiają pranie świeże i pachnące na długi czas.

AgaZnadMorza | 3 lata temu

Produkt godny polecenia

Przede wszystkim świeżość to duża zaleta tych kapsułek. Uwielbiam, gdy ubrania po praniu są przyjemne w dotyku i pięknie pachną. Ten zapach utrzymuje się dłużej niż po zastosowaniu innych środków. Na ogromny plus to innowacyjne, ekologiczne opakowanie.

Marcelina Kasandra | 3 lata temu

Vizir Platinum PODS® do ciemnych ubrań + świeżość Lenor

Zapach piękny ale krótkotrwały, po wyschnięciu prania trzeba je szybko schować. Czy pogłębia czerń? Może po kilku praniach, po jednym nie stwierdzam takiej zmiany. Sztuczne tkaniny ładnie odświeża. Fajne pudełko, tylko polecam odciąć folie bo zdarcie nie było dobrym pomysłem, mam teraz brzydkie opakowanie niestety.

goskaws | 3 lata temu

Głębia koloru

Uwielbiam markę Vizir stosuje kapsułki od lat te testowanie to była dla mnie czysta przyjemność. Głębia koloru wysoka jakość prania i wspaniały zapach zagoszczą one na stałe w mojej łazience.

sprezynka85 | 3 lata temu

świetne kapsułki

kapsułki vizir spełniły moje oczekiwania. podczas prania w zdecydowanie niższej temperaturze niż dotychczas udało mi się usunąć plamy i przyzwrocic blask ciemnym obraniom, które tak uwielbiam i chodzę w nich praktycznie większą część roku. ubrania są świeże i dlugo pachną.

wadera61 | 3 lata temu

Vizir Platinum PODS® do ciemnych ubrań + świeżość Lenor wypróbowane

Zaskoczyły mnie przyjemnym zapachem. Wygodne w użyciu. Pudełko na kapsułki to rewelacja. Proste, ekologiczne i fajnie zabezpieczone przed dziećmi. Wystarczy jedno opakowanie zamiast torby proszku i butelki z płynem do płukania. Oszczędzam miejsce w siatce i łazience.

lid05 | 3 lata temu

kolory nie blakną

Praktyczne opakowanie bez plastiku zawiera kapsułki ,które bardzo dobrze się sprawdzają w praniu ciemnych ubrań w niskich temperaturach .Ubrania mają po praniu żywe kolory i bardzo ładnie pachną. Zapach utrzymuje się po wysuszeniu a nawet jeszcze długo w trakcie użytkowania.

Kosmetycznemusthave | 3 lata temu

Ochrona koloru i świeżość w jednym

Kapsułki do prania Vizir Platinum PODS do ciemnych ubrań + świeżość Lenor bardzo miło zaskoczyły mnie swoją skutecznością i długotrwałym świeżym zapachem, który utrzymuje się po wysuszeniu ubrań. Zawsze miałam problem z blaknącymi ubraniami, mam wrażenie, że dzięki kapsułką Vizir moje ciuchy zachowują swój intensywny kolor i wyglądają na odświeżone. Kapsułki radzą sobie z trudnymi plamami nawet w niskiej temperaturze. Dodatkowy atut to kartonowe, łatwe w użytkowaniu opakowanie. Polecam.

171951f | 3 lata temu

Vizir Platinum PODS® do ciemnych ubrań + świeżość Lenor

kapsułki spełniły moje oczekiwania,przywracają blask ciemnym ubraniom ,posiadają wiekszą siłe odplamiania,,ubrania wyprane zachowują swieżosć i zapach przez długi czas.Doskonale sobie radzą w niskiej temperaturze.Posiadają estetyczne opakowanie,wygodne w użyciu.

elwirka42 | 3 lata temu

Świetne kapsułki

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona kapsułkami do prania Vizir Platinum Pods. Spełniły moje oczekiwania w 100%. Syn ubiera się na czarno, wiec zawsze był problem z praniem, a kapsułki Vizir do ciemnych ubraniami poradziły sobie bez problemu. Ubraniom nadały głębie czarnego koloru i przepiękny zapach Lenor, który bardzo długo się utrzymuje. Dodatkowym atutem jest kartonowe opakowanie, które bardzo łatwo się otwiera.

spaghetti _betti | 3 lata temu

Rewelacja Numer 1 wśród kapsułek do prania!!!

