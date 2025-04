Naturalny płyn i żel do kąpieli dla całej rodziny YOPE FAMILOVE nadaje się do pielęgnacji skóry wszystkich domowników. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących ekologię - jeden produkt może stosować cała rodzina, a do tego jego skład to 93% składników pochodzenia naturalnego. Dzięki zawartości olejów z oliwek i słodkich migdałów oraz masła murumuru, kosmetyk YOPE delikatnie oczyszcza skórę, wygładzając ją i dodając elastyczności. Dodatkowo pięknie pachnie i relaksuje, za sprawą energetycznego zapachu kwiatów bergamotki. To prawdziwy przyjaciel rodziny!

100% kobiet zauważyło, że kosmetyk oczyszcza skórę i nie przesusza jej

Wyniki testu naturalnego płynu i żelu do kąpieli dla całej rodziny Yope Familove

Właściwa pielęgnacja skóry podczas codziennej kąpieli jest niezwykle ważna. Aby przekonać się, czy naturalny płyn i żel YOPE FAMILOVE sprawdzi się do higieny wszystkich członków rodziny, przeprowadziłyśmy test w domach czytelniczek Polki.pl. Dziewczyny otrzymały od nas kosmetyki, które miały okazję testować wraz ze swoimi najbliższymi. Jak oceniają produkty? Zobacz wyniki!

Oczyszczona i nieprzesuszona skóra - opinie o płynie i żelu do kąpieli YOPE FAMILOVE

Właściwości myjące i pielęgnujące - oto duet idealny w dziedzinie produktów do kąpieli. Czytelniczki Polki.pl nie mają wątpliwości, że kosmetyk YOPE FAMILOVE posiada te dwie cechy. Wszystkie osoby biorące udział w teście potwierdziły, że spełnił ich oczekiwania. 100% kobiet zauważyło, że kosmetyk oczyszcza skórę i nie przesusza jej.

Kosmetyk odczuwalnie oczyszcza skórę i jest przy tym bardzo delikatny, nie powoduje uczucia napięcia oraz przesuszenia - Rose15.

Jeden szampon dla całej rodziny? Sprawdź wyniki testu kosmetyków FAMILOVE!

Czy płyn i żel do kąpieli YOPE FAMILOVE dba o młody wygląd skóry?

Zdecydowanie tak! 98% kobiet przyznało, że produkt relaksuje, dzięki energetycznemu zapachowi kwiatów bergamotki. 10 na 10 osób zauważyło, że nawilża skórę, a 99% przyznało, że wygładza i poprawia jej elastyczność.

Płyn rewelacyjny, ponieważ ma gęstą konsystencję. Super się pieni, a ciało jest elastyczne i mięciutkie - Wioletaxx.

Kosmetyk do kąpieli dla całej rodziny? Czytelniczki Polki.pl wskazują YOPE FAMILOVE

Jeden produkt do kąpieli dla całej rodziny? Teraz to możliwe! Nasze Czytelniczki doskonale wiedzą, że YOPE FAMILOVE sprawdzi się idealnie zarówno podczas szybkiego prysznica, jak i w czasie długiego relaksu w wannie, czy też podczas radosnej zabawy w pianie najmłodszych. Wszystkie Recenzentki przyznały, że testowany żel i płyn do kąpieli YOPE FAMILOVE były odpowiednie dla całej rodziny. 99% kobiet doceniło produkt za wydajne opakowania i kolorowe butelki. Tyle samo osób przyznało, że kosmetyki zapewniają dzieciom dobrą zabawę podczas kąpieli. 100% osób doceniło duże opakowania, które są przyjazne dla rodzinnego budżetu.

Po kąpieli skóra jest miękka, gładka i pachnie bergamotką. Idealny na szybki prysznic i zabawę w bąbelkach dla całej rodziny - busia18.

Mydło w płynie dla całej rodziny! Poznaj wyniki testu kosmetyków FAMILOVE!

Czy Recenzentki polecą produkt swojej przyjaciółce?

Jesteśmy tego absolutnie pewne! 100% kobiet zadeklarowało, że po zakończeniu testu ponownie sięgną po produkty YOPE FAMILOVE oraz polecą je przyjaciółce .

Uwielbiamy ten żel. Doskonale pielęgnuje skórę całej rodziny i nikt jeszcze nie narzekał :) słychać tylko ach i ach, jaki super! Kosmetyk jest bardzo wydajny i łatwy w użyciu. Skóra po myciu jest czysta i nawilżona. Cena rewelacyjna, biorąc pod uwagę jakość. Polecam, polecam, polecam! - mxxxx.

Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 90 osób w okresie lipiec-sierpień 2022 r. Materiał powstał z udziałem marki YOPE

katim | 3 lata temu

Naturalny płyn i żel do kąpieli dla całej rodziny YOPE FAMILOVE

Naturalny płyn i żel do kąpieli dla całej rodziny YOPE FAMILOVE, pięknie pachniał tym samym kąpiel była rozkoszą i przyjemnością dla nas. Idealnie spełnił nasze oczekiwanie. Bardzo fajne poręczne opakowanie z pompką co ułatwiło używanie. Dzieci i rodzice byli zachwyceni.

MamaJuli | 3 lata temu

Dla całej rodziny

Produkty Yope Familove są delikatne pieknie pachną nie uczulają. Szampon fajnie się pieni włosy po myciu są delikatne w dotyku i dobrze się rozczesują..

