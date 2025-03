Choinka z makaronu to nietypowy i oryginalny sposób na świąteczną dekorację DIY, który zachwyca swoją prostotą i efektem końcowym. Wystarczy odrobina kreatywności, by zwykłe makarony zamieniły się w piękną ozdobę na Boże Narodzenie. Cały sekret tkwi w odpowiednim wykończeniu - choinka będzie wyglądać elegancko, jeśli pokryjesz ją farbą w sprayu lub pomalujesz ręcznie.

Zielona farba doskonale imituje naturalny wygląd świerku, a szczególnie efektownie prezentuje się wersja wykonana z makaronu w kształcie kokardek. To nie tylko estetyczna, ale i nietuzinkowa dekoracja. Dodając odrobinę brokatu czy drobne koraliki, możesz jeszcze bardziej podkreślić jej urok i nadać jej wyjątkowy, świąteczny charakter.

Spis treści:

Stworzenie choinki z makaronu kokardki to prosty i przyjemny projekt DIY, który wprowadzi do twojego domu odrobinę świątecznej magii. Ta efektowna dekoracja może być świetną zabawą zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Kokardki idealnie sprawdzą się do wykonania efektownej choinki, bo pozwalają szybko stworzyć idealny kształt.

Do wykonania choinki z makaronu potrzebne będą:

1 opakowanie makaronu, np. farfalle,

stożek styropianowy lub sklejony z połówki tekturowego talerzyka,

klej na gorąco,

farba w sprayu,

opcjonalnie: ozdoby, np. kokardki, koraliki.

Jak zrobić choinkę z makaronu kokardki:

Przygotuj bazę do naklejania makaronu, makaron oraz rozgrzej klej na gorąco w bezpiecznym miejscu, najlepiej wyłożonym np. gazetami. Wybierz metodę przyklejania makaronu oraz sposób nakładania - może być wzdłuż brzegów poziomo i pionowo, może być prościej - czyli „na płasko”. Przyklejaj cierpliwie makaron do choinki, przytrzymując go przez kilka sekund po zetknięciu ze styropianem lub tekturą - klej zastyga dość szybko, ale trzeba uważać, aby nie doszło do poparzenia. Lubi też pozostawiać cieniutkie nitki kleju na makaronie - za każdym razem je usuwaj, bo choinka będzie obleczona „pajęczynką” z kleju. Gdy choinka z makaronu będzie gotowa, odstaw ją na godzinę do „wystygnięcia”. Sprawdź, czy wszystkie elementy są trwale przyklejone. Jeśli jesteś zadowolona z efektu, spryskaj ozdobę z bezpiecznej odległości sprayem w wybranym kolorze lub pomaluj ręcznie farbami. Możesz też spryskać ją sztucznym śniegiem!

fot. Choinka z makaronu kokardki/Adobe Stock, smile35

Choinka z suchego makaronu to świetny pomysł na stworzenie nietypowej, a zarazem urokliwej ozdoby bożonarodzeniowej. Makaron muszelki, dzięki swojemu charakterystycznemu kształtowi, nadaje dekoracji wyjątkowej struktury i efektownego wyglądu.

Jednak to tylko jeden z wielu pomysłów - w rzeczywistości ogranicza cię tylko wyobraźnia! Możesz wykorzystać różne kształty makaronu - od muszelek, przez rurki, aż po gwiazdki - i łączyć je, aby stworzyć unikalne dekoracje. Co więcej, to doskonała okazja, by zaangażować całą rodzinę w kreatywną zabawę.

Jak zrobić choinkę z makaronu-muszelki:

Dobierz odpowiednią podstawę - możesz użyć stożka styropianowego, tekturowego lub stworzyć go samodzielnie z papieru. Układaj muszelki na zakładkę. Przyklejaj muszelki jedna obok drugiej i warstwowo, aby przypominały łuski lub gałązki choinki. Pomaluj choinkę w sprayu na zielono, złoto lub srebrno. Możesz również dodać akcenty w postaci małych bombek wykonanych z koralików czy brokatu. Możesz także zostawić ją w wersji saute - w takiej formie także będzie piękną dekoracją wigilijnego stołu.

fot. Choinka z suchego makaronu muszelki/Adobe Stock, detry26

Srebrna choinka z makaronu muszelki

Gotową choinkę z muszelek możesz także pomalować na srebrno i udekorować koralikami, bombkami czy brokatem. W tej formie będzie doskonałym i eleganckim dodatkiem do domu, idealnie pasującym do stylu glamour. Połączenie prostoty materiałów z efektem eleganckiego wykończenia sprawia, że taka ozdoba staje się niezwykłym akcentem w świątecznym wystroju.

Podobnie jak w przypadku klasycznej choinki z makaronu, podstawą jest stożek wykonany ze styropianu, papieru lub tektury. Makaron muszelki układaj na zakładkę, starannie przyklejając go klejem na gorąco, aby uzyskać równomierną i harmonijną powierzchnię.

Gdy wszystkie muszelki są już przymocowane, użyj srebrnej farby w sprayu. Spryskaj choinkę równomiernie, pamiętając o dokładnym pokryciu trudno dostępnych miejsc. Dla głębszego efektu metalicznego możesz nałożyć dwie warstwy farby, dając pierwszej czas na wyschnięcie.

fot. Srebrna choinka z makaronu muszelki/Adobe Stock, detry26

Choinka z makaronu na kartce to prosty i efektowny sposób na stworzenie własnoręcznie robionej kartki świątecznej lub oryginalnej ozdoby. Wykorzystując różne kształty suchego makaronu, możesz zaprojektować wyjątkowy obrazek, który zachwyci bliskich. To doskonały pomysł na kreatywną zabawę z dziećmi w okresie bożonarodzeniowym.

Dodaj kolorowe farby, brokat i inne ozdoby, aby nadać swojej pracy wyjątkowego charakteru. Taka kartka z pewnością stanie się niezapomnianym upominkiem lub dekoracją na choinkę!

Do zrobienia makaronowej choinki na kartce potrzebne będą:

arkusz kartonu lub grubej kartki (w kolorze białym, zielonym lub czerwonym),

suche makarony w różnych kształtach (np. muszelki, kokardki, gwiazdki, rurki),

klej w sztyfcie lub na gorąco,

farby plakatowe, akrylowe lub spray w wybranych kolorach,

pędzelek,

brokat, koraliki, cekiny lub inne drobne ozdoby,

nożyczki i ołówek (opcjonalnie do szkicowania).

Jak to zrobić:

Wybierz arkusz kartonu lub grubą kartkę jako bazę. Możesz ją zostawić w naturalnym kolorze lub pomalować, by stworzyć ciekawe tło (np. niebieskie imitujące zimowe niebo). Pozostaw farbę do całkowitego wyschnięcia przed dalszą pracą. Delikatnie narysuj ołówkiem kształt choinki na kartce - stożek lub kilka trójkątnych warstw. Szkic ułatwi równomierne rozmieszczenie makaronu. Zacznij przyklejać makaron od dolnej warstwy choinki, przesuwając się stopniowo ku górze. Możesz użyć różnych kształtów makaronu, aby uzyskać ciekawy efekt tekstury (np. muszelki jako gałęzie, kokardki jako ozdoby, gwiazdki na czubek). Upewnij się, że klej jest nałożony równomiernie, aby makaron dobrze przylegał. Gdy klej wyschnie, pomaluj makaron farbami lub zostaw w wersji saute. Zielona farba będzie idealna na drzewko, a dodatki (kokardki czy gwiazdki) możesz ozdobić złotą, czerwoną lub srebrną farbą. Sprayem uzyskasz równomierny efekt, ale farby plakatowe pozwolą na więcej detali. Gdy farba wyschnie, przyklej brokat, koraliki lub cekiny, aby choinka nabrała świątecznego blasku. Brokat możesz posypać na mokrą farbę, aby dobrze się przykleił.

fot. Choinka z makaronu na kartce/Adobe Stock, Rodica

Czy choinka z makaronu zawsze musi być trwałą dekoracją? Nie! Wykorzystanie ugotowanego makaronu tagliatelle do stworzenia świątecznej choinki to pomysł na nietypową, ale wyjątkowo zabawną aktywność, szczególnie dla dzieci, które uwielbiają zimowe prace plastyczne, a posiłek w kształcie choinki to coś, czego długo nie zapomną.

Jak zrobić choinkę z makaronu tagliatelle:

Makaron tagliatelle ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu, ale postaraj się, aby był nieco bardziej miękki niż al dente - dzięki temu będzie łatwiejszy w formowaniu. Po ugotowaniu odcedź go i pozostaw do ostygnięcia. Na dużym talerzu, desce lub papierowym arkuszu ułóż tagliatelle w kształcie choinki. Możesz rozpocząć od podstawy i zwijać kolejne warstwy makaronu w spiralę, aby stworzyć stożkowy kształt. Jeśli makaron nie chce się trzymać, użyj odrobiny sosu jako "kleju". Ozdób choinkę. Możesz wykorzystać kawałki startego sera w roli śniegu, zielone świeże zioła albo kropelki sosu pomidorowego w roli bombek.

fot. Choinka z makaronu tagliatelle/Adobe Stock, Tatiana Atamaniuk

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 11.12.2020.