Te rewelacyjne kapsułki zostaną już ze mną na zawsze.

Świetne kartonowe opakowanie.

Cudowna skuteczność ,zabrudzenia nie mają szans,a ubrania nadal posiadają swój pierwotny kolor i blask.Świeżość i zapach ubrań zostaje na długo.

JOANNA28 | 3 lata temu

Najlepsze kapsułki do prania

Kapsułki super sprawdziły się przy każdym testowanym praniu do ciemnych ubrań ,opakowanie jest bardzo ładne ,ekologiczne i wygodne w użyciu .Wystarczy wrzucić jedną kapsułkę do bębna pralki i gotowe .Ubrania po zastosowaniu kapsułek są czyściutkie i pięknie pachną są świeże ,dobrze doprane .Potwierdzam kapsułki do ciemnych ubrań są skuteczne i wydajne .Polecam wypróbować .

sylwiamucha1 | 3 lata temu

Super kspsułki

Kapsułki bardzo fajnie się rozpuszczają. Bardzo dobrze dają sobie radę w różnych temperaturach. Ubrania są fajne w dotyku po praniu i mają świeży zapach. Super produkt. Wcześniej używałam i innych ale warto dać więcej i mieć lepszy efekt

agakat | 3 lata temu

Idealnie czyste że świeżością Lenora

Ciemne ubranie wymaga specjalnych działań. Musi być ono czyste,a jednocześnie zachować kolory. Vizir poradził sobie z tym zadaniem idealnie. Delikatne tkaniny także zachowały nie tylko jakość ale także kolor. Dopełnieniem okazał się Lenor. Uwielbiam tę niebiańskie,relaksujące zapachy. Kapsułki rozpuściły się idealnie nawet w 30 stopniach. Jsk dla mnie produkt na medal 🏅

agusia312 | 3 lata temu

Pełne pozytywne zaskoczenie

Kapsułki z dodatkiem cudownie pachnącego lenora zaskoczyły mnie pozytywnie. Ubrania pięknie pachną i są miękkie po wyschnięciu. Zauważyłam też że nie są tak pogniecione jak przy użyciu proszku. Pozwoliłam sobie na wypranie w kapsułce swetra męża i swojego, takie typowo świąteczne w ciemnym kolorze. Po wyjęciu z pralki i wysuszeniu oba sweterki były mięciutkie i pachnące. Super 👍

Klaudiamac91 | 3 lata temu

Rewelacja

Kapsułki Vizir do ciemnych ubrań to moje ostatnie odkrycie. Są rewelacyjne. Świetnie dopierają ubrania w zaledwie 30 stopniach. Ubrania pięknie pachną i są miękkie. Bardzo polubiłam też nowe,kartonowe opakowanie. Dzięki temu można ograniczyć zużywanie plastiku.

Olkapatolka | 3 lata temu

Cudowny zapach

To co najbardziej urzekło mnie w kapsułkach Vizir Platinium PODS do ciemnych ubrań to zapach. Nawet po całym dniu noszenia ubrania nadal intensywnie pachniały. Kapsułka działa odplamiająco oraz odświeżająco nawet w niskich temperaturach.

Opakowanie produktu jest bardzo wygodne i praktyczne. Jedyną wadą jaką zauważyłam to fakt że kapsułka nie zawsze się do końca rozpuszcza.

Kamila996 | 3 lata temu

Polecam !

Te kapsułki to naprawdę odkrycie.

Ubrania ładnie pachną, a przede wszystkim nie muszę ich namaczać, jedno pranie i to w niskiej temperaturze wystarczyło, aby plamy zniknęły, jak przy użyciu czarodziejskiej różdżki. :)

Plusem jest ochrona koloru, przez co dłużej mogę nosić swoje ulubione ciuszki :)

madif26 | 3 lata temu

Super produkt

Kapsułki są w wygodnym.i ekologicznym opakowaniu kartonowym to super pomysł ekologiczny łatwo się je otwiera. Kapsułki ładnie pachną poradzą sobie z plamami gorąco polecam.

