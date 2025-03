Piękne ozdoby na choinkę z papieru nie tylko ozdabiają świąteczne drzewko, ale także mogą być świetną zabawą dla całej rodziny. Zaangażuj swoich najbliższych i wspólnie przygotujcie ciekawe dekoracje. Wykorzystaj do tego karton, brystol albo zwykłe kolorowe kartki.

Symetryczne wycinanki to bardzo popularna forma tworzenia świątecznych ozdób. Najpopularniejszym motywem są śnieżynki. Aby je stworzyć, wystarczy, że kartkę papieru (najlepiej w kształcie koła) złożysz na pół, następnie na cztery, a potem na sześć części.

Na jednym z utworzonych trójkątów narysuj dowolne wzory, na przykład linie, zygzaki, łuki czy małe trójkąty. Ważne jest, aby nacięcia były odpowiednio głębokie, ale nie przecinały całej struktury. Po wycięciu i delikatnym rozłożeniu papieru ukaże się misterny, symetryczny wzór przypominający płatek śniegu.

Tak przygotowane ozdoby możesz powiesić na choince, ale także na oknie lub ozdobić nimi świąteczny stół.

fot. Ozdoby z papieru na choinkę/Adobe Stock, Oksana_S

Kto powiedział, że na choince nie może zawisnąć... choinka? Przygotujesz ją przy pomocy kilku kartek kolorowego papieru, kleju oraz nożyczek. Wystarczy, że wytniesz kilka identycznych trójkątów, a następnie dotniesz je tak, aby powstał pień oraz rozgałęzienia.

Kiedy Twoja papierowa ozdoba w kształcie choinki jest już gotowa, wystarczy dodać ostatnie detale, ostatnie szlify. Do górnej części dekoracji przymocuj kawałek sznurka, wstążki lub ozdobnej nitki.

Wybierz materiał, który będzie pasował do stylu twojej choinki - sznurek jutowy doda rustykalnego uroku, a błyszcząca wstążka podkreśli elegancki charakter świątecznej aranżacji.

fot. Ozdoby na choinkę z papieru/Adobe Stock, runrun2

Przy pomocy dwóch kawałków kartki (np. zeszytu do nut), koralika lub waty oraz sznurka możesz przygotować urocze aniołki z papieru. Będą idealnie prezentować się na świątecznym drzewku. Najpierw wytnij dwa prostokąty z papieru. Jeden musi być większy - to będzie tułów.

Każdy kawałek pozaginaj na kształt harmonijki. Kartkę przeznaczoną na tułów złóż następnie na pół, aby powstała „spódniczka". Kolejny kawałek złap palcami na środku obu dłuższych boków i ściśnij mocno. To będą skrzydełka. Całość połącz ze sobą klejem, dodaj główkę z koralika, a także sznurek.

fot. Aniołki z papieru na choinkę/Adobe Stock, strauscher

Papierowe bombki wcale nie są takie trudne do wykonania. Możesz je przygotować na kilka sposobów. Najprostszym z nich jest wycięcie ok. 10-12 cienkich prostokątów z dowolnego papieru. Może być on jednolity albo wzorzysty, dobrze sprawdzą się także kawałki gazety.

Kolejnym krokiem jest układanie ich na kształt półkul i sklejanie ze sobą od góry i dołu. Na koniec wystarczy dodać sznurek i ozdoba gotowa.

Możesz także sięgnąć po inną metodę. Wytnij z papieru kilkanaście identycznych kształtów - mogą być to koła, ale nie muszą. Następnie każdy kształt złóż na pół, złóż wszystkie razem i sklej ze sobą sąsiadujące boki kolejnych elementów. Możesz w ten sposób stworzyć wiele ciekawych kształtów.

fot. Ozdoby na choinkę z papieru/Adobe Stock, Olena Rudo

Tak naprawdę papierowe ozdoby świąteczne możesz stworzyć z dowolnych elementów. W kilka chwil możesz wyczarować wyjątkowe zawieszki, wycinając dowolne kształty z kartonu, brystolu lub innego, sztywnego papieru. Popularne motywy to renifery, bałwanki, prezenty, mikołaje czy urocze elfy, ale wybór zależy tylko od twojej wyobraźni - każde świąteczne skojarzenie można przełożyć na papier.

Baw się formą, maluj dowolnie papierowe elementy i dekoruj je guzikami, koralikami, a także elementami trójwymiarowymi, przygotowanymi z filcu, waty czy plasteliny. Jeśli chcesz, aby Twoje ozdoby bardziej przyciągały wzrok, pokryj je brokatem lub metaliczną farbą. Możesz także wykorzystać papier w odcieniach złota, srebra czy czerwieni, które pięknie odbijają światło lampek choinkowych.

fot. Ozdoby z papieru na choinkę/Adobe Stock, perfectlab

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 09.12.2022.

