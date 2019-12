Mieszkanie- przytulne, funkcjonalne i czyste, to marzenie każdego. Poznaj nasze pomysły na to, by mieszkało się lepiej! W tym miejscu znajdziesz artykuły poświęcone w całości mieszkaniom. Pomysły na aranżacje mieszkania (także małe), remonty i przeróbki, testy i recenzje sprzętów AGD i RTV oraz wiele więcej. Wszystko, co związane z mieszkaniami, znajdziesz właśnie w tym miejscu!