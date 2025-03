Nie masz pomysłu na mądre życzenia bożonarodzeniowe? Wykorzystaj te gotowe pomysły i wpisz je na bożonarodzeniową kartkę lub przekaż osobiście podczas rodzinnego spotkania. To nieodłączny element tego magicznego okresu w roku. Dobrze dobrane słowa potrafią rozgrzać serca i wprowadzić w świąteczny nastrój. To czas, kiedy bliskość, miłość i wspólne chwile nabierają szczególnego znaczenia.

Warto zatem zadbać, by nasze życzenia były wyjątkowe i pełne szczerości, niezależnie od tego, czy składamy je osobiście, wysyłamy na kartce świątecznej bądź SMS-em. Oto gotowe propozycje na krótkie, długie oraz eleganckie i przede wszystkim mądre życzenia na Boże Narodzenie.

Spis treści:

Mądre i krótkie życzenia idealnie sprawdzą się podczas dzielenia się opłatkiem. Mogą być rymowane lub proste, wypowiadane zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Świetnie będą się prezentować także na kartce świątecznej czy liściku dołączonym do prezentu.

***

Niech świąteczny czas

przynosi tylko pozytywne emocje,

a odpędza smutki,

niech w sercu zawita szczęśliwość,

niech je wypełni Jezus malutki.

***

Niech ten świąteczny czas

będzie pełen pięknych chwil

spędzonych z najbliższymi.

Niech miłość i szczęście

zawsze gości w Twoim domu.

***

Z okazji świąt Bożego Narodzenia

życzę Ci spokoju i pogody ducha,

sukcesów na polu zawodowym

oraz tym osobistym,

cierpliwości w dążeniu do celów,

satysfakcji z już osiągniętych

oraz dużo, dużo szczęścia.

***

Niech Ci święta miłe będą

dźwiękiem, śpiewem i kolędą.

Niechaj w zdrowiu i urodzie,

przy wieczerzy i w zgodzie

czas miło płynie i raduje całą rodzinę!

***

Zaplątała się kolęda

w choinkowy łańcuch słów,

złota gwiazda zabłysła na niebie

narodził się Jezus przy rodzinnym chlebie.

***

Życzę Ci, aby magia Świąt

przyniosła spokój i radość,

a Gwiazda Betlejemska

oświetlała Twoją drogę przez cały rok.

***

Niech ciepło rodzinnych serc sprawi,

że każdy dzień będzie wyjątkowy

i przepełniony miłością.

Radosnego Bożego Narodzenia!

***

Gdy nadejdzie dzień Wigilii

i opłatek weźmiesz w rękę,

choć ja będę gdzieś w oddali,

Z Tobą będzie moje serce.

Gdy nadejdą miłe święta,

niech ta kartka Ci przypomni,

że o Tobie ktoś pamięta

i w oddali spędza święta.

***

Niech te Święta będą jak piękna symfonia

– pełna harmonii, radości

i niezapomnianych chwil z bliskimi.

Życzę Ci świątecznych dni pełnych inspiracji,

które jak światełka na choince

rozjaśnią każdy Twój dzień.

***

Życzę Ci, byś w świątecznym zamieszaniu

dostrzegł to, co najważniejsze

– bliskość, miłość i szczęście w prostych chwilach.

***

Gdy opłatek bielusieńki weźmiesz w swoje dłonie,

wspomnij w wieczór uroczysty chociaż chwilę o mnie.

Chociaż jestem dziś od Ciebie kilometrów wiele,

tym opłatkiem w myślach też się z Tobą dzielę.

***

fot. Mądre życzenia bożonarodzeniowe krótkie/Adobe Stock, luckybusiness

Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie to doskonały sposób, by podzielić się z bliskimi miłością, ciepłem i radością płynącą z tego magicznego okresu w roku. Warto zainspirować się głębokimi i serdecznymi życzeniami o dłuższej formie, które mogą umilić ten szczególny czas.

***

Niech te Święta nauczą nas,

że największym prezentem jest obecność tych,

którzy mają szczególne miejsce w naszych sercach.

Życzę, aby świąteczny czas przypominał, jak ważni są dla nas bliscy

i jak wielki dar stanowi ich obecność w naszym życiu.

Dziękuję za każde wspólne święta,

które stają się najpiękniejszymi wspomnieniami.

