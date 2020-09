Wartości odżywcze grzybów - co zawierają i ile mają kalorii?

fot. Adobe Stock

Spis treści:

Wielu z nas twierdzi, że tak naprawdę grzyby nie zawierają nic, co nam do zdrowia i szczęścia potrzebne. Jedynym, co przekonuje do ich jedzenia, jest smak. Jednak okazuje się, że grzyby zawierają ogrom witamin i składników mineralnych, które korzystnie wpływają na nasze zdrowie.

Wartość odżywcza grzybów jest zależna od gatunku grzybów. Jednak generalnie można powiedzieć, że do złudzenia przypomina... wartość odżywczą kefiru. Grzyby zwierają one sporo łatwo przyswajalnego białka ok. 2-5% (najwięcej pieczarki, prawdziwki i borowiki), węglowodany ok. 35-54%, tłuszcz ok. 2-8%, a także szereg witamin i minerałów.

Najwięcej mają potasu, wapnia, magnezu i fosforu, a także w mniejszej ilości: selen, żelazo, cynk, miedź, mangan i molibden. Spośród witamin obecnych w grzybach możemy wymienić witaminę A (najwięcej znajdziemy jej w kurkach), witaminę B1 i B2 oraz witaminę D, C i E.

Grzyby zawierają również naturalne antyoksydanty, które zwalczają wolne rodniki. Warto zaznaczyć, że grzyby to również źródło substancji antybakteryjnych (przypominających antybiotyki), a także wspierających odporność organizmu.

Uwaga! Choć grzyby są pysznym i zdrowym daniem, w żadnym wypadku nie powinny być podawane dzieciom.

Grzyby w 90% składają się z wody, zatem są lekkostrawne, ich kaloryczność nie jest zbyt wysoka. Jednak może nieznacznie różnić się pomiędzy poszczególnymi gatunkami grzybów.

Rozdzielając grzyby na suszone i świeże otrzymujemy ogólne wartości:

grzyby suszone (100g) - 230 kcal

grzyby świeże (100g) - 34 kcal.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 01.09.2014.

