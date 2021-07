Ściany w salonie - pomysły na ciekawe aranżacje ścian

fot. Adobe Stock, gamespirit

Ściany w salonie są równie ważne jak meble i dodatki. Zastanawiasz się, jak je efektownie i oryginalnie udekorować? To proste! Wystarczy odrobina inwencji, a twoje mieszkanie czy dom, zyska świeżość i zaskakujący design.

Spis treści:

Standardem jest malowanie wszystkich ścian w salonie na biało - biel jest bardzo uniwersalna i pasuje do wszystkiego. Zmiana chociaż jednej ściany na taką w ulubionym kolorze, zupełnie odmienia wnętrze. Co jeszcze może znaleźć się na ścianach w salonie?

Farba tablicowa

Farba tablicowa to świetny pomysł na szybką metamorfozę salonu. To również bardzo praktyczne rozwiązanie - będziesz mogła zapisać na niej listę zakupów czy checklistę rzeczy do zrobienia. Idealnie sprawdzi się, jeśli masz salon połączony z kuchnią i/lub jadalnią.



fot. Farba tablicowa na ścianie w salonie/Adobe Stock, Photographee.eu

Tapeta na ścianie w salonie

Szukając inspiracji warto zastanowić się nad tapetą, ponieważ to właśnie znów ona staje się królową naszych wnętrz. Odchodzi się od nudnych, monotonnych wzorów, na rzecz ujmujących, roślinnych ornamentów, kojącego łączenia kolorów oraz pomysłowego wykończenia.



fot. Tapeta na ścianie w salonie/Adobe Stock, Photographee.eu

Sztukaterie

Sztukaterie modne są od kilku sezonów. Nadają wnętrzu eleganckiego i wytwornego charakteru. Po przymocowaniu ich do ścian warto pomalować je na jeden kolor - ciemnoszare, ciemnozielone lub bordowe wprowadzą do salonów pałacowy klimat.



fot. Sztukaterie na ścianach w salonie/Adobe Stock

Drewno

Ciekawym pomysłem na ścianę w salonie jest drewno. Drewno bardzo ociepla wnętrze i sprawia, że staje się bardziej przytulne. W salonach pojawić się może nie tylko drewniana podłoga, ale również ściana w formie montowanych listewek 3D albo płaskich paneli.



fot. Drewno na ścianach w salonie/Adobe Stock, max3d007

Beton

Istnieje przekonanie, że betonowe ściany sprawdzą się tylko w bardzo nowoczesnych wnętrzach. Na zdjęciu poniżej widzicie aranżację salonu, w którym minimalistyczne są tylko ściany i obraz.

Piękna żółta sofa doskonale komponuje się z szarościami i beżami, a stolik i kwietnik w klimacie PRL ocieplają salon.



fot. Betonowe ściany w salonie/Adobe Stock, Michael

Naklejki ścienne

Jeśli cenisz siłę detalu i wolisz skupić się na motywie tematycznym, możesz wybrać - naklejki ścienne, które będą doskonałą dekoracją w konkretnym miejscu mieszkania. Niezwykle szykownie prezentują się np. jako zwieńczenie kanapy czy kącika zabaw dla dzieci.

Cegła

Ceglana ściana pasuje nie tylko do salonów w stylu loft. Świetnie będzie prezentować się również we wnętrzach minimalistycznych, rustykalnych i boho.

Na ścianach powinny znaleźć się takie dodatki i dekoracje, które nadadzą wnętrzu wyjątkowego, indywidualnego charakteru.

Obrazki i zdjęcia

To najszybszy sposób na odmianę ścian w salonie. Możesz powiesić jeden duży - obraz, plakat czy fotografię albo kilka mniejszych (te bardzo duże lepiej prezentują się w przestronnych wnętrzach).



fot. Obrazki w salonie/Adobe Stock, FollowTheFlow

Rośliny

Rośliny doniczkowe ocieplają wnętrze. Możesz ustawiać je nie tylko na parapecie, ale stworzyć z nich niepowtarzalną aranżację ścienną. Przydadzą się do tego nie tylko komody i regały, ale również bardzo modne kwietniki.



fot. Rośliny na ścianie w salonie/Adobe Stock, FollowTheFlow

Zegar

Żaden salon nie może obyć się bez ściennego zegara. Może być w stylu industrialnym, klasycznym, rustykalnym lub glamour.



fot. Zegar w salonie/Adobe Stock, New Africa

Lustro

To jeden z najlepszych zabiegów powiększających wnętrze. Warto zawiesić je nad sofą albo nad kominkiem (albo jego atrapą). Może być jedno duże lustro lub kilka mniejszych obok siebie.



fot. Lustro na ścianie w salonie/Adobe Stock, ostap25

Półki z bibelotami

To rozwiązanie świetnie sprawdzi się w każdym salonie. Może to być metalowa półka w stylu loft, drewniana albo szklana.

Jeśli twój salon jest niewielkich rozmiarów, ażurową półkę możesz ustawić za sofą - będzie dla niej pięknym tłem, a jednocześnie nie zabierze zbyt wiele miejsca.



fot. Półka w salonie/Adobe Stock, sergiophoto

Choć większość z nas rezygnuje z tradycyjnej telewizji, to popularność takich platform jak Netflix, sprawiła, że to ściana z telewizorem to najważniejsze, po sofie, miejsce w salonie.



fot. Ściana z telewizorem w salonie/Adobe Stock,Dariusz Jarzabek

Ściana z telewizorem powinna być umiejętnie zaprojektowana. Jeśli masz sporo miejsca, możesz powiesić go na ścianie i dostawić niską półkę RTV, która pomieści wszystkie kable i sprzęty.



fot. Ściana TV w salonie/Adobe Stock, customdesigner

Jeśli masz mały salon, wokół telewizora warto zaaranżować półki i szafki - telewizor stanie się wtedy jej integralną częścią.

Kolory ścian w salonie to nie tylko kwestia gustu. Aranżację salonu warto zacząć od analizy pomieszczenia - czy jest dobrze doświetlone i jaki ma metraż. Im większe i jaśniejsze wnętrze, tym na większe szaleństwa kolorystyczne możesz sobie pozwolić.

Ciepłe kolory sprawiają, że wnętrze staje się bardziej przytulne, ale też optycznie nieco się zmniejsza, chłodne zaś wprowadzają bardziej industrialny klimat, ale też powiększają przestrzeń.

Neutralny kolor ścian

Białe, beżowe i szare ściany są najbardziej neutralne. Pasują do nich wszystkie kolory mebli i dodatków. Ale stonowane ściany wcale nie oznaczają nudnego wnętrza - w aranżacji poniżej, na tle beżowych ścian, wyeksponowano żółte meble. Całość prezentuje się niezwykle nowocześnie.



fot. Neutralne kolory ścian w salonie/Adobe Stock, UnitedPhotoStudio

Monochromatyczne zestawienia

Świetnym zabiegiem jest również monochromatyczne zestawienie, które bardzo powiększa przestrzeń. Na zdjęciu poniżej kolorem przewodnim jest stonowana mięta z dodatkiem czerni i szarości.



fot. Monochromatyczny salon/Adobe Stock, lilasgh

Mocny kolor

W salonie możesz również pomalować jedną (lub więcej) ścian intensywnym lub ciemnym kolorem. Warto pamiętać, że taki zabieg nieco pomniejsza optycznie przestrzeń, ale jednocześnie nadaje przytulności.



fot. Kolorowe ściany w salonie/Adobe Stock, New Africa