Niech miłość i radość zawsze będą z Wami.

***

Niech te Święta będą pełne miłości,

a każdy moment spędzony z rodziną

przyniesie wielką radość i wzruszenie.

Z całego serca życzę, by Wasze Święta były pełne magii,

która sprawi, że każdy dzień będzie wyjątkowy.

Niech magia tego czasu wypełni Twój dom

ciepłem, miłością i spokojem.

***

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę Ci,

aby każdy dzień przynosił nowe powody do radości i uśmiechu.

Życzę Ci, abyś w te święta odnajdywał szczęście w każdej drobnostce

i cieszył się każdą chwilą spędzoną z rodziną.

Niech Boże Narodzenie będzie dla Ciebie czasem odpoczynku i refleksji,

a Nowy Rok przyniesie spełnienie wszystkich marzeń.

***

Niech te święta przyniosą Ci spokój ducha

i pozwolą na nowo odkryć piękno prostych chwil.

Życzę Ci, abyś zawsze znajdował czas na to, co naprawdę ważne,

i cieszył się każdą chwilą spędzoną z bliskimi.

Niech magia świąt przypomni Ci o wartości miłości, nadziei, pokoju i życzliwości.

Życzę Ci także, abyś zawsze miał przy sobie ludzi, którzy Cię kochają i cenią.

***

Eleganckie, mądre życzenia same w sobie są wzruszającym prezentem świątecznym. Pięknie prezentują się na kartce okolicznościowej, ale możesz je także napisać mailem, a także wstawić na swoje konto społecznościowe.

***

Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda,

każdy dom i każdego z nas,

niechaj piękne będą dla Ciebie

Bożonarodzeniowe Święta

i niechaj niosą Tobie betlejemski blask.

***

Niech magia Świąt Bożego Narodzenia

wypełnia ciepłem wszystkie mroźne dni,

a blask gwiazd przypomina,

że czasem wystarczy tylko wypowiedzieć życzenia.

***

Lśni dokoła choinkowy blask,

niebo pełne śniegu,

niebo pełne gwiazd.

Niech święta radością

wypełnią Wasz dom,

a Nowy Rok blasku doda

Waszym dniom.

***

W dzień Bożego Narodzenia

ślemy wszystkim Wam życzenia,

niech ten Nowo Narodzony

ześle na Was łask ogromy.

By Wam wszystko pasowało,

by kłopotów było mało,

byście zawsze byli zdrowi,

by problemy były z głowy,

by się wiodło znakomicie,

by wesołe było życie!

***

Białe święto z radosną kolędą,

drzewka zielone przybrane w kokardy,

zajączek i lalka szmaciana

choć się nie przyznają

od rana na prezenty czekają,

które zaspane dzieci

rozpakują ziewając.

***

Piękna jest radość w święta

ciepłe są myśli o bliskich.

Niech pokój, miłość i szczęście,

otoczy dzisiaj nas wszystkich.

***

Małą gwiazdkę przed świętami

przyjmij proszę z życzeniami.

Niechaj się marzenia spełnią,

niech Twe serce wnet wypełnią

radości wszelakie i duże, i małe,

i żeby te święta w końcu były białe!

***

Chociaż los rzucił mnie daleko stąd,

W myślach z Wami będę,

i z głębi serca wszystkim ślę kolędę.

Wesołych Świąt!

***

Kiedy się dziś na ziemi Bóg - Dziecina rodzi,

Tysiączne ze sobą światu pociechy przywozi.

I chociaż jestem daleko, mam sposobność z serca uprzejmego,

Życzyć Wam, Moi mili, wszystkiego dobrego.

***

fot. Eleganckie i mądre życzenia bożonarodzeniowe/Adobe Stock, Konstantin Yuganov

Uniwersalne życzenia na Boże Narodzenie sprawdzą się idealnie w formie maila do dalszej rodziny, kolegów z pracy czy ze szkoły, a także dla dawno niewidzianych bliskich. Mogą to być śmieszne rymowanki bożonarodzeniowe albo coś bardziej poważnego, stonowanego.

***

Za oknem stoi bałwanek,

w domu przepiękna choinka,

uśmiechnij się – wszystko gotowe,

czas zasiadać do Wigilii.

