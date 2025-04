Dzieci lubią Halloween z prostych powodów - pozwala im poczuć magiczną, baśniową atmosferę, którą znają z filmów i jest pełne cukierków. Ale Halloween to nie tylko świetna zabawa, to również doskonały pretekst do wspólnej zabawy i spędzenia czasu razem z dzieckiem.

Reklama

Spis treści:

Makijaż to często najważniejszy punkt w halloweenowej stylizacji. Jeśli jest starannie przemyślany i dobrze wykonany, wystarczy założyć czarne legginsy i bluzę, a już wygląda się „strasznie".

Makijaż dla dzieci wcale nie musi być straszny i upiorny (chociaż dzieci najczęściej same chcą być zombie, wampirem albo czarownicą). Może być też słodki i uroczy - tę opcję najchętniej wybierają dziewczynki, które uwielbiają zwierzątka, księżniczki i ulubione postacie z bajek.

Podstawowy makijaż na Halloween dla dzieci, bez problemu wykonasz kosmetykami, których używasz na co dzień. Ale jeśli stylizacja ma być bardziej skomplikowana, warto zaopatrzyć się w nietoksyczne farbki do malowania twarzy. Kosztują od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych, a efekt jest nieoceniony. Niech poniesie was wyobraźnia!

Pamiętaj, aby zarówno w przypadku farbek, jak i kosmetyków do makijażu, wykonać próbę uczuleniową - musisz mieć pewność, że dziecko nie będzie miało reakcji alergicznej.

Farbki możesz też przygotować samodzielnie w domu. Potrzebne ci będą:

barwnik spożywczy w proszku (ilość zależy od tego, jaki efekt chcemy uzyskać),

1 łyżeczka tłustego, dziecięcego kremu do twarzy,

1 łyżeczka mąki pszennej,

2 łyżeczki mąki ziemniaczanej,

płaska łyżka oleju kokosowego,

2 łyżki wody.

Wszystko należy wymieszać i zaczekać do wyschnięcia. Tak przygotowane farbki na pewno nie uczulą twojego dziecka.

Makijaż kościotrupa jest szalenie prosty w wykonaniu i nie wymaga dużej ilości kosmetyków. Wystarczy czerwona pomadka do ust i biała farbka do twarzy. Spójrz na zdjęcie poniżej i zainspiruj się. Ten look naprawdę nie jest skomplikowany!

Ciekawym pomysłem na makijaż zombie dla dzieci podzieliła się jedna z TikTokerek. Aby go wykonać, przygotuj: paletę cieni do powiek (najlepiej odcienie szarości), białą farbkę do twarzy i czerwoną szminkę.

Chłopiec na filmie ma twarz pomalowaną na biało oraz zaakcentowane szarym cieniem oczy i okolice ust. U dziewczynki podobnie - dodatkowy akcent stanowią podkreślone usta. Prosto, upiornie i bardzo uroczo.

Twoja córka chce być w tym roku czarownicą? Zainspiruj się makijażem, którym podzieliła się jedna z internautek. Aby go odtworzyć, potrzebujesz: białej farbki do twarzy, grafitowego cienia do powiek i pomadki w czerwonym kolorze. Podkreśl oczy cieniem, szminką pomaluj usta i narysuj duże koła na policzkach, a cały wygląd dopełnij dwoma natapirowanymi kucykami.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 11.10.2019

Reklama

Czytaj także:

Łatwy makijaż klauna na Halloween 2023, w którym skradniesz całą imprezę. Krok po kroku

Sukienki na Halloween 2023: 5 kreacji, które założysz nie tylko w halloweenową noc