Z papieru przygotujesz przede wszystkim ciekawe i oryginalne dekoracje, a także laurki i kartki okolicznościowe, zabawki dla zwierząt czy dzieci, maski, a nawet całe przebrania na karnawał. Wśród papierowych ozdób popularna jest także sztuka origami - dzięki niej możesz przygotować dowolne kształty bez wycinania czy używania kleju. Zobacz, co można zrobić z papieru.

Spis treści:

Samoloty z papieru to jeden z najczęściej składanych kształtów. Dzieciaki, a także dorośli uwielbiają je od dziesiątek lat. Jego wykonanie nie jest skomplikowane, tak naprawdę wystarczy kilka razy zagiąć prostokątną kartkę papieru.

Istnieje również kilka bardziej rozbudowanych sposobów przygotowania papierowego samolotu, ale ten podstawowy to prawdziwy klasyk.

fot. Jak zrobić samolot z papieru/Adobe Stock, pokkyfang

Origami, czyli japońska sztuka składania papieru w taki sposób, aby utworzył określone kształty. Mogą to być kwiaty, zwierzęta, a także wiele innych motywów. Do składania origami nie trzeba kleju ani wycinania żadnych elementów. Musisz tylko przygotować kartkę papieru o odpowiednich wymiarach i kształcie.

Najprostszymi kształtami z origami są tulipany, serca oraz łódeczki. Nieco trudniejsze kształty to np. żurawie, które w Japonii są symbolem szczęścia. Według legend, jeśli zrobi się ich tysiąc, spełni się jedno życzenie.

fot. Co można zrobić z papieru: origami/Adobe Stock, pressmaster

Jeśli masz do dyspozycji dość twarde i duże kawałki papieru, możesz nie tylko przygotować piękne maski karnawałowe czy na przedstawienie w przedszkolu, ale wykonać także całe przebranie dla dziecka. Przygotowanie maski nie jest trudne - wystarczy wyciąć odpowiedni kształt, dodać sznurek lub gumkę, a następnie ozdobić wycięty kształt przy pomocy kawałków papieru, farbek etc.

Gotowa maska może być ozdobiona na kształt ulubionego zwierzątka malucha albo być czymś bardziej awangardowym. Możesz wykorzystać do tego koronkę, cekiny, brokat oraz złote i srebrne markery. Zamiast sznurka czy gumki możesz użyć też drewnianego patyka (np. pałeczki do sushi) albo metalowej słomki. W ten sposób stworzysz ciekawą maskę w stylu epoki wiktoriańskiej, którą przykłada się do twarzy.

fot. Co można zrobić z papieru - maska karnawałowa/Adobe Stock, Надежда Урюпина

Papier to naprawdę wdzięczny i uniwersalny materiał. Wystarczy trochę przyciąć, pozaginać i podkleić, aby powstały piękne dekoracje do domu. Najlepiej do ich przygotowania wykorzystaj neutralne kolory - beże, biel, czerń i szarości.

Jedną z ciekawych dekoracji z papieru jest oryginalny pomysł na gwiazdkę/rozetę. Aby ją przygotować, wytnij z papieru koło, a następnie odetnij mały trójkąt (tak, aby powstało ciasto bez jednego kawałka). Następnie złóż papier w harmonijkę i sklej oba boki trójkąta. Tak przygotowana ozdoba sprawdzi się np. jako dekoracja na Boże Narodzenie, ale odpowiednio zaaranżowana może wisieć w mieszkaniu przez cały rok.

Dobrze będzie wyglądać przy oknie lub wkomponowana w galerię zdjęć lub plakatów na ścianie. Możesz także wykorzystać takie ozdoby do większej kompozycji.

fot. Ozdoby dodomu z papieru/Adobe Stock, sonyachny

Ręcznie przygotowana kartka dla bliskiej osoby to zawsze piękny, pełen miłości i sentymentów prezent. Tutaj możesz absolutnie puścić wszystkie wodze fantazji. Wykorzystaj zwykłe, dość sztywne kartki papieru albo kup specjalne materiały do kartek i laurek. Możesz w nich np. wydrapać określony wzór.

Świetnie sprawdzą się także wszelkie wyklejanki i wypukłe elementy doklejone do klasycznej kartki. Aby całość była jeszcze bardziej finezyjna, dodaj brokat, cyrkonie i ornamenty wykonane przy pomocy kolorowych markerów.

Tak przygotowana laurka sprawdzi się na każdą, mniej lub bardziej oficjalną okazję. Można podarować ją rodzicom, dziadkom, a także kolegom i koleżankom (np. na walentynki w szkole). To także bardzo uroczy gest dla wychowawczyni, można podarować taką kartkę z okazji dnia nauczyciela. Możliwości jest mnóstwo, a zabawy przy wykonywaniu laurki jeszcze więcej.

fot. Co można zrobić z papieru: laurki/Adobe Stock, DragonImages