Kamyszek R | 3 lata temu

Takie pranie to czysta przyjemność.

Większość swoich ubrań mam w kolorze lub ciemnych więc te kapsułki poddałam szczególnym testom.

Opakowanie bardzo pomysłowe i dobrze zabezpieczone przed małymi dziećmi z myślą o ekologii.

Kapsułka wygodną w użyciu ,wystarczy wrzucić do pustego bębna i prać.

Program ustawiony na 30 stopni dał radę rozpuścić kapsułkę choć ja wolę prać min w 40 stopniach by mieć już 100% pewność.

Pranie czyste o ładnym świeżym zapachu.

Kapsułki spełniają moje oczekiwania.

Gadula891 | 3 lata temu

Zdecydowanie warto

W końcu znalazłam kapsułki które nadają się do prania w niższych temperaturach, dbają o środowisko , są w ekologicznym opakowaniu to idealne połączenie

Ksiezniczka501 | 3 lata temu

Świeże pranie

W końcu znalazłam idealne kapsułki! Największą zaletą jest pranie w niskiej temperaturze , więc szybkie pranie w 30 stopniach nie stanowi problemu ! Zapach który unosi się po otwarciu pralki nie do opisania ! Piękny świeży kwiatowy , po wyschnięciu pranie nadal pięknie pachnie ! Nie traci tak szybko zapachu jak inne kapsułki.

AtkaPaw | 3 lata temu

Jak dla mnie świetne !

Jak dla mnie moje ubrania są po prostu odmłodzone !! Czerń jest jakby głębsza, do tego ten niesamowity świeży zapach. Prałam specjalnie w niskich temperaturach i jestem mile zaskoczona. Tym bardziej, że niska temperatura plus krótki czas prania, a kapsułki świetnie dają radę ! Będę powstać do nich z całą pewnością, dla mnie od teraz to ferrari wśród kapsułek !

Asia89r | 3 lata temu

Vizir do ciemnych ubrań

Kapsułki świetnie się rozpuszczają, idealnie pióra ciemne ubrania, przywracając im intensywny kolor. Ubrania po praniu są pachnące i świeże. Polecam

OlaRzeszot | 3 lata temu

Świeżo i pachnąco

Vizir Platinum do ciemnych ubrań zdecydowanie wyróżnia się pięknym zapachem. Pranie pachnie świeżo, bez dodatkowego płynu do płukania i zapach utrzymuje się długo. Ciemne kolory wyglądają na mniej sprane, może bez efektu wow ale różnica jest zauważalna.

heya_banana | 3 lata temu

Świetne

Zacznę od opakowania: przede wszystkim jest ekologiczne i bardzo wygodne (można otworzyć je i zamknąć za pomocą jednej ręki!). Otwiera się szybciej i wygodniej niż zwykle plastikowe pudełka z klapką. Jedyne moje obawy dotyczą możliwości rozpuszczenia się kapsułek gdy pudełko będzie stało w miejscu narażonym na wilgoć - ale to tylko obawy. :) Same kapsułki dość spore, w 100% rozpuszczają się w praniu - testowałam 30° jak i 60°, w żadnym przypadku na żadnym etapie prania nie znajdywalam resztek kapsułki w kolnierzu - coś wspaniałego, jeszcze się z tym nie spotkałam! W dodatku doprały koszmarnie brudne skarpetki w 60° oraz poplamiona jedzeniem bluzkę w 30°. Na ten moment nie wykorzystałam ich jeszcze do prania w 20°. Efekty są wspaniałe, drobny minus za zapach - pranie pachnie bardzo ładnie ale wciąż delikatnie, same kapsułki nie zastąpią płynu do płukania jeśli ktoś lubi mocno pachnące ubrania. Sam zapach jest na pewno świeży i bardzo przyjemny, ale osobiście intensywność nie przekonała mnie do rezygnacji z płynu do płukania. Jeżeli chodzi o ciemne ubrania - jeszcze nie zauważyłam poprawy bardzie wyblakłych ubrań, jednak na pewno przestały bardziej blaknąć - a to jest bardzo zadowalający mnie efekt.

izasokol1 | 3 lata temu

Vizir świeżość na dłużej

Ubrania pachną bez dłuższy czas po ich uporaniu. Jest rewelacyjny. Rozpuszcza się całkowicie, pieknie pachnie i świetnie zwalcza plamy. Jestem zadowolona!

