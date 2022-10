Piękne ozdoby na Halloween z papieru - ciekawa dekoracja i zabawa dla całej rodziny

fot. Adobe Stock, redfox331

Ozdoby na Halloween z papieru zrobisz w kilka chwil. To doskonała dekoracja domu, balkonu i ogrodu. Możesz przygotować je specjalnie na wieczór halloweenowy albo wykorzystać jako jesienną dekorację i pozostawić na cały sezon. Zobacz, jakie to proste.

Spis treści:

Jeśli szykujesz się do świętowania Halloween z rodziną albo znajomymi, możecie kupić gotowe ozdoby z papieru lub wykonać je w domu. Nie wymagają one sporego nakładu pracy, a co więcej, są tanie w przygotowaniu.

Papierowe nietoperze możesz wyciąć z papieru jako płaski kształt albo znaleźć instrukcję wykonania nietoperza z origami - dzięki temu konstrukcja zyska trójwymiarowy charakter. Gotowe nietoperze możesz powiesić pod sufitem, rozłożyć na stole lub poukładać na półkach.

Do przygotowania nietoperzy z papieru potrzebne będą:

czarny brystol,

wata do wypełnienia,

klej,

nożyczki lub nożyk do tapet,

czarny brokat,

sznureczek biały lub czarny,

ołówek,

blat roboczy w postaci plastikowej lub kartonowej płachty.

Jak zrobić nietoperze z papieru:

Narysuj kształt nietoperza w dowolny sposób – wielkość zależy od twoich upodobań. Przygotuj około 10 szkiców, a następnie wytnij je za pomocą nożyczek. Ułóż je parami i ułóż na 5 z nich białą watę tak, aby nie wychodziła poza wycięty kawałek brystolu. Następnie ranty nietoperzy posmaruj za pomocą wytrzymałego kleju do papieru. Lekko dociśnij i pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Palcami wyśrodkuj watę tak, by znalazła się w centralnej części gotowych nietoperzy. Jedną z części posmaruj klejem i obsyp czarnym brokatem. Zrób niewielką dziurkę u nasady i przewlecz sznurek i zawiąż supełek. Po wykonaniu ozdób, możesz zawiesić je w oknach domu lub dołączyć do nich lampki LED, które wzmocnią efekt.



fot. Ozdoby na Halloween z papieru: nietoperze/Adobe Stock, Mouse family

Halloweenowe duszki możesz przygotować z papieru lub chusteczki czy ścierki. Mimo że w ten halloweenowy wieczór powinny straszyć, wyglądają uroczo i mogą ozdobić pokój malucha, salon czy balkon. Co więcej, są także świetną zabawką dla domowych pupili, choć rozerwane mogą narobić nieco bałaganu.

Do przygotowania duszków z papieru potrzebne będą:

blok papieru,

biała krepina,

szary lub biały sznureczek,

nożyczki,

czarny marker,

wata,

ewentualnie klej.

Jak zrobić papierowe duszki na Halloween:

Wyrwij kartki z bloku papieru i zgnieć rękoma tak, aby powstało jak najwięcej zagnieceń. Lekko wyprasuj ręką i powtórz czynność kilka razy. Z waty uformuj kuleczki i owiń je papierem w taki sposób, aby powstała głowa duszka i "spódniczka". Nałóż warstwę krepiny i postrzęp ją na końcach za pomocą nożyczek. U góry zwiąż sznurkiem lub gumką recepturką tak, aby utworzyć głowę ducha. Markerem wykonaj minę oraz oczy. Zaczep do głowy duszka sznurek za pomocą taśmy lub kleju tak, aby utrzymał postać.



fot. Ozdoby na Halloween z papieru: duszki/Adobe Stock, Andrii Zastrozhnov

Dynię możesz przygotować w klasyczny sposób albo zrobić ją z papieru - w wersji płaskiej lub trójwymiarowej. Jeśli chcesz przygotować proste ozdoby, po prostu wytnij kształt dyni z pomarańczowego brystolu, a następnie pomaluj ją albo wytnij oczy oraz uśmiech.

Tak przygotowany kształt możesz dowolnie ozdobić brokatem czy sztuczną pajęczyną, a następnie ułożyć na stole albo przy pomocy dziurkacza lub igły nakłuć papier i powiesić dynię na oknie lub pod sufitem.

Możesz także przygotować dynię w wersji 3D. Potrzebne będą:

pomarańczowy kawałek brystolu,

kawałek kartonu,

nożyczki,

wata lub świeca na baterie,

klej,

sznurek.

Jak zrobić trójwymiarową dynię z papieru:

Z brystolu wytnij kilka trójkątów o zaokrąglonej podstawie. Z kartonu wytnij średniej wielkości kółko - będzie stanowić podstawę dyni. Trójkąty przyklej do kartonowej podstawy w taki sposób, aby ułożyły się na kształt promieni słonecznych. Wytnij z papieru prostokąt o jednej bardzo krótkiej, a drugiej bardzo długiej ściance. Następnie zwiń go ciasno w rulon wzdłuż dłuższego boku i zaklej. Następnie każdy z trójkątów, zawijając rogi do środka, ułóż w taki sposób, aby utworzył się kształt dyni. Przyklej na środku zwinięty rulon - to będzie ogonek dyni. Możesz dodatkowo owinąć go sznurkiem. Do środka dyni delikatnie włóż watę albo świeczkę na baterie. Gotowe.



fot. Papierowe ozdoby na Halloween: papierowa dynia/Adobe Stock, James Thew

Papierowe ozdoby możesz wykorzystać także do ogrodu czy na balkon. Mogą to być wycięte wcześniej nietoperze, dynie czy przygotowane duszki, ale także dyniowe lampiony z papieru.

Papierowe lampiony kupisz w sieci lub marketach z dodatkami do domu za kilka złotych. Wystarczy tylko pomalować je na pomarańczowo (najczęściej w oryginale są one białe), a także domalować markerem miny czy śmieszne kształty.

Tak przygotowany lampion powieś na balkonie lub postaw w ogrodzie. Uważaj tylko, aby papier nie przemókł - w okresie deszczu, a także na noc zabieraj lampiony do domu.



fot. Papierowe ozdoby na Halloween do ogrodu/Adobe Stock, skif

Na podstawie artykułu Sylwii Kazimierczuk, opublikowanego pierwotnie 03.11.2019.

Czytaj także:

Książki na Halloween

Makijaż na Halloween dla dzieci

Lampion z dyni krok po kroku