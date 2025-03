Halloween to wyjątkowy czas pełen magii, zabawy i radosnych przebrań, który dzieci wprost uwielbiają! To idealna okazja, by przedszkolaki mogły odkrywać świat pełen nietoperzy, dyń i mrocznych opowieści – oczywiście w przyjaznej i radosnej atmosferze.

Organizacja zabaw halloweenowych w przedszkolu może być doskonałym sposobem na rozwijanie ich wyobraźni, umiejętności pracy zespołowej i pozwolić im cieszyć się wspólnymi chwilami w gronie kolegów i koleżanek. Szukasz inspiracji na wesołe i bezpieczne zabawy, które wywołają uśmiech na twarzach najmłodszych? Oto kilka oryginalnych pomysłów.

Dzieciaki uwielbiają poszukiwać skarbów bez względu na to, czy towarzyszy temu akurat jakaś okazja, czy też nie. Taka zabawa idealnie sprawdzi się także na Halloween - w roli skarbów mogą wystąpić cukierki lub niewielkie zabawki z motywem halloweenowym. Przygotuj także mapę lub wskazówki w formie zagadki, np.:

"Skarb ukryty jest gdzieś w środku,

4 kroki w bok od schodków,

Gdy tam dotrzesz, patrz uważnie,

Skarb tam czeka - na poważnie!"

Dzieci podzielone na grupy mogą szukać skarbów według podanych wskazówek albo możecie szukać skarbu grając w ciepło-zimno. Drużyna, która znajdzie skarb, wygrywa np. naklejkę. Na koniec dnia policzcie, kto ma najwięcej naklejek - ta osoba dostanie główną nagrodę, np. figurkę duszka czy dyni.

Do tej zabawy idealnie sprawdzi się aparat typu Instax. Dzięki niemu na bieżąco będziecie mogli oceniać prace. Dzieci dzielą się na pary. Najpierw jedna osoba owija drugą papierem lub bandażem, a następnie role się odwracają. Każdą "mumię" należy uwiecznić na zdjęciu.

Na koniec wspólnie wybierzcie tę mumię, która jest najładniejsza, najdokładniejsza lub najbardziej kreatywna. Wszystkie chwyty dozwolone! Zwycięzca otrzymuje naklejkę.

Nie tylko zabawy ruchowe sprawdzają się na Halloween. Również wszelkiego rodzaju prace plastyczne mogą być świetną zabawą. Dzieciaki mogą namalować wzory i miny na papierowej dyni, stworzyć mumię z czarno-białych gazet albo przygotować kapelusz wiedźmy.

Czytaj też: ozdoby na Halloween z papieru

Możesz także wydrukować gotowe kolorowanki na Halloween i wspólnie z maluchami pomalować wybrane wzory. Możesz dodać element rywalizacji, ale w tym przypadku liczy się przede wszystkim kreatywnie spędzony czas.

Tak przygotowane własnoręczne dekoracje na Halloween maluchy mogą zabrać do domu lub wywiesić na wspólnej tablicy w przedszkolu.

W tej zabawie chodzi o to, aby maluchy ścigały się ze sobą na domowej roboty miotłach. Możesz je zrobić z krótkich kijów od mioteł (niektóre modele mają składane kije) albo z rurek-gąbek do nauki pływania. Ustaw tor przeszkód, po którym dzieci będą biegać na miotłach, starając się dotrzeć do mety jako pierwsze. Możesz także zrobić kilka etapów, od najłatwiejszego do najtrudniejszego.

Możecie także podzielić dzieci na dwie grupy i przygotować własną wersję "harrypotterowej" gry w quidditch - wówczas dzieci, oprócz biegania z "miotłami" przerzucają też między sobą piłkę i próbują wrzucić ją do bramki (w tej roli np. duży kosz lub miska).

Podczas halloweenowego dnia w przedszkolu możecie także wspólnie wymyślić choreografię, a następnie zatańczyć ją wspólnie do jednej z popularnych halloweenowych melodii (np. Spooky scary skeleton - piosenka ma dobry rytm do wymyślania prostych kroków).

Dzięki temu dzieci nie tylko świetnie się bawią, ale także mogą uczyć się poczucia rytmu czy kilku obcych słówek, jeśli wybierzesz angielską piosenkę.

Stwórz tor przeszkód z przeszkodami związanymi z Halloween, takimi jak dynie lub straszne lalki do ominięcia czy pajęczyny ze sznurka bądź papieru do przeskoczenia. Dzieci mogą rywalizować w pokonywaniu toru na czas pojedynczo albo w grupie, w zależności od tego, ile macie miejsca i ile maluchów jest w grupie.

Możesz także użyć czarnych, pomarańczowych i purpurowych balonów. Niech to będą punkty, które dzieci podczas wyścigu będą zbierać. Na koniec przyznaj nagrody najszybszemu dziecku oraz temu z największą ilością punktów.

