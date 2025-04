Choć walentynki wypadają zawsze 14 lutego, większe wydarzenia w przedszkolu (np. przedstawienia) można zorganizować np. w weekend. W ten konkretny dzień świetnym pomysłem będą wspólne zabawy z maluchami, konkurencje i aktywne spędzanie czasu. Porozmawiajcie, czym jest dla was miłość oraz jak można ją okazywać. Co jeszcze można zrobić w walentynki w przedszkolu?

Jeśli chcesz spędzić z maluchami luźny, a jednocześnie ciekawy dzień walentynkowy, przygotuj kilka atrakcji, które zaangażują dzieci do kreatywnego myślenia i pozwolą puścić wodze fantazji. Na początek usiądźcie w kółku i wspólnie zastanówcie się, czym jest miłość. Maluchy mogą zupełnie inaczej postrzegać ją, niż dorośli (o wiele prościej).

Zastanówcie się też wspólnie, w jaki sposób okazuje się sobie miłość. Być może dzieci będą chciały podzielić się jakimś ciekawym wspomnieniem albo opowiedzieć, w jaki sposób rodzice okazują sobie na co dzień miłość (mogą to być banały jak kwiaty czy przytulanie albo coś, co dla dorosłych nie musi być oczywiste, np. oddawanie drugiej osobie tej "lepszej" połówki bułki). Możecie też razem nauczyć się krótkiego wierszyka na walentynki, który może być wykorzystany po południu jako życzenia walentynkowe dla rodziców czy dziadków.

W ten dzień warto też postawić na szczególny poczęstunek. Mogą to być słodkości w kształcie serca czy choćby gorące, walentynkowe kakao po pysznym walentynkowym śniadaniu. Warto od najmłodszych lat pokazać maluchom, że miłość to często drobne gesty.

Podczas walentynek w przedszkolu nie zapominaj także o ciekawych zabawach. Dzięki nim maluchy rozwijają swoją kreatywność, uczą się zdrowej rywalizacji, a także zażywają codzienną dawkę ruchu. Oto kilka propozycji na wspólną zabawę:

Gorące serduszko: dzieci siadają lub stają w kółku i podają sobie po kolei pluszowe serce. Uwaga, jest ono bardzo gorące, dlatego trzeba je przekazywać bardzo szybko. Opiekun w tym czasie ustawia budzik lub minutnik na wybraną godzinę (wybraną przez siebie, może być to 5 minut, 3, 2, etc.). Dziecko, które trzyma serduszko w momencie, kiedy budzik zadzwoni, odpada. Wygrywa dziecko, które zostanie ostatnie na polu walki.

Raz, dwa, trzy, wróżka miłości patrzy: jeden z opiekunów jest wróżką miłości i przez prawie całą grę stoi plecami do dzieci. Kiedy gra muzyka, maluchy biegają, tańczą i robią, co tylko chcą. Kiedy wróżka się obróci, muzyka cichnie, a dzieci muszą zastygnąć w ruchu. To, które się poruszy, odpada.

Szukanie miłości: gra podobna to popularnej wróżby andrzejkowej. Opiekun wypisuje na dużym sercu imiona chłopców na jednej stronie i dziewczynek na drugiej. Następnie maluchy z zawiązanymi oczami podchodzą do serca i nakłuwają je w wybranym miejscu. Imię, które przebiją, będzie w przyszłości nosić ktoś bardzo im bliski - wielka miłość lub przyjaciel na całe życie.

Para do pary: wydrukuj bajkowe postaci, które są parą (np. Shrek i Fiona, Piękna i Bestia, Simba i Nala, etc). Następnie wszystkie postaci ułóż w dwóch kupkach. Zadaniem dzieci będzie dopasować do siebie wszystkie pary.

Dekoracje na walentynki możesz przygotować wcześniej, ale część z nich będzie świetną zabawą dla najmłodszych. Wykorzystaj balony, kolorowe serpentyny oraz wycięte z papieru serduszka. Świetnie sprawdzą się także suszone lub świeże cięte kwiaty (róże, tulipany), a także świeczki. Nie musisz ich zapalać, aby stworzyły romantyczny, walentynkowy klimat.

Dobrym pomysłem będzie też zakup świecących ozdób LEDowych, które zastąpią świeczki i sprawią, że sala przedszkolna przez cały dzień będzie wyglądała klimatycznie. Nie zapomnij także o czerwonych i różowych tekstyliach - poszewkach na poduszki czy obrusach na stoły.

Możesz też (wspólnie z maluchami) wyciąć z papieru kolorowe serduszka, a następnie powiesić je np. na oknie przy pomocy dekoracyjnej nitki bądź sznurka.

Dzieci uwielbiają rysować, malować i tworzyć ciekawe wyklejanki. Podczas walentynek wspólnie możecie przygotować ciekawe prace, które następnie zawisną na tablicy i będą zdobić salę przez kolejne dni. Maluchy mogą także podczas zajęć przygotować piękną laurkę walentynkową dla bliskich.

Symbolem walentynek jest serce. Wytnij więc z grubego brystolu po jednym dla każdego malucha, a potem pozwól na dowolne udekorowanie go. Każde dziecko może wybrać dowolną technikę - może to być malowanie, rysowanie kredkami czy pastelami, a także ciekawe wyklejanki. Gotowe serca oczywiście wykorzystajcie jako dekorację sali lub przyczepcie do wspólnej tablicy z pracami plastycznymi.

