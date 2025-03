Halloween – czyli All Hallows Eve – to wigilia Wszystkich Świętych, którą obchodzi się 31 października. W Polsce właściwą nazwą tego święta są w zasadzie Dziady. Dawniej nie urządzano z tej okazji zabaw i maskarad, a dziś coraz częściej organizujemy „straszne zabawy”, inspirując się Zachodem. Halloween przybył do nas ze Stanów Zjednoczonych, a kultura przebieranek i zbierania cukierków staje się z roku na rok coraz bardziej popularna.

Nie da się ukryć - dzieci lubią się bać, a zabawy na Halloween z dreszczykiem emocji sprawiają im wielką radość. Zadaniem rodziców jest zorganizowanie mądrych zabaw, które nie tylko są wesołe, ale ćwiczą także nowe umiejętności i uczą kreatywnego myślenia.

Dzieci uwielbiają wszelkie prace plastyczne, a halloween niemal prosi się o wspólne przygotowanie czegoś kreatywnego, co będzie można wykorzystać jako jesienną dekorację domu albo motyw imprezy halloweenowej. Taka zabawa sprawdzi się zarówno w domu, jak i w przedszkolu czy szkole. Z grubszego papieru i dowolnych materiałów możesz także zrobić kreatywne maski halloweenowe.

Prace można wykorzystać także jako zaproszenie na imprezę. Świetnie sprawdzi się na przykład kartka z motywem pająka. Taką dekorację na Halloween dzieci bez problemu wykonają samodzielnie. Wystarczy przygotować pomarańczowe kartki A4, czarną farbę plakatową, biały marker, klej i sztuczne oczy (do kupienia w sklepie papierniczym).

Na rogu kartki narysuj białą pajęczynę. Rękę dziecka pomaluj na czarno i odciśnij ją na kartce. Tę samą rękę przyłóż z drugiej strony i zakrywając miejsce śródręcza, odciśnij palce. Przyklej sztuczne oczy, domaluj buzię i pająk gotowy!

Innym pomysłem jest zrobienie dyni z balona i papieru. Nadmuchaj balon, a następnie przygotuj "klej" z wody i mąki. Maczaj w nim kawałki gazet i przyklejaj na balon, aż cały będzie pokryty. Kiedy masa dobrze wyschnie, przebij ostrożnie balon i wyjmij go, a pozostałą "dynię" pomaluj farbkami.

Świetnie sprawdzi się także zrobienie duszka z papierowych talerzy. To bardzo proste: na talerzu narysuj twarz ducha za pomocą markera (oczy, buzia). Następnie przymocuj paski białej bibuły na dolnej krawędzi talerza, aby wyglądały jak unoszące się ciało ducha. Na koniec przewlecz nitkę przez górną część talerza, aby zawiesić duszka w dowolnym miejscu.

Dymiący lampion dyniowy to świetny sposób na zajęcie maluchów podczas wieczoru halloweenowego, ale musisz stale być w pobliżu i pilnować, aby zabawa była w pełni bezpieczna. Aby zrobić pomysłowy lampion, należy najpierw wyciąć górną część dyni i wydrążyć środek.

Dzieci rysują projekt swojego „straszydła” na kartce, a potem malują mazakiem oczy, nos, zęby na dyni. W tych miejscach wycinasz otwory, a do środka dyni wkładasz świeczkę lub zapalone kadzidełka.

Aby osiągnąć efekt dymienia, do dyni należy włożyć szklankę wody i wrzucić do niej łyżeczkę tzw. sztucznego lodu (stały CO2). Utworzy się gęsta mgła (efekt sublimacji). Trzeba bardzo uważać, żeby nie dotykać suchego lodu i powstałego dymu gołymi rękoma (może dojść do odmrożenia).

Innym pomysłem na dym jest wymieszanie wody destylowanej z gliceryną. Wlej powstałą mieszankę do metalowej miseczki i zacznij podgrzewać od spodu. Parująca gliceryna wytwarza biały dym imitujący mgłę. Pamiętaj, aby nie palić takiego lampionu zbyt długo - kilka minut zabawy i eksperymentów chemicznych wystarczy.

Możecie także przygotować bezpieczny lampion z papieru i lampek LED. Wytnij prostokąt z pomarańczowego papieru, złóż go w harmonijkę i sklej końce, aby powstał cylinder. Z czarnego papieru wytnij oczy, nos i usta, a z zielonego liście i łodygę. Przyklej je na lampion, a do środka włóż małą świeczkę LED (może to być także znicz na baterie).

fot. Zabawy na halloween w przedszkolu i w domu: dymiąca dynia/Adobe Stock, Photographee.eu

Dzieciaki uwielbiają spędzać czas w kuchni i pomagać podczas gotowania, dlatego podczas wieczoru halloweenowego możecie wspólnie stworzyć pyszną pizzę udekorowana wedle uznania: może to być pajęczyna zrobiona z cienkich plasterków sera albo ketchupu, a także wiele innych kreatywnych dekoracji, takich jak duszki z mozzarelli.

Składniki:

300 g mąki pszennej,

100 ml letniej przegotowanej wody,

2 łyżki oleju roślinnego,

4 g drożdży w proszku,

0,5 łyżeczki soli,

0,5 łyżeczki cukru,

sos pomidorowy,

wędlina,

ser żółty w kostce i plastrach,

dowolne warzywa,

czarne oliwki.

Sposób przygotowania:

Do dużej miski wsyp mąkę i drożdże i dobrze wymieszaj. Dodaj olej, cukier, sól i znowu wymieszaj. Przykryj ciasto ściereczką i zostaw w ciepłym miejscu na 20 minut. Rozgnieć ciasto na desce na gruby placek, a potem przełóż je na wysmarowaną olejem blaszkę. Ciasto posmaruj sosem pomidorowym, a potem wyłóż starty na grubej tarce ser, szynkę i drobno pokrojone warzywa. Wygładź powierzchnię. Pokrój ser w plastrach w wąskie paski i ułóż z nich pajęczynę. Tak przygotowaną pizzę włóż do piekarnika nagrzanego do 220 stopni. Piecz około 20 minut. Kiedy pizza jest gotowa, zrób pająka. Głowę i odwłok wykonasz z całych oliwek, a nogi z oliwek pokrojonych w paseczki.

fot. Zabawy na halloween: straszna pizza/Adobe Stock, Jenifoto

Jeśli planujesz większą imprezę dla maluchów lub masz kilkoro dzieci, na pewno spodoba im się ta zabawa. W pokoju lub na podwórku ukryj małe papierowe duchy, które wcześniej przygotujesz. Uczestnicy dostają zadanie, aby odnaleźć jak najwięcej duchów w określonym czasie. Każdy duch może mieć przypisany punkt lub nagrodę, a osoba, która zbierze ich najwięcej, wygrywa.

Dzieci mogą brać udział w zabawie w pojedynkę albo w kilku grupach. Nagrodą mogą być cukierki albo niewielki halloweenowy drobiazg.

Maluchy kochają także wszelkiego rodzaju zabawy zręcznościowe, dlatego pomysł z laserową pajęczyną świetnie sprawdzi się zarówno w domu, jak i w przedszkolu. To frajda także dla starszych dzieci i osób dorosłych.

Aby zrobić laserową pajęczynę, wystarczy poprzeciągać motek wełny w różnych kierunkach. Dobrym miejscem na taką konkurencję jest przedpokój. Nitkę można zaczepiać o balustrady, meble, klamki, zawiasy lub haczyki z obrazów. Jeśli pogoda sprzyja, zabawę można przeprowadzić na podwórku, zaczepiając wełnę o krzesła ogrodowe.

Zabawa polega na przeciśnięciu się z jednego końca pomieszczenia na drugi bez dotykania wełnianej pajęczyny.

Możesz też wykorzystać wełnę do stworzenia pajęczyny i umieszczeniu jej jako dekoracji, np. w rogu pokoju czy na stole. Aby gotowa pajęczyna była sztywniejsza, możesz wymoczyć ją w krochmalu.

Dzieci lubią zabawy ruchowe i kochają rywalizację, dlatego ta prosta i szybka propozycja będzie idealna na halloweenowy wieczór.

Podziel uczestników na pary. Jedna osoba z pary ma za zadanie owijać drugą papierem toaletowym lub bandażem tak, aby wyglądała jak mumia. Wygrywa para, która zrobi to najszybciej lub najdokładniej. Możesz także oceniać kreatywność.

Do tej zabawy przyda się sporo miejsca. Jeśli jest wystarczająco ciepło, możesz przenieść ją na podwórko. Nadmuchaj balony i udekoruj je w taki sposób, aby wyglądały jak nietoperze - możesz np. pomalować je na czarno i dokleić skrzydełka.

Następnie każdemu uczestnikowi wręcz jeden balon oraz "kijek", w rolę którego może wcielić się sztywny rulon z papieru, rączka od miotełki do kurzu lub zabawkowa różdżka. Zadaniem uczestników jest podbijać balon jak najdłużej. Komu upadnie on na ziemię, przegrywa.

Dzieciaki uwielbiają kreatywne zabawy w kuchni, dlatego w ten straszny wieczór upieczcie razem kruche ciastka, które będą bazą do halloweenowych dekoracji, a przy okazji pyszną przekąską. Do wykonania dekoracji będziecie potrzebować lukru plastycznego lub gotowego lukru do rozgrzania i polewania powierzchni wypieków. Absolutnym hitem są nasze autorskie paluchy wiedźmy.

Składniki:

200 g masła pokrojonego w kostkę, zimnego,

50 g cukru,

300 g mąki pszennej.

Sposób przygotowania:

Mąkę, masło i cukier połącz ze sobą. Zrób to szybko i sprawnie, aby masło miało jak najkrótszy czas ogrzewania przez ręce. Możesz uformować ciasto w rulonik lub złożyć w kulę. Przełóż do zamrażalnika na 30 minut. Po tym czasie rozwałkuj ciasto i wykrawaj dowolne kształty za pomocą foremek - mogą to być np. duszki, dynie, pająki. Piecz przez 15 minut w temperaturze 190° Celsjusza. Upieczone ciastka dekoruj gotowym lukrem, białym lukrem z białek z dodatkiem barwnika lub rozwałkowaną masą lukrową.

fot. Zabawy na halloween: słodkie wypieki/Adobe Stock, 5second

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 30.10.2020.

