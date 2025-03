Wzory halloweenowych dyń mogą być bardzo różne. Tradycyjny Jack-o’-lantern to irlandzka nazwa lampionu, który przygotowuje się specjalnie na Halloween. W Irlandii tworzono je jednak z innych warzyw, np. z rzepy. Dopiero mieszkańcy Wielkiej Brytanii zaczęli rzeźbić tradycyjnego "Jacka" z ogromnych, wydrążonych dyń.

Niektórzy przygotowują w nich skomplikowane wzory - Halloween to ostatecznie festiwal wymyślnych lampionów z dyni i czasem można zobaczyć nawet przerażające sceny wprost z horrorów!

Tradycja jack-o'-lantern, czyli wykrawania dyni na straszne, halloweenowe kształty wywodzi się z Irlandii i ma swoje korzenie w celtyckich wierzeniach. W dawnych czasach, w ramach obchodów święta Samhain, Irlandczycy rzeźbili groźne twarze w rzepach i umieszczali w nich świece, aby z ich pomocą odstraszać złe duchy.

Nazwa "jack-o'-lantern" pochodzi zaś od ludowej opowieści o chytrym kowalu o imieniu Jack, który oszukał diabła i został skazany na wieczne błąkanie się po ziemi z lampionem z wydrążonej rzepy.

Gdy irlandzcy imigranci przenieśli się do Ameryki, zastąpili rzepę dynią, ponieważ była łatwiej dostępna i większa, co czyniło ją lepszym materiałem do rzeźbienia. Tradycja ta jest dziś popularnym symbolem 31. października, a wydrążone dynie z groźnymi twarzami są powszechnie wystawiane przed domami jako dekoracje na Halloween.

Tradycyjny halloweenowy lampion z dyni ma złowrogo przymrużone "oczy" i krwiożerczy uśmiech. Należy pamiętać o tym, aby otwory były wystarczająco duże, by wydobywało się przez nie światło umieszczonej wewnątrz świecy. Przez niewielkie dziurki mało będzie widać, więc efekt stanie się mniej imponujący.

Standardowa halloweenowa dynia jest dość łatwa do wykrojenia. Oczy zrobisz przy pomocy dwóch pochylonych lub równych trójkątów, a uśmiech łatwo wytniesz przy pomocy ostrego, dużego noża. Nie musi być on bardzo równy - przecież to ma być złowrogo ciesząca się dynia!

Przy pomocy trójkątów możesz wyciąć jej także zęby, doda to jeszcze więcej przerażającego klimatu. Taką dynię dobrze jest krótko podsuszyć, np. blisko grzejnika, a następnie umieścić w środku świeczkę - najlepszy efekt będzie z tą naturalną, ale śmiało możesz włożyć też "świeczkę" na baterie albo niewielkie światełka.

fot. Dynia na Halloween w tradycyjnym kształcie/Adobe Stock, kobeza

Dynia na Halloween wcale nie musi budzić postrachu. Może też sama być przerażona, smutna albo wyrażać inną, wybraną przez ciebie emocję! Jeśli chcesz przygotować różne wersje dyniowych lampionów, postaw na wycięcie kilku wyrazów twarzy. Przerażona dynia może mieć szeroko otwarte oczy oraz usta, z których będzie widać zapaloną świeczkę - stworzy to kreskówkowy efekt latającego ze strachu języczka.

Jeśli masz w sobie zmysł artystyczny, możesz także odrobinę poszaleć i stworzyć zapłakaną dynię z zaciśniętymi zębami. W roli łez wykorzystaj pestki dyni, a zęby stwórz, skrobiąc nożem powierzchnię dyni. Nie będzie to najłatwiejszy projekt, ale takie dynie często bywają bardzo efektywne. W USA odbywają się nawet specjalne zawody "carvingu", czyli halloweenowego rzeźbienia. Trudno się więc dziwić, że są tam prawdziwi eksperci!

fot. Przerażona, złowroga i wesoła dynia na Halloween/Adobe Stock, richman21

W dyni można wyciąć także kształt nietoperza. Wygląda to naprawdę efektywnie i nie wymaga dużego nakładu pracy. Skrzydełka nietoperza mogą być nawet mocno kanciaste, bo też często tak są przedstawiane te zwierzaki np. w kreskówkach. Możesz także spróbować wyciąć bardziej obłe kształty.

Zrobisz to niewielkim nożykiem albo... frezarką do paznokci. Wystarczy, że sięgniesz po długi frez diamentowy (najlepiej niedrogi, aby nie było go szkoda, świetnie sprawdzą się te z darmowych zestawów dodawanych do frezarek).