Justyna1984rok | 3 lata temu

Naturalny płyn i żel do kąpieli dla całej rodziny YOPE FAMILOVE

Cała moją rodzina jest zachwycona i opakowanie jest wydajna ma ładny zapach polecam wszystkim swoim znajomym I całej rodzinie zostanie że mną na długi czas nawilza I odswierza skórę

emisiaczek24 | 3 lata temu

Dla małych i dużych

Produkt wielofunkcyjny - idealny dla całej rodziny bez względu na płeć. Myje i pielęgnuje. Nie przesusza skóry i w delikatny sposób dba o komfort całej rodziny. Ma delikatny i przyjemny zapach. Opakowanie świetnie prezentuje się na łazienkowej półce I jest bardzo wydajne. Wszystko to co lubię w jednym produkcie.

Madziunia1986 | 3 lata temu

żel &płyn

żel do kąpieli spełnia się także jako płyn :) Jest naturalny w 98%, pieknie pachnie, ma przyjemną kremową konstystencję, dobrze nawilża skórę, wydajny i bardzo dobrze sie pieni

madziulka11120 | 3 lata temu

Delikatny

Praktyczne opakowanie, śliczny zapach, moje dziewczyny były bardzo zadowolone. Produkt wydajny. Przy czterech osobach starczył nam naprawdę na długo. Skóra staje się miłą i dobrze nawilżona.

Szasiakate | 3 lata temu

Płyn i żel dla całej rodziny

Wszyscy zaczęli przesiadywać znacznie dłużej w wannie odkąd używamy płynu i żelu do kąpieli dla całej rodziny YOPE FAMILOVE :) Piękny zapach pozwala się zrelaksować a sam płyn świetnie się pieni i pozwala przygotować prawdziwie królewską kąpiel. Skóra po umyciu jest nawilżona i bardzo gładka.

karmelek5 | 3 lata temu

Rewelacja

Świetny żel i płyn do kąpieli w jednym. Duże, wydajne opakowanie a przy tym po prostu śliczne. Piękny zapach, który na długo pozostaje na ciele. Dobrze myje i nawilża, pozostawiając uczucie świeżości na długo.

mamusiaczek | 3 lata temu

Przyjazny dla całej rodziny

Lubię, kiedy kosmetyki codziennego użytku, mogą być stosowane przez całą rodzinę.

Tak jest właśnie z naturalnym płynem i żelem do kąpieli dla całej rodziny YOPE FAMILOVE.

Produkt ten nie dość, że jest skomponowany aż w 98% ze składników pochodzenia naturalnego, to jest bardzo delikatny dla skóry i przyjemnie pachnie.

Podoba mi się jego uniwersalność a mianowicie, że może być zarówno żelem pod prysznic, jak i płynem do kąpieli, dzięki czemu zastępuje dwa produkty w jednym.

Pozostawia skórę przyjemną w dotyku.

Aplikacja produktu w postaci pompki jest bardzo wygodna a wszystko to sprawia, że produkt ten na pewno będzie do nas powracał.

Dariaaax | 3 lata temu

Żel do kąpieli Yope Familove

Przyjemny , relaksujący zapach super nawilża, Skóra wydaje się bardziej jędrna i gładka jest naprawdę warty zakupu . Polecam wszystkim którzy szukają czegoś łagodnego .

teczowaosmiornica | 3 lata temu

Mocno odpreżający płyn i żel do kąpieli

Żel pod prysznic i płyn do kąpieli YOPE FAMILOVE dla całej rodziny to mega przyjemny produkt, który zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego.

Produkt zamknięty jest w dużej, nieprzezroczystej, sztywniej butelce z pompką o pojemności 750 ml, z uroczą i minimalistyczną szatą graficzną, z ikonką wanny z prysznicem, która jest nawet zrozumiała nawet dla tych najmłodszych.

Kosmetyk jest o przezroczystym kolorze i ma konsystencje lekko lejącą.

Wspaniale i subtelnie pachnie kwiatami bergamotki, co działa odprężająco na mnie oraz całą rodzinę podczas kąpieli, a dodatkowo jest niezwykle wydajny, gdyż nie wiele trzeba, by się dokładnie umyć całe ciało i poczuć odświeżenie.

Delikatnie się pieni i dzięki oleju z oliwek i ze słodkich migdałów nawilża skórę, sprawia, że staje się gładka, a także elastyczna, co odczułam od razu, kiedy zaczęłam go stosować. Żel posiada neutralne pH, więc nie narusza naturalnej bariery ochronnej skóry, co jest dla mnie niesamowicie cenną cechą.

Ten produkt zdecydowanie zachwyca i relaksuje podczas używania.

Jusytina | 3 lata temu

wydajny

Żel jest bardzo wydajny dzięki dużemu opakowaniu, wystarczy niewielka ilość i świetnie się pieni, dobrze oczyszcza skórę pozostawiając ją miękką bez wysuszania. Przepięknie pachnie, dodatkowo ogromny plus za naturalny skład.

aagnieszkaa1 | 3 lata temu

Nawilżenie i odżywienie skóry dla całej rodziny

Płyn i żel do kąpieli dla całej rodziny YOPE FAMILOVE to produkt, który jak sama nazwa wskazuje może być i pod prysznic i do kąpieli. Jeśli użyjemy go do kąpieli dzięki niemu uzyskamy efekt przyjemnej pianki. Produkt ten odpowiednio myje, odżywia i nawilża skórę.

