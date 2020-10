Prezent dla chłopaka na święta - od gadżetów po ubrania

fot. Adobe Stock

Zdradzamy najlepsze pomysły i inspiracje, które pomogą ci wybrać podarunek, który ucieszy młodszego i starszego mężczyznę. Prezent dla chłopaka na święta to mały test na to, na ile się znacie.

Odzieżowy prezent świąteczny dla chłopaka

Dużą popularnością wśród młodych mężczyzn cieszą się gwiazdkowe gadżety - to zabawny podarunek, który spodoba się zarówno drugiej połówce, jak i bratu. Prezent dla chłopaka może ściśle nawiązywać do tematyki świątecznej: swetry, skarpetki z reniferami, czapki czy t-shirty to trafiony prezent dla młodego faceta lub jako dodatek do niego.

Warto też pomyśleć o odzieży i akcesoriach ponadczasowych, przydatnych ubraniach: może to być np. bluza termiczna, polo ulubionej marki, bluza z kapturem czy szalik lub czapka. Warto podpatrzeć, czego brakuje lub jaki kolor w dominuje w szafie chłopaka - prezent na święta na pewno będzie trafiony po takim researchu. Wielu młodym facetom brakuje też miłego dotyku szlafroka czy eleganckiej piżamy.

Szlafrok męski granatowy, KappAhl, cena 159,99 zł

Elektroniczne gadżety na prezent dla chłopaka na święta

Jeśli twój chłopak, brat czy kuzyn są wiecznymi śpiochami, warto kupić designerski budzik lub smartwatch na prezent na święta. Zapalony sportowiec na pewno ucieszy się z wszelkich akcesoriów, wspomagających jego aktywność i monitorowanie pracy nad sobą: może to być zwykły krokomierz, stoper, a także drobne upominki, jak etui na telefon, które można przypiąć do ramienia podczas biegania.

Prezent dla chłopaka na święta może też nawiązywać do jego hobby: muzyka, film, serial, gry planszowe i na konsole, także do niszowych zainteresowań: np. zagranicznych książek, gry na instrumencie - np. na gitarze. Niekiedy też „leciwy” prezent z duszą na święta jest wart więcej, niż nowo zakupiony egzemplarz w księgarni. Jeśli np. jest pasjonatem muzyki, to pierwsze wydanie ukochanego albumu na winylu naprawdę go wzruszy, podobnie jak np. książka z autografem ulubionego pisarza.

Książka 12 życiowych zasad Jordana Petersona, cena 79 zł

Kosmetyczny prezent na święta dla chłopaka

Chłopaka na pewno usatysfakcjonują zestawy kosmetyków dla mężczyzn znanej marki. To uniwersalny prezent, który można podarować każdemu chłopakowi (również temu nieco starszemu). Pianka do golenia, dezodorant, żel pod prysznic czy krem do twarzy to kosmetyki, które zawsze się przydadzą. Wielu producentów kosmetycznych oferuje specjalne zestawy świąteczne z upominkiem np. kosmetyczką. Droższym prezentem może być golarka elektryczna do brody czy trymer.

Golarka elektryczna do golenia na sucho S5520/45, Philips, cena 489 zł

Dobrym wyborem jest też zegarek, choć to też nieco kosztowny pomysł na prezent dla chłopaka na święta. Nim dokonasz wyboru zastanów się, jaki styl preferuje obdarowywany: sportowy czy elegancki? Zegarek na bransolecie czy na skórzanym pasku? Analogowy czy cyfrowy? Popularnością cieszą się modne zegarki Tommy Hilfiger, G-Shock, Daniel Wellington, Swiss, Timex.

Zegarek ze skórzanym paskiem, Tommy Hilfiger model Daniel, cena 599 zł

Perfumy na prezent dla chłopaka na święta 2020

Niezależnie od wieku, mężczyzna powinien pachnieć zachęcająco i nęcąco. Odpowiednio dobrane męskie perfumy czy woda kolońska są jednym z elementów wizerunku. Wybór idealnego zapachu zależy od wielu czynników, indywidualnych preferencji i stylu życia. Aktywni panowie, który lubią sport, często sięgają po perfumy świeże, lekkie, orzeźwiające.

Eleganci wolą cięższe zapachy z korzenną nutą, cedrową bazą i piżmem. Chętnie wybierane marki to Hugo Boss, Calvin Klein, Armani, Lacoste i inne, ale zachęcamy do testowania niszowych marek (Frapin, Parfums de Marly, Serge Lutens) w mniej popularnych drogeriach.

Woda perfumowana Frapin, The Orchid Man, cena 500 zl/100 ml

Niezależnie od kwoty, jaką przeznaczasz na prezent dla chłopaka, kolegi, przyjaciela czy młodego mężczyzny z rodziny - liczą się intencje i to, czy prezent jest trafiony. Lepiej wybrać coś popularnego i typowego, aniżeli silić się na oryginalność. Fanowi zespołu Legia może i spodoba się szalik czy transparent, ale czy będzie go używać? Praktyczne upominki są czasem bardziej udane, niż te „na wyrost”.