Nietoperze także mogą mieć wybrany przez ciebie wyraz twarzy. Mogą być złe, radosne albo przerażone. Wybór należy do Ciebie! Dobrym pomysłem będzie także wycięcie dyni w taki sposób, aby to nie dziury tworzyły kształt nietoperza, ale to, co jest dookoła nich. W ten sposób dodatkowo możesz stworzyć sygnał Batmana, podświetlając wzór od tyłu.

fot. Dynia na Halloween: nietoperz/Adobe Stock, kikivagnerova

Halloweenowy lampion może być także radosny - taki kształt pokochają dzieciaki, które mogą obawiać się złowrogich wyrazów twarzy wyciętych w dyni. Wówczas warto zamienić je na uśmiechnięte wzory z zabawnymi grymasami na twarzy (lub np. z ostatnim "mlecznym zębem").

Możesz dodatkowo ozdobić lampion światełkami, żeby przypominał jeszcze bardziej jesienną dekorację domu, a nie halloweenowy straszak. Możesz także wspólnie z dziećmi dokleić dyni zabawny kapelutek na czubku albo doczepić włosy z włóczki.

fot. Dynia na Halloween w wersji uśmiechniętej/Adobe Stock, Syda Productions

Dynię możesz też wykroić tak, aby pasowała do twoich pasji czy hobby twoich dzieci. Świetnie sprawdzi się np. motyw piłki nożnej. Dynię możesz jedynie pomalować, tak aby przypominała klasyczną piłkę (albo wzór z konkretnego wydarzenia sportowego), ale najlepiej jest wyciąć w niej charakterystyczne pięciokąty w losowych miejscach, aby stworzyć jeszcze ciekawszy efekt.

Z tak przygotowanej dyni możesz zrobić kreatywną kompozycję, stawiając ją na kawałku sztucznej trawy i dodając owinięty pajęczyną but sportowy.

fot. Dynia na Halloween: motyw sportowy/Adobe Stock, vm2002

Innym pomysłem jest przygotowanie dyni-pakera, która wzięła na siebie odrobinę za duży ciężarek. Jeśli masz w domu hantle lub kettleball, przygotuj dużą dynię (mała faktycznie nie uniesie swojego "akcesorium"). Wytnij ją w taki sposób, aby na "twarzy" miała grymas, a także odetnij górę w nieregularny kształt.

Następnie umieść ciężarek na czubku, tworząc w ten sposób ciekawą i zabawną dekorację halloweenową dla prawdziwego fana sportowych aktywności.

fot. Sportowa dynia na Halloween/Adobe Stock, Longfin Media

Nie ma Halloween bez czarnego kota! Jeśli chcesz przemycić jego motyw do wykrawanych dyni, możesz szybko i łatwo wyciąć kształt mruczka. Wystarczy, że trójkąty, które wycięłaś, robiąc oczy, przyczepisz za pomocą wykałaczki do "głowy" dyni. Włóż wykałaczkę w bok trójkąta, a następnie drugi jej koniec wbij w dynię. W ten sposób stworzysz urocze kocie uszka. Zamiast złowieszczego uśmiechu postaw na lekki uśmieszek z wystającymi kłami.

Dynię możesz pomalować na czarno, aby jeszcze bardziej nawiązać do klimatu Halloween albo wyciąć w niej otwór i wyrzeźbić kota w środku - wówczas padające z tyłu światło świeczki samo zmieni kota w czarnego futrzaka. Wąsy możesz namalować markerem albo wyciąć cienkimi i długimi pociągnięciami noża.

Gotowy kotek może mieć także ogon z kawałka futerka (możesz je kupić w sklepach z pasmanterią albo materiałami DIY), a także stać w pokoju w towarzystwie włóczki - w końcu koty, nawet halloweenowe, kochają wszelkiego rodzaju sznurki!

fot. Dynia na Halloween w kształcie kota/Adobe Stock, blackday

Motyw duszka jest kolejnym elementem halloweenowych dekoracji, który może być zarówno zabawny, jak i przerażony czy uroczo nieporadny. Wytniesz go z łatwością przy pomocy niewielkiego nożyka albo wspomnianej wcześniej frezarki. Ponownie, jak w przypadku nietoperza, duszka możesz stworzyć także wycinając elementy dookoła niego.

Dynia z motywem duszka idealnie prezentuje się zarówno w domu, jak i postawiona w oknie czy na tarasie. Możesz dodatkowo ozdobić ją światełkami.

fot. Dynia na Halloween z motywem duszka/Adobe Stock, Longfin Media

