Chomik europejski - jak wygląda i gdzie można go spotkać

Chomik europejski z wyglądu nieco przypomina świnkę morską. Podobnie jak ona jest duży, może mieć też łaciate ubarwienie. Świnka morska jednak nie chomikuje w policzkach pokarmu, za to chomik europejski - tak.

Chomik europejski to największy spośród chomików. Nigdy nie został udomowiony, więc nie podpowiemy ci, jaka klatka dla chomika europejskiego byłaby najlepsza. Co więcej - jest chroniony, więc jeśli go spotkasz, nie zabieraj go do domu.

Chomik europejski ceni sobie możliwość budowania własnych kryjówek w ziemi i na pewno nie chciałby żyć w niewoli.

Jeśli chcesz kupić chomika, zdecyduj się na jedną z udomowionych ras. Mały chomik dżungarski nie ma wielkich wymagań mieszkaniowych, za to chomik syryjski jest bardzo inteligentny i łatwo uczy się nowych sztuczek. Oswojenie chomika tych ras nie należy do trudnych zadań. Zwykle są łagodne i przyjacielskie.

Chomik europejski jest objęty ochroną - populacja tych gryzoni jest tak mała, że gatunkowi grozi wyginięcie. Szacuje się, że chomik europejski może wyginąć już w 2030 roku.

Chomik europejski jest duży: długość jego ciała wraz z ogonem może mierzyć nawet 34 cm, a waga zwykle nie przekracza 700 g, choć wyjątkowo duże zwierzęta mogą ważyć nawet 1 kg.

Chomik europejski ma krótkie łapy i krępą budowę ciała. Brzuch zwykle porasta krótka sierść w czarnym kolorze, grzbiet ma kolor brązowy, a na bokach i na policzkach żółtawe plamki. Kiedy staje na dwóch tylnych łapach może przypominać niewielką łasicę.

Charakterystyczną dla niego są obszerne torby policzkowe, w których może gromadzić duże ilości jedzenia. Worki policzkowe mogą pełnić też funkcję... obronną. Chomik, w obliczu zagrożenia, może je nadmuchać, przez co wydaje się dużo większy niż jest w rzeczywistości.

Chomika europejskiego można spotkać głównie na terenach pól uprawnych, zwłaszcza tam, gdzie są zachowane miedzy. Jego naturalnymi przeciwnikami są łasica, tchórz, gronostaj, kuna leśna, borsuk, lis rudy, myszołów, puchacz. Niewielkie zagrożenie mogą stanowić także koty i psy.

Populacja chomika europejskiego jest bardzo mała, ponieważ przez lata uważany był za szkodnika pól uprawnych. Zresztą i dziś nie brakuje głosów za tym, by tępić te zwierzęta.

Chomik europejski żywi się tym, co znajdzie na polu: najczęściej są to więc korzonki, zboża (głównie pszenica, owies, jęczmień, żyto), zielone części roślin uprawnych. Gryzoń nie pogardzi kukurydzą (choć samą kukurydzą się nie wyżywi), je też buraki cukrowe, ziemniaki, marchew, dynię, ogórki, rzepę, fasolę, groszek, lucernę, sałatę.

W diecie chomika europejskiego istotne jest także białko zwierzęce - zjada więc dżdżownice, owady i małe kręgowce.

Na okres zimowy, a więc czas, w którym śpi, gromadzi w swojej norze około 2 - 3 kilogramów pożywienia. Niestety z uwagi na łagodne zimy często wybudza się lub wcale nie zapada w sen, dlatego zapasów mogą mu nie wystarczyć.

