Błonnik pokarmowy to grupa związków należąca do węglowodanów. Błonnik nie jest trawiony przez układ pokarmowy człowieka. Jego źródłem są warzywa, owoce i razowe produkty zbożowe. Błonnik zwiększa sytość i zapobiega zaparciom. Zobacz, co jeszcze powinnaś wiedzieć o błonniku pokarmowym!