Monika58 | 3 lata temu

Płyn i żel do kąpieli

Nie wysusza skóry, ładnie pachnie, wydajny. Fajnie się pieni. Moja rodzinę nie uczulił. Chociaż dałam próbkę żelu pod prysznic babci i jej skóra była sucha po kąpieli i bardzo ja swędziała. Mnie przypadł do gustu

Krzysia-69 | 3 lata temu

rodzinny żel

Duże wydajne opakowania, szczególnie dzięki pompce i dużej objętości pojemnika, skóra jest po nim nawilżona i odświeżona

Dobrze się pieni, mogłyby troszkę bardziej pachnieć, dla mnie zapach za bardzo mydlasty a za mało kwiatowy.

agi2323 | 3 lata temu

Polecam

Świetny produkt,j est delikatny, ale dokładnie oczyszcza skórę. Produkt jest bardzo wydajny. Wielki plus za pompkę, która dozuje wystarczającą ilość produktu. Duża pojemność wystarczy na bardzo długo.

lulu83 | 3 lata temu

Zakochani w kąpieli

Wspaniale mieć jeden żel dla całej rodziny, co mogliśmy przetestować podczas wspólnego wyjazdu. Żel jest bardzo delikatny, otulający i przyjemny dla ciała. Bardzo przypadł do gustu moim dzieciom., które kilka razy dopytywały czy na pewno możemy używać tych samych kosmetyków:)

AgaMrok100 | 3 lata temu

Cudeńko Familove

Płyn i żel stosowała cała rodzina i muszę przyznać,że świetnie się sprawdza i jest mega wydajny. Bezbarwna gęsta konsystencja o zapachu bergamotki. Poręczne duże opakowanie to jedna zamęt tego produktu. Ładnie nawilża i nie wysusza skóry. Dobrze się pieni .Idealny dla całej rodziny. Polecam.

Ksiezniczka501 | 3 lata temu

Płyń i żel

Najlepsze kosmetyki jakie mogłam testować wraz z rodziną. Wszystkie produkty spełniły nasze oczekiwania , wspaniały delikatny zapach produktów unosił się w łazience, plyn do kapieli tworzy wspaniałą pianę która dzieci się bawią. Nawilżają skórę dzięki czemu można używa ich spokojnie od najmłodszego wieku.

Mistinguett | 3 lata temu

Perfekcyjna piana

Świetnie się pieni, ale równie łatwo spłukuje. Pielęgnuje skore i pozostawia ja delikatna, dobrze oczyszczona. Brak wad - produkt idealny. Wydajny, delikatny, pieknie pachnący.

Ka Sia | 3 lata temu

Żel i płyn Yope Familove

Produkt jest jaknajbardziej w porządku. Działanie na plus. Pompka dozuje odpowiednią ilość produkty. Ma śliczny zapach. Rodzinne opakowanie jak najbardziej na plus

Sarusiaczek | 3 lata temu

Żel do kąpieli Familove

Bardzo dobrze się pieni i pielęgnuje skórę. jest delikanty przyjemny w zapachu, odpręża i relaksuje do tego nawilża i odświeża. Bardzo dobry produkt.

busia18 | 3 lata temu

NAJBARDZIEJ RODZINNY PŁYN DO KĄPIELI I ŻEL POD PRYSZNIC

Delikatny płyn, który oczyszcza nie przesuszając skóry. Zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego oraz alantoinę, która wspomaga łagodzenie podrażnień i regeneruje skórę. Masło murumuru nawilża, wygładza skórę i poprawia jej elastyczność. Dzięki neutralnemu PH płyn dba o naturalną barierę lipidową. Po kąpieli skóra jest miękka, gładka i pachnie bergamotką. Idealny na szybki prysznic i zabawę w bąbelkach dla całej rodziny!

Missy1986 | 3 lata temu

Cudowny plyn i zel Yope

Zaskakujące jak szybko ten zel i plyn do

Kapieli polubimy dzieci. Dozowanie pompka to dla nich frajda, ale i rowniez zapach. Nie wywołuje zadnych relacji alergicznych, nie podrażnia skory, a wygładza ja i nawilża.

kayte | 3 lata temu

Genialne

Pozostawia skórę świeżą, otuloną delikatnym zapachem, mięciutką, delikatna. Pasuje każdemu, od naszego najmłodszego po Seniora rodu. Zamieniliśmy nasze żele na ten z Yope, gdyż zdecydowanie skóra jest bardziej nawilżona i odświeżona.

flexi_88 | 3 lata temu

Bardzo dobry, szczególnie dla dzieci

Żel zapakowany podobnie jak mydło i szampon z tej samej linii, choć ma ten sam wariant zapachowy to akurat w żelu najmniej mi się podobał wydawał się nieco rozmydlony i nie tak świeży jak w przypadku mydła czy szamponu. Żel moim zdaniem najbardziej sprawdza się w pielęgnacji dzieci, dzięki naturalnemu składowi jest bardzo delikatny, dobrze oczyszcza, choć delikatnie się pieni. Pod względem potrzeb skóry mojego dziecka spisał się w 100%. Oczyszczał, nie podrażniał, sprawiał, że skóra była mięciutka. Codziennie stosowany nie wysuszył skóry mojego dziecka. Jeśli chodzi o mnie dobrze oczyszczał, potrzebowałam go nieco więcej ale efekt świeżości i orzeźwienia nie był dla mnie wystarczający, ale jestem przyzwyczajona do mocno pachnących żeli. Nie mniej produkt warty uwagi szczególnie pod kątem pielęgnacji dzieci, tutaj nie zawiedzie nikogo, warto:)

Ciasteczko@ | 3 lata temu

Bardzo dobry

Żel pod prysznic i do kąpieli w wygodnym dużym opakowaniu z pompką co bardzo ułatwia użytkowanie szczególnie dla dzieci nic się nie rozlewa. Ma przyjemny delikatny zapach i delikatnie oczyszcza skórę pozostawiając ja nawilżoną

Ceelinkaa82 | 3 lata temu

Żelowe testowanie

Cała seria produktów YOPE FAMILOVE jest bardzo fajna, z żelu zadowoleni są głownie mąż i synowie, szczególnie młodszy syn który nie lubi mocnych zapachów, ten jest delikatny, przyjemnie się pieni, skóra miła w dotyku. Dla mnie też oczywiście plus za przyjemny zapach i ogólną delikatność, jednakże ja wolę peelingi do kąpieli, które jednak w jakimś stopniu ścierają naskórek, lub od czasu do czasu kremowy żel, ale wtedy wybieram w podobnym tonie zapachowym jak seria FAMILOVE

Jagoda0921 | 3 lata temu

Petarda!