Niech święta Bożego Narodzenia

przyniosą Ci spokój i pozwolą

odpocząć od zmartwień!

***

W ten piękny świąteczny czas,

zdrowia, optymizmu,

pomyślności, szczęścia,

rodzinnej atmosfery

i suto zastawionego stołu,

samych sukcesów i radości!

***

Mroźno, smutno i biało,

ale nie w Twoim domu!

Tutaj wszyscy radośni,

tutaj oaza spokoju!

Uśmiechnij się i odpocznij,

w końcu masz na to czas,

bądź szczęśliwa, radosna,

odgoń smutki, zmartwienia,

niczym się teraz nie przejmuj,

w końcu to świąt pora!

***

Na okres Bożego Narodzenia

ślemy Wam najserdeczniejsze życzenia!

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,

ciepła rodzinnego i miłości!

***

Idą święta, widać gości,

radość, szczęście i pomyślność,

niech w Twój dom

wraz z nimi wejdzie!

***

Niech te święta, tak wspaniałe

będą całe jakby z bajek.

Niechaj gwiazdka z nieba leci,

niech Mikołaj tuli dzieci.

Biały puch niech z góry spada,

niechaj piesek w nocy gada.

Niech choinka pachnie pięknie,

niechaj radość będzie wszędzie!

***

Gwiazdki najjaśniejszej,

choinki najpiękniejszej,

prezentów wymarzonych,

świąt mile spędzonych,

karnawału szalonego,

roku bardzo udanego.

***

Gdy gwiazdka Wigilię zaczyna

do stołu siada cała rodzina.

Ja jestem daleko stąd,

lecz życzę wam Wesołych Świąt!

***

Szczęścia, zdrowia, powodzenia

w dniu Bożego Narodzenia!

Spełnienia marzeń, udanych wrażeń,

ciepła rodzinnego, wszystkiego dobrego!

***

W te święta magiczne

życzenia ślę liczne:

zdrowia, szczęścia, pomyślności,

niech smutek w Twym domu nie gości,

żeby się życie super ułożyło

i zawsze dobrze Ci było!

***

Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne mogą być tradycyjne, zabawne lub wzruszające, ale zawsze powinny odzwierciedlać nasze najgłębsze uczucia i intencje. Bez względu na to, czy zdecydujesz się na krótką wiadomość, kartkę czy osobistą wizytę, dobrze dobrane życzenia dodadzą świętom wyjątkowego blasku.

***

Życzę Ci, aby każdy dzień w Nowym Roku i tegorocznych świąt

był jak choinkowe światełko – pełen blasku i radości.

Niech Twoje życie będzie pełne kolorów, smaków i nieustającej radości

z odkrywania nowych rzeczy.

***

W te święta życzę Ci spokoju, który koi duszę, i miłości, która otacza serce.

Niech każdy dzień świąt i nadchodzącego roku,

przynosi Ci wspomnienia pełne ciepła, miłości i radości.

***

Z całego serca życzę Ci, abyś w te święta

cieszył się obecnością bliskich i odnalazł spokój ducha.

Życzę Ci także, abyś każdego dnia nowego roku

odkrywał nowe powody do uśmiechu i doceniał piękno prostych chwil.

***

Oby te święta przyniosły Ci ukojenie i radość

płynącą z bycia razem z najbliższymi.

Niech nowy rok przyniesie ci same sukcesy!

***

Mądre życzenia na Boże Narodzenie mogą przybierać krótką formę, która idealnie sprawdzi się do wysłania SMS-em. Podaruj bliskim kilka ciepłych słów, które skłonią ich do refleksji w tym wyjątkowym czasie i będą wyrazem Twojej pamięci i oddania.

Wesołych chwil i niezapomnianych wspomnień!

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Niech Gwiazda Betlejemska oświetla Twoją drogę!

Świąt pełnych miłości i szczęścia!

Życzę Ci aby każdy dzień był jak Święta!

Niech Święta przyniosą spokój i radość!

Magicznych Świąt pełnych uśmiechu!

Życzę Ci ciepła rodzinnych świąt!

Niech magiczny czas świąt rozjaśni Twoje serce!

Wesołych Świąt dla Ciebie i rodziny!

Niech święta będą czasem radości i odpoczynku!

Magicznych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 27.11.2018.