Ewelina1516 | 3 lata temu

Świetne kapsułki

Kapsułki skutecznie usuwają zabrudzenia i sprawiają że ciemne ubrania zyskują nowe życia. Ponadto cudowny zapach Lenora który utrzymuje się na długo na ubraniach.

andzia898 | 3 lata temu

Piękny zapach ubrań

Jestem zwolenniczką kapsułek do prania i wypróbowałam już wiele marek ale te od vizir sprawdziły się idealnie, ogromny plus za możliwość prania w niskiej temperaturze, po wypraniu na długo zostaje piękny zapach za co pokochałam je odrazu, polecam każdemu

aga77776 | 3 lata temu

Bardzo pozytywne zaskoczenie

Vizir do ciemnych ubrań jest godny polecenia, kolor odświeżony, a ten zapach zostaje na długo tego właśnie oczekiwałam od kapsułek. No i super ze w całości się rozpuszczają po innych kapsułkach zostawały gluty.

Nadia043 | 3 lata temu

wspaniały produkt

Po użyciu kapsułek pranie jest czyste i pachnące, a do tego ubrania nie tracą swojego czarnego koloru. Jestem pod mega wrażeniem. łatwe w użyciu a do tego bardzo skuteczne .

Agnieszka198888 | 3 lata temu

Kapsułki świetnie doprały ubrania polecam

Jestem bardzo zadowolona z kapsułek Vizir które doprały bardzo dobrze ubranka nie tylko dorosłych ale również moich dzieci które na co dzień bardzo brudzą ubrania czekoladą warzywami i innymi rzeczami które ciężko schodzą z ubrań a jednak kapsułki Vizir podołały zadaniu i udało się sprać wszystkie nieczystości z naszych ubrań jestem bardzo zadowolona polecę je swojej przyjaciółce która również ma dzieci i będą one w moim domu gościły na co dzień.

Ewelinaanna91 | 3 lata temu

Czystość z lenor

Kapsułki do prania ubrań ciemnych świetnie się nadają do prania w niskich temperaturach. Pranie jest jak nowe, swieze, czyste i pachnie obłędnie! Podczas prania całkowicie się rozpuszczały i nie pozostawiały plam. Usuwają zaschnięte plamy podczas prania wstępnego.

Alina2125 | 3 lata temu

Vizir Platinum pods

Witam serdecznie chcę się podzielić moim zdaniem na temat kapsułek Vizir Platinum pods są znakomite, ubrania po nich super pachną, są czyste, szczególnie plamy z ubrań dzieci się doprały,

Kasia em | 3 lata temu

Kapsułki Vizir Platinum PODS do ciemnych ubrań

Czarne ubrania uprane w kapsułkach Vizir Platinum PODS wyglądaj zdecydowanie lepiej niż przed praniem.

Kolor jest mocniejszy, czarne jest bardziej czarne 😉.

Do tego przyjemny zapach Lenor.

angela88_88 | 3 lata temu

Ciemna strona Lenora

Już wiem, że dotychczasowy płyn do prania ciemnych ubrań zostanie zastąpiony przez kapsułki Vizir Platinum PODS gdyż łączy ze sobą skuteczną siłę usuwania plam oraz piękny zapach.

Bodzenka | 3 lata temu

Poleca

Kapsułki spełniły moje oczekiwania,ubrania są czyste ,pachnące ,kapsulki nadają im świeżości. Opakowanie idealne , łatwe w użyciu . Kolor i blask utrzymuje się długo nadaje ubrania pięknego koloru i zapachu.

GosiaCh89 | 3 lata temu

Dwa skuteczne działania w jednym produkcie

Kapsułki świetnie się rozpuszczają, nie pozostawiają śladów na ubraniu ani w pralce. Nie musimy dodawać płynu do płukania, ponieważ zawarty w kapsułce dodatek Lenora doskonale się sprawdza.