Żel pięknie pachnie, skóra po umyciu pachnie jeszcze kilka godzin. Żel nie wysusza skory ani jej nie podrażnia nawet u dzieci. Opakowanie ułatwia korzystanie z produktu. Żel nie jest bardzo gesty, ale mimo to jest wydajny i świetnie się pieni.

Agness | 3 lata temu

Naturalny I delikatny

Naturalny Płyn do I żel do kąpieli to świetny produkt dla całej rodziny. Wspaniałe myje i pielęgnuje delikatna i wrazliwa skore dzieci jak i dorosłych. Pozostawiając uczucie świeżości i nawilżenia oraz rewelacyjnie oczyszcza ciało. Świetny i co najważniejsze wydajny produkt.

Karolina_1003 | 3 lata temu

Piękny zapach, super piana!

Bardzo fajny produkt, który z pewnością spełnił oczekiwania calej rodziny!

Opakowanie jest bardzo duze, dzięki czemu wydajne. Mydło pięknie pachnie i dobrze doczyszcza. Opakowanie jest wygodne dzięki, praktycznej pompce. Żel bardzo dobrze się pieni. Bardzo dobrze sprawdził sie zarówno w formie żelu do mycia jak i płynu do kąpieli. Odpowiedni zarówno dla dzieci jak i dla doroslych. Nie wysusza skóry, a wręcz przeciwnie zostawia ją delikatną i przyjemną w dotyku.

Ogromny plus za naturalność produktu i ekologiczną formę opakowania.

aloszka22 | 3 lata temu

Żel idealny

Bardzo fajny i delikatny żel do mycia, którego bardzo chętnie używały moje dzieci. Wydajny i o delikatnym zapachu. Butelka z pompką ułatwia aplikację. Żel bardzo dobrze się pieni, więc do kąpieli w wannie jest idealny. Można zrobić pianę do zabawy i nawet jak trochę dostało się do oczu, to nie szczypało. Dobrze nawilża skórę, jest bardzo miękka. Dodatkowo duży plus za layout butelki. Bardzo przyjemna dla oka.

olaaniolek | 3 lata temu

Pachnąca przyjemność dla całej rodziny

Naturalny płyn i żel do kąpieli dla całej rodziny YOPE FAMILOVE kwitnąca bergamotka to zamknięty w kolorową bo żółtą - miękką, plastikową butelkę kosmetyk z bardzo wygodną pompką o pojemności aż 750 ml, co przekłada się na jego wydajność. Szata graficzna bardzo prosta i bardzo estetyczna, informująca nas, że jest to kosmetyk od najmłodszego do najstarszego. Jest to kosmetyk, który ma żelową konsystencję i przezroczystą barwę a plusem jest piękny bergamotkowy zapach. Jest to kosmetyk, który zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego, jest bezpieczny nie tylko dla całej rodziny ale i dla zwierząt jak i dla środowiska – butelka pochodzi w 100% z recyklingu.

W składzie YOPE FAMILOVE naturalnego płynu i żelu do kąpieli znajdziemy roślinne składniki, które delikatnie myją skórę, allantoina i sorbitol wspomagają łagodzenie podrażnień i działają regenerująco. Natomiast masło murumuru wygładza skórę i poprawia jej elastyczność.

Naturalny płyn i żel do kąpieli dla całej rodziny YOPE FAMILOVE jest bardzo wydajnym produktem, przyjemnie myje nawet najdelikatniejszą skórę jednocześnie nawilżając ją. Jest to kosmetyk, który służy nam na dwa rodzaje – jako płyn, dzięki czemu możemy stworzyć sobie domowe SPA zamieniając się w delikatną i lekką piankę jak i żel do kąpieli, który umyje naszą skórę dokładnie bez dodatkowego nawilżenia w postaci balsamu. Jest to kosmetyk, który nie wysusza skóry, bardzo dobrze się pieni i łatwo spłukuje ze skóry. Przyjemnie relaksuje, dzięki bergamotce. Skutecznie dotlenia, nawilża i oczyszcza skórę – świetnie sprawdzi się w codziennej pielęgnacji. Naturalny płyn i żel pozostawia na długo skórę pięknie pachnącą.

Kiniaaa28 | 3 lata temu

Super płyn dl całej rodziny

Długo szuklalam wydajnego produktu który spełni się dla każdego w rodzinie aby ograniczyć ilość kupowanych butelek różnych płynów dla każdego w rodzinie . Ten płyn idealnie, sprawdza się dla mnie jak i męża i również dzieci. Naturalny skład sprawia ze płyn nadaje się również dla dzieci. Zapach jest na tyle neutralny ze będzie idealny zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Duże opakowanie oraz pompka super sprawdza się w codziennym łatwym użytkowaniu. Skóra po kąpieli jes miękka elastyczna i nawilżona.

