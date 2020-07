„Cool Girl Bob” to fryzura, która odmładza i układa się ją 2 minuty. Jest gładki u nasady i roztrzepany na końcach

fot. Pinterest

Lucy Boynton, aktorka znana z filmu Bohemian Rhapsody, a prywatnie dziewczyna Ramiego Maleka, wylansowała najmodniejszą fryzurę na 2020 rok. Cięcie zostało okrzyknięte przez jeden z australijskich magazynów jako „Cool Girl Bob” w mig pokochały kobiety na całym świecie.

Autorką fryzury jest Jenny Cho, hollywoodzka stylista współpracująca z Carey Mulligan, Scarlett Johansson i Emilią Clarke. Na takie krótkie cięcie zdecydowała się już m.in. Irina Shayk, Dua Lipa i Hailey Bieber. Czym różni się od klasycznego boba?

Jak wygląda „Cool Girl Bob”?

Długość fryzury jest typowa dla klasycznego boba - może być za ucho lub trochę dłuższa. To, co go odróżnia to to, że jest gładki u nasady i roztrzepany na końcach. Na pierwszy rzut oka przypomina Beach Wavy Bob, ale nie jest pofalowany. Ważne jest też to, aby przedziałek w tej wersji boba był na środku.

Najnowsza wersja boba najlepiej wygląda na włosach poddanych wielowymiarowej koloryzacji. Dobrze, jeśli przy twarzy pojawią się jaśniejsze pasemka - dodadzą blasku i świetlistości. „Cool Girl Bob” doskonale komponuje się też z festiwalowymi, pastelowymi odcieniami.

Jak osiągnąć taki efekt?

Fryzura Lucy Boynton najlepiej będzie wyglądała na włosach, które mają tendencję do skrętu. Ich stylizacja jest wtedy niezwykle prosta - pasma włosów spryskaj solą morską, a następnie wysusz suszarką z dyfuzorem. Jeśli twoje włosy są z natury proste, wetrzyj w nie piankę do stylizacji i zakręć pojedyncze pasma na prostownicy.

Pamiętaj, że „Cool Girl Bob” powinien być nieco roztrzepany, ale ten bałagan na głowie mimo wszystko, ma być kontrolowany. Eksperymentuj z kosmetykami do układania włosów, bo po pierwsze każdy pozwala osiągnąć zupełnie inny efekt, a po drugie włosy każdej z nas mogą „dogadywać" się z zupełnie innymi produktami.