Cukierek65 | 3 lata temu

Ocena testowanych kapsułek Vizir PlatinumPODSr do ciemnych ubrań+ świezość.

Bardzo dziękuję,że mogłam wziąć udział w testowaniu kapsułek.W związku z porządkami nagromadziło się trochę prania. Dzięki kapsułką mogłam wykonać kilka razy pranie oszczędzając energię.Wszystko prałam w temperaturze 30stopni. Pranie po wysuszeniu bylo miękkie i pachnące.

zxcvjn | 3 lata temu

Recenzja kapsułek Vizir Platinum PODS do ciemnych ubrań +świeżość Lenor

Kapsułki do prania Vizir Platinum PODS do ciemnych ubrań + świeżość Lenor, sprawdziły się dobrze, zaskakująco długo i intensywnie unosił się zapach po praniu w tych oto kapsułkach, na uwagę zasługuje też nadanie ubraniom szczególnie czarnym, zmatowionym, bardzo fajnego 'blasku' takiej wyrazistej barwy, no i także plus wiadomo, należy się za pranie w 30 stopniach, czarne rzeczy zawsze prałam prałam 60 a w przypadku tych kapsułek w 30 stopniach wszystko bardzo dobrze się odpralo, i wiadomo kartonowe opakowanie, zawsze to fajna i ekologiczna altermatywa dla plastikowych opakowan

patrysiaa23 | 3 lata temu

Świetny produkt.

Jestem zaskoczona tymi kapsułkami.

Zapach piękny, wyczuwalny nawet po wysuszeniu.

Rozpuszczają się w całości więc duży plus, tego brakowało mi w poprzednich produktach tego typu.

Robakaj | 3 lata temu

Produkt wart swojej ceny

Ogromnym plusem ode mnie dla marki jest kartonowe opakowanie kapsułek, które jest prostsze w użytkowaniu i przyjemniejsze dla środowiska. Mimo zmiany temperatury prania detergent nie zmienił swojej skuteczności działania i siły zapachu co jest dla mnie ważne. To wciąż ta sama jakość ale z większą świadomością dbania o środowisko. Polecam!

Alusia1985 | 3 lata temu

Vizir Platinum PODS® do ciemnych ubrań + świeżość Lenor

Vizir Platinum PODS® do ciemnych ubrań + świeżość Lenor przerosły moje oczekiwania! Skutecznie usuwają plamy, przywracając blask ciemnym tkaninom, ubrania bardzo długo pachną i na pewno te kapsułki zostaną ze mną na długo :)

mxxxx | 3 lata temu

dobra jakosc

Kapsulki bardzo latwe w uzyciu dbaja o ciemne ubrania pozostawiajac przyjemny zapach. Podoba mi sie opakowanie i zdecydowanie wole takie od plastikowego.

Aga123456 | 3 lata temu

Testowanie kapsułek Vizir świetna sprawa polecam każdemu 🙂

Witam testowanie kapsułek vizir to coś świetnego ten zapach jest poprostu świetny. Opakowanie ekologiczne łatwe w otwieraniu super opcjia 🙂 Super opcjia przy domowym pupilu w domu a mianowicie przy psie. Wyprane koce bardzo pachną i są świeże 😀

angellisia | 3 lata temu

Stworzone dla mnie

Gdy Twoja szafa tak jak moja składa się z jasnego czarnego,pastelowego czarnego czy ciemnego czarnego to te kapsułki są właśnie dla Ciebie. Świetnie chronią kolory przed blaknięciem oraz pozostawiają świeżość na długo.

Miki60 | 3 lata temu

Idealny kolor

Kapsułki do ubrań ciemnych+ świeżość, doskonale piorą , zachowując kolory ubrania, plamy nawet starsze znikają, wyprane ubrania pachną super, długo po wyschnięciu. Ubrania są miękkie i delikatne w dotyku.

Metka2 | 3 lata temu

Czyste świeże pranie!

Kapsułki do prania Vizir zdecydowanie odpowiadają moim potrzebom. Przeznaczone są do ubrań w kolorze ciemnym a takich posiadamy najwięcej. Po ich użyciu głównie co zauważyłam to lepszą i dłuższą świeżość ubrań. Wszelkie plamy fajnie się doprały bez wszesniejszego nauczania.Bardzo duży plus za całkowite rozpuszczenie się kapsułki nawet w niskiej temperaturze! Opakowanie tekturowe to super pomysł co bardzo przypadło mi do gustu.

Kika24111 | 3 lata temu

Polecam wszystkim

Kapsułki sprawdziły się doskonale przy stercie brudnych ubrań mojego dziecka i 'roboczych' ubrań męża. Pierwszy plus -> ekologiczne opakowanie. Byłam wniebowzięta łatwością otwierania opakowania i jednocześnie jego trwałości. Później -> oszałamiający zapach. A na sam koniec oczywiście to co najważniejsze -> super skuteczność!!! Polecam wszystkim!

mk1103 | 3 lata temu

Super

Nie używałam wcześniej dedykowanych detergentów do ciemnych ubrań. Próbując Vizir chciałam zobaczyć, czy faktycznie jest jakaś różnica. Kolory ubrań są mocniejsze i żywsze, nie są wyblakłe.

Elmro | 3 lata temu

kapsułki vizir

Po pierwsze tuż po rozpakowaniu paczki poczułam niesamowicie intensywny zapach kapsułek. Na początku miałam problem z otwarciem pudełka, ale już po chwili mogłam umieścić pierwszą kapsułkę w bębnie pralki. Na pierwszy rzut poszły swetry. Po otwarciu pralki poczułam miły, świeży zapach. Wysuszone pranie pachniało nie mniej intensywnie. jestem bardzo zadowolona:)

Kasia7004 | 3 lata temu

Vizir Platinum PODS® do ciemnych ubrań + świeżość Lenor

Kapsułki bardzo dobrze spełniły swoja role .Opakowanie doskonale się rozpuściło, mimo prania w niskiej temperaturze .Zapach przepiękny, pranie miłe w dotyku .Kapsulki dobrze zabezpieczone przed dziećmi .Serdecznie polecam .

Mille_Iness | 3 lata temu

Mega, bardzo polecam

Faktycznie widać różnice, ciemne ubrania są bardziej ciemne. Eko opakowanie jest spoko, przynajmniej nie mam kolejnego plastiku z którym sam Bóg wiem co już robić. Kapsulki się rozpuszczają, ubrania dopierają nic tylko prać ☺

iwOnka92 | 3 lata temu

Vizir Platinum ciemne ubrania

Kapsułki do prania Vizir Platinum PODS, przeznaczone do ciemniejszych ubrań, zapewniają moc czyszczenia Vizir oraz przywracają kolor czarnym ubraniom, wygładzając ich włókna. Zawiera zapach Lenor, który zapewnia niezwykłą świeżość. Kapsułka POD jest w 100% rozpuszczalna, opakowanie kartonowe nadające się do recyklingu.

sylwias90 | 3 lata temu

Ekstra produkt!

Vizir Platinum PODS® do ciemnych ubrań + świeżość Lenor to produkt, który sprawdził się u mnie w 100%. Nadaje ubraniom świeży zapach, usuwając przy tym zabrudzenia i nieprzyjemny zapach potu. Polecam kapsułki 10/10.

kordusek79 | 3 lata temu

Bardzo fajne i skuteczne kapsułki

Idealne testy dla mnie gdyż byłam w fazie szukania kapsułek delikatnych i skutecznych takich które doskonale poradzą sobie z brudem i plamami i nie uczula dziecka które jest czule na ostre detergenty toleruje tylko dziecięce płyny i jestem w szoku pranie czyste pachnące doprane A Kacper bez alergii uczulenie nie samowite efekty. Mega wygodne opakowanie .polecam całym sercem.

Aga0702 | 3 lata temu

Super kapsułki

Kapsułki bardzo dobrze usuwają zabrudzenia pozostawiając ubrania pięknie pachnące. Świeżość prania utrzymuje się długo. Posiadają bardzo fajne kartonowe opakowanie które jest bardzo wygodne w użytkowaniu.

kendi | 3 lata temu

Usuwa plamy, z ktorymi inne kapsulki nie daja rady

Cale zycie izywalam proszku wizir. Od niedawna uzywalam kapsulek innej firmy i mimo, ze byly droższe - plamy z trawy i błota po łapkach mojego psa nie schodziły. Te sa genialne. Pachnace czyste doprane pranie. Bede juz tylko ich używać. Na razie nie spotkałam lepszych ,nimo, ze przez ostatni rok testowałam spoto firm.