Grazka30 | 3 lata temu

Płyn

Ten płyn do kąpieli jest bardzo dobry. Nadaje wodzie przyjemny zapach, sprawia, że staje się miękka i delikatna. Kąpiel w takiej wodzie z pianą jest bardzo przyjemna i odprężająca. Skóra staje się gładka i delikatna w dotyku i pięknie pachnie. Dodatkowo płyn Yope nawilża skórę i sprawia, że długo pozostaje miękka i delikatna. Polecam ten kosmetyk każdemu.

xxart3mis | 3 lata temu

Cudowny

Dla mnie idealny! Sprawdził się i dla dzieci i dla dorosłych. Bardzo wydajny. Plus za opakowanie z pompką. Nawilża i pozostawia zapach na skórze na bardzo długo.

Beacia1173 | 3 lata temu

Przyjemność płynąca z kąpieli

Produkt był stosowany jako płyn do kąpieli przez nastoletnie dziecko i osobę dorosłą. Wystarczy nieduża ilość aby kąpiel była przyjemnością w sporej ilości piany. Piękny zapach, wyczuwałam cytruski. Jako żel do mycia pod prysznicem sprawdził się również bardzo dobrze. Minimalna ilość żelu położona na myjkę daje sporo piany i można umyć całe ciało. Skóra po zastosowaniu tego żelu jest przyjemnie gładka, nawilżona i ładnie pachnie przez dłuższy czas. Produkt nikogo z rodziny nie uczulił , nie podrażnił. Mega wielkie opakowanie wystarczy na dłuuugi czas.

CatWomen | 3 lata temu

Pianowy szał!

Świetnie sie pieni. Frajda dla mniejszych dzieci. Naprawde niewiele musialam wlac do wanny, zeby powstala góra piany i masa radochy 😊 na dodatek multifunkcyjnosc jest na kolejny plus. Zel i plyn w jednym opakowani to jest to! Delikatny zapach bergamotki nie razi, odpreza. W calym domu pachnie po takiej kapieli. Jako zel nie wysusza skory, dobrze zmywa brud. Nawet gdy caly dzien chodzi sie na boso bez problemu stopy doprowadzil do porzadku.

kasia220690 | 3 lata temu

Płyn dla całej rodziny

Zdecydowanie płyn dla całej rodziny. Posiada delikatny miły zapach, ładnie się pieni. Powoduje dobre nawilżenie i odprężenie ciala. Pompka powoduje że jest łatwy w użyciu i zapobiega przypadkowemu wylaniu się produktu co przy dzieciach jest bardzo ważne. Napewno po niego wrócę.

Alexa4 | 3 lata temu

Płyn i żel YOPE Familove dla całej rodziny

Zadowolenie na 100% i Wam je również polecam!kompleksowy sposób dopasowania się do każdego typu cery, codzienna ochrona nawilżenie, siła i promienny blask.

airaddne | 3 lata temu

Pięknie się pieni

Jeśli marzysz o wannie pełnej piany, to ten produkt spełni Twoje oczekiwania. Kąpiel staje się świetną zabawą, z której korzystają i duzi i mali. Plyn dorbze czyści, nie przesusza i nie ściąga skóry. Sprawdzi się niezależnie od wieku.

dzieciaczki2 | 3 lata temu

Naturalny płyn i żel do kąpieli dla całej rodziny YOPE FAMILOVE

Naturalny płyn i żel do kąpieli dla całej rodziny YOPE FAMILOVE to świetne rozwiązanie dla całej rodziny! Jeden produkt, który może używać cała rodzina i zarówno jest płynem do kąpieli jaki i żelem, więc każdy używa go w sposób, który lubi :)

saga82 | 3 lata temu

Idealny płyn dla całej rodziny

Płyn bardzo ładnie wygląda w łazience, świetnie się prezentuje na wannie. Opakowanie z pompką jest bardzo praktyczne i wygodne podczas brania kąpieli czy prysznica. Jest idealne dla całej rodziny, ładnie się pieni i nie podrażnia nawet najbardziej wrażliwej skóry. Płyn ma przyjemny zapach, który odpowiada całej rodzinie.

rycerzyk6 | 3 lata temu

zabawa w wannie

Biorąc kąpiel poczułam odprężenie i relaks. Dzieci natomiast świetnie się bawią podczas kąpieli ,piana i nurkowanie w wannie to ciekawe zajęcie przed pójściem spać. Bezpieczny i widzę radość na twarzy moich dzieci. Taka radość zbliża ludzi.

anymm | 3 lata temu

Dobra jakość

Ma delikatny zapach, nieco "babciny". Mi nie odpowiada, ale jest na tyle delikatny i słabo utrzymuje się na skórze, że jakoś bardzo mi nie przeszkadza. Bardzo słabo się pieni. Dobrze oczyszcza skórę. Pozostawia ją miękką, nawilżoną. Nie uczula i nie wysusza. Opakowanie wygodne w użyciu, bardzo ładny desing. Nie wiem, czy sięgnę po niego w przyszłości, bo lubię produkty które dobrze się pienią i mają ładne intensywne zapachy.

szyman88 | 3 lata temu

Bardzo wydajny

Bardzo ekonomiczny produkt dla całej rodziny

Posiada bardzo wygodna pompke ułatwiająca korzstanie z produktu już najmłodszym członka rodziny.

