Fryzura bob to jedna z najmodniejszych damskich fryzur ostatnich lat. To bardzo twarzowe, stylowe i kobiece cięcie, w którym włosy sięgają do brody. Pasuje kobietom w każdym wieku i o każdym kształcie twarzy. Można wyróżnić bardzo dużo odmian fryzury bob, ale najpopularniejszy jest lob i bob z grzywką.