Qradomowa86 | 3 lata temu

Rewelacja

Kapsułki otrzymałam w ramach testowania Klubu Polki rekomenują.

Kapsułki przeznaczone są do prania ciemniejszych tkanin kolorowych i czarnych .

Kapsułki znajdują się w dobrej jakości kartonowym opakowaniu które jest odporne na wilgoć.

Karonik o bardzo kolorowej szacie graficznej.

Katonik w różnych odcieniach fioletu oraz e kolorze pomarańczowym.

Na głównej etykiecie znajduje fioletowy okrąg z szarą obramówką wewnątrz którego widnieje napis firmowy Vizir.

Na etykiecie mamy również rysunek kapsułki identycznej jaka znajduje się w środku opakowania oraz białym prostokąt w którym znajduje się napis Lenor oraz ładny fioletowy kwiat z zielonymi listkami.

Na boczkach opakowania znajduje się instrukcja otwarcia jak i również instrukcja użytkowania.

Napisy na opakowaniu w kolorze białym szarym ,granatowym i pomarańczowym.

Napisy czytelne szczegółowe w języku polskim.

Opakowanie posiada bardzo fajny system otwierania-trzeba nacisnąć tekturowy guziczek -jest to idealne rozwiązanie jeśli w domu są małe dzieci ponieważ jest to dodatkowe zabezpieczenie.

Wewnątrz opakowania kartonowego znajduje się 25 kapsułek do prania.

Kapsułki pokryte są miękka przeźroczystą powłoką w wnętrzu której znajdują się trzy substancje w kolorach białym ,fioletowym oraz niebieskim.

Kapsułki o bardzo ładnym zapachu kwiatowym.

Zapach wyczuwalny nawet przy zamkniętym opakowaniu.

Kapsułkę umieszczam w pustej pralce ilość kapsułek potrzebnych do prania zależy od tego jak brudne są ubrania moje i moich małych dzieci .

Jeśli ubrania nie są aż tak mocno zabrudzone wrzucam jedna jeśli jednak ubrania wymagają porządniejszego prania wrzucam dwie następnie wrzucam do pralki ubrania i ustawiam wybrany program wybieram zazwyczaj program z temperaturą 40 ‘ ponieważ ubrania trzeba prac w niskich temperaturach wtedy się nie niszczą.

Po wyciągnięciu prania z pralki w pralni unosi się niesamowity zapach.

Po wyciągnięciu w pralce nie pozostają ślady nie rozpuszczonych kapsułek z tego wniosek jest taki że kapsułki rozpuszczają się w naprawdę niskich temperaturach.

Pranie jest naprawdę czyste a ciemne kolory odzyskują swój blask.

Pranie po wysuszeniu jest mięciutkie I pachnące.

Zapach utrzymuje się przez dłuższy czas w szafie.

Kapsułki radzą sobie doskonale z naprawdę uporczywymi i zaschniętymi plamami wiadomo jak to jest z małymi dziećmi.

Reasumując kapsułki są rewelacyjne i na pewno będę je kupować.

.

angelaes | 3 lata temu

Fenomenalne kapsułki

Jestem pod ogromnym wrażeniem kapsułek do ciemnych ubrań. Fantastycznie usuwają zanieczyszczenia, nawet w niskiej temperaturze. Zauważyłam, że moje ubrania zyskały piękny kolor-czerń zdecydowanie się pogłębiła, dzięki czemu wyglądają na "nowsze".

Kamila 2424 | 3 lata temu

Reklama

Vizir

Polecam kapsułki spełniają moje oczekiwania. Radzi sobie z największym zabrudzeniem. Kolor czarny zostaje bez utraty koloru. Moje ubrania wyglądają jak nowe a kartonowe opakowanie bardzo fajna sprawa.