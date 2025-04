Kasztany mogą posłużyć jako jesienna dekoracja salonu czy przedpokoju, a także możesz je wykorzystać do zabawy z dzieckiem. Co można zrobić z kasztanów? To świetny materiał na ozdoby do domu, ale także jesienne gry i zabawy, które umilą ten czas i pozwolą pozbyć się jesiennej chandry.

Dekoracje jesienne z łatwością przygotujesz z tego, co oferuje natura: z liści, kwiatów, ozdobnych dyń, a także oczywiście kasztanów i żołędzi. Możesz je wykorzystać np. do przygotowania lub ozdobienia jesiennego wianka na drzwi czy stroika na stół. Wystarczy, że przygotujesz stelaż, a następnie dokleisz do niego wybrane ozdoby.

Jeśli masz zapędy artystyczne, wykorzystaj wieniec, który masz już w domu i odśwież go przy pomocy kleju na gorąco i kilku sztuk kasztanów, które przykleisz do podstawy. Warto też zebrać jarzębinę czy żołędzie, by wieniec, który powiesisz np. w oknie czy na drzwiach, prezentował się naprawdę jesiennie.

Jesienią warto zagospodarować miejsce w domu przede wszystkim na dekoracje świetlne. Sprawdzą się przeróżne girlandy, a także zapachowe świece. Wystarczy, że ułożysz je w świeczniku i udekorujesz kasztanami. Dorzuć także kilka suszonych liści oraz złote dodatki. Tak przygotowana jesienna dekoracja może z powodzeniem zdobić stół, komodę czy blat w kuchni.

Jeśli wolisz ozdobne lampki np. na baterie, włóż je do latarenki wraz z kasztanami, żołędziami oraz szyszkami. Nasz sprawdzony trik to wykorzystanie kolorowych sprayów: kto powiedział, że kasztany nie mogą być złote, srebrne czy niebieskie?

Jeśli brak ci czasu i pomysłów co można zrobić z kasztanów, zdecyduj się na proste rozwiązania. Kasztany prezentują się niezwykle wdzięcznie w drewnianych dekoracyjnych pojemnikach, skrzyniach czy miseczkach. Będą stanowić miłą dla oka jesienną aranżację stołu, jeśli je oczyścisz i umieścisz w jednym miejscu.

Dobrym pomysłem jest także zainspirowanie się naturalnym, skandynawskim stylem. W sklepach od wielu sezonów możesz spotkać osłonki na doniczki, które przypominają torebki śniadaniowe lub lekko pogniecione papierowe woreczki. Jeśli wrzucisz do nich kasztany i owiniesz jutowym sznurkiem, stworzysz elegancką i pełną jesiennego klimatu ozdobę na stół czy komodę.

Dzieciaki uwielbiają tworzyć kreatywne rzeczy z tego, co oferuje jesień. Ludziki z kasztanów, a także zrobione z nich zwierzątka czy inne konstrukcje, są jedną z najpopularniejszych ozdób, które można wykonać w domu. Dają dużo frajdy najmłodszym domownikom, a w połączeniu z żołędziami i szyszkami prezentują się spektakularnie.

Z kasztanów możesz stworzyć wiele ciekawych kształtów, a następnie wykorzystać je do zabawy z maluchami: zróbcie np. teatrzyk!

Co można zrobić z kasztanów, pomijając manualne i plastyczne wyzwania? Możesz śmiało wykorzystać je do wspólnej zabawy z maluchami. Możliwości jest naprawdę wiele. Kasztany świetnie sprawdzą się jako pionki do warcabów czy do gry w kółko-krzyżyk.

Aby rozróżnić drużyny, pomaluj jasne części kasztanów kolorowymi markerami albo przyklej kawałek plasteliny w określonym kolorze.

Kasztany świetnie sprawdzą się także do... kalambury: każdy kasztan należy opisać literą i umieścić w worku. Każdy z uczestników gry losuje kasztan, a dana litera sugeruje temat/rzecz, wokół której musi snuć opowieść. Na osobnej kartce musicie zrobić legendę, co oznacza dana litera. Niech to będą rzeczy związane z jesienią. Poszczególne literki nie muszą być pierwszymi literami haseł.

Następnie osoba, która losowała kasztan z literką, musi pokazać dane hasło. Reszta uczestników musi odgadnąć, co jest rozwiązaniem zagadki.

