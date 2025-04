Co zrobić, żeby dynia nie zgniła, kiedy będzie stała w formie dekoracji na Halloween? Lampion z dyni to najpopularniejsza dekoracja. Jest tani w przygotowaniu, możesz go postawić w domu lub na zewnątrz. Aby zrobić lampion z dyni, przygotuj ostry nożyk, a wcześniej zdecyduj, jaki wzór wytniesz. Aby dynia dłużej stała, potrzebny będzie olej i... suszarka do włosów.

Jak zrobić lampion z dyni? Wykonanie tej halloweenowej dekoracji jest naprawdę proste. Oto jak wyciąć halloweenową dynię krok po kroku:

Flamastrem narysuj kontury fragmentów, które później będziesz wycinać (np. oczy, usta, itp.). Daj się ponieść wyobraźni. Dzięki narysowanym liniom, łatwiej będzie ci przy wycinaniu osiągnąć pożądany efekt. Ostrym nożem odetnij górę dyni, równolegle do poziomu. Możesz wyciąć go na prosto lub zygzakiem. Otwór powinien być na tyle duży, aby można było z łatwością włożyć rękę. Dużą łyżką wybierz miąższ. Pestki możesz odłożyć i zasuszyć, przydadzą się w kuchni! Gdy dynia jest już wydrążona, ostrym nożem wytnij zaznaczone fragmenty. Do środka włóż świeczki lub podgrzewacze. Lampion z dyni jest gotowy.

fot. Lampion z dyni: co zrobić, aby dynia nie zgniła/Adobe Stock, Konstantin Yuganov

Jeśli chcesz, aby twój lampion z dyni nie zgnił, musisz go odpowiednio zabezpieczyć. Przede wszystkim musisz osuszyć wydrążony środek. Wykorzystaj do tego ręcznik papierowy, układając go ciasno w środku dyni. Pozostaw na ok. 30-50 minut, aby cała wilgoć się wchłonęła.

Następnie, jeśli dynia nadal jest wilgotna w środku, możesz użyć suszarki ze średnio ciepłym nawiewem. Kiedy już dokładnie osuszysz dynię, zabezpiecz ją przed zbyt szybkim gniciem. Pomoże ci w tym olejowanie.

Całe wnętrze dyni oraz miejsca, w których były wycinane wzory, dokładnie wysmaruj dowolnym olejem. Miejsca nacięć na skórce dodatkowo posyp solą. Dynia tak szybko się nie zepsuje, jeśli od razu zostanie wystawiona na zewnątrz.

Pamiętaj także, że jeśli przykryjesz wierzch dyni "kapeluszem", może się on lekko przypalić i wydzielić nieprzyjemny zapach. Mniejsze dynie lepiej pozostawić z "otwartą głową". Jeśli twój lampion z dyni szybko gaśnie po zapaleniu świeczki to znaczy, że w środku brakuje tlenu. Wytnij dodatkowy otwór (np. z tyłu).

Halloweenowa dynia w postaci lampionu, pięknie dekoruje dom lub samo wejście, gdy spodziewasz się dzieci zbierających łakocie. Do przygotowania prostego wzoru, nie potrzebujesz specjalnego szablonu ani nadzwyczajnych umiejętności. Wystarczy użyć flamastra, wyciąć otwory, wydrążyć środek i gotowe. Pamiętaj, by do wnętrza dyni włożyć niską świeczkę.

Dynia na Halloween może straszyć, ciekawić lub śmieszyć. Wystarczy, że wytniesz zabawne kształty lub dodatkowo pomalujesz warzywo farbkami. Jeśli chcesz stworzyć prawdziwy klimat Halloween, wytnij straszne uśmiechy, ostre zęby, a także groźne spojrzenie.

fot. Lampion z dyni/Adobe Stock, kobeza

Święto to wywodzi się z celtyckiego obrządku Samhain, kiedy to żegnano lato a witano zimę. Samhain związany był także ze Świętem Zmarłych, gdyż wierzono, że tego dnia zaciera się granica między światem ludzi żyjących a zmarłych. Duchy wówczas mogły przedostać się do naszej rzeczywistości, czczono je i zapraszano do domów. Jednak aby odstraszyć duchy złe, przebierano się w przerażające kostiumy i palono ogień.

Święto Halloween zostało sprowadzone w XIX wieku do Stanów Zjednoczonych przez irlandzkich imigrantów, obchodzone w wigilię Wszystkich Świętych, czyli 31 października. W Polsce pojawiło się w latach 90. Nazwa Halloween jest najprawdopodobniej skrótem od „All Hallows' Eve” – wigilia Wszystkich Świętych.

Dziś tradycja Halloween uległa przekształceniu i jej symbolem jest dawanie słodyczy dzieciom przebranym za wampiry, duchy czy czarownice, odwiedzającym mieszkańców z okolicy oraz wydrążona dynia ze świeczką w środku, którą ustawia się w oknach lub przed domami, żeby chroniły przed złymi mocami.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Sylwii Mikołajczak. Pierwotnie został opublikowany 14.09.2012.

