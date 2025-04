Oprócz gotowych dekoracji wielkanocnych, które możesz kupić w sklepie, nadal bardzo popularne są ozdoby na Wielkanoc z papieru. Są łatwe do wykonania (to doskonała zabawa dla dzieci), zawsze się udają, łatwo je przechować, a wyglądają naprawdę estetycznie.

Ozdoby wielkanocne to jeden z najważniejszych elementów przygotowań do tych radosnych świąt. Dekoracje wielkanocne z papieru są proste i bardzo tanie do wykonania, warto przygotować je razem z dziećmi.

Piękne ozdoby wielkanocne z papieru możesz stworzyć w kilka chwil samodzielnie lub zaangażować do pomocy dzieci. Wystarczy tylko odrobina kreatywności. Z kolorowego papieru wytnij wybrane kształty, a następnie udekoruj je, jak tylko chcesz.

Żeby stworzyć piękne papierowe wycinanki na Wielkanoc, potrzebujesz:

kartki kolorowego papieru (albo farbki do pomalowania białej kartki),

nożyczki,

sznurek,

szpilki.

Najłatwiejszą metodą jest wycięcie pożądanego kształtu - jajka, zajączka, baranka, kwiatka. Dorysuj oczka i inne elementy i przyczep do firanki za pomocą szpilki lub małej klamerki, bądź przeciągnij sznureczek i zawieś na przykład na kwiatku.

Oczka, skrzydełka, listki, nóżki i inne elementy także możesz wyciąć z kawałka kolorowego papieru w odpowiednim kolorze. Prosto, tanio i do stworzenia w kilka chwil, a dzieci będą zachwycone - zarówno pomysłem, jak i prostotą wykonania!

Rolka po papierze papierowym czy ręczniku papierowym to idealny materiał do ciekawych, kreatywnych ozdób. Możesz przygotować na przykład wielkanocne zwierzątka - to równie prosta, co urocza praca. By zrobić wielkanocnego baranka, wystarczy rolka po papierze, patyczki kosmetyczne, czarny pisak i klej.

Z patyczków utnij tylko końcówki z watą - będą sierścią baranka. Patyczki możesz zastąpić watą higieniczną w kulkach. Rolkę oklej dookoła główkami patyczków lub watą, a z przodu przyklej wycięty na kształt pyszczka kawałek papieru. Dorysuj oczka i nosek - gotowe.

Takiemu barankowi możesz dokleić także nóżki - wystarczą pomalowane zapałki lub kawałki plasteliny przyczepione w odpowiednich miejscach.

Wielkanocna girlanda będzie pięknie prezentować się na oknie, na ścianie lub rozwieszona nad stołem, przy którym będziecie jeść wielkanocne śniadanie. Aby ją przygotować wystarczy sztywny kolorowy papier, sznurek, małe drewniane spinacze, klej i wata (przyda się do zrobienia króliczych ogonków).

Najpierw narysuj na kartonie zajączka, lub skorzystaj z gotowego szablonu. Powiel go kilkanaście razy na jednym kolorze lub kartkach różnego koloru. Doklej ogonki. Zawieś zajączki na sznurku i girlanda gotowa.

Z użyciem papieru stworzysz także urocze pisanki. Aby je przygotować, musisz wyciąć kilkanaście kółek z kolorowego papieru, a następnie złożyć je na pół, złożyć część w półkole i skleić sąsiadujące boki. Następnie zrób w ten sam sposób drugie półkole i sklej je ze sobą.

Możesz dodać także sznurek i zawiesić papierową pisankę w dowolnym miejscu.Możesz także stworzyć wielokolorowe lub wzorzyste pisanki - ogranicza cię tylko wyobraźnia. Zamiast papieru świetnie sprawdzi się także filc.

Z papieru możesz wykonać także małe papierowe koszyczki - holdery na pisanki. Nie będą oczywiście tak trwałe jak koszyk ze święconką, za to niezwykle dekoracyjne. Ustaw je na stole podczas śniadania lub podaruj każdemu z gości jego własną, spersonalizowaną pisankę.

Najpierw musisz złożyć pudełeczko z origamki - to bardzo proste. Następnie dodaj do niego dowolne dekoracje. Możesz np. stworzyć kształt wielkanocnego króliczka.

