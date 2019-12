Brzuch to element kobiecego ciała, o który warto zadbać na siłowni. Nie wiesz, jak zabrać się do ćwiczeń w walce o spalenie tłuszczu i uzyskanie jędrnego, płaskiego brzucha? Podpowiadamy, w jaki sposób osiągnąć cel i sprawić, by twój brzuch dobrze wyglądał w każdym stroju - również w samej bieliźnie!