Żel pięknie pachnie

Nie wysusza skóry

Zostawia ja dobrze umytą, pachnąca i nawilżona

Nie uczula, nie powoduje alergii skórnych

Jest delikatny ale skuteczny dlatego nadaje się dla każdego :)

m4dziara | 3 lata temu

2w1 połączenie idealne

Ja kocham ten produkt! Uwielbiam połączenia

2w1, bo zajmuje mniej miejsca w małej łazience. Pieni się fantastycznie, czy na gąbce czy tez jako płyn. Dzieciaki uwielbiają pianę,która ładnie pachnie i jest trwała. Pięknie nawilża skore.nie podrażnia jej. Ładnie myje. Spłukuje się pięknie. Banki mydlane tez się udają. Bardzo wydajne. Duża butelka wystarcza na o wiele dłużej. Uwielbiam i nie oddam:)

Dudek1980 | 3 lata temu

Ukojenie dla skóry

Po całym dniu, to była czysta przyjemność zanurzyć się w kąpieli w tym płynie. Dal ukojenie dla ciała i ducha . Myślę, ze sięgnę po ten preparat jeeszcze wielokrotnie, choć jest baaardzo wydajny.

moisha83 | 3 lata temu

Naturalny płyn i żel do kąpieli dla całej rodziny YOPE FAMILOVE

Płyn bardzo wydajny, wystarczy mała ilość i jesteśmy super "opianowani". Bardzo fajnie nawilżą płyn do kąpieli.

Dzieci są bardzo zadowolone z zapachu i ilości piany jaką daje płyn. Bardzo duże opakowanie wystarcza na bardzo bardzo długo. Polecam wszystkim ten płyn

funkyart | 3 lata temu

polecam

Super kosmetyki, odpowiednie dla całej rodziny. Wydajna butelka z pompka, piękny zapach. Pielęgnują i dbają o naszą skóre. Spełniły wszystkie moje oczekiwania i wymagania

marta3721 | 3 lata temu

Świeżość na długo

Produkt jak najbardziej spełni oczekiwania nawet tych najbardziej wybrednych osób :) Cudowny zapach zapewnia odprężenie na długo. Wystarczy kilka kropel do wanny a stworzy się mnóstwo piany do relaksującej kąpieli. Do tego bardzo wydajny a przy naszej dużej rodzinie to bardzo ważne. Będę dalej korzystała z produktu.

Rose15 | 3 lata temu

Delikatny dla skóry

Żel odczuwalnie oczyszcza skórę ale jest przy tym bardzo delikatny i nie powoduje uczucia napięcia oraz przesuszenia. Opakowanie z pompką jest bardzo wygodne. Zapach jest wręcz cudowny- świeży i nienachalny. Mała ilość żelu wystarcza do zrobienia dużej piany.

Kasia31a1 | 3 lata temu

Płyn do kąpieli i Żel pod prysznic Yope Familove

Nawilżający,pachnący,fajnie się pieni.Nie uczula ,jest delikatny dla skóry.Wszyscy domownicy zadowoleni .Jest wydajny więc starcza na długo.Napewno polecę go innym.

cyk | 3 lata temu

Sprawdziłam i polecam

Naturalny płyn i żel do kąpieli dla całej rodziny YOPE FAMILOVE zaskakująco przyjemny. Szczególnie ujmujący jeśli chodzi o nutę zapachową. Otoczona jestem aurą, której mi brakowało. Relaks jest gwarantowany a przyjemne chwile zostają na dłużej.

Pati1815 | 3 lata temu

Naturalny płyn i żel do kąpieli

Zapach łagodny, ale wyczuwalny na tyle abym była zadowolona, plus że dla całej rodziny nie potrzeba mi w tym momencie 4 opakowań różnych żeli, nawilżenie idealnie sprawdził się pod prysznicem a także w wanience syna, nie pieni się bardzo dlatego dla mnie wywołał bardzo dobre wrażenie

Bodzenka | 3 lata temu

Polecam zel

Żel pod prysznic mega wydajny,delikatny zapach,pielęgnuje suchą skórę,nadaje jej miękkości i nawizwa ciało. Rodzinka zadowolona butelka wydajna

Olaleavanessa | 3 lata temu

Hit rewelacja

Płyn sprawdza się dla całej rodziny . Nie uczula a skóra jest jedwabista i nawilżona . uwielbiam go . polecam go każdemu kto szuka rozwiązania dla całej rodziny

Megi | 3 lata temu

Piankowy

Żel dzięki temu że ma pompkę jest jest bardzo wydajny w dodatku duże opakowanie które służy dla całej rodziny dzięki czemu nie ma w łazience zbędnych butelek są tylko konkretne właśnie takie jak żel który miałam ja i moja rodzina testować delikatny dla skóry nie podrażnia, skóra jest bardziej aksamitna

Malinkowa95 | 3 lata temu

Bardzo dobry płyn dla całej rodziny

Z produktu korzysta cała rodzina, dzieciom podoba się długoutrzymujaca się delikatna piana i piękny zapach wypełniający łazienkę podczas kąpieli. Skóra jest gładka, mięciutka, dobrze nawilżona I nie trzeba używać już żadnych dodatkowych kosmetyków. Pompka jest bardzo wygodna opcją i przy tym oszczędną. Elegancka szata graficzna ładnie prezentuje się pod prysznicem.

Ewelina1516 | 3 lata temu

Cudowny

Uwielbiamy całą rodziną płyn do kąpieli Yope. Pięknie pachnie, dobrze się pieni i sprawia, że kąpiel staje się czystą przyjemnością. Duży plus za składniki pochodzenia naturalnego.

171951f | 3 lata temu

Płyn i żel do kąpieli Yope Familove

Pachnący płyn i zel do kąpieli doskonale oczyszcza skórę wygladza i nawilża powodując jej elastycznośc. posiada miły zapach co sprawia że po kąpieli czuję się odprężona i zrelaksowana.Estetyczne opakowanie z pompką to wygoda w używaniu.

Sizi19 | 3 lata temu

Rewelacyjne

Delikatny przyjemny zapach który pozostaje na ciele długo.

Jest naprawdę odpowiedni dla całej rodziny dla tych małych jak i dla tych dużych i dorosłych.

koliber31 | 3 lata temu

Mój faworyt. Jest cudowny

Żel dobrze się pieni i dobrze oczyszcza skórę. Ma bardzo przyjemny ale nie męczący zapach. Świetnie się sprawdza jako płyn do kąpieli i żel do kąpieli. Może być stosowany w pielęgnacji dzieci bo jest bezpieczny, delikatny i łagodny. Pozostawia skórę dobrze oczyszczoną, nawilżoną i miękką w dotyku.

MD-J | 3 lata temu

Nawilżanie, nawilżenie i jeszcze raz nawilżenie

To cudowne uczucie nawilżenia skóry, która staje się jednocześnie elastyczna, a wszystko w miłym zapachu bergamotki zapewnił Nam Naturalny płyn i żel do kąpieli dla całej rodziny YOPE FAMILOVE.

Damona | 3 lata temu

Żel - płyn do kąpieli dla całej rodziny Yope Familove

Lekki, nawilżający kosmetyk dla całej rodziny. Doskonale myje i odświeża skórę, doskonale ją pielęgnuje. Zdał egzamin na piątkę. Dzieci chętnie po niego sięgały pod prysznicem . Doskonale dozowanie w postaci pompki, pozwala zaoszczędzić i zarazem chroni przed wysłaniem co się często zdarza przy dzieciach.

syyympatyczna | 3 lata temu

Tak jak teraz mam podsumować- pierwsze skojarzenie: miękkość

Opakowanie I klasa. Duża pojemność. Estetyczna, miła dla oka szata graficzna i świetnie działająca pompka.

Ucieszyłam się, że zapach bergamotki, bo zawsze nas do takowego ciągnęło – rześki, uniwersalny zapach, który pasował i mnie, i mężowi. Ale! Zapach tego żelu nie przypomina wcześniej używanych przez nas bergamotkowych produktów. Niedawny Johnsons był mocno energetyczny i jakby cytrusowy. Ten mi przypomina dziecięcy żel Ziajki ale zapach jest, jednak, mniej intensywny, ot taki zapachowo w pół drogi między typowo znaną mi bergamotką a dziecięcą Ziajką.

Żel jest przezroczysty. Jestem przyzywczajona do używania gąbki, bo tak mi się utarło, że na niej produkty lepiej się spieniają i zyskują na wydajności. Tutaj mam wrażenie, że bez gąbki, wprost na skórze, żel spienia się wspaniale. Przezroczysta konsystencja szybko zmienia się w delikatną piankę.

Idealny preparat dla dzieci.

Nie wysusza skóry, nie podrażnia, po kąpieli skóra jest spokojna. Jest dokładnie taki, jakim prezentuje go Producent: delikatny, naturalny, nie odczujemy w nim chemii.

Mnie trochę brakuje tego chemicznego dopachnienia, bo tak już jesteśmy tą sztucznością rozpasani, że ma mocno pachnieć. Tak właściwie, to nawet nie wiem, jak naprawdę pachnie bergamotka :)

qotek | 3 lata temu

Pięknie pachnie, dobrze się pieni, dobrze myje

Mój faworyt - kosmetyk bardzo naturalny.

Naturalny płyn i żel do kąpieli dla całej rodziny świetnie się sprawdza w codziennym myciu - duże, wygodne opakowanie z pompką.

Piękny niespotykany delikatny zapach.

Idealna konsystencja.

Wydajność na plus!

Alusia1985 | 3 lata temu

Naturalny płyn i żel do kąpieli dla całej rodziny YOPE FAMILOVE

Naturalny płyn i żel do kąpieli dla całej rodziny YOPE FAMILOVE to nasz faworyt! używała go cała rodzina i każdy byl zadowolony! Piękny zapach długo pozostawał na skórze :) Dozownik znacznie ułatwia stosowanie kosmetyku przez dzieci :)

Kasyszka | 3 lata temu

Płyn i żel do kapieli

Duża butelka z kolorowa etykietka wydajna butelka z pompka jako płyn super do wannny się pieni jako żel lekka konsystencja pieni się tez idealnie pozostawia gładka skore

mxxxx | 3 lata temu

naturalna pielegnacja

Uwielbiamy ten zel.Doskonale pielegnuje skore calej rodziny i nikt jeszcze nie narzekal a slychac tylko-ach i ach jaki super jest.Bardzo wydajny i latwy w uzyciu.Skora czysta i nawilzona.Cena rewelacyjna biorac pod uwage jakosc.Polecam,polecam,polecam.

laskotka | 3 lata temu

Oszczędność miejsca i pieniędzy

Płyn przeznaczony jest dla całej rodziny przez co oszczędzamy miejsce pod prysznicem oraz pieniądze. Kosmetyk ma wygodne opakowanie z pompką,co ułatwia mycie dziecka. Zapach jest przyjemny,delikatny i po spłukaniu już nie utrzymuje się na skórze. Skóra jest miła w dotyku. Nie występują żadne przesuszenia czy alergię

Wiolettax | 3 lata temu

Płyn rewelacja

Płyn rewelacyjny ,ponieważ ma gęstą konsystencje, super sie pieni i cialo jest elastyczne i mieciutkie,nie musze jego dużo używać ,starczy dla calej rodzinki. Nawet młodsza córka powiedziała mamo -on jest super chociaż zawsze chciała o zapachach owocowych ,a tu taka odmiana i mówi mamo to moje heheh

Markiza90 | 3 lata temu

Pachnąca piana.

