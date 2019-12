Chomik to niewielkie, ale bardzo urocze (i mądre) zwierzątko. Potrzeby tych gryzoni są niewielkie (choć jasno określone), a do tego przynoszą wiele radości i są inteligentne. Jak prawidłowo dbać o swojego małego pupila, by żył jak najdłużej w zdrowiu? Jakie lokum, karma i zabawki są mu potrzebne do szczęścia? W tym miejscu znajdziesz wszystko na ich temat!