Przygotowywanie ciekawych papierowych ozdób na okno na Wielkanoc może zaangażować do kreatywnej pracy całą rodzinę. To świetny sposób na wspólne spędzenie czasu. Gotowe ozdoby możecie przykleić do szyby albo powiesić w taki sposób, aby powstała ciekawa, wiosenna girlanda. Papierowe ozdoby świetnie sprawdzą się zarówno w mieszkaniu, jak i po zewnętrznej stronie okna, jeśli tylko zapewnisz im odpowiednie zabezpieczenie przed deszczem i wiatrem.

Najprostszą formą okiennej dekoracji jest przyklejenie na szybie wybranych wzorów. Możesz przygotować je samodzielnie, wycinając z kolorowych brystoli dowolne kształty i tworząc na oknie rozbudowaną, wiosenno-świąteczną dekorację. Wykorzystaj moty wielkanocnych zajączków, pisanek czy koszyczków.

Jeśli chcesz ozdobić tylko część okna, postaw na charakterystyczne dla Wielkanocy motywy i umieść na szybie dużą pisankę, zajączka albo kurczaczka wielkanocnego. Aby przygotować bardziej rozbudowaną dekorację, podstawę uzupełnij papierowymi tulipanami, motylami czy biedronkami.

fot. Wielkanocne ozdoby z papieru na okno/Pinterest

Możesz także znaleźć w sieci gotowe szablony lub już wycięte dekoracje, które wystarczy tylko przykleić do szyby. Najlepiej zrobić to przy pomocy przezroczystej taśmy. W internecie oraz sklepach z kreatywnymi materiałami znajdziesz także gotowe naklejki, które w łatwy sposób przymocujesz do szyby.

fot. Ozdoby wielkanocne z papieru na okno/Pinterest

Zamiast przyklejać papierowe dekoracje wielkanocne na okno, możesz także powiesić je na karniszu lub niewielkich haczykach przymocowanych do ściany (np. Tessa czy Comand). Wykorzystaj motywy wielkanocne albo postaw na dekoracje z papierowych kwiatów. Świetnie sprawdzą się zarówno klasyczne, płaskie, jak i wypukłe, trójwymiarowe elementy.

fot. Papierowa girlanda na okno/Pinterest

Do przygotowania tego typu dekoracji najlepiej sprawdzi się papier, który już jest ozdobiony, np. wzorem kraty czy groszków. Girlandę wykonasz przy pomocy sznurka lub kolorowej tasiemki.

Kwiatowe zasłony, wyklejanki i kwiaty na parapecie: oto przepis na piękne wiosenne dekoracje na okno

Wielkanoc nieodłącznie kojarzy się z wiosną. Kiedy świat budzi się do życia, wykorzystaj swoją dobrą, pozimową energię do przygotowania uroczej ozdoby na okno. Z kolorowego papieru wytnij gałęzie oraz liście, a także ptaki, motyle, kwiaty i wielobarwne karmniki.

fot. Wiosenny krajobraz - ozdoba na okno/Pinterest

Całość możesz najpierw ułożyć na podłodze, aby sprawdzić, w jakiej konfiguracji kształty będą wyglądać najlepiej. Gotowy projekt przenieś na okno i przyklej każdy element do szyby. Dodaj ozdobne sznurki i tasiemki, a całość zwieńcz wiosenną firaną lub zasłoną.

Duże, trójwymiarowe kwiaty możesz wykorzystać jako wiosenną lub wielkanocną dekorację na okno zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Jeśli jednak chcesz je przymocować do zewnętrznej części okna, zapewnij dekoracji odpowiednią ochronę przed wilgocią.

Taka ozdoba najlepiej sprawdzi się na oknie balkonowym, gdzie będzie zadaszona i nie zniszczy się zbyt szybko. Do jej przygotowania wykorzystaj gruby papier. Wytnij kilka nieregularnych kształtów, a następnie połącz je przy pomocy mocnego kleju lub dwustronnej taśmy.

fot. Wielkanocne ozdoby na okno/iStock, Mercedes Rancaño Otero

