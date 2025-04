Książka na Halloween to doskonały sposób na wczucie się w klimat tego mrocznego święta. W końcu nie ma lepszej zabawy niż rozwikłanie zagadki tajemniczego morderstwa, odkrycie sekretu nawiedzonego domu lub śledzenie nieśmiertelnych zmagań dobra ze złem z ukochanymi bohaterami w tle.

Zebrałyśmy najciekawsze pozycje, które uprzyjemnią oczekiwanie na Święto Duchów i uprzyjemnią długie, ciemne i coraz chłodniejsze jesienne wieczory. Znajdziesz tu zarówno mrożące krew w żyłach horrory i opowieści science-fiction, jak i klasyczne kryminały – a nawet pozycję, której akcja toczy się właśnie podczas halloweenowego przyjęcia...

Świeżo upieczona żona pastora Beatrice Scarlet trafia na ponurą, zabobonną XVIII-wieczną wieś, która staje się miejscem tajemniczych, makabrycznych zdarzeń. Przesądni, gorliwie wierzący mieszkańcy o serię tragedii obwiniają szatana, jednak Beatrice, twardo stąpająca po ziemi córka aptekarza, za wszelką scenę chce odnaleźć doczesną przyczynę zagadkowych wypadków.

Wznowiona powieść autora, który suspens buduje jak nikt inny. W „Szkarłatnej wdowie” Masterton łączy wszystko, co zachwyci miłośników grozy: Amerykę z czasów polowania na czarownice, nadprzyrodzone moce, zagadkę oraz prawdziwie mrożące krew w żyłach zwroty akcji.

Powieść doczekała się także kontynuacji pt. „Sabat czarownic”, która niedawno ukazała się na polskim rynku po raz pierwszy. Idealna książka na Halloween.

Wydawnictwo Albatros

Halloweenowa zabawa zamienia się morderczą zagadkę. Gadatliwa dziewczynka ginie wkrótce po wyznaniu, że była świadkiem morderstwa. Ale czy w ogóle mówiła prawdę? Na miejsce zbrodni przybywa czarująco zarozumiały, pedantyczny i niezawodny w swoim fachu Herkules Poirot, który postanawia wyjaśnić okoliczności śmierci małej Joyce.

Klasyka kryminału w wyjątkowej, halloweenowej scenerii. Agatha Christie buduje fabułę, która trzyma czytelnika w napięciu od pierwszej do ostatniej strony. Na podstawie „Wigilii Wszystkich Świętych” ma powstać także trzeci film, w którym w rolę detektywa Poirot wcieli się Kenneth Branagh. Reżyser i aktor ma już na koncie adaptacje „Morderstwa w Orient Expressie” oraz „Śmierci na Nilu”. Zdjęcia do świeżo zapowiedzianego „A Haunting in Venice” mają rozpocząć się... w tegoroczne Halloween.

Wydawnictwo Dolnośląskie

Tym razem królowa mrocznych powieści celowo zabija suspens. Akcja powieści zostaje opowiedziana już na początku, ale spokojnie: w żadnym wypadku nie zmniejsza to przyjemności czytania. Okazuje się, że to, co się stanie, nie jest tak istotne jak to, w jaki sposób do tego dojdzie. Pozbawiony celu w życiu John podróżuje do Francji, gdzie natrafia na swojego sobowtóra. Następnego dnia budzi się w cudzych ubraniach i z cudzą tożsamością. Lawirując pomiędzy wyzwaniami nowej roli, John wpada w spiralę bezsilności i mrocznych, rodzinnych tajemnic.

„Kozioł ofiarny” to, zaraz po kultowej „Rebece”, najbardziej pasjonująca powieść Daphne du Maurier. Autorka, która przez wiele lat pozostawała muzą samego Alfreda Hitchcocka, do dziś jest jedną z ukochanych autorek Stephena Kinga. A to chyba najlepsze możliwe rekomendacje dla książki na Halloween...

Wydawnictwo Albatros

Fascynująca pozycja dla osób, które wierzą, że magia obecna jest także poza kartami książek i ekranami telewizorów. Vivianne Crowley to wykładowczyni prestiżowego King's College w Londynie, doktor psychologii, a jednocześnie... arcykapłanka wicca. Autorka zabiera czytelników w podróż po współczesnych praktykach magicznych oraz wyjaśnia, jak nawiązać relację ze swoją duchowością. Tłumaczy istotę zjawisk takich jak medytacja, leczenie energią i magią, nadprzyrodzone moce kamieni i minerałów, manifestacja, a nawet podróże pozaziemskie.

Dla pasjonatów okultyzmu – pozycja obowiązkowa. Dla niedowiarków – wciągająca opowieść o czarownicach, sabatach, urokach i potędze wiary w magię. Świetna książka na Halloween!

Wydawnictwo Kobiece

Jeden z największych hitów w historii Netfliksa w wersji rozszerzonej. Gratka dla prawdziwych fanów, którzy odliczają dni do finałowego sezonu. Część wydarzeń przedstawionych w komiksach pokrywa się z fabułą serialu, a część - rozbudowuje ją i włącza do historii nastolatków z Hawkins nowe elementy i poboczne wątki dotyczące m.in. innych pacjentów doktora Brennera.

Komiks będzie także ciekawą pozycją nie tylko dla najwierniejszych fanów serii braci Duffer, ale też dla wszystkich młodych odbiorców, którzy są zafascynowani światem „Stranger Things”. Za fantastycznymi ilustracjami stoją tu m.in. Jody Houser, Nate Pieros, Marissa Louise czy Keith Champagne, którzy mają za sobą liczne autorskie prace czy lukratywne współprace z DC Comics.

Wydawnictwo Dolnośląskie

