Wielkanoc to jedno z najbardziej wyczekiwanych przez Polaków świąt. Spotkania rodzinne, wspólne przeżywanie ukrzyżowania, a następnie Zmartwychwstania Chrystusa, święcenie koszyczka z pokarmami oraz delektowanie się tradycyjnymi potrawami wielkanocnymi – ten czas należy do jednego z najpiękniejszych w roku. W tym miejscu znajdziesz wszelkie przydatne informacje, związane z tymi świętami: przepisy, porady, a także inspiracje. Podpowiadamy, co koniecznie musi znaleźć się w koszyczku i na stole czy jak jeść, by nie przytyć podczas świętowania. Wielkanoc z Polki.pl – to uda się w najpiękniejszym stylu!