Płyn i żel do kąpieli mocno się pieni, dzięki czemu butelka jest bardzo wydajna. Wystarcza na długo mimo, że dzięki jego zaletom używa go cała rodzina.

bkuriata | 3 lata temu

Polecam

Dla mnie ten żel do kąpieli był świetnym produktem pod każdym względem , świetny zapach fajnie się pieni i ta duża butelka sprawia że ma się go na długo. Pompka w butelce ułatwia dozowanie no i cena produktu jest na każdą kieszeń .Polecam

Joagry | 3 lata temu

Delikatny dla skóry

Żel do kąpieli bardzo ładnie pachnie, jest delikatny dla skóry, nawilża ją, opakowanie wygodne z pąpką bardzo wydajne. Polecam do stosowania dla całe rodziny.

czaraksiazek | 3 lata temu

Polecam serdecznie 🥰

Żel bardzo wydajny, myje się cała rodzina, gęsty, pięknie pachnący, zaakceptowało go i dorosłe i dziecięce ciało. Wystarcza na długo. Łatwy w użyciu dzięki pompce.

alam | 3 lata temu

Naturalny płyn i żel do kąpieli dla całej rodziny YOPE FAMILOVE

Duże poręczne opakowanie, łatwe dozowanie dzięki pompce. Dzieci bardzo zadowolone , super robi się bańki mydlane w kąpieli. Delikatnie myje i pielęgnuje skórę całej rodziny.

chmurka833 | 3 lata temu

Doskonale oczyszcza skórę

Płyn i żel do mycia Yope Familove jest idealny do stosowania dla całej rodziny. Doskonale oczyszcza, nie podrażnia skóry nawet delikatnej skóry dziecka ,ma piękny ,delikatny zapach . Idealny jako żel pod prysznic oraz płyn do kąpieli .

magor7777 | 3 lata temu

Żel jest bardzo wydajny. Wystarczy odrobina do umycia całego ciała. Zapach utrzymuje się długo. Nawet moje dziecko z chęcią sięga po żel, a wcześniej był problem.

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona produktami YOPE Familove. Żel spełnił oczekiwania całej naszej rodziny. Produkty są bardzo wydajne i bardzo ładnie i długo pachną

Angelikapietrzak70@gmail.com | 3 lata temu

Bomba

Żel YOPE FAMILOVE zapach powala z nóg ,jest niesamowicie piękny ... Każda kąpiel w żelu to relaks dla ciała , frajda dla dzieci z piany . Napewno zakupie kolejny żel .

Imaginacjam92 | 3 lata temu

pachnąca przyjemna kąpiel

Żel ten to zbawienie dla mojej skóry , jest delikatny , pięknie pachnie , dobrze się pieni . Nie podrażnia mojej wrażliwej skóry. Jest bardzo delikatny więc mojej dzieci również chętnie z niego korzystają.

Aga0702 | 3 lata temu

Płyn który pokochaliśmy

Bardzo fajny płyn dobrze myje i pielęgnuje skórę, skóra jest gładka i nawilżona. Wygodne i duże opakowanie. Wydajny. Produkt 2w1 żel pod prysznic i do kąpieli.

kolczusia | 3 lata temu

Polecam.

Płyn wydajny o delikatnym zapachu bergamotki. Stosowany przez wszystkich domowników bo każdemu ten zapach odpowiadał. Dobrze myje,dobrze się pieni. Doskonały w podrozach-jedna butelka dla wszystkich.

Frenza | 3 lata temu

Płyn do kąpieli FamiLove

Płyn do kąpieli u mnie sprawdził się również jako żel pod prysznic. Idealny dla mnie jak i całej mojej rodziny. Bardzo wydajne opakowanie, piękny zapach i nawilżona skóra już po pierwszej kąpieli. Szczerze polecam!

ola147 | 3 lata temu

Super

Płyn ma duże , pojemne opakowanie z wygodna w użyciu pompka . Jest dla całej rodziny co jest bardzo wygodne i praktyczne. Dobrze się pieni i bez problemu spłukuje , jest wydajny . Fajnie oczyszcza skórę , nawilzajac ja przy tym . Dodatkowo na śliczny zapach .

Kamila 2424 | 3 lata temu

Dla całej rodziny

Super sprawa a moi nastoletni synowie uwielbiają ten żel pod prysznic nie tylko ze względu że jest coś nowego ale za efekt. Moja 3 letnia córeczka uwielbia kąpiel z płynem nie chce nawet wyjść z wanny bo dobrze się bawi.

Domii02 | 3 lata temu

Zdecydowanie mój faworyt

Ładnie pachnie, miękka skórą, delikatna skóra po żelu, dobrze się pieni, dodatkowo fajny do kąpieli, dzięki żelowi mój chłopak pozbył się uczulenie które inne żele wywoływały

paula_3101 | 3 lata temu

Dla kazdego

Uważam że kosmetyki nadają się dla każdej skóry i dzięki temu nie muszę używać tysiąca różnych kosmetyków bo mam jeden niepowtarzalny i dla dorosłych i dla dzieci.

evi900422 | 3 lata temu

Idealny nawet do wrażliwej skóry.

Jest to bardzo gęsty żel , który pięknie pachnie , dobrze się pieni , wystarczy mała ilość żeby powstała duża ilość piany. Żel bardzo wygładza skórę , dobrze ją nawilża , nie uczula , nie podrażnia skóry. Cieszy mnie fakt że żel składa się aż z 98 % naturalnych składników . Żel u mnie używa cała rodzina i cała rodzina jest bardzo zadowolona .

Oczami Renaty | 3 lata temu

Fajny

Fajnie robi pianę ,ładnie pachnie ,dobrze nawilża ,nie uczula ,nie podrażnia . Ładny zapach . Żel jest wydajny ,dobrze myje ,dobrze nawilża skórę ,nie wysusza jej