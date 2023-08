Jak najlepiej przechowywać suszone grzyby? Kompletny przewodnik i najczęstszy błąd w przechowywaniu suszonych grzybów

fot. Adobe Stock, aleksandran

Przechowywanie suszonych grzybów w odpowiedni sposób jest kluczowe dla zachowania ich jakości i aromatu. Źle przechowywane suszone grzyby będą mało aromatyczne, wyblakłe, a nawet mogą się zepsuć i spleśnieć. Odpowiednie przechowywanie suszonych grzybów daje gwarancje, że zostaną one zdatne do użycia nawet przez rok i dłużej!

Suszone borowiki, ale też te mniej szlachetne gatunki suszonych grzybów, mają niepowtarzalny aromat i smak, który pozwala zachować smaki lasu na zimę. Suszone grzyby nie są tanie, więc tym bardziej trzeba o nie dbać, aby się nie zepsuły.

Odpowiednie przechowywanie suszonych grzybów jest konieczne, by zachować pełnię ich aromatu i wszystkie cenne wartości odżywcze grzybów. Nieodpowiednie przechowywanie grzybów suszonych prowadzi do ich spleśnienia, zasiedlenia przez mole spożywcze lub utraty cennego aromatu. Pierwszy krok to odpowiednie suszenie grzybów, ale równie ważne jest ich przechowywanie.

Najlepsze sposoby przechowywania suszonych grzybów

Suszone grzyby muszą być przechowywanie w przewiewnym pojemniku i trzymane w zimnym, zaciemnionym miejscu.

Dobrze wysuszone grzyby możesz przechowywać w szklanych słoikach lub płóciennych albo papierowych woreczkach.

Foliowe torebki nie nadają się do przechowywania suszonych grzybów, bo grzyby mogą w nich zapleśnieć. Także pudełka plastikowe nie są odpowiednie na grzyby, ponieważ takie opakowania przejdą tym intensywnym aromatem już na zawsze. Oczywiście możesz „poświęcić” plastikowe opakowanie na suszone grzyby, też się sprawdzi.

Pojemniki lub woreczki z suszonymi grzybami ustaw w miejscu suchym i przewiewnym.

Z przesuszonych grzybów możesz zrobić (w moździerzu lub młynku) proszek grzybowy i przechowywać go w zakręcanym słoiku. Świetnie nadaje się jako przyprawa, np. do sosów.

Przed przechowywaniem upewnij się, czy twoje grzyby są dobrze wysuszone. Oto sprawdzony test: spróbuj złamać kilka z nich, by ocenić, jaki opór stawiają. Powinny pęknąć dopiero po mocnym wygięciu. Niedosuszone będą niełamliwe, zaś przesuszone - bardzo kruche.



fot. Odparowywanie wilgoci z grzybów suszonych przed przechowywaniem/ Adobe Stock, RasaBasa

Niedosuszone grzyby koniecznie wstaw do piekarnika nagrzanego do ok. 50 st. C na kilka godzin, ponieważ zbyt wilgotne mogą w trakcie przechowywania zapleśnieć lub nawet zrobaczywieć.

Jak przechowywać suszone grzyby w słoiku?

Jest kilka zasad, których musisz przestrzegać, żeby suszone grzyby przechowywane w słoiku dobrze się zachowały:

ususz grzyby bardzo dobrze przed włożeniem ich do słoika;

przed włożeniem ich do słoika; wybierz czysty, najlepiej wyparzony słoik i upewnij się, że jest on suchy;

pakuj grzyby do słoika gęsto , najlepiej jeśli są podzielone na mniejsze kawałki, zmniejszy to ilość otaczającego suszone grzyby powietrza i ich utlenianie i utratę aromatu;

, najlepiej jeśli są podzielone na mniejsze kawałki, zmniejszy to ilość otaczającego suszone grzyby powietrza i ich utlenianie i utratę aromatu; przechowuj słoik z suszonymi grzybami z dala od wilgoci , w suchym miejscu, np. w kuchennej szafce;

, w suchym miejscu, np. w kuchennej szafce; temperatura idealna do przechowywania suszonych grzybów w słoiku to temp. pokojowa lub lekko niższa niż pokojowa ;

; słoik z suszonymi grzybami postaw w ciemnym miejscu , gdyż światło może przyspieszać ich utlenianie i pozbawiać aromatu;

, gdyż światło może przyspieszać ich utlenianie i pozbawiać aromatu; co jakiś czas sprawdzaj, czy w słoiku z suszonymi grzybami nie pojawia się wilgoć lub nie ma w nich oznak pleśnienia.



fot. Przechowywanie grzybów suszonych w słoikach/ Adobe Stock, RasaBasa

Suszone grzyby można przechowywać bezpiecznie przynajmniej przez rok, ale niektóre źródła podają nawet ok. 2-3 lata. Dobrze wysuszone grzyby nie psują się, ale mogą tracić z biegiem czasu swoje właściwości.

Z reguły do 2-3 lat grzyby suszone zachowują swoje walory smakowe oraz odpowiednią konsystencję. Do tego czasu możesz dodawać je do bulionu, zupy grzybowej lub innych dań.

Po tym czasie suszone grzyby mogą stać się miękkie, mniej aromatyczne i wyblaknąć. Może stać się to też wcześniej, jeśli grzyby nie były dostatecznie wysuszone w wysokiej temperaturze.

Najlepiej zużywać suszone grzyby rotacyjnie, od najstarszych, do najnowszych. Zadbaj o to, by słoik lub inny pojemnik z suszonymi grzybami opisać pod kątem daty zbiorów, rodzaju grzybów i daty suszenia. Ułatwi ci to organizację w kuchni.

Bez względu na rodzaj suszenia oraz metodę przechowywania, należy sprawdzić, czy przechowywane przez dłuższy czas suszone grzyby są bez skazy i nie mają śladu nadgryzania przez szkodniki, np. mole spożywcze.

Spleśniałe grzyby pojawiają się najczęściej na skutek złego przechowywania. Jeżeli wilgoć przedostała się do całego słoika z suszonymi grzybami, niestety należy wyrzucić cały zbiór.



fot. Przechowywanie grzybów suszonych w słoikach/ Adobe Stock, raffaellagalvani

Pierwotna treść artykułu została opublikowana 16.11.2015.

