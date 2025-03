Halloween to świetna okazja, aby poczuć klimat tajemnicy i zabawy, a własnoręcznie wykonane ozdoby dodadzą wyjątkowego charakteru każdemu wnętrzu. Nie musisz inwestować w gotowe dekoracje ze sklepów - wystarczy trochę kreatywności i tego, co masz pod ręką, aby stworzyć klimatyczne ozdoby, które zachwycą domowników i gości. Idealnie sprawdzą się na tematyczną imprezę albo po prostu jako ciekawy element dekoracji.

Spis treści:

Do przygotowania tej prostej ozdoby potrzebujesz jedynie farb lub flamastrów oraz papierowego talerzyka. Możesz też przygotować kawałki sznurka. Talerzyk pomaluj na pomarańczowo, a następnie czarnym markerem wyrysuj złowieszczą minę.

Do tak przygotowanej dyni halloweenowej możesz doczepić ogonek ze sznurka lub kolorowego papieru. Gotową ozdobę możesz wykorzystać jako dekorację stołu, postawić na półce lub powiesić na cienkim sznureczku pod sufitem. Z takiego talerzyka możesz przygotować także nietoperze.

fot. Własnoręczne ozdoby na Halloween: papierowa dynia/Adobe Stock, mayanko

Dlaczego nie wykorzystać starych opakowań po napojach, tubek po papierze toaletowym lub puszek, aby stworzyć straszne potwory, nietoperze czy dynie? Pomaluj je lub oklej, a następnie dorysuj oczy, złowieszcze uśmiechy czy skrzydła. W ten sposób możesz stworzyć ciekawe dynie, nietoperze czy wampiry.

Ozdoby z plastikowych butelek, rolek po papierze czy metalowych puszek również możesz podwiesić pod sufitem na cienkiej żyłce, tworząc ciekawą dekorację na halloweenową imprezę.

fot. Własnoręczne ozdoby na Halloween z recyklingu/Adobe Stock, AnnRomb

Na pewno masz w domu kawałki włóczki lub muliny albo starą czapkę z pomponem. Wykorzystaj je do przygotowania duszków! Kawałki białego sznurka zwiąż w taki sposób, aby powstała główka i falujący "tułów". Tak przygotowane duszki możesz połączyć ze sobą długim sznurkiem i koralikami albo podwiesić na cienkiej żyłce. Świetnie sprawdzą się też jako dekoracja na okno.

Możesz też naszyć na główkach oczy i otwarte buźki, aby dodać jeszcze więcej halloweenowego klimatu.

fot. Własnoręczne ozdoby na Halloween: duszki z włóczki/Adobe Stock, Yulia Furman

Własnoręcznie robiony jesienny wianek na drzwi jest nie tylko piękną dekoracją, ale może być także okazją do wspólnej kreatywnej zabawy. Do jego zrobienia możesz wykorzystać wszystko - jesienne owoce, suszone kwiaty oraz domowej roboty dynie czy duszki.

Możesz np. wypchać skarpetkę watą, a następnie owinąć sznurkiem w taki sposób, aby powstał kształt dyni albo zrobić je z papieru czy gładkiego materiału. Ozdoby najlepiej wyglądają przyczepione do wieńca z gałązek. Taka dekoracja będzie też pięknie prezentować się na stole - do środka włóż świeczkę lub mały wazon na jesienne kwiaty.

fot. Halloweenowy wieniec na drzwi/Adobe Stock, alonaphoto

To niezwykle prosty, a jednocześnie ciekawy pomysł na halloweenowe ozdoby. Wystarczy wyciąć wybrane kształty z kolorowego papieru, a następnie przykleić je na patyczkach do szaszłyków lub do pałeczek.

Taką dekorację można wbić w ciastka czy halloweenowe muffinki albo umieścić w gąbce florystycznej jako element większej ozdoby.

fot. Własnoręczne ozdoby na Halloween: papierowe ozdoby na patyku/Adobe Stock, Ramil Gibadullin

Jeśli nie boisz się pająków, możesz stworzyć dużą dekorację i postawić ją na półce lub centralnej części stołu. Do jej przygotowania wykorzystać druciki, stare sznurówki oraz pompon z czapki lub kawałki folii.

Możesz kupić np. czarne "pompony" cheerleaderek albo pociąć czarne worki na śmieci. Dookoła drucików owiń sznurówki i ułóż je tak, aby przypominały nóżki pająka. Następnie przyklej je do stworzonego tułowia, doklej oczy i ewentualnie zęby. Taki pająk na pewno będzie idealną dekoracją na Halloween!

fot. Własnoręczne ozdoby na Halloween: pająk/Adobe Stock, Iryna

Najprostszą formą dekoracji halloweenowych jest wycięcie ich z kolorowego papieru. Tutaj możesz puścić wodze fantazji i stworzyć naprawdę ciekawe rzeczy. Idealnym pomysłem jest papierowa pajęczyna, duszki, pająki czy wampiry. Wykorzystaj nie tylko papier, ale także brokaty, bibułę czy kolorowe naklejki. Baw się formą i twórz ciekawe wyklejanki z dowolnych materiałów.

Tutaj ogranicza cię tylko wyobraźnia! Zaangażuj do zabawy całą rodzinę i wspólnie przygotujcie idealne w swojej nieidealności dekoracje na Halloween!

fot. Własnoręczne ozdoby na Halloween z papieru/Adobe Stock, Ирина